Puerto Rico Hoy – Noviembre 21, 2018

Gobernador y primera dama participan de servicio de almuerzo en Iniciativa Comunitaria SAN JUAN – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la primera dama Beatriz Rosselló participaron el miércoles, del servicio de almuerzo a personas sin hogar que se llevó a cabo como tradición en las instalaciones de Iniciativa Comunitaria. “Para Beatriz y para mí siempre es de gran satisfacción participar de este almuerzo y tener la oportunidad para hacer una pausa y compartir con otros las gratitudes que todos tenemos a nivel personal”, sostuvo el primer ejecutivo en comunicación escrita. Rosselló Nevares añadió que “la labor que comenzó el senador Vargas Vidot es una que habla por medio de acción y por eso agradecemos que cuente con nosotros para estar aquí en el día de hoy”. Por su parte, la directora ejecutiva de Iniciativa Comunitaria, Yorelys Rivera Amador, destacó que “eventos como este, el cual llevamos realizando junto a la primera dama y al gobernador por los pasados seis años, nos permiten mantener un diálogo en favor de las comunidades”. De igual forma, Rivera Amador comentó que “recibirlos en nuestra organización fue una oportunidad para que nuestros participantes pudieran expresar sus necesidades y recomendaciones sobre cómo atender este fenómeno de la deambulancia. No hay mejores portavoces que quienes a diario tienen por techo el sol y la luna”. Iniciativa Comunitaria aboga por los derechos fundamentales de las comunidades y sus individuos; y por dirigir y promover política pública inclusiva, transformacional y orientada a la comunidad, con el fin de lograr calidad de vida y una coexistencia pacífica y saludable, particularmente para quienes sufren de exclusión social. Este proyecto canaliza sus esfuerzos mediante diez programas que atienden diversas necesidades. Los participantes que hoy comparten el almuerzo de Acción de Gracias son parte de los programas Pitirre, Compromiso de Vida, y Punto Fijo. Pitirre es una clínica integral de acceso y tratamiento para personas en uso problemático de drogas; Compromiso de Vida consta de un centro de detoxificación o retirada asistida para hombres y mujeres; y Punto Fijo es un programa de reducción de daños, dirigido a personas en uso de sustancias y en alto riesgo de contraer el VIH. Por su trabajo evidenciado por más de 25 años para acompañar solidariamente a la comunidad en su desarrollo y transformación, la organización Unidos Por Puerto Rico hizo un donativo de $100,000 a Iniciativa Comunitaria. Arrestan a dos y ocupan gran cantidad de armas y municiones en residencial de San Juan SAN JUAN – La Policía informó el miércoles, que la División de Inteligencia Criminal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) San Juan, en unión a la División Drogas de San Juan, Unidad SWAT y la División de Servicios Técnicos de San Juan, como parte del plan anticrimen se diligenció una orden de registro y allanamiento en el Edificio 33, Apartamento 243 del Residencial Jardines del Paraíso en San Juan. Según el parte policial, en la intervención se arrestaron dos individuos identificados como Martín Cruz Cruz y Edwin Espada Colon, se desconoce sus edades. La Uniformada detalló que, a ambos, quienes son residentes del mencionado complejo de vivienda, se les ocupó: 1 rifle AR 15, 1 rifle AK 47, 1 rifle Airsoft, 4 cargadores para AK 47, 153 municiones calibre 7.62×39, 2 cargadores para AR 15, 32 municiones calibre 300, 1 pistola Glock .40, 4 cargadores Glock calibre .40, 47 municiones calibre. 40, 1 tambor con capacidad 50 municiones calibre .40, 5 cargadores calibre 9mm, 1 tambor con capacidad 50 municiones calibre 9mm, 29 municiones calibre 223, 181 municiones calibre 9mm, 97 envases cilíndricos de marihuana, 39 bolsas de cocaína, 2 libras de marihuana, 559 dólares en efectivo, 2 caretas y 2 supresores de rifle. Se exhorta a la ciudadanía que de poseer información que ayude con esclarecimiento de casos, favor de llamar al 787 793-1234 ext.2200 787-343-2020, o la aplicación de teléfonos inteligentes BASTA YA o a través de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook/prpdgov. Rinden honor al fallecido artista Arnaldo Roche Rabel en el Archivo General de Puerto Rico SAN JUAN – El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), rindió un homenaje póstumo al insigne artista puertorriqueño Arnaldo Roche Rabell, en el Archivo General de Puerto Rico y Biblioteca Nacional en Puerta de Tierra, se informó el miércoles. “Hoy celebramos la vida de uno de los artistas plásticos contemporáneos más importante del país. Gran ser humano, respetado y reconocido a nivel nacional e internacional. El artista creador de imágenes reveladoras, de mucho color y expresionismo pictórico deja un gran legado a las presente y futuras generaciones”, dijo Carlos Ruiz Cortés, director ejecutivo del ICP en comunicación escrita. Personalidades del ámbito artístico cultural asistieron a los actos protocolares donde realizaron guardia de honor. Luego de las guardias de honor, su cuerpo fue trasladado a la Escuela de Artes Plásticas del Viejo San Juan y luego hacia el cementerio Santa María Magdalena de Pazzis en el Viejo San Juan. Agricultores hacen llamado a consumidores de ir a la segura con lechuga de Puerto Rico SAN JUAN – El presidente del Sector de Hidropónicos de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, José Negrón, alertó el miércoles, a la ciudadanía que las lechugas romanas y de otras variedades así como las hortalizas producidas en Puerto Rico mediante el método hidropónico no sufren del brote de Ecoli como las lechugas producidas de Estados Unidos. “Los cultivos de lechuga Romana producida mediante el método hidropónico están libres de contaminantes ya que se cultivan con los más estrictos niveles de sanidad que requiere las buenas prácticas agrícolas federales. Los consumidores pueden ingerirlas en toda confianza”, dijo Negrón en declaraciones escritas. Alertó al consumidor que compre el producto local para evitar la posibilidad de contagio con la bacteria de Ecoli. Según el Departamento de Agricultura federal (USDA, por sus siglas en inglés) no se han reportado muertes por este brote pero ya han sido hospitalizadas 13 personas en los Estados Unidos y seis en Canadá. Las infecciones de la bacteria Ecoli pueden causar síntomas que incluyen Dolores severos de estómago, diarrea y vómitos. La mayoría de las personas