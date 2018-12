Puerto Rico Hoy – Diciembre 14, 2018

SAN JUAN – La Policía investiga dos casos de robo ocurridos en las pasadas horas en una gasolinera en Comerío y en una tienda de piezas de autos en Ponce.

Según la Uniformada, un robo se reportó a eso de las 5:24 de la madrugada del viernes en el garaje Total que ubica en la calle Georgetti número 21 en el Barrio Palomas de Comerío. María Colón empleada del garaje, alegó que un individuo portando un arma larga y encapuchado la despojo de 1,158 dólares en efectivo producto de las ventas del establecimiento. El ladrón se marchó del lugar sin causarle daño alguno.

Este este caso se refirió a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito para que se harán cargo de la investigación.

De otra parte, cerca de las 10:56 de la mañana del miércoles se reportó un escalamiento en el concesionario de autos Ami Auto Paseo, ubicado en la Urbanización Villa Flores en Ponce. Aliss Cintrón alegó que desconocidos rompieron un cristal del establecimiento y se apropiaron de 120 dólares en efectivo. Además, se llevaron cuatro aros de Suzuki Aerio, cuatro aros de Kia Soul, un radio del vehículo Mazda, modelo B2300 y una batería de un Suzuki SX4.

El valor de la propiedad, fue estimada por la querellante en 4,325, indicaron las autoridades.

La querella, fue investigada por la agente Magaly Santana del Grupo de Investigaciones de la Comandancia del Área de Ponce, quien refirió el caso a la División Daños Contra la Propiedad y Fraude de la Zona de Ponce.

SAN JUAN – El alcalde de Isabela, Charlie Delgado Altieri, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, el alcalde de Vega Baja Marcos Cruz, la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario y el alcalde de Corozal, Sergio Torres, instaron el viernes, al gobernador, Ricardo Rosselló, a dejar en manos de los alcaldes la administración de los fondos federales del programa de Desarrollo Comunitario-Recuperación de Desastres (CDBG-DR).

Al mismo tiempo, anunciaron que le comunicarán formalmente al Comité de Asignaciones del Congreso y a la Casa Blanca para que dirija los fondos directamente a los alcaldes, y no a través del Gobierno Central.

“El retraso de esos fondos asignados a Puerto Rico está causando daños irreparables en los lugares más humildes del país. Si bien es cierto que el presidente Donald Trump ha sido insensible al dar directrices para que esos fondos no lleguen a Puerto Rico, no es menos cierto que la administración de Rosselló ha demostrado incapacidad para manejar fondos. Esa incapacidad, y falta de credibilidad del Gobierno lo que hace es darle más razones a esas fuerzas que no quieren que el dinero llegue a Puerto Rico”, manifestó Delgado Altieri en comunicación escrita.

“A diferencia del Gobierno Central, muchos alcaldes han presentado propuestas en blanco y negro explicando el uso que se le dará a esos fondos; específicamente para proyectos de recuperación de viviendas. Sin embargo, el Gobierno de Rosselló no tiene credibilidad porque ha dado muestras de querer utilizar ese dinero para otros propósitos, causando este nefasto retraso”, añadió.

Por su parte, Maldonado hizo hincapié en que desde el mes de marzo su municipio (Morovis) presentó su propuesta para la obtención de esos fondos (CDBG-DR) con el fin de desarrollar proyectos de vivienda. “Nosotros estamos listos hace tiempo. Sabemos exactamente dónde se va a invertir cada centavo, y fuimos enfáticos en que la necesidad primordial que tenemos es de vivienda para ciudadanos de bajos ingresos. El número exacto que propusimos fue la construcción de 382 nuevas viviendas”, dijo.

“También establecimos desde marzo que, como existen fondos para temas específicos como facilidades portuarias y aéreas, propusimos la creación de un helipuerto para servirle a toda la zona central, especialmente en casos de emergencia. Después del huracán María no había acceso a carreteras, por los puentes destruidos, y llevar ayuda a los más necesitado se convirtió en una pesadilla”, sostuvo Maldonado.

“No podemos sentarnos a esperar a que lleguen esos fondos de recuperación. Tenemos que utilizar todos los mecanismos existentes para lograr que se acelere ese desembolso. Y ya que el Gobierno Federal no tiene confianza en el juicio de la administración Rosselló para establecer prioridades a la hora de utilizar esos fondos, insistimos en que los mismos sean desembolsados directamente a los alcaldes que hemos presentado planes de dónde se utilizará cada centavo”, subrayó Delgado Altieri.

