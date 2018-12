Puerto Rico Hoy – Diciembre 21, 2018

LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció el viernes nombró a David Owens, Charles Bayless y Robert Poe como miembros independientes de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Rosselló Nevares agradeció a los tres nuevos integrantes por dar un paso al frente en la transformación de la AEE. Todos poseen vasta experiencia en la industria y conocen el proceso actual dentro de la corporación pública. Dos de ellos son miembros del Transformation Advisory Council (TAC).

“Estos nuevos nombramientos se hacen bajo un proceso independiente de selección de candidatos para continuar con la transformación de la AEE y permitirá agilidad en el proceso de transformación y reestructuración”, sostuvo el primer ejecutivo en comunicación escrita.

El tercer nombramiento recae en un residente de Vieques, quien ha estado colaborando en el proceso de recuperación de las islas municipio.

David Owens, además ser presidente del TAC, tiene conocimiento pleno sobre los problemas de la AEE y la necesidad de facilitar la cooperación entre la entidad y el Gobierno federal.

Owens es vicepresidente ejecutivo retirado de Edison Electric Institute y ha sido reconocido como una autoridad en temas de servicios eléctricos, reestructuración y transformación de la industria.

Asimismo, Owens es experto en asuntos de regulación y supervisión del Gobierno y se le reconoce por su experiencia en restauración de servicios eléctricos después de desastres, operaciones de asistencia mutua, seguridad cibernética y coordinación entre la industria privada y el gobierno.

Por otra parte, Charles Bayless miembro activo de TAC, ha trabajado por años para empresas de servicios públicos con problemas o situaciones presupuestarias y de bancarrota.

Se ha destacado como presidente y principal oficial ejecutivo de Tucson Electric Power así como de Illinois Power (Illinova) y su vasta experiencia en el mercado de estrategia y restructuración lo cualifican para trabajar de la mano con las políticas establecidas.

Robert Poe, residente de la isla municipio de Vieques desde el 2017, ha estado activamente involucrado y trabajando en el Senado de los Estados Unidos, específicamente en el Comité de Energía, para asegurar los recursos necesarios tanto para Vieques como Culebra. De igual forma, tiene una amplia experiencia como principal oficial ejecutivo de tres empresas estatales similares a la AEE: la Autoridad de Energía de Alaska (AEA), la Autoridad de Desarrollo Industrial y Exportación de Alaska (AIDEA, por sus siglas en inglés) y el Sistema de Aeropuerto Internacional de Alaska (AIAS, por sus siglas en inglés).

Por su parte, el presidente de la Junta de la AEE, Elí Díaz Atienza, detalló que “es un honor contar con la experiencia de estos nuevos integrantes, lo cual será fundamental en la transformación visualizada por nuestro gobernador. La Junta de Gobierno de la AEE, junto a sus nuevos miembros, trabajará para lograr un sistema eléctrico moderno y costoefectivo para nuestros clientes”.

La Ley Número 83 dispone que la Junta de Gobierno de la AEE estará compuesta por siete miembros, tres de los cuales serán miembros independientes nombrados por el gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado.

Estos serán seleccionados de una lista de por lo menos diez candidatos presentados al gobernador por una firma reconocida para la búsqueda de talento ejecutivo para juntas directivas.

SAN JUAN – El Comité Anticorrupción creado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares lleva tiempo sin reunirse, confirmó el viernes, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced.

“El comité no se reúne hace un mes y la persona encargada por disposición de ley (para convocar) es la directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental (Zulma Rosario). Nosotros al igual que el componente anticorrupción está disponible para cualquier reunión que se cite”, dijo la secretaria del Departamento de Justicia en conferencia de prensa.

Entre otros, lo componen, la secretaria del Departamento de Justicia, la presidenta del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), Nydia Cotto Vives, la contralora Yesmín Valdivieso, la secretaria del Departamento de Hacienda, Teresita Fuentes, el director del Negociado de Investigaciones Federales (FBI), Douglas Leff, la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez y la directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) Zulma Rosario.

“Esperamos por la presidenta del comité para que vuelva a convocar y tan pronto convoque, todos los miembros del comité, y yo de manera Ad Honoren, cuando esté disponible para participar”, señaló el gobernador.

Cuestionada sobre la evaluación que realiza la Oficina del FEI para ir en alzada, la secretaria de Justicia expresó que está lista si determinan someter nuevamente el caso en su contra.

“Yo confío que ya se dio el proceso. Nosotros le dimos curso justo al proceso y ya culminó y es tiempo de seguir trabajando para tener los resultados”, dijo Rosselló Nevares.

El gobernador insistió en que la secretaria de Justicia cuenta con el 100 por ciento de su confianza.

SAN JUAN – La Junta de Directores de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) denunció este viernes, que la administración universitaria “actúa negligentemente y de mala fe” ante la negociación de las cláusulas que cobijan las exenciones de matrícula, al punto de que abandonaron el proceso de mediación en el Departamento del Trabajo.

