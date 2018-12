Puerto Rico Hoy – Diciembre 20, 2018

SAN JUAN – El director de la División de Explosivos de la Policía, Rafael Romero advirtió el jueves que los artefactos pirotécnicos conocidos como “garbanzos” actualmente son más peligrosos que los antiguos.

“Ciertamente los de hace algunos años no son nada inofensivos porque sí pueden ocasionar cierto daños si se lanzan a otra persona en la cara o los ojos. Estos últimos años han llegado unos con cierto grado de más peligrosidad porque son mucho más grande. Parecen como un petardo sin mecha”, dijo Romero en entrevista radial (WKAQ).

Explicó que estos artefactos se comenzaron a ver esta semana, pues aún no había venta legal de pirotecnia en las tiendas.

“Estaremos trabajando con eso y llevándolos al (Negociado de Ciencias) Forenses para que nos indiquen la cantidad de material que tienen y se caen en los estándares de legalidad”, dijo.

Reiteró que los petardos siguen siendo ilegales y que no han ocupado ningún cargamento de éstos en lo que va de año. Asimismo, alertó sobre la distribución de los cuartos de dinamita que llegan a la isla ilegalmente y que son tan potentes que hasta pueden romper un bloque de cemento. También señaló la peligrosidad de las llamadas “bazookas” caseras que antes se hacían de lata y ahora se hacen en PVC, lo que las hacen más peligrosas.

Explicó que la pirotecnia legal es la que se vende en los centros comerciales que es de base terrestre, que producen una chispa que no sube de más de tres pies, así como las conocidas estrellitas, bolitas de humo, entre otros.

“Siempre monitoreamos los accidentes (por pirotecnia). El pasado primero de enero se reportaron seis personas heridas, cuatro de ellos menores de edad y dos mayores de 18 años. Lamentablemente”, dijo.

BAYAMÓN – Un accidente fatal con peatón se reportó a las 5:16 de la mañana de hoy, en la carretera PR-2, frente a la Panadería Barcelona en Bayamón, informaron las autoridades.

Según la información preliminar, se alega que un hombre que no ha sido identificado al momento se encontraba por la referida vía y fue impactado por un Nissan color gris del 2012 que era conducido por Cristian González Román de 21 años y residente de San Juan.

El perjudicado fue transportado al Centro Médico de Río Piedras, donde posteriormente falleció, confirmó la Policía.

Mientras, las autoridades indicaron que el conductor del vehículo se detuvo en la escena del accidente, a este se le realizó la prueba de aliento a la que arrojó cero por ciento de alcohol en su organismo.

El agente Antonio Hernández adscrito a la División Patrullas de Carreteras de Bayamón investiga el accidente en unión al fiscal de turno.

SAN JUAN – El líder comunitario Roberto Pérez Santoni, mejor conocido como Papo Christian, afirmó el jueves sentirse satisfecho con los resultados durante los pasados 15 años de la iniciativa contra los disparos al aire y aseguró seguirá con su labor a pesar que le aqueja una condición cardiaca.

“Esto está en su apogeo. Yo estoy un poco cansado y ahora descubrí lo que me dijo el cardiólogo que el corazón me está latiendo más lentamente y me asfixio más que antes. Nada. Hay que seguir con esto pa’ lante. Yo buscaré alternativa después de enero porque ahora no hay tiempo para eso. La campaña está en su apogeo y estoy entusiasmado”, dijo el líder comunitario en entrevista radial (WKAQ).

Indicó que en Bayamón han hecho varias actividades relacionadas a esta iniciativa y que recientemente estuvo en una caminata de la Escuela Elemental Epifanio Fernández Vanga.

“La semilla está sembrada. Ver a tanto niño, tanto joven caminando contra los tiros al aire… Estoy entusiasmado. Esto no lo para nadie. Eso me llena de mucha alegría. Estos 15 años si han valido la pena. Han valido la pena porque la vida hay que vivirla con un propósito”, agregó el líder del residencial Manuel A. Pérez.

