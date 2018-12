Puerto Rico Hoy – Diciembre 12, 2018

WASHINGTON, D.C. – La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció el miércoles, 211,564,046.51 dólares en asignaciones de fondos federales, contrataciones y reembolsos por parte de cinco diferentes dependencias del gobierno federal para Puerto Rico.

“La Administración de Desarrollo Económico (EDA, por sus siglas en inglés) invirtió 396,232 dólares para respaldar la iniciativa del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico de establecer el Proyecto de Resiliencia e Innovación Empresarial (RBI)”, detalló González Colón en comunicación escrita.

Según explicó la EDA, esta inversión ayudará a construir un modelo para el continente y el mundo sobre cómo crear innovación y oportunidades económicas después de desastres locales. El objetivo de esta iniciativa es respaldar la creación de empresas nuevas, la innovación y la comercialización.

Estos fondos por parte de la EDA se otorgan a través de un proceso competitivo basado en el mérito de la solicitud, la elegibilidad del solicitante y la disponibilidad de fondos. El costo total del proyecto es de 795, 491 dólares.

El Municipio de Dorado recibirá 1,181,910 dólares por parte de la Administración de Familias y Niños adscrita el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos para el Head Start.

El gobierno federal invirtió una suma significativa de fondos a una pequeña empresa en Camuy para que confeccionara bultos, los llamados “duffel bags”, que serán utilizados por el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Marines y la Guardia Costera. La comisionada expresó que el contrato de dos años por 36,835,535 dólares representa un reconocimiento a la calidad de la manufactura en Puerto Rico y una importante inversión con efecto multiplicador en la economía de la zona.

La comisionada residente se unió a la felicitación por parte de la Fundación Nacional para las Humanidades hacia dos entidades culturales en Puerto Rico que lograron fondos muy competitivos.

El Museo de Arte de Puerto Rico logró la donación de 10,000 dólares, la misma cantidad concedida al Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico bajo el Programa de Ayuda para Preservación. El programa sirve de apoyo a instituciones pequeñas y medianas para cuidar de importantes colecciones de humanidades.

La Fundación resalta que estos fondos son altamente competitivos e implican un riguroso proceso de revisión por pares para asegurar que los proyectos representen el más alto nivel de calidad humanitaria y compromiso público.

Por otra parte, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) aprobó reembolsos que suman 173,130,369.51 dólares.

Bajo la categoría B, que cubre las medidas tomadas para proporcionar “asistencia esencial” para enfrentar las amenazas inmediatas a la vida y a la propiedad producto de un desastre mayor del programa de Asistencia Pública, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) recibirá 11,121,112 dólares.

Bajo la misma categoría, la Región Educativa de Arecibo del Departamento de Educación recibirá 20,606,171.40 dólares; la Región Educativa de Caguas recibirá 20,606,171.40 dólares; la Región Educativa de Humacao recibirá 29,107,953.07 dólares; la Región Educativa de Mayagüez recibirá 25,531,136.08 dólares; la Región Educativa de San Juan recibirá $24,951,539.24; y la Región Educativa de Ponce recibirá 28,812,243.47 dólares.

Ya FEMA comenzó a desembolsar los reembolsos bajo la Categoría G, de trabajos permanentes bajo Servicios de Ingeniería y Arquitectura en aéreas como parques y otros lugares de recreación.

Bajo esa categoría, el Municipio de Aguada recibirá 1,838,887.20 dólares; el Municipio de Las Marías recibirán 1,056,621.60 dólares; y el Municipio de Rincón 1,005,669.90 dólares.

Mencionó que los fondos que desembolsa FEMA provienen de asignaciones que ha trabajado la comisionada desde el Congreso, por medio de los proyectos de presupuesto o mediante los proyectos de asignaciones suplementarias para desastres. Estos fondos se dan bajo el programa de Asistencia Pública y están disponibles una vez los destinatarios completen toda la documentación requerida y luego que la misma sea revisada por el gobierno.

ARECIBO – La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, y el fiscal de Distrito de la Fiscalía de Arecibo, Wilson González Antongiorgi, informaron el miércoles, que un jurado encontró culpable a un individuo acusado por apropiarse ilegalmente de aproximadamente 24,000 dólares de la oficina comercial de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en Arecibo.

