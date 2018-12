Puerto Rico Hoy – Diciembre 6, 2018

Gobernador establece Centros del Tercer Sector y Base de Fe en agencias de la Rama Ejecutiva LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares informó el jueves que firmó una orden ejecutiva para establecer los centros del tercer sector y base de fe, además de establecer guías para la libertad religiosa en varias agencias de la Rama Ejecutiva del Gobierno. Explicó que esta orden busca eliminar los obstáculos hacia la participación activa del tercer sector y reafirmar la política pública de apertura de esta administración a este sector y las organizaciones con base de fe. “Las iglesias y organizaciones de fe fueron las primeras en llegar a las comunidades después del huracán María. En reconocimiento a su labor incansable, incluso desde antes de los huracanes, buscamos proteger la libertad religiosa y la labor encomiable de este sector”, sostuvo el primer ejecutivo en declaraciones escritas. Rosselló Nevares añadió que “las comunidades de fe son aliados importantes en la recuperación de Puerto Rico y en el empoderamiento de nuestras comunidades. Necesitan y merecen todo nuestro respeto y apoyo”. Mencionó que, estudios han revelado que por cada dólar que el Gobierno invierte en el tercer sector para que estos brinden servicios, al Gobierno le cuesta 7 dólares brindarlos de manera directa. En el caso de servicios de salud, la proporción es aún mayor. La orden busca crear unos centros en las agencias del Ejecutivo, similares a los establecidos en el Gobierno federal y en funcionamiento desde la administración del expresidente George W. Bush. El director ejecutivo de la Oficina del Tercer Sector y Base de Fe, Héctor Albertorio Blondet, manifestó que “reconocemos la importancia de las iglesias y las entidades sin fines de lucro en el devenir social, emocional y cultural de nuestras comunidades”. Albertorio Blondet sostuvo además que “es por esto que nos comprometemos como gobierno a eliminar las piedras en el camino para la participación del tercer sector. Aspiramos a una sociedad inclusiva que se beneficie de las labores que estas organizaciones aportan”. Mencionó que esta iniciativa es parte de los resultados gestionados por la Junta Asesora creada por la Orden Ejecutiva 2018-014. En tanto, el secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado Gautier comentó que “las organizaciones sin fines de lucro son indispensables para lograr el desarrollo social y económico de Puerto Rico. La integración del tercer sector y base de fe en las agencias del Gobierno facilitará a nuestro pueblo el recibir de manera directa los servicios que son ofrecidos por las diferentes organizaciones”. Añadió que “continuaremos ofreciendo el apoyo requerido para la implementación de sus proyectos junto a la política pública de nuestro gobernador Rosselló Nevares”. El mandatario sostuvo que, por medio de los centros, se promoverán iniciativas y programas de las respectivas agencias en las comunidades y organizaciones sin fines de lucro; y se atemperarán las agencias al marco jurídico vigente para que no se excluyan a las iglesias de obtener fondos federales o estatales para programas neutrales y seculares. También se buscará mantener las alianzas creadas con las agencias federales y la Casa Blanca para identificar más fondos federales y capacitar las organizaciones en el manejo correcto de estos fondos. Además, bajo la directriz del Departamento de Estado y su iniciativa Dale Tijera, se identificarán, revisarán y eliminarán procesos internos y reglamentos que obstaculicen la participación del tercer sector y las organizaciones con base de fe en la prestación de servicios sociales. Los centros estarán supervisados por un director que nombrará el secretario de la agencia, en consulta con la Oficina del Tercer Sector y Base de Fe (OTSBF) de La Fortaleza. Los candidatos serán