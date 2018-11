Puerto Rico Hoy – Novimbre 19, 2018

Gobierno anuncia aprobación de $284,230,434.25 en fondos de FEMA SAN JUAN – El director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (COR3), Omar Marrero Díaz, informó el lunes, que se ha logrado la aprobación de 284,230,434 dólares para Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. Los fondos provienen de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y corresponden a un reembolso por los servicios prestados por el Estado de Nueva York al Gobierno de Puerto Rico durante la emergencia del huracán María. “Durante el periodo de emergencia, y gracias a las gestiones del Gobernador Ricardo Rosselló, muchos Estados colaboraron con Puerto Rico para atender la crisis”, indicó Marrero en comunicación escrita. Explicó que estos servicios fueron prestados como parte del programa “Emergency Management Assistance Compact” (EMAC). Este programa de carácter nacional permite colaboración interestatal durante periodos de emergencia de manera que los estados puedan compartir los recursos y atender la necesidad de la ciudadanía de manera inmediata. “Estos fondos servirán para reembolsar los gastos incurridos en los servicios prestados por el Estado de Nueva York luego del paso del huracán María, incluyendo la movilización de la Guardia Nacional, oficiales del Orden Público, personal médico, al igual que los equipos de búsqueda y rescate, entre muchos otros. Igualmente, incluye el reembolso por ambulancias, apoyo aéreo y otros equipos y materiales que el Estado de Nueva York proveyó a la Isla. Los fondos aprobados por FEMA servirán para cubrir los gastos incurridos por el Estado de Nueva York y requerirán la presentación de la documentación en cumplimiento con los reglamentos federales”, detalló. Mencionó que el programa de Asistencia Pública de FEMA provee asistencia económica a los gobiernos estatales, municipales y a ciertos tipos de organizaciones privadas sin fines de lucro para que puedan atender las situaciones de emergencia y responder y recuperarse rápidamente de emergencias o desastres mayores como lo fueron los huracanes Irma y María. “Puerto Rico continúa trabajando de la mano con FEMA para acelerar el proceso de aprobación de los fondos y lograr acceso rápido para la reconstrucción de la Isla”, concluyó Marrero. Roban armas y aves de competencia en escalamiento en Corozal COROZAL – A eso de las 2:00 de la tarde del domingo se reportó un escalamiento en una residencia de la carretera PR-159 kilómetro 16.4 en el Barrio Mavilla de Corozal, informó la Policía. De la información preliminar se desprende que el o los ladrones le causaron daños a una ventana de la residencia y se robaron una pistola marca Taurus color gris calibre .45, dos cajas de municiones .45, cinco cajas de municiones nueve milímetros, un cargador con ocho municiones del mismo calibre. Asimismo, el parte policiaco indica que los ladrones cargaron con 4,000 dólares en efectivo y 10 aves de competencias. El agente Muñiz adscrito al Distrito de Corozal se hizo cargo de la investigación. Colegio de CPA’s lleva a cabo seminario sobre la Reforma Contributiva SAN JUAN – El Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico celebró el lunes, en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló, un seminario sobre la Reforma Contributiva con la participación especial de la secretaria del Departamento de Hacienda, Teresa Fuentes, CPA. En el seminario se discutieron los cambios realizados al Proyecto de la Cámara 1544 que fue aprobado en ambos cuerpos legislativos la semana pasada. “En el seminario se presentaron las nuevas disposiciones relacionadas a la contribución sobre ingresos y otras contribuciones, deducciones, créditos, IVU y procesos administrativos, entre otros. Para el Colegio de CPA es importante que nuestra matrícula conozca las implicaciones de la Reforma Contributiva por eso realizamos este seminario donde los CPA y el público en general pudieron escuchar de primera mano los cambios al sistema contributivo del País”, dijo la CPA Cecilia Colón Ouslán, presidenta del Colegio de CPA en comunicación escrita. “Verán un nuevo Modelo Contributivo que ofrece alternativas de cumplimiento a distintos sectores de la población. Esta medida, a su vez, otorga al Departamento herramientas para fiscalizar, monitorear y perfeccionar los servicios brindados a los contribuyentes. Cónsono con las mejores prácticas del mundo, este Modelo