se recupera en una semana pero algunas en personas la condición puede ser más severa y durar más tiempo. El FDA ha emitido una advertencia y solicitado a los consumidores a que no ingieran lechuga Romana debido a un brote de Ecoli. Asaltan señora en mega farmacia en Bayamón BAYAMÓN – La Policía informó el miércoles, que a eso de las 8:30 de la mañana, se reportó un robo en Walgreens de Rio Hondo Mall en Bayamón. Según el parte policial, alegó Laura Santiago que un individuo de tez blanca, estatura alta y mediante intimidación la despojó de su cartera color marrón, en su interior documentos personales y 1,200 dólares en efectivo. No se brindó mayores detalles. El agente Jorge Maldonado adscrito al Precinto Bayamón Norte se hizo cargo de la investigación. Llamado a la ciudadanía para recuperar espacios de unión en Acción de Gracias BAYAMÓN- Con motivo del Día de Acción de Gracias, la administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Suzanne Roig Fuertes, hizo un llamado el miércoles a la ciudadanía a que aprovechen esta fecha especial para compartir en familia y recuperar esos espacios de unión que quizás se han perdido. De igual forma, instó a reflexionar sobre el valor de la vida, así como agradecer por los logros alcanzados. “El estilo de vida ajetreado que generalmente llevamos, muchas veces limita el tiempo que le dedicamos al desarrollo de actividades de sana convivencia familiar. El llamado es a procurar que en fechas tan significativas como el Día de Acción de Gracias, separemos el espacio para brindar tiempo de calidad a nuestros seres queridos donde podamos estrechar lazos de unión, conectar unos con otros, conversar detenidamente e incluso, conocer detalles y ponernos al día de lo que hace cada uno de los miembros. Ciertamente, es una fecha que involucra mucho más allá del disfrute de unos alimentos, sino que también es un acto que contribuye a reforzar los valores de solidaridad, respeto, generosidad, entre otros”, indicó Roig Fuertes en declaraciones escritas. De acuerdo con la funcionaria, este acto de confraternización igualmente es una perfecta ocasión para estar atentos a las emociones, los cambios en conductas y hábitos de nuestros seres queridos que puedan alertarnos de que algo malo está ocurriendo. Por otro lado, Roig Fuertes aseguró que diversos estudios han comprobado que dar gracias también produce una serie de beneficios en el individuo, incluyendo una mejor salud emocional. “Disminuye episodios de depresión, estrés, pensamientos negativos, soledad, aislamiento, agresión y envidia. De igual forma, permite que las personas sean más felices, amables, optimistas, seguras de sí mismas y resuelvan sus problemas de manera más positiva”, dijo. Agregó que “dar gracias ayuda al ser humano a ser resiliente, dormir adecuadamente, sentir mayor control de su vida y bienestar, así como tener mejores relaciones con los demás”. De otra parte, la también trabajadora social y socióloga exhortó a las personas que suelen consumir alcohol en esta fecha, dada la proximidad de la Navidad, a hacerlo con moderación para evitar accidentes de tránsito, violencia, peleas, homicidios u otros problemas serios. Finalmente, Roig Fuertes le recordó a la ciudadanía que la agencia cuenta con la Línea PAS de ASSMCA, disponible 24 horas al día, los siete días de la semana, libre de costo, a través del 1-800-981-0023. Anuncian plan de seguridad para Acción de Gracias y Venta del Madrugador SAN JUAN (CyberNews)- El comisionado del Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Henry Escalera Rivera, anunció el miércoles que la Uniformada está preparada para brindar seguridad durante el día de Acción de Gracias y las ventas del madrugador. “Durante los próximos días el Negociado de la Policía estará poniendo en función un plan proactivo de prevención y de seguridad, con especial énfasis en las zonas de mayor concurrencia y puntos comerciales. Exhorto a que los ciudadanos tomen las medidas que entiendan necesarias para evitar cualquier incidente lamentable. Todos queremos unas celebraciones en familia y sin ningún acto que empañe el bienestar en comunidad”, indicó el comisionado de la Policía en declaraciones escritas. Detalló que el plan será efectivo desde el jueves, 22 de noviembre y se extenderá hasta el domingo, 25 de noviembre. Escalera Rivera informó que lo miembros de la Uniformada estarán en la calle realizando patrullaje preventivo en las 13 áreas policiacas y estarán disponible para atender cualquier situación que ocurra. Por otro lado, los agentes adscritos al Negociado de Relaciones con la Comunidad estarán en los centros comerciales en distintos puntos de la Isla orientando a la ciudadanía con relación a la campaña “No Regales Una Desgracia. Ni Una Bala más al Aire” y educarán sobre diversos temas de seguridad mientras se desarrollen las populares ventas del madrugador. De otra parte, el Negociado de Patrullas de Carreteras realizará patrullajes preventivos en las principales vías de rodaje con el propósito de identificar conductores ebrios, como parte de un plan desarrollado en conjunto con la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Igualmente, durante estas fechas se estarán llevando a cabo bloqueos en las carreteras de las áreas policiacas de Fajardo, Humacao, Ponce y Guayama, y todo conductor que cometa violaciones a la Ley 22 de Tránsito, será procesado con el correspondiente procedimiento de ley. Además, el Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) realizará patrullajes preventivos en las costas de la Isla. Para reportar o de tener cualquier información sobre la comisión de algún delito puede comunicarse confidencialmente al 787-343-2020. También, puede mantenerse en contacto a través de las redes sociales de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov. Entregan bono de navidad a empleados del municipio de Añasco AÑASCO – El alcalde de Añasco, Jorge Estévez Martínez anunció el miércoles la entrega del bono de Navidad a sus empleados municipales. El pago del mismo será por depósito directo y los empleados los verán reflejados en sus cuentas el viernes 23 de noviembre del año en curso, según indicó el alcalde. “Hoy, nuevamente cumplimos con nuestros empleados municipales. Estamos muy contentos y gracias a la gran labor que realizamos administrativamente logramos entregar este bono de 600 dólares”, indicó el alcalde en comunicación escrita. Detalló que