Puerto Rico Hoy – Diciembre 3, 2018

Muere septuagenario atropellado frente a hospital de Bayamón BAYAMÓN – La Policía confirmó la muerte de uno de los septuagenarios que fue atropellado a eso de las 5:30 de la madrugada del lunes en la carretera PR-2, frente al Hospital Hermanos Meléndez en Bayamón. Según la información preliminar, Eladio Rodríguez Rodríguez de 74 años y Ana Rodríguez Cuevas de 75 años, ambos residentes de Naranjito, se disponían a cruzar la vía hacia el hospital, cuando fueron arrollados por un Mustang GT de 2001, color rojo, que era conducido por Samuel Cedeño Cestero de 59 años y residente de Bayamón. Las autoridades confirmaron que Rodríguez Rodríguez falleció horas más tardes en el Hospital Hermanos Meléndez por las heridas recibidas. Mientras, Rodríguez Cueva se encuentra en condición estable en el mencionado hospital. El parte policiaco además establece que a Cedeño Cestero se le realizó la prueba a la que arrojó cero por ciento de alcohol. El agente Víctor Lasalle, adscrito a Patrullas de Carreteras Bayamón junto a la fiscal Jennifer Cancio se hicieron cargo de la investigación. Programa de Educación Jurídica Continua recesa en periodo navideño SAN JUAN – La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR), Maite Oronoz Rodríguez autorizó un receso administrativo del Programa de Educación Jurídica Continua. “Con el beneficio de la recomendación de la directora ejecutiva del Programa de Educación Jurídica Continua, Lcda. María C. Molinelli González, la jueza presidenta (Maite) Oronoz Rodríguez autorizó un receso administrativo del Programa como medida de sana administración y control de gastos”, reza una resolución de una página. Asimismo, detalla que el receso inicia el viernes, 21 de diciembre a las 5:00 de la tarde hasta el viernes, 4 de enero del año entrante. Así las cosas, las labores se reanudarán el martes, 8 de enero, según se desprende del documento. “Todo término dispuesto en el Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua que venza durante el referido receso administrativo, se extenderá hasta el viernes, 11 de enero de 2019”, señala la resolución. El documento tiene fecha del 30 de noviembre y certificado por el secretario del Tribunal Supremo, José Ignacio Campos Pérez. Alegan secretaria DRNA no contesta señalamientos sobre reglamento cenizas de carbón

SAN JUAN – Líderes de la Resistencia contra la quema de Carbón y sus Cenizas tóxicas (Resistencia RCC) denunciaron el lunes el alegado silencio de la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Tania Vázquez Rivera, sobre un alegado conflicto de interés señalado en una vista pública y la supuesta intención de aprobar un reglamento para permitir el uso y depósito de cenizas tóxicas de carbón en cualquier parte de Puerto Rico.

Víctor Alvarado Guzmán, del Comité Diálogo Ambiental de Salinas, adujo que Vázquez Rivera, sin tener evidencia, emitió comentarios públicos exonerando a la empresa AES sobre una contaminación de aguas subterráneas en Guayama.

“En el 2017 se realizó un estudio por DNA-Enviroment, LLC, en el cual se comprobó que las aguas subterráneas en el área de la planta de AES en Guayama, está contaminada con radiactividad y metales pesados como arsénico, cromo, selenio y molibdeno. Tania Vázquez Rivera, con un lenguaje exculpatorio muy similar al utilizado por representantes de AES, y sin tener todos los documentos solicitados a la empresa carbonera, pasó juicio público sobre un proceso que aún no había concluido. Qué lástima que la secretaria del DRNA no tome tiempo para explicar ese conflicto de interés”, comentó Alvarado Guzmán en declaraciones escritas.

De otra parte, para Miriam Gallardo, del Frente de Afirmación del Sur-Este (FASE), “es un crimen la ausencia de acciones de parte del DRNA sobre la inmensa montaña de cenizas en las instalaciones de AES”.

“Luego de nuestra contundente manifestación en las vistas públicas contra el falso reglamento que propone el gobernador, a la secretaria del DRNA lo único que le preocupa es un vaso de cenizas que se vertió sobre una mesa. ¿Por qué no le preocupan las 400,000 toneladas de cenizas tóxicas que AES mantiene ilegalmente a la intemperie en el patio trasero de su planta? ¿Por qué no le preocupa que esas cenizas llegan a través del aire a los hogares y pulmones de las familias que residen cerca de la planta? ¿Por qué no le preocupa la alta incidencia y mortandad por cáncer y otras enfermedades en las comunidades de Miramar, Puente de Jobos y Santa Ana de Guayama? ¿Por qué no le preocupa la más de 2 millones de cenizas tóxicas que están regadas en 14 municipios sobre acuíferos y cercano a ríos y quebradas? ¿Por qué no establece los monitores de aire en las comunidades cercanas a la planta de AES, con los cuales se comprometió y no ha cumplido? Me parece que su preocupación está mal enfocada”, cuestionó Gallardo.

