Puerto Rico Hoy – Noviembre 25, 2018

‘Johnny’ Méndez reta al liderato del PPD a ir juntos a Washington a pedir consulta estadidad sí o no

EL CAPITOLIO – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, lanzó el domingo un reto al presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Aníbal Torres Torres, para ir juntos a la capital federal con el propósito de abogar por la realización en Puerto Rico de una consulta estadidad sí o no durante el próximo año.

“La ambigüedad del partido popular, de jugar con el asunto de estatus únicamente para evitar hacer algo y tratar de seguir gobernando una inmoral colonia en quiebra que amarra al pueblo a la pobreza, no va a continuar. La propuesta del congresista Rob Bishop esta en línea con los pronunciamientos del ex-presidente del PPD, el amigo Héctor Ferrer, quien el año pasado abogó por esa misma consulta. Ahora el liderato de turno de esa colectividad juega con las palabras y se opone porque sabe muy bien que el resultado será un triunfo aplastante para la estadidad, para una mejor calidad de vida para todos los puertorriqueños”, dijo Méndez Núñez en declaraciones escritas.

“Si el actual presidente del PPD está seguro que Puerto Rico quiere seguir viviendo bajo la colonia, entonces no debe haber ningún miedo de hacer una consulta, avalada por el gobierno federal: estadidad sí o no. Por eso, en vez de enviar declaraciones oponiéndose a la idea, lo exhorto a que se una y juntos visitemos a los Representantes y Senadores Federales en el Congreso para impulsar la consulta el próximo año. De no hacerlo, quedará demostrado nuevamente que todo es de la boca para afuera”,añadió.

Méndez Núñez alegó que se puede utilizar la asignación de 2.5 millones de dólares que el Congreso autorizó hace unos años para hacer un plebiscito en Puerto Rico y se solicitarían fondos adicionales al Congreso.

“El costo no es lo importante, para eso aparecerán los fondos, lo importante es que se solucione el asunto del estatus de Puerto Rico ya. No voy a permitir que el PPD siga jugando con este tema. No voy a permitir que hagan como el cuatrienio pasado que crearon una Comisión Especial en la Asamblea Legislativa para atender el asunto pero que jamás sostuvo, aunque sea una reunión, ni siquiera para aprobar su reglamento interno. Si el partido popular no se une, nosotros vamos a ir y vamos a abogar por esa consulta. Los días de la colonia acabaron. Puerto Rico tendrá un nuevo despertar, repleto de oportunidades para todos”, concluyó.

