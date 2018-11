Puerto Rico Hoy – Noviembre 17, 2018

Gobierno firma acuerdo con Norwegian Cruise Line para trabajo de mejoras en Muelle Panamericano y Muelle de San Juan LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció el sábado una alianza estratégica entre la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR) y la línea de Norwegian Cruise Line (NCL), para adelantar mejoras en el Muelle Panamericano y el Muelle de San Juan.

Estas mejoras buscan garantizar la llegada de dos grandes barcos a la Isla: el Norwegian Epic, que podrá llegar a la Isla a partir de diciembre de 2019; y el Norwegian Dawn, en enero de 2019. “Continuamos fortaleciendo la economía del visitante. Estamos contentos de anunciar este acuerdo que nos permitirá satisfacer las necesidades de la industria de cruceros, cuyos barcos son ahora más grandes, y lograr promover el desarrollo económico y turístico de Puerto Rico”, sostuvo el Primer Mandatario mediante declaraciones escritas. Rosselló Nevares añadió que “la confianza depositada por NCL y demás líneas de cruceros en Puerto Rico queda claramente demostrada con este acuerdo y con otros que estamos trabajando. Junto al trabajo de mejoras de Fortaleza Para Ti y la Autoridad de los Puertos, pronto podremos recibir algunos de los cruceros más grandes del mundo, con mayor capacidad de pasajeros y con un número significativo de visitas, que sin duda tendrán un impacto positivo en nuestra economía”. Por su parte, el director de APPR, Anthony Maceira Zayas, indicó que con la firma de este acuerdo colaborativo (MOU, por sus siglas en inglés) y “luego de varios meses de negociación, logramos que la empresa NCL se haga cargo del diseño y la construcción de las mejoras operacionales inmediatas que hacen falta para garantizar un atraque seguro de dos de los barcos más grandes que hayan llegado a Puerto Rico”. Maceira Zayas explicó además que “a cambio de ello y un compromiso de determinados atraques al año, la Autoridad les ha garantizado acomodar ciertos atraques que a la fecha no tenían confirmación, así como un crédito parcial por la inversión basado en volumen”. El titular de Puertos manifestó que, en momentos en que la Autoridad no cuenta con el capital para lograr un mayor desarrollo en los terminales de cruceros, resulta una alternativa alcanzar acuerdos con la empresa privada para subsanar y avanzar los objetivos y la política pública del gobernador de dar énfasis al turismo. De acuerdo con un estudio realizado por la APPR, parte de la optimización necesaria que requiere el muelle son mejoras al sistema de barcazas, acceso a la plataforma desde la cubierta del barco e instalación de guardabarros adicionales. También se incluye la instalación de bolardos adicionales, la verificación de la utilidad de la línea de flotación y capacidad eléctrica, y el desarrollo de un estudio que mida la profundidad del agua. Por su parte la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carla Campos, resaltó la importancia de este acuerdo al explicar que, “la firma de este MOU viabiliza la llegada del Norwegian Epic, el crucero de mayor capacidad en atracar en Puerto Rico como puerto base; a su vez, permite que no se afecten los itinerarios programados en la Isla de estas dos grandes embarcaciones de NCL”. Buscan adolescente desaparecido en Santurce SAN JUAN – Las autoridades están tras la búsqueda de Owen J. Rodríguez Cáceres, de 13 años, quien fue visto por última vez a las 7:30 de la mañana del viernes en la Escuela Labra en Santurce. Rodríguez Cáceres fue descrito como de 5 pies y 5 pulgadas de estatura, 120 libras de peso, tez clara, ojos marrones y cabello castaño obscuro. Este vestía pantalón negro y polo azul marino. El adolescente es solicitado por su madre, Caroline Cáceres Torres. La agente Mary Ortiz, de la División de Personas Desaparecidas, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan (CIC) solicita la cooperación y ayuda de la ciudadanía para dar con su paradero. De poseer información que ayude con el esclarecimiento del caso, favor de llamar a la División de Personas Desaparecidas, del Cuerpo de Investigaciones Criminal de San Juan, al (787)793-1234 ext. 2200 y 2201, a la línea confidencial de la Policía al 787-343-2020, o la aplicación de teléfonos inteligentes BASTA YA o a través de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook/prpdgov. Asesinan a dos hombres frente a negocio en Canóvanas CANÓVANAS -Un doble asesinato fue reportado esta madrugada en la PR-3, frente al negocio 602 Sport Bar en Canóvanas. De acuerdo a la Uniformada, una llamada fue recibida a través del Sistema de Emergencia 9-1-1 para alertar sobre detonaciones. Al llegar los agente, localizaron el cuerpo de dos hombres, que no han sido identificados. Estos fueron descritos como de 30 y 40 años de edad, 6 pies de estatura y de 180 a 200 libras de peso. Ambos occisos presentan múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Relacionado a estos hechos se investiga la posible relación de este incidente con una mujer herida de bala que llegó al Hospital HIMA de Fajardo. La perjudicada fue identificada como Diana López, de 18 años y residente de Naguabo. Al momento, se desconoce la condición de salud de la fémina. El agente Luis Nieves Colón, de la División de Homicidios, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, junto al fiscal Jorge Umpierre, se hicieron a cargo de la investigación. Roban rifle de residencia en Ponce PONCE – Un escalamiento fue reportado el sábado en