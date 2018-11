Puerto Rico Hoy – Noviembre 23, 2018

Recluido en Centro Médico exgobernador Rafael Hernández Colón SAN JUAN – El exgobernador Rafael Hernández Colón se encuentra recluido el viernes, en el Centro Médico en Río Piedras, trascendió. Por su parte, Juan Eugenio Hernández Mayoral informó que su padre, Hernández Colon, está recluido en condición estable. Se esperan pruebas para el diagnóstico. “La familia agradece los buenos deseos y que se le permita una pronta recuperación. Le mantendremos informados de la evolución de su caso”, dijo Hernández Mayoral en comunicación escrita. El exmandatario de 82 años tuvo su última comparecencia pública durante el velatorio del expresidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Ríos. Detenido agente de la Policía que asesinó su esposa en Cidr CIDRA – La Policía confirmó el arresto de un agente que supuestamente asesinó a su esposa cerca de las 7:35 de la mañana del viernes en su residencia en el kilómetro 0.5 de la carretera PR-729, del barrio Rabanal, sector Toíta en Cidra. La información preliminar apunta a que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre detonaciones. Al llegar las autoridades al lugar, encontraron sin vida a Pilar Hernández Llera de 39 años, quien recibió impactos de bala a manos de su esposo, identificado como Luis Daniel Negrón Reyes 33 años, agente de la Policía de Puerto Rico. Las autoridades detallaron que luego de estos hechos, Negrón Reyes intentó huir, pero fue arrestado luego de una búsqueda cerca de la residencia. Inicialmente se había informado que el sujeto se había encerrado en la casa, por lo que un negociador acudiría al lugar. Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas junto a la fiscal Dailú Rivera y el personal del Negociado de Ciencias Forenses (NCF) se hicieron cargo de la investigación. Hallan guagua quemada en Carolina posiblemente propiedad de hombre reportado desaparecido CAROLINA – Un vehículo incendiado, fue encontrado cerca de las 8:00 de la mañana del viernes en la calle Sol de la urbanización Los Ángeles en Carolina, informó la Policía. Según la información preliminar, las autoridades fueron alertadas sobre el suceso. Una vez los agentes llegaron al lugar, constataron la existencia de una Toyota Four Runner color gris del 2000. Las autoridades indicaron que al hacer la correspondiente indagación a los efectos de establecer su procedencia, los agentes descubrieron que el auto había sido reportado con un hombre como desaparecido. A raíz de esto, se activó el protocolo investigativo y el personal adscrito a la División de Homicidios de la localidad iniciaría la pesquisa relacionada. Este sábado “Shop Small” en Puerto Rico SAN JUAN – Este año Puerto Rico se convertirá en la séptima jurisdicción que participa en la celebración anual impulsada por American Express conocida como “Small Business Saturday”, anunció el director ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación (CCE), Ricardo Llerandi y la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carla Campos. Bajo el lema “Shop Small”, el esfuerzo tiene el objetivo de promover actividades que fomenten compras en los pequeños negocios locales el sábado 24 de noviembre, después del día de Acción de Gracias. “Al unirse a esta iniciativa con American Express, el Gobierno de Puerto Rico busca establecer alianzas que permitan incentivar la compra de productos locales de cara a la época festiva de Navidad. Comprando al pequeño y al mediano comerciante, todos ganamos en grande, toda vez que fortalecemos nuestras empresas, y promovemos la actividad económica”, destacó Llerandi en declaraciones escritas. ‘Shop Small’ es un movimiento nacional que busca apoyar a las pequeñas y medianas empresas y destacar su invaluable aportación a la economía y a sus comunidades. El evento se realiza en el marco del ‘Small Business Saturday’, una campaña anual de American Express, la cual por noveno año consecutivo, busca atraer más consumidores e incentivarlos a que realicen sus compras a pequeños comerciantes locales, para así contribuir a una economía próspera y vibrante. La iniciativa impulsa las ventas en estos comercios, los cuales no tienen que aceptar American Express para participar. Por su parte, la directora de la CTPR destacó que, “los pequeños y medianos comerciantes aportan significativamente al desarrollo de la industria turística en la Isla y enriquecen nuestra oferta. Por esta razón, apoyamos este tipo de iniciativas dirigidas a promover que los consumidores patrocinen los negocios de nuestros empresarios locales. Con estos esfuerzos, apostamos al crecimiento de las pequeñas hospederías, paradores, restaurantes y operadores turísticos, entre otros comercios que aportan a la economía del visitante”. Por su parte, Elizabeth Rutledge, la Principal Oficial de Mercadeo de American Express destacó que, “lo que comenzó hace nueve años como un esfuerzo para apoyar a los comerciantes locales durante la temporada de compras navideñas, se ha convertido en el movimiento ‘Shop Small’, unificando así a millones de compradores, pequeños negocios de todo tipo, líderes civiles y organizaciones, a través de miles de pueblos y ciudades de la nación”. Destacó el hecho de que, “comprar localmente y apoyar a los pequeños comerciantes tiene un efecto positivo en las comunidades locales, y esperamos que Small Business Saturday, que ahora se integra a Puerto Rico por primera vez, motive a todos a gastar localmente. Cuando lo hacemos, los pequeños comercios se crecen. Y cuando lo hacen, todos salimos ganando”. Según el “Estudio de Impacto Económico de Pequeños Negocios de American Express” (NYSE: AXP), un promedio de dos terceras partes de cada dólar ($0.63) gastado en un negocio pequeño en los Estados Unidos, se queda en la comunidad local. Adicionalmente, cada dólar invertido en un negocio pequeño crea 50 centavos adicionales en comercio local adicional, como resultado del gasto de los empleados y las compras locales que realizan los negocios locales en productos y servicios. Es por ello que las compras en estas Navidades pueden tener un amplio impacto económico en la medida en que se apoye al pequeño y mediano comerciante local. Este año, Puerto Rico participará en esta celebración nacional, convirtiéndose en la séptima jurisdicción en unirse al movimiento. La Compañía de Comercio y Exportación, la Compañía de Turismo y American Express, coordinarán eventos especiales en distintos puntos de la Isla con empresarios de cada región. Estas actividades tienen el objetivo de crear conciencia e invitar a los consumidores a realizar sus compras a pequeñas empresas y medianas empresas locales. Resumen del estado del tiempo para Puerto Rico del viernes, 23 de noviembre de 2018. SAN JUAN (CyberNews) – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que en general, se espera que continúe tiempo estable, a medida que aire seco en los niveles medios y altos persista a través de la región. Sin embargo, una vaguada en los niveles altos de la atmósfera se pudiera combinar con los efectos locales esta tarde y así contribuir en el desarrollo de aguaceros a través de sectores del oeste y noroeste de Puerto Rico con baja probabilidad de tronadas de corta duración. Se espera un aumento gradual en la humedad en los niveles bajos comenzando tarde el sábado, con humedad entre lo normal a por encima de lo normal durante los días siguientes. Esto debe resultar en un aumento en la cobertura de aguaceros en sectores del interior y oeste de Puerto Rico durante las horas de la tarde y aguaceros dispersos a través de las aguas regionales y el este de Puerto Rico durante la noche y temprano en la mañana. A través de las aguas regionales se espera que el oleaje fluctúe entre dos y cinco pies y que el viento continue de entre 10 a 15 nudos. El oleaje disminuirá gradualmente hasta el sábado antes de que aumente una vez más a seis pies para el domingo debido a una marejada del norte. Investigan robo de guagua en Guánica

