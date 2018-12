Puerto Rico Hoy – Diciembre 19, 2018

SAN JUAN – El frío navideño se sigue sintiendo durante las noches y mañanas en la isla, según reflejan datos provistos por el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) que indican que el miércoles las temperaturas oscilaron entre los 51 y 73 grados.

En un publicación en su cuenta de Twitter @NWSSanJuan, el SNM colgó una gráfica con las temperaturas mínimas reportadas el miércoles por Observadores del Programa Cooperativo.

Según el SNM la temperatura más baja se registró en Adjuntas con 51 grados. La más alta fue en Guayama con 70 grados. En Christiansted, St. Croix se reportó una temperatura de 73 grados.

Por otro lado, en el área de Levittown-Toa Baja y en San Juan se reportaron 69 grados. En Aguadas y Juncos el termómetro bajó hasta los 65 grados, en Ciales a 63 grados y en Maricao a 61 grados.

Mientras, el resumen del informe del tiempo del SNM revela que la noche del martes las temperaturas mínimas estuvieron en el rango desde los medios 50 grados a través de áreas más altas hasta los bajos 70 grados a través de las áreas costeras. Los vientos estuvieron leves y variables.

SAN JUAN – El United States Cesus Bureau publicó el miércoles, los estimados anuales de la población más recientes para Puerto Rico.

Estas estadísticas hacen referencia al primero de julio de 2017 e incluyen los componentes de cambio poblacional anual desde el primero de julio de 2010, que sustentan el estimado de la población desde comienzos de la década. Como la entidad líder de la Red State Data Center (SDC) del United States . Census Bureau en Puerto Rico, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (Instituto) presenta este resumen de los hallazgos de los nuevos estimados anuales poblacionales del 2018:

1) La población de Puerto Rico se estimó al primero de julio de 2018 en 3,195,153 personas.

2) La repercusión de los huracanes (Irma y María) del año 2017 está contemplada en los nuevos estimados. Estos huracanes impulsaron aún más la tendencia decreciente del tamaño de la población en Puerto Rico. El cambio poblacional absoluto entre julio 2017 al 2018, se estimó cercano a 130 mil habitantes, traduciéndose en 3.9 por ciento de la población total.

3) En comparación con el pasado Censo 2010, cuando la enumeración oficial resultó en 3,725,789 personas, el nuevo estimado apunta a un decrecimiento acumulado en la presente década cercano al 14 por ciento hasta el 2018.

4) En relación con la población residente de 18 años de edad o más (en edad de votar), ésta se estimó en 2,601,142 millones, comprendiendo el 81 por ciento de la población en Puerto Rico.

5) Los componentes del cambio poblacional contemplan que, entre el 1ero de julio de 2017 y el primero de julio de 2018, en Puerto Rico ocurrieron alrededor de 24 mil nacimientos y 31 mil muertes.

Como consecuencia, los estimados anuales de la población reflejan más muertes que nacimientos, resultando en incremento natural cercano a -6 mil personas.

En cuanto a la migración, el saldo neto estimado fue aproximadamente de -123 mil personas durante el mismo periodo.

SAN JUAN – La Policía investiga un caso de “carjacking” ocurrido cerca de las 4:40 de la madrugada del miércoles en el centro comercial Plaza Centro en Caguas, así como robos domiciliarios en lo que los ladrones hurtaron enseres y hasta vehículos.

Según el informe policiaco, en el caso del “carjacking”, la víctima alegó que cinco individuos enmascarados, mediante amenaza e intimidación con arma de fuego, lo despojaron de su Toyota Tacoma color vino de 2005, con tablilla 791-525 y de un celular Samsung Galaxy S9, valorado en 800 dólares.

Agentes adscritos a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas se hicieron cargo de la investigación.

Entretanto a eso de las 6:41 de la tarde del martes se reportó un escalamiento en la calle 14 de la urbanización Santa Rita en Vega Alta, según informó la Policía. Noel Bruno alegó que desconocidos causaron daños a las puertas frontal y posterior de la residencia y se robaron una nevera, dos lavadoras, una estufa, dos “trimmers”, una podadora, un Hyundai Elantra de 1997, color verde, tablilla CTA-402 y un Mitsubishi Mirage, color blanco de 1999, tablilla DPM-089.

La agente Sherley Soto, adscrita al Distrito de Vega Alta se hizo cargo de la investigación.

