Puerto Rico Hoy – Diciembre 17, 2018

SAN JUAN – El trapero Benito “Bad Bunny” entregará regalos navideños este próximo domingo, 23 de diciembre en los predios del Coliseo Roberto Clemente en San Juan.

Desde las 8:00 de la mañana, habrá regalos para los primeros 30,000 niños que acudan.

Este evento será parte de la Fundación Good Bunny creada por el intérprete de “Estamos Bien”, y se dedica a la formación de niños y jóvenes en las artes y música.

El equipo de trabajo de Benito Antonio Martínez Ocasio recomendó llevar a niños mayores de 8 años.

SAN JUAN – El Programa de Ayudas de Susan G. Komen® Puerto Rico (SGKPR) informó el lunes, que otorgó 205 mil dólares a 14 organizaciones destacadas en el cernimiento y diagnóstico, asistencia en tratamiento y programas de apoyo.

“Para salvar vidas, es necesario trabajar en colaboración y desarrollar herramientas de apoderamiento en la comunidad que nos rodea. El Programa de Ayudas reconoce a estas iniciativas innovadoras que diariamente nos ayudan a cumplir nuestras metas al buscar reducir la mortalidad del cáncer de seno y proveer herramientas que garantizan cuidados de salud en los grupos de alto riesgo”, indicó Amarilis Reyes, directora ejecutiva de Susan G. Komen® Puerto Rico en declaraciones escritas.

En búsqueda de crear conciencia sobre el cáncer de seno en la población que vive en Puerto Rico, el Programa de Ayudas de Susan G. Komen® Puerto Rico otorga fondos a organizaciones sin fines de lucro enfocadas en la salud y cáncer de senos en tres (3) categorías: Cernimiento (mamografías) y Pruebas de diagnósticas (sonomamografía, biopsia, MRI, ct scan, bone scan y PET scan); Asistencia en tratamiento activo de cáncer de seno (quimioterapia, radioterapia, medicamentos recetados y transportación), y Programas de apoyo para pacientes en tratamiento activo y post tratamiento.

Enfocados en la concienciación del cáncer de seno a través de clínicas de mamografías y pruebas diagnósticas libre de costos, se destacó a 11 proyectos bajo la categoría de cernimiento y diagnóstico. Estas organizaciones son: Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico; Centro de Servicios Primarios de Salud de Patillas; Asociación Puertorriqueña Pro-Bienestar de las Familias-Pro-Familias; Fundación Riojueyana Pro-Pacientes de Cáncer (FURIPACA), Inc.; Grupo de Apoyo Esfuérzate y Sé Valiente, Inc.; Incubadora Microempresa Bieke, Inc.; Salud Integral en la Montaña, Inc. (SIM); Corp. de Servicios de Salud Primaria y Desarrollo Socioeconómico El OTOAO; Corporación La Fondita de Jesús; Prymed Medical Care, Inc. y Junqueños a la Vanguardia Contra el Cáncer.

Bajo la categoría de asistencia en tratamiento activo de cáncer de seno, como quimioterapia, radioterapia, medicamentos y transportación, se encuentran los 5 programas: Grupo de Apoyo Esfuérzate y Sé Valiente, Inc.; Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico; Fundación Riojueyana Pro-Pacientes de Cáncer (FURIPACA), Inc.; Fundación Oncológica HIMA San Pablo, Inc. y Prymed Medical Care, Inc.

En la categoría de apoyo, se encuentran 6 programas para pacientes, enfocados en el manejo del dolor, apoyo emocional, prótesis y sostenes, pelucas, tratamientos y equipo de linfedema y pago de utilidades como el agua y la luz. Estos programas para sobrevivientes y co-sobrevivientes son: Centro Integrados de Servicios de Salud de Lares y Quebradillas; Grupo de Apoyo Esfuérzate y Sé Valiente, Inc.; Fundación Riojueyana Pro-Pacientes de Cáncer (FURIPACA),Inc.; Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico; Servicios Católicos-Diócesis de Mayagüez y el Centro de Servicios Primarios de Salud de Patillas.