Contributivo tiene como objetivo el redefinir la filosofía de administración tributaria y adoptar una conducta proactiva en lugar de ser reactivos en el proceso de identificar faltas en el cumplimiento de las obligaciones contributivas. Este Modelo está basado en unos principios fundamentales y mejores prácticas de administración tributaria como lo son: uso de la tecnología, reestructuración en la línea de servicios a los contribuyentes, refinamiento de las estrategias de fiscalización y la transformación de procesos para facilitar el cumplimiento cabal con las obligaciones contributivas”, expresó la secretaria del Departamento de Hacienda. Además de la secretaria de Hacienda, el secretario auxiliar de Rentas Internas y Política Pública del Departamento de Hacienda, el CPA Francisco Pares, participó de la discusión y atendió preguntas de los participantes. El seminario contó con la participación de un grupo de Contadores Públicos Autorizados especializados en contribuciones, quienes discutieron todos los aspectos de esta nueva pieza legislativa. Ellos fueron: CPA y abogado Ángel Marzán Santiago, miembro del bufete Pietrantoni Méndez & Álvarez, LLC; CPA y abogado Felipe Rodríguez Lafontaine, gerente de Deloitte & Touche, LLP; CPA y abogado Rolando López Rivera, socio de KMPG, LLP; CPA Isabel Hernández Campins, Tax Partner de Kevane Grant Thornton, LLP; CPA y abogada Iris Otero Guerra, CGMA, Tax Partner de FPV & Galíndez, LLC; CPA y abogado Ángel Morales Lebrón, miembro senior de Ferraiuoli, LLC; CPA David E. González Montalvo, presidente de David González & Associates, CPA, LLC; y CPA Patricia Jetter Heidelk, practicante independiente. FBI arresta joven por supuestamente pagar 4 mil por tener sexo con menor de edad SAN JUAN – El director de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), en Puerto Rico, Douglas Leff, informó el lunes, del arresto de Marcos Pérez Almonte. Explicó que el 13 de noviembre de 2018, una denuncia penal fue imputada contra Pérez Almonte, de 24 años, residente en Humacao, por tentativa de incitación a un menor para una actividad sexual ilegal y prostitución, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 2422 (b). Supuestamente, Pérez Almonte ofreció pagar 4,000 dólares a cambio de sexo con un menor de 12 años. El 14 de noviembre de 2018, Pérez Almonte fue arrestado en su residencia en Humacao por agentes de las Fuerzas Especiales de Explotación Infantil de San Juan del FBI con la asistencia de HSI-ICE, Grupo Especial de Delitos contra los Niños. Si es declarado culpable, Pérez Almonte enfrenta una pena mínima de 10 años hasta cadena perpetua. Este caso es procesado por la fiscal federal adjunto Elba Gorbea, y es investigado por el FBI. Para damnificados de María que aún esperan por ayuda para reconstruir sus hogares Colegio de Arquitectos anuncia iniciativa “Techos para Vietnam” GUAYNABO – El Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas (CAAPPR) anunció el lunes, la iniciativa de rehabilitación de viviendas denominada “Techos para Vietnam” dirigida a proveer espacios habitables a varias familias de la barriada Vietnam Guaynabo que fueron severamente afectadas por el pasado huracán María y que aún no cuentan con una vivienda digna y segura. El esfuerzo es resultado de una propuesta desarrollada por el CAAPPR a la entidad “Unidos por Puerto Rico” en alianza con el liderato comunitario y la organización sin fines de lucro PathStone. “Nuestra institución quiso poner acción a la palabra ante la fragilidad y precariedad de las viviendas de este sector, situación que sabemos se repite en muchas áreas de nuestra Isla. Por ello, no solo gestionamos fondos ascendentes a 200,000 dólares con Unidos por Puerto Rico para proveer todos los materiales necesarios para realizar las reparaciones sino que desarrollamos una alianza con PathStone que nos ha permitido parear dichos fondos y cubrir los gastos de mano de obra y construcciόn. De esta forma maximizamos el alcance para que más familias se beneficien y las mejoras sean mucho más abarcadoras”, expresó la arquitecta Diana Luna, presidenta del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas en declaraciones escritas. La líder de los arquitectos indicó que el proyecto va mucho más allá de la rehabilitación de techos, “estabilizaremos estructuras y mejoraremos las viviendas de familias que viven en condiciones deplorables por lo que algunas de ellas aún no han podido regresar a sus hogares después del huracán.” El proceso de selección de viviendas a ser rehabilitadas