Puerto Rico Hoy- Diciembre 8, 2018

Los números ganadores en los sorteos de la Lotería Electrónica del viernes, 7 de diciembre fueron los siguientes:

Pega 2 —————- 13

Pega 3 —————- 631

Pega 4 —————- 2147

Loto ——————- 6-13-26-33-37

Revancha ———– 27-31-35-36-40

Multiplicador ——– 5

Powerball (5 de diciembre) ———– 09-11-36-37-38

Powerplay (5 de diciembre) ———– 5X

Recuerde verificar estos números directamente con la Lotería Electrónica o sus suplidores. prhoy.com no se hace responsable por errores publicados en los números ganadores.



iSAN JUAN- Condiciones de tiempo mayormente buenas fueron observadas a través de Puerto Rico durante las horas de la noche, con solamente algo de nubosidad y aguaceros breves a través del este de Puerto Rico.

Los aguaceros que fueron observados solamente dejaron una traza a algunas centésimas de pulgada de lluvia.

Las temperaturas mininas durante la noche estuvieron en los altos 60s a medios 70s a través de las áreas más bajas, y en los bajos a altos 60s a través de las áreas más altas.

Se pronostica que un parche de humedad se mueva a través de Puerto Rico hoy. Esto resultará en un aumento en la actividad de aguaceros a través de las islas locales, pero la mayoría de la actividad de aguaceros se espera que sea disperso y breve.

Se esperan que los vientos locales estén alrededor de 15 millas por hora, con ráfagas ocasionales,especialmente a través de las áreas costeras.

Temperaturas máximas durante el día se esperan que estén en los medios a altos 80s a través de las áreas más bajas, y en los medios 70s a bajos 80s a través de las áreas más altas.

A través de las aguas locales, se pronostica que el oleaje aumente a 4 a 6 pies a través de la mayoría de las aguas locales, pero hasta 7 pies a través de las aguas mar afuera del Atlántico. Hay una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas para las aguas mar afuera del Atlántico. Existe un riesgo alto de corrientes marinas a lo largo de la costa norte de Puerto Rico y Culebra, con un riesgo moderado a través de la mayoría de las playas remanentes de Puerto Rico, Vieques y Culebra, excepto sobre el oeste y sur central de Puerto Rico.

SAN JUAN– La jueza Superior, Yazdel Ramos Colón encontró no causa para arresto el viernes, contra la relevada secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced.

“El Tribunal ha evaluado la prueba, en relación a la denuncia que se ha presentado, por el delito del Artículo 4 de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico, de hechos cometidos en San Juan de Puerto Rico, allá para el mes de abril y mayo del año 2018, el Tribunal está haciendo una determinación de No Causa. En relación al Artículo 4 B de hechos ocurridos para diciembre del 2017 a abril de 2018, este Tribunal está haciendo una determinación de No Causa. En relación al Artículo 2.52, Aprovechamiento Ilícito de trabajos a servicios públicos, cometido entre los meses de diciembre a abril de 2018 se determina No Causa”, dijo la jueza en su determinación.

“Se advierte al FEI que si no están satisfechos con esta determinación pueden hacer solicitar una Vista en Regla 6 en alzada”, añadió.

Contra Vázquez Garced, se presentaron dos cargos por supuesta violación a la Ley de Ética, Artículo 4.2 B y un cargo por uso indebido de su cargo, tipificado en el Código Penal, Artículo 2.52.

Trascendió que, una carta que supuestamente, Vázquez Garced escribió a algún funcionario del gobierno Federal en la cual solicitaba que investigaran a personas que se querellaron en su contra, es uno de los documentos presentados ante el Tribunal Superior de San Juan por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

“Referido de la imputada a las autoridades federales para que investiguen a las personas que tramitaron la querella en su contra” dijo el fei Garau al detallar los 11 documentos jurisdiccionales en como parte de expediente del caso.

El fei Ramón Mendoza explicó que el total de las declaraciones juradas fueron a fiscales, funcionarios de La Fortaleza, la esposa del imputado Tyrone Torres Betancourt y la madre de éste.

“Es una carta a las autoridades federales está dirigida a una autoridad en particular. No voy a entrar en los detalles, pero la carta tiene una fecha en particular”, dijo Mendoza.