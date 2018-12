Puerto Rico Hoy – Diciembre 7, 2018

Dos imputaciones por Ley de Ética y uno por el Código Penal contra Wanda Vázquez (Ampliación contínua) SAN JUAN – A su llegada al Centro Judicial de San Juan, los fiscales especiales independientes, Ramón Mendoza y Guillermo Garau declinaron adelantar información sobre el contenido de las imputaciones contra la relevada secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced. “No vamos a entrar en detalles”, dijo Miranda a preguntas de la prensa. “Vamos a someter estos casos por expediente”, añadió. Se supo que contra Vázquez Garced, se radicarán dos cargos por supuesta violación a la Ley de Ética, Artículo 4.2 B y un cargo por uso indebido de su cargo, tipificado en el Código Penal, Artículo 2.52. “Estamos preparados para cualquier cosa. Se hizo todo conforme a derecho y al pie de la letra”, dijo por su parte, Garau. En cuanto a declaraciones juradas, Garau especificó que “hay muchas”. “Tranquila”, fue lo que comentó Vázquez Garced a su llegada al Centro Judicial de San Juan, de cara al proceso por Regla 6. La relevada secretaria de Justicia llegó acompañada de sus abogados, el exfei Héctor Rivera Cruz, César López Cintrón y José Andreu Fuentes. Al inicio de la vista en Regla 6, surgió una disputa entre el fei Guillermo Garau y la defensa de Vázquez Garced por no tener a la mano los documentos como prueba para sostener la denuncia. “Tratar de esconder esos documentos es tratar de tener a mi representada en un estado de defensión”, sostuvo Andreu Fuentes. “No estamos escudando documentos”, contestó el fei Ramón Mendoza. Por su parte, Garau sostuvo que “aquí se está sometiendo el caso como cualquier hijo de vecino. Hay dos alternativas, guste o no le guste a la defensa, por documentos o por declaraciones juradas”. La jueza Yazdel Ramos Colón explicó que recesará para examinar el paquete de documentos, entre lo que está, el referido emitido por el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares a la Oficina de Ética Gubernamental, una transcripción radial sobre una supuesta entrevista de Vázquez Garced en la que, según Garau, admitió intervenir en el caso por robo en la residencia de su hija. ‘Johnny’ Méndez entrega compras y juguetes a familias de escasos recursos económicos en Luquillo LUQUILLO – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, junto a un grupo de voluntarios, se trasladaron el viernes, al municipio de Luquillo para hacer entrega de cientos de bolsas conteniendo alimentos, así como variados juguetes, a familias de escasos recursos económicos. “Nuestro objetivo es el de impactar a nuestra gente de manera directa, tratando de llenar alguna de sus necesidades apremiantes en sus comunidades. Por eso vinimos hasta el complejo El Cemi, para asistir a sus residentes durante estas fiestas navideñas con alimentos y juguetes para los niños. No podemos olvidar que existe necesidad y tenemos la obligación de ayudar”, comentó el presidente de la Cámara en comunicación escrita. En una actividad celebrada en la cancha bajo techo del complejo de vivienda publica El Cemi, localizado en el antes mencionado pueblo de la zona este de Puerto Rico, el líder legislativo entregó sobre 300 compras, las cuales incluían sacos de arroz, leche en polvo, agua embotellada y productos enlatados, entre otros. También se dieron una gran diversidad de juguetes, entre los cuales se destacan coloridos balones, para niños y niñas. Desde tempranas horas de la mañana, decenas de personas se movilizaron a la facilidad deportiva de El Cemi para recibir al líder legislativo quien, antes de hacer la entrega de los alimentos, se confundió entre el público para conocer las necesidades de la gente. “Esta es la primera Navidad que estos residentes pasan, con todos los servicios básicos-agua y electricidad-funcionando, desde el 2016, porque el año pasado estaban todavía sufriendo los estragos de los poderosos e históricos huracanes Irma y María. Precisamente es eso que nos motiva a redoblar esfuerzos y continuar impactando nuestras comunidades a través de toda la Isla. La alegría que aquí vimos es más que incentivo para seguir”, añadió el presidente cameral. Méndez Núñez aprovechó para visitar el centro Head Start en el mencionado complejo para conversar con el personal que ahí labora. El presidente de la Cámara también entregó alimentos y juguetes a residentes de los residenciales El Cemi II y El Yuquiyu, todos en Luquillo. La vista del presidente cameral a los mencionados complejos de vivienda fue parte del programa de impacto comunitario Cámara 100 x 35, el cual establece un dialogo directo con los residentes, organizaciones y funcionarios gubernamentales de las diferentes regiones de Puerto Rico con el propósito de buscarle soluciones reales y directas a los problemas que las aquejan. Méndez Núñez adelantó que la próxima semana continuará con las actividades de impacto comunicatorio de cara al comienzo de las tradicionales fiestas navideñas. Gobernador Rosselló Nevares anuncia primera piedra de empresa manufacturera en Orocovis LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció el viernes, el comienzo de los trabajos de construcción de la empresa Multi Axis Manufacturing Inc. en Orocovis, la cual proyecta crear 100 empleos a tiempo completo durante los próximos cinco años. La