Insistió en la necesidad de que se mantenga el mensaje y que los ciudadanos pueden hacer algo por el país. Resaltó que este año el logo de la iniciativa tiene una india taína, una africana y una española.

“Este año la campaña de no tiros al aire tiene rostro de mujer. El mensaje implícito está ahí: que las mujeres se respetan. Las mujeres no se matan. Son las matriarcas de nuestras familias. Son nuestras hermanas, nuestras tías, nuestras hijas, nuestra familia. Las mujeres no se tocan. Este año va ese mensaje también de respeto de la dignidad de una mujer que lleva en su barriga nueve meses a una criatura y después venga un desgraciado y un infeliz a matarla. Eso no se hace. Mujeres no se dejen maltratar, busquen ayuda”, señaló.

SAN JUAN – La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz pidió el jueves a los maestros a que no paguen nada del dinero que les está cobrando el Departamento de Educación (DE) por alegadas ausencias desde 2007.

“Tengo este teléfono inundado porque le están cobrando a los maestros ausencias desde el 2007 cuando el maestro no tiene la evidencia de que estuvo presente porque en esa época se firmaba en una hoja larga y el director se quedaba con esa hoja porque era a mano pero el maestro no tenía evidencia de que hubiese estado presente”, dijo Díaz en entrevista radial (WKAQ).

Explicó que luego se instaló el ponchador electrónico que no estuvo en funciones hasta 2012. Dijo que a una maestra le están cobrando 40 mil dólares de ausencias, de los que ya ha pagado 20 mil.

“Que no paguen un centavo, por favor, hasta que le digamos, porque aquí vamos a tener que negociar esto o ir a los tribunales o llegar a un acuerdo con la secretaria (del DE, Julia Keleher) porque no le puedes cobrarle a una persona que no le diste la evidencia de que no estuvo presente porque los maestros no se quedaban con una copia de esa hoja. El Departamento que le muestre al maestro esas hojas de asistencia desde 2007 pero no se las quieren mostrar tampoco”, sostuvo.

Por otro lado, la líder sindical dijo que hay miles de maestros que han optado por retirarse ante los recortes a las pensiones que propone la Junta de Control Fiscal (JCF).

“Han estado así todos estos días. Son miles de maestros. Todos los maestros están buscando si se pueden ir con 25 años de servicio y el 1.8 por ciento promedio de sus tres salarios más altos. Como hay una amenaza y la Junta tiene planes de cambiar el Sistema de Retiro actual para pasar el dinero a unas cuentas 401 K para que no tengan que pagar una pensión definida, pues los maestros prefieren irse con el 1.8 por ciento en vez del 75 por ciento aunque se vayan con menos de la mitad de lo que se hubiesen ido”, dijo la líder magisterial.

Asimismo, Díaz explicó que ante este panorama, por ejemplo un maestro que tenga un doctorado, cuya pensión sería de 1,800 o 2,000 dólares, ahora recibiría cerca de 1,000 o 1,200 dólares.

“Mil dólares no da para nada. No puedo recomendarles nada, porque sería yo responsable del futuro de ese maestro. Cada uno tiene que tomar su decisión. Aquí va a depender de que aunque la Junta ordene, si la Legislatura no legisla para convertirlo en ley, o se hace realidad. Si la Legislatura doblega rodilla se convierte en realidad y los maestros se quedan sin pensión”, dijo.

Explicó que todos los educadores van a pasar a un 401 K pero los que tienen más de 40 años van a pasar a un 401 K sin derecho al seguro social. Los que tienen menos de 40 años, se supone que el gobierno le pague el seguro social.

“Aquí hay una ley para que a los maestros nuevos se le pague el seguro social desde 2014 y no lo están haciendo”, denunció al indicar que el miércoles se produjo apertura para negociar sobre este particular.

WASHINGTON, D. C. – En un mensaje en el Hemiciclo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la comisionada residente, Jenniffer González Colón, pidió apoyo el miércoles por parte del Congreso para la medida H.R. 6809, conocida como PRIMA, que atiende la crisis de atención médica en Puerto Rico.

