Puerto Rico Hoy – Noviembre 26, 2018

Denis Márquez logra investigación sobre la Reserva Natural Punta Cucharas de Ponce SAN JUAN- El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, anunció el lunes, la aprobación en la Cámara de la resolución 1026, de su autoría, que ordena una investigación en torno a las condiciones de limpieza, la deforestación, fuegos, extracción de arena, depósitos de basura y carreras clandestinas de vehículos de todo terreno en la Reserva Natural Punta Cucharas de Ponce. “Es importante realizar esta investigación por los graves daños a la reserva que causa este tipo de actividades y que incluso impacta adversamente al turismo de la región. Desde nuestra oficina legislativa promoveremos el cumplimiento de la misma y continuaremos como de costumbre apoyando a los movimientos de la zona que luchan día a día por preservar nuestro medio ambiente, particularmente a los grupos que de manera voluntaria se dedican a limpiar, proteger y preservar el área”, manifestó Márquez Lebrón en comunicación escrita. Según explicó el líder independentista, en junio de 2004 el Área de Planificación Integral de la División de Patrimonio Natural del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales presentó un Informe sobre el Valor Natural del área Punta Cucharas del municipio de Ponce. Como parte del citado estudio se identificaron 148 especies de flora; 56 especies de aves (residentes y migratorias); 5 especies de mamíferos; 9 de reptiles; 5 de anfibios y 6 especies de peces. De las 56 especies de aves identificadas, 5 son endémicas mientras, de las especies de reptiles se destaca el lagartijo jardinero del sur, el cual está protegido bajo la clasificación de vulnerable. La resolución 1026 de Márquez Lebrón fue aprobada en los últimos días de la pasada sesión ordinaria y pertenece a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Sur de la Cámara de Representantes. Discuten propuestas de desarrollo económico con líderes comunitarios SAN JUAN – El secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado Gautier, informó el lunes que sostuvo una reunión de seguimiento con los líderes comunitarios de Puerto Rico para discutir propuestas relacionadas a la planificación del desarrollo económico, medidas para combatir la violencia de género y recibir sus recomendaciones. “En la reunión que tuvimos por más de cuatro horas con líderes de las comunidades organizadas por Carmen Villanueva y de los residenciales por el pastor Moíses Calderón destacamos que la administración del gobernador Ricardo Rosselló tiene un interés apremiante en cerrar la brecha de la desigualdad en Puerto Rico y que la distribución de recursos y el desarrollo económico requiere para su éxito que los líderes comunitarios sean parte indispensable en la planificación y ejecución de las iniciativas de desarrollo económico”, expresó el secretario en declaraciones escritas. El funcionario dijo que estuvo acompañado de su esposa Elizabeth Nieves representando iniciativas para mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad. Asimismo, indicó que en la reunión estuvo presente el subdirector de Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC), José Luis Rivera Santiago para establecer planes de trabajo para agilizar y canalizar la comunicación entre las partes interesadas. “Vamos a establecer una mesa de trabajo permanente entre la secretaría de la Gobernación y los líderes comunitarios para potencial y agilizar los servicios de las agencias en las comunidades y residenciales”, dijo Maldonado Gautier. Por su parte, el director de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Omar Marrero presentó la disponibilidad de fondos federales y su importancia para el desarrollo en las comunidades. Además, se comprometió a presentar en una cumbre comunitaria los planes de desarrollo económico y su interacción con los fondos federales para que los líderes comunitarios tengan una perspectiva amplia de la fase financiera enmarcada en las restricciones impuestas por la Junta de Control Fiscal (JCF) y el Plan Fiscal. Se llevan hasta cajero automático de negocio en Bayamón SAN JUAN – Las autoridades investigan diversos casos de robo reportados en las pasadas horas, entre los que está uno en el que los ladrones se llevaron hasta eun cajero automático en un negocio de Bayamón. Según la Uniformada, a eso de las 5:48 de la tarde del domingo se reportó un escalamiento en el negocio Michael Ice Cream and Cake en la Avenida Lomas Verdes en Bayamón. La información preliminar indica que Miguel Quiles alegó que desconocidos causaron daños a la ventana de aluminio (tipo Miami) del lado derecho del establecimiento y