fue el resultado de consultas comunitarias e inspecciones realizadas por la organización PathStone con un equipo de arquitectos para identificar las necesidades de las familias y determinar el alcance de las reparaciones. Entre los criterios de elegibilidad se destacan: vivienda debe ser única y principal residencia de la familia a ser beneficiada, ingresos bajos y tener título o evidenciar tenencia sobre la propiedad, entre otros. La comunidad Vietnam, ubicada en la zona portuaria que colinda con el Municipio de Guaynabo fue objeto de diversas expropiaciones en pasadas administraciones municipales con el objetivo de utilizar dichos terrenos para fines turísticos. Luego de una lucha de 12 años, el liderato comunitario recurrir a los tribunales y logró una sentencia a su favor en el 2017. Con ello se detuvo el proceso de expropiaciones no sin antes haber perdido parte de su población que se vio forzada a emigrar a otras comunidades y una parte de sus viviendas haber sido demolida. “Nuestra trayectoria se caracteriza por la perseverancia, resistencia y esfuerzos de lucha. Nos satisface que el Colegio nos haya seleccionado para este esfuerzo que indudablemente, representará un cambio en la calidad de vida de estas familias. Confiamos que esta iniciativa sea el vehículo para que otros organismos establezcan alianzas que fortalezcan el desarrollo socio económico de nuestra comunidad. En los procesos de expropiación perdimos mucho. Lo que no perdimos fue el sentido de convivencia comunitaria y solidaridad.”, expresó Alfonso Lugo, portavoz de la Junta Comunitaria de dicha barriada. La presidenta del CAAPPR añadió por su parte que “el Colegio está comprometido con la orientación a la ciudadanía para eliminar la construcción informal y este proyecto nos permite llevar esa iniciativa directamente a la comunidad. La construcción informal que pone en riesgo la vida de familias se replica a través de Puerto Rico y es nuestro deber en este momento enfatizar en que la inversión de la reconstrucción incluya este tema de forma prioritaria. De igual manera, observamos esfuerzos de reconstrucción de residentes que, cansados de esperar por una ayuda gubernamental, decidieron hacer mejoras temporales a estructuras que no necesariamente resistirán un nuevo fenómeno atmosférico, y es nuestro deber orientarlos”. Consciente de esta situación, el CAAPPR se propone realizar varios talleres prácticos para educar a los residentes sobre cómo mejorar los anclajes en techos de madera y otros aspectos claves de diseño en donde han observado deficiencias en las estructuras de la comunidad. Por otra parte, la directora de Programas de Vivienda de PathStone, María G. Rodríguez indicó que confían que el proyecto pueda ser completado en un período de tres meses por lo cual las primeras viviendas deberán ser entregadas en enero de 2019. “Nuestra meta es devolver a las familias el derecho al disfrute de una vivienda adecuada, digna y decente. Aquellas familias que no cualificaron bajo esta iniciativa por alguna razón, les proveeremos asesoría para explorar alternativas que satisfagan sus necesidades de vivienda dependiendo de cada caso particular. Nuestro compromiso es atender cada caso con la sensibilidad y la confidencialidad que amerita“, explicó la portavoz de PathStone, organización que ha estado inmersa en la rehabilitación de 80 viviendas en ocho municipios de la Isla como resultado del huracán María. Los Delfines del Sagrado reubican las posiciones de las semifinales del fútbol SAN JUAN – La Oficina de Torneo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) confirmó las posiciones de los cuatro equipos que pasaron a las semifinales del torneo de fútbol universitario. Estas series comenzarán este martes con partidos de ida y de vuelta el lunes, 26 de noviembre. Los cuatro equipos clasificados con sus posiciones definidas son: los Gallitos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Río Piedras, los Delfines de la Universidad del Sagrado Corazón, los bicampeones Tarzanes del Colegio de Mayagüez y los Tigres de la Universidad Interamericana. Esta reorganización de posiciones de la dos a la cuarta se produjo vía confiscación del partido a favor de los Delfines del Sagrado, tras el Departamento Atlético de los Toritos de la UPR de Cayey entregar la culminación del desafío. Este partido fue suspendido por un incidente antideportivo el 23 de octubre entre ambos oncenos. El choque deportivo se iba a continuar en el minuto 82 con el marcador 4-3 a favor de la UPR de