identificados de entre los empleados existentes de las agencias. La OTSBF se encargará de capacitar a estos centros, reunirlos periódicamente y ayudarlos para que ejecuten correctamente la política pública. La oficina, a su vez, rendirá informes periódicos al secretario de la Gobernación sobre las labores realizadas y las iniciativas que se crearán. El Departamento de Justicia deberá establecer en un periodo de 60 días —desde la firma de esta orden— las guías para la protección de la libertad religiosa en la Rama Ejecutiva que sirvan de base legal para los centros y las agencias en general, en virtud del memorando del secretario de Justicia Federal titulado Federal Law Protections for Religious Liberty del 6 de octubre de 2017. Dicha orden dispondrá la obligación del Gobierno y sus funcionarios de atender a todo ciudadano libre de prejuicios y discrimen. Gobierno de Puerto Rico organiza primera Mesa de Diálogo para Veteranos SAN JUAN – El secretario de Estado, Luis Gerardo Rivera Marín y el procurador del Veterano, Agustín Montañez, recibieron el jueves a varias organizaciones que agrupan a los veteranos en la primera Mesa de Diálogo para los Veteranos, que tiene el propósito de proveerles una oportunidad de presentar sus inquietudes, necesidades, ideas, así como recomendaciones para el Gobierno de Puerto Rico. “Por encomienda del gobernador Ricardo Rosselló organizamos esta Mesa de Diálogo para recoger el sentir de la clase veterana y de esta forma, darle a los Jefes Agencias información que los ayude a proveer mejores servicios a este grupo especial. Estamos aquí porque queremos fortalecer ese compromiso que ha demostrado el Gobernador con los veteranos de Puerto Rico, escuchando lo que son sus necesidades. Que tengamos en cuenta al momento de desarrollar iniciativas, que tenemos que contar con lo que son sus reclamos”, dijo Rivera Marín en declaraciones escritas. El secretario de Estado destacó que esta actividad es parte de las iniciativas del Comité Multisectorial de Apoyo al Veterano, creado por la Orden Ejecutiva 2018-17 del gobernador de Puerto Rico, con la participación de varias agencias del Gobierno, “con el fin de ayudar al Procurador del Veterano a implementar programas e iniciativas que beneficien a los veteranos y garantizar el acceso a los servicios, beneficios y programas para los 100,000 veteranos en la Isla”. El evento contó con la participación del secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado; Alex Román, del Hospital de Veteranos; Juan Nieves, del Cementerio Nacional; Thayer Vershoor, director ejecutivo de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Administración de Veteranos en Washington, y de Conrad Washington, director interino de la Oficina de Fe y e Iniciativas de Oportunidad de la VA, quienes vinieron a presentar las iniciativas que se van a estar proponiendo para los veteranos desde el Gobierno federal, comenzando con los veteranos de Puerto Rico. Asimismo, los Vietnam Veterans of America (VVA), Disabled American Veterans (DAV), 65th Infantary Regiment Retirement Association (los Borinqueneers), Veterans of Foreign Wars, American Legion of Puerto Rico, Concilio de Veteranos y Soldados Puertorriqueños, entre otros, presentaron ponencias dirigidas diversos temas como asuntos de salud, educación y oportunidades de trabajo. “Nuestro agradecimiento para los veteranos por su valentía y orgullo al defender los postulados que representan a Puerto Rico y a Estados Unidos. Desde la Secretaría de la Gobernación, contarán con el apoyo y enlace para atender sus reclamos y reciban el servicio que merecen por sus ejecutorias en el Servicio Militar”, expresó el secretario de la Gobernación. Por su parte, el procurador del Veterano dijo: “Esta mesa de Diálogo es un ejemplo de las iniciativas que el Comité Multisectorial está trabajando para la comunidad veterana. Agradecemos al Gobernador Ricardo Rosselló por crear este Comité y de apoyarlo enérgicamente”. “Son