Puerto Rico Hoy – Noviembre 7, 2018

Presentan medida para evitar que agresores sexuales puedan tener relaciones filiales con hijo de victimas EL CAPITOLIO – La representante Maricarmen Mas Rodríguez anunció el miércoles, la radicación de una medida que tiene como propósito proteger a la víctima de agresión sexual que quede embarazada y decida tener a su hijo. El proyecto de ley crea la “Ley para la Protección de Niños y Niñas Concebidos y Nacidos como Consecuencia de una Agresión Sexual” con el fin de no permitir que soliciten intervención durante el proceso de embarazo, derechos paterno-filiales, inscribir el niño o niña a su nombre o cualquier otro derecho relacionado con el concebido y nacido, a aquellos hombres agresores sexuales cuyo niño o niña fue concebido y nacido como consecuencia de dicho acto criminal. “Hoy estamos aquí es para presentar una medida de vanguardia. Lamentablemente en Puerto Rico tenemos la tendencia de atacar los problemas cuando ya salen a la luz pública o cuando pasan con regularidad, casi nunca atajamos una situación antes del suceso. Esta medida que presentamos hoy va dirigida a evitar un riesgo mayor a la víctima de agresión sexual, uno de los delitos más crueles que se puede cometer en nuestra sociedad”, comentó la representante en comunicación escrita. Según explicó la legisladora afiliada al Partido Nuevo Progresista “existen múltiples ejemplos en los Estados Unidos donde han agredido sexualmente a mujeres, estas quedan embarazadas y en un acto de valentía, deciden tener a sus bebes y después se aparecen estos criminales para solicitar relaciones filiales a la víctima, en esencia, castigan dos veces a una persona inocente, haciéndola pasar por un proceso de vistas en los tribunales que sólo se puede describir como traumático”. Uno de estos casos presentados por Mas Rodríguez ocurrió en el estado de Michigan en octubre de 2017. Un individuo que estuvo dos veces en prisión por agresión sexual contra menores recurrió a la corte a presentar un recurso solicitando relaciones filiales con el hijo de su primera víctima (una joven de 12 años cuando ocurrió la agresión en septiembre de 2008). En ese momento el niño nacido de la agresión sexual tenía apenas unos 8 años. El juez le otorgó derecho de visita y que le colocaran el apellido del hombre al niño. El 22 de agosto de 2013 en el estado de Massachusetts un juez le otorgó derecho de relaciones fíliales a un hombre que agredió sexualmente a una niña de 14 años. Actualmente la niña agredida esta forzada a dejar ver su hijo de apenas 4 años a la persona que la agredió sexualmente y casi la mata. “No vamos a victimizar a una mujer dos veces y exponer a un menor a una posible agresión sexual. Eso no lo voy a permitir. Voy a ir a reunirme con grupo de víctimas de agresión sexual, la secretaria del Departamento de la Familia y la Procuradora de las Mujeres, así como el Juez Administrador de la Rama Judicial. Este es un asunto muy serio y así se va a atender. Este proyecto será discutido completamente y quiero que todos aporten a la protección de las víctimas”, sentenció la también presidenta de la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste. Estadísticas presentadas en los medios de comunicación establecen que solo un 2 por ciento de los casos de agresiones sexuales en Puerto Rico son reportados por sus víctimas. Se plantea que durante el 2017 se reportaron 1,385 querellas de delitos sexuales en la Isla. La mayoría de las víctimas fueron mujeres (1,079) y sólo 679 querellas fueron esclarecidas. También se informa que el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación realizó un cuestionario en el 2010 donde se identificaron más de 75,000 casos de personas mayores de 18 años que admitieron haber sido víctimas de alguna expresión de agresión sexual en los 12 meses anteriores, la mayoría de ellos nunca fueron reportados. “En los Estados Unidos se ha estimado que ocurren entre 25,000 y 32,000 embarazos producto de agresiones sexuales. Se dice que en aproximadamente un 32 por ciento de estos casos las madres determinan tener el niño o niña. Sin embargo, esta difícil y