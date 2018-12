Puerto Rico Hoy – Diciembre 13, 2018

AGUADILLA – Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos y de las Fuerzas Conjuntas de Rápida Acción (FURA) del Departamento de Policía de Puerto Rico detuvieron el miércoles a dieciséis extranjeros de República Dominicana y Haití después de que desembarcaran dentro de una yola en la costa de la ciudad de Aguadilla.

“Trabajamos diariamente con FURA para detener los intentos de contrabando en diferentes localidades de la isla”, declaró Xavier Morales, agente jefe de la patrulla en el sector de Ramey en comunicación escrita.

“A través del Programa Operation Stonegarden Grant Program, mejoramos la cooperación y la coordinación con las agencias estatales y locales encargadas de hacer cumplir la ley para forzar la multiplicación y asegurar la frontera”, añadió.

Explicó que en la madrugada del 12 de diciembre, los agentes de FURA contactaron a la Patrulla Fronteriza después de encontrar una yola de 22 pies revestida en fiberglass blanca y azul con un motor fueraborda Yamaha de 60 HP, sin marcas, abandonada y a la deriva.

Con el apoyo aéreo de un helicóptero Blackhawk de Operaciones Aéreas y Marinas (AMO), los agentes de la Patrulla Fronteriza y agentes de FURA realizaron una búsqueda por los alrededores, encontrando y deteniendo a dieciséis extranjeros; Once dominicanos, un haitiano y cuatro dominicanas.

Todos los extranjeros están siendo procesados ​​por violaciones a la ley de inmigración.

El Sector Ramey es el más nuevo de los veintiún Sectores distribuidos en los Estados Unidos. Abarcando las islas territoriales de los Estados Unidos de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, es el único Sector de la Patrulla Fronteriza ubicado fuera del territorio continental de los Estados Unidos. Toda la zona fronteriza del Sector está formada por costas y su área de responsabilidad está constituida por unas 6.000 millas cuadradas de mar y tierra, incluida la franja de doce millas de agua territorial que rodea las Islas.

San Lorenzo- Brigadas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), realizarán trabajos de mantenimiento en el tanque de distribución La Capilla en San Lorenzo el 17 y 18 de diciembre, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde por lo que dicho sistema estará fuera de operaciones, así lo informó Milton Pérez Oquendo, director del área operacional de Caguas.

El funcionario explicó que “las labores consisten en el lavado y remoción de sedimentos en el tanque de distribución. Esto nos permite continuar supliendo un servicio de calidad y continuidad a los abonados que se sirven de este sistema”.

Los residentes de parcelas Jagual, Tino Borges, sector La Capilla, Machurria y Cantera del municipio de San Lorenzo experimentarán desde bajas presiones hasta intermitencia en el servicio de agua potable.

De acuerdo con Pérez Oquendo, el proceso de limpieza de un tanque requiere de 16 a 24 horas, por lo que se espera que el sistema recupere el martes en la tarde.

Ante la posibilidad de turbidez al restablecimiento del servicio, se recomienda hervir el agua por tres minutos previo a su consumo.

PONCE – La ombudsman Iris Miriam Ruiz Class convocó el jueves, a una reunión de trabajo a los directivos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Energía Eléctrica y las empresas Claro y Liberty, para verificar el Plan de Acción Inmediata para la Recuperación de los Servicios Básicos Esenciales en los distritos de Ponce, Coamo, Guayama, Yauco y Arecibo.

“La principal misión de la Procuraduría es responder a los reclamos ciudadanos. En ese sentido, proveemos el seguimiento directo y adecuado para la respuesta asertiva de los componentes de trabajo identificados para los servicios esenciales que más inciden en la calidad de vida de las comunidades”, sostuvo Ruiz Class en declaraciones escritas.

Informó que la reunión, celebrada en las instalaciones de la AAA en el sector El Tuque de Ponce, es parte del plan de acción afirmativa para el restablecimiento de los servicios a la ciudadanía.