El vicepresidente de la Heend, José Torres Rosario, indicó que en el mes de julio de 2018, se culminó la negociación con el resultado de acuerdos en todas las cláusulas del nuevo convenio. Pero, solo dos días después el patrono unilateralmente enmendó las correspondientes a las exenciones.

“La Heend ha actuado con mucha responsabilidad en el proceso, hemos hecho múltiples acercamientos para reunirnos y negociar, incluso el 27 de noviembre les presentamos una nueva propuesta. Pero, ante el tranque del patrono, solicitamos el proceso de mediación ante el Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo, quienes atendieron nuestro reclamo únicamente por la carta que fue cursada a Lin Manuel Miranda como nos dijo el secretario Carlos Saavedra el 3 de diciembre”, explicó Torres Rosario, quien es parte del Comité Negociador de la Heend en comunicación escrita.

La secretaria de Información de la Heend, Christie Capetta Suro, explicó que la administración universitaria supuestamente ignoró por dos semanas las llamadas y mensajes de la mediadora asignada para que accedieran a reunirse.

“Este miércoles finalmente dos abogados contratados por la administración del bufete Cancio y Nadal, llegaron al Departamento del Trabajo a dejar una contrapropuesta y se retiraron de la mesa sin siquiera esperar nuestra respuesta. La mediadora ha seguido llamándoles y dos días después todavía no han regresado al proceso de mediación. La administración universitaria abandonó el proceso de mediación. La contrapropuesta que llevaron el miércoles es peor que la certificación inicial de la Junta de Gobierno de hace unos meses porque elimina del todo las exenciones de matrícula a los empleados y sus hijos. La unión rechaza de plano esa propuesta”, expresó Capetta Suro.

Torres Rosario explicó que las exenciones de matrícula fueron un proyecto de país para garantizar que, desde el trabajador más humilde hasta el propio presidente, pudieran estudiar en el primer centro docente.

“Las exenciones de matrículas representan una cuestión de principios. Eliminarlas es un acto de hipocresía de parte de Walter Alomar y de Jorge Haddock que se beneficiaron personalmente de lo que hoy nos quieren arrebatar y no lo vamos a permitir. Los responsabilizamos a ambos por el clima de inestabilidad que están creando en la Universidad”, puntualizó el vicepresidente de la Heend.

Recalcó que el convenio colectivo negociado por la Heend no implica aumentos salariales ni ninguna cláusula económica. Las exenciones solicitadas por la matrícula de la Heend benefician a menos de 600 personas de un universo de 55 mil estudiantes.

“Hemos ido más lejos porque en atención a la situación fiscal, nuestra matrícula acordó ciertos puntos que trajo el patrono de varias cláusulas como una muestra de nuestro ánimo de negociar de buena fe. Nunca en la historia de la Hermandad habíamos enfrentado un proceso de negociación colectiva tan atropellado en el que la administración universitaria le ha faltado el respeto a sus empleados. Los administradores han sido irresponsables al eludir la negociación y la mediación e implantar tácticas dilatorias”, recalcó Torres Rosario.

La presidenta de la Heend, Jannell Marina Santana Andino, denunció que “mientras a los empleados y estudiantes les imponen medidas de austeridad, los sueldos en la presidencia y la secretaria ejecutiva de la Junta de Gobierno son escandalosos, no han bajado la nómina y se montó una estructura paralela que cuesta 10 millones de dólares, sin hablar de los muchos contratos. Para que tengan una idea, ocho personas de la oficina del presidente Haddock nos cuestan 869,832 dólares anualmente, y cinco de la Rectoría de Río Piedras 412,512 dólares, para un total de 1.2 millones de dólares al año en 13 personas y esto se replican en los demás recintos, recalcó la dirigente sindical”.

Mencionó que, “los salarios del personal no docente en promedio no llegan a 15 mil dólares al año. No hemos recibido aumentos salariales desde el 2013 y el plan de clasificación y retribución no se ha revisado en más de 40 años”, explicó Santana Andino.

“Con los salarios de ellos, se pagan las exenciones que ha solicitado nuestra matrícula”, sostuvo la presidenta de la Heend.

Los portavoces indicaron que pese al tranque provocado por la administración, la Junta de Directores de la Heend decidió que el voto de huelga aprobado por la matrícula se impondrá en vigor después que finalicen todas las funciones del musical Hamilton.

“La administración universitaria ha sido irresponsable en el proceso de negociación con los empleados y con la obra Hamilton. Nosotros, por el contrario, nos hemos mantenido en comunicación constante con la mediadora y con Luis Miranda (padre de Lin Manuel Miranda) y el promotor Ender Vega. Ayer nos reunimos nuevamente con ellos y les reiteramos que la Hermandad no hará nada que afecte la obra”, declaró Torres Rosario.

