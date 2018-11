Puerto Rico Hoy – Noviembre 15, 2018

DSP inicia campaña para evitar los disparos al aire SAN JUAN – El Departamento de Seguridad Pública (DSP) dio inicio el jueves, a la campaña oficial del Gobierno para evitar disparos al aire para este año 2018 que lleva por lema “No regales una desgracia. Ni una bala más al aire”. Como cada año, la campaña educativa se concentra en prevenir incidentes lamentables a consecuencia de balas perdidas en el periodo de las festividades navideñas, en especial en las fiestas de nuevo año, donde han ocurrido las muertes que han marcado a la sociedad. “El mensaje siempre ha sido claro, crear conciencia y evitar que ocurra el acto irresponsable de disparar al aire, lo que puede provocar una tragedia para una familia y sufrimiento para el Pueblo. Exhorto a que todos se unan en este esfuerzo y nos ayuden a promover el mensaje, no queremos ni una sola desgracia. Todos queremos unas fiestas y un nuevo año sin violencia”, manifestó el secretario del DSP, Héctor Pesquera en conferencia de prensa. La tradicional campaña de ni una bala más al aire se desarrolla en virtud de la Ley 404-2000, conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico, la cual establece en el Artículo 7.06 que se debe realizar una campaña publicitaria educativa desde el 15 de noviembre al 7 de enero de todos los años. Como parte de las actividades, que indican hoy con un impacto en Plaza las Américas, el Negociado de Relaciones con la Comunidad, estará activamente orientando al púbico en éste y otros centros comerciales, en zonas comunitarias en las tiendas Wal-Mart y farmacias Walgreens, espacios que sirven para llegar directamente a las personas. Como parte de la promoción masiva, la compañía de billboards B-Media apoyará con la difusión de la imagen de la campaña a través de diversos puntos de la Isla. De igual forma, los componentes del DSP estarán activamente reiterando los elementos de la campaña por medio de las redes sociales. Por otro lado, la Banda del DSP tiene programados conciertos e intervenciones musicales durante todo el periodo navideño, especialmente el 15 de diciembre con su concierto en la Academia del Negociado de la Policía y el 29 de diciembre en Plaza las Américas. Igualmente, el DSP estará activo con las tradicionales caravanas en las 13 áreas policiacas y se unirá a la marcha anual del Residencial Manuel A. Pérez. “Agradezco a todos los que ya han dicho que sí para apoyar nuestra iniciativa y a los medios de comunicación que a lo largo de este periodo nos colaborarán para llegar a todos los hogares y a diferentes públicos. Exhorto, y reitero el interés particular del gobernador Ricardo Rosselló a que nos unamos en un gran esfuerzo por promover este mensaje de prevención”, reiteró Pesquera. Cabe destacar que los últimos seis años, según las estadísticas del Negociado de la Policía, no se ha registrado una muerte por balas perdidas, aunque sí heridos, en los años 2012, 2015 y 2016, como consecuencia del acto ilícito. El último incidente de muerte por una bala perdida fue en las fiestas de despedida de año 2011, siendo la víctima la joven Karla Michelle Negrón Vélez. “Disparar al aire es un delito que conlleva una pena fija de cinco años y diez con agravantes. En este sentido, en el Negociado de la Policía durante este periodo estaremos diseñando e implementando planes de trabajo agresivos de seguridad para prevenir este y cualquier otro delito que pretenda empañar el bienestar de nuestras comunidades”, enfatizó el comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera. “El Departamento de Vivienda mantiene su compromiso e intensifica, cada vez más, sus esfuerzos para evitar que alguna familia puertorriqueña sufra la pérdida de un ser querido a causa de personas irresponsables que utilizan sus armas de fuego para disparar al aire durante la despedida de año. Tal y como ha sido el pedido del gobernador Ricardo Rosselló, continuaremos nuestro trabajo en todas las comunidades para asegurar que en este año no se reporten muertes ni heridos durante estas fiestas navideñas. Si todos nos comprometemos y creamos conciencia de las graves consecuencias que conlleva esta irresponsabilidad, podremos celebrar con nuestros seres queridos sin que se pierda una sola vida”, subrayó el secretario del Departamento de Vivienda, Fernando Gil Enseñat. En la rueda de prensa estuvieron presentes Roberto Pérez Santoni, mejor conocido como Papo Christian; el padre de Karla Michelle, Carlos Negrón; el presidente de la Comisión de Seguridad en el Senado, Henry Neumann; el representante por el distrito de San Juan, Eddie Charbonier; los comisionados del DSP; el secretario del Departamento de la Vivienda, miembros de la uniformada y jóvenes de la Liga Atlética del Negociado de la Policía. Durante el periodo de duración de la campaña “No regales una desgracia. Ni una bala más al aire” el DSP estará informando y actualizando las informaciones de cada uno de los impactos educativos e iniciativas que se lleven a cabo. La línea confidencial 343-2020 está disponible para reportar cualquier incidente. Mientras, por medio del 9-1-1 se canalizará cualquier emergencia. Se va a pagar el bono de Navidad, insiste el gobernador (Sonido)

VIEQUES – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares insistió el jueves, que se pagará el bono de Navidad, pese a la advertencia emitida por la directora ejecutiva de la Junta federal de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko.