un total de 383 empleados municipales fueron elegibles para recibir el bono de navidad. Esto representa una inyección de cerca de 230,000 dólares. “Con la entrega de este bono reconocemos la gran labor que realizan nuestros empleados. Mientras yo sea el alcalde de Añasco y las condiciones económicas me lo permitan estaré entregando este bono. Además quiero exhortar a mis compañeros de trabajo a que hagan sus compras navideñas en los comercios de nuestro pueblo, para así fomentar la economía y ayudar a los pequeños y medianos comerciantes”, finalizó. Salsa, trova y rap en concierto a beneficio del CPI en La Respuesta SAN JUAN – Este sábado, 24 de noviembre, habrá un Concierto a beneficio del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en La Respuesta en Santurce con Mima, Luis Díaz y Jerry Medina y la banda, con Medina Carrión, como parte de una campaña anual de recaudación de fondos mediante la cual cada donativo se duplica. Según se informó en declaraciones escritas, el concierto inicia a las 9:00 de la noche y se sugiere un donativo de 20 dólares para apoyar el trabajo de investigación, educación y litigación en los tribunales por el acceso a la información que hace el CPI. El CPI logró una oportunidad de pareo de donativos mediante NewsMatch, una campaña diseñada para apoyar a medios sin fines de lucro y dedicados a la investigación en Estados Unidos y Puerto Rico. Esto quiere decir que hasta el 31 de diciembre, el CPI recibirá un dólar adicional por cada dólar que le aporten sus lectores. Los artistas en tarima: Yarimir Cabán, MIMA, ha publicado dos discos: Mima (2005), y El Pozo (2011) y se ha dedicado a múltiples proyectos culturales y a la creación escénica. Se ha destacado en la escena musical de Puerto Rico por la silvestre maleabilidad de su registro sonoro que se nutre de la música aural, y de elementos del teatro, el soul, la trova, y de un espíritu punk. Luis Díaz recientemente cumplió 20 años de trayectoria como uno de los raperos independientes más importantes en Puerto Rico. Tiene a su haber tres discos de larga duración como parte del binomio Intifada junto al productor Ya’llzee, y uno como parte del colectivo Conciencia Poética, junto a Ya’llzee y SieteNueve. Jerry Medina lleva más de 30 años en la música contemporánea. Es un vocalista dinámico, un cantante de coro experto y un talentoso trompetista. Con la formación de Jerry Medina y La Banda a principios de esta década, une el folklore caribeño y el jazz latino en una versión actualizada de la plantilla de Batacumbele, e incluso flexiona algunos temas de funk y hip-hop. Tiene un par de Premios Grammy en su estante por el álbum de Palmieri de 1987 The Truth / La Verdad y la colaboración del 2000 entre Palmieri y Tito Puente, Masterpiece. Medina Carrión tiene la música afrocaribeña como motor musical, en parte herencia de su padre, el trompetista Jerry Medina. En su trabajo musical, fusiona la rumba y el son montuno, con matices de samba, flamenco y funk. También es poeta y cantante de música urbana. Utiliza el spoken word junto al rap para abordar temas de contenido social, como es el caso de “Repica”, su más reciente trabajo. Corrección anuncia proyecto colaborativo con Ozuna SAN JUAN – El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Erik Rolón Suárez anunció el miércoles que el exponente urbano Ozuna, adoptará un parque pasivo en la institución Regional del Sur para ofrecer continuidad a la iniciativa gubernamental que busca fortalecer los lazos de comunicación entre los confinados y sus familiares. Tras el anuncio, Ozuna se integra al proyecto “Adopta un Parquecito y Aporta a la Integración Familiar” que reconoce la importancia de la familia en el proceso de rehabilitación que emprende cada confinado al ingresar a las instituciones correccionales de la isla. “Nos complace poder anunciar que el reconocido artista Ozuna, se ha unido a nuestro proyecto para resaltar el valor de la familia y la importancia que tienen para que nuestros confinados inicien responsablemente un proceso que los integre posteriormente a la libre comunidad como ciudadanos responsables”, expresó el secretario del DCR en declaraciones escritas. Rolón Suárez explicó que la iniciativa a la que se integra Ozuna, proveerá un espacio seguro para que madres y padres confinados tengan un espacio para interactuar con sus hijos en beneficio de su rehabilitación y en favor de la calidad de vida de los niños. “Gracias a la importante aportación de figuras públicas como Ozuna, podemos hacer realidad que estos parques se conviertan en el punto de encuentro que mantiene abierta la comunicación entre padres e hijos”, agregó el titular del DCR. Agregó que el DCR continuará la iniciativa bajo el objetivo de que la mayoría, sino todas las instituciones de la isla, cuenten el mismo espacio de interacción familiar. AVISO – Sectores de Hatillo experimentan intermitencia de servicio por avería ARECIBO – El director del área de Arecibo de la Autoridad de Acueductos Alcantarillados (AAA), Samuel Rosario Vega informó que el bombeo hacia la estación tanque Punta Brava de Hatillo se ve afectado por avería en línea de 12 de pulgadas de diámetro. “Brigadas de la AAA realizan trabajos de reparación en la tubería averiada que se encuentra ubicada en la planta de filtración Hatillo Camuy. De no ocurrir mayores complicaciones, la reparación debe concluirse durante horas de la tarde de hoy”, indicó el funcionario. Los sectores que experimentan desde bajas presiones hasta intermitencia en el servicio de agua potable del municipio de Hatillo son: Capaez, la Paloma, Naranjito y Punta Brava I Se les recuerda a los abonados que, ante posibilidad de turbidez, una vez se restablezca el servicio se hierva el agua destinada para el consumo por un periodo de tres minutos. Para más información, los abonados se pueden comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente al (787) 805-2482 o acceder a la página de Internet www. acueductospr.com También a través de las redes sociales Twitter y Facebook: @Acueductospr. Investigan robo de aves exóticas en Guaynabo SAN JUAN – La Policía investiga diversos casos de robos ocurridos en las pasadas horas, entre los que está el robo de varias aves exóticas en Guaynabo y un robo domiciliario en Barceloneta, en el que una joven mujer fue agredida. De acuerdo con las autoridades, el caso de las aves exóticas se reportó a eso de las 1:00 de la tarde