la calle Ternura, de la urbanización Villa Paraíso, en Ponce. De acuerdo las autoridades, Oreste Martínez, alegó que alguien forzó la puerta principal de la residencia, donde lograron acceso al interior, y se apropiaron de 1 rifle marca Bushmaster, modelo XM15, calibre .223, número de serie BK1306691. El valor de la propiedad hurtada no fue estimado por el querellante. La querella fue investigada por la agente Magaly Santa, del Grupo de Investigaciones, de la Comandancia del Área de Ponce, quien refirió el caso a la División Daños Contra la Propiedad y Fraude. Gobernador decreta un día de duelo por fallecimiento del pintor Arnaldo Roche Rabell LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares decretó un día de duelo tras el fallecimiento del artista puertorriqueño Arnaldo Roche Rabell. “Puerto Rico hoy pierde a un gran artista, que con su creatividad marcó toda una generación. Roche Rabell, sin duda nos deja un gran legado de excelencia en la pintura, con un estilo único e imponente, que servirá de referente para futuras generaciones de artistas. Hoy, con respeto, nos unimos al dolor de su familia y amigos, mientras reconocemos su aportación a nuestra cultura”, expresó el Primer Mandatario mediante declaraciones escritas. A su vez, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, también lamentó el fallecimiento de Roche Rabell. “Lamento profundamente la partida física de este excepcional ser humano y artista puertorriqueño. Nuestras oraciones están hoy con su familia y sus amistades en este difícil momento. Sabemos que Dios tiene un propósito bien especial con Arnaldo, quien dio tanto de su talento a beneficio de nuestra juventud. Su obra y aportación al Puerto Rico moderno será un legado que perdurará por generaciones”, comentó el líder legislativo. “Además de su larga y bien documentada trayectoria de grandes éxitos en el mundo del arte, tanto en su querida Isla, así como en los Estados Unidos y a nivel internacional, Arnaldo Roche se destacó por su incondicional apoyo a nuestros estudiantes del sistema público de enseñanza. Cientos de estudiantes puertorriqueños hoy se hacen paso en el mundo del arte y la pintura gracias a sus consejos y guías. Su dedicación para mejorar la calidad de vida de estos jóvenes a través de la pintura es parte de su obra. Hoy Puerto Rico pierde uno de los más grandes exponentes del arte y un ser humano que se dio a los demás”, agregó. Roche Rabell comenzó su desarrollo en la Escuela de Arte Luchetti en Santurce. Estudió arquitectura en la Universidad de Puerto Rico e hizo una maestría en Bellas Artes en el Art Institute de Chicago. Galardonado en diversas ocasiones, Roche Rabell expuso su arte en diversas partes de Estados Unidos, el Caribe y Suramérica. Asimismo, espacios como el Museo de Arte de Puerto Rico, el Centro de Convenciones y La Fortaleza han estado engalanados con su arte. Las banderas ondearán a media hasta mañana domingo, 18 de noviembre. Inauguran Centro de Vacunación en Vieques EL CAPITOLIO- El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, inauguró este pasado jueves el nuevo centro para vacunaciones en Vieques, una moderna facilidad que viene a aumentar la gama de servicios médicos que se le brinda a la población de niños y adultos en la isla municipio. “Nuestro compromiso es el mejorar la calidad de vida de todos los viequenses, buscando alternativas reales e innovadoras para que puedan recibir los servicios médicos que necesitan y merecen. Este nuevo centro de vacunación viene a llenar un espacio muy importante, porque en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Vieques no se estaban brindado estas vacunaciones desde antes del impacto del huracán María, en septiembre de 2017. Estoy convencido que este centro será parte integral de los programas de salud preventivos que se ofrecen en esta Isla Municipio y ayudará a mejorar la salud de muchos, particularmente, de los niños”, comentó el líder legislativo mediante declaraciones escritas. Las expresiones del Presidente de la Cámara se ofrecieron durante la tradicional ceremonia del corte de cinta de la nueva facilidad, operada por la entidad Fajardo Group Practice (FGP), la cual tiene la distinción de ser el primer grupo autorizado a ofrecer servicios médicos bajo el modelo de la reforma de salud en el año 1994. En la actividad también participó el gobernador, Ricardo Rosselló Nevárez; así como la doctora Sara López Martín, propietaria del FGP; el alcalde de Vieques, Víctor Emeric Catarineau; el senador por el distrito de Guayama, Carlos Rodríguez Mateo; y el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras Aponte, entre otros funcionarios. “Este centro viene a complementar el programa que se comenzó aquí en Vieques, llamado Clínicas Preventivas Pediátricas, el cual ya ha impactado al 60 por ciento de los niños en edad escolar. Queremos que todos los niños y jóvenes viequenses puedan tener la oportunidad de recibir sus vacunas y así ayudar a proteger su salud. En eso, este centro es bien importante”, agregó el Presidente Cameral. El centro recibió en semanas recientes la Licencia de Vacunación. La facilidad cuenta con la capacidad de vacunar alrededor de 50 pacientes cada día. Actualmente, el volumen de vacunaciones fluctúa entre las 25 y 35 personas. Con una inversión inicial que sobrepasa los doscientos mil dólares, el nuevo Centro de Vacunación generará unos 25 empleos directos y alrededor de 30 indirectos. Fiscal de Distrito anticipa apelación ante desestimación e insiste prueba circunstancial es suficiente para probar asesinato HIMA Caguas