probablemente dolorosa determinación de tener el niño o niña choca con la realidad legal de que el agresor sexual puede solicitar derechos paterno filiales con ese niño o niña concebido y nacido como consecuencia de la agresión sexual, lo cual incluye no solamente que lo inscriba a su nombre, sino también el derecho a relacionarse con el mismo”, terminó diciendo Mas Rodríguez. DTOP seguirá adelante con remoción puentes peatonales en la Baldorioty SAN JUAN – El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras aseguró el miércoles que seguirán adelante con los planes de remoción de dos puentes peatonales en la Avenida Román Baldorioty de Castro. “Con relación a la remoción de estos puentes, el próximo domingo, quiero apelar a la sensatez de nuestros queridos compueblanos, para que comprendan que esa es una obra que se requiere hacer en este momento. Ya comenzamos a realizar labores de mantenimiento en el área para rehabilitar los cruces peatonales bajo los viaductos cercanos a los puentes, con el propósito de proporcionar pasos peatonales alternos”, dijo Contreras en declaraciones escritas. “No podemos, y tampoco debemos evitar la reconstrucción de nuestra isla. Reconocemos que algunas personas confrontarán dificultades en nuestras vías, pero solo a corto plazo. Más, a medio y largo plazo, lograremos culminar la iniciativa ‘Construimos’”, añadió. Las declaraciones del funcionario se dan luego que anunciaran la intención de remover dos puentes peatonales que cruzan la mencionada vía debido al estado deplorable en que se encuentran por haber recibido el impacto del huracán María y que se iniciara un movimiento para que éstos permanezcan en su sitio. “Reconocemos la preocupación de nuestros conciudadanos y las dificultades que, para algunos, puede presentar esto. Sin embargo, es importante que reconozcamos también el inminente peligro que representa abrir estas vías de comunicación vial en este momento. Las consecuencias pudieran ser peores que las dificultades que causa usar vías alternas”, dijo el secretario. Alegó que la pasada administración anunció una asignación de 52,000 dólares para reparar uno de los puentes y que desconocen por qué no se hizo la obra. Asimismo, alegó que al llegar al DTOP se percató que no se habían dejado disponibles los fondos para llevar a cabo la reparación de los puentes que ya estaba afectados y que empeoraron con el huracán. Contreras insistió que “en este momento (los puentes) son un peligro real e inminente para cualquier ciudadano que los intente cruzar”. “Una y otra vez hemos cerrado el acceso a dichos puentes y personas inescrupulosas, no sabemos con qué fin, los han abierto nuevamente, dando la falsa impresión de que se pueden usar. El riesgo de colapso es inminente y hemos decidido comenzar su remoción este próximo 11 de noviembre. Nos referimos a los puentes peatonales localizados sobre la avenida Baldorioty (PR-26), uno en el kilómetro 4.1 (a la altura de Norte Shopping Center) y el otro en el kilómetro 4.5, a la altura del residencial público Luis Llorens Torres”, relató. Por otro lado, precisó que el personal de la Directoría de Obras Públicas (DOP) de DTOP solicitó a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) la asistencia para financiar la remoción. La DOP y la Autoridad de Carreteras documentaron los daños y los reclamaron a FEMA, mediante la intervención y apoyo de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico (COR3). “No podemos perder esa oportunidad única que se nos presenta de financiar la remoción sin tener que apelar al Fondo General que, como todos sabemos, se ha visto estresado debido a la crisis fiscal del gobierno central. Hacerlo de otra manera significaría la erogación de fondos que no disponemos”, advirtió. Por otra parte, anunció que comenzaron el proceso para conseguir los fondos necesarios para construir otro puente peatonal. La nueva estructura se diseñará y construirá con materiales de la más alta calidad, y cumplirá con los parámetros estructurales establecidos por la Americans with Disabilities Act (Ley ADA). AMPR lleva a carta a Keleher para ver si se sienta a negociar