empresa se dedicará a producir sistemas solares y a contratar fabricantes. Esto beneficiará particularmente a la fuerza trabajadora de Orocovis, Barranquitas y Aibonito, cuyas tasas de desempleo rondan los 14.8, 11.5 y 15.3 por ciento, respectivamente. “Hoy, Multi Axis Manufacturing comienza a preparar el terreno y a develar sus productos en lo que pronto será su sede en Orocovis, lo que abonará grandemente a la ampliación de la actividad comercial en la zona”, sostuvo el primer ejecutivo en comunicación escrita. Rosselló Nevares añadió que “esto es parte de los objetivos de nuestro gobierno: que la actividad económica se diversifique y se replique por diferentes áreas geográficas de Puerto Rico, no solo en el área metropolitana y en los municipios más grandes. Esta inversión en el desarrollo económico de la montaña se sentirá en muchos hogares, y eso es precisamente en lo que estamos trabajando”. Este proyecto se da tras un acuerdo de arrendamiento y a la obtención de incentivos para creación de empleos y mejoras a la infraestructura del Fondo Especial para el Desarrollo Económico de la Compañía de Fomento Industrial (CFI). El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy Rivera, detalló que “la empresa obtuvo hasta un máximo de 200,000 dólares en incentivos de creación de empleos y hasta un máximo de $900,000 en incentivos de infraestructura. También firmaron un acuerdo de arrendamiento de la propiedad gubernamental que utilizarán para iniciar operaciones”. El también director ejecutivo de la CFI sostuvo que “la empresa ha invertido más de 400,000 dólares y proyecta invertir otros $3 millones durante los próximos tres años”. Mientras, la presidenta de Multi Axis Manufacturing, Jolee Martin indicó que, “nuestro objetivo es crear más de 100 puestos de trabajo en los próximos 48 meses, para operadores de máquinas, fabricantes, personal de mantenimiento y administrativo. Dado nuestro enfoque en las oportunidades, tanto comerciales como gubernamentales, anticipamos expansiones adicionales”. Según se informó, Multi Axis Manufacturing se asoció a Sentry View Systems, Inc., una empresa localizada en Melbourne, Florida, con el fin de crear soluciones para productos solares fuera de la red y en la red en Puerto Rico, para ayudar a los esfuerzos de socorro en casos de desastre. En tanto, Kirk Hall, director ejecutivo de Sentry View Systems, Inc. expresó que “nos complace trabajar con Multi-Axis Manufacturing para aportar soluciones a las necesidades inmediatas y reforzar la autosuficiencia de individuos y comunidades”. El Prototype 10 de Infiniti en el Auto Show de Los Ángeles SAN JUAN – El auto concepto de Infiniti, Prototype 10 y el modelo QX50 2019 serán la carta de presentación de la marca durante su participación en el Auto Show de Los Ángeles 2018. La marca de lujo también ofrecerá una experiencia gastronómica a los visitantes del AutoMobility LA. Durante el evento Infiniti exhibirá sus destacados diseños, interiores premium, de primera calidad, y tecnologías pioneras a nivel mundial. El auto concepto Prototype 10 de Infiniti debutó a principios de este año en el Concurso de la Elegancia de Pebble Beach. En el Auto Show 2018 ocupará un lugar central en el pabellón de la marca. El concepto del Prototype 10 es audaz y perfecto para el clima siempre templado de Los Ángeles. Reimagina la percepción clásica con un diseño fresco, limpio y con visión de futuro. Por su parte, el Infiniti QX50 2019, que fue presentado durante el Auto Show de Los Ángeles de 2017, será la estrella de la actual gama de modelos de la marca a exhibirse. El SUV de lujo de tamaño mediano cuenta con las tecnologías más avanzadas del mundo, un diseño sorprendente y un interior espacioso y galardonado. Su motor VC-Turbo, el primer motor de relación de compresión variable de producción del mundo, ofrece placer de conducción y eficiencia en igual medida, transformándose a pedido. Como parte de la experiencia Infiniti se asoció con las empresas SYPCOFFEE Y Gastro Garage para deleitar a los invitados de AutoMobility LA desde su exhibidor. Ofrecerá así una experiencia de disfrute de café y comida emergente. Consejo Asesor LGBTT y Departamento de Corrección colaboran para erradicar discrimen por orientación sexual e identidad de género en instituciones correccionales LA FORTALEZA – El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) firmó una orden administrativa tras un esfuerzo colaborativo con el Consejo Asesor en Asuntos LGBTT del gobernador con el fin de establecer las normas para el afianzamiento del respeto, la adecuada interacción y la no discriminación con personas de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, queer, intersexual y asexual (LGBTTQIA) en las instituciones correccionales,. El secretario de Corrección, Erik Rolón Suárez, expresó en comunicación escrita que “reconocemos la política pública de nuestro gobernador y el que todos los seres humanos tengan derecho a ser tratados con respeto y dignidad, indistintamente de cuál sea su orientación sexual o identidad de género”. Explicó que la orden busca reconocer los derechos de la comunidad LGBTTQIA dentro de las prisiones de Puerto Rico y así fomentar más espacios de tolerancia y respeto a la dignidad de todo ser humano. Asimismo, Rolón Suárez añadió que “con esta orden administrativa garantizamos que todo el personal del Departamento, al igual que nuestros