del martes en la Calle Manantial, Barrio Mameyal en Guaynabo. Según la información preliminar, Monserrate Guzmán alegó que dos individuos se desmontaron de un vehículo Ford, portando arma de fuego y mediante amenaza e intimidación le hurtaron dos aves exóticas de la especie African Gray. Las autoridades detallaron que una de las aves tiene plumaje rojo con gris y rabo rojo y la otra es un loro de plumaje amarillo, negro, rojo. Además, se robaron dos jaulas, una de color blanco y otra de color verde. El agente Félix Rodríguez adscrito al Distrito de Guaynabo junto al agente Ramos y el agente Cruz de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón se hicieron cargo de la investigación. Por otro lado, cerca de las 8:40 de la noche del martes, en el barrio Llanadas sector Fortuna de Barceloneta se reportó un caso de robo domiciliario. La información preliminar indica que dos hermanos de 22 años estaban en su residencia, cuando fueron sorprendidos por tres sujetos armados de un cuchillo que los despojaron de su celular. El parte policiaco detalla que Kiara Negrón Muñiz de 22 años fue agredida por uno de los sujeto en el brazo derecho. Su condición es estable. Los sujetos se marcharon del lugar en un auto. El agente Rafael Luciana Ruiz del distrito de Barceloneta, investigó los hechos preliminarmente, mientras que la División de Robo del área de Arecibo continuará con la investigación. De otra parte, a eso de las 7:15 de la noche del martes ocurrió un asalto frente a la Escuela Jaime L. Drew, ubicada en la Avenida Roosevelt en Ponce. Rubén López indicó que mientras caminaba por la mencionada vía, tres hombres lo agredieron con las manos y lo despojaron de su cartera y un celular. Entretanto, cerca de las 7:13 de la noche del martes fue reportado un escalamiento en la calle José Nazario, en Guánica. Tirsa Mejil alegó que un desconocido forzó puerta posterior de la residencia y se robó un equipo de música, dos televisores, una batería de embarcación y dos envases de gasolina. El valor de la propiedad no fue estimada por el querellante. Mientras tanto, a eso de las 12:56 de la tarde del martes se reportó un escalamiento en el Centro Agrícola ubicado en la carretera PR-165 kilómetro 5.8 en Toa Alta. Reynaldo Pulido que un desconocido removió una plancha de zinc y entró al establecimiento de donde se robó 140 dólares en efectivo. Finalmente, la Uniformada informó que a eso de las 2:29 de la tarde del martes se reportó una apropiación ilegal en la Calle Borbona de la urbanización Villa Contesa en Bayamón. Estarlin González alegó que desconocidos le causaron daños a uno de los cristales de su vehículo Dodge Ram 1500, color vino y le robaron 1,700 dólares en efectivo. Agentes de las respectivas áreas policiacas siguen con la investigación de cada uno de estos casos. ASPIRA se une al Día de Alerta Mundial contra el SIDA SAN JUAN – Con motivo de la celebración del Día de Alerta Mundial contra el SIDA, ASPIRA Puerto Rico, invita a la comunidad a visitar su sede de Carolina el 29 de noviembre de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, donde se estarán ofreciendo pruebas de VIH, gratuitas, confidenciales y rápidas con resultados en 20 minutos. “Una de las líneas programáticas de ASPIRA va dirigida a promover estilos de vida saludables. La institución se concentra en la prevención de VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual (ETS). Nos sentimos orgullosos de ser una de las organizaciones pioneras en la lucha contra el SIDA en la isla”, expresó en declaraciones escritas, Adalexis Ríos Orlandi, directora ejecutiva de la organización. Detalló que el Programa de Prevención (PEPS) se estableció en 1989, como parte de los esfuerzos de reducir la incidencia de contagios entre los jóvenes. Actualmente, brinda servicios gratuitos de pruebas para la detección del VIH, con resultados entregados el mismo día. Por su parte, Lizbeth Rivera, directora del Programa (PEPS) informó que la observación de este día nació en la reunión mundial de la Cumbre de Ministros de Salud sobre programas de prevención del SIDA en 1988. Desde entonces, las agencias de las Naciones Unidas, los gobiernos y la sociedad civil se reúnen cada año para luchar en determinadas áreas relacionadas con el SIDA. Presidente de la Cámara insta a adoptar menores bajo nueva Ley de Adopción EL CAPITOLIO – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, exhortó a toda persona interesada en hacer un regalo de amor, mediante la adopción de un menor de edad, a comenzar inmediatamente los trámites correspondientes en el Departamento de la Familia. “La nueva Ley de Adopción de Puerto Rico (Ley 61-2018) llegó para agilizar grandemente el proceso de unir a un niño con una persona o familia que quiera brindar ese gran regalo de amor. La adopción en Puerto Rico es mucho más rápida y detallada con esta nueva ley. Por eso hago un llamado a toda persona que esté interesada genuinamente en abrir su corazón y las puertas de su hogar a uno niño a que inicie inmediatamente el trámite de adopción en el Departamento de la Familia”, comentó el líder legislativo en expresiones escritas. El presidente de la Cámara también solicitó que las personas interesadas en la adopción vean a niños pasada la etapa de infantes como una opción real para sus vidas. “La adopción no tiene edad, ni color ni condición física. Por el contrario, el amor que le hacemos llegar a un niño se manifiesta en cualquier etapa de sus vidas. Igual es el amor que estos nos dan a nosotros. Las puertas tienen que estar abiertas para la adopción de niños de todas las edades porque la realidad es que la mayoría que están en el Registro para Adopción son mayores de los tres años”, sostuvo. En noviembre se celebra el Mes de la Adopción en Puerto Rico y el mismo es regulado ahora por la nueva Ley de Adopción, de la autoría del presidente cameral. “Los procesos bajo el amparo de la Ley 61 son mucho más fáciles y consumen mucho menos tiempo que hace apenas un año atrás. Antes las leyes que regían la adopción hacían que el trámite fuera uno sumamente largo y traumático, en muchos casos. La norma era que se tardaba años en adjudicar adopciones lo que hacía que muchas personas desistieran del proceso. Ahora eso cambió. Por ejemplo, el Departamento de la Familia está obligado a actuar a favor de la adopción a partir de los 45 días después de haber obtenido la patria potestad del menor, esto