SAN JUAN- La secretaria general de la Local Sindical de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Grichelle Toledo le llevó una carta el miércoles a la secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, en la que le exige una reunión urgente.

“Ya nosotros, en innumerables ocasiones hemos intentado comunicarnos. Hemos enviado correos electrónicos, hemos hecho el reclamo en nuestro programa radial, en conferencias de prensa, sobre los reclamos de los maestros. No hemos recibido ninguna contestación y por eso estamos reclamando la reunión”, dijo Toledo a preguntas de la prensa.

Según la sindicalista, Keleher ignora el convenio colectivo y además se niega a continuar con la negociación de los artículos pendientes, bajo el argumento de que el convenio está vigente hasta el 2021 y por lo tanto, no hay que negociar.

“Cuando nosotros firmamos este convenio, fue con el acuerdo -y así mismo consta en el pacto- de que se iba a continuar con la negociación del mismo, luego de que culminara la pasada veda electoral. Primero decía que iba a negociar y de momento ahora dice que no va a negociar”, sostuvo Toledo.

Mencionó que le han radicado varias querellas en la Comisión de Relaciones del Trabajo por supuesta práctica ilícitas.

“Está la negativa a sentarse a negociar y está la negativa a ver querellas”, expresó.

Cuando llegaron al DE, Keleher bajó al vestíbulo y según Toledo, cuestionó “el show”.

“Me dijo que la pude haber llamado o haber enviado un correo electrónico, pero vuelvo y digo que he enviado varios correos, hecho conferencias de prensa y he hecho el reclamo en el programa de radio y no me ha contestado”, sentenció.

Según Toledo, los directivos en el DE envían distintas directrices a los maestros, que a su entender son de índole administrativa.

AVISO – Sectores de Hatillo, Camuy y Arecibo experimentan intermitencia de servicio

ARECIBO – Las plantas de filtración Quebrada de Camuy y Esperanza de Arecibo se encuentran fuera de operación por variaciones de voltaje, informó el director de área de Arecibo, Samuel Rosario Vega.

“Debido a las fluctuaciones en el voltaje las instalaciones detienen su proceso por seguridad. Brigadas trabajan en conjunto con personal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), para restablecer el servicio a la mayor brevedad”, indicó el funcionario.

Los sectores que experimentan desde bajas presiones hasta interrupción del servicio de agua potable del municipio de Hatillo son: Aibonito, Bayaney y Berrocal. Mientras, que los sectores afectados del municipio de Camuy son: Quebrada y Camuy Arriba. Los sectores Esperanza, Hoyo Caña, San Rafael y parte de Dominguito del municipio de Arecibo.

Ante la posibilidad de turbidez al restablecerse el servicio, se recomienda hervir por tres minutos el agua destinada para consumo humano.

Para más información, los abonados se pueden comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente al (787) 805-2482 o acceder a la página de Internet www.acueductospr.com También a través de las redes sociales Twitter y Facebook: @Acueductospr.

Jenniffer González celebra triunfo de sus candidatos en elección de medio término

SAN JUAN – La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, celebró varias victorias en las elecciones de medio término en Estados Unidos.

Mencionó que son dos triunfos trascendentales para los puertorriqueños el hecho de que el actual gobernador de Florida, Rick Scott derrotara a Bill Nelson en el Senado federal y que el excongresista Ron DeSantis se convirtiera en el nuevo gobernador del estado de la Florida.

“Puerto Rico gana un aliado importante en el Senado federal. El triunfo de Rick Scott, quien como gobernador le ha dado herramientas para prosperar a los hispanos hasta convertir a Florida en el segundo estado con más negocios latinos y su compromiso con Puerto Rico fue más que probado luego de huracán María, nos asegura una voz fuerte y un voto junto a Marco Rubio en el Senado federal por las causas de la isla”, expresó González Colón en declaraciones escritas.

La comisionada dijo que respaldó a Scott desde que en el 2010 hiciera campaña para su reelección como gobernador de Florida hasta convertirse en estas elecciones en su portavoz ante la comunidad hispana. “La victoria de Scott es histórica por que además de haber derrotado a Bill Nelson, quien llevaba 40 años en el Congreso, asegura un fuerte aliado de la comisionada residente en el Senado para darle continuidad a la legislación a favor de Puerto Rico en un Senado donde Scott será mayoría”, dijo.

“Felicito a mi amigo Rick Scott, quien se convierte en el nuevo senador de Florida y Puerto Rico, sin dejar de un lado sus responsabilidades de reconstrucción del estado impactado por un huracán en medio de la campaña. Agradezco a todos aquellos que escucharon nuestro mensaje a favor de Scott para hoy poder juntos celebrar este triunfo. Florida eligió a un gran hombre”, añadió.

La comisionada residente celebró otro gran triunfo en la Florida donde ganó la gobernación quien fuera su compañero en la Cámara de Representantes federal, Ron DeSantis, a quien le tocó a la comisionada presentar en su última actividad en la Florida Central el pasado lunes.

“Felicidades a mi amigo y amigo de Puerto Rico, Ron DeSantis, por esta victoria. El mensaje que llevamos de campaña a favor de la democracia, de la estadidad para Puerto Rico, de continuar el camino trazado por Scott en Florida para una economía próspera fue acogido por los Floridianos”, dijo González Colón.

