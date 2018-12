Puerto Rico Hoy – Diciembre 10, 2018

SAN JUAN – Los Caciques de Orocovis y Tigres de Aguas Buenas apretaron el paso en la lucha por los cuatro puestos disponibles para la postemporada 2018-19 de la Confederación de la Liga Central de Béisbol Aficionado (Coliceba).

Ambos equipos ganaron sus dos compromisos de el domingo, como parte de la recta final de la temporada regular.

Orocovis (6-4) ganó con resultados 8-6 y 13-0 sobre los Azucareros de Yabucoa (1-7). El primer juego lo ganó el zurdo Efraín Nieves con cinco ponches y la blanqueada la protagonizó José Lemuel Ortega.

Los orocoveños contaron con la gran aportación de Hirahim Córdova, quien pegó cuatro hits en la jornada con cinco carreras anotadas y tres impulsadas.

Por su parte, los Tigres de Aguas Buenas (3-5) superaron 8-2 y 5-2 a los Atenienses de Manatí (3-7). Félix Rivera lanzó tres entradas sin dar paso a libertades en el primer partido para llevarse el triunfo y Yadiel Fonseca cubrió cinco episodios en el segundo desafío.

En la lucha por el liderato, los Mulos de Juncos (6-2) dividieron honores con los campeones Tigres de Hatillo (6-2). Los dos equipos comparten el liderato del torneo.

Hatillo ganó el primer partido de forma sensacional con resultado 7-6. Las siete carreras fueron fabricadas en la parte baja de la sexta entrada. Cuatro de las siete anotaciones fueron producto de un ‘grand slam’ de José Ortiz.

En el segundo juego, los Mulos ripostaron con pizarra 8-5. Los junqueños produjeron cinco vueltas en el tope del octavo acto. Francisco ‘Ati’ Cruz y Carlos Pabón desaparecieron la pelota por Juncos.

Mientras, los Illescanos de Coamo (4-6) compartieron victorias con los Jardineros de Aibonito (7-3). A primera hora, los Jardineros ganaron con pizarra 8-3 con tres carreras empujadas de Moisés Marrero. El segundo juego se lo llevó Coamo con resultado 6-2. El lanzador Adiel Figueroa tiró el juego completo y ponchó siete bateadores.

La acción continúa el 16 de diciembre desde las 10:00 de la mañana con Aguas Buenas vs. Orocovis, Yabucoa en Coamo, Manatí en Juncos y Aibonito vs. Hatillo.

SAN JUAN -Aida Díaz dijo que está en el proceso de salida de la presidencia de la Asociación de Maestros, en la cual lleva 17 años.

“A mí me queda todavía un año. Voy a tratar de cumplirlo. Pero cada cosa tiene su tiempo y su lugar. Yo estoy preparando liderato nuevo para que haya una transición ordenada. Si completo o no el año que me queda, eso aún no lo sé”, dijo Díaz en entrevista con CyberNews.

“Uno tiene que pensar en las circunstancias. A veces hay situaciones personales, familiares, y uno tiene que evaluar todos esos aspectos”, añadió.

No obstante, adelantó que su salida no implica que buscará un puesto político en las próximas elecciones.

“No puedo ocupar un puesto político, a menos que sea en una candidatura independiente. Yo no me voy a quedar sin hacer nada. Siempre hay ofertas y estaré donde mejor pueda servir con el conocimiento que tengo”, expresó.

Antes de retirarse, la líder de los maestros quiere completar un plan de trabajo. El mismo sería ejecutado por su sustituto.

“Entiendo que tiene que haber una transformación para ajustarse a los nuevos tiempos. Y me parece que, por lo menos, debo dejar ese plan hecho”, sostuvo.

“Yo puedo ir otra vez a elecciones si quiero hacerlo. Pero soy firme creyente de que las instituciones van asumiendo la personalidad de las personas que las dirigen. Y cuando tú te estancas y te mantienes en una posición por largo tiempo, la misma institución se puede estancar y yo creo que tienen que venir ideas y energías nuevas”, expresó.

El término de la presidencia de Díaz concluye el 31 de diciembre de 2019. En sus 17 años en el cargo, han gobernado a Puerto Rico Sila Calderón, Aníbal Acevedo Vilá, Luis Fortuño, Alejandro García Padilla y Ricardo Rosselló Nevares.