contratistas, traten con el respeto que ameritan los miembros de la comunidad LGBTTQIA. Estamos dando un importante paso y continuaremos trabajando para seguir identificando aquellos puntos en los que podamos garantizar un trato digno para todos”. La orden administrativa establece como norma, según lo requieren las regulaciones federales, que todo empleado y contratista del Departamento se adiestre en asuntos relacionados a la sensibilidad, interacción y respeto con los miembros de la comunidad LGBTTQIA. Además, entre las medidas se establece que toda persona trans que solicite el cambio de género en su certificado de nacimiento mediante el Registro Demográfico, bajo las nuevas directrices, contará con la asistencia de su técnico de servicios sociales para realizar las gestiones con este fin. También se establecen medidas disciplinarias a todo aquel empleado o contratista del Departamento que no cumpla con lo establecido en la orden. Por su parte, la presidenta del Consejo Asesor, Johanne Vélez, comentó que “vivimos en un momento histórico donde están ocurriendo cambios trascendentales en nuestra sociedad y debemos movernos hacia ellos, con el fin de poder promover ambientes inclusivos, de respeto y tolerancia para todas las personas”. Vélez indicó además que “el gobernador Rosselló Nevares ha sido enfático en su compromiso programático de promover un gobierno libre de discrimen y, mediante esta orden, promovemos ese compromiso”. Esta orden administrativa reitera la política pública adoptada por la presente administración de cero tolerancia al discrimen y actualiza los procedimientos gerenciales, operativos y administrativos para que las personas empleadas o contratadas por el Departamento de Corrección, en su interacción con personas de la comunidad LGBTTQIA, asistan en la promoción de la seguridad, el respeto, el trato adecuado, la dignidad, y la integridad física y emocional de esta comunidad. La presente iniciativa pretende a su vez atemperar las normas y buenas prácticas dentro del ambiente laboral, a la hora de interactuar con miembros de la comunidad LGBTTQIA. En tanto, el director ejecutivo del Consejo, Alberto Valentín, señaló que “todos somos seres humanos y, como tal, debemos de recibir un trato justo y equitativo, en especial por parte de nuestros servidores públicos, que son la cara de nuestro gobierno”. Valentín concluyó al manifestar que “nuestra población correccional es una muy diversa y mediante esta orden nos aseguramos de que aquellos miembros de la comunidad LGBTTQIA dentro de las prisiones, tengan los mecanismos necesarios para presentar querellas por discrimen o maltrato por parte de cualquier empleado del Departamento de Corrección, por motivo de su orientación sexual, identidad o apariencia de género”. Alcaldesa de San Juan envía rescatistas y bomberos a Santo Domingo SAN JUAN – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, informó el viernes, que envió personal especializado de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) a Santo Domingo para atender la emergencia surgida en una fábrica de plásticos en el sector Villas Agrícolas en dicha ciudad de la República Dominicana donde ya se han identificado heridos y muertos y donde todavía hay personas desaparecidas. “Para dar apoyo en las operaciones de rescate y primera respuesta he autorizado que 7 especialistas en rescate, paramédicos y bomberos y un policía municipal con su can para rescatar personas viajaran el jueves en la tarde al sector Villas Agrícolas en Santo Domingo. El personal de rescate va preparado con equipo necesario para búsqueda, rescate, extinción de incendios y conocimiento en emergencias médicas”, destacó la primera ejecutiva de San Juan en comunicación escrita. Indicó que “cada uno de los empleados enviados son especialistas en varias áreas tales como bombero, paramédico, especialista en estructuras colapsadas, extinción de incendio industrial, técnico de búsqueda y rescate, técnico operacional de materiales peligrosos, instructor en resucitación cardiopulmonar, entre otras”. La alcaldesa afirmó que “San Juan tiene una deuda por el apoyo recibido durante las emergencias por el paso de los huracanes Irma y María. Por eso, durante la emergencia en Carolina del Norte, hace dos meses, un equipo de cocina de San Juan cocinó y sirvió más de dos mil servicios de comida diarios para los residentes de esa ciudad y seguiremos llevando nuestra mano amiga donde sea necesaria”. “La solidaridad de los pueblos se demuestra, cuando más se necesita. Varios días antes del paso del huracán María, yo recibí una llamada del Alcalde de Santo Domingo diciéndome que a lo mejor no nos podríamos comunicar en los siguientes días, pero que quería que yo supiera que la ciudad de Santo Domingo estaría ahí para lo que San Juan necesitara. Nos corresponde a nosotros ayudar. De eso se trata la solidaridad”, dijo Cruz Soto. Una explosión se registró el miércoles, en una fábrica de plásticos en el sector Villas Agrícolas, en Santo Domingo, República Dominicana. La empresa se llama Polyplas y las autoridades no han informado cuántas personas se encontraban en el lugar al momento del siniestro. El suceso ocurrió próximo al mediodía y afectó a varias edificaciones vecinas de esta empresa, así como a vehículos que estaban estacionados alrededor de la fábrica. Federales incautan 212 libras de cocaína encontrada dentro de un contenedor