“La sentencia por apropiación ilegal agravada por el robo de fondos públicos y por los ocho cargos por violaciones a la Ley de Armas por los que fue encontrado culpable, conllevan una pena fija de 85 años. Este caso continúa bajo investigación para identificar y procesar a los coautores de este acto”, indicó Vázquez Garced en declaraciones escritas.

Alcidys Maldonado Santana, de 61 años, fue encontrado culpable por violación a los Artículos 190 por robo agravado y 244 por conspiración, además de violaciones a los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas. El juicio fue ante la jueza Glenda Morales Correa, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, y el fiscal del caso fue Rafael Freytes.

Los hechos de este caso se remontan al 28 de julio de 2016, cuando el hoy convicto y otros coautores enmascarados cometieron el robo de fondos públicos en la oficina de la AAA.

La lectura de sentencia fue pautada para el 24 de enero de 2019. Se expone a una pena fija de 85 años.

EL CAPITOLIO – El representante Joel Franqui Atiles informó el miércoles, que junto a un grupo de legisladores, presentaron una medida legislativa que establece por mandato de ley que el Gobierno y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) lleven a cabo un plan comprensivo con asistencia directa a los dueños de hogares para que puedan transformar su consumo energético con la instalación de equipo que opere con fuentes de energía renovable.

“Este es el momento en que Puerto Rico puede dar el gran paso a la energía renovable. No de aquí a 10 o 20 años cuando quizás no haya los fondos”, indicó Franqui Atiles, presidente de la Comisión cameral de Recursos Naturales y Agricultura en comunicación escrita.

Explicó que el proyecto de la Cámara 1879 crea la Ley de Transformación y Modernización al Consumo de Energía en Viviendas para que la AEE conceda un incentivo ascendente al 80 por ciento del costo total e instalación de sistemas de energía renovable. A esos efectos, la medida establece que se destinará no menos de un 20 por ciento de la totalidad de los fondos de reconstrucción del sistema energético y propone utilizar los fondos disponibles provenientes del Programa de Desarrollo Comunitario- Recuperación de Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) que administra el Departamento de Vivienda, para implementar el incentivo en los hogares.

“La Autoridad está en reconstrucción y debe llevar a cabo un plan que incluya asistencia a los dueños de hogares para que puedan transformar su consumo energético. El propósito de esta medida es promover el uso eficiente de la energía y el desarrollo de alternativas de fuentes renovables, así como la calidad del ambiente. Esto toma relevancia en momentos en que atendemos también, lo concerniente para establecer la política pública sobre el cambio climático en la isla”, puntualizó el representante.

Mencionó que el estatuto ordena a la AEE que dentro del proceso de reconstrucción y transformación del sistema eléctrico se incentive la instalación y operación de sistemas de generación distribuida (GD) a interconectarse con el sistema de distribución eléctrica de la Autoridad. De esa forma, el proyecto dispone que el exceso de energía que produzcan estos equipos adquiridos mediante el incentivo, y que recibirá gratuitamente la AEE, serán utilizados para la reducción del costo energético en Puerto Rico.

Señaló que, según establece la medida, el equipo que financiará el gobierno será equivalente hasta un máximo del consumo de una familia de cuatro personas. Estos podrán adquirir equipos que viabilice su participación en el Programa de Medición Neta.

Añadió que la Ley de Medición Neta del 2007 establece el marco jurídico y técnico para participar en el Programa, de conformidad con el Small Generator Interconnection Procedures y el Small Generator Interconnection Agreement, establecidos por la Federal Energy Regulatory Commission (FERC).

SAN JUAN – El personal del Negociado de Patrullas de Carreteras de la Policía de Puerto Rico anunció el miércoles, que se llevarán a cabo bloqueo de carreteras durante el fin de semana del 14 al 16 de diciembre.

Según la Uniformada, los bloqueos ocurrirán en las áreas policiacas de Ponce, Aguadilla, Aibonito y Bayamón.

Estos bloqueos se llevarán a cabo para garantizar la prevención de delitos y accidentes en las carreteras, sostuvo la Policía.

Asimismo la Uniformada exhortó a los conductores a mantener vigente su documentación, conservar los vehículos en condiciones mecánicas óptimas, no utilizar el celular mientras conduce, utilizar el cinturón de seguridad, el asiento protector de infantes y conducir tomando las debidas precauciones y respetando los límites de velocidad.