Detalló la Procuradora del Ciudadano que esta iniciativa promueve llevar una constancia real de las dificultades presentes, los progresos realizados así como confirmar un itinerario para la respuesta a los reclamos ciudadanos.

“El énfasis provisto fue el de la mutua colaboración para facilitar la respuesta y la pronta recuperación, en un marco de eficiencia y agilidad”, comentó Ruiz Class.

Como parte de la reunión celebrada a media mañana, se buscó recopilar información detallada de las bombas e instalaciones sanitarias de Acueductos, reconocer la prioridad para cada una de ellas, así como los eventos necesarios para la recuperación efectiva e inmediata de los sistemas de suministro de agua como de energía eléctrica.

Ruiz Class dijo, obtener números de contacto de las Personas Enlaces para atender los casos de emergencia.

En torno a Liberty, y Claro- que opera la antigua Puerto Rico Telephone Company-, el esfuerzo de la Procuraduría del Ciudadano va dirigido a obtener información sobre la localización de las estaciones principales de las telecomunicaciones y su estabilización conforme a las necesidades ciudadanas.

El principal fruto de la reunión sostenida, explicó Ruiz Class, fue evitar la duplicidad de gestiones o servicios, la pérdida de información y facilitar que todos los componentes de la respuesta de infraestructura estén sentados en la misma mesa de trabajo.

“Esto es un esfuerzo productivo que arrojará los resultados esperados para atender los reclamos ciudadanos que nos llegan, salvaguardando el interés público y correspondiendo a la petición ciudadana de intervención del Ombudsman”, añadió.

SAN JUAN – La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez, informó el jueves, que el pasado 7 de diciembre de 2018, cuatro hombres se declararon culpables por sus roles en la conspiración para asesinar al teniente Osvaldo Albarati Casañas, un oficial federal de prisiones del Departamento de Prisiones.

“A lo largo de su carrera en la aplicación de la ley, el servicio del teniente Albarati fue ejemplar, desinteresado y valiente”, dijo Rodríguez Vélez en comunicación escrita.

“Con esta convicción, damos un paso más hacia nuestro objetivo de responsabilizar a aquellos que llevaron a cabo este asesinato censurable y sin sentido por sus acciones. El Departamento de Justicia continuará honrando el legado del teniente Albarati como funcionario público, su dedicación para salvaguardar a la comunidad y su integridad”, añadió.

Explicó que, el 28 de enero de 2015, un Gran Jurado Federal en el Distrito de Puerto Rico presentó una acusación de seis cargos en la que se acusaba a nueve personas por el asesinato del teniente Albarati: Ángel Ramos-Cruz, también conocido como “Api”; Miguel Díaz-Rivera, también conocido como “Bolo”. ; “Juan Quiñones-Meléndez, también conocido como” El Manco”; Orlando Mojica-Rodríguez, también conocido como” Yogui “, Jayson Rodríguez-González, también conocido como” Gonzo “y Alexander Rosario de León, también conocido como” Coquí “. Los acusados ​​Carlos Rosado-Rosado, a.k.a. “Cano;” y Jancarlos Velázquez-Vázquez, a.k.a. “Jan”, se declararon culpables el 13 de agosto de 2018.

El 7 de diciembre de 2018, Ángel Ramos Cruz, Juan Quiñones Meléndez, Orlando Mojica Rodríguez y Jayson Rodríguez González fueron declarados culpables de la acusación pendiente. Como parte del acuerdo de culpabilidad, los acusados ​​reconocieron que conspiraron para asesinar al teniente Albarati como resultado directo de las continuas incautaciones de contrabando por parte de Albarati y otros oficiales correccionales. En el momento de la conspiración, Ramos-Cruz estaba preso en la instalación y desde el interior del Centro Metropolitano de Detención en Guaynabo (MDC), se contactó con un asociado, Quiñones-Meléndez, también conocido como “El Manco”, y solicitó que “El Manco” reclutara a los activistas para llevar a cabo el golpe o “vuelta”.

