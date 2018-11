Puerto Rico Hoy – Noviembre 16, 2018

Populares exigen acción del gobierno para atender problemas en carreteras EL CAPITOLIO – Los representantes populares Jesús Manuel Ortiz y Aníbal Díaz, reclamaron el viernes, al gobierno que acelere los trabajos de reconstrucción de infraestructura e iluminación y reparación de carreteras, para fomentar el desarrollo económico de Puerto Rico y proteger la vida y seguridad de los puertorriqueños. Los legisladores denunciaron la lentitud con la que el gobierno está atendiendo la situación de la infraestructura y carreteras a pesar de anunciar constantemente supuestas asignaciones de fondos para dicho propósito. “Luego de un año del paso del huracán María no se ve avance en la iluminación y reparación de carreteras y espacios públicos en Puerto Rico y hoy conocemos que podría demorar hasta un año más. El crítico estado de nuestra infraestructura afecta significativamente nuestras posibilidades de recibir inversión para encaminar proyectos de desarrollo económico y presenta un problema serio de seguridad pública. El gobierno tiene que tomar esto como una prioridad”, manifestó Ortiz en declaraciones escritas Por su parte, Díaz Collazo, portavoz de la delegación PPD en la Comisión de Transportación en Infraestructura añadió que, “la gente sufre todos los días las consecuencias de las calles destruidas, puentes inseguros y la oscuridad que existe en nuestras carreteras. La revelación del gobierno sobre la espera de prácticamente un año más para atender este problema es inaceptable”. Como un ejemplo los legisladores mencionaron que según la comparación mensual de muertes en accidentes de tránsito de Patrulla de Carreteras, a julio de 2018 se había registrado un aumento de 6 por ciento en muertes en comparación con 2017. Las áreas de más aumento son Guayama (129 por ciento), Aguadilla (100 por ciento), San Juan (71 por ciento), Fajardo (40 por ciento), Caguas (28 por ciento) y Humacao (25 por ciento). “Basta de anuncios que luego no se convierten en realidad. Puerto Rico necesita calles e infraestructura en estado óptimo e iluminación en espacios públicos de manera urgente. Estas acciones son necesarias para crear las condiciones de inversión y desarrollo económico que tanto necesitamos y proteger la vida y propiedad de los puertorriqueños”, concluyeron los representantes. Los legisladores reclamaron además que la Autoridad de Energía Eléctrica ofrezca detalles de cuantas luminarias ha instalado en todo Puerto Rico, el status del inventario para atender el problema y cuál es el plan para atender con rapidez las más de 100 mil en lista de espera. La ACAA exhorta a peatones a tomar medidas para no cruzar… al más allá SAN JUAN – La Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) ha retomado su campaña de orientación denominada No Cruces Al Más Allá, dirigida a prevenir accidentes de peatones al cruzar nuestras carreteras trascendió el viernes. A través de las principales plataformas de redes sociales, la ACAA está publicando impactantes diseños gráficos que muestran a un peatón cruzando la calle, mientras se refleja su sombra en forma de un ataúd, como mensaje sobre las consecuencias de no tomar las medidas de seguridad necesarias al cruzar la calle. Junto a estos, se está publicando un vídeo informativo con consejos para que los peatones puedan evitar accidentes. “En las últimas semanas hemos visto cómo, casi diariamente, se están reportando accidentes de tránsito con peatones, muchos de los cuales tienen un desenlace fatal. En la ACAA nos preocupamos por la seguridad, no solo de conductores y pasajeros, sino también de peatones y ciclistas que, en ocasiones, pueden evitar muchos accidentes con solo seguir algunos de los consejos que publicamos en esta campaña,” explicó el director ejecutivo, licenciado Efraín García Rodríguez en comunicación escrita. El funcionario añadió que “desde saber cuál carril utilizar cuando se camina a pie por una vía de rodaje, utilizar ropa de colores claros que sean más fáciles de ver en áreas