“Señor presidente, la infraestructura de salud en Puerto Rico continúa siendo peligrosamente inestable. A diferencia de la nación, la mayoría de los beneficiarios de Medicare con cobertura de la Parte A y la Parte B, reciben su atención a través de los planes Advantage locales”, expresó González Colón.

Agregó que en 2011, el costo por paciente mensual en Puerto Rico fue de 595 dólares y ahora es de 511 dólares, el promedio nacional fue de 787 dólares y ahora es de 826 dólares. Eso es un impacto negativo de 315 dólares para Puerto Rico.

Sostuvo que la tasa promedio de Medicare Advantage para Puerto Rico en el 2019, es incluso un 25 por ciento inferior a los demás territorios y un 43 por ciento por debajo de las tasas nacionales.

“Esta es la razón por la que los médicos y los proveedores están abandonando la isla. El HR 6809, rectificará esta disparidad en las tasas de Medicare Advantage. Esa es la razón por la que les pido a mis colegas que apoyen el HR 6809”, adujo la funcionaria.

Indicó que el HR 6809, PRIMA, cuenta con el coauspicio de José Serrano (D-NY), Don Bacon (R-NE), Darren Soto (D-FL), Nydia Velazquez (D-NY), Stephanie Murphy (D- FL), Peter King (R-NY), Brian Fitzpatrick (R-PA) y Amata Radewagen (R-American Samoa).

Asimismo, dijo que esta iniciativa cuenta con el endoso de varios entes, públicos y privados, en Puerto Rico, como por ejemplo, la Cámara de Comercio de Puerto Rico, el Senado de Puerto Rico, la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, Centro Unido de Detallistas, Asociación IPA; planes médicos, Medicaid and Medicare Advantage Products Association of Puerto Rico (MMAPA), Americans for Tax Reform (ATR) y otros.

SAN JUAN – La Policía informó que se reportó un caso de un herido de bala a las 11:57 de la noche del miércoles en la carretera PR-1, frente al Tequilón de Alex.

Según la información preliminar, Pedro Caballero Maceira de 49 años alegó que se encontraba en el lugar y un desconocido le realizó varios disparos.

El informe de novedades detalla que el perjudicado llegó en su vehículo a la Comandancia de Caguas y de ahí fue transportado al Centro Médico de Río Piedras, donde fue atendido por el doctor Pérez. Al momento se desconoce su condición.

Las autoridades detallaron que en la escena se ocupó un Toyota Yaris color rojo del 2017 y en su interior una bolsa de marihuana.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan se hicieron cargo de la investigación.

Por: Servicio Nacional de Meteorología

SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que una masa de aire seco llegará desde el este limitando la actividad de lluvia a través de las islas. Se pronostica un aumento en los vientos a medida que una alta presión de superficie se mueva hacia el centro del Océano Atlántico.

Las temperaturas máximas continuarán alrededor de los medios 80 grados en áreas más bajas y alrededor de los altos 70 grados en áreas montañosas.

A través de las aguas regionales, se espera un oleaje de hasta seis pies en aguas del Atlántico, para el resto de la región el oleaje se espera que continúe en cinco pies o menos.

Se pronostica que los vientos y el oleaje aumentarán y se espera se combine con una marejada del norte por lo que generará oleaje peligroso a través de las aguas del Atlántico. Como resultado, una advertencia para operadores de embarcaciones está en efecto para las aguas mar afuera del Atlántico desde las 8:00 de la noche hasta el viernes en la noche.

Un área de humedad generó nubes y aguaceros mayormente a través del norte y este suereste de Puerto Rico. Las acumulaciones de lluvia fueron leves.

Las temperaturas mínimas estuvieron en el rango de los medios 50 grados a bajos 60 grados a través de áreas más altas y de bajos a medios 70 grados a través de las áreas costeras. Los vientos fueron leves y variables, pero ventosos en y alrededor de los aguaceros.

PONCE – La Policía informó que cerca de las 3:15 de la madrugada del jueves fue reportado un alegado incidente de herido de bala en hechos ocurridos en sector Riveras de Bucaná, en Ponce.