“Vuelta” que se traduce en inglés a “turno” o “recado” era un término que las organizaciones de Orlando Mojica-Rodríguez y Quiñones-Meléndez usarían para describir un plan para cometer un asesinato. Quiñonez-Meléndez contactó a su compañero asociado Orlando Mojica-Rodríguez a.k.a. “Yogui”, para apuntalar recursos y activistas. Quiñones-Meléndez reclutó a Carlos Rosado-Rosado, a.k.a. “Cano” y Jayson Rodríguez-González, a.k.a. “Gonzo”, para participar en el asesinato del teniente Albarati. Mientras tanto, Mojica-Rodríguez reclutó a Alexander Rosario de León, a.k.a. “Coqui”, como un ejecutor adicional para participar en el asesinato. Rosado-Rosado y Rosario de León se habían declarado previamente culpables.

El asesinato del teniente Albarati se llevó a cabo el 26 de febrero de 2013, como estaba previsto. El jurado, Oscar Martínez-Hernández, fue declarado culpable por un jurado el 20 de septiembre de 2018, por su papel en la conspiración también. Su sentencia está prevista para el 22 de enero de 2019.

Rodríguez Vélez señaló que el asesinato de empleados y funcionarios del gobierno es un delito punible con la muerte o el encarcelamiento por cualquier término de años o de por vida. El asesinato a sueldo es un delito que se castiga con la pena de muerte o encarcelamiento por cualquier término de años o de por vida. El uso de un arma de fuego que resulte en la muerte también se puede castigar con un período de vida máximo.

El caso fue investigado por el FBI con la colaboración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Oficina del Inspector General, la Oficina de Campo de Miami, la Oficina Federal de Prisiones, la DEA, ATF, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, ICE-HSI, Puerto Rico. El Departamento de Policía, la Policía Municipal de San Juan y otras agencias de aplicación de la ley que cubrieron cientos de clientes potenciales desarrollados como resultado de la investigación.

El caso fue procesado por los fiscales federales adjuntos Nicholas Cannon y Max Pérez-Bouret.

SAN JUAN – El Departamento de Educación (DE) realizó una encuesta entre estudiantes de escuela superior para conocer el interés que mostraban de participar en iniciativas y oportunidades de experiencias de aprendizaje basado en trabajo, se informó el jueves.

El propósito de la encuesta era identificar los campos laborales de mayor interés entre los estudiantes del DE para promover la expansión del programa del aprendizaje basado en trabajo (Work based learning).

“Invito y exhorto a que todos los estudiantes de escuela superior participen de esta encuesta. Completar el formulario no toma mucho tiempo y nos brindará las herramientas para empezar a trabajar en planes estratégicos que nos permitan, como agencia, servirles a estos alumnos como un facilitador en sus procesos de transición hacia el mundo laboral”, explicó la secretaria Julia Keleher.

Explicó que los resultados finales permitirán que la agencia logre el pareo de las sobre 200 oportunidades de este tipo que se comprometieron a ofrecer varios de los patronos que participaron del evento Workforce Summit, que se llevó a cabo el pasado 1 de noviembre y en el que participó un nutrido grupo de gerenciales y ejecutivos de distintas industrias que interactuaron con algunos estudiantes y conferenciantes que compartieron datos sobre las destrezas que se están reforzando en los programas del DE así como sobre las necesidades de reclutamiento que tienen las diversas empresas que podrían brindar oportunidades de empleo e internados a estudiantes en vías de graduación.

Según lo expresado por los estudiantes a través de la encuesta, que todavía está abierta para la participación de los alumnos de escuela superior, los jóvenes muestran estar interesados en desarrollar experiencia de empleo en las siguientes áreas:

Asistencia médica, incluyendo enfermería y dental 25.97 por ciento Tecnología y computadoras 19.11 por ciento Hospitalidad (hoteles, restaurantes, etc) 14.66 por ciento Turismo 14.10 por ciento Cosmetología 12.80 por ciento Servicios de emergencia (policías, paramédicos, bomberos 12.80 por ciento Administrativa o clerical 11.69 por ciento Tiendas minoristas 9.28 por ciento Financiero (banca, seguros, etc.) 8.53 por ciento Educación (incluyendo asistente de maestro) 8.16 por ciento

Keleher también recalcó que la intención de este tipo de encuestas es levantar y poder compartir datos con los potenciales patronos para que sirvan de inteligencia para alinear los intereses de los estudiantes y las destrezas que el Departamento les brinda con las oportunidades de ofertas de trabajo que obtendrán los alumnos al completar sus estudios.