ustedes nuestros héroes. Quienes han servido con gallardía valentía, coraje y amor por la gran Nación Americana y por Puerto Rico. Para ustedes no hay imposibles y han enfrentado los más grandes desafíos por la libertad, y en muchas ocasiones, dan la vida. Su sacrificio ha trascendido, destacándose desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, Vietnam, Golfo Pérsico, Irak, Afganistán y otros conflictos bélicos. Nos sentimos orgullosos de ustedes y reconocemos su sacrificio y el de sus familias”, concluyó Rivera Marín. Representante exige a FEMA agilice ayuda para reparar puente Seis Bocas en San Sebastián EL CAPITOLIO – La representante Maricarmen Mas Rodríguez, hizo un llamado el jueves, a la Administración Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para que agilice los estudios correspondientes a la construcción de un nuevo puente en la carretera estatal PR-451, sobre el Rio Guajataca en el municipio de San Sebastián. “FEMA tiene que agilizar su estudio y es ya. Esta comunidad lleva desde el paso del huracán María en septiembre del año pasado sin puente. Estamos hablando que alrededor de 500 familias en el Sector Abrahonda de San Sebastián tienen que dar una vuelta de hasta una hora adicional para llegar a sus destinos porque el Puente Seis Bocas no ha sido remplazado. Los trabajos están detenidos por FEMA y eso no es aceptable”, sentenció Mas Rodríguez en comunicación escrita. Las expresiones de la representante surgen luego de que concluyera una Inspección Ocular por la Comisión de Desarrollo Integrado del Oeste sobre este asunto. La legisladora del Partido Nuevo Progresista también solicitó al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) la inmediata rotulación de los extremos del puente destruido para así evitar más accidentes de tránsito en la zona. “Aquí no solo estamos halando de que los residentes de la zona están afectados, alrededor de 200 pequeños y medianos comerciantes, todos puertorriqueños y del área, están siendo estrangulados por la falta de este puente. Se tiene que mover este asunto. Entendemos que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos sostendrá una reunión entre los días 27 y 28 de diciembre para delinear un plan de acción que ponga fin a esta crisis. Vamos a estar bien pendientes de que el mismo se realice y que se tomen toda y cada una de las medidas para ello”, comentó la legisladora. Mas Rodríguez destacó que ha estado en conversaciones con el representante Félix Lassalle Toro sobre el asunto y que estos estarán enviando una carta al administrador de FEMA a nivel nacional, Brock Long, pidiendo agilizar los estudios. “No es justo que estos residentes de San Sebastián tenga que llegar hasta Lares y Arecibo para hacer sus gestiones porque FEMA no ha actuado con la prontitud que se requiere. Esperamos que esto se solucione ya. Mientras tanto, el DTOP estará rotulando la zona para que los transeúntes tengan idea de que está pasando ahí y se pueda evitar una desgracia”, finalizó. Policía municipal de SJ no atenderá casos de posesión de 1 onza de cannabis para consumo si se aprueba ordenanza SAN JUAN – El presidente de la Legislatura Municipal de San Juan, Marco Antonio Rigau anunció el jueves la radicación de un proyecto de ordenanza junto a otros legisladores municipales que busca actualizar reglamentación relacionada a la intervención policíaca con personas por posesión de marihuana para consumo. “Los gobiernos municipales tienen cada vez menos recursos. Hay situaciones mucho más graves que la posesión de un cigarrillo de marihuana. Por eso, la Policía Municipal tiene que dedicarse a asuntos más serios y no a cosas irrelevantes”, dijo Rigau en conferencia de prensa. “La venta no está cubierta”, añadió. EI Proyecto de ordenanza 14, Serie 2018-2019 establece que la Policía Municipal de San Juan, referirá a la Policía estatal todo caso en donde una persona posea para consumo propio una onza o menos de cannabis, cualquiera de sus