“En primer lugar se pagará el bono de Navidad”, dijo Rosselló Nevares a preguntas de la prensa.

“Nosotros no estamos haciendo esto aleatoriamente. Esto se discutió con la Junta de Supervisión Fiscal donde nosotros teníamos que encontrar unos ahorros y nosotros encontramos los ahorros. Que hemos tenido que dar pasos difíciles para encontrarlos, sí. Que tuvimos una oportunidad en el pasado para poder tener unos recursos adicionales para los municipios, unos recursos adicionales para la Universidad de Puerto Rico y otras series de reconsideraciones, pues por su puesto. Hemos encontrado los ahorros bajo los preceptos que ellos establecieron”, añadió.

Dijo además, que a la Junta no le gusta el nombre de bono de Navidad.

“A mí me parece que a ellos no le gusta el nombre. Si lo entendieran, que no es una dádiva, yo entiendo que no tendrían tanto afán para eliminar algo que es de beneficio al pueblo”, dijo el gobernador.

“Yo invito a la Junta a que puedan comprender”, sostuvo el mandatario.

Roban 4 cabros y 4 ovejas de finca en Aibonito

AIBONITO – La Policía informó el jueves, que malhechores robaron de una finca en Aibonito, cuatro cabros y cuatro ovejas.

Según el parte policial, los hechos ocurrieron en la mañana en la carretera 723 kilómetro 52.3 en el Barrio Robles de esa municipalidad.

La Uniformada precisó que, alegó Néstor Chiqui Sánchez, que malhechores obtuvieron acceso al patio exterior de su residencia y se apropiaron de 4 cabros de la raza Nuvian y 4 ovejas. Los animales fueron valorados en 3,000 dólares.

Este caso se refirió a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) para que se hagan cargo de la investigación.

Descontarán horas a empleados del RUM por tercer cierre

MAYAGÜEZ – La rectora interina del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Wilma Santiago Gabrielini dijo el jueves que le descontarán las horas no trabajadas a todo el personal del recinto durante el tercer cierre de labores como parte de las manifestaciones de los miembros de la Federación Laborista de Empleados Universitarios (FLEURUM) en reclamo por su sistema de retiro.

“Precisamente, en estos momentos que promovemos el proceso de solicitud de alumnos y la apertura de nuestra institución, situaciones como esta provocan la merma de estudiantes. Por lo tanto, en cumplimiento con la Ley de la UPR, según enmendada, presentaremos un informe que certifique este tercer cierre para que se proceda con el descuento de la nómina de todo el personal del RUM, de acuerdo con lo estipulado por la mencionada ley”, dijo Santiago Gabrielini en declaraciones escritas.

En las pasadas semanas, los miembros de la FLEURUM han realizado una serie de manifestaciones en reclamo por los recortes al retiro de empleados y la eliminación de beneficios marginales, los recortes y congelación de plazas, el aumento del presupuesto a la administración central de la uPR y el sueldo de 240,000 dólares del presidente de la UPR, así como la eliminación de exenciones, consolidación de recintos y aumentos de matrícula, entre otras medidas.

Indicó que estas interrupciones atrasan toda la agenda educativa y tienen un gran impacto financiero negativo en sus operaciones. “En estos momentos tan esenciales en los que se determina el futuro de la UPR, es imperativo mantener nuestros portones abiertos para dar continuidad a lo que es nuestra razón de ser: ¡educar!”, dijo.

La rectora interina alegó que en los pasados meses han dialogado y negociado de buena fe con la FLEURUM, a tono con los tiempos de limitación económica que enfrenta el país y la UPR. Denunció que éstos insisten en la “nociva estrategia” de paralizar las funciones del RUM, aún cuando las avenidas de comunicación han estado abiertas.

“Estos cierres trastocan de forma muy grave asuntos medulares para la institución como la preparación de los estados financieros para la agencia acreditadora Middle States, que vencen el 30 de diciembre. Por lo tanto, se pone en juego nuestra acreditación, que con tanto empeño hemos mantenido, y, por ende, los respaldos de las agencias federales. Además, estas interrupciones atrasan toda nuestra agenda educativa y tienen un gran impacto financiero negativo en nuestras operaciones”, advirtió Santiago Gabrielini.