GUÁNICA – Las autoridades reportaron un caso de un robo de un auto ocurrido cerca de las 9:32 de la mañana del jueves frente a la Ferretería VM, ubicada en la carretera PR-4116, en Guánica. De acuerdo con el informe de novedades, Víctor Martínez alegó que dejó su Ford Van Econoline del 2006, color gris con tablilla 819-035, en el lugar antes mencionado y al regresar, se percató que la guagua no estaba.

La querella, fue investigada por la agente Jorge Muñiz, adscrito al Distrito de Guánica, quien refirió a la División de Vehículos Hurtados Ponce.

Asimismo, indicaron que el sujeto es o fue miembro de la Uniformada.

Las autoridades trabajan en la investigación de este caso.

Investigan daños a vehículo oficial del municipio de Coamo

COAMO – La Policía investiga un caso de daños a un vehículo oficial del Municipio de Coamo que se reportó cerca de las 11:00 de la noche del jueves en la calle Baldorioty, frente al estacionamiento municipal de Coamo.

Según la información preliminar, Gobby Lara Bonilla del Municipio de Coamo, alegó que desconocidos le ocasionaron daños a la Unidad Municipal MU-18882 Jeep Grand Cherokee color negra de 2014 con pedazos de bloque.

Los daños no fueron valorados, según indicaron las autoridades.

La investigación continúa y el caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito.

Asesinato en residencial López Sicardó

SAN JUAN – Un asesinato fue reportado a eso de las 7:00 de la mañana del viernes en la calle Ramón B. López del Residencial López Sicardó en Río Piedras.

La información preliminar detalla que se trata de un hombre y que recibió varios impactos de bala. Éste no ha sido identificad

El cadáver fue hallado en el pavimento.

Agentes de la Policía de San Juan acudieron a la escena para investigar.

Grave hombre baleado frente a su casa en Juana Díaz

JUANA DÍAZ – Las autoridades indicaron que un hombre fue herido de bala en hechos ocurridos a eso de las 10:19 de la noche del jueves en el Sector Quebrada Grande del Barrio Guayabal, en Juana Díaz.

De acuerdo con el parte policiaco, el perjudicado es Alejandro Colón Cruz de 36 años.

Según la información ofrecida por el personal del Centro de Mando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre detonaciones en el lugar. Agentes adscritos al Distrito de Juana Díaz indicaron que Colón Cruz supuestamente estaba frente a su residencia, cuando un desconocido le hizo varios disparos.