significa que los casos no deben tardarse mas de 60 días en completarse”, agregó el presidente de la Cámara. Explicó que la nueva ley flexibiliza el proceso para permitir que personas no casadas puedan adoptar de forma conjunta. También aclara y uniforma el proceso que se llevará a cabo en las salas de justicia de la isla ante la privación de la patria potestad cuando se trabajan casos de adopción donde los menores se encuentren bajo la custodia legal del Departamento de la Familia por la existencia de un caso de maltrato ante el Tribunal. Asimismo, creó el Registro Estatal Voluntario de Adopción, en el cual identifica a tiempo cuántas personas están interesadas y cualificadas para adoptar a un menor y qué menores están sujetos a ser adoptados. “No existe ningún impedimento para la adopción en el Puerto Rico del año 2018. Hemos simplificado el proceso grandemente para ayudar a los niños unirse a personas que quieren darle todo su amor y cariño. Si tu eres uno de esos que están buscando darle ese inmenso regalo de amor, te invito a que lo hagas ahora. Adopta a un niño y brindarle todas las oportunidades que se merece en la vida, no existe mejor satisfacción que esa”, finalizó Méndez Núñez, quien es adoptado. Consultan caso de hombre que acuchilló a su hermano en Villalba VILLALBA – Un sujeto fue detenido en medio de un alegado incidente de agresión reportado a eso de las 5:09 de la madrugada del martes en la Calle Resplandor de la Urbanización Portales del Alba, en Villalba. Según la información ofrecida por el personal del Centro de Mando, una llamada del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona agresiva. Agentes adscritos al Distrito de Villalba llegaron al lugar e indicaron que Sandro Hernández alegó que sostuvo una pelea con su hermano José Hernández de 33 años y que éste lo agredió con un cuchillo y luego se marchó. Las autoridades indicaron que el perjudicado recibió tratamiento en el Centro de Tratamiento y Diagnóstico (CDT) de Villalba, donde fue atendido por el doctor Vélez, quien lo diagnosticó con herida superficial en el área del pecho. Posteriormente, el agresor fue arrestado por el agente Pedro Martínez, según dicta el parte policiaco. El agente Daniel Cartagena, adscrito al Distrito Villalba, realizó la investigación y estará consultando el caso el miércoles con el fiscal de turno para la posible radicación de cargos. Reabre carril reversible PR-52 y radican querella por supuestos daños a máquina Sin embargo, la querella indica que los hechos ocurrieron la noche del lunes, 19 de noviembre a la altura del kilómetro 21.5 del mencionado expreso en Caguas. Según el parte policiaco, Yamil Colón Colón, residente de Guaynabo alegó que un desconocido le ocasionó daños a la máquina TTM 3 171 que mueve la barrera de concreto armado de los carriles reversibles que es propiedad del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). “De la investigación surge que alguien con libre acceso a la máquina, abrió el tanque, que en su interior contenía combustible (Diésel), donde introdujo un producto el cual al momento se desconoce. Esto provocó el daño del funcionamiento de la máquina”, relata el parte policiaco. El agente Luis Rivera adscritos a la División de Autopista del área Caguas, se hizo cargo de la investigación. El martes, el secretario del DTOP, Carlos Contreras atribuyó los daños a la máquina a un alegado acto de vandalismo. Alegó que “un gracioso” contaminó el diesel de la máquina y se dañaron los inyectores. En una comunicación escrita, el secretario exhortó a la ciudadanía para que, aquel que tenga información que pueda llevar a las autoridades a dar con el paradero del o los responsables del alegado acto vandálico, constitutivo de delito, se comuniquen de forma confidencial al Negociado de la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020. Mientras tanto, en la cuenta de Twitter @DTOP se informó que el carril reversible está abierto en dirección de Caguas hacia San Juan. Resumen del estado del tiempo para Puerto Rico del miércoles, 21 de noviembre de 2018. SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que una banda de humedad resultará en aguaceros que se moverán a través de las aguas locales con algunos de éstos sobre áreas costeras del sur de Puerto Rico a medida que la banda continúe moviéndose hacia el oeste y alejándose de las islas locales durante la mañana. Luego, aire seco con el parcho ocasional de humedad en los niveles bajos invadirá nuevamente el área de pronóstico, por lo que se espera un patrón de tiempo más estable hasta por lo menos el viernes en la mañana. Eso es, cielo mayormente despejado a parcialmente nublado con aguaceros pasajeros leves a través de las aguas hacia áreas de barlovento durante la noche y temprano en la mañana, seguido por aguaceros sobre el interior y oeste de Puerto Rico en la tarde. El potencial de desarrollo de aguaceros y tronadas aumentará tarde el viernes hasta el domingo a medida que una vaguada en los niveles medios se mueva sobre la región. El viento continuará del este entre 10 a 20 millas por hora. A través de las aguas regionales, una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas está en efecto para las aguas mar afuera del Atlántico debido a oleaje de hasta siete pies. En el resto del área, los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución debido a oleaje de hasta seis pies. El viento continuará del este entre 15 a 20 nudos con ráfagas más altas. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para algunas playas a lo largo de la costa norte de Puerto Rico. Cielo parcialmente a variablemente nublado prevaleció a través de gran parte de las islas locales, excepto por el oeste de Puerto Rico con cielo mayormente despejado a parcialmente nublado durante la noche y temprano en la mañana. Una banda de humedad y actividad de aguaceros asociada se movió hacia el oeste a través del área de pronóstico durante este periodo, que dejó acumulaciones de lluvia de hasta dos pulgadas, particularmente en áreas aisladas del este y sureste de Puerto Rico. Las temperaturas bajas durante la noche estuvieron en los medios a altos 70 grados en áreas bajas y en los medios 60 a bajos 70 grados en áreas más altas. El viento generalmente del este sureste entre 10 a 15 millas por hora con ráfagas más altas cerca de la actividad de aguaceros. ACT publica RFP para operador AutoExpreso y descartan aumento tarifas

