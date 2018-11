Puerto Rico Hoy – Noviembre 8, 2018

Departamento de la Familia firma acuerdo con la organización Save the Children Federation para asegurar el bienestar de las familias puertorriqueñas

SAN JUAN – El Departamento de la Familia y su secretaria, Glorimar Andújar Matos, firmaron en la tarde del jueves, un acuerdo colaborativo con la organización “Save the Children Federation, Inc” (STC).

“Esto surge como parte de los esfuerzos de la agencia para continuar brindando apoyo a las familias puertorriqueñas luego del paso de María. El acuerdo busca asegurar que las necesidades de los niños de la Isla sean atendidas para que estos puedan continuar con sus rutinas diarias lo más pronto posible. A su vez, continuar con la ayuda emocional a las familias y desarrollar una atmósfera positiva en sus vidas”, dijo Andújar Matos en declaraciones escritas.

Explicó que el acuerdo busca proveer al personal del Departamento de la Familia con las herramientas y técnicas necesarias para poder atender las necesidades específicas de los niños y sus familias. La STC se compromete en brindar programas de apoyo que ayuden a normalizar sus emociones especialmente luego de un evento estresante. Además, capacitarán al personal del Departamento en varios programas especiales para estimular el desarrollo de los niños en la Isla. Entre ellos el programa Healing and Education through the Arts, un esquema que utiliza creativos métodos de aprendizaje basados en las artes para hacer el aprendizaje más interactivo.

Los talleres se les estarán otorgando al personal del Departamento a partir de este mes de noviembre y se extenderán hasta el 31 de diciembre. “Nuestra misión es clara y el compromiso que tenemos con nuestra gente es inquebrantable; por esto, continuamos adquiriendo innovadoras herramientas y desarrollando nuevas técnicas que nos permitan continuar velando por el bienestar de la familia puertorriqueña. Agradezco a STC por unirse al compromiso del Departamento, sé que juntos podemos hacer la diferencia”, comentó la secretaria del Departamento de Familia.

“Save the Children” se dedica a trabajar en conjunto con organizaciones gubernamentales y entidades privadas en beneficio de comunidades con escasos recursos para mejorar su calidad de vida y asegurar su bienestar emocional y físico.

“Ofrecer a cada niño o niña la oportunidad de aprender, proveer a padres, madres y cuidadores las herramientas educativas y emocionales necesarias para construir una base sólida para la niñez y crear resiliencia es la mejor manera de asegurar un futuro mejor para Puerto Rico. Esta alianza es un gran logro para expandir nuestro alcance a través de Puerto Rico. Save the Children está honrado de colaborar con la secretaria Glorimar Andújar y el Departamento de la Familia para garantizar que cada niño tenga un futuro mejor”, expresó Luis Soto, director de Puerto Rico de Save the Children.

Proyecto que crea consorcio para microred energética en Villalba no será aprobado según representante Urayoán Hernández

SAN JUAN – El representante Urayoán Hernández dijo el jueves que el Proyecto del Senado 477 para crear el consorcio que otorga un usufructo de la Central Hidroeléctrica Toro Negro para crear una microred energética para beneficio de cuatro municipios de la montaña.

“Yo no estoy diciendo que estoy en contra”, dijo el representante a Red Informativa.

“Por qué la prisa? ¿Cuál es la prisa de aprobarlo a la trágala?”, cuestionó el representante.

Explicó que el 4 de diciembre de este año se llevará a cabo la primera vista pública pues aseguró que existen personas que tienen interrogantes y quieren deponer sobre ese asunto.

El Senado aprobó el miércoles, por unanimidad, el Proyecto del Senado 477 de la autoría del presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz y el senador de Distrito Carlos Rodríguez Mateo, que transfiere la el usufructo de la Central Hidroeléctrica Toro Negro a manos de un consorcio entre los municipios de Villalba, Orocovis, Morovis y Ciales.

“Tenemos que dejar las banderas políticas. El Senado de Puerto Rico hizo lo correcto ahora le toca al cuerpo hermano”, dijo por su parte, el senador Carlos Rodríguez Mateo.

Por su parte, el alcalde de Orocovis, Gardy Colón sostuvo que “esto es algo descabellado por parte de la Cámara de Representantes. Este es un proyecto bonito, un proyecto novel. Por consideraciones políticas no se le quiere dar paso a la Cámara de Representantes”.

“Hay que decir las cosas como son, si la determinación de la Cámara es esa, yo los voy a tirar al medio, ellos están utilizando consideraciones estrictamente políticas eso no se puede hacer. Y de cara a las próximas elecciones yo no le voy a hacer campaña a quien atente contra el pueblo. Tienen hoy hasta las 12 de la noche para que se apruebe. Si esto no se aprueba nos vamos a tirar a la calle”, añadió el alcalde.