ARECIBO Un individuo fue encarcelado luego que fuera acusado por supuestamente agredir a un agente en el cuello con una tijera en hechos ocurridos a eso del mediodía del martes en la carretera PR-2 kilómetro 82.2, frente al edificio Costa del Norte Shopping Ville, en Hatillo.

De acuerdo con el parte policiaco, el imputado fue identificado como José E. Santiago Álvarez, de 35 años y residente de Arecibo.

En horas de la tarde del martes el agente Oscar Umaña Pérez, bajo la supervisión de la sargento Rose M. Rosado Pérez, de la División de Homicidios de Arecibo, en unión a la fiscal Yolanda Pitino Acevedo, radicaron cargos por tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas.

Las autoridades detallaron que Santiago Álvarez fue llevado ante la jueza Cyndia Irizarry Camacho del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien determinó causa y señaló una fianza de 150 mil dólares que no prestó. El hombre fue ingresado en la cárcel de Bayamón, hasta la vista preliminar pautada para el 21 de diciembre.

Según la pesquisa de las autoridades, el imputado utilizando unas tijeras agredió en el área del cuello al agente Benjamín Santiago Acosta, quien fue transportado al Hospital Dr. Susoni en Arecibo y referido al Hospital Industrial en Río Piedras. Su condición es estable.

Por: Servicio Nacional de Meteorología

SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que una masa de aire estable permanecerá sobre el área, pero una línea de vientos al norte de Puerto Rico transportará humedad a través de la isla y aumentará el potencial de aguaceros para sectores del norte, interior y oeste de Puerto Rico.

Cualquier aguacero que se desarrolle será de corta duración debido al aire seco que permanece entre los niveles medios a altos de la atmósfera.

Una alta presión se fortalecerá a través del área temprano el jueves y permanecerá estacionaria sobre el área hasta el viernes. Esta alta presión arrastrará humedad en los niveles bajos a través de las islas periódicamente durante los próximos días, lo que ayudará al desarrollo de aguaceros.

Las temperaturas altas de hoy estarán cerca de los medios a altos 80 grados cerca de áreas costeras, y en los medios a altos 70 grados en áreas más altas.



A través de las aguas locales, el oleaje permanecerá entre 3 y 5 pies hasta temprano el jueves. Luego, el oleaje aumentará como resultado de una marejada del norte, la cual se pronostica que se mueva a través de las aguas del Atlántico y Caribe.

El cielo se observó mayormente despejado durante la noche y esta mañana. El radar TJUA detectó algunos aguaceros a través de las aguas del Atlántico y Caribe con acumulaciones de lluvia leves. Las temperaturas bajas de la noche estuvieron cerca de los altos 60 a bajos 70 grados en áreas bajas y en los bajos a medios 60 grados en áreas más altas. El viento estuvo del este a noreste de 5 a 10 millas por hora.

SAN JUAN – Una lluvia de meteoros que pudiera resultar ser la mejor de este año ocurre tarde en la noche de este jueves, 13 de diciembre. Se les llama Gemínidas, debido a que aparentan surgir de Géminis, una constelación que se aprecia desde la isla a partir de las 8:00 de la noche.

“Aunque unos pocos meteoros pudieran ser visibles temprano en la noche, observadores en lugares oscuros verán que comienzan a verse mejor desde las 11:00 noche, ya que la Luna se ocultará cerca de esa hora”, indicó el personal de la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC) en declaraciones escritas.

Sin embargo, la entidad educativa anticipó que la mayor actividad de meteoros debe ocurrir entre las 2:00 y 5:30 de la madrugada del viernes. Explicaron que aunque la mayoría de las lluvias de meteoros se deben a residuos dejados por cometas durante pasos previos, las Gemínidas son ocasionadas por partículas liberadas por “3200 Phaeton” (Faetón), un curioso objeto clasificado como asteroide, pero que pudiera ser el núcleo de un cometa desgastado o extinto.

Para poder apreciar el evento de la naturaleza, la organización sugiere observarlo desde áreas lo más oscura posibles, ya que la contaminación lumínica ocasiona que se vean pocos o ninguno de estos meteoros.

“Desde zonas alejadas del alumbrado, hemos logrado ver entre 60 a 100 meteoros por hora en ocasiones anteriores. Es fascinante levantar la vista hacia el cielo y ver tres o cuatro meteoros a la vez, pero es algo que se aprecia desde áreas realmente oscuras”, señaló la SAC.