CAGUAS – El fiscal del Distrito de Caguas, Yamil Juarbe dijo el viernes que recurrirán al Tribunal Apelativo, luego que el juez del Tribunal de Caguas, José Ramírez Legrand desestimara los cargos que pesaban contra Steven Sánchez Mártir, quien fue acusado por el asesinato de un sujeto ocurrido en el Hospital HIMA de Caguas, por entender que hubo ausencia total de prueba.

“En primer lugar, quiero aclarar que este individuo no va para la calle. La fianza se mantiene… Obviamente no estoy de acuerdo (con la determinación del juez). He consultado con la jefa de fiscales y la gerencia del Departamento de Justicia y estamos ponderando la posibilidad bien alta de recurrir al Apelativo”, dijo Juarbe en entrevista radial (WKAQ).

Juarbe reiteró que los testigos vincularon al imputado con el crimen durante la vista preliminar.

“La prueba circunstancial es tan buena como la prueba directa, aunque no tengamos el arma homicida, aunque no tengamos un testigo que señale esa persona. El ejemplo es sencillo. Entran dos personas a una habitación y sale uno vivo luego de unos disparos. El otro está muerto adentro. ¿Quién lo mató?, si solamente habían dos personas allí. Eso es evidencia circunstancial. Obviamente el juez no entendió esa parte de la prueba circunstancial y entiende que porque no tenemos a un testigo que lo señale matando al occiso eso indica que hay ausencia total de prueba”, explicó al reiterar que acudirán al foro apelativo.

La resolución establece que al repasar los tres testimonios presentados en la vista preliminar, entre ellos el de Nilda Iris Díaz, madre del occiso, el del testigo Gerardo Burgos Rosado y el del agente Xavier Estrada Benítez, el juez concluyó que ninguno conecta al imputado con los hechos.

“Por entender que existe ausencia total de prueba que conecte al acusado con la comisión de los delitos de Asesinato en Primer Grado y los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas, este Tribunal declara HA LUGAR la “Moción Solicitando Desestimación al Amparo de la Regla 64(p) de las de Procedimiento Criminal”, dicta la resolución de Ramírez Legrand.

Asimismo, el juez determinó que una colilla de cigarrillo con material genético de Sánchez Mártir encontrada en el hospital, no lo vincula a con el crimen, a pesar que sí es evidencia de que estuvo en el hospital.

El juez ordenó la celebración de una vista preliminar en alzada para el 26 de noviembre a las 2:00 de la tarde en la sala 305 del Tribunal de Caguas, según se desprende de la resolución judicial de 21 páginas. La jueza Ana Paulina Cruz Vélez había encontrado causa contra el sujeto en la etapa de vista preliminar.

A finales de agosto pasado, la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez anunció que acusaron a Sánchez Mártir por posesión ilegal de armas. Efectivos de la Agencia federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) tomaron custodia del imputado luego que la jueza Cruz Vélez pautara para el 5 de septiembre la vista preliminar por los delitos imputados a nivel estatal.

Sánchez Mártir, fue arrestado el lunes, 6 de agosto en el residencial Rafael López Sicardó, en Río Piedras, luego que fuera identificado como sospechoso de ultimar a Pedro Marrero Díaz, quien estaba recluido en el mencionado hospital. Los hechos ocurrieron el 2 de agosto.

Al sujeto le presentaron cargos por asesinato en primer grado y tres violaciones a la Ley de Armas por los artículos 5.04 por portación ilegal de arma, 5.15 por apuntar y disparar un arma y 6.01 por posesión de municiones. También se le radicaron dos cargos por violación al artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas por posesión de sustancias al momento de su arresto.

La defensa de Sánchez Mártir está a cargo de la licenciada Jane Hoffman, quien solicitó la desestimación, mientras que los fiscales son Maribel Mojica y Juarbe.

Piden revisar determinación de Exadministrador de Fortaleza sobre traslado de elefanta Mundi