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Salud (DS), Rafael Rodríguez Mercado hizo un llamado el viernes a salir a vacunarse contra la influenza, tras registrarse un aumento de casos confirmados en su más reciente informe semanal que lo colocan por encima del umbral de alerta, siendo los niños menores de nueve años la población más afectada.

“La curva de casos confirmados de influenza está en aumento, por esto, reforzamos nuestro llamado a que las personas se vacunen contra el virus y tomen las debidas medidas preventivas, sobre todo a los padres de niños menores de nueve años, quienes según hemos visto, son los que mayor aumento han registrado. Son estos los más vulnerables, así que no dejen de vacunarlos. No queremos tener que lamentar fatalidades por este virus y mucho menos en niños”, indicó secretario de Salud en declaraciones escritas.

Aseguró que la vacunación ha probado ser la medida más efectiva para evitar contagiarse.

Indicó que según muestra el informe, que cubre la semana del 2 al 8 de diciembre, se confirmaron 800 nuevos casos de influenza. Un aumento de 189 casos en comparación con la pasada semana que mostró un aumento total de 611 casos, superando por 60 los casos requeridos para mantenerse bajo el umbral de alerta. La región de Caguas se presenta como la más afectada, con los municipios de Luquillo, Fajardo, Ceiba y Yabucoa entre los que mayores casos han reportado.

Por su parte, Carmen Deseda, epidemióloga del Estado, declaró que están siguiendo de cerca las estadísticas y alertando a la ciudadanía tan pronto se alcanzan los umbrales de alerta, para urgirlos a tomar acción.

“Los casos confirmados en esta semana nos colocan por encima del umbral de alerta por lo que es importante reaccionar vacunándose”, indicó la especialista quien también señaló la marcada tendencia en casos de menores de nueve años.

El secretario de Salud detalló que existen sobre 200 centros de vacunación alrededor de la isla en adición a farmacias y centros privados a los que se pueden recurrir para la vacuna. Para conocer su centro de vacunación más cercano puede visitar la página: www.vacunatepr.com .

MANATÍ – La Policía informó el viernes, que en horas de la madrugada se reportó a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, un vehículo incendiado en la carretera PR-604, kilómetro 3.5, en el sector los Rábano en Manatí.

Según el parte policial, el policía municipal Jorge Ramos Ayala, del Municipio de Manatí, se personó al lugar donde se localizó un vehículo Kia Soul, totalmente quemado.

No se brindó mayor detalle.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo, continuará con la investigación.





Por: Servicio Nacional de Meteorología

SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que una alta presión fuerte en la superficie moviéndose a través del oeste del Atlántico resultará en condiciones ventosas a través del área hoy con vientos aumentando entre 15 y 20 millas por hora con ráfagas más fuertes.

Fragmentos de humedad en los niveles bajos se moverán periódicamente a través de la región, lo que producirá aguaceros ocasionales en los vientos alisios. Estos aguaceros, sin embargo, deben ser breves y resultarán en acumulaciones leves de lluvia. Se espera que la mayor parte de la actividad se concentre a través de la mitad este de Puerto Rico y aguas adyacentes.

No se pueden descartar algunos aguaceros a través del oeste de Puerto Rico durante la tarde. Se espera que este patrón de tiempo continúe durante el fin de semana.



A través de las aguas locales, se espera oleaje picado hasta siete pies a través de la mayor parte de las aguas regionales. Por lo tanto, advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas están en efecto para la mayor parte de las playas del norte de Puerto Rico y Culebra.

El cielo prevaleció de parcialmente a variablemente nublado a través de la región durante la noche. El radar Doppler detectó aguaceros numerosos pasajeros moviéndose sobre las aguas costeras, con algunos moviéndose sobre tierras a través del este de Puerto Rico. Las acumulaciones de lluvia sobre tierra fueron generalmente bajo un cuarto de pulgada.

Las temperaturas durante la noche estuvieron en los medios 60 grados a través de las áreas más elevadas y en los bajos a medios 70 grados a través de las áreas más bajas. Los vientos estuvieron del este entre 5 y 10 millas por hora con variaciones en la brisa marina.

WASHINGTON, D.C. – El gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, se reunió el jueves en la capital federal con altos miembros de la administración federal, así como con varios congresistas para abogar por los intereses de la isla como la permanencia de fondos para los cupones, manejo de emergencias y la recuperación del sistema eléctrico.

Una de las reuniones fue con la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-CA); y tuvo un cónclave, además, con el líder demócrata del Senado, Charles Schumer (D-NY).