se robaron la caja fuerte con 3,000 dólares en efectivo, una caja registradora con 20 dólares en efectivo y el cajero automático, registrado al Banco Popular. El agente John Nieves, adscrito al Precinto Bayamón Sur se hizo cargo de la investigación. De otra parte, la Policía indicó que un escalamiento se reportó en horas de la madrugada del lunes en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, ubicada en la carretera PR-3, frente al centro comercial Plaza Palma Real en Humacao. Desconocidos entraron al lugar y causaron daños al cajero automático, sin lograr apropiarse de dinero. Los daños no fueron estimados hasta el momento, indicaron las autoridades. Por otro lado, un robo se reportó a eso de las 10:40 de la noche del sábado en el restaurante Burger King en la carretera PR-153 kilómetro 13.8 en el Barrio San Idelfonso en Coamo. El informe de novedades detalla que Lizette Torres, empleada del Restaurante Burger King, alegó que un individuo que vestía pantalón corto mahón, abrigo negro con insignia de la marca Puma, tenis negros y medias blancas portando una arma de fuego le indicó que fueran para la caja fuerte y que no mirara. Las autoridades detallaron que la empleada le entregó 270 dólares en efectivo al ladrón, quien se marchó del lugar en una “pick up” color vino. Al lugar se personó el agente Díaz del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito y el agente Vásquez de Servicios, quienes se harán cargo de la investigación. Finalmente, la Policía informó que eso de las 6:51 de la tarde del domingo se reportó un robo en en el garaje Gulf, frente a Beverly Hills en la carretera PR-1 en Guaynabo. Melanie Arroyo alegó que dos individuos, mediante amenaza e intimidación, la despojaron de una caja de cigarrillos, encendedores, 300 dólares en efectivo de la caja registradora. Además, le robaron 80 dólares en efectivo de su propiedad. La mujer alegó que uno de los sujetos era de tez trigueña, cinco pies con cinco pulgadas de estatura y el otro de tez blanca, cinco pies con ocho pulgadas de estatura. Ambos tenían pelo color negro, vestían ropa color negro y estaban armados. El agente José Flores, adscrito al Distrito de Guaynabo se hizo cargo de la investigación. Se exhorta a la ciudadanía comunicarse con la Policía de manera confidencial si conoce información sobre este delito a través del 787-343-2020. También puede mantenerse en contacto a través de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov . Nave robótica intentará aterrizar en Marte hoy lunes SAN JUAN – Una nave robótica de la NASA, construída con colaboración internacional, intentará la tarde del lunes la difícil hazaña de aterrizar en la superficie del planeta Marte. “Tras casi siete meses viajando por el espacio, el intento de aterrizaje en Marte que ocurre este lunes mantiene a los científicos muy atentos, ya que aterrizar en el vecino planeta no es nada fácil”, indicó el personal de la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC) en declaraciones escritas. Se trata de InSight, que significa “Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport”. La nave un módulo fijo que, de posarse exitosamente sobre la superficie marciana, estudiará el interior y el subsuelo de Marte para aprender más sobre el vecino planeta, y comprender mejor el proceso de formación de los planetas terrestres o rocosos. Se informó que InSight fue lanzada desde la Base Aérea Vandenberg, en California, el 5 de mayo pasado y estaría llegando a Marte este lunes 26 de noviembre, cerca de las 3:50 de la tarde, hora de Puerto Rico. En la tarde del lunes, la nave InSight comenzará a penetrar la atmósfera marciana a una velocidad de 12,300 millas por hora (19,800 km/h). Luego utilizará un enorme paracaídas y posteriormente encenderá 12 pequeños retropropulsores o cohetes de frenado para seguir reduciendo la velocidad hasta llegar a la superficie. El proceso de entrada a la atmósfera, descenso y aterrizaje, tomaría de seis a siete minutos, por lo que se trata de una desaceleración muy intensa. “De salir todo bien, InSight estaría posándose en una planicie de Marte que ha sido llamada Elysium, un poco más al norte de donde se encuentra el carrito explorador Curiosity”, indicaron. El objetivo de InSight es detectar actividad sísmica en Marte, analizar el subsuelo estudiando el espesor del núcleo y corteza de ese planeta, e intentar detectar cuán frecuentes son los impactos de meteoritos en Marte. “Aunque no tenemos suficientes datos de sismos en Marte, ese planeta parece estar aún enfriándose y en cierto modo encogiéndose, lo que ocasiona actividad sísmica. Esperamos que nuestro instrumento detecte entre 20 y 30 sismos marcianos