Cayey, en el momento que se propició el incidente. La Oficina de Torneo había determinado en resolución luego de celebradas vistas administrativas “en cuanto al resultado del partido, se determinó reanudar el mismo en un lugar designado por la liga… Esto será bajo las condiciones en que este fue detenido, entiéndase participando los jugadores que estaban en cancha en ese momento, y con el tiempo restante. Ambos equipos deberán presentar la plantilla de jugadores convocados para el encuentro y tener en cancha los jugadores que estaban en dicho momento, los árbitros comenzarían el partido según fue detenido, y jugarán según el criterio que el este estaba llevando el partido”. A su vez, la UPR de Cayey se le sancionó en varias formas entre ellas: no se podrán celebrar partidos como sede local en el deporte de fútbol por un (1) año y para poder aspirar a poder celebrar partidos sedes de fútbol deberán instalar de forma permanente un área demarcada, entiéndase una valla o verja de seguridad que divida totalmente al público del área de juego. Finalmente, los equipos clasificados quedaron de esta manera: UPR de Río Piedras (28 puntos). Sagrado (26 puntos), Colegio (26 puntos) y la Interamericana (25 puntos). El desempate entre Sagrado y Colegio fue entre partidos entre ellos, saliendo victoriosos los Delfines. Las series semifinalistas quedaron de la siguiente manera: (A) Gallitos de la UPR de Río versus Tigres de la Universidad Interamericana y (B) Delfines de Sagrado versus Tarzanes del Colegio. La final del torneo será un solo partido el viernes, 30 de noviembre. Sexagenaria de cuidado tras accidente con conductor ebrio en Arecibo ARECIBO – Una sexagenaria sufrió heridas de cuidado en un accidente vehicular ocurrido cerca de las 9:57 de la noche del domingo en la carretera PR-129, kilómetro 8.2 de Arecibo, informaron las autoridades. Según la investigación realizada por el agente José L. González Sánchez, de la División de Patrullas de Carretera Bayaney, Esteban E. Rodríguez Figueroa de 55 años y residente de Arecibo, conducía una Nissan Pathfinder color blanca, en dirección hacia Lares y al realizar un viraje hacia la izquierda fue impactado por un Toyota Yaris de 2007, conducido por William Rivera Ríos de 27 años y residente de Las Marías. Las autoridades precisaron que Rivera Ríos transitaba en dirección contraria por el carril izquierdo. La Nissan Pathfinder impactó a su vez una Chevrolet Venture de 2000, conducida por Hermer Mercado Cotts de 52 años y residente de Hatillo, quien estaba detenido esperando para cruzar la vía. Entretanto, las autoridades indicaron que Amelia Maldonado de 63 años, quien viajaba como pasajera en la Nissan Pathfinder, salió expulsada y cayó al pavimento. La mujer sufrió heridas de gravedad y fue atendida por paramédicos de Rescate Norte. La sexagenaria fue estabilizada y transportada al Hospital Pavía en Arecibo, donde el doctor Héctor Caro González la examinó y luego la refirió al Centro Médico de Río Piedras en condición de cuidado. Mientras tanto, la Uniformada indicó que Mercado Cotts y Rivera Ríos, fueron a atendidos por paramédicos de Rescate Norte y transportados al Hospital Pavía en Arecibo en condición estable. A éstos se les realizó la prueba para detectar alcohol en su organismo mediante análisis de sangre. La Policía confirmó que a Rodríguez Figueroa se le practicó el análisis de aliento al que arrojó .096 por ciento. El caso se consultó con la fiscal Ilia I. Richard Morán, quien ordenó que se ocuparan los vehículos para fines de investigación. Grave conductor y pasajera por accidente en Vega Alta VEGA ALTA – La Policía informó que a eso de las 9:13 de la noche del domingo se reportó un accidente de auto de carácter grave en la carretera PR-6690 kilómetro 2.5 del Barrio Breñas en Vega Alta. Según el informe policiaco, Juan Benítez Rodríguez, residente de Vega Alta, conducía una Ford 150 modelo King Rowcher color negro de 2013, quien invadió el carril contrario y chocó de frente con un Mitsubishi Mirage color blanco de 2001. Las autoridades detallaron que el segundo auto era conducido por Víctor Concepción Ferrer de 18 años, residente de Toa Alta y la pasajera Yaraliz Calderón Pérez. Ambos fueron transportados al Hospital Wilma Vázquez y luego fueron referidos con heridas de gravedad al Centro Médico en Río Piedras. El agente William Morales, adscrito a Estación B de Patrullas de Carreteras junto a la fiscal Liz López Rivera se hicieron a cargo de la investigación. Se daña crucero que llegó el domingo a la isla