A través del financiamiento de iniciativas de impacto comunitario, más de 10 mil personas han recibido pruebas de cernimiento, diagnóstico, asistencia económica para tratamiento activo de cáncer de seno y programas de apoyo libre de costo.

Para más información sobre el programa de ayudas y apoyo que puede brindar Susan G. Komen® Puerto Rico pueden acceder su página en Facebook, en komenpr.org o comunicarse a través del 787-751-9096.

SAN JUAN ) – El agente Xavier Muñoz, adscrito al Negociado de Tránsito de la Policía, relató el lunes el momento en que optó por prestar consuelo y solidaridad a un conductor al que detuvo por conducir y hablar por celular a la vez en Aguadilla, quien estaba visiblemente afectado y lloroso por la muerte de un hermano.

Indicó que el momento se produjo cerca de las 4:30 de la tarde del sábado mientras patrullaba por la carretera PR-2 del mencionado pueblo del oeste.

“Cuando me acerco hacia él para pedirle los documentos de rigor e indicarle el motivo de la intervención, me doy cuenta que él está llorando, está afectado. Le pregunto qué sucede. Mientras el buscaba los documentos llorando me dice que falleció un hermano. En uno de los documentos tiene una identificación militar y obviamente él estaba afectado. Ahí es que yo le digo: olvídate del boleto, suelta los papeles, bájate del carro, vamos a hablar”, relató Muñoz en entrevista radial (WKAQ).

“Tan pronto se baja que nos movemos a la orilla, se tira en el piso llorando. Estaba bien afectado. Delante de él le extendí el brazo para darle apoyo y que se desahogara conmigo sobre lo que le estaba sucediendo”, agregó.

Entonces, el hombre le dijo al agente que su hermano había fallecido en un accidente de motora en Paseo Real en Aguadilla. “Estaba consumido con la noticia. Estaba demasiado… demasiado… Mi lado humano no permitía que él siguiera así conduciendo”, dijo Muñoz.

Relató además que por el lugar pasó un médico quien se ofreció a dar su asistencia. El hombre posteriormente se calmó.

Por su parte, el jefe de la División de Tránsito de la Policía dijo en la misma emisora que “este es un joven patrullero de Aguadilla. Lo conozco desde que entró a la Policía en el 2010. Su señora madre trabaja con nosotros también de 30 años de servicio. Honor a quien honor merece”, dijo Hernández Peña al indicar que casos como estos se dan a menudo.

“Mi mayor premio es que a ese muchacho pude causarle un impacto y saber que está mejor y que se fue más tranquilo. Es algo que todos los policías hacemos a diario. Por más pequeño o grande que sea es algo que siempre hacemos. Esta vez se dieron cuenta de algo que siempre hacemos los policías”, finalizó el uniformado.

AIBONITO – Las autoridades informaron que cerca de las 12:10 de la madrugada del lunes se reportó un incidente de violencia de género en Orocovis por el que fue arrestado un agente de la Policía.

Según el informe policiaco, el agente arrestado fue identificado como Erick Rivas Jiménez de 37 años, residente del referido municipio y adscrito al Área de Aibonito.

Las autoridades detallaron que Rivas Jiménez agredió a la víctima con las manos en el área del rostro y le causó hematomas por los que recibió asistencia médica en el Hospital SIM de Orocovis por el doctor Barrera. Posteriormente fue dada de alta.

Este caso fue referido a la División de Violencia Doméstica de Aibonito con el agente Rodríguez. El caso será consultado la mañana del lunes con la Fiscalía de Aibonito.

Contralora admite serán incómodas reuniones anticorrupción



SAN JUAN – La contralora, Yesmín Valdivieso admitió el lunes que las reuniones del Comité Anticorrupción serán incómodas, por lo que las mismas no se realizan desde el pasado mes de octubre.

Esto ante las controversias desatadas por la acusación por parte de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) contra la secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez, por supuestamente intervenir en un caso de escalamiento en la casa de su hija y por la determinación de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) de que no tiene jurisdicción para investigar una querella contra la presidenta del PFEI, Nydia Cotto Vives.