En la reunión con la líder demócrata de la Cámara también estuvieron presentes otros miembros demócratas del Congreso, que incluyeron a los representantes de Nueva York Nydia Velázquez, José Serrano, Adriano Espiallat y Nita Lowey, quien es presidenta entrante del Comité de Asignaciones de la Cámara federal.

“Como parte de los asuntos discutidos con Pelosi y los demás congresistas, el primer ejecutivo sostuvo la necesidad de continuar los fondos de desastre a la isla para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN). Dichos fondos han estado disponibles debido a una subvención del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos por medio de la Ley Federal de Requisitos para Asignaciones Suplementarias Adicionales para Ayuda por Desastres de 2017”, dijo el mandatario en declaraciones escritas.

Asimismo, Rosselló Nevares indicó que abogó por la extensión del 100 por ciento de costo compartido para las categorías A y B de la Ley Federal Stafford de Ayuda por Desastre y Asistencia por Emergencia de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

La comisionada residente, Jenniffer González estuvo presente durante la reunión con la líder y los representantes demócratas.

Por otra parte, el gobernador también tuvo en agenda una reunión con el líder demócrata en el Senado federal, Charles Schumer, en la cual exhortó su ayuda a favor de Puerto Rico en la lucha para las prioridades de fin de año. Schumer expresó que Puerto Rico es parte de lo que él representa en el Congreso y reiteró su compromiso con la Isla.

El primer mandatario también habló sobre la necesidad de continuar los fondos de desastre a la isla para el PAN.

Por otro lado, Rosselló Nevares, junto al director ejecutivo de la Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington, Carlos Mercader, se reunió con el vicepresidente del Comité de Asignaciones del Senado, Patrick Leahy, a quien agradeció por el compromiso que ha tenido con Puerto Rico por medio de su respuesta y ayuda a la isla. El gobernador habló con Leahy sobre la necesidad de continuar con los fondos de emergencia para atender el abismo de Medicaid, así como la importancia de hacer una transición a una fórmula de fondos sostenible, entre otros temas.

Mientras, en la conclusión de su agenda de trabajo en la capital federal, el primer ejecutivo se reunió con el secretario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, a quien le ofreció una actualización al secretario federal sobre el desarrollo de las Zonas de Oportunidad en la isla, bajo la Ley Federal para Trabajo y Reducción de Impuestos.

Asimismo, se discutió con Mnuchin la necesidad de designar a toda la isla como Zona de Oportunidad. De acuerdo con la ley, los estados, el Distrito de Columbia y territorios de los Estados Unidos nominan a comunidades de bajos ingresos para designarlas como Zonas de Oportunidad Calificadas, las cuales son elegibles para beneficios en impuestos.

De otro lado, el gobernador visitó la sede del Departamento de Energía federal para conversar sobre el proceso de recuperación del sistema eléctrico de Puerto Rico.

En el cónclave participaron el subsecretario del Departamento de Energía federal, Dan Brouillette; el subsecretario de Energía, quien funge como el principal asesor del Departamento en política energética, Mark Wesley Menezes; y el secretario auxiliar de la Oficina de Electricidad del Departamento de Energía de los Estados Unidos, Bruce J. Walker.

Rosselló Nevares, junto al secretario del Departamento de Estado, Luis Rivera Marín y Mercader, detallaron los pasos que se llevan a cabo con relación a la transformación de la red eléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico a un sistema resiliente y más eficiente para la isla.

Alcalde de Mayagüez a disposición del gobierno para defensa industria gallística

MAYAGÜEZ – El alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, reiteró el viernes su apoyo y reconocimiento a la industria gallística en Puerto Rico y volvió a ponerse a disposición de la comisionada residente, Jenniffer González y del gobernador, Ricardo Rosselló para defender la misma.

“No solo será un duro golpe a la economía de la isla, sino que es un atentado a nuestra cultura e identidad de un deporte que es patrimonio cultural de nuestro país”, indicó el alcalde en breves declaraciones escritas.

La Cámara de Representantes federal aprobó la prohibición de las peleas de gallos con una votación 369-47. Previamente, el Senado federal había avalado la pieza congresional con votación de 87-13. Esta disposición está incluida en la medida HR-2, Ley de Agricultura y Nutrición del 2018, mejor conocida como el “Farm Bill” que además tiene otras disposiciones. Si esta medida se convierte en ley, los territorios tendrían un periodo de transición de un año para eliminar la peleas.