En el año 2002, Díaz era vicepresidenta de la AMPR cuando sustituyó a José Eligio Vélez, quien presidió la organización por 30 años.

“Los tiempos están cada vez más difíciles y los maestros tienen que entender que todo está cambiando y la institución tiene que adaptarse”, declaró.

Para Díaz, el sacrificio personal de dirigir la Asociación de Maestros ha sido fuerte, al punto que pasaron 8 años sin tomarse unas vacaciones. El plan era hacer un receso en el mes de septiembre de 2017, pero el huracán María no lo permitió. Luego de la muerte de su madre, se fue en el mes de noviembre en un crucero, en el cual pasó parte de su tiempo escuchando a los maestros que se encontraban en la embarcación y se le acercaban.

“Mi vida se la he dedicado a la Asociación. Si estoy bañándome, estoy pensando en el próximo proyecto o que hay que hacer. A veces durmiendo me llaman para pedirme documentos y me levanto para buscarlos, así que más no puedo hacer”, admitió.

Como parte de sus logros, Díaz puntualizó la lucha por el Sistema de Retiro, por el cual llevó una demanda contra el Gobierno. Las permanencias de miles de maestros transitorios bajo los secretarios Rafael Aragunde y Rafael Román.

“Me siento orgullosa de que he establecido una serie de relaciones y que la Asociación es reconocida como una entidad seria, formal y capaz. A nosotros se nos consulta para todo. Tenemos relaciones con el Congreso, con la Legislatura de Puerto Rico y con los secretarios de Educación. La relación ha sido excelente, a pesar de que hay sus diferencias . Hemos ayudado a muchas escuelas y a muchos maestros. Mi satisfacción más grande es ayudar a tanto maestro contra las injusticias que se han cometido en contra de ellos”, expuso.

Toda persona que se refiere a su persona la llama ‘doña Aida’, lo cual es evidencia del respeto que transmite. ‘Doña Aida’ ha tenido también momentos no tan gratos.

“No me agrada la división y la guerra que hay entre líderes del magisterio. Eso le ha hecho un daño enorme al magisterio y el gobierno se ha aprovechado de eso. El que se personalicen las luchas ha dividido al magisterio, cuando se ha debido luchar y eso los secretarios se aprovechan de eso. Tampoco me ha agradado que la política siempre está metida en el Departamento de Educación. De todos los momentos, este ha sido donde más política hay en el Departamento de Educación. Aquí no hay ningún funcionario que no sea del partido del poder y eso es bien desagradable”, mencionó.

Además del componente sindical, la Asociación de Maestros cuenta con un hospital, una cooperativa y una égida. Tiene 106 años de fundada. Aida Díaz es la segunda mujer que ha sido escogida como presidenta.

Carolina se coloca a un juego de otro campeonato



GUAYNABO – Las Gigantes de Carolina se colocaron a las puertas de conseguir su cuarto campeonato de forma consecutiva al doblegar el domingo 75-71 a las visitantes Atenienses de Manatí, para poner 3-2 a su favor la serie final 2018 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), en el coliseo Mario ‘Quijote’ Morales de Guaynabo.

Ahora, las Gigantes tendrán la oportunidad de alzarse con el cetro este martes a las 8:00 de la noche en el coliseo Juan Aubin ‘Bincito’ Cruz Abreu de Manatí.

Carolino se fue al frente en el primer cuarto, 17-6, con un avance 13-0. La manga cerró con puntuación de 20-15.

A mediados del segundo parcial, las Gigantes llegaron a estar arriba de 14 puntos, 35-21. Mientras, la primera mitad concluyó 40-33, en ventaja las locales.

La tortilla se viró en el tercer periodo. Tierra Henderson en una efectiva transición rápida colocó a las Atenienses en ventaja, 50-48, con 2:59 en el reloj. Manatí dominó los primeros 30 minutos, 55-53.

Parecía que las Atenienses se despegarían peligrosamente, 65-60, tras dos tiradas libres de Keiry Huertas, restando 5:15 de juego. Pero, más adelante, Carolina retomó el comando, 73-71, con un tiro libre de Whitney Bays, junto a canasta de Ali Gibson y faltando 10 segundos de acción.