“Ahora tenemos que ver como volvemos a nuestras reuniones que antes era unas reuniones voluntarias porque queríamos reunirnos, porque teníamos un interés y yo creo que se sigue, de que se cumpla ley y hacer un gobierno más limpio. En los meses de noviembre y diciembres cancelamos las reuniones porque iba a ser algo incómodo… Espero que en enero comencemos de nuevo”, sostuvo al contralora en entrevista radial (Radio Isla).

Este grupo originalmente estuvo compuesto por la OEG, Zulma Rosario, Vázquez, Valdivieso, Cotto Vives y funcionarios federales. Recientemente se incluyó en el mismo al comisionado de la Policía, Henry Escalera.

Por otro lado, la funcionaria expresó su sorpresa ante la conclusión de la OEG de que no tiene jurisdicción sobre una querella contra Cotto Vives.

“Para serte bien sincera fue una sorpresa. No me esperaba esa conclusión de la Oficina de Ética. Puedo entender lo complicado de la situación al ser esto de que ella era contratista y también era presidenta del FEI pero por eso mismo fue que lo enviamos a Justicia y Justicia lo envió a la oficina de Ética que es la que debe tomar esta decisión y determinación”, dijo Valdivieso.

El viernes el subdirector de la OEG, Luis Pérez Vargas, dijo que luego de casi dos años de investigación, concluyeron que no tienen jurisdicción para determinar si Cotto Vives violó el estatuto al presidir el PFEI y a la misma vez ser contratista de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF).

Según el funcionario, la investigación -descrita por él como como compleja- entendió que Cotto Vives no utilizó su posición como presidenta del PFEI para beneficiarse del contrato con ADSEF. Se concluyó además que quien tiene jurisdicción sobre los trabajos de Cotto Vives como contratista de ADSEF es la propia entidad que la contrató.

SAN JUAN – El capitán Ricardo Haddock de la Policía de Caguas pidió ayuda el lunes a la ciudadanía para dar con el paradero del o de los asesinos que le quitaron la vida inocentemente a un joven estudiante de medicina en hechos ocurridos el sábado en Caguas en los que otros sujeto fue asesinado y cinco personas fueron heridas de bala.

“Necesitamos la cooperación de la ciudadanía como en casos anteriores. Casos difíciles como este se han esclarecido gracias a la cooperación ciudadana. Allí había más gente y todo lo que tengan que aportar por más mínimo que sea el detalle, para nosotros puede ser importante para poder esclarecer este caso… Cuando son este tipo de casos, donde mueren personas inocentes, el compromiso es triple y necesitamos la ayuda de la ciudadanía”, dijo Haddock en entrevista radial (WKAQ).

El uniformado indicó que observaron las cámaras del negocio pero la ayuda ciudadanía será clave. Haddock no quiso adelantar detalles sobre lo que observaron en las cámaras.

De acuerdo con la Policía, los hechos ocurrieron en horas de la madrugada del sábado frente al negocio Agave en Caguas. El joven estudiante de medicina fue identificado como Dilan Daniel Westerband Torres, mientras que el otro sujeto ultimado, que al parecer era el blanco de la balacera, fue identificado como Edgar Miguel Rivera Merced.

Las autoridades precisaron que en el incidente también resultó heridos Esteban Olivari Lamboy, de 22 años; Jean Carlos Escalera García, de 21; Enrique Maldonado Otero, de 20; Davis Marcicci Plaud, de 24 y Samuel Mendoza Pomales, de 21. Todos fueron llevados al Hospital Menonita de Caguas, en condición estable.

“Se encontraban reunidos en un reencuentro de una clase graduada (del colegio Notre Dame). Es lamentable este incidente donde estos cinco heridos y el joven Dilan Daniel estaban compartiendo allí y no tenían nada que ver con el sujeto asesinado”, relató Haddock.

Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera dijo en entrevista en la misma emisora que se le dará “bastante énfasis” a la pesquisa de este crimen. También dijo que los agentes investigadores dependen de información y de pistas que le puedan ofrecer la ciudadanía”.

En la escena se ocuparon casquillos de diferente calibre y la investigación está a cargo de la División de Homicidios de la Comandancia de Caguas. Quien tenga información puede comunicarse con las autoridades de manera confidencial al 787-343-2020.