SAN JUAN – El director de la Autoridad de los Puertos (AP), Anthony Maceira confirmó el lunes que trabajan para ubicar el crucero Norwegian Jade, que llegó a la isla el domingo y que sufrió desperfectos mecánicos serios, por lo que la ruta fue cancelada.

“El Norwegian Jade, que llegó ayer (domingo) y se supone que saliera (ayer, domingo) tuvo desperfectos. Lo que nos ha dicho la línea (de crucero) es que son serios, al punto de que no van a zarpar de aquí. Van a rembolsarle el costo a todos los pasajeros, le van a costear el regreso a sus hogares y se le va a brindar un crédito para que tomen otro crucero con Norwegian”, confirmó Maceira en entrevista radial (WKAQ).

Indicó que no tienen detalles sobre los desperfectos que sufrió la embarcación. No obstante, dijo que se coordina para mover la embarcación un muelle donde no haya flujo de pasajeros.

“Eso es parte de lo que se está coordinando con ellos. Lo que nosotros esperamos es que sea unos cuantos días, si no, habrá que buscarle otro espacio porque el Muelle Panamericano es de nuestros muelles más ocupado para la operación de cruceros y es esencial para poder mantener las operaciones allí”, explicó.

“Más de una semana no deben estar allí. Pero eso es lo de menos. No es la primera vez que se daña un barco aquí. Siempre se hacen los ajustes. Nosotros tenemos unos muelles que aunque no pueden utilizarse para pasajeros, sí pueden utilizarse para atracar un barco y hacerse las reparaciones necesarias ahí”, agregó el funcionario.

Por otro lado, sobre la gran congestión vehicular que se reportó en el Viejo San Juan, el titular de la AP dijo que el manejo del tránsito es un asunto interagencial bajo el Negociado de Transportación Pública y no sobre la agencia que dirige.

“Sé que hubo un tapón descomunal… Definitivamente hay espacio para mejorar… Hay que poder mirar y ver cuáles fueron los errores que se cometieron y no cometerlos para la próxima”, dijo.

El domingo llegaron siete cruceros al puerto de San Juan. De estas siete embarcaciones, cuatro llegaron como barcos de puerto base. Es decir, que recibirían 10,202 pasajeros y partirán desde aquí a otros puertos. Éstos fueron el Freedom of the Seas, el Norwegian Dawn, el Carnival Fascination y el Viking Sea. Los otros tres cruceros fueron el Norwegian Jade, Norwegian Gem y Celebrity Equinox, de los que desembarcaron unos 7,826 pasajeros.

Roban armas en escalamiento en Isabela

ISABELA – El Distrito Policiaco de Isabela, investigó un escalamiento reportado a eso de la 1:31 de la tarde del domingo en una residencia ubicada en la calle Trinitaria de la Urbanización Corchado de ese municipio.