Los alumnos de escuela superior tendrán hasta el 21 de diciembre para participar de la encuesta y deben orientarse con el personal escolar sobre el sitio web donde se encuentra.

Por: Servicio Nacional de Meteorología

SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que condiciones de tiempo buenas prevalecerian hoy a medida que una masa de aire generalmente seco y estable continúe sobre la región.

Para esta tarde, no se puede descartar el desarrollo de algunos aguaceros breves sobre el oeste de Puerto Rico debido a los efectos locales y diurnos y tambien a traves del este de Puerto Rico a medida que un parcho de humedad en los niveles bajos de la atmósfera se mueva desde el este.

Se espera que las temperaturas altas fluctúen desde los medios 70 grados a cerca de 80 grados en áreas altas y desde los medios a altos 80 grados en áreas bajas.



A través de las aguas locales, se espera oleaje picado a través de las aguas del Atlántico y pasajes locales. Por tal razón, se le urge a los operadores de embarcaciones pequeñas a ejercer precaución. En el resto de las aguas locales, se espera oleaje de cinco pies o menos.

Existe un riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico. Un riesgo alto de corrientes marinas estará en efecto para las playas del norte de Culebra comenzando temprano esta noche.

El cielo prevaleció de mayormente despejado a parcialmente nublado a través de la región durante la noche. Algunos aguaceros fueron detectados a través de las aguas del Atlántico y también a través de sectores del noreste de Puerto Rico a medida que un parcho de humedad en los niveles bajos de la atmósfera se movió a través de la región.

Las acumulaciones de lluvia se mantuvieron generalmente por debajo de cinco centésimas de pulgada. Las temperaturas durante la noche estuvieron en los bajos a medios 60 grado en áreas altas y en los bajos a medios 70 grados a lo largo de áreas costeras. El viento estuvo leve y variable.

EL CAPITOLIO – El senador por el distrito de Carolina, Eric Correa Rivera se mostró molesto e inconforme con el resultado de la investigación del Negociado de Energía de Puerto Rico, que concluye que los residentes de Vieques y Culebra tendrán que pagar la tarifa por el servicio eléctrico que fue provisto mediante generadores y combustible costeados por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) tras el paso del huracán María.

“Esto es algo intolerable, no hay como explicar que la Autoridad (de Energía Eléctrica) pretenda facturar a un ciudadano por la generación de una energía que está siendo provista por FEMA y por el Cuerpo de Ingenieros. Su justificación es que la distribuyen, pues en ese caso cobren la distribución, pero no es justo para los residentes de las islas municipio que tengan que pagar por la generación, cuando no es la Autoridad quien la está haciendo”, manifestó Correa Rivera en declaraciones escritas.

Según el legislador, la determinación fue revelada el miércoles durante en una vista pública de la Comisión Especial de Asuntos de Energía del Senado en torno a la Resolución del Senado 871, de la autoría de Correa, que persigue investigar el proceso de facturación actual de la Autoridad de Energía Eléctrica a los residentes de las islas municipios.

“No estoy conforme con esta conclusión del Negociado y exhorto a los viequenses y culebrenses a que apelen la determinación y objeten los cargos. Hay que agotar todos los recursos para que se haga justicia a las islas municipio”, agregó.

A la cárcel mujer que supuestamente atropelló mortalmente excompañero

BAYAMÓN – La mujer que supuestamente dio muerte a su excompañero consensual al atropellarlo en Cataño, fue enviada a la prisión al ser procesada el miércoles, informaron las autoridades.

Según el informe policiaco, la imputada es Daisy Reyes Rivera de 41 años y residente de Cataño.