La entidad educativa aclaró que no hay que mirar hacia un área específica del cielo, por lo que recomienda observar abrigados y de forma cómoda desde una silla reclinable o incluso desde el suelo, para abarcar más área del firmamento.

Aquellos interesados en apreciar el espectáculo celeste junto a la organización (libre de costo) pueden llamar al (787)247-2244 o escribir a sociedadastronomia@gmail.com .

SAN JUAN – La comisionada residente en Washington, D.C., Jenniffer González dijo el miércoles que considera una posible demanda contra el gobierno de Estados Unidos por la prohibición de las peleas de gallo.

“Creo que en otro sentido nosotros debemos impugnar, llevar esto a los tribunales”, dijo González en una entrevista radial (Radio Isla).

Explicó que en los argumentos estaría que la isla no puede reclamar derechos bajo la décima enmienda de la Constitución que establece que los poderes no delegados a los Estados Unidos y que no sean prohibidos a los estados, están reservados al poder soberano de los estados.

Asimismo, detalló reclamarán sobre la novena enmienda que enumera que los derechos en la Constitución no van a ser denegados o retenidos para la gente, así como otra disposición constitucional que señala que el Congreso tiene el poder de disponer en materia de regulaciones en el caso de todos los territorios que le pertenezcan a los Estados Unidos.

El martes el Senado federal aprobó un informe del comité de conferencia del Congreso que prohíbe las peleas de gallos en la isla y los demás territorios. Esta disposición está incluida en la medida HR 2, Ley de Agricultura y Nutrición del 2018, mejor conocida como el “Farm Bill” que además tiene otras disposiciones que aplican a Puerto Rico, como mayor equidad en el financiamiento de programas federales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) que aplican a la isla.

La funcionaria explicó que si esta medida se convierte en ley, los territorios tendrían un periodo de transición de un año para eliminar la peleas. Adelantó que de aprobarse, en enero radicará una medida para eliminarla a los territorios y para que el periodo de transición sea de tres o cuatro años, en lugar de uno.

Indicó que la disposición empieza a debatirse el jueves en la Cámara Baja Federal y se espera que se vea la votación en el pleno.

“De no haber los votos, que esto sería lo único que podría parar la legislación en este momento es que la Cámara no tenga los votos porque la facción del ‘Freedom Caucus” está opuesto a que en esa misma medida haya una inclusión de casi un trillón de dólares para fondos de cupones de alimentos y ellos están opuestos a eso”, precisó la funcionaria.

“Esto es un proyecto bipartita. De no haber los votos del ‘Freedom Caucus’ mañana (jueves), entonces la medida se queda sobre la mesa y los estados se quedan sin las asignaciones de cupones de alimentos y otras medidas que están incluidas en ese proyecto y habría que verlo en enero o el ómnibus que se espera se apruebe antes del 21 de diciembre”, agregó.

Según se informó, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares viajará a la capital federal el miércoles para abogar por la permanencia de las peleas de gallos.

Educación reclutará maestros 289 para sustituir jubilados



SAN JUAN – La secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, anunció el miércoles que se dispone a comenzar el proceso de reclutamiento de 289 maestros en sustitución de un total de 364 educadores que se acogerán a la jubilación durante los meses de diciembre y enero.

“Desde el 15 de noviembre sostuvimos reuniones con los directores regionales y logramos atender la necesidad urgente de reclutar nuevos maestros para que en enero nuestros estudiantes no se vean afectados. Hemos advenido en conocimiento de las jubilaciones de cientos de maestros un asunto que está permitido por ley y que nos obliga a tomar acción con prontitud. Este tipo de jubilaciones masivas es un aspecto serio que afecta y repercute en la educación de los niños al regresar del receso de Navidad”, manifestó la secretaria en declaraciones escritas.

Detalló que la región educativa con mayor número de jubilaciones reportadas es Ponce con un total de 81 puestos, San Juan reportó un total de 67, Caguas tendrá unos 54 puestos vacantes, la región de Mayagüez reportó 48, Humacao 24, Arecibo 45 y la región con menos puestos vacantes notificados es Bayamón, con un total de 26 puestos.

Entretanto, señaló que las categorías de mayor necesidad son maestros de educación temprana (nivel elemental k-3) con 56 puestos, maestros de educación nivel elemental (4 -6) con 50, maestros de educación especial (K 12) con 21 puestos. También se requieren 18 maestros de inglés y 12 de matemáticas para nivel superior, entre otras categorías.