de poca iluminación, hasta esperar pacientemente que una luz de semáforo esté a su favor, parecerían sugerencias obvias para los peatones, pero la realidad es que muchos parecen estar pasándolas por alto últimamente, con las consecuencias negativas que ya hemos visto. Por eso nuestro mensaje es sencillo, pero contundente; toma las debidas precauciones, evita accidentes, y #NoCrucesAlMásAllá.” “Cabe destacar que tanto ciclistas como peatones están cubiertos por la ACAA, en caso de sufrir un accidente con un vehículo de motor que tenga su marbete al día, y cumpla con otros requisitos establecidos por ley. Sin embargo, nuestro deseo es que ningún puertorriqueño tenga que pasar por el sufrimiento que provoca tener un accidente grave o fatal en nuestras carreteras. Por eso insistimos en nuestro mensaje, en especial, ahora, de cara a la época navideña que ya pronto comienza,” finalizó diciendo aseguró García Rodríguez.” Salario de alcaldes están por encima del promedio salarial de sus constituyentes según estudio de la UPR CAYEY – El Centro de Información Censal (CIC) de la Universidad de Puerto Rico en Cayey reveló el viernes, su más reciente investigación, la cual analiza los datos de los salarios de los alcaldes y alcaldesas de los municipios, el del gobernador de Puerto Rico y de los altos oficiales de los Estados Unidos para el periodo 2016-2017. Esto, según los datos de la Oficina de Asuntos Municipales, la Encuesta sobre la Comunidad y el Negociado de Estadísticas Laborales. En el análisis se presentan los datos totales salariales de los alcaldes, de ingresos por persona anual para las mismas jurisdicciones y la proporción del ingreso de los oficiales electos sobre el ingreso por persona. Por un lado, se halló que los alcaldes con el sueldo mayor son de San Juan (124,992 dólares), Cayey (120,000) y Canóvanas (104,904 dólares). Por otro lado, los salarios de los alcaldes de Adjuntas y San Sebastián son proporcionalmente los más altos entre todos los alcaldes ya que sus salarios son 11 veces mayores al promedio de ingreso de sus constituyentes. Los alcaldes con las proporciones más bajas son los de Yauco y Jayuya, quienes ganan tres veces más que el promedio de sus constituyentes. “Es importante señalar que 57 alcaldes y alcaldesas ganan proporcionalmente más que el gobernador y que, excepto por los alcaldes de Jayuya y Yauco, todos los demás oficiales electos de Puerto Rico ganan proporcionalmente más que los altos oficiales de Estados Unidos. Es decir, la diferencia entre lo que gana la población y lo que gana un oficial electo en Puerto Rico es mayor que en Estados Unidos”, expuso el doctor José Caraballo Cueto, director del Centro de Información Censal (CIC) en comunicación escrita. El Centro de Información Censal (CIC) de la UPR Cayey es parte de la red de CICs creada por el Negociado del Censo Federal de los Estados Unidos, para apoyar la diseminación de los datos del Censo. El CIC alberga información especializada del Censo con la misión de contribuir a su diseminación entre los miembros de la comunidad universitaria y de los 11 municipios de la región de servicio de la UPR en Cayey. Resumen del estado del tiempo para Puerto Rico del viernes, 16 de noviembre de 2018. SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que a pesar que las lluvias y aguaceros no durarán por largos periodos de tiempo, éstos tendrán la oportunidad de aumentar sobre el área durante el día, por lo que al final del día todos en Puerto Rico deberían tener algo de actividad de lluvia, con excepción de las localidades más secas, como la costa norte central y la porción suroeste de la isla. Aguaceros y algo de tronadas se esperan que se generen en las porciones del interior y oeste de la isla esta tarde con lluvias los suficientemente fuertes para causar inundaciones urbanas y de riachuelos. Sin embargo, esta noche estará más seca, ya que se espera que las lluvias se disipen en el transcurso del anochecer. A través de las aguas regionales, oleaje se mantendrá en el rango de seis a ocho pies. El viento estará entre 15 y 20 nudos, con ráfagas más altas a través del área de