derivados o parafernalia, siempre que no exista venta. “Este municipio tomará las medidas de política pública necesarias, dentro de los poderes conferidos, para distanciarnos de políticas obsoletas reconocidas así internacionalmente, como las que todavía existen con relación al uso de sustancias controladas. Promoviendo la despenalización de ciertas drogas como el cannabis (tendencia de gran éxito mundial), y siendo responsables en la manera de evaluar e implantar las necesarias para Puerto Rico, en este caso en San Juan”, sostuvo. Según Rigau, países como España, Rusia, Italia, los estados de Illinois y Kentucky, han adoptado un enfoque encaminado a la descriminalización a través de la rehabilitación. El presidente de la Legislatura Municipal mencionó que espera que se atienda el proyecto en la última sesión de año. El comisionado de la Policía, José Luis Caldero estará citado para dar su punto de vista. Policía advierte realizarán bloqueo de carreteras SAN JUAN () – La Policía informó el jueves, que este fin de semana se llevarán a cabo bloqueo de carreteras. Según la Uniformada, los bloqueos ocurrirán en carreteras de las áreas policiacas de Mayagüez, Arecibo y el municipio de Vega Baja. Estos bloqueos se llevaran a cabo para garantizar la prevención de delitos y accidentes en las carreteras, sostuvo la Policía. Asimismo, la Uniformada exhortó a los conductores a mantener vigente su documentación, conservar los vehículos en condiciones mecánicas óptimas, no utilizar el celular mientras conduce, utilizar el cinturón de seguridad, el asiento protector de infantes y conducir tomando las debidas precauciones y respetando los límites de velocidad. Cámara de Comercio del Oeste clama por Mundi y por el zoológico de Mayagüez SAN JUAN – El presidente de la Cámara de Comercio del Oeste, José Pérez Villanueva envió una carta a la directora de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carla Campos en la que le solicita acción sobre algunas instalaciones turísitcas de la zona oeste, así como la permanencia de la elefanta Mundi en el zoológico Juan A. Rivero en Mayagüez. “El zoológico es una de las atracciones turísticas más importantes de la región Porta del Sol. Cónsono con esto, es la solicitud de permanencia de la elefanta Mundi, atracción principal del zoológico”, dijo Pérez Villanueva en la misiva enviada a la titular de la CTPR. Recientemente, la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Tania Rivera Vázquez insistió que la elefanta Mundi será transferida a una reserva en Estados Unidos y que no tienen fondos para la operación del zoológico. Asimismo, dijo que la agencia no tiene posesión ni acceso a las cuentas, empleados ni de la propiedad e inventario de ninguno de los parques nacionales, incluyendo el zoológico, del Programa Parques Nacionales, transferido por la Ley 171-2018 al DRNA. En este momento y hasta enero 2019, el DRNA está en la fase de transición de esa transferencia. “En la Cámara estamos claros de la intención del gobierno central en torno al Zoológico de Puerto Rico y de la posición difícil para la compañía de Turismo. Sin embargo, la evaluación por su oficina podría brindar elementos al ejecutivo para tomar una decisión informada”, agregó presidente de la Cámara de Comercio del Oeste. Los reclamos surgieron como parte de la Cumbre de Alcaldes, Porta del Sol, celebrada recientemente, según dijo. Asimismo, alegó que existen instalaciones en el oeste cuyo titular es el estado, las cuales se encuentran en total estado de abandono. Mencionó las instalaciones de Añasco, Lares y Cabo Rojo. “En el caso de Cabo Rojo, las villas y cabañas del Centro Vacacional Boquerón. El cierre de este complejo vacacional ha creado una inestabilidad económica que sobrepasa los 6 millones de dólares y que ha provocado la caída progresiva de la economía de esa región. Esta información la pudimos corroborar por testimonio de propietarios de paradores en el área de Boquerón los cuales