La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez, adelantó que de aprobarse esta prohibición en Puerto Rico queda igual que los demás estatutos sobre crueldad de animales, no solamente los criadores de gallos, sino los que acudan a un evento y sus organizadores podrían ser enjuiciados a nivel federal.

SAN JUAN ) – La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla expresó preocupación el viernes ante la posibilidad de que se desaten más incidentes violentos en ese municipio como consecuencia del asesinato de una joven de 21 años ocurrido a eso de las 5:10 de la tarde del jueves en la calle Ramón Padilla del barrio Coco.

“A mí lo más que me preocupa, aunque no es una versión oficial de la Policía, sino que son versiones extraoficiales de los propios residentes que viven cerca, es que esto pueda estar vinculado al narcotráfico. Se especula que una de las muchachas tiene alguna relación sentimental con una persona que está ligada al narcotráfico. Esto no es nada confirmado y lo que nos preocupa es que pueda traer algún tipo de secuela. Por eso se está solicitando cooperación de la ciudadanía”, dijo Bonilla en entrevista radial (WKAQ).

Indicó que el viernes habrá una reunión con el personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la zona y con el personal de la Policía Municipal para discutir todos los posibles ángulos del crimen.

La investigación de la Policía arrojó que la occisa fue identificada como Jarelys Rodríguez Díaz, de 21 años, quien fue hallada sin vida en una Mitsubishi Endeavor color vino del 2006 en la que viajaba como pasajera. La joven presentaba un balazo en el costado.

Entretanto, Bonilla sostuvo que “este vehículo fue atacado por otro vehículo y de acuerdo a la información que nos da la Policía, el ataque fue directo hacia ese vehículo… Viajaban dos féminas, una residente del Residencial Brisas del Mar y otra de la comunidad Plena que fue la que falleció”.

La ejecutiva salinense agregó que la occisa llevaba en sus brazos al hijo de la conductora, quien resultó ilesa. El bebé, de cinco meses, también resultó ileso.

Por su parte, el capitán Miguel Figueroa relató que “encontramos una escena bastante amplia que daba inicio en un lugar donde se encontraron alrededor de 26 casquillos de bala de calibre 40 y calibre 45. Unas calles más adelante se encontró la joven de 21 años dentro del vehículo con un impacto de bala que le causó la muerte”.

Detalló que las entrevistas preliminares arrojaron que las jóvenes iban entrando al mencionado barrio y que otro auto les cedió el paso. Entonces se inició la balacera, por lo que la conductora huyó del lugar hasta llegar a donde fueron halladas. Además, Figueroa dijo que se está levantando la inteligencia para analizar todos los ángulos que se manejan y determinar el móvil del crimen.

El agente León, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Guayama en unión a la fiscal Rodríguez, se hicieron cargo de la investigación. Quien tenga información sobre este caso, debe comunicarse al 787-343-2020 y al 787-860-2020.

DORADO – Un accidente de auto de carácter fatal fue reportado a las 7:25 de la mañana del viernes en la carretera PR-693 kilómetro 5.3 del barrio Sabanera en Dorado, informaron las autoridades.

Según el parte policiaco, Rumarda Vázquez de 42 años y residente Corozal, conducía su Suzuki SX-4 color azul de 2008, cuando perdió el control e impactó un árbol.

La mujer falleció en el acto, según confirmó la Policía.

El agente Hernández, adscrito a la División de Patrullas y Carreteras de Bayamón en unión al fiscal José Sagardía De Jesús se hicieron cargo de la investigación.

SAN JUAN – Las Gigantes de Carolina se coronaron campeonas del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) por cuarto torneo consecutivo al derrotar esta noche 71-63 a las Atenienses de Manatí y así ganar la serie final 2018 en el máximo de siete encuentros.

Con este trofeo, la franquicia carolinense se mantiene como la más ganadora desde 1989 con 14 títulos, su séptimo en las pasadas ocho competencias. De igual forma, las Gigantes hicieron historia al unirse a las franquicias de las Pollitas de Isabela y las Valencianas de Juncos como las únicas en logra el tetracampeonato.

Manatí abrió al frente, 17-12, tras canasta de Tierra Henderson en el primer cuarto. De inmediato, Carolina evitó que se fueran en escapada y con cuatro puntos en ristra de Whitney Bays se acercaron del mínimo, 17-16, para cerrar el segmento inicial.

En el segundo parcial, las Gigantes asumieron el control de forma definitiva con un avance 8-0, que coronó Ali Gibson con un bombazo, para irse arriba 37-30. La mitad concluyó 39-34, a favor de las ganadoras, que jugaron como local en el coliseo Tomás Dones de Fajardo.