De otra parte, José Manolo Díaz Pérez, portavoz del Campamento contra las cenizas de Peñuelas, señaló que la secretaria del DRNA dio información incorrecta a la prensa en sus declaraciones escritas.

“Ante nuestro convincente rechazo al falso reglamento, que es presentado con un año de retraso, Tania Vázquez envía un comunicado donde dice que las vistas públicas eran para establecer el “Reglamento para uso, manejo y disposición de los Residuos de Combustión de Carbón (RCC)”. Eso no es cierto, el título del documento que ella misma presentó para evaluación es “Estándares para el uso beneficioso de los residuos de la combustión de carbón”. Parece más un documento interno de AES que un reglamento. ¿Por qué la secretaria del DRNA obvia llamar las cosas por su nombre?”, expresó Díaz Pérez.

Por último, Timmy Boyle, portavoz de la Alianza Comunitaria y Ambiental del Sur Este (ACASE), refutó la argumentación de la secretaria Vázquez sobre la supuesta garantía de “participación amplia de la ciudadanía” en los procesos.

“Falta a la verdad la secretaria cuando insinúa que nuestras comunidades no aprovecharon la ocasión para ser parte de la política pública. Nunca atendió nuestras solicitudes para reunirnos en sus casi dos años de incumbencia y, convenientemente, obvia mencionar que sometimos una ponencia en este proceso. El acto que ella condena es solo una manifestación de un pueblo indignado por las actitudes en defensa de las empresas criminales y contrarias a la salud del pueblo. No puede existir una participación amplia de la ciudadanía, cuando el DRNA ha claudicado a sus funciones de proteger el ambiente y los recursos, para proteger los intereses de empresas privadas y contaminantes como AES. Con esa política pública no estamos de acuerdo”, manifestó Boyle.

Los líderes de la Resistencia RCC esperan que la secretaria del DRNA se exprese sobre la reciente decisión en una Corte de Tennessee, donde se determinó que 250 trabajadores, contratados para remover cenizas de carbón, resultaron con enfermedades como leucemia, cáncer de pulmón y cerebro, enfermedades respiratorias crónicas y cardiopatía coronaria, a consecuencia de su exposición prolongada a los residuos de la combustión de carbón. 30 de estos empleados murieron a causa del contacto con las cenizas, según la determinación judicial.

Investigan robos en Fajardo y Puerto Nuevo

SAN JUAN – Dos casos de robo ocurridos en las pasadas horas en Fajardo y Puerto Nuevo son investigados por las autoridades.

Según el parte policiaco, el robo más reciente se reportó a las 3:57 de la madrugada del lunes en la estación de gasolina Puma en la avenida Piñero, esquina San Patricio en Puerto Nuevo.

Según la información preliminar, supuestamente varios individuos portando armas de fuego intentaron acceder al lugar e hicieron varios disparos ya que las puertas estaban cerradas. En la gasolinera se encontraba un guardia de seguridad, quien respondió a la balacera. Los individuos se marcharon del lugar en una Hyundai Tucson color azul. Los empleados de la estación de gasolina resultaron ilesos.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan se hicieron cargo de la investigación.

De otra parte, un robo fue reportado a las 8:50 de la noche del domingo en el restaurante Papa John’s en Fajardo. Yareshca Vélez alegó que dos individuos entraron al lugar, uno de ellos portando un arma de fuego y mediante amenaza e intimidación le anunciaron el robo.

Las autoridades detallaron que los ladrones se apropiaron aproximadamente de 700 dólares en efectivo que se encontraban en la caja registradora. La víctima resultó ilesa y los individuos abandonaron el lugar con rumbo desconocido.

Agentes adscritos al CIC del Área de Fajardo continúan con la pesquisa.

Se le exhorta a la ciudadanía a comunicarse con la Policía de manera confidencial si posee información que ayude a esclarecer un delito llamando al 787-343-2020. También puede mantenerse en contacto a través de Twitter en @PRPDnoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov .

Ocupan marihuana tras accidente en el que murió un joven y otros dos resultaron heridos

MAYAGÜEZ – Un individuo muerto y otros dos heridos es el saldo de un accidente ocurrido cerca de las 5:00 de la madrugada del lunes en la Avenida 65 de Infantería en Mayagüez, en el que ocuparon sustancias controladas, informaron las autoridades.

Según la investigación preliminar del agente Luis Torres Lugo, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, Pedro Santiago Cabrera de 21 años, conducía con licencia de aprendizaje vencida un Daewoo Lanos de 1999 aparentemente a exceso de velocidad, por lo que perdió el control y se volcó.