Mientras tanto, la Uniformada detalló que un escalamiento se reportó el martes en una residencia que ubica en la carretera PR-775 en el Barrio Piña de Comerío. En este caso, José Alicea alegó que un desconocido forzó el portón del lado de su residencia y se robó un televisor Silvania, un televisor Toshiba, una cama de niña y ropa de niña, una consola con varios juegos, una caja de herramientas, un “trimmer”, un compresor de aire y una escalera.

La propiedad fue valorada 11,000 dólares, según detalla el parte policiaco. Este caso se refirió a la División de Propiedad del CIC para que se hagan cargo de la investigación.

Por otro lado, las autoridades indicaron que a eso de las 5:15 de la mañana del martes se reportó una apropiación ilegal en la Calle 18 de la urbanización Bayamón Gardens en Bayamón. Nancy Medina alegó que un desconocido logró acceso al interior de una Jeep Grand Cherokee, color vino y se llevó una mochila, color negro con documentos personales y 90 dólares en efectivo.

Asimismo, se informó que un robo fue reportado a las 8:00 de la noche del martes en el área de estacionamiento del supermercado Econo en Fajardo. Eva Marcano alegó que dos individuos se le acercaron portando armas de fuego mediante intimidación y amenaza le anunciaron un robo. Los ladrones le robaron su cartera tipo bolso con 210 dólares en efectivo y documentos personales.

La perjudicada resultó ilesa y los individuos abandonaron el lugar con rumbo desconocido, confirmaron las autoridades.

Se le exhorta a la ciudadanía a comunicarse con la Policía de manera confidencial si posee información que ayude a esclarecer un delito llamando al 787-343-2020.

EL CAPITOLIO – El vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer Rodríguez agradeció el miércoles al gobernador Ricardo Rosselló Nevares que le diera paso al Proyecto del Senado 1131, que ordena a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) revaluar las solicitudes que fueron presentadas oportunamente por las entidades gubernamentales conforme al programa de pre retiro voluntario.

“Se realizaron varias vistas públicas en el Senado y como parte de los resultados de la investigación realizada por la Comisión de Hacienda entendimos que lo más prudente y justo es que la OGP revaluara las peticiones que cumplían con todos los requisitos y que no presentaban menoscabo económico ni de personal para la agencia que trabajaban”, sostuvo Seilhamer Rodríguez en declaraciones escritas.

Detalló que la medida, radicada junto a la senadora Migdalia Padilla, surgió como consecuencia del acercamiento de cientos de empleados públicos preocupados porque OGP les había denegado la petición de acogerse al pre retiro voluntario, a pesar de cumplir con los requisitos, haber solicitado a tiempo y resultar favorable económicamente para la agencia gubernamental para la que trabajaban.

Añadió que el gobernador hizo lo correcto al convertir en Ley esta medida, que pasa ahora a evaluación de la Junta de Control Fiscal. “Confío que la Junta evalúe los números y los resultados de este programa. Según los datos provistos por OGP de un total de 116 agencias, fueron aprobados planes de pre retiro para 40 agencias. Esto representó un ahorro neto para el primer año de sobre 16 millones de dólares y un ahorro neto de más de 150 millones de dólares al completar el Programa. Con esta medida además de garantizar un proceso justo para los empleados públicos, atendemos también la situación fiscal del gobierno”, dijo.

Finalmente, Seilhamer Rodríguez indicó que, “esta medida es cónsona con lo que busca el gobierno y la Junta de allegar ahorros al fisco. Además, ahora el gobierno cuenta con la Ley 8-2017 que estableció el empleador único, lo que permite al gobierno la mejor utilización del recurso humano según las necesidades de prestación de servicios. Revaluar estas solicitudes podría representar en reducción significativa al gasto público y además se le haría justicia a miles de empleados públicos”.

BAYAMÓN – Un total de 31 personas, entre ellos siete universitarios, fueron arrestadas en la Operación sin Fronteras que se realizó desde horas de la noche del martes por trasiego de drogas y venta de armas.

La información la ofreció el gobernador Ricardo Rosselló Nevares acompañado del secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera, el comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera, los fiscales a cargo de los casos, Fernando Chalas y Leilani Vargas, entre otros funcionarios.