Las autoridades indicaron que el hombre baleado fue atendido en el Hospital San Cristóbal de Ponce por la doctora Vélez, quien diagnosticó heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Luego fue referido al Centro Médico de Río Piedras, en condición grave.

El agente José León, adscrito al Distrito de Juana Díaz, realizó la investigación inicial y refirió el caso a la División de Homicidios Ponce para continuar la investigación correspondiente. La escena, fue trabajada por el agente Pedro Soto de Servicios Técnicos.

Balean hombre en Guaynabo

GUAYNABO – Un individuo fue herido de bala en un suceso reportado a eso de las 4:38 de la madrugada del viernes en el estacionamiento de la Torre II del condominio Hannia María en Guaynabo, informaron las autoridades.

Según la información preliminar, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 se informó de un vehículo con impactos de bala. Al llegar la Policía Municipal al lugar, localizó un hombre herido de bala en la mano.

Las autoridades indicaron que el perjudicado no ha sido identificado al momento. Éste fue transportado al Centro Médico de Río Piedras en condición estable.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón investigan en la escena.

Conductor ileso al incendiarse camión en expreso PR-22

ARECIBO – La Policía informó que a eso de las 5:40 de la madrugada del viernes se incendió un camión en el expreso PR-22 kilómetro 66.7, en dirección de Arecibo hacia San Juan.

La información preliminar apunta a que el vehículo es de la compañía Perfect Cleaner y que aparentemente tuvo desperfectos mecánicos.

Las autoridades detallaron que el conductor fue identificado como Elvin López, quien resultó ileso.

La agente Yajaira Montalvo, de la División de Autopista Arecibo, investigó el incidente.

Cámara viabiliza proyecto turístico en Orocovis

EL CAPITOLIO – La Cámara de Representantes aprobó recientemente mediante votación unánime (45-0), una medida del representante Urayoán Hernández Alvarado que traspasa la titularidad al Municipio de Orocovis de la finca donde ubicaba el Árbol de Mangó de ese pueblo, también conocido como El Centinela.

Se trata de la Resolución Conjunta de la Cámara 402 que ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26–2017, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, la transferencia libre de costo al Municipio de Orocovis de la titularidad de la mencionada finca para desarrollar un proyecto ecoturístico.

“La intención detrás de esta medida es propulsar el turismo, que la gente visite a Orocovis para conocer más de su historia. El Municipio tiene un plan para desarrollar en los terrenos aledaños a donde yacía el famoso árbol de mangó, un área de instituciones comunitarias que promuevan el ecoturismo en la región y que pueda ser del disfrute de los turistas, tanto locales como internacionales”, comentó Hernández Alvarado en declaraciones escritas.

El también portavoz alterno de la delegación novoprogresista en la Cámara Baja dijo que la pieza legislativa pasó el cedazo cameral el pasado 25 de octubre y que actualmente fue referida a la Comisión de Gobierno del Senado para su evaluación.

El legislador contó que El Centinela, era un árbol majestuoso de mangó que era considerado una joya del Municipio de Orocovis. Se entiende que El Centinela existía antes de que el Municipio fuera fundado en el 1825. Su figura impresionante adornaba el paisaje desde todas las áreas del pueblo. Lamentablemente, la furia de los vientos del huracán María derribó tan icónico emblema de nuestro pueblo. La palabra ‘Centinela’ significa vigilancia, soldado que vela guardando el puesto que se le encarga. La imponente presencia del Centinela como guardián del Municipio ha sido reconocida incluso en el Himno de dicho pueblo que dice.

Reportan algunas quejas en Venta del Madrugador, según secretario del DACO

SAN JUAN (CyberNews) – El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Michael Pierluisi dijo el viernes que no se han emitido multas en torno a los especiales de la Venta del Madrugador, pero que sí han recibido varias quejas que son analizadas por los inspectores de la agencia.

“Todo ha fluido con normalidad. Hasta ahora no se han emitido multas, pero sí en la mañana de hoy (viernes) hemos empezado a recibir dos o tres quejas de parte de los consumidores. No necesariamente el hecho de que no se hayan emitido multas es que todo el mundo está en cumplimiento. Estamos atendiendo esas quejas”, dijo Pierluisi a la prensa durante una visita a la mega ferretería Home Depot de Plaza del Sol en Bayamón.

Detalló que una de las quejas fue reportada el mismo Día de Acción de Gracias en relación a la otorgación de un “rain check”. La agencia asignó un inspector para atender el reclamo y el secretario espera darle seguimiento al caso hoy.

“Hoy por la mañana recibimos dos consultas a través de las redes que estamos investigando. Salvo esas dos o tres excepciones, todo ha estado corriendo muy bien”, retiró el secretario quien hizo un recorrido por varias tiendas.

Este año algunos comercios iniciaron sus ventas desde las 5:00 de la tarde del Día de Acción de Gracias. Otras tiendas, abrieron el viernes de madrugada en lo que es conocido como la tradicional Venta del Madrugador.