al año, o tal vez más”, le comentó a la SAC el científico Philippe Lognonne, del Instituto de Física Global de París, durante una conferencia en California, justo antes del despegue. Lognonne comentó que también anticipa detectar al menos cinco impactos de meteoritos en menos de un año, o incluso más. La SAC precisó que el sismómetro de InSight fue construido por el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, mientras que otro instrumento que analizará el flujo de calor en el subsuelo, fue fabricado por el Centro Aeroespacial de Alemania, de modo que se trata de una misión de colaboración internacional. La nave también tiene instrumentos construidos por España e Italia, así como otros de NASA/JPL. El concepto de aterrizaje es algo similar al utilizado por las naves Viking en 1976, y al módulo Phoenix en el 2008. Por otro lado, explicaron que para saber si InSight llegó bien a Marte, los científicos estarán atentos a señales de radio que serían recibidas en enormes Radio Telescopios en el estado de Virginia y en Alemania. Las señales de un aterrizaje exitoso pudieran tomar unos ocho minutos en llegar a la Tierra. Asimismo, se informó que InSight fue lanzada junto a dos pequeños satélites llamados “Mars Cube One” (MarCO) que se habían separado de la nave y actualmente se encuentran aproximadamente 1,000 millas (1,609 km) detrás de InSight. Éstos intentarán re-transmitir a la Tierra los datos enviados por InSight durante su descenso a la superficie marciana. Otras cuatro naves que actualmente orbitan a Marte, “Mars Odyssey”, MAVEN, el Orbitador de Reconocimiento de Marte (MRO), así como la nave “Trace Gas Orbiter” de la Agencia Espacial Europea, serán el medio principal de re-transmitir a la Tierra si InSight logró realizar la hazaña, a 91 millones de millas (146 millones de km) de nuestro planeta. En caso de un aterrizaje exitoso, se anticipa que en o antes de las 9:30 de la noche del lunes pudieran recibirse imágenes adicionales captadas por InSight. Cinco naves robóticas se han estrellado intentando aterrizar en el planeta Marte, mientras que otras siete lo han logrado. El intento más reciente lo hizo la pequeña nave Schiaparelli de la Agencia Espacial Europea, la cual se estrelló en el llamado planeta rojo el 19 de octubre de 2016. Se indicó que los portales www.SociedadAstronomia.com así como www.nasa.gov tendrán transmisiones en vivo de la nueva misión de exploración espacial. Saldo positivo adelanto de ventas navideñas dominadas por “Air Fryers” SAN JUAN – El portavoz de la Asociación de Ventas al Detal, Iván Báez dijo el lunes que el pasado fin de semana de la llamada Venta del Madrugador, tuvo un saldo positivo al adelantarse la hora de apertura de los comercios, que además propició que los consumidores compraran ordenada y tranquilamente. “Eso es correcto. Yo creo que tuvimos un excelente fin de semana. La decisión de abrir jueves luego de la derogación de la Ley de Cierre, demostró que fue un éxito rotundo. Debemos decir: misión cumplida, sobretodo porque era una prueba. Era la primera vez que se hacía luego de la derogación de la Ley de Cierre”, sostuvo Báez en entrevista radial (WKAQ). Este año algunos comercios iniciaron sus ventas desde las 5:00 de la tarde del Día de Acción de Gracias. Otras tiendas, abrieron el viernes de madrugada. Báez reconoció que los consumidores se comportaron de buena forma y que hicieron sus compras tranquilamente. “La gente consiguió lo que buscaban, los artículos que buscaban; sobretodo electrónica, juguetes. Las famosas ‘Air Fryer’ fueron el artículo de moda”, dijo Báez, quien además es portavoz de las tiendas Walmart, Sam’s Club y supermercados Amigo. “No vimos los tumultos, no vimos el mar de gente, no había ansiedad. La gente estaba comprando de una manera ordenada. Había suficiente mercancía. Creo que el saldo fue positivo”, señaló. De otra parte, dijo que “ciertamente fue positivo. No podemos medir solamente el jueves. Tenemos que añadir los eventos que ocurrieron viernes sábado y domingo. Muchos comercios mantuvieron sus ofertas. Fue un fin de semana favorable para el comercio al detal”. No obstante, Báez reconoció que esta bonanza se dió a pesar que aún no se ha pagado el bono en el gobierno, ni en la mayoría de empresas privadas. “Eso es un barómetro de cómo se está comportando la temporada y creo que va a ser una temporada bien favorable”, sostuvo. El viernes pasado, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Michael Pierluisi coincidió con que fue favorable adelantar el horario de la Venta del Madrugador. Representantes del PNP piden a nueva mayoría Demócrata en la Cámara federal avalar consulta estadidad sí o no