pronóstico. Como resultado, una advertencia para los operadores de pequeñas embarcaciones está ahora en efecto para gran parte de las zonas marítimas. Además, hay un riesgo alto de corrientes marinas en efecto para las playas del norte de Puerto Rico. Hay un riesgo moderado de corrientes marinas para el resto de las playas, con excepción de las playas de oeste de Puerto Rico. Oleaje picado y el riesgo de moderado a alto de corrientes marinas se esperan que continúen hasta el domingo. El cielo estuvo de parcialmente a mayormente nublado durante las horas de la madrugada a través de Puerto Rico. Nubes en los niveles medios se formaron en horas tempranas de la noche y se extendieron hacia el este sobre la isla. El radar mostró algunos aguaceros sobre el área y aguas circundantes, pero estos aguaceros fueron aumentando al este de Puerto Rico. Los vientos sobre tierra se mantuvieron por debajo de las 10 millas por hora. Las temperaturas estuvieron en el rango de los altos 70 grados y los bajos hasta medios 60 grados en elevaciones bajas y altas. Reconocen al fenecido a Aníbal González Irizarry como pionero de la radio mayagüezana MAYAGÜEZ – El alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, lamentó y expresó su pésame el viernes por el fallecimiento de uno de los pioneros de la radio en Mayagüez, don Aníbal González Irizarry. “Don Aníbal González Irizarry fue ‘un caballero’ de los medios de comunicación, cuyo legado debe ser emulado por las presentes y futuras generaciones. Nos criamos escuchando y viendo a través de la televisión a este caballero de las comunicaciones, cuyos primeros pasos los dio en nuestra Ciudad de Mayagüez”, expresó el alcalde en declaraciones escritas. Según se informó, González Irizarry falleció el miércoles pasado en un hospital de la zona metropolitana a los 91 años. El cuerpo será expuesto el viernes en la funeraria Buxeda a las 2:00 de la tarde y a las 7:00 de la noche habrá un servicio religioso. Los restos sean cremados y llevados a Sabana Grande. Rodríguez dijo que el periodista, natural del pueblo de Sabana Grande y quien fué el hombre ancla y comunicador de Telemundo canal 2 por unos 39 años, dio sus primeros pasos en la legendaria emisora WPRA de Mayagüez. Indicó que fue en la década del 40, cuando apenas tenía 15 años, que comenzó a laborar en la legendaria WPRA AM “La Primera de Mayagüez” con otros pioneros de la radio como Don Esteban Rosado Báez y Don Pedro Ojeda. Este último falleció hace varios meses a los 90 años. “Don Aníbal González Irizarry fue una de las voces noticiosas del radio-periódico ‘La Razón’, junto a Rosado Báez y Ojeda en WPRA, de Don Andrés Cámara y adquiridas décadas después por la reconocida Familia Bechara de Mayagüez”, finalizó el ejecutivo mayagüezano. Arrestan a dos y le ocupan kilos de cocaína en Ceiba CEIBA – La directora del Negociado de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), Felícita Coreano Rivera, informó que cerca de las 12:05 del mediodía del jueves dos sujetos fueron arrestados en Ceiba y se lo ocupó una cantidad de cocaína. Según indicó Coreano Rivera en declaraciones escritas, el arresto estuvo a cargo de agentes de la División de Inteligencia de FURA y de la Agencia Federal Antidrogas (DEA por sus siglas en inglés). Los detenidos no fueron identificados, pero sí se informó que son residentes de Culebra. A los sujetos se le ocuparon dos bultos con 14 bloques de cocaína en su interior, según detalló la directora de FURA. La DEA asumió la jurisdicción del caso. Jenniffer González anuncia otros $14.3 millones en fondos federales WASHINGTON, D.C. – La comisionada residente anunció que varias agencias federales asignaron fondos que suman 14 millones 371 mil 618 dólares para atender desde gastos administrativos, hasta remoción de embarcaciones y otros escombros en las costas como consecuencia de los huracanes del 2017. “La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), le otorgó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) 3 millones 700 mil dólares provenientes de la Ley Bipartita de Presupuesto de 2018 para la remoción de desechos marinos y cercanos