Carolina sacó diferencia de 11 tantos, 49-38, cortesía de una anotación desde la pintura por parte de Bays, con 3:18 del tercer periodo. Al cierre de los primeros 30 minutos, las Gigantes ganaban con puntuación de 56-46.

Una corrida 9-0, completada por Gibson con un tiro libre, fue el puntillazo final al despegar a Carolina, 65-47, con poco menos de cinco minutos por jugarse.

Las Atenienses se negaban a morir y con una presión defensiva se acercaron a cinco, 68-63, luego de un triple encestado por Kathryn Westbeld, con 41 segundos en el reloj. Acto seguido, Bays se le escapó a la defensa para poner las hostilidades en caja de seguridad, 70-63, faltando 29 segundos.

Ana Barrientos se destacó en la ofensiva con 17 puntos. Bays, escogida la Jugadora Más Valiosa de la serie, fue la segunda mejor con 14 tantos. Nicolette Gilday y Gibson agregaron 12 cada uno.

Henderson, por su parte, encabezó a Manatí con 21 unidades, Pamela Rosado sumó 15 y Westbeld apenas 10.

Para más información del BSNF pueden visitar la página oficial en el Internet a la dirección www.bsnfpr.com, así como todas las plataformas en las redes sociales, Facebook: www.facebook.com/bsnfpr y Twitter: www.twitter.com/bsnfpr.

MAYAGÜEZ – Los Indios de Mayagüez conquistaron el jueves su octava victoria en línea, al derrotar a los Gigantes de Carolina 7-2, en la acción de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, celebrada en el estadio Isidoro García de la Sultana del Oeste.

Con la victoria, la tribu estableció un récord de victorias consecutivas en el torneo actual, con ocho, destronando a los Gigantes que acumularon siete a principio de temporada.

Ahora, los Indios juegan para 16-7. Mientras, Carolina coloca su marca 11-12 para empatar en la segunda posición con los Cangrejeros de Santurce.

En la cuarta entrada, la tribu anotó tres carreras mediante doblete remolcador de Daniel Ortiz al jardín central.

Con el partido 1-0 a favor de los visitantes, Jesmuel Valentín abrió episodio con sencillo al bosque central, José Julio Ruiz recibió boleto gratis y Henry Ramos pegó imparable para llenar el tránsito de Indios y dejar el escenario listo para el batazo de Ortiz.

En la entrada de la suerte, los Gigantes anotaron una más para acercarse en el marcador.

Pero, los visitantes no contaban con la reacción indígena que le marcaron cuatro anotaciones para alejarse en el pizarrón 7-2.

Carolina anotó una en el noveno, con doblete de Jeff Domínguez y sencillo remolcador de Brian Navarreto.

Danny Ortiz se hizo sentir en la ofensiva, al terminar la noche con dos imparables en cuatro turnos, un doble y cuatro empujadas.

El importado Bailey Falter tuvo su última aparición en el torneo invernal, al lanzar por espacio de seis entradas, dando paso a una carrera, abanicar a tres y apuntarse su segunda victoria. Ramesis Rosa cargó con el revés al trabajar por espacio de una entrada y permitir tres vueltas.

Los Indios viajan mañana al estadio Hiram Bithorn de San Juan, para enfrentarse a los Gigantes de Carolina desde las 7:10 de la noche. Boletos a la venta en www.ticketpluspr.com y en la boletería del estadio.

ARECIBO – La planta de filtros Santa Isabel de Utuado se encuentra fuera de operación por ajustes operacionales, informó Samuel Rosario Vega, director de área de Arecibo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

“Brigadas de mantenimiento preventivo se encuentran en la instalación realizando cotejo del sistema. Se espera que los trabajos concluyan mañana viernes, 14 de diciembre en horas de la tarde”, explicó el funcionario.

Como resultado, los sectores que pudieran experimentar desde bajas presiones hasta interrupción del servicio de agua potable del municipio de Utuado son: Santa Isabel, Corcho y Ángeles. Asimismo, el sector Buenos Aires y Parmasola y Alto Grande de Lares pudieran experimentar intermitencia del servicio de agua potable.

Ante la posibilidad de turbidez al restablecerse el servicio, se recomienda hervir por tres minutos el agua destinada para consumo humano.

Para más información, los abonados se pueden comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente al (787) 805-2482 o acceder a la página de internet www.acueductospr.com También a través de las redes sociales Twitter y Facebook: @Acueductospr.