Según la información ofrecida por el personal del Centro de Mando, Pedro Jiménez de 50 años alegó que conducía un Ford Fiesta del 2013 y al llegar a la entrada de la urbanización, escuchó varios disparos.

Las autoridades indicaron que el pasajero Carlos Nazario Cortes 25 años y residente del lugar de los hechos, resultó herido. Éste fue transportado en el vehículo a una institución hospitalaria en Ponce, donde fue diagnosticado con una herida de bala en el codo izquierdo. Su condición es estable.

El agente Carlos Orta, adscrito al Precinto Ponce Este, realizó la investigación inicial y refirió el caso a los agentes de la División de Homicidios, quienes se hicieron cargo de la misma.

TOA ALTA – La planta de filtros Corozal Urbana y Negros de Corozal se encuentran fuera de operación por averías, informó el director de área de Toa Alta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Denis Vázquez Rosado.

“Debido a avería en línea de ocho pulgadas de diámetro en la represa de Corozal, la planta de filtración Corozal Urbana se mantiene operando a baja capaCidad. Por otro lado, la planta de filtros Negros se encuentra fuera de operación por avería en línea de aplicación”, indicó el funcionario.

Vázquez Rosado explicó que brigadas se dirigen a ambas instalaciones para reparar las averías y comenzar a restablecer el servicio.

Los sectores del municipio de Corozal que experimentan bajas presiones e interrupción de agua potable son: casco urbano, Abras, Negros, Palos Blancos, Palmarito, Cuchillas, Limón, Maná. Asimismo, del municipio de Naranjito se verán afectados los sectores Lomas Valles y Cuchillas. De igual forma, parte del sector Experimentar y Cienegueta del municipio de Vega Alta.

Ante la posibilidad de turbidez al restablecerse el servicio, se recomienda hervir por tres minutos el agua destinada para consumo humano.

Para más información, los abonados se pueden comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente al (787) 805-2482 o acceder a la página de internet www.acueductospr.com También a través de las redes sociales Twitter y Facebook: @Acueductospr.

EL CAPITOLIO – El portavoz de la mayoría novoprogresista en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló informó el jueves que presentó un proyecto para enmendar la Ley para la Implantación de la Política Pública en Prevención de Suicidio (Ley 227-1999), para que la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) lidere la política pública sobre este asunto en la prevención e intervención temprana.

“Con el Proyecto de la Cámara 1906, ASSMCA será responsable de coordinar todos los esfuerzos para prevenir los casos de suicidio en Puerto Rico a través de la Comisión para la Prevención de Suicidio, adscrita al Departamento de Salud. Otra de las enmiendas del proyecto contempla añadir como miembro de la Comisión a la Procuradora de las Personas Envejeciente. Como cuestión de hecho, en los pasados años se ha reportado un aumento en suicidios de envejecientes, por lo cual es imperativo la inclusión de la agencia que trabaja directamente con esta población”, explicó el legislador en declaraciones escritas.

Indicó que otra de las enmiendas consiste en la actualización de las estadísticas sobre las muertes por suicidio a través del desarrollo de un sistema de vigilancia que incluye que salas de emergencia, instituciones médicas, clínicas y cualquier otro centro que preste servicios de salud a la ciudadanía reporte a la Comisión para la Implantación de la Política Pública en Prevención del Suicidio, cualquier incidente que pueda catalogarse como un intento de suicidio en un plazo no mayor de 72 horas.

“Es imposible ser eficiente en la ejecución de una estrategia de prevención si carecemos de estadísticas fiables. Necesitamos contar con una herramienta de trabajo para ser efectivos en la prevención e intervención con personas en riesgo”, explicó el representante.

De igual modo, Rodríguez Aguiló detalló que la medida incluye la presentación del Plan de Acción Revisado al 2020, así como la presentación al gobernador y a la Asamblea Legislativa de un Plan Estratégico Revisado, atemperado a la realidad actual. La Ley 227-1999 data de hace 20 años.