a la costa después del huracán María”, señaló la funcionaria en declaraciones escritas. Explicó que la NOAA reconoce el trabajo en conjunto del DRNA con oficiales federales para la pronta eliminación de desechos marinos que eran elegibles para la eliminación durante la fase de respuesta federal. luego del paso de los huracanes Irma y María. Sin embargo, según la NOAA, aún queda mucho escombro costero, de playa y marino por remover. “Esta asignación de fondos, ayudaría al DRNA a poner en marcha sus planes para remover los buques hundidos o desplazados, restos de casas flotantes, escombros de diferentes tipos traídos por la oleada de huracanes sobre el medio ambiente ecológicamente sensible, muelles y embarcaderos dañados, así como electrodomésticos, partes de automóviles y piezas de techos y paredes de residencias o losas de concreto de los muelles o rampas para botes afectadas por el viento del huracán María y la fuerza de las olas”, precisó la funcionaria. Asimismo, indicó que el DRNA tiene la intención de eliminar adecuadamente al menos 12 embarcaciones y grandes agregaciones de escombros en 39 lugares alrededor de la isla de Puerto Rico, así como escombros en las aguas costeras de las islas de Vieques y Culebra. De otra parte, la congresista dijo que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) mediante la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA por sus siglas en inglés) asignó 10 millones 664 mil 219 dólares al Consejo de Salud de Puerto Rico que ofrece asistencia médica primaria con centros alrededor de la isla. Entretanto, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD por sus siglas en inglés) asignó 7,399 dólares al Municipio de Cayey para cubrir gastos administrativos incurridos como resultado de un desastre que están por encima y más allá de lo que se proyecta que la Agencia de Vivienda Pública reciba de sus asignaciones administrativas en vigentes. Estos fondos provienen de la Ley federal Bipartita de Presupuesto de 2018 que autorizan al Secretario de HUD a enviar fondos adicionales a agencias de vivienda pública en lugares impactos por desastres mayores, en esta ocasión para el manejo del programa de Sección 8, según apuntó la comisionada. Grave sexagenario atropellado en Toa Baja TOA BAJA – La Policía informó que a eso de las 7:40 de la noche del jueves se reportó un accidente con un peatón en la Avenida Sabana Seca, frente a una farmacia en Levittown, Toa Baja. De acuerdo con el informe policiaco, el peatón fue identificado como Víctor Maldonado Avilés de 63 años. Según la información preliminar, Keysla Rivera González alegó que transitaba en dirección de este a oeste en un Ford Taurus de 2006, color blanco por la Avenida Sabana Seca, cuando impactó con la parte frontal del vehículo al peatón que se dirigía en dirección de sur a norte a orillas de la carretera. Maldonado Avilés fue transportado al Centro Médico de Río Piedras en condición grave con fracturas en ambas piernas y múltiples traumas en el área del rostro, detallaron las autoridades. El agente Luis Hernández adscrito a Patrulla de Carreteras de Bayamón junto a la fiscal Ana Sofía Allende se hicieron cargo de la investigación. Heridos tres jóvenes al caer en un carro por un barranco en Morovis MOROVIS – Las autoridades informaron que cerca de las 5:00 de la madrugada del viernes se reportó un accidente de auto en la carretera PR-137, kilómetro 13.6 de Morovis. La agente Yolanda Ortiz Sandoval, del Distrito de Morovis informó que Dalí Mari Rodríguez González de 20 años y vecina del mencionado pueblo, conducía un Honda Civic, color gris del 2007, en dirección de Vega Baja hacia Morovis, cuando perdió el control y se precipitó por un barranco. Las autoridades indicaron que la conductora, así como su hermano de 17 años y su primo de 16 años, quienes viajaban como pasajeros, sufrieron heridas leves. Todos fueron transportados por personal de Emergencias Médicas municipal al Hospital Doctor Center en Manatí, para ser evaluados por el médico de turno. Su condición es estable. AVISO – AAA informa intermitencia de servicio en sectores de Corozal y Naranjito