participaron de la reunión de la Junta de Gobierno de Porta del Sol”, sostuvo. Indicó además, que el alcalde de Cabo Rojo, Roberto Ramírez informó estar dispuesto a recibir la propiedad mencionada para explotar dicha actividad económica. Cinco empresas interesadas en APP sistema de transmisión y distribución AEE, según el gobernador LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció el jueves que la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (AAPP) recibió las cualificaciones de cinco proponentes privados interesados en administrar y operar todas las facetas del sistema de distribución y transmisión de energía de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) mediante el mecanismo de alianza público-privada (APP). “El proceso de transformación energética que estamos implementando requiere inversión de fondos y recursos que la AEE no tiene. La meta es tener un sistema de calibre mundial que sea resiliente y eficiente. Hoy, el sector privado y especializado demuestra que confía en lo que estamos haciendo y que están dispuestos a invertir en la isla”, dijo Rosselló Nevares en declaraciones escritas. Indicó que la AAPP evaluará minuciosamente las contestaciones a la solicitud para identificar aquellas empresas privadas que reúnan los requisitos mínimos necesarios para llevar a cabo la transformación y modernización del sistema energético de Puerto Rico. Una vez se haga ese proceso se notificará al Pueblo las empresas que precualifican para continuar el proceso transparente y abierto a comentarios para la evaluación de cada propuesta. Asimismo, detalló que los proponentes sometieron sus cualificaciones antes de la fecha límite que venció el miércoles, 5 de diciembre e incluyen compañías de energía reguladas de calibre internacional. Por otro lado, el director ejecutivo de la AAPP, Omar Marrero; el director ejecutivo de la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Christian Sobrino Vega; y el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) suscribieron un acuerdo de colaboración. Indicaron que en específico, se busca facilitar las transacciones para la venta, disposición o transferencia de los activos, operaciones, funciones y servicios de la AEE mediante el mecanismo de APP. Dicho acuerdo de colaboración fue otorgado en cumplimiento con la Ley Núm. 120-2018 que provee el marco legal para la privatización de la AEE. “Este acuerdo interagencial contiene los términos y condiciones que permitirán a la AAPP compartir con el NEPR información y documentos importantes relacionados con dichas transacciones de la AEE; y permitirá al Negociado proveer asistencia técnica, pericial, financiera y de recursos humanos a la AAPP”, señalaron. Para obtener más información sobre los proyectos de alianzas público-privadas favor de acceder a http://www.p3.pr.gov. Sigue igual la sequía anómala SAN JUAN – El informe divulgado el jueves por el Monitor de Sequía de Estados Unidos reveló que por cuarta semana consecutiva, unos 27 municipios de la isla encaran condiciones de sequía anómala. La entidad detalló que el 26.24 por ciento de la isla se mantuvo bajo condiciones de sequía anómala al igual que en las pasadas semanas. El informe detalla que un 73.76 por ciento de la isla no enfrenta condiciones secas. Los 27 municipios en sequía anómala según el ente federal son: Rincón, Aguada, Aguadilla, Moca, Añasco, Yauco, Guayanilla, Adjuntas, Peñuelas, Utuado, Ponce, Jayuya, Ciales, Morovis y Orocovis. Asimismo, fueron incluidos en la lista los pueblos de Villalba, Juana Díaz, Coamo, Santa Isabel, Barranquitas, Comerío, Aibonito, Salinas, Guayama, Cayey, Cidra y Caguas. El estimado de población en las áreas con condiciones anormalmente secas es cero, según indica el informe del Monitor de Sequía. El máximo nivel de sequía es sequía excepcional. Accede el informe del Monitor de Sequía aquí: https://bit.ly/2QsI9UH. Explican alegaciones contra secretaria Justicia y su esposo no pueden ir de la mano