“Del año 2016 al 2017 se reportó un aumento de un 20 por ciento en los casos de suicidio en la isla. Gran parte de los suicidios ocurren previo al inicio de la temporada navideña. Para muchos esta época es sinónimo de fiesta, ilusión y alegría. Mientras otros se sumen en una profunda tristeza y desesperanza, lo cual, en algunos casos, ha desencadenado en poner fin a sus vidas”, concluyó el representante por el Distrito 13.

SAN JUAN- La Policía identificó a un septuagenario que falleció en un accidente de auto que se reportó a eso de las 2:13 de la tarde del miércoles en la Avenida De Diego, Parada 22, en Santurce.

Según el parte policiaco, el infortunado fue identificado como Roberto Mazurek de 75 años.

La información preliminar apunta a que el anciano viajaba en un Lexus color blanco e impactó un poste del tendido eléctrico, por lo que sufrió lesiones que le provocaron la muerte en el acto.

El agente Mejías adscrito a la División Patrullas de Carreteras de San Juan investiga el accidente en unión al fiscal Edmanuel Santiago.

JUANA DÍAZ – Las autoridades informaron que cerca de las 4:30 de la madrugada del jueves agentes adscritos a la División de Autopista de Salinas reportaron un accidente de auto con un equino, ocurrido en el expreso PR-52 kilómetro 89.1, jurisdicción de Juana Díaz.

La información preliminar apunta a que un conductor que conducía por la mencionada vía de rodaje, en dirección de Juana Díaz hacia Santa Isabel y circunstancias que al momento se investigan, supuestamente impactó a un equino.

El conductor, que no ha sido identificado al momento, resultó con heridas de carácter grave y fue transportado a una institución hospitalaria. Al momento, no se ofrecieron descripciones del vehículo, según señala el parte policiaco.

Agentes adscritos a la División de Autopista de Salinas continúan con la investigación de rigor.

SAN JUAN – Los Indios de Mayagüez cayeron ante los Gigantes de Carolina con marcador 5-2 en el inicio de la quinta semana de acción de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, celebrada en el estadio Hiram Bithorn de la capital.

Con el partido 2-1 a favor de los Indios, un ramillete de cuatro carreras en el cuarto episodio decidió el partido a favor de los Gigantes, que ahora juegan para 14-13, ocupando el segundo puesto de la tabla de posiciones.

Luego de uno retirado, Edwin Díaz y Johneshwy Fargas pegaron de indiscutible para comenzar el ataque de los Gigantes. Acto seguido, dos bases por bolas trajeron la primera vuelta para los locales.

Con el rancho ardiendo, Isan Díaz pegó batazo por el campocorto, siendo eliminado en el tiro de Jeremy Rivera a primera base, anotando Fargas la segunda vuelta del episodio.

El lanzador de los Indios, Jesús Balaguer otorgó boleto gratis a Anthony García, para llenar nuevamente las bases.

Brian Navarreto se encargó de traer la tercera anotación con imparable. La cuarta vuelta llegó con boleto gratis a Wilfredo Rodríguez con las bases llenas.

Las únicas dos carreras de los líderes del torneo, que ahora tiene foja de 17-10, llegaron en la primera entrada.

Doble de Jay González, sencillo de Jesmuel Valentín e imparable remolcador de Kennys Vargas trajo la primera carrera para la tribu.

Acto seguido, batazo de Tomás Nido provocó que el antesalista Edwin Diaz no pudiera controlar la esférica y apuntarse el error, para dar paso a la segunda vuelta de los visitantes.

Ramesis Rosa se apuntó la victoria al lanzar por espacio de una y un tercio de entrada, abanicando a dos. El zurdo Jonathan Sánchez cargó con el revés, al permitir cuatro carreras en tres y un tercio de entrada. Giovanni Soto se apuntó su séptimo salvamento de la campaña, sin permitir libertades por espacio de dos y un tercio de entrada.

El jueves los mayagüezanos reciben la vista de los Gigantes en el estadio Isidoro García de la Sultana del Oeste, desde las 7:10 de la noche. Los boletos están a la venta en ticketpluspr.com y en la boletería del estadio desde las 4:30 de la tarde.