Según el parte policiaco, César Vélez, de 79 años alegó que desconocidos forzaron una ventana de la marquesina de su vivienda y se robaron una escopeta calibre 12 y una pistola calibre 380; un cargador y prendas.

Las autoridades indicaron que la propiedad que fue valorada en 10 mil dólares por el perjudicado.

La agente Melissa Escalera, del mencionado distrito policial, investigó inicialmente la querella. La pesquisa fue referida a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.

Investigan asesinato en Vega Alta

VEGA ALTA – La Policía informó que a eso de las 2:48 de la tarde del domingo se reportó un asesinato en la carretera PR-620 del barrio Bajura Marina, frente a la cancha en Vega Alta.

Según la información preliminar, se recibió una llamada mediante del Sistema 9-1-1 que alertó sobre el crimen. Al llegar agentes de la Policía, encontraron el cadáver de un hombre con múltiples impactos de bala.

Las autoridades indicaron que el occiso no ha sido identificado.

El agente Quiñonez, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja junto al fiscal de turno se hicieron cargo de la investigación.

Resumen del estado del tiempo para Puerto Rico del lunes, 19 de noviembre de 2018.

SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que condiciones tranquilas persistirán en el transcurso de la mañana. Las temperaturas aumentarán rápidamente en los 80 grados a través de las islas excepto en las áreas montañosas, aunque el área costera del sur de la isla observará temperaturas rondando los 90 grados.

Se espera que se generen aguaceros cerca a la Cordillera Central y a la misma vez aguaceros dispersos serán observados en el área oeste e interior durante las horas de la tarde. En general, se esperan condiciones relativamente secas, similares al domingo con pocas acumulaciones de lluvia.

Los vientos del este fluctuarán entre cinco y 15 millas por hora con brisa marina y ráfagas más fuertes a lo largo de la costa. Las temperaturas mínimas serán similares a la noche anterior.

A través de las aguas regionales, se espera que el oleaje este fluctuando entre tres y seis pies. Los vientos estarán del este entre 10- 20 nudos. Se espera riesgo moderado de corrientes marinas debido a una marejada del noreste con oleaje de dos a cuatro pies.

Algunos aguaceros fueron observados sobre las aguas locales cercano al amanecer, pero solo fueron lloviznas en el área este de Puerto Rico y no llovió en ningún otro lugar. Las temperaturas estuvieron entre los medios 70 grados en las áreas costeras a los bajos 60 grados en las zonas montañosas. Los vientos estuvieron calmados o leves y dominados por la brisa terrestre en todas las costas excepto en el este.

Estable menor que se le pilló un brazo en maquinaria de panadería

VEGA BAJA – La Policía informó que a eso de las 11:51 de la mañana del domingo se reportó un incidente en la Panadería Denish en Vega Baja.

Según el parte policiaco, la perjudicada es una adolescente de 17 años, quien realizaba un trabajo con una máquina industrial y su brazo derecho quedó pillado.

La perjudicada fue transportada al Centro Médico en Río Piedras en condición estable, según dicta el informe de novedades.

El agente Pablo Rodríguez adscrito al Distrito de Vega Baja se hizo cargo de la investigación.

ACT dice solo son 881 postes afectados por María bajo su jurisdicción

SAN JUAN – El director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Carlos Contreras Aponte alegó el lunes que son 881 postes bajo su jurisdicción los que fueron afectados por el huracán María, y que está sumamente adelantado el proceso para su reparación.

“Aunque públicamente ha trascendido que hay alrededor de 106,000 luminarias dañadas a través de toda la isla, cabe destacar que bajo la jurisdicción de la Autoridad de Carreteras solo hay 881 que requieren de reparación. Hay de todo tipo de casos, unos más complejos que otros, que pueden requerir de un diseño completo de su estructura, que se compone de la base, el poste, conocer el tipo de suelo y la luminaria. Sin embargo, los procesos para lograr sus reparaciones están bien adelantados”, dijo Contreras Aponte en una comunicación escrita.