Gibson se robó el balón en la siguiente jugada defensiva y atinó dos intentos desde la línea de los suspiros para asegurar el choque, 75-71, con tres segundos por efectuarse.

Bays aportó 17 puntos con 15 rebotes, Gibson y Ana Barrientos sumaron 14 por igual.

Por Manatí, Henderson anotó 21 tantos, Kathryn Westbeld 20 con 11 capturas, Pamela Rosado coló 15 y Huertas 11.

La serie final puede ser seguida en vivo a través de WAPA Deportes.

SAN JUAN – Los Indios de Mayagüez (14-7) se alejan a cuatro juegos del puntero de la tabla de posiciones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, al conseguir su sexta victoria al hilo, luego de derrotar a los Cangrejeros de Santurce (10-11) con marcador 4-3, en la acción dominical, celebrada en el estadio Hiram Bithorn de la ciudad capital.

Este fue el primer partido de la temporada de la tribu que se va a entradas extras y se decide mediante la nueva regla de “tiebraker”.

En la décima entrada, el nuevo estatuto colocó a Yariel González en la intermedia, llegando a la antesala con sencillo remolcador de Emmanuel Rivera. Acto seguido, elevado de sacrificio de Daniel Ortiz, trajo al plato la carrera de la delantera.

Santurce amenazó en el mismo episodio con hombres en posición de anotar, pero Heliot Ramos no capitalizó al ser eliminado vía ponchete para concluir el partido.

Mayagüez abrió el marcador del encuentro en el segundo episodio. Con las bases llenas de Indios, Yariel González recibió boleto gratis para traer la primera carrera de la entrada.

Acto seguido, Emmanuel Rivera pegó indiscutible al jardín central para remolcar la segunda vuelta de los visitantes.

Los visitantes reaccionaron en el cuarto episodio con dobletes remolcadores de Jan Hernández y Damek Tomscha para igualar las hostilidades.

En la entrada de la suerte, los occidentales se fueron al frente con indiscutible impulsador de José Julio Ruiz.

Pero la delantera no duró mucho, cuando los santurcinos marcaron una más para empatar el partido, mediante sencillo remolcador de Irving Falú.

Emmanuel Rivera estuvo caliente con el madero al terminar la noche cuatro imparables en cinco intentos y una remolcada.

Joshua Torres se apuntó su primera victoria de la campaña en calidad de relevo, al lanzar por espacio de una y dos tercios de entradas, abanicando a dos contrincantes. El importando Stephen Perakslis cargó con el revés, al dar paso a la carrera de la derrota.

Los Indios regresan este miércoles al estadio Isidoro García de la Sultana del Oeste, para enfrentarse a los Criollos de Caguas desde las 7:10 de la noche.

PEÑUELAS – Un incendio se reportó cerca de las 5:48 de la tarde del domingo los negocios Cafetería Rosin y Domplin, ubicados en la calle Muñoz Rivera en Peñuelas, informaron las autoridades.

Según información recibida por el personal del Centro de Mando, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un incendio en los restaurantes. Agentes adscritos al Distrito de Peñuelas acudieron al lugar e informaron que ambos locales se quemaron en su totalidad.

La Policía detalló que en el lugar se le ofreció asistencia médica a José Pacheco, por problemas respiratorios. Éste no requirió ser transportado a ninguna institución hospitalaria.

Al momento se desconoce el origen del siniestro. Efectivos de Bomberos del Tuque en Ponce y Peñuelas, extinguieron el mismo. Los daños no fueron estimados.

SAN JUAN – Un asesinato fue reportado a las 9:48 de la noche del domingo en la calle Lloveras, intersección con la calle Elisa Cerra en Santurce, informó la Policía.

Según el parte policiaco, el occiso fue identificado como Christian Manuel Cruz Alicano de 27 años.

Las autoridades señalaron que el sujeto fue transportado por un familiar al hospital Hoare , pues presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Allí fue atendido por el doctor Franchar, quien certificó la muerte.

En el lugar de los hechos, se ocuparon 16 casquillos de bala calibre .40, según precisó la Uniformada.

El agente Javier Jiménez adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan en unión a la fiscal Lismar Rodríguez investigaron los hechos.