Acompañaron a González Colón en ambas campañas el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, los exgobernadores Luis Fortuño y Carlos Romero Barceló, los senadores Nelson Cruz y Nayda Venegas, los representantes José Aponte Hernández, Enrique “Quiquito” Meléndez, Lurdes Ramos, Abid Quiñones, María Milagros Charbonier, Manuel Claudio, Jackie Rodríguez y Eddie Charbonier, el secretario de Estado, Luis Rivera Marín, el alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera, y la National Committeewoman del Partido Republicano en Puerto Rico Zoraida Fonalledas.

Salud firma acuerdo colaborativo con hieleros

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Salud (DS), Rafael Rodríguez Mercado anunció el miércoles la firma de un acuerdo colaborativo con la Asociación de Industriales de Hielo de Puerto Rico para asegurar la calidad del producto.

Con el acuerdo, ambas partes se comprometen a facilitar información sobre el estatuto de operación de las plantas procesadoras de hielo con el objetivo de agilizar la prestación de servicios y garantizar la calidad de hielo durante y luego de una emergencia.

Rodríguez Mercado explicó que el acuerdo firmado con el presidente de la Asociación de Hielo, Ángel Vázquez Vargas es producto de la necesidad vivida tras el paso de los huracanes Irma y María.

“La industria de hielo fue clave para atender a los miles de ciudadanos que carecían de servicios de energía eléctrica y agua. Ayudó grandemente en la distribución a gasolineras, supermercados y hospitales que almacenaban alimentos y medicamentos, entre otros. Para asegurarnos que la calidad del producto esté a la par con las exigencias del consumidor puertorriqueño estamos diseñando este convenio”, indicó Rodríguez Mercado en declaraciones escritas.

Detalló que en la alianza entre ambas partes no se desembolsarán fondos públicos y describió que el acuerdo hace hincapié en ofrecer charlas educativas tanto a los miembros de la industria como a los Inspectores de la Secretaría Auxiliar de Salud Ambiental. Además, la industria de hielo realizará autoevaluaciones de las plantas manufactureras, con la asistencia y supervisión del Departamento de Salud.

Ante este convenio, la secretaria Auxiliar de Salud Ambiental, Mayra Toro Tirado señaló que “por primera vez el Programa de Salud Ambiental logra establecer un Acuerdo Colaborativo con el sector de la Manufactura de Alimentos, esto representa un gran avance encaminado a lograr que este sector de la Industria de Alimentos cumpla con los nuevos estatutos reglamentarios de Prevención y Control de puntos críticos contemplados por la Administración de drogas y alimentos (FDA)”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Industriales de Hielo añadió que “entre los aspectos a ser considerados en el mismo, se encuentran aquellos que van dirigidos a facilitar información sobre el estado de las plantas procesadoras, antes, durante y después de una emergencia y/o desastre natural. Con esto, garantizamos que haremos todo lo posible por mantener la calidad de los servicios hacia el consumidor de este producto”.

Detalló que el acuerdo describe que se efectuarán visitas a las facilidades de manera de cortesía que estén sujetas al proceso de autoevaluación y no conllevarán expediciones de multas o penalidades en caso de encontrarse omisiones o faltas a las reglamentaciones vigentes durante dichas visitas. Serán dos en un máximo de un año y servirán para ofrecer información sobre cómo corregir fallas, se le dará tiempo para la corrección de la misma y se orientará sobre los procesos administrativos que correspondan.

Además se establecerá un programa de Educación Continua para los miembros de la Asociación de Industriales de Hielo y se discutirá el protocolo de intervención y autoevaluación. La Asociación de Industriales realizará un adiestramiento de campo, sobre el equipo y maquinaria utilizados por las plantas manufactureras. Este acuerdo tendrá vigencia de cinco años a partir de la fecha de su otorgamiento y podrá ser renovada mediante un nuevo acuerdo suscrito por ambas partes.

CHEQUEO DE DATOS: “Nuestro gobierno está preparado… hemos actualizado estos protocolos” – Ricardo Rosselló Escrito por Centro Periodismo Investigativo (CPI) Por: Damaris Suárez, Centro de Periodismo Investigativo

SAN JUAN – El Departamento de Justicia y el Negociado de Manejo de Emergencias de la Administración Rosselló dan una versión distinta a la del gobernador sobre el estatus del plan de manejo de emergencias.

Esta historia está disponible aquí: https://bit.ly/2qx1pSf .

Roban arma y miles de dólares de un carro en Ponce