SAN JUAN – El director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Carlos Contreras Aponte, anunció el miércoles que ya se divulgó públicamente el aviso de una Petición de Propuestas o Request For Proposal (RFP) para operar los sistemas AutoExpreso, a la vez que aseguró un aumento en la tarifa está descartado.

“El RFP es un documento voluminoso en el que establecemos las necesidades de lo que estamos solicitando y los requisitos de participación. Al subir el aviso a nuestra página de Internet, lo que hacemos es ponerlo a disposición de todas las empresas del mundo mejor calificadas. Aunque la isla es pequeña, tenemos una gran cantidad de peajes y el volumen de tránsito es alto”, explicó Contreras Aponte en declaraciones escritas.

El funcionario descartó un aumento en el precio de los peajes, aunque dijo “ha sido presionado por la Junta de Control Fiscal (JCF) para que lo eleve”.

Entretanto, informó que se ha solicitado propuestas para el manejo y operación de los peajes de todas las autopistas. Estas son los expresos PR-52, PR-53, PR-66 y PR-20 (en manos de la ACT), así como las carreteras que administra Metropistas, la PR-22 y la PR-5 (en las que el gobierno es socio en el sistema AutoExpreso), más un peaje en manos del municipio de Guaynabo y el peaje del puente Teodoro Moscoso. Estos últimos dos contratan a la ACT para que brinde los servicios de AutoExpreso.

“No podemos continuar con sistemas arcaicos y con empresas que no están al día tecnológicamente o que no tienen la mínima experiencia en este asunto. Ya el pueblo sufrió tener a una compañía contratada bajo la pasada administración de gobierno, y que no era experta en la administración y manejo de peajes. Nuestro pueblo se merece algo mejor, y eso es lo que vamos a contratar”, explicó el también secretario de Transportación y Obras Públicas.

Además, indicó que se busca tanto el “back office” (sistema que se comunica con las antenas y hace los cargos) como el “customer service center service”.

Contreras Aponte dijo que acudió recientemente a conferencias de la International Bridge, Tunnel and Turnpike Association (IBTTA), en Baltimore, en las que se informó con no menos de 10 compañías sobre los más recientes avances en la industria.

Actualmente, la ACT trabaja para contratar lo que será un “interim operator”, que se hará cargo del sistema en transición a partir de finales de enero de 2019 y hasta que se contrate la compañía que la ACT determine. La empresa de transición no puede competir en el RFP.