“No le daremos tregua al criminal ni al narcotraficante y utilizaremos todos los recursos que estén a nuestra disposición para así poder hacerlo”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Detalló se trata de 31 arrestados integrantes de dos grupos, uno de ellos dedicados al trasiego de drogas en en el área de la Universidad Politécnica en Hato Rey y el otro dedicado a la venta de armas. Se radicaron 121 denuncias, de las que 112 son por armas y nueve por drogas con sobre seis millones de dólares en fianzas. Además, se confiscaron 11 vehículos.

El mandatario resaltó las transacciones fueron realizadas por agentes encubiertos de la División de Drogas de la Policía en horas del día y en lugares públicos.

Entretanto, el fiscal Chalas, a cargo de los casos de trasiego de drogas en el área de la Universidad Politécnica detalló que la investigación se conduce desde el mes de febrero y que se radicaron nueve denuncias por el artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas por venta de drogas en áreas bien cercanas a la universidad. El juez Edgar Figueroa del Tribunal de San Juan encontró causa en todos los cargos e impuso una fianza de 5 mil dólares por cada denuncia para un total de 45 mil dólares. Aun faltan por arrestar dos sujetos.

Mientras, la fiscal Vargas, explicó que la cantidad de arrestados por casos de venta de armas asciende a 25.

Por su parte, Pesquera dijo que “cuando ustedes ven esta cantidad de armas, piensen que cada una de esas armas potencialmente puede haber matado o herido a cientos de personas. Lo que estamos haciendo es eliminando los instrumentos de los criminales para cometer sus delitos… Es un caso difícil porque el elemento criminal que brega en este tipo de industria es precisamente aquel elemento que comete los asesinatos”.

SAN JUAN – El presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT) y de la Unión Independiente Auténtica (UIA) de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA,) Pedro Irene Maymí, rechazó el miércoles el cierre de las oficinas de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) en Humacao.

El líder de la CPT denunció que el dinero que pagan los patronos para proveerle servicios a los miles de lesionados, no está siendo utilizado para darle servicio directo a los que son la razón de ser de dicha corporación pública.

“El director ejecutivo de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado ha estado tomando determinaciones de cierre de oficinas que afectan directamente a los lesionados. El más reciente ejemplo es este cierre de las oficinas en Humacao, pero anteriormente se había cerrado las oficinas de San Juan por lo que los empleados que recibían servicios allí tienen que trasladarse a Carolina”, denunció el líder sindical en una comunicación escrita.

Irene Maymí sostuvo que las uniones también son patronos y pagan el seguro que requiere dicha corporación pública, por lo que también les preocupan sus propios empleados.

“Como patrono, nos preocupa que empleados de los sindicatos que acudían a Humacao, ahora tendrán que movilizarse hasta Fajardo. Esto significa que para un empleado que tenga una condición que le mantenga en sillón de ruedas o de alguna forma con limitaciones físicas, tendrán que trasladarse más lejos lo que les va a encarecer indirectamente el servicio que reciben. En el caso nuestro como patrono, nos preocupan los empleados de la UIA que reciban servicios en una de estas oficinas que están cerrando, tengan que movilizarse a oficinas más lejanas con los sacrificios que esto representa”, señaló el sindicalista.

El líder obrero lamentó las alegadas expresiones del director de la CFSE, Jesús Rodríguez sobre el liderato de la unión.

“Las expresiones del director Jesús Rodríguez, en las que dice que el liderato de la Unión protesta por todo, lo que es una muestra clara que no tiene idea de las responsabilidades de él como Jefe de la corporación pública donde existe una Unión que representa a los trabajadores. Toda acción que cambie de una u otra manera las condiciones de empleo de uno o más trabajadores del Fondo, tiene que ser negociado con el sindicato. Eso es ley y es su deber cumplir”, dijo.

“Condenamos enérgicamente que una corporación pública que actualmente tiene ganancias millonarias, le esté cerrando el acceso a los empleados lesionados a recibir servicios directo. Obviamente tenemos que levantar nuestra voz ante este atropello que se pretende continuar haciendo contra los empleados públicos que acuden al Fondo a recibir servicios como consecuencia de una lesión o de una enfermedad”, finalizó Irene Maymí.

SAN JUAN – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto anunció el miércoles que el municipio está listo para recibir a más de 12,826 pasajeros de cuatro barcos crucero que llegarán al Viejo San Juan.