En horas de la tarde del miércoles, el agente Ángel Silva de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, consultó el caso con el fiscal Juan Ayala, quien instruyó la radicación de cargos por el artículo 95 de asesinato atenuado y el artículo 7.02 de la Ley 22 de Tránsito.

Las autoridades precisaron que la jueza Aida E. Meléndez Juarbe, del Tribunal de Bayamón determinó causa e impuso una fianza de 50 mil dólares que Reyes Rivera no prestó. La acusada fue ingresada en la Cárcel Regional de Bayamón.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, a eso de la 4:45 de la tarde en el Barrio Palma, Sector Cucharilla en Cataño. Allí la imputada supuestamente atropelló con una Toyota Pre-Runner de 1992, a su pareja consensual, Roberto León Frau de 60 años, quien falleció.

SAN JUAN – Varias fallas en la construcción de seis puentes y el Paseo de los Artesanos de Moca fueron detectadas en el informe de auditoría M-19-17, revelado el jueves por la contralora, Yesmín Valdivieso.

“El informe revela que en los expedientes de construcción de seis puentes en Moca por 619,583 dólares faltaban documentos y no se encontraron para examen de nuestros auditores la orden que autoriza al contratista a comenzar el proyecto (notice to proceed). Los funcionarios municipales tampoco suministraron la evidencia de que las pruebas de hormigón realizadas a los puentes, fueran certificadas por un ingeniero licenciado”, detalló Valdivieso en declaraciones escritas.

Entretanto, la funcionaria agregó que la auditoría de cinco hallazgos señala que para el diseño y supervisión de los seis puentes mencionados, el municipio contrató a la Corporación B. Esta corporación, contrario a lo estipulado en el acuerdo, subcontrató la supervisión de la construcción de los puentes a un ingeniero mediante un acuerdo verbal y sin la autorización previa del municipio.

La Corporación B también fue contratada para la inspección del proyecto de construcción del Paseo de los Artesanos. Sin embargo, este servicio también fue subcontratado sin previa autorización del municipio. Del Paseo de los Artesanos que costó 2.6 millones de dólares, el municipio no obtuvo un plano final “as built”, debido a que los directores de Planificación y Desarrollo no lo solicitaron a la corporación que construyó el Paseo.

Por otro lado, Valdivieso sostuvo que el informe comenta que el municipio contrató también a un ingeniero por 45,500 dólares, para la inspección de la construcción de los seis puentes. Sin embargo, éste delegó los servicios de inspección a un empleado de su oficina que no era ingeniero licenciado. Además, el empleado representó al ingeniero en 78 reuniones relacionados al proyecto y certificó 14 informes mensuales de progreso aunque no estaba autorizado a ejercer la profesión de ingeniería en Puerto Rico.

Esta situación se le remitió a la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y al presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico para que tomen las medidas que correspondan, según sostuvo la funcionaria.

“Nuestros auditores identificaron 11 fondos por 2 millones de dólares que habían permanecido inactivos por casi dos años y 110,613 dólares en 10 cuentas bancarias inactivos hasta por más de dos años. Esta situación priva al municipio de recursos económicos y dificulta la contabilidad”, agregó la contralora.

De la misma forma, expresó que el informe desvela múltiples deficiencias con el manejo y control de la propiedad, lo que propicia el uso indebido y que se comentan irregularidades. Estas situaciones se atribuyen a que la encargada de la propiedad se apartó de las disposiciones reglamentarias y a la falta de supervisión por parte de la directora de Finanzas.

Del 2015 al 2017 el municipio no remitió al secretario de Justicia los documentos de 11 demandas resueltas y cinco activas, según dispone la Ley 1-2003 sobre el Registro de Demandas Civiles. Al 30 de junio del 2017 estaban pendientes de resolución nueve demandas civiles contra Moca por un millón de dólares, según detalló Valdivieso.