TOA ALTA – La planta de filtros Negros de Corozal se encuentra fuera de operación por fluctuaciones de voltaje en la represa, informó el director de área de Toa Alta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Denis Vázquez Rosado.

Vázquez Rosado explicó que brigadas de la AAA trabajan en conjunto con personal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), para restablecer el servicio a la mayor brevedad.

“La planta estuvo fuera de operación en el día de ayer por represa obstruida. No obstante, una vez comenzó a operar confrontó variaciones de voltaje. Esto provoca que el proceso de recuperación demore más tiempo para los sectores en las partes altas”, indicó el funcionario. Los sectores del municipio de Corozal que experimentan bajas presiones e interrupción de agua potable son: Negros, Palos Blancos, Palmarito, Cuchillas, Limón, Maná. Asimismo, del municipio de Naranjito se verán afectados los sectores Lomas Valles y Cuchillas. De igual forma, parte del sector Experimentar y Cienegueta del municipio de Vega Alta.

Ante la posibilidad de turbidez al restablecerse el servicio, se recomienda hervir por tres minutos el agua destinada para consumo humano.

Para más información, los abonados se pueden comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente al (787) 805-2482 o acceder a la página de Internet www.acueductospr.com También a través de las redes sociales Twitter y Facebook: @Acueductospr.

AVISO – Intermitencia de servicio en sectores de la región norte por lluvia

ARECIBO – El director de área de Arecibo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Samuel Rosario Vega informó que sectores de Hatillo, Camuy, Quebradillas y Utuado experimentan intermitencia de servicio por represas obstruidas.

“Las plantas de filtración Quebrada de Camuy, Sabana Grande de Utuado y Quebradillas confrontaron alta turbidez en la entrada de aguas crudas. Brigadas de la región se movilizan a las represas para realizar trabajos de limpieza”, indicó el funcionario.

Como resultado, los sectores del municipio de Quebradillas que experimentan intermitencia en el servicio de agua potable mientras se completan los trabajos son: Carr. 113, Charcas, Los Méndez, Margarita, San Antonio, casco urbano, San José, Terranova, Los Cocos y Guajataca. Asimismo, los sectores afectados del municipio de Camuy son: Puertos, Camuy Arriba, El Maestro, Abra Honda, Piedra Gorda, Quebrada, Cibao y Santiago.

“Por otro lado los sectores que experimentan intermitencia del municipio de Hatillo son: Bayaney, Berrocal y Aibonito. De mismo modo, el sector Sabana Grande de Utuado”, añadió Rosario Vega.

Ante la posibilidad de turbidez al restablecerse el servicio, se recomienda hervir por tres minutos el agua destinada para consumo humano.

Para más información, los abonados se pueden comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente al (787) 805-2482 o acceder a la página de Internet www.acueductospr.com También a través de las redes sociales Twitter y Facebook: @Acueductospr.

Secretaria de Justicia de gobernadora interina

LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares viajó la mañana del viernes a la ciudad de Nueva York, donde participará en una actividad privada; su regreso a la isla será esta misma noche.

El viaje no será sufragado con fondos públicos, según indicó el personal de la Fortaleza en declaraciones escritas.

Asimismo, se informó que la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, fungirá como gobernadora interina hasta el regreso del gobernador.

Habrá nuevo campeón en el voleibol de la LAI

SAN JUAN – Los Pioneros de la Pontificia Universidad Católica lograron su cometido, pasar a su segunda final consecutiva en 50 años de ausencia en el torneo de voleibol de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI).