“La llegada de miles de viajeros en un mismo día representa una inyección económica, y al mismo tiempo, brinda la oportunidad de mostrar la capacidad del gobierno municipal para asistir y manejar un alto volumen de pasajeros, ofreciendo una experiencia única a los turistas, muchos de ellos que visitan por primera vez a Puerto Rico”, expresó Cruz Soto en declaraciones escritas.

Detalló que entre los barcos crucero que llegan al Puerto de San Juan se encuentran Carnival Breeze, Seven Seas Voyager, Kydon y Symphony of the Seas de la compañía Royal Caribbean, que es el más grande del mundo. Se espera que de ellos desembarquen unos 12,826 pasajeros sin contar los 4,224 miembros de tripulación.

Solo el Symphony of the Sea tiene capacidad de un máximo de 6,680 pasajeros y 2,280 tripulantes, mencionó la alcaldesa.

Asimismo, la ejecutiva capitalina aseguró que el municipio ha implementado un plan para atender el flujo de personas en la ciudad amurallada, así como un plan de seguridad y tránsito y manejo de emergencias en las calles en el centro urbano del Viejo San Juan.

Se informó además que, como parte de la oferta cultural del municipio, el grupo Gíbaro de Puerto Rico estará ofreciendo un espectáculo artístico a partir 10:00 de la mañana en la Plaza Arturo Somohano (detrás del Teatro Tapia).

“Nuestra ciudad amurallada recibe hoy a miles de turistas que podrán disfrutar de nuestros encantos naturales, la historia colectiva de nuestra Patria a la vez que podrán experimentar nuestra cultura. Pero, sobre todo, los turistas podrán sentir la amabilidad y generosidad de nuestra gente que contra toda adversidad se levantan cada día con más fuerza y más esperanza para demostrar que podemos”, finalizó la alcaldesa.

CAGUAS (- La Policía informó que a eso de las 4:00 de la madrugada del miércoles se reportó un robo ocurrido en la gasolinera Shell, que ubica en la carretera PR-172 en Caguas.

Según el informe policiaco, cuatro individuos impactaron la entrada del establecimiento con una guagua Ford blanca y mediante amenaza e intimidación con armas de fuego, se apropiaron de una máquina ATM que se encontraba en el interior.

Las autoridades relataron que posteriormente los ladrones fueron interceptados por agentes de Caguas y Juncos y luego éstos abandonaron el vehículo en la carretera PR-189, salida 14 hacia la PR-30 jurisdicción de Juncos.

Agentes adscritos a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del Área de Caguas investigan.

Por: Servicio Nacional de Meteorología

SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que un área de aguaceros y nubes en niveles bajos se acerca a las islas desde el este. Esto resultará en aguaceros pasajeros durante horas de la mañana a través de las aguas locales y sobre porciones de las islas.

La humedad disponible se combinará con el calor diurno y la brisa marina para resultar en aguaceros de aislados a dispersos en la tarde sobre porciones del este, el interior y oeste de Puerto Rico. Sin embargo, debido a la influencia de una alta presión en los niveles medios, acumulaciones de lluvia serán de leves a moderados.

A través de las aguas regionales, el oleaje se mantiene menor de cinco pies con vientos del este entre cinco a 15 nudos. Una marejada del norte aumentará el oleaje y el riesgo de corrientes marinas para el jueves y viernes.

El cielo estuvo mayormente despejado sobre tierra durantes horas de la madrugada. Aguaceros pasajeros aumentaron a través del Pasaje de la Anegada y a través de agua del Atlántico y el Caribe.

Las temperaturas mínimas estuvieron en el rango desde los medios 50 grados a través de áreas más altas hasta los bajos 70 grados a través de las áreas costeras. Los vientos estuvieron leves y variables.

PONCE – La alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez participó de su reunión mensual con el “task force” de seguridad, como parte de los trabajos de continuidad al plan preventivo para combatir la criminalidad en la Ciudad Señorial.

En esta ocasión, el designado comisionado de la Policía Municipal, licenciado y teniente II Juan Molina, informó que tendrán 20 patrullas en unión al apoyo del “task force” en turno de 8:00 de la noche a 4:00 de la madrugada los días 24 y 31 de diciembre en Ponce. Este esfuerzo se intensificará en calles principales como la carretera PR-14, la carretera PR-2, la Avenida Las Américas, la Calle Villa y la Calle Victoria.