La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Municipio. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos pero no generalizados. El informe cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2017 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

SAN JUAN – Por quinta semana consecutiva, el informe divulgado del Monitor de Sequía de Estados Unidos muestra que unos 27 municipios de la isla se mantienen con condiciones de sequía anómala.

El informe del jueves detalla que el 26.24 por ciento de la isla se mantuvo bajo condiciones de sequía anómala al igual que en las pasadas semanas. Un 73.76 por ciento de la isla no enfrenta condiciones secas.

Según la entidad federal, Rincón, Aguada, Aguadilla, Moca, Añasco, Yauco, Guayanilla, Adjuntas, Peñuelas, Utuado, Ponce, Jayuya, Ciales, Morovis y Orocovis figuran en la lista de los 27 municipios en sequía anómala.

Asimismo, están en la lista Villalba, Juana Díaz, Coamo, Santa Isabel, Barranquitas, Comerío, Aibonito, Salinas, Guayama, Cayey, Cidra y Caguas.

El estimado de población en las áreas con condiciones anormalmente secas es cero, según indica el informe del Monitor de Sequía. El máximo nivel de sequía es sequía excepcional.

SAN JUAN ) – El alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez dijo el jueves que espera que se vean resultados positivos en ese pueblo como consecuencia del aumento en la cantidad de policías que se le asignaron ante la cifra de asesinatos ocurridos en días recientes.

“Nos prometieron un proceso más efectivo y de hecho ya no es promesa. Hay una actividad en Toa Baja de por lo menos unos 60 o 70 efectivos de la Policía adicionales. La ciudadanía está mucho más tranquila. Es un efecto que se presenta y se expresa en las redes. Era necesario”, dijo Márquez en entrevista radial (WKAQ).

“El comisionado Henry Escalera nos indicó que íbamos a estar en una consistencia en Toa Baja con los efectivos de la Policía. También se han activado los federales. Es una combinación de recursos que se hacía necesaria y ahora con la combinación de los policías municipales, yo sé que va a tener un efecto bien positivo en lo que es la tranquilidad de nuestra comunidad”, agregó.

Sobre las investigaciones y esclarecimientos de casos, aspecto que se atenderá en esta iniciativa, la secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez reclamó la cooperación de la comunidad con las autoridades. “Estoy completamente segura que mucha de la gente buena de Toa Baja que están sufriendo esta ola criminal que pasó, conoce quienes son estas personas, quienes están trayendo esta guerra por los puntos de drogas… Tenemos que hacer un llamado a la ciudadanía a que coopere y que ayude a la Policía en el esclarecimiento de estos casos”, sostuvo la funcionaria en la misma emisora.

Escalera se reunió el miércoles con Márquez para ultimar detalles de este plan de seguridad. Explicó que se asignarán recursos de la División de Drogas, la Rama Investigativa y la Unidad Motorizada. Además, en Negociado de Patrullas de Carreteras realizará bloqueos en distintas carreteras para intervenir con aquellos conductores que manejen bajo el efecto de bebidas embriagantes.

Por otra parte, se realizará un impacto en distintos negocios junto a personal del Departamento de Hacienda, para garantizar que los comerciantes estén en cumplimiento con las licencias y permisos requeridos por el gobierno. Mencionó que durante la reunión se discutió la integración de recursos federales de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) quienes sostuvieron una reunión en el Negociado a inicios de semana.

Otra medida preventiva que se implementará en Toa Baja, dijo, será un plan de orientación ciudadana con la creación de Consejos Comunitarios a cargo de la División de Relaciones con la Comunidad en el Barrio Sabana Seca y en otros sectores en los que sea de beneficio este impacto.

WASHINGTON, D.C. – La comisionada residente, Jenniffer González Colón informó el jueves que recibió apoyo completo por parte de Grover G. Norquist, presidente del Americans for Tax Reform para la medida de su autoría H.R. 6809, Integridad para Puerto Rico en Medicare Advantage, conocida como PRIMA (por sus siglas en inglés) que atiende la crisis de atención médica en Puerto Rico.