El proceso de transición entre GILA y la compañía entrante es de 90 días laborables, según estableció la ACT cuando hizo la notificación oficial el pasado octubre, según explicó el funcionario.

Asimismo, precisó que los documentos del RFP ya están disponibles, hasta el 18 de enero, que es el último día para someter la propuesta. La apertura de las propuestas será el 22 de enero, cuando se sabrá quienes proponen y si cualifican, pero no se abrirán las propuestas. Esta es la fase I. La segunda fase comienza en marzo de 2019 con aquellos proponentes calificados, y para el 1 de julio se determinará cuál propuesta es la más conveniente para Puerto Rico.

“No vamos a permitir otra vez lo que nos ocurrió con la compañía anterior, lo cual era previsible y quedó demostrado posteriormente, que no cumplía con los requisitos para operar un sistema tan complejo como el nuestro. Y este proceso de RFP va a evitarlo”, afirmó.

Roban caja fuerte con armas y municiones en escalamiento en Aibonito

AIBONITO – Un escalamiento se reportó cerca de las 10:50 de la noche del martes en la carretera PR-722 kilómetro 3.4 en el Barrio Robles Sierra de Aibonito, según informaron las autoridades.

De acuerdo con el parte policiaco, Javier Elías Pérez alegó que un desconocido forzó la puerta posterior de su residencia y se robó un mini componente marca Sony, un televisor LCD marca LG de 50 pulgadas y una caja fuerte negra con dos pistolas.

Las autoridades detallaron que una de las pistolas es una Smith and Wesson MP SHIELD calibre nueve milímetros color negro con dos cargadores con capacidad para ocho municiones y la otra es una pistola Glock modelo 23 calibre .40 color negra con tres cargadores color negros con capacidad para 12 municiones. El ladrón además se robó 200 municiones calibre .40 y 50 municiones calibre nueve milímetros.

La Uniformada detalló que Pérez posee licencia de tiro al blanco. La propiedad fue valorada en 1,703 dólares.

Este caso se refirió a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) para que se hagan cargo de la investigación.

Se reivindican el Colegio con sus campeones de voleibol y fútbol

SAN JUAN – El Colegio de Mayagüez tuvo un martes de ganancia, tras los bicampeones del fútbol, Tarzanes, y las bicampeonas del voleibol, Juanas, obtuvieran grandes logros en etapas cruciales de los torneos.

En el voleibol femenino, el sexteto de las Juanas del Colegio pasó a su tercera final consecutiva desde que lograron su primer campeonato en el 2016 después de 30 años sin ganar. Nuevamente, las bicampeonas volvieron a eliminar a las subcampeonas Cocodrilas de la Universidad Metropolitana (UMET) en tres parciales, 25-23, 25-15 y 25-19, en el coliseo Rafael Mangual del recinto colegial. En esta ocasión fue en el partido decisivo de las semifinales.

Ahora, las Juanas del Colegio recibirán el lunes la visita de las inspiradas Delfinas de la Universidad del Sagrado Corazón, quienes regresan a su primera final desde el campeonato ganando en el 2008. Este partido será a las 7:00 de la noche en el coliseo Rafael Mangual del Colegio. Mientras, el segundo de un máximo de tres será la visita del Colegio a Sagrado el miércoles a las 7:00 de la noche en el complejo deportivo sagradeño en Santurce.

En los varones, la serie final comenzará, también, el lunes entre los Pioneros de la Pontificia Universidad Católica y los Gallitos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Río Piedras a las 7:00 de la noche en el complejo deportivo Cosme Bietía Sálamo riopedrense. El miércoles Río Piedras visitará a Católica a las 7:00 de la noche en el complejo deportivo católico de la ciudad señorial de Ponce. En esta serie saldrá el nuevo campeón universitario, ya que los Pitirres de la Universidad del Este fueron eliminados por los Pioneros.

De otra parte, en el comienzo de las series semifinales del torneo de fútbol, los bicampeones Tarzanes del Colegio tomaron la delantera este martes, 2-0, sobre los Delfines de la Universidad del Sagrado Corazón en la serie B que comenzó en el campo colegial. Los goles llegaron en el minuto 40 por Joshua Martínez y el minuto 48 por Jeremy Roldán.

El partido final será el próximo lunes a las 3:00 de la tarde en la cancha de la Universidad del Sagrado Corazón.

En la serie B, los Tigres de la Universidad Interamericana se fueron al frente, 1-0, sobre los Gallitos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Río Piedras en partido celebrado en el Bayamón Soccer Complex. El gol llegó en el minuto 58 por Marcos Arocha. El desafío final será este lunes a las 3:00 de la tarde en el campo de fútbol del recinto riopedrense.

Los equipos eliminados jugarán por el tercer lugar final del fútbol está pautada el jueves, 29 de noviembre. El viernes, 30 de noviembre será el juego por el campeonato.

Dos partidos de 29 que han sido reasignados del torneo de béisbol se celebraron el martes. Los resultados fueron: Vaqueros de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Bayamón, 8-7, Leones de la UPR de Ponce, y los Lobos de la UPR de Arecibo, 7-4, a los Tigres de la Universidad Interamericana.

Para este sábado está asignado el choque entre los campeones Tarzanes del Colegio versus los Leones de la UPR de Ponce a las 11:00 de la mañana en el parque Rafael “Palillo” Santiago, Juana Díaz.

Este miércoles, la Universidad de Puerto Rico de Cayey será sede del campeonato de campo traviesa en ambas ramas desde las 3:30 de la tarde. Para información y resultados acceder a www.sodmpr.com .