EL CAPITOLIO – Los representantes Ángel Peña Ramírez y José ‘Che’ Peréz Cordero, ambos miembros del Partido Demócrata, informaron el lunes, que solicitaron al entrante presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, Raúl Grijalva, que impulse la solución final del estatus de Puerto Rico mediante la celebración de una consulta estadidad sí o no.

De la misma manera, los legisladores, afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP), descartaron la propuesta del exsenador Roberto Prats Palerm para incluir el Estado Libre Asociado (ELA) en cualquier consulta avalada por el gobierno federal.

“El pueblo de Puerto Rico no quiere seguir viviendo en la colonia, eso ha estado claro en todo momento que se le ha consultado al respecto. Nuestra gente quiere la admisión a la unión. Por eso hacemos un llamado al entrante presidente del Comité de Recursos Naturales a que impulse una consulta de estadidad sí o no, que la misma sea vinculante y que se realice antes de finalizar el 2019. Eso sería un paso de avanzada y enviaría un mensaje a todos de que el Congreso quiere de verdad solucionar la crisis en la Isla”, comentó Peña Ramírez, quien representa el Distrito #33 de Las Piedras, Juncos y San Lorenzo a través de una comunicación escrita.

Peña Ramírez destacó que debe haber un compromiso de parte de la nueva mayoría Demócrata a favor de la admisión de Puerto Rico como estado.

“El ELA o cualquiera de sus versiones o modalidades no son constitucionales y no son la solución. En una consulta para decidir de una buena vez el estatus de Puerto Rico no puede contener el problema, la inmoral colonia, el ELA. Eso no es factible ni viable. Si de verdad existe la voluntad de solucionar este issue centenario solo una pregunta se le tiene que hacer al pueblo: ¿quieren la estadidad, sí o no? Por eso apoyamos la iniciativa de consultar en esa línea y bajo esos parámetros”, dijo Pérez Cordero del Distrito #18 que se compone de los municipios de Aguada, Añasco, Moca, Mayagüez y Rincón.

“Puerto Rico quiere una solución a su problema de estatus y es ahora. No hay nada más que estudiar, no se debe atrasar más el proceso. La única razón porque el Partido Popular Democrático se puede oponer a una consulta estadidad sí o no es que tengan miedo de perderla. No hay otra razón, es solo eso, temor a perder”, agregó Pérez Cordero.

Los legisladores adelantaron que estarán enviándole una carta a Grijalva solicitando formalmente su apoyo para la realización de la consulta estadidad sí o no.

Trasladan a Hernández Colón a Estados Unidos