SAN JUAN – Los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos incautaron el lunes 212 libras (96 kilos) de cocaína encontrada dentro de un contenedor de entrada de la República Dominicana. El valor estimado de los narcóticos incautados es de 2.4 millones de dólares.

“La tecnología ayuda a nuestros oficiales a detectar con éxito la ocultación para contrabandear de contrabando a Puerto Rico, que está destinado a llegar a la parte continental de los Estados Unidos”, Indicó Edwin Cruz, director de puertos del área de San Juan de CBP en comunicación escrita.

Explicó que los oficiales de CBP inspeccionaron varios contenedores utilizando tecnología de inspección no intrusiva en el muelle Pan Americano, llegando desde la República Dominicana a bordo del ferry M/V Kydon. Una inconsistencia con un contenedor lleno de productos enlatados provocó una inspección más intrusiva.

Detalló que un CBP K9 alertó al contenedor ante la presencia de un olor que está entrenado para detectar. Los oficiales abrieron el contenedor y encontraron seis (6) paquetes que contenían 85 ladrillos negros. Una prueba de campo reveló una sustancia blanca en polvo, que resultó positiva para los componentes de la cocaína.

Homeland Security Investigations (HSI) asumió la custodia del contrabando para una investigación adicional.

Una parte importante de la misión de CBP sigue siendo la facilitación del comercio legítimo. En un día típico del año pasado, los oficiales de la CBP en todo el país incautaron 5,863 libras de narcóticos e interrumpieron 222 libras

Policía reporta captura de indocumentados en Cabo Rojo

CABO ROJO – La Policía informó el viernes, que en horas de la mañana en la carretera PR-102 sector Punta Arenas y en la antigua correccional para jóvenes en Cabo Rojo, se reportó a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, la llegada de indocumentados de supuesta nacionalidad dominicana.

Según reza el parte policial, agentes de la Policía Municipal de Cabo Rojo y de la Patrulla Fronteriza, llegaron al lugar en búsqueda y al momento han sido capturados dos hombres de nacionalidad dominicana, de un grupo de 14 que supuestamente llegó, según les indicó uno de los detenidos.