SAN JUAN – El presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, Carlos Salgado Schwartz explicó el jueves que no se pueden mezclar los procesos contra el juez Jorge Díaz Reverón y el de su esposa, la suspendida secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez, ante las alegaciones relacionadas al caso de un escalamiento en la casa de su hija en Gurabo.

“No podemos poner de la mano ambos procesos. Un proceso es el del juez Díaz Reverón y otro proceso es el de la secretaria de Justicia, independientemente de la relación que tengan como cónyuge en el ámbito personal”, dijo Salgado Schwartz en entrevista radial (Radio Isla).

Sin embargo, el presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura no quiso abundar sobre si el juez Díaz Reverón incurrió en una actuación indebida. No obstante, dijo que en casos en están involucrados familiares de los jueces, éstos deben solicitar un relevo. Además, señaló que el juez no ha sido relevado de su sala, aunque eso podría ser posible.

La presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR), Maite Oronoz Rodríguez ordenó la noche del miércoles una investigación sobre las imputaciones contra Díaz Reverón. Esto, luego que la radio emisora NotiUno 630 reportara que el agente Javier Marcano Marrero, quien investigó el caso de robo en la casa de la hija de la suspendida secretaria de Justicia, le comunicó a su supervisora que supuestamente fue citado por Díaz Reverón a su sala del Tribunal de Caguas, para pedirle que sea testigo de defensa en el caso que fue incoado por el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI).

Salgado Schwartz detalló que como parte del proceso administrativo, la presidenta del TSPR tiene que autorizar a la Oficina de Asuntos Legales para inicie el proceso investigativo y le solicite al juez que exprese su postura. Luego el director administrativo de la OAT tomará una determinación y si procede la radicación de una querella, entonces inicia el procedimiento de descubrimiento de prueba. El TSPR en pleno es quien determinará cualquier sanción contra el togado.

Entretanto, Salgado Schwartz pidió que no se lleguen a conclusiones y que se dé el debido proceso sobre las alegaciones contra el juez.

“Lo más que puedo brindar a la discusión es que se le permita al juez presentar lo que sería su defensa ante la Administración de Tribunales porque ciertamente ahora mismo lo que tenemos es una alegación de parte del señor agente. Alegación entre comillas. Lo que tenemos es una situación particular de lo que sucedió que él está informando a sus superiores…” dijo Salgado Schwartz al explicar que los cánones de ética judicial le impiden al juez expresarse en público.

“No es que la Rama Judicial esté incluida en el ‘tiroteo’ entre la Rama Ejecutiva y Legislativa con el asunto de la secretaria de Justicia. Que está citada la secretaria de Justicia para presentarse unas denuncias, eso es un evento… Lo que sí es que pido que no lleguen a la conclusión de que esto está adjudicado ya. Que no se llegue a estirar el chicle de que esto es un reflejo de todo lo que está sucediendo en la judicatura… No se puede llegar a una conclusión de lo que pasó allí hasta que se termine el proceso. Todo lo demás es preliminar”, insistió el togado, quien además es juez del Tribunal Apelativo.

La secretaria de Justicia está citada para el viernes, 7 de diciembre a la 1:30 de la tarde, a la Sala de Investigaciones del Centro Judicial de San Juan, para enfrentar las denuncias que no fueron reveladas por el PFEI.

Le disparan a sujeto en baño de negocio en Guaynabo

GUAYNABO – Un herido de bala fue reportado a la 1:00 de la madrugada del jueves en el negocio La Cuestita que ubica en la carretera PR-163 del barrio Camarones, sector Los López en Guaynabo, informó la Policía.

Según el informe de novedades, Carlos Torres de 41 años alegó que estaba en el baño del establecimiento y que un desconocido le hizo un disparo en la pierna derecha.

El perjudicado fue transportado al Centro Médico de Río Piedras en condición de cuidado, según indicaron las autoridades.

El agente Alicea, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón se hizo cargo de la investigación.

Sexagenario pierde la vida en accidente en Corozal

COROZAL – Un sexagenario falleció en un accidente de tránsito reportado a eso de las 8:10 de la noche del miércoles en la carretera PR-568, kilómetro 25.1 del barrio Padilla en Corozal.

Según la investigación preliminar, José Figueroa Vega de 54 años y residente de Manatí, conducía una Toyota Tundra color gris, de la que perdió el control y se salió de la carretera. Entonces cayó por una pendiente, por lo que Francisco Rodríguez Berrios de 62 años y residente de Vega Alta, quien viajaba como pasajero, falleció debido a las heridas recibidas.

Figueroa Vega resultó con heridas leves siendo transportado al Centro de Diagnóstico de Tratamiento (CDT) de Morovis en condición estable, según detalla el parte policiaco.

El agente Francisco Ortiz adscrito a la División de Patrulla y Carretera de Bayamón en unión al fiscal Lissette Sánchez investigaron los hechos.