El funcionario alegó que aunque muchos de los postes en las autopistas ya estaban deteriorados y apagados al inicio de esta administración, y por tanto no pueden incluirse en las reclamaciones que se le hace a la Federal Highway Administration (FHWA) como causados por el huracán María, sí se están atendiendo con la urgencia que se requiere.

Detalló que las luminarias bajo la jurisdicción de la ACT son las que están en las autopistas PR-52, PR-53, PR-66, PR-20, y parte de la PR-18 y la PR-30, así como la PR-26 y la PR-10. La PR-22 y la PR-5 están bajo la jurisdicción de Metropistas.

“No es correcto que vayamos a subastar los diseños en los próximos dos trimestres, como se ha comentado en algunos foros. Lo correcto es que nosotros hacemos los diseños por contratación y lo que iría a subasta sería su desarrollo, pero solo para algunas de las autopistas, porque gran parte ya fue subastada y en pocos meses comenzamos la renovación de estos postes”, alegó.

Por otro lado, indicó que en la Ruta 66 la construcción ya fue subastada y se ha incluido los postes, la reconstrucción vial, pavimento, marcado, ojos de gato, vallas de seguridad. Este proyecto debe comenzar en los próximos meses.

En cuanto a la PR-20 (Martínez Nadal), Contreras Aponte explicó que, como en todos los casos, requieren la aprobación de la Federal Highway para su certificación y luego subastar el proyecto. Luego de la subasta no tarda más de dos meses para que el contratista inicie el desarrollo. Al igual que en el caso de la ruta 66, la PR-20 será reconstruida de manera integral bajo la iniciativa Abriendo Caminos, lo cual incluye los postes del alumbrado.

Por otro lado, el funcionario señaló que en cuanto a la PR-53 y PR-52, ya se está trabajando con el diseño. El alumbrado de estas dos autopistas está bajo el procedimiento Detailed Damage Inspection Report (DDIR) pues una parte, aunque dañado, no fue el resultado del huracán María, por tanto, no puede reclamarse al gobierno federal bajo el Programa de Emergencias. Hay algunos que se cayeron, y otros que, aunque permanecen de pie, fueron severamente dañados por el huracán y hay que tumbarlos. El DDIR de estos “está bastante adelantado”, aseguró el secretario de DTOP.

Sin embargo, Contreras Aponte apuntó que los postes de la parte sur de la PR-52 no sufrieron daños que hayan sido causados por el huracán María. En la PR-52 hay 663 postes, sean de tipo cobra de 40 pies de alto o High Master de 80, y 562 en la PR-53. En la 66 hay 386. Unas 881 luminarias fueron impactadas por el huracán en las autopistas bajo la jurisdicción de la ACT.

Por último, el titular de la ACT dijo que se invertirán 652 millones de dólares bajo la iniciativa Abriendo Caminos, para reconstruir de manera integral las carreteras primarias y expresos y se ha asignado fondos estatales aún con la situación fiscal que enfrenta la agencia. También hay una aportación de fondos federales.

“Para el bacheo, contrario a años anteriores, se está utilizando material de mejor calidad que permite más durabilidad a las mejoras en el rodaje,” finalizó.

Hombre pierde tres dedos mientras cortaba grama

SAN JUAN – Un incidente se reportó a eso de las 4:09 de la tarde del sábado en la carretera PR-722 kilómetro 3.4 del Barrio Robles en el Sector La Sierra de Aibonito.

De acuerdo con el informe policiaco, Luis Dávila Mendoza realizaba labores de limpieza en el patio de su residencia con una podadora de grama, cuando resbaló y su pie izquierdo quedó debajo de la misma.

Las autoridades detallaron que el sujeto sufrió desmembramiento de tres dedos.

Dávila Mendoza fue transportado al Hospital Menonita por los paramédicos Reyes y López y atendido por el doctor Luvero quien lo refirió a Centro Médico de Río Piedras, relata el parte policiaco.

BSNF: definidas las series de postemporada

SAN JUAN- Las series semifinales del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) están definidas luego de los resultados del domingo, último día de la serie regular 2018.