La Uniformada precisó que, agentes de la Unidad Marítima de Cabo Rojo, recuperaron una embarcación de fabricación casera color azul y blanco con un motor, en la costa del barrio Maní en Mayagüez, la cual fue ocupada para investigación y trasladada a la Unidad Marítima.

Agentes de la Patrulla Fronteriza, se hicieron cargo de los indocumentados para la debida deportación.

Se viste de Navidad el Muelle 2 de San Juan

SAN JUAN – El secretario de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras Aponte, anunció que a partir del viernes, 7 de diciembre, “llega la Navidad al Muelle 2” de San Juan, que es transitado por cientos de residentes de la isla que disfrutan de la vista hacia la bahía, las remodeladas instalaciones y su viaje de ida o regreso a Cataño.

“Desde este viernes los paseantes y viajantes encontrarán en el Muelle 2 una vistosa decoración con motivos alusivos a esta época añorada, tan esperada sobre todo por nuestros niños y niñas. Los visitantes del terminal de lanchas podrán tomarse fotos con Santa Claus y los Tres Santos Reyes, y disfrutar también de música típica y del trabajo artístico de nuestros artesanos”, reveló el titular del DTOP en declaraciones escritas.

A esta celebración se unió la Oficina de la Primera Dama Beatriz Rosselló, así como la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), una dependencia del DTOP.

Mientras, el director ejecutivo de ATM, Juan Maldonado, dijo que desde este viernes 7, los niños y niñas podrán fotografiarse en el terminal con Santa Claus, y el día 24 se incorporarán los Tres Santos Reyes, libre de costos.

“El Muelle 2 fue objeto recientemente de una remodelación parcial, como parte de un proyecto más ambicioso en el frente portuario, anunciado por la Primera Dama el pasado mes de noviembre. En el Muelle 2 se remodelaron los baños, que son los únicos baños públicos en todo el frente portuario. También se pintó el edificio y se hicieron arreglos a la fachada y las rampas de impedidos. Trabajamos en el ornato y se instaló arte público”, agregó.

Guardia Costera busca sobrevivientes de yola volcada en aguas República Dominicana

SAN JUAN – Los equipos de rescate de la Guardia Costera continúan en busca de posibles sobrevivientes de un barco migratorio volcado en aguas cerca de Isla Saona, República Dominicana.

Según se informó en declaraciones escritas, hasta el momento, 21 personas han sido rescatadas, mientras que otras siete siguen desaparecidas.

“Los vigilantes de la Guardia Costera en el Sector San Juan oyeron una transmisión de radio VHF del Canal 16 aproximadamente a las 2:00 de la tarde del jueves desde el barco comercial Sea Board Ranger, solicitando asistencia para encontrar personas en el agua, aproximadamente seis millas náuticas al este de Isla Saona, República Dominicana. La tripulación del Sea Board Ranger informó además que localizaron un barco volcado aproximadamente a las 4:00 de la madrugada del jueves y recuperaron de manera segura a 20 migrantes del agua”, se informó en declaraciones escritas.

Asimismo, la Guardia Costera precisó que los sobrevivientes informaron que había 28 personas a bordo de la embarcación improvisada. Poco después, el Sector de la Guardia Costera de San Juan recibió una solicitud de asistencia de las autoridades de la República Dominicana.

Los vigilantes de la Guardia Costera desviaron al Cortador de la Guardia Costera Joseph Tezanos y lanzaron un helicóptero MH-65 Dolphin y un avión HC-144 Ocean Sentry para buscar posibles sobrevivientes.

Entretanto, se informó que el cortador Tezanos llegó a la escena ubicada y rescató a una mujer del agua el jueves por la tarde, mientras que la tripulación del helicóptero de la Guardia Costera también localizó el barco volcado.

Reportan robo de tanques de gas en Yauco

YAUCO – A eso de las 3:56 de la tarde del jueves fue reportada una apropiación ilegal de tanques de gas propano en la Compañía Tropigas en el Sector Las Pelas del Barrio Susúa Baja, en Yauco, informó la Policía.

Según el parte policiaco, Gil Ortiz alegó que desconocidos lograron acceso a los predios de la compañía y se apropiaron de tres tanques de gas propano de 20 libras cada uno. El valor de la propiedad, fue estimado por el querellante en 77 dólares.