MAYAGÜEZ – Las Águilas Cibaeñas de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana, prohibieron la participación del lanzador dominicano Esmerling De La Rosa con los Indios de Mayagüez, informó el gerente general de la tribu, Frankie Thon.

Los Indios que esperaban que De La Rosa estuviera en uniforme a finales de esta semana, recibieron una notificación hoy, de parte de la organización de la Águilas, donde indica que no autorizaban la participación del serpentinero con la novena mayagüezana.

Para Thon, esta determinación lo tomó por sorpresa, ya que las conversaciones estaban adelantadas, incluso ya tenían un acuerdo monetario y pasaje de avión para que De La Rosa llegara el jueves a la isla.

“Entiendo que esta determinación fue por represalia al nosotros no concederle el permiso al lanzador Jorge López, para que participara con su equipo a principio de torneo”, dijo Thon en declaraciones escritas.

“Lo que me está curioso es que nosotros le dimos permiso a Kennys Vargas para que jugara con ellos, no entiendo porque ahora luego de todas las gestiones y dinero invertido, tomarán esta decisión”, añadió.

Las Águilas quienes eran los campeones defensores del béisbol dominicano, quedaron fuera de la postemporada, al ocupar la quinta posición con récord de 22-28.

“Una vez que ellos se eliminaron comencé a escribirle a la gerencia para tramitar el permiso. Llevaba desde el domingo, llamando a Manny Acta, vicepresidente de operaciones de la novena dominicana, pero nunca me contestó las llamadas y los mensajes de textos, porque yo sé que sin el permiso no puede jugar. Hablé con el lanzador y él me indicó que la gerencia le dijo que todo estaba listo para venir para acá y por eso procedí a comprar el pasaje, hasta que me doy con la lamentable situación” expresó el gerencial.

Sin embargo, Thon obtuvo información que los Criollos de Caguas estaban en conversaciones con la organización de las Águilas para adquirir los servicios del lanzador.

“Me enteré que los Criollos estaban en conversaciones con las Águilas, para adquirir jugadores que no fueron seleccionados en el sorteo de refuerzos, para que jugaran aquí en Puerto Rico. Entre esos jugadores estaba De La Rosa, jugador por el cual yo llevaba más de una semana gestionando su trámite para que jugara con nosotros”, sostuvo.

“Edward Guzmán, gerente de los Criollos, me llamó esta mañana, luego de leer el comunicado de ayer sobre los acuerdos con De La Rosa, preguntándome sobre la situación y este me dijo que no tenía conocimiento que nosotros estamos en conversaciones con el jugador y con las Águilas”, indicó Thon.

Agregó que “inclusive la gerencia de las Águilas le dijo que ningún equipo de Puerto Rico le había pedido permiso para que De La Rosa participara en la isla. Ahí es que tu vez la represalia contra nosotros”.

A pesar de la situación, los Indios llegaron a un acuerdo con el lanzador cubano Alberto Rodríguez.

Rodríguez participó con los Road Warriors de la Liga Independiente del Atlántico, donde tuvo foja de 2-5 con efectividad de 6.85 en 47.7 entradas lanzadas, abanicando a 41 bateadores.

Se espera que el serpentinero este en uniforme Indio a finales de esta semana.

Sorteos de la Lotería Electrónica de Puerto Rico del miércoles, 19 de diciembre de 2018.



Los números ganadores en los sorteos de la Lotería Electrónica del miércoles, 19 de diciembre fueron los siguientes:

Sorteo Diurno

Pega 2 —————- 62

Pega 3 —————- 171

Pega 4 —————- 1542

Sorteo Nocturno

Pega 2 —————- 85

Pega 3 —————- 550

Pega 4 —————- 9074

Loto ——————- 5-10-12-23-35-13

Multiplicador —— 4

Revancha ———– 15-25-28-29-36-8

Powerball ———– 15-29-31-37-43-16

Powerplay ———- 2X

Recuerde verificar estos números directamente con la Lotería Electrónica o sus suplidores. Puerto Rico Hoy.com no se hace responsable por errores publicados en los números ganadores.