Sigue libre agente municipal de Cataño que baleó expareja, mientras logran protecciones adicionales

SAN JUAN – La procuradora de las Mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo alegó el jueves que gestionó con éxito medidas adicionales de protección para la víctima del agente municipal de Cataño, Israel Berríos, quien aún sigue libre con un grillete.

“Me comuniqué con el secretario de Corrección y Rehabilitación, Erik Rolón, tras haber quedado evidente en el transcurso de la vista preliminar -en la que estuve presente- la falta de arrepentimiento del agresor, además de los testimonios de los policías sobre el triste lamento del agente de no haber logrado matarla y de vociferar que su agresión era justificada. Los detalles de las medidas adicionales se mantienen confidenciales por razones obvias, pero estoy sumamente agradecida de la diligencia del secretario de Corrección”, expresó la Procuradora de las Mujeres en declaraciones escritas.

Se trata del caso en el que Berríos, contra quien el pasado 29 de octubre, la jueza de Bayamón, Aida Meléndez Juarbe halló causa por supuestamente dispararle a su expareja en un alegado incidente de violencia doméstica ocurrido en el cuartel municipal de Cataño, luego de haberla visto en un negocio del área.

La fiscal Arlene Patiño Lorenzo, quien investigó el caso junto con la agente Daisy Silva Batista del Negociado de la Policía, radicó tres cargos contra Berríos por el artículo 93 por tentativa de asesinato, artículo 215 por alterar o poseer un marbete alterado y violación al artículo 5.15 de la Ley de Armas por disparar un arma de fuego. La fianza impuesta fue de 170,000 dólares que el imputado prestó y quedó con supervisión electrónica.

“Insisto en que a pesar de que se halló causa en todos los cargos contra el señor Berríos Morales, los detalles vertidos ayer (miércoles) en sala debieron haber representado el ingreso inmediato del agresor en una institución carcelaria, pendiente a juicio. Aquí no ha habido reflexión ni arrepentimiento”, finalizó Boria Vizcarrondo.

La funcionaria exhortó a toda persona que esté siendo víctima de violencia de género a que busque ayuda, dentro de su entorno si es un ambiente seguro y ante la OPM a través de la línea 24/7 al 787-722-2977.

Resumen del estado del tiempo para Puerto Rico del jueves, 6 de diciembre de 2018.

SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que nubes pasajeras transportadas por los vientos alisios y los aguaceros disminuirán tarde en la mañana y dejarán un cielo soleado parcialmente nublado.

Los efectos locales y el calor diurno pueden producir nubosidad y desarrollo de aguaceros mayormente para regiones del interior, oeste y suroeste de Puerto Rico. No se espera acumulaciones de lluvias significativas en el día de hoy. Temperaturas altas rondando entre los 90 grados a través de la costa sur de medios a altos 80 grados en zonas costeras del norte.

A través de las aguas locales, el oleaje de tres a seis pies con vientos de 10 a 20 nudos continuarán a través de la mayoría de las aguas locales hasta el hoy. Como resultado, los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución. Existe riesgo alto de corrientes marinas para sectores de la costa norte de Puerto Rico para hoy con riesgo de bajo a moderado para el resto de las playas locales.

Hoy prevaleció un cielo mayormente despejado para la mayoría de Puerto Rico excepto para la mitad del este y las islas adyacentes con cielo parcialmente nublado debido a nubes pasajeras y aguaceros transportados por los vientos alisios. La mayoría de los aguaceros que llegaron al área de la costa eran de leves a moderadamente intensos sin acumulación de lluvia significativa observada o reportada. Vientos leves y variables.

Las temperaturas estuvieron en áreas de la costa cerca de los medios bajos 70 grados y en los medios bajos 60 grados en las altas elevaciones.

Exgobernador Hernández Colón confirma que comenzó tratamiento de leucemia

SAN JUAN – El exgobernador Rafael Hernández Colón confirmó el jueves que comenzó a tomar tratamiento para combatir una condición de leucemia.