Las autoridades detallaron que el joven iba acompañado de dos personas que sufrieron heridas de gravedad en distintas partes del cuerpo. Uno de ellos, que viajaba en el asiento posterior falleció. Éste no fue identificado. El pasajero delantero, identificado como Jeremy Bermúdez Correa de 26 años, fue dejado en observación médica en el Centro Médico de Mayagüez en condición de cuidado.

Entretanto, la Uniformada precisó que el conductor fue arrestado luego que se le ocupara marihuana. Por instrucciones del fiscal Néstor García Ceballos, la droga será llevada como evidencia para la radicación de cargos criminales durante el día. Además, se ordenó tomar fotos y medidas de la escena y la ocupación del vehículo para fines de peritaje. El cadáver del infortunado fue enviado al Negociado de Ciencias Forenses para fines de autopsia.

El agente Luis Torre Lugo, adscrito a la División Patrullas de Carreteras de Mayagüez, se hizo cargo de la investigación.

Causa contra agente por alegado caso de violencia doméstica

BAYAMÓN – Un agente de la Policía quedó libre bajo fianza luego que fuera procesado por un alegado incidente de violencia doméstica ocurrido el pasado fin de semana en Bayamón.

Según el informe policiaco, el uniformado fue identificado como Alexander Luiña Cesáreo de 39 años.

Las autoridades detallaron que la tarde del domingo la agente Nydia Rodríguez de la Unidad de Violencia Doméstica del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, consultó el caso con la fiscal Liz López Rivera, quien instruyó la radicación de cargos por el artículo 3.1 de maltrato.

La jueza Eillim Torres Ríos halló causa y le impuso una fianza de 15 mil dólares que Luiña Cesareo prestó, por lo que quedó en libertad. La vista fue pautada para el 12 de diciembre en horas de la mañana.

La investigación de la Uniformada arrojó que los hechos ocurrieron el pasado 1 de diciembre a eso de la 1:40 de la tarde en la urbanización Rexville en Bayamón, donde el imputado supuestamente agredió a su pareja.

Hallan hombre asesinado y atado de manos en carretera de Manatí

MANATÍ – La Policía investiga el hallazgo de un sujeto que fue asesinado cerca de las 2:16 de la madrugada del lunes en la carretera PR-672 kilómetro 0.9 del barrio Palo Alto en Manatí.

La información preliminar indica que a través del Sistema de Emergencia 9-1-1, se informó sobre una persona tirada en el pavimento. Al lugar se presentó el agente Jorge Ramos Vargas del Distrito de Manatí, quien localizó el cadáver de un hombre atado de manos y con varios impactos de bala a orillas de la carretera.

Las autoridades indicaron que el occiso es trigueño, de una estatura aproximadamente de cinco pies con seis pulgadas y 210 libras aproximadas. El sujeto vestía un pantalón mahón largo color azul, camisa color blanca con mangas largas de color gris, tenis negros y rojo y un rosario.

El occiso no ha sido identificado. El agente Alexander Irizarry Astor de la División de Homicidios de Arecibo en unión a la fiscal Yolanda Pitino, se hicieron a cargo de la investigación.

Sujetos se hacen pasar por policías y secuestran personas en el oeste

MAYAGÜEZ – Las autoridades investigan dos casos de secuestro reportados en las pasadas horas en Cabo Rojo y Mayagüez en los que los supuestos secuestradores se identificaron como policías para cometer la fechoría.

Según informó la Policía, uno de los casos se reportó a eso de las 8:00 de la noche del domingo en la Avenida González Clemente cerca del “Machine Shop” en Mayagüez.

De acuerdo con el informe de novedades, el perjudicado de 39 años y residente de Aguadilla alegó que transitaba en su Ford F-250 Harley Davidson, color negra de 2005, cuando fue interceptado por siete individuos vestidos de negro y enmascarados que se identificaron como policías.

Los sujetos portaban armas de fuego y viajaban en una guagua color blanca, según arrojó la pesquisa preliminar. El perjudicado fue encapuchado y los sujetos le colocaron unos grilletes en ambos manos por la espalda.

Asimismo, las autoridades indicaron que el perjudicado alegó que fue agredido en varias ocasiones y que escuchó una discusión entre los malhechores y luego unos disparos. Entonces, logró abrir una puerta y se lanzó de la guagua en la carretera PR-686 de Vega Baja.

El perjudicado pidió ayuda a unos ciudadanos que se comunicaron al Sistema de Emergencias 9-1-1. Personal de Emergencias Médicas Municipal lo transportaron al Hospital Doctor Center en Manatí, donde el doctor Santiago le diagnosticó una herida de bala con entrada y salida en el área del omóplato derecho y una herida abierta en la cabeza. El sujeto quedó bajo observación médica en condición estable.