Se aprueban enmiendas a favor de los jugadores

SAN JUAN- En una reunión celebrada en la noche del miércoles, 20 de noviembre la Junta de Directores del Baloncesto Superior Nacional (BSN) aprobó una serie de enmiendas que favorecen a los jugadores de manera inmediata con miras al inicio de la temporada 2019 en el mes de marzo.

“Entre las medidas aprobadas está la reducción del número de jugadores que se pueden reservar como jugador franquicia, las veces en la cual el equipo puede utilizar la reserva de jugador franquicia sobre un jugador en particular, la eliminación de la regla del agente libre restringido y la extensión del periodo de emergencia que entró en vigor en la pasada temporada por un año adicional”, se informó en una comunicación escrita.

Asimismo, el personal del BSN detalló que los equipos acordaron reducir de tres a dos el número de reservas de jugador franquicia. Para ser considerado como jugador franquicia, un jugador debe tener seis años o más en la liga y haber jugado al menos 20 minutos por juego en la temporada anterior.

También se aprobó limitar a dos las oportunidades en las cuales un equipo puede utilizar la categoría de jugador franquicia sobre un jugador en particular. Si el jugador proviene de otro equipo y cumple con los requisitos de jugador franquicia, solamente podrá ser reservado en esa categoría en una ocasión.

“Con la eliminación de agente libre restringido los jugadores que entren en su sexto año de participación en el BSN pueden entrar a la agencia libre sin restricciones. El equipo que tuvo los derechos sobre el jugador puede ofrecer 10,000 dólares por encima del tope salarial por jugador que actualmente está en 60,000 dólares por temporada. Las franquicias tienen el derecho de reservarlo como jugador franquicia si cumple con los requisitos de tiempo en cancha”, explicaron.

Por último, se informó que se aprobó que las bonificaciones pagadas a los jugadores no cuenten en el cómputo final del impuesto de lujo.

En la reunión también se informó que la franquicia de los Cangrejeros de Santurce estará solicitando el reingreso antes de la fecha límite pautada para este jueves 22 de noviembre. Santurce estuvo representado por su apoderado, Ariel Rodríguez, quien informó antes de comenzar la reunión que están encaminados a participar en la temporada 2019. Su gerente general será Franklin Western que también asistió a la reunión.

Los equipos tienen hasta el jueves 22 de noviembre para someter su listado de reservas y solicitar receso o reingreso para la temporada 2019.

Este miércoles: UPR de Cayey recibe el campo traviesa

SAN JUAN – La ruta para el campeonato de campo traviesa ya está lista en el recinto de Cayey de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

El evento que reúne a féminas y varones contará este miércoles con gran representación universitaria desde las 3:30 de la tarde.

En la rama masculina la edición será la septuagésima quinta en 10 kilómetros. Al evento se inscribieron 88 atletas de 18 universidades de las cuales 16 tienen equipos completos, cinco atletas a seis, y dos con un atleta. El campeón individual del 2017 fue el tigre Christian Meléndez, quien terminó años de participación.

Por su parte, por las féminas competirán 67 atletas de 16 universidades donde 13 tienen equipos completos y tres con representación individual en la cuadragésima segunda edición. En la carrera de 5 kilómetros del 2017 en la categoría individual ganó Carolyn Burgos de la Universidad del Turabo finalizando su representación taína.

El campeonato global lo defenderán las Tigresas y los Tigres de la Universidad Interamericana.

Para la hoja de atletas inscritos y sus equipos pueden acceder a www.sodmpr.com.

Alertan a no consumir lechuga romana de Estados Unidos

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Salud (DS), Rafael Rodríguez Mercado, alertó a la ciudadanía a no consumir ninguna variedad de lechuga romana procedente de los Estados Unidos, ante el aviso de un brote de la bacteria E. Coli en este tipo de lechuga.

“Al momento no hay casos fatales en los Estados Unidos, pero queremos alertar a la población a evitar el consumo de este tipo de lechuga. Estamos conscientes que, ante la proximidad de la celebración del Día de Acción de Gracias, muchas personas están comprando, o ya han adquirido, los comestibles para la cena familiar de ese día. Por eso nos hacemos eco de este llamado para evitar el contagio con esta bacteria”, indicó Rodríguez Mercado en declaraciones escritas.

Indicó que esto surge tras una alerta emitida por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) luego de que 32 personas fueran infectadas en 11 estados. Hasta el momento 13 personas han sido hospitalizadas en los Estados Unidos, incluida una persona que desarrolló un caso de daño al riñón conocido como Síndrome hemolítico urémico. Cabe señalar, que estos casos hacen referencia a la lechuga producida en los Estados Unidos, el producto local no presenta problemas.

El titular de Salud informó que entre los síntomas de infección por esta bacteria se destacan las diarreas con sangre, dolor abdominal cólico severo y vómitos. “Estos síntomas se desarrollan entre dos y cuatro días después de haber consumido la lechuga romaine contaminada”, manifestó.

Por su parte, la epidemióloga del Estado, doctora Carmen Deseda, advirtió que hay muchos tipos de bacteria E. Coli, pero esta bacteria es un tipo de E. Coli conocido como STEC Shiga toxin E. Coli O157:H7, el cual produce una toxina que tiene la capacidad de causar daño severo al riñón.

“Es importante señalar que no se recomienda el uso de antibióticos ya que su uso puede acelerar a desarrollar el Síndrome hemolítico urémico. Según entró al organismo, la bacteria se irá eliminando. Lo que sí hay que hacer es hidratar. Esta es una enfermedad reportable al Departamento de Salud, por lo que estaremos dándole continuo seguimiento”, concluyó.