Keleher adelantó que el área de Recursos Humanos del DE estará llevando a cabo en los próximos días varios reclutamientos para llenar las vacantes previamente identificadas. Las plataformas digitales de la agencia serán utilizadas para la difusión de las convocatorias en cada región educativa.

Por otro lado, indicó que dadas las limitaciones en los sistemas de datos del DE y para tener datos certeros solicitaron información a cada región. Esto se hizo posible utilizando las estructuras de las siete regiones educativas (ORE) con los nuevos roles asignados específicamente el superintendente de “accountability”.

“Hemos hecho el ejercicio de identificar algunos recursos dentro de cada escuela que podrán ser reasignados a ocupar esos puestos pero aún así vamos a reclutar más educadores”, expresó Keleher.

Aseguró que la agencia está trabajando en estrategias para poder validar la necesidad de los puestos y que a su vez, le permitan hacer todo lo necesario para que los cambios ocurran de forma interna de manera que no sea necesaria la reubicación de maestros. Además, llevará a cabo el proceso en coordinación con los gremios para honrar los principios de mérito establecidos.

“Las jubilaciones ocurren todos los años pero, es la primera vez que se está trabajando con anticipación en la identificación de los recursos antes del comienzo del curso escolar. Anteriormente el DE carecía de mecanismos que le reflejaran la necesidad de buscar alternativas a las plazas disponibles”, dijo la titular del DE.

La secretaria anticipó que auscultan alternativas para evitar que ocurran jubilaciones a mitad de año escolar.

Por otro lado, Keleher dijo que recientemente el gobernador, Ricardo Rosselló anuncio la contratación de unos 722 maestros para ser ubicados como parte de la iniciativa de kínder de transición que la agencia comenzó en agosto pasado. A la fecha se han recibido unas 1,621 solicitudes para esta categoría mientras que durante el año se han reclutado un total de 6,289 maestros.

JAYUYA – La Policía informó que un agente adscrito al Distrito de Jayuya fue desarmado luego de que su exesposa se querellara de que éste supuestamente la acosaba en hechos ocurridos en el mencionado pueblo. Esto a pesar que no se hallaron los elementos de un caso de violencia de género.

Según la información preliminar, el agente fue identificado como William Pérez Ortiz.

Las autoridades detallaron que la perjudicada alegó que Pérez Ortiz la acechó en varias ocasiones y que supuestamente éste pasaba constantemente por su trabajo y residencia.

El informe policiaco indica que el agente fue desarmado y que el caso se consultó con el fiscal Román, quien evaluó la prueba e informó que no encontró los elementos de la Ley 54 de violencia de género.

Sin embargo, como resultado de la investigación se emitió una orden de protección ex parte provisional, que será vista en su fondo el 20 de diciembre.

SAN JUAN – Un individuo fue enviado a prisión luego que fuera acusado por haber agredido a otra persona en medio de una pelea ocurrida el martes en la lavandería de una residencia en la calle Manila de la urbanización Santa Rita en Río Piedras, informó La Policía.

Según el informe policiaco, el imputado fue identificado como José Santiago Pastrana de 45 años y residente de San Juan.

La Uniformada indicó que el caso fue consultado con la fiscal María Teresa, quien instruyó radicar los cargos por violaciones a la Ley de Armas y un cargo por agresión grave. El juez Jimmy E. Sepúlveda del Tribunal de San Juan determinó causa y le impuso una fianza global de 10,000 dólares.

El individuo no prestó la fianza y fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón hasta el día de la vista preliminar, según se desprende del informe policial.

Las autoridades detallaron que según la investigación, Santiago Pastrana tuvo una discusión con la víctima por el uso de una máquina de lavar ropa que ubica en el área común de la residencia. Éste utilizando una navaja agredió a la víctima en varias ocasiones en el área del abdomen y brazo izquierdo.

El infortunado fue transportado al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Río Piedras, donde la doctora Contreras diagnosticó heridas superficiales en el antebrazo izquierdo y el tórax e indicó. Su condición es estable.

El agente José Miguel Barreto adscrito al Precinto de Río Piedras estuvo a cargo de la investigación.

EL CAPITOLIO – El representante novoprogresista, Ángel Peña Ramírez informó el miércoles que radicó una medida que traspasa, libre de costo la antigua escuela Fulgencio Piñero Rodríguez al Municipio de Juncos para su eventual desarrollo como un centro de servicio a la ciudadanía.