“Continuamos nuestro plan preventivo intenso en toda la ciudad y esperamos que como hasta ahora, las festividades navideñas transcurran sin incidentes que lamentar. El pueblo ponceño debe estar seguro que su Policía Municipal está trabajando por su seguridad”, destacó la alcaldesa en una comunicación escrita.

Por su parte, la Policía Estatal mantiene su compromiso con la ciudad implementando un plan de seguridad en coordinación con la Policía Municipal desde el pasado Viernes Negro aumentando las rondas preventivas de 7:00 de la noche a 3:00 de la madrugada los fines de semana.

La ejecutiva ponceña detalló que este plan también contiene una fase comercial diurna para propiciar que las personas hagan sus compras de manera segura. Asimismo, como parte de la iniciativa, el 31 de diciembre todo comandante de distrito, precinto o unidad estará brindando apoyo a los agentes designados para la fecha.

Por otro lado, Bomberos contará con personal suficiente en cada turno de fin de semana y días festivos con sus respectivos supervisores para atender cualquier incendio que surja. Sus esfuerzos han estado enfocados en la prevención, llevado su mensaje a centros comerciales y a escuelas de la zona.

Durante las festividades, el Tribunal de Ponce tendrá fiscales de turno disponibles para investigar y procesar casos.

Además, la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias tendrá personal disponible de emergencias médicas y rescate para atender cualquier emergencia. También contarán con refuerzo de ambulancias con compañías privadas en caso de aumento de demanda del servicio.

Finalmente, las agencias de seguridad estatales y federales colaborarán con la Policía Municipal en todo lo que necesiten para cumplir las metas del plan trazado.

MAYAGÜEZ – Los líderes del torneo del béisbol invernal, Indios de Mayagüez, ficharon al lanzador dominicano Esmerling De La Rosa, así lo informó el gerente general de la tribu, Frankie Thon.

De La Rosa que participó este año con las Águilas Cibaeñas de la Liga de Béisbol Profesional Dominicano, acumuló efectividad de 1.93 en seis partidos, abanicando a cuatro bateadores en cuatro y dos tercios de entrada.

“De La Rosa viene como recomendación de Kennys Vargas, es un muchacho que tira duro según me indica Kennys. Nosotros decidimos fírmalo debido a que en esta época es bien difícil conseguir picheo y más ahora, ante la salida de Félix Báez por lesión”, dijo Thon.

La salida de Báez se debió a un pelotazo recibido en su brazo derecho el pasado domingo, cuando Edwin Gómez pegó una línea por el montículo que golpeó al derecho, obligándolo a salir del encuentro.

“Entendemos que no más tardar del viernes, De La Rosa esté activo y en uniforme. Solo falta la carta de autorización del equipo de las Águilas y esperamos recibirla mañana (miércoles)”, añadió el gerente general.

Por otro lado, los mayagüezanos anunciaron que dejaron en libertad al lanzador importado, Colby Blueberg y al jugador de cuadro, Nelson Molina. En adición, se desactivo Trevor Bettencourt, que terminó su participación el pasado sábado.

Entre tanto, se activaron a los serpentineros Nicholas Padilla y Alex Burgos.

El próximo partido de los Indios será el miércoles, cuando viajen al estadio Hiram Bithorn de San Juan, para enfrentarse a los Gigantes de Carolina desde las 7:10 de la noche.

SAN JUAN – La Sociedad de Astronomía de Puerto Rico (SAPR) informó el miércoles que uno de sus miembros tomó una foto del cometa 46P / Wirtanen que tuvo su mayor acercamiento con la Tierra durante este fin de semana a una distancia de unos siete millones de kilómetros.

Se trata de José Candelaria, quien es profesor en el laboratorio de astronomía del Colegio Capitán Correa en Hatillo y miembro del programa educativo voluntario de NASA/JPL Solar System Ambassadors.

“Durante su máximo acercamiento a la Tierra, el cometa 46P / Wirtanen fue visible a simple vista desde lugares oscuros y ocupaba un diámetro igual a la Luna llena. Su luz era tan tenue que se difuminaba sobre toda el área de observación lo que hacía dificultoso el poder apreciarlo. La mejor forma de poder observarlo era con prismáticos o más detalladamente con un telescopio y cámara apropiada para realizar astrofotografías, por lo que desde las facilidades del laboratorio de astronomía del Colegio Evangélico Capitán Correa en Hatillo tuvimos que utilizar nuestro telescopio reflector y una cámara ccd para poder obtener una imagen en su momento más cercano”,, comentó Candelaria, quien actualmente es director regional de la SAPR en Arecibo.