¿Cómo lo hicieron? Eliminando a los bicampeones Pitirres de la Universidad del Este, equipo que derrotó en el 2017 a sus verdugos de la actual temporada.

El sexteto pionero obtuvo su victoria 19-25, 25-15, 25-21 y 25-14 sobre los visitantes pitirres, quienes llevaban nueve finales consecutivas y seis campeonatos en su caminar universitario. Estos jugarán con los Gallitos de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras que eliminaron en cinco parciales, 25-22, 25-27, 25-23, 17-25 y 15-9 a los Taínos de la Universidad del Turabo.

La final masculina iniciará el lunes, 26 de noviembre en la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras.

En las series de la rama femenina, dos equipos no se rinden y se van al máximo de partidos de la serie. Las Delfinas de la Universidad del Sagrado Corazón se adueñaron del complejo deportivo Luis F. Sambolín de la Universidad Interamericana. El sexteto sagradeño, que no va a una final desde el 2009, derrotó 25-22, 25-23 y 25-15 a las Tigresas de la Interamericana. El partido decisivo será el lunes a las 7:00 de la noche en el complejo deportivo de Sagrado.

Por su parte, las bicampeonas Juanas del Colegio de Mayagüez siguen con vida y de qué manera. El sexteto colegial conquistó la victoria en cinco parciales, 23-25, 26-24, 25-20, 25-23 y 15-9, a las subcampeonas Cocodrilas de la Universidad Metropolitana en casa llena. Esta serie se definirá el martes a las 7:00 de la noche en el coliseo Rafael Mangual de la institución mayagüezana.

Las series continuarán el jueves. Para más información www.laipr.com.

Menor baleado en gasolinera en Manatí

MANATÍ – Un menor fue herido de bala en hechos ocurridos a eso de las 6:45 de la tarde del jueves en la gasolinera Puma, ubicada en la carretera PR-2 kilómetro 46.7, marginal Campo Alegre de Manatí.

Según el parte policiaco, un menor de 16 años fue baleado por un individuo, en el lugar antes mencionado.

Por el momento se desconocen más datos de lo ocurrido, indicaron las autoridades.

El menor fue transportado al Hospital Doctor Center en Manatí, donde fue atendido por el doctor Awad del área pediátrica. Luego fue referido al Centro Médico en Río Piedras, en condición estable.

La agente Glorimar Cuevas Paoli, del Distrito de Manatí, investigó preliminarmente y el agente Efraín Reyes Chico, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo, continuará con la investigación.

Grave un paramédico y una agente atropellados en Gurabo

GURABO – Un accidente vehicular con peatones ocurrió cerca de las 6:45 de la mañana del viernes frente a Richmond Technical College que ubica en la carretera PR-189 en Gurabo, informaron las autoridades.

Según el parte policiaco, una agente del Negociado de la Policía y un paramédico fueron impactados por un vehículo que transitaba por el menciona vía, mientras trabajaban en la investigación de un accidente de carácter leve.

Al momento ambos heridos se encuentran en condición grave, según confirmó la Policía.

Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras se hicieron cargo de la investigación.

Acribillan a dos en Cataño

CATAÑO – La Policía informó que a eso de las 7:00 de la noche del jueves se reportó un doble asesinato en la Calle Principal de la Barriada Puente Blanco en Cataño.

Según el parte policiaco, los occisos son Román Nieves Rivera y Edimar Navarro Huertas de 27 años, ambos residentes de Cataño.

De la información preliminar se desprende que una llamada a través del Sistema 9-1-1 alertó a la Policía y al llegar los agentes al lugar, encontraron los dos cadáveres con varios impactos de bala.

El agente Carlos Pagán de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón junto a la fiscal Ana Sofía Allende se hicieron cargo de la investigación.