“Norquist envió una carta al Congreso en muestra de su apoyo a la medida de PRIMA. En su misiva, Norquist urge a todos los congresistas a unirse al llamado de la comisionada residente en representación de todos los puertorriqueños y que apoyen esta medida que beneficiaría enormemente a la isla”, dijo González Colón en declaraciones escritas.

Según la funcionaria, Americans for Tax Reform, una organización sin fines de lucro que se dedica a defender los derechos de los contribuyentes y fue fundada en el 1985 a petición del presidente Reagan.

La comisionada agregó que envió en días recientes una misiva al liderato de mayoría y minoría de los comités de asignaciones, tanto de Cámara como Senado, en la que expuso la desigualdad del financiamiento del programa de Medicare Advantage en Puerto Rico comparado a los estados de la Nación y abogó por que se incluyera PRIMA dentro del próximo paquete de asignación de fondos.

“El sistema de salud de la isla llevaba enfrentando retos desde antes de los huracanes que azotaron la Isla el pasado año. El H.R. 6809, aborda la continua crisis del acceso a la atención médica en Puerto Rico eliminando las disparidades de pago de Medicare Advantage, incentivando a los médicos a permanecer en la isla y alentando a los que se fueron para que puedan regresar”, sostuvo.

Explicó que esta medida proporcionaría una solución con respecto al déficit en el nivel de pagos base de Medicare Advantage en Puerto Rico y busca estabilizar el sistema de salud a través de las tarifas de Medicare Advantage en la isla por un periodo de tres años como parte de la reconstrucción de la infraestructura de salud la cual se vió afectada luego del paso de los huracanes.

Detalló que la utilización de los planes Medicare Advantage en Puerto Rico es alta en comparación con muchos estados de Estados Unidos; aproximadamente, 580,000 adultos mayores en Puerto Rico cuentan con una cobertura a través de los planes Medicare Advantage. La mayoría de los beneficiarios de Medicare Parte A y B en Puerto Rico reciben sus cuidados a través de planes locales de Medicare Advantage.

“En la actualidad, las tarifas de pago de Medicare Advantage en Puerto Rico son las más bajos en la nación: 25 por ciento más bajos que en Islas Vírgenes y 43 por ciento más bajas que el promedio nacional”, sostuvo la expresidenta cameral.

“De aprobarse esta medida, Puerto Rico recibiría una inyección de más de 3 billones de dólares adicionales en fondos de Medicare Advantage durante los próximos tres años. El proyecto también requiere que no menos del 50 por ciento de estos fondos deben ser pasados a los proveedores de salud, como médicos, hospitales, entre otros”, agregó.

Asimismo, dijo que el HR 6809, PRIMA, cuenta con el coauspicio de José Serrano (D-NY), Don Bacon (R-NE), Darren Soto (D-FL), Stephanie Murphy (D- FL), Peter King (R-NY), Brian Fitzpatrick (R-PA) y Amata Radewagen (R-American Samoa).

Además, cuenta con el endoso de varios entes, públicos y privados, en Puerto Rico. Como por ejemplo, la Cámara de Comercio de Puerto Rico, el Senado de Puerto Rico, la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, Centro Unido de Detallistas, Asociación IPA; planes médicos, Medicaid and Medicare Advantage Products Association of Puerto Rico (MMAPA), y otros.

EL CAPITOLIO – El senador Miguel Laureano Correa lamentó el jueves la determinación de la Cámara de Representantes federal de votar en contra de las peleas de gallo, lo que según dijo, acentúa nuestra triste condición colonial.

“La votación de la Cámara de Representantes federal contra las peleas de gallos es detrimental para la economía de Puerto Rico. Esta determinación deja al descubierto la situación colonial de Puerto Rico ante el mundo. A pesar de los esfuerzos de nuestra comisionada residente en Washington, Jenniffer González y nuestro gobernador Ricardo Rosselló no hubo consideración ni la oportunidad de escuchar nuestro reclamos”, señaló el legislador en declaraciones escritas.