“La antigua escuela Fulgencio Piñero Rodríguez en Juncos se encuentran en total desuso y cada día que pasa las mismas se deterioran aún más. El alcalde, Alfredo Alejandro Carrión, ha pedido su titularidad para desarrollarla y esta medida va dirigida precisamente a eso”, comentó el presidente de la Comisión de Ética de la Cámara baja en una comunicación escrita.

Peña Ramírez indicó que radicó el pasado 14 de noviembre al Resolución Conjunta de la Cámara 428 que ordena al Subcomité Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso, a transferidor la mencionada escuela, localizada en la calle Algarín de dicho pueblo de la zona este de la Isla, a la administración municipal de Juncos.

“La Administración Municipal de Juncos ha solicitado este traspaso con el fin de ampliar los ofrecimientos que le brinda a la ciudadanía y esta medida convierte eso en realidad. El traspaso de esta escuela es importante para evitar que la misma continúe deteriorándose al estar sin ningún uso por meses seguidos”, agregó el representante por los municipios de Las Piedras, Juncos y San Lorenzo.

EL CAPITOLIO – La representante Maricarmen Mas Rodríguez anunció el miércoles una investigación de la Regla 6 de Procedimientos Criminales de 1963 para estudiar la viabilidad de no someter casos mediante declaraciones juradas, excepto en casos relacionados a menores de edad y/o agresión sexual.

“El pueblo de Puerto Rico pudo ver, ser testigo este pasado viernes del proceso tan arbitrario que enfrenta el ciudadano cuando se le acusa en la etapa de Regla 6. Toda persona tiene el derecho de confrontar a su acusador, esa es la piedra angular del sistema libre y democrático que vivimos. Sin embargo, eso no sucede en Regla 6. Queremos garantizarle ese derecho a toda persona, por eso vamos a revisar este estatuto del Procedimiento Criminal con el objetivo de cambiarlo y atemperarlo a las nuevas realidades, permitiendo que el acusado confronte a su acusador”, sentenció la legisladora en declaraciones escritas.

La representante del Distrito 19 de Mayagüez y San Germán dijo que radicará el miércoles una Resolución para ordenar a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara baja comenzar la pesquisa inmediatamente.

Según explicó Mas Rodríguez, la Resolución brindará a todas las partes concernientes la oportunidad de expresarse en cuanto a dicho proceso y la posibilidad de hacer los cambios necesarios que promuevan un procedimiento judicial más balanceado, protegiendo por igual los derechos de todas las partes y, por consiguiente, promoviendo una mayor confianza en nuestro sistema de justicia.

Explicó que la reciente discusión en cuanto al procedimiento que se lleva a cabo a base de la Regla 6 de Procedimiento Criminal sobre la determinación de causa para arresto, así como la radicación de cargos mediante la presentación de declaraciones juradas, sin que los abogados de defensa tengan la oportunidad de tener dichas declaraciones o de contrainterrogar a los testigos de cargo, plantea una inquietud real sobre la deseabilidad de mantener el proceso de dicha manera.

“Tal como se hizo con la tendencia que había de someter los casos en ausencia, donde ahora hay que explicar al juez las acciones realizadas que justifiquen el así hacerlo, podría utilizarse un criterio similar para determinar cuándo se hace necesario someter los casos mediante declaraciones juradas”, agregó la también presidenta de la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste.

SAN JUAN – Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) arrestaron el miércoles a dos individuos que supuestamente son integrantes de una organización dedicada al narcotráfico y vinculada a algunos asesinatos.

“Hemos arrestado a dos individuos de un pliego acusatorio contra seis individuos. Dos de ellos ya están en custodia en cárceles de Estados Unidos y dos aquí en Puerto Rico. Físicamente arrestamos dos (sujetos)”, dijo el portavoz de FBI en la isla, Carlos Osorio en entrevista radial (WKAQ).

Según trascendió, los sospechosos fueron detenidos en San Juan y Trujillo Alto. Por el momento, se desconoce la identidad de los sujetos.

“El grupo se le vincula con el trasiego de drogas y asesinatos. Operaban en el área metropolitana y es posible que se extienda a otros pueblos aledaños”, agregó.

El funcionario indicó que la Fiscalía Federal emitirá un comunicado de prensa con más detalles sobre estos casos.