La querella, fue investigada por el agente Miguel López, adscrito al Distrito de Yauco.

De otra parte, la Uniformada informó que un escalamiento se reportó el jueves en la carretera PR-156 kilómetro 26.8 en el Barrio Río Hondo de Comerío. Coralys Falcón alegó que un desconocido forzó la cerradura de la puerta principal de la residencia, de donde se robaron un televisor modelo LG de 32 pulgadas, un PlayStation 3, dos pulseras Pandora, una sortija Josten, seis pulseras Alexantani, un DVD modelo Samsung y una cámara Canon.

La propiedad valorada en 3,800 dólares, según indicaron las autoridades. Este caso se refirió a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) para que se hagan cargo de la investigación.

Otro escalamiento se reportó en la madrugada del viernes en unas polleras que ubican en la carretera PR-771 kilómetro 3.1 en el Barrio Barrancas de Barranquitas. Luis A. Rivera alegó que el o los ladrones rompieron el candado del portón de rejas de las polleras y se robaron un generador eléctrico marca Briston, una sierra marca Robin, una máquina de lavado a presión. La propiedad fue valorada en 3,100 dólares.

Este caso se refirió a la División de Propiedad del CIC para que se hagan cargo de la investigación.

Alcalde de Orocovis buscará la reelección en el 2020

SAN JUAN – El alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri, anunció el viernes que buscará la reelección en las elecciones del 2020.

“Después de un minucioso análisis y un diálogo con mi familia, he decidido aspirar nuevamente a la alcaldía en los próximos comicios electorales. Cuento con el respaldo de un pueblo y voy a cumplir con ese reclamo”, dijo Colón Berlingeri en declaraciones escritas.

El anuncio se produjo durante una reunión del Comité Municipal del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el mencionado pueblo.

Colón Berlingeri explicó que su municipio se encuentra en un proceso de reconstrucción y se necesita la experiencia para darle continuidad a una gran cantidad de proyectos que son vitales para el desarrollo económico y social. “Estamos en medio de la restauración de obras importantes y mi deber es concluirlas”, sostuvo.

Además, indicó que ha sostenido varias conversaciones con líderes comunitarios y residentes de todos los barrios, los cuales le han pedido que siga al frente de la poltrona municipal. “Es necesario liderar esta obra con la experiencia que hemos adquirido a través de los años y así lo haré con mi equipo de trabajo”, declaró.

Asimismo, el ejecutivo orocoveño dijo que es el alcalde con más tiempo al frente de su municipio y al concluir este cuatrienio serán 22 años en el ayuntamiento.

Actualmente se concentra en darle seguimiento a los proyectos de reconstrucción de los daños causados por el Huracán María en la infraestructura.

“Fuimos de los pueblos más devastados, pero a la misma vez de los que más rápido se han levantado en toda la isla”, concluyó Colón Berlingeri, quien recientemente fue reconocido por sus ejecutorias por el Caucus Hispano del Congreso de los Estados Unidos.

JCF advierte al gobierno no se pueden pedir fondos adicionales en reasignaciones presupuestarias

SAN JUAN – La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko envió una carta al gobierno en la que le solicitan detalles sobre la reasignación de partidas del presupuesto general y advirtió no se deben solicitar fondos adicionales.

“Ha habido mucha discusión pública en relación con el proceso de reasignación del presupuesto, a pesar de nuestras comunicaciones previas con el Gobierno sobre el tema. Para propósitos de clarificación, ayer (jueves) emitimos una carta reiterando las políticas generales que aplicamos como parte de nuestra revisión, así como el estatus de todas las solicitudes pendientes de reasignación de fondos. Esperamos que esto ayude a acelerar el proceso de revisión”, sostuvo Jaresko en declaraciones escritas.

Entretanto, la carta enviada al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), José Marrero, advierte que las redistribuciones no deben solicitar el uso de fondos de las asignaciones del Fondo General del año anterior, incluidas las reservas presupuestarias, que entran en conflicto con la sección 5 de la Resolución Conjunta de Presupuesto del 30 de junio de 2018 y que las redistribuciones no deben cambiar el objetivo e intenciones de los esfuerzos de dimensionamiento, que entrarían en conflicto con el Nuevo Plan Fiscal.