AGUADILLA – Agentes del Distrito Policiaco Aguadilla investigan un escalamiento reportado a las 5:20 de la madrugada del lunes en la estación de gasolina Puma en la carretera PR-2 kilómetro 123.1, del barrio Corrales de esa población, donde los escaladores se apropiaron de un cajero automático privado.

Según la información preliminar, los ladrones forzaron la puerta principal del establecimiento y se robaron el aparato que no estaba incrustado a la pared.

Eduardo Hernández, propietario del lugar, no ha estimado los daños y se realizaría un inventario para verificar si los ladrones se apropiaron de alguna otra propiedad.

La agente Damaris Velázquez, supervisada por el sargento Juan Valentín, investiga los hechos. La pesquisa podría ser referida a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.

SAN JUAN – Un hombre murió atropellado en un accidente ocurrido a la 1:53 de la madrugada del lunes mientras cruzaba la Avenida 65 de Infantería, intersección con la Avenida Barbosa, informó el jefe del Negociado de Tránsito de la Policía Jorge Hernández Peña.

“Este de hoy detiene su camión 550 en la 65 de Infantería y se pone a caminar por el medio de la vía pública del estado de embriaguez que tenía, bajo los efectos de alcohol. Entonces lo impacta otro vehículo y lo mata”, dijo Hernández Peña en entrevista radial (WKAQ) al detallar que el hombre intentaba cruzar la vía.

“De acuerdo con las características y la escena que hay, (el hombre) estaba bajo los efectos de alcohol”, agregó a pesar que dijo aún no hay una prueba exacta.

Las autoridades precisaron en un parte policiaco, que el conductor de una Suzuki Rodeo color vino del 1992, que no fue identificado, conducía por la referida vía y no se percató de la presencia del sujeto, por que lo impactó mortalmente.

El conductor del vehículo se detuvo en la escena y a se le realizó la prueba de aliento a la que arrojó cero por ciento de alcohol en su organismo. El infortunado tampoco ha sido identificado.

El agente Velázquez de Patrullas Carreteras de San Juan en unión a la fiscal de turno se hicieron cargo de la investigación.

EL CAPITOLIO – El representante y portavoz popular en la comisión cameral de Vivienda, Carlos Bianchi Angleró, urgió el lunes al secretario del Departamento de Vivienda (DV), Fernando Gil a que revele cuál es su plan para lograr prontamente el desembolso a la isla de los primeros 1,500 millones de los sobre 20,000 millones de dólares del fondo de “Community Development Block Grant -Disaster Recovery” (CDBG-DR).

El legislador, dijo se supone que los fondos ya estuvieran disponibles para los trabajos de recuperación tras el paso del huracán María por Puerto Rico en septiembre de 2017.

“Es un asunto de urgencia que esos fondos comiencen a ser utilizados para arreglar las propiedades de nuestra gente que todavía siguen viviendo bajo toldos azules. Muchos están camino a pasar sus segundas navidades en condiciones que rayan en el abuso institucional por parte del gobierno y al día de hoy no sabemos cómo van a lograr arreglar las viviendas de nuestra gente”, sentenció el legislador del oeste en una comunicación escrita.

Sostuvo que el 20 de septiembre pasado Ben Carson, director de la Housing and Urban Development (HUD por sus siglas en inglés), anunció en Puerto Rico la aprobación del plan de uso de 1,500 millones de casi 20,000 millones de dólares que se le ha asignado a la isla en fondos CDBG-DR, pero al día de hoy los desembolsos no han comenzado.

Según el legislador, recientemente el portavoz de HUD, Brian Sullivan indicó que el gobierno de Puerto Rico está en un proceso de establecer su programa para el manejo financiero de los fondos de desastre, para asegurar que el dinero llega a la gente que más lo necesita. Indicó que el funcionario federal sostuvo que esperan que ese proceso se haga lo más pronto posible.

“Como si fuera poco, para completar este preocupante panorama, el oficial de Revitalización de la Junta de Control Fiscal, Noel Zamot, le comunicó por escrito al HUD, su disposición de colaborar para asegurar que los fondos del programa CDBG-DR sean utilizados correctamente. Ahora la JSF quiere meter sus manos en ese bolsillo sin tener el andamiaje para hacerlo, todo por la desconfianza que tiene el gobierno federal en el gobierno de Puerto Rico”, agregó.