“Quiero expresarle a las tantas personas que se han comunicado con mi familia mi más profundo agradecimiento por sus expresiones de cariño y sus oraciones que nos han brindado gran consuelo en estos momentos. Como saben me vi precisado a salir de Puerto Rico para una evaluación médica que diera un diagnóstico definitivo a ciertos síntomas que me comenzaron varias semanas atrás. Tengo una condición de leucemia y ayer comencé un tratamiento que después que quede establecido me permitirá regresar a Puerto Rico. Tanto mis médicos como yo estamos optimistas sobre los resultados que producirá este tratamiento”, expresó el exmandatario en una breve declaración escrita.

Hernández Colón fue trasladado el pasado lunes, 26 de noviembre a los Estados Unidos para el diagnóstico final y para comenzar el tratamiento correspondiente. El viernes previo se informó que Hernández Colón había sido internado en el Hospital Municipal del Centro Médico. Posteriormente, su hijo, Juan Eugenio Hernández Mayoral anunció que éste sería trasladado a Estados Unidos.

El exmandatario de 82 años tuvo su última comparecencia pública durante el velatorio del expresidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Ríos.

Hombre agrede a su papá para robarle en Comerío

COMERÍO – Un robo se reportó a eso de las 5:30 de la tarde del miércoles en la carretera PR-780 kilómetro 0.3 en el Barrio Palomas, Parcelas Viejas de Comerío.

De acuerdo con el informe de novedades, José Lind Hernández de 66 años alegó que su hijo José Lind Hernández Cotto de 39 años mediante amenaza e intimidación lo agredió con las manos en diferentes partes del cuerpo y lo despojó de 40 dólares en efectivo.

El perjudicado, según detalló la Policía, fue transportado por un vecino al Hospital de Comerío, donde fue atendido por el doctor Santaella, quien diagnosticó trauma en la cabeza y el pecho.

Este caso se refiere a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito para que haga cargo de la investigación.

Dos presidentes municipales del PNP favorecen radicación para las tres vicepresidencias

SAN JUAN – Los presidentes municipales del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Loíza y Luquillo, Jonatan Alemán y Luis Rodríguez, respectivamente anunciaron su apoyo a las candidaturas de Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, Thomas Rivera Schatz y Jenniffer González Colón para las tres vicepresidencias de la colectividad.

“Tanto el Presidente de la Cámara, el Presidente del Senado y la Comisionada Residente son líderes probados, con un compromiso inquebrantable por la estadidad. Ellos tienen nuestro total y absoluto apoyo y estoy convencido que los mejores días para el PNP están adelante con estos tres excelentes pilares de nuestro PNP”, dijo Alemán en declaraciones escritas.

“No me cabe la menor duda que Johnny Méndez, Thomas Rivera Schatz y Jenniffer González, en unión a nuestro gobernador, Ricardo Rosselló, lograran alcanzar el sueño y anhelo de todos, la estadidad”, añadió el presidente del PNP en Loíza.

El miércoles, el trío de líderes estadistas radicaron su candidatura a ocupar las tres vicepresidencias del PNP. No se espera que nadie los rete.

“Puerto Rico requiere de líderes de primer orden con credibilidad y un compromiso real con el bienestar de la gente; por eso ayer con la radicación de los presidentes legislativos Johnny Méndez y Thomas Rivera Schatz, así como de la comisionada residente Jenniffer González; se reafirma una vez mas los principios fundamentales de este partido que son la justicia social y la igualdad para todos los puertorriqueños. Estos tres servidores públicos han sido enfáticos en su lucha diaria por construir un mejor Puerto Rico y adelantar la estadidad para la isla”, comentó Rodríguez.

“Como presidente municipal del PNP en Luquillo, nos sentimos entusiasmados con la radicación a la Vicepresidencia Estatal del partido de nuestro representante de distrito y miembro de nuestro Comité Municipal, Johnny Méndez. Johnny ha sido un excelente legislador que siempre ha tenido muy presente las necesidades de sus constituyentes. Su aspiración fortalece la estructura de nuestro partido asegurándole a cada progresista que estará bien representado en el Directorio de nuestra colectividad”, agregó Rodríguez.