Fiscal de Distrito anticipa apelación ante desestimación e insiste prueba circunstancial es suficiente para probar asesinato HIMA Caguas

CAGUAS- El fiscal del Distrito de Caguas, Yamil Juarbe dijo el viernes que recurrirán al Tribunal Apelativo, luego que el juez del Tribunal de Caguas, José Ramírez Legrand desestimara los cargos que pesaban contra Steven Sánchez Mártir, quien fue acusado por el asesinato de un sujeto ocurrido en el Hospital HIMA de Caguas, por entender que hubo ausencia total de prueba.

“En primer lugar, quiero aclarar que este individuo no va para la calle. La fianza se mantiene… Obviamente no estoy de acuerdo (con la determinación del juez). He consultado con la jefa de fiscales y la gerencia del Departamento de Justicia y estamos ponderando la posibilidad bien alta de recurrir al Apelativo”, dijo Juarbe en entrevista radial (WKAQ).

Juarbe reiteró que los testigos vincularon al imputado con el crimen durante la vista preliminar.

“La prueba circunstancial es tan buena como la prueba directa, aunque no tengamos el arma homicida, aunque no tengamos un testigo que señale esa persona. El ejemplo es sencillo. Entran dos personas a una habitación y sale uno vivo luego de unos disparos. El otro está muerto adentro. ¿Quién lo mató?, si solamente habían dos personas allí. Eso es evidencia circunstancial. Obviamente el juez no entendió esa parte de la prueba circunstancial y entiende que porque no tenemos a un testigo que lo señale matando al occiso eso indica que hay ausencia total de prueba”, explicó al reiterar que acudirán al foro apelativo.

La resolución establece que al repasar los tres testimonios presentados en la vista preliminar, entre ellos el de Nilda Iris Díaz, madre del occiso, el del testigo Gerardo Burgos Rosado y el del agente Xavier Estrada Benítez, el juez concluyó que ninguno conecta al imputado con los hechos.

“Por entender que existe ausencia total de prueba que conecte al acusado con la comisión de los delitos de Asesinato en Primer Grado y los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas, este Tribunal declara HA LUGAR la “Moción Solicitando Desestimación al Amparo de la Regla 64(p) de las de Procedimiento Criminal”, dicta la resolución de Ramírez Legrand.

Asimismo, el juez determinó que una colilla de cigarrillo con material genético de Sánchez Mártir encontrada en el hospital, no lo vincula a con el crimen, a pesar que sí es evidencia de que estuvo en el hospital.

El juez ordenó la celebración de una vista preliminar en alzada para el 26 de noviembre a las 2:00 de la tarde en la sala 305 del Tribunal de Caguas, según se desprende de la resolución judicial de 21 páginas. La jueza Ana Paulina Cruz Vélez había encontrado causa contra el sujeto en la etapa de vista preliminar.

A finales de agosto pasado, la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez anunció que acusaron a Sánchez Mártir por posesión ilegal de armas. Efectivos de la Agencia federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) tomaron custodia del imputado luego que la jueza Cruz Vélez pautara para el 5 de septiembre la vista preliminar por los delitos imputados a nivel estatal.

Sánchez Mártir, fue arrestado el lunes, 6 de agosto en el residencial Rafael López Sicardó, en Río Piedras, luego que fuera identificado como sospechoso de ultimar a Pedro Marrero Díaz, quien estaba recluido en el mencionado hospital. Los hechos ocurrieron el 2 de agosto.

Al sujeto le presentaron cargos por asesinato en primer grado y tres violaciones a la Ley de Armas por los artículos 5.04 por portación ilegal de arma, 5.15 por apuntar y disparar un arma y 6.01 por posesión de municiones. También se le radicaron dos cargos por violación al artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas por posesión de sustancias al momento de su arresto.

La defensa de Sánchez Mártir está a cargo de la licenciada Jane Hoffman, quien solicitó la desestimación, mientras que los fiscales son Maribel Mojica y Juarbe.

Sorteos de la Lotería Electrónica de Puerto Rico del jueves, 15 de noviembre de 2018.