“HUD reconoció que para iniciar el desembolso de los primeros 1,500 millones de dólares de fondos CDBG-DR el gobierno de Puerto Rico tiene que demostrar que tiene la capacidad de manejar el dinero. Esta semana el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, junto al secretario de Estado, el Director de PRFAA y la comisionada residente, fueron a Washington para explicarle a funcionarios de la Administración Trump que los fondos federales de recuperación no pagarán ninguna parte de la deuda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, concluyó Bianchi Angleró.

WASHINGTON, D.C.- La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció el lunes nuevas aprobaciones de fondos federales, en esta ocasión por parte de tres dependencias del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, que suman 19 millones 189 mil 731 dólares.

La funcionaria informó en una comunicación escrita que el Centro para la prevención de VIH, Hepatitis, Enfermedades de Transmisión Sexual y Tuberculosis adscrito al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, asignó 6 millones 398 mil 374 dólares bajo programas integrados de vigilancia y prevención del VIH para los departamentos de salud al Departamento de Salud de Puerto Rico.

Otro fondo que recibirá el Departamento de Salud de Puerto Rico es bajo el Programa de Pago de Educación Médica Graduada de Hospitales Infantiles, CHGME por sus siglas en inglés, de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) por 752 mil 319 dólares, según precisó la funcionaria.

Los fondos federales para la educación médica de posgrado son proporcionados principalmente por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

Explicó que antes de la creación del CHGME, los hospitales de enseñanza para niños recibían una cantidad desproporcionadamente baja de fondos federales para la educación médica de posgrado (GME) en comparación con los hospitales de enseñanza que atienden a pacientes adultos. El propósito del Programa de pagos CHGME es compensar la disparidad en el nivel de financiamiento federal de GME para hospitales de enseñanza para niños independientes frente a otros tipos de hospitales de enseñanza.

Por otro lado, González Colón indicó que la Oficina de Head Start de la Administración de Familias y Niños asignó al Municipio de Manatí 6 millones 12 mil 149 dólares y al Municipio de Carolina la cantidad de 6 millones 26 mil 889 dólares para sus represivos programas de Head Start.

SAN SEBASTIÁN – Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla investiga un accidente de carácter grave, reportado a las 9:30 de la noche del domingo en la carretera PR-111 kilómetro 14.3 de San Sebastián.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, José A. Feliciano Rodríguez, de 41 años y vecino de Mayagüez, con licencia de conducir vencida desde el pasado mes, manejaba un Hyundai Elantra, color azul de 2012 de este a oeste, bajo los efectos de bebidas embriagantes, por lo que perdió el control e invadió el carril contrario.

Las autoridades detallaron que Feliciano Rodríguez impactó un Mitsubishi Mirage, color blanco de 1996, conducido en su vía franca por Johnny Rodríguez Sánchez, de 31 años y vecino de San Sebastián. Éste viajaba acompañado de su pareja, Brendalí Rodríguez Soto, de 31 años y los hijos de ésta, un niño de 13 y una niña de 15.

El parte policiaco detalla que ambos conductores resultaron levemente lesionados, mientras que los menores fueron atendidos de las lesiones presentadas en un hospital de la región. Éstos están estable.

No obstante, la Uniformada detalló que Rodríguez Soto resultó con lesiones graves por las que tuvo que ser transportada en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedras.

El agente José Montalvo, supervisado por el sargento Omar Padilla, en unión a la fiscal, Diana Méndez, se hicieron cargo de la pesquisa, en la que como parte de la misma se tomaron fotos y medidas de la escena. Los autos fueron ocupados para fines de peritaje, se entrevistaron testigos y se hicieron pruebas de alcohol a los conductores.

Feliciano fue sometido a la prueba de aliento a la que arrojó 0.257 por ciento de alcohol en su organismo. A Feliciano Rodríguez se le hizo la prueba por sangre. Las autoridades continúan con la correspondiente investigación.