Además, la comunicación detalla que las reasignaciones dentro del Fondo General no deben solicitar fondos adicionales que cambien el monto total de los gastos del Gobierno y entren en conflicto con el Presupuesto certificado y que todas las solicitudes de descongelación de años anteriores deben incluir documentación de respaldo de la fuente de ingresos. También indica que todos los aumentos presupuestarios de basados ​​en los ingresos de otras fuentes actualizadas deben incluir documentación de respaldo adecuada de la fuente de ingresos y ser coherentes con los objetivos y esfuerzos de dimensionamiento de derechos.

“En sexto lugar, no deben efectuarse redistribuciones con cargo a la Reserva de emergencia del plan fiscal, a la Cuenta de custodia de costos compartidos ni a los Gastos de capital no asignados, a menos que sean congruentes con los propósitos de esas asignaciones. Séptimo, todas las solicitudes de aumento del Fondo Federal deben incluir copias de los avisos de adjudicaciones”, advierte la carta.

Asimismo, la JCF indica que han recibido 40 solicitudes de reasignaciones presupuestarias y que están dispuestos a desarrollar un proceso colaborativo con el gobierno para atender el asunto.

“La Junta no publicará ninguna solicitud de reasignación que entienda deba permanecer confidencial, como por ejemplo aquellas que pudieran poner en riesgo la seguridad pública”, sostuvo la directora del ente federal.

No obstante, dijo que para mayor transparencia, la semana entrante publicarán en su página de Internet todas las solicitudes de reasignación y toda correspondencia relacionada, de forma similar a como se hace con la de revisión de contratos.

La carta está disponible en este enlace: https://juntasupervision.pr.gov/documents/ .

Reabierto tránsito hacia Viejo San Juan tras manifestación de organización feminista

SAN JUAN – Cerca de las 8:00 de la mañana del viernes el tránsito hacia el Viejo San Juan fue reabierto luego que integrantes del Colectivo Feminista en Construcción finalizaran una manifestación en el área del Puente Dos Hermanos.

La Policía indicó que la manifestación se reportó a las 6:30 de la mañana y que las mujeres cerraron el tránsito a la altura de Paseo Caribe. Varios agentes acudieron al lugar y la vía fue reabierta posteriormente, según se informó.

Las manifestantes reclamaron que el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares firme una orden ejecutiva de estado de emergencia ante los 23 casos fatales de violencia doméstica que se han reportado en el país en lo que va de año.

“Nosotras tuvimos un plantón de tres días en Fortaleza y el gobernador no nos hizo caso. Después nos tratamos de reunir con la procuradora de las mujeres, pero ella dijo que nos iba a tratar de conseguir una entrevista con el gobernador y todavía no ha pasado nada. Han seguido matando mujeres. Tiraron ayer (jueves) a una mujer por un puente y aquí el gobernador no se ha dado cuenta que existe un estado de emergencia lo declare él o no lo declare”, dijo entrevista radial (Radio Isla), Vanessa Contreras, una de las portavoces.

Las manifestantes cargaban pancartas con diversos mensajes y coreaban estribillos como “Iglesia y estado asunto separado”, “¡Paramos! ¡Paramos! ¡Paramos el país! Nosotras las mujeres vamos a resistir! y “Si nosotras parimos, nosotras decidimos”.

El jueves se reportó otro caso en San Germán en el que un hombre golpeó a su pareja con una piedra y luego la lanzó barranco abajo. En esta caso la víctima está en condición delicada en el hospital.

Recientemente, esta agrupación también hizo una manifestación en la Fortaleza, donde se desató un incidente.

“Nosotras le llevamos una orden ejecutiva del gobernador) y él fue incapaz de ni siquiera leerla. No ha hecho ninguna expresión, ha dicho que es un mero papel y sin embargo, ayer (jueves) nos levantamos con que él prefiere hacer órdenes ejecutivas con grupos religiosos y no les importa el estado de emergencia que existe. Aquí siguen matando las mujeres y agrediendo a las mujeres, tanto agentes de la Policía como sus parejas pero eso no es una emergencia para el gobernador”, sostuvo Contreras.

“La actitud machista y patriarcal del gobernador también es responsable de la violencia que existe. Aquí no podemos decir que la violencia va a ser solamente algunos encontronazos o simplemente grafitear cuando el estado ignora el reclamo de las mujeres, que tememos por nuestras vidas y por nuestra seguridad integral. Eso es violencia y es una violencia de la que ni siquiera la procuradora de las mujeres está hablando”, finalizó la activista.