La Cámara de Representantes federal aprobó el miércoles la medida que pondría fin a las peleas de gallo en todos los territorios de los Estados Unidos. Con una votación de 369-47, el cuerpo legislativo acordó con la medida que en el día de ayer también había sido aprobada en el Senado federal. La medida obligaría a la industria de la pelea de gallos en Puerto Rico a desistir de sus operaciones, lo cual, según representantes del Club Gallístico en Isla Verde, redundaría en la pérdida de más de 20 mil empleos.

Laureano, quien fue director de la Comisión de Asuntos Gallísticos anticipó que apoya la posible demanda que la Comisionada Residente manifestó radicaría para luchar en contra de la decisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

“Es momento de unirnos al reclamo de justicia para Puerto Rico que se propone llevar a cabo en Washington nuestra comisionada con el respaldo del Gobierno de Puerto Rico. Esta acción afecta duramente a la economía y al sector gallístico que lleva décadas al frente de este deporte que es respetado y avalado por gran parte de la ciudadanía”, concluyó.

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Salud (DS), Rafael Rodríguez Mercado hizo un llamado el jueves a tener en cuenta el cuidado de los adultos mayores en esta navidad.

“La Navidad es una época que se caracteriza por las reuniones familiares y las festividades entre amigos. Los adultos mayores no deben ser la excepción en estos encuentros, ya que ellos también disfrutan de esta época en la que pueden expresar su cariño y buenos deseos a aquellos que han formado parte de sus vidas”, dijo Rodríguez Mercado en declaraciones escritas.

Según explicó, “es importante que cuidemos de los adultos mayores adecuadamente y los integremos de manera propicia en todo lo relacionado la Navidad. Es por esto, que en el Programa de Geriatría del Departamento de Salud, hemos comenzado una campaña navideña que promueve la inclusión de los más mayores en esta época del año que además de fiesta, también es de reflexión”.

Por su parte, John Rodríguez Adames, gerontólogo y coordinador del Programa de Geriatría, hizo hincapié sobre la importancia de los cuidados que se deben tener cuando se integren a las festividades familiares cotidianas para estas fechas.

“Los adultos mayores responden a unos cambios fisiológicos distintos al resto de las personas, por lo que adoptar mejores estilos de vida puede ayudar a prevenir complicaciones de salud en estas navidades”, expresó Rodríguez Adames.

Algunas de las recomendaciones para esta población son:

Asegúrese que beban agua: Los adultos mayores tienen un riesgo más alto de deshidratación por lo que beber agua es importante. La sensación de sed disminuye con la edad.

Planifique sus comidas: Si conoce que ese día cenarán fuerte, comience con un desayuno/almuerzo más sencillo para evitar complicaciones. Vigile que realice todas sus comidas y meriendas, y que coma porciones saludables.

No permita que beba medicamentos con alcohol: Beber medicamentos con alcohol puede tener efectos secundarios.

Prepárelos para cambios en temperatura: Es importante prepararse para los cambios de temperatura ambiental. Tenga ropa para la ocasión.

Realicen actividad física: particularmente si aumenta el consumo de alimentos.

Prevéngalos de contagios de condiciones de la época: Consulte con un profesional de la salud para orientarse sobre condiciones de salud que son comunes de la época, como la influenza. Llévelos a vacunarse.

Prevenir las caídas: Las caídas son muy frecuentes en los adultos mayores. Piense esto cuando esté adornando su hogar. Condiciones ambientales como el frío y la humedad pueden aumentar el riesgo de caídas que pudieran implicar serios problemas de salud. Vele por su seguridad.

Promover el voluntariado: Es importante estar al alcance de los adultos mayores. Estudios demuestran que gran parte de esta población se siente sola o ignorada. Ofrezca de su tiempo para ayudarlos a realizar alguna tarea o hacerle compañía. Como por ejemplo, ayudarlos a escribir y/o enviar cartas a sus queridos en la navidad. Considere que algunos pueden tener condiciones de salud que les dificulte realizar alguna actividad.

Para más información y servicios, puede comunicarse al Programa de Geriatría/Alzheimer al 787-765-2929 ext. 4110.