Entretanto, la Policía informó que a eso de las 7:30 de la noche del domingo en la carretera PR-308 kilómetro 5.8 del Barrio Puerto Real en Cabo Rojo.

El parte policiaco detalla que el querellante de 31 años y residente de San Juan alegó que llegaron tres individuos vestidos de negro y enmascarados y armados, quienes se identificaron como policías. Los sujetos lo ataron de pies y de manos y se lo llevaron en un vehículo “pick-up”.

La Uniformada precisó que el perjudicado, que no fue identificado, fue abandonado en la autopista PR-22 kilómetro 43.6 en Manatí. Éste fue atendido en un hospital del área, pero se desconoce su condición.

Mientras, las autoridades indicaron que el vehículo del sujeto, una Toyota Sequoia de 2003 quedó abandonada en el lugar de los hechos.

Se le dio conocimiento de ambos casos a la Unidad de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del Área Mayagüez quien se hará cargo de dicha investigación. Se exhorta a la ciudadanía a comunicarse con la Policía de manera confidencial si posee información que ayude a esclarecer un delito a través del 787-343-2020. También puede mantenerse en contacto a través de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov .

Hatillo, Juncos y Aibonito siguen con paso firme en la Coliceba

SAN JUAN- Los campeones Tigres de Hatillo, los Mulos de Juncos y Jardineros de Aibonito conservan su dominio en la temporada 2018-19 de la Confederación de la Liga Central de Béisbol Aficionado (Coliceba) después de cuatro semanas de acción.

Los tres equipos se apuntaron doble victoria en la jornada de hoy domingo y ocupan los primeros puestos del torneo. Hatillo y Juncos comparten el liderato con marca de 5-1, mientras Aibonito ocupa el tercer lugar con 6-2.

Los Tigres le ganaron 5-2 y 8-7 a los Illescanos de Coamo (3-5). En el primer encuentro, Kerby Camacho remolcó tres de las cinco carreras de los monarcas y Antonio ‘Toño’ Candelaria sacudió un cuadrangular. En el segundo partido, el lanzador Javier Torres llevó la voz cantante desde la loma y silenció a Coamo durante tres entradas para llevarse la victoria.

Mientras, los Mulos vencieron 3-0 y 3-2 a los Tigres de Aguas Buenas (1-5). El juvenil zurdo Orlando Díaz se encargó de amarrar los bates en el primer juego con cinco entradas lanzadas. En la tarde, Francisco ‘Ati’ Cruz conectó un jonrón y empujó tres carreras. Los junqueras consiguieron sus tres anotaciones en el tope del sexto episodio.

Por su parte, los Jardineros de Aibonito (6-2) continuaron su buen paso al vencer 8-4 y 4-2 a los Azucareros de Yabucoa (1-5). Francisco Rosario y Anthony Morales pegaron sendos jonrones en el primer juego por los Jardineros.

En otro encuentro, los Caciques de Orocovis (4-4) dividieron honores con los Atenienses de Manatí (4-4). El primer juego se lo llevó Orocovis con resultado 4-1 en gran labor del zurdo Efraín Nieves, quien tiró cinco capítulos. En el segundo choque, Manatí dominó con pizarra 10-8. Jaime Ayende pegó tres hits y remolcó tres carreras por los Atenienses.

La acción continúa el 9 de diciembre desde las 10:00 de la mañana con Juncos vs. Hatillo, Coamo en Aibonito, Manatí en Aguas Buenas y Orocovis vs. Yabucoa.

Resumen del estado del tiempo para Puerto Rico del lunes, 3 de diciembre de 2018.

Por: Servicio Nacional de Meteorología

SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que aguaceros transportados por los vientos alisios continuarán afectando las agua regionales y parte de las islas durante horas de la mañana. Una alta presión en la superficie al norte de la región provocará vientos hoy. Periodos breves de aguaceros localmente inducidos permanecerán posibles cada dia en áreas aisladas, pero mayormente sobre sectores del interior y oeste de Puerto Rico.

Los vientos disminuirán a mediados de la semana. Las temperaturas máximas rondarán en los medios a altos 80 grados.

En las aguas regionales, oleaje se mantendrá de seis a ocho pies y una advertencia para los operadores de embarcaciones pequenas está en efecto para las aguas mar afuera, excepto para las aguas costeras del sur y este de Puerto Rico.

Se espera que el riesgo alto de corrientes marinas continúe hasta el martes, mayormente a través de las aguas del norte de Puerto Rico y Culebra.

Aguaceros transportados por los vientos alisios fueron notados a través de secciones del norte y del este de Puerto Rico durante las horas de la noche. Estuvo mayormente despejado alrededor del resto de la isla.

Las temperaturas mínimas estuvieron en los 60 grados en las altas elevaciones y 70 grados para las bajas elevaciones. Vientos suaves y variables sobre áreas de la isla.