Por su lado, Josué Rodríguez Colón quien es vicepresidente de la SAPR, comentó que “un cometa es un objeto celeste que está compuesto mayormente de hielo que se va desprendiendo lentamente según va acercándose al Sol durante su órbita, causando que su particulado cree una cola de vapor en dirección opuesta al Sol debido a la radiación y el viento solar”.

La SAC invita a aquellos aficionados a la astronomía a que muestren sus fotografías astronómicas tomadas por medio de cámaras y telescopios a través de su página de Facebook en https://www.facebook.com/saprinc. A todos aquellos que enseñen sus fotos, se le dará el crédito correspondiente y se tomará en cuenta para una posible publicación de la organización en el futuro.

Cometa 46P/Wirtanen en su mayor acercamiento con la Tierra tomada desde el laboratorio de astronomía del Colegio Capitán Correa de Hatillo, PR. Crédito: José Candelaria (SAPR).

ARECIBO – Las autoridades informaron que a eso de las 8:00 de la noche del martes fueron halladas sustancias controladas en la cárcel de Sabana Hoyos, en Arecibo.

Según el parte policiaco, el oficial de corrección Oniell Montalvo indicó que realizó un hallazgo en el Penal 728 de 47 envolturas de cocaína, 21 bolsas de picadura de marihuana y 27 bolsas de marihuana sintética.

Nadie fue arrestado, según detalló la Uniformada.

Nadie fue arrestado, según detalló la Uniformada.

Lo toman más de 30 puntos tras ser agredido con arma blanca junto a su esposa en Arecibo

ARECIBO ( – La Policía informó que se reportó una agresión agravada a eso de la 11:30 de la noche del martes en el negocio El Marino en el Barrio Candelaria, carretera PR-2 de Arecibo.

Según el parte policiaco, Luigee Vélez Torres, de 37 años y residente del mencionado pueblo, alegó que estaba compartiendo con su esposa Vanessa Barbosa Román, de 38 años junto a unos familiares cuando se le acercó un individuo y comenzó a discutir con él. Acto seguido sacó un arma blanca y lo agrede. Además, cuando Barbosa se acercó también la agredió.

Las autoridades detallaron que Vélez Torres se montó con su esposa en su Toyota Matrix y llegaron al Hospital Dr. Susoni en Arecibo, donde atendidos por el médico de turno quien diagnosticó herida abierta en el lado izquierdo del abdomen y le tomó 29 puntos de sutura, en el antebrazo izquierdo le tomó ocho puntos de sutura y en el área del pecho, 17 puntos.

Además, Barbosa Román tenía una herida abierta en el antebrazo izquierdo y hasta el momento se desconoce si le tomaron puntos de sutura. La condición de ambos es estable.

El agente José A. Ramos Rivera, del Precinto 207 Sabana Hoyos investigó preliminarmente. Continúa con la investigación el agente Efraín Reyes Chico, de la División de Homicidio del área de Arecibo.

El agente José A. Ramos Rivera, del Precinto 207 Sabana Hoyos investigó preliminarmente. Continúa con la investigación el agente Efraín Reyes Chico, de la División de Homicidio del área de Arecibo.

Escrito por Centro Periodismo Investigativo (CPI)

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla | Centro de Periodismo Investigativo

SAN JUAN – El principal responsable de que miles de personas no murieran por el colapso del sistema de salud de Puerto Rico tras el huracán María, el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, no cumplió con su deber antes, durante, ni después de la emergencia, reveló una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Accede esta historia aquí: https://bit.ly/2EC1kG3 .

Sorteos de la Lotería Electrónica de Puerto Rico del martes, 18 de diciembre de 2018.



Los números ganadores en los sorteos de la Lotería Electrónica del martes, 18 de diciembre fueron los siguientes:

Sorteo Diurno

Pega 2 —————- 87

Pega 3 —————- 707

Pega 4 —————- 2503

Sorteo Nocturno

Pega 2 —————- 62

Pega 3 —————- 265

Pega 4 —————- 7485