En el choque de clausura, las Cafetaleras de Yauco (7-9) vencieron 83-78 a las Cangrejeras de Santurce (10-6). El resultado le otorgó el liderato a las tricampeonas Gigantes de Carolina.

Carolina (11-5), a primera hora, cayó 70-66 ante las Atenienses de Manatí (11-5). Las Gigantes prevalecieron en el desempate tras dominar el “goal avarage”.

Luego de caer abajo, 7-1, una sobresaliente noche ofensiva de Zulemarie Sánchez ayudó a las Cafetaleras a tomar el control del encuentro (27-17), al concluir el primer cuarto. La primera mitad cerró 45-31, a favor de Yauco.

Sánchez anotó 26 puntos, Whitney Jones 19 con 11 rebotes, Chanita Jordan aportó 15 y Charity Harris 11.

Las Cangrejeras contaron con 14 tantos de Mari Plácido. Dayshalee Salamán fue la segunda mejor con 13 unidades, Michelle González le siguió con 12, Pachis Roberts y Frances Lee Flores añadieron 10 por igual.

Por su parte, Manatí para terminar primero necesitaba ganar por 14 puntos o combinar su triunfo con una victoria de Santurce. Carolina prevaleció en el “goal avarage” con un más nueve. La serie particular entre Gigantes y Atenienses terminó nivelada, 2-2.

Manatí tuvo a Tierra Henderson como su mejor anotadora con 21 puntos, Kathryn Westbeld le hizo coro con 16 y Pamela Rosado con 15.

En causa perdida, Whitney Bays marcó 21 tantos, Ashley Torres 14 y Daneichka Canales 12.

Ambas series arranca este miércoles, 21 de noviembre, desde las 8:00 de la noche en el coliseo Roberto Clemente de Hato Rey, las Cafetaleras se miden a Carolina. Mientras, en el coliseo Juan Aubin ‘Bincito’ Cruz Abreu de Manatí, las Cangrejeras chocan con las Atenienses.

Para más información del BSNF pueden visitar la página oficial en el Internet a la dirección www.bsnfpr.com, así como todas las plataformas en las redes sociales, Facebook: www.facebook.com/bsnfpr y Twitter: www.twitter.com/bsnfpr.

Investigan estado de estaciones de Bomberos en la Región Este

EL CAPITOLIO – El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ángel Peña Ramírez, anunció el lunes la radicación de una medida dirigida a investigar el estado en que se encuentran los cuarteles del Negociado del Cuerpo de Bomberos en los municipios de la región este de la isla.

“Reconociendo la responsabilidad de todo patrono de brindar un ambiente seguro y condiciones de trabajo adecuadas para todos los empleados, es necesario que esta Asamblea Legislativa realice una investigación exhaustiva a los efectos de auscultar las condiciones en que se encuentran las estaciones de bombero en la región este de la isla”, dijo el también presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara baja en declaraciones escritas.

Se trata de la Resolución de la Cámara 1206, radicada el pasado 15 de noviembre, y la cual asigna a las comisiones para el Desarrollo Integrado de la Región Este y Seguridad Pública la antes mencionada investigación que también incluye el conocer la situación laboral que viven los bomberos en esas facilidades. Ambas comisiones tendrán hasta un máximo de 90 días para realizar la mencionada investigación y rendir un informe detallado sobre los hallazgos.

“En medios de comunicación, tanto regionales como estatales, han salido a relucir las pésimas condiciones en las que se encuentran muchas estaciones de bomberos en toda la isla, incluyendo los municipios de Juncos y Gurabo. Según trascendió públicamente se alega que el 80 por ciento de las estaciones a nivel Isla se encuentran en pésimas condiciones. Problemas de filtración, falta de comunicación, camiones con desperfectos mecánicos y baños dañados son algunas de las deficiencias señaladas”, sostuvo el representante.

Entretanto, el legislador por Las Piedras, Juncos y San Lorenzo alegó que algunas estaciones permanecen con uno o dos bomberos por turno, por lo que es necesario reforzar con bomberos de otros municipios al momento de cubrir un incendio o situación que amerite su intervención.