Los números ganadores en los sorteos de la Lotería Electrónica del jueves, 15 de noviembre fueron los siguientes:

Sorteo Diurno

Pega 2 —————- 25

Pega 3 —————- 466

Pega 4 —————- 2972

Sorteo Nocturno

Pega 2 —————- 03

Pega 3 —————- 664

Pega 4 —————- 7740

Recuerde verificar estos números directamente con la Lotería Electrónica o sus suplidores. prhoy.com no se hace responsable por errores publicados en los números ganadores.

Investigan “carjacking” en Caguas

CAGUAS – La Policía informó que cerca de las 12:02 de la madrugada del viernes se reportó un “carjacking” ocurrido frente a los almacenes de Walmart, que ubican en el barrio Río Cañas en la carretera PR-1 en Caguas.

Según el informe policiaco, un individuo portando arma de fuego, se apropió de un Ford Transit, color blanco de 2018, con tablilla 981-350

Primera victoria de los Indios en la temporada 2018-19 de la LBPRC

SAN JUAN – Los Indios de Mayagüez comenzaron con el pie derecho la temporada 2018-19 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, al adjudicarse la primera victoria del torneo invernal con marcador 7-2 sobre los Gigantes de Carolina, en el partido inaugural celebrado el jueves en el estadio Hiram Bithorn de San Juan.

Mayagüez combinó un excelente juego ofensivo, con una gran labor monticular de los lanzadores occidentales, para maniatar la ofensiva de Carolina.

La tribu abrió bien la primera entrada con sencillos consecutivos de Yariel Rivera y Noel Cuevas, luego de uno retirado. Acto seguido, Kennys Vargas fue retirado mediante ponchete ante los lanzamientos del japonés Jumpei Takahashi.

Con dos fuera, Daniel Ortiz recibió boleto gratis para llenar el tránsito de Indios. Henry Ramos pegó rolata dentro del cuadro interior para empujar la primera carrera del partido. Juan Centeno cerró la entrada con sencillo remolcador de dos carreras, para colocar el partido 3-0.

En el sexto episodio, Danny Ortiz pegó doblete al bosque izquierdo para abrir la entrada. Emmanuel Rivera y Yariel González recibieron boleto gratis para llenar las bases. Acto seguido, Jesmuel Valentín sacudió un sencillo remolcador de dos carreras para despegar en la pizarra 5-1.

Los visitantes anotaron dos más en la octava entrada para colocar el partido en caja de seguridad 7-1.

Las dos carreras de los Gigantes fueron remolcadas por el japonés, Yusuke Masago en la primera y octava entrada respectivamente.

Félix Báez se adjudicó la victoria al lanzar dos y un tercio de entrada y propinar un ponchete. El japonés Jumpei Takahashi cargó con el revés al permitir tres carreras en tres y dos tercios de entradas lanzadas.

Esta fue la primera victoria como dirigente para el mayagüezano Stephen Morales, quien reaccionó al salir del camerino.

“Bien contento con los muchachos, hoy mostramos el mismo entusiasmo y deseo que teníamos desde las prácticas. Entiendo que fue una noche muy productiva para la ofensiva y el picheo, es paso a paso y entiendo que fue un buen comienzo para la novena de los Indios de Mayagüez”, expresó.

Para el dirigente la clave de hoy fue la ofensiva que capitalizó 13 incogibles y pisó el plato en siete ocasiones.

“Nosotros tenemos un lineup que es bastante sólido, obviamente el picheo hizo un tremendo trabajo. Capitalizamos las entradas de cada uno de los lanzadores para que vayan cogiendo tiempo de juego, ya que estamos limitados en el bullpen como cualquier otro equipo”, sostuvo.

El próximo partido de los Indios será el viernes, cuando reciban la visita de los Gigantes en el estadio Isidoro García de Mayagüez, desde las 7:10 de la noche.

Agentes adscritos a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas se hicieron cargo de la investigación.