“Siempre le hemos expresado a Luis Miranda que reconocemos y celebramos el calibre mundial y los logros de su hijo Lin Manuel Miranda, así como su intención de remodelar el teatro. Como una persona con amplio bagaje sindical, él ha entendido nuestros reclamos y, aunque no tienen nada que perder porque podían cancelar o mover la obra de lugar, han hecho llamadas y gestiones ante las más altas esferas para abogar en esta situación. Acciones que agradecemos y recordaremos siempre”, expresó Santana Andino.

Dijeron que la administración no puede apelar a que una huelga redundará en la pérdida de la acreditación de los recintos.

“Realmente, lo que va a provocarlo es que la administración una vez más no está lista para entregar los informes financieros al 3 de enero como solicitó la casa acreditadora. Ninguno de los señalamientos de la Middle Estates gira en torno a los paros y las huelgas en la UPR, son dirigidos a la merma del presupuesto por los recortes del gobierno y de la Junta de Control Fiscal, la ausencia de informes financieros, la falta de gobernanza y la alta politización”, dijo Torres.

La Heend tiene una matrícula de cerca de cuatro mil empleados de las áreas de oficina y técnicos de la Universidad de Puerto Rico.

SAN JUAN – La Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) y la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) apoyan las gestiones del gobierno para obtener una dispensa del Merchant Marine Act of 1920, también conocido como Jones Act para el acarreo de gas natural a la isla, trascendió el viernes.

El presidente de la CCPR, el CPA y licenciado Keneth Rivera Robles dijo en comunicación escrita que “es conocido que Puerto Rico importa la mayor parte de sus bienes de mercados estadounidenses. Los costos asociados con la Ley Jones encarecen nuestros productos al requerir que sean transportados en barcos con bandera estadounidenses, y que hayan sido construidos en Estados Unidos, entre otros requisitos. Se ha estimado que un barco construido en Estados Unidos con los requisitos de la Ley Jones es aproximadamente cinco veces más caro que uno construido en otras partes del mundo”.

“Si bien la petición para eximir el transporte de gas natural a Puerto Rico de las disposiciones de la Ley Jones resulta importante en estos momentos y ante la transición que se planifica en cuanto a las fuentes de energía, el asunto es muchos más abarcador. Luego del huracán María, el Departamento de Seguridad Nacional autorizó una exención de la aplicación de la Ley Jones para Puerto Rico por un término de 10 días. Aún con el poco tiempo concedido, 10 barcos acarreando combustible, agua y otros bienes esenciales lograron utilizar la misma trayendo mercancía indispensable para la isla en tiempos de emergencia”, añadió.

Para el director ejecutivo de MIDA, el licenciado Manuel Reyes, esta exención y el provecho que se le sacó a pesar del tiempo limitado en que se extendió, es un ejemplo de la necesidad de derogar esta Ley. “Otra exención que ha resultado tremendamente positiva fue la de barcos cruceros que ha permitido el desarrollo de esa industria en la isla. Ambas exenciones, al igual que las que solicita el gobierno para el gas natural o el cabotaje aéreo, demuestran el potencial económico de liberarnos de este tipo de estatutos”, dijo.

Ambas entidades afirmaron que continuarán sus esfuerzos para que haya una reforma sustancial de la Ley Jones y cómo esta aplica a Puerto Rico.

SAN JUAN – El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Saavedra Gutiérrez, informó el viernes, que la tasa de desempleo reflejó otra disminución al registrar 7.7 por ciento en noviembre de 2018 y destacó que la cantidad total de empleos aumentó en 24,000 personas más que en el mismo mes del año pasado.

De acuerdo a las encuestas más recientes publicadas por el DTRH y certificadas por el Negociado federal de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), mediante un acuerdo colaborativo, el nuevo récord de la tasa de desempleo en Puerto Rico refleja una disminución de 3.1 por ciento comparado con noviembre de 2017 y de 0.3 por ciento al relacionarse con octubre de este año.

La encuesta del Grupo Trabajador registró 998,000 personas trabajando en el mes pasado, el número más alto que se registra para un mes de noviembre desde el 2012. Esto representa unos 24,000 trabajadores más al compararlo con las 974,000 personas empleadas en el mismo mes del año pasado y 7,000 menos que en octubre de 2018. Durante los últimos seis meses, el número de personas empleadas ha reflejado aumentos interanuales.

“Las encuestas confirman esa tendencia al registrar en los últimos seis meses un aumento interanual en el total de personas empleadas, además, de alcanzar los récords más bajos en la tasa de desempleo”, expresó el secretario en comunicación escrita.

Asimismo, el titular del Trabajo reconoció que “la tasa de participación continúa en niveles inaceptables, por lo cual el gobierno debe continuar implementando medidas para atajar este problema. Sin duda, queda mucho por hacer, pero estamos muy optimistas ante un panorama laboral dinámico, que se recupera a buen ritmo y que logra las condiciones para la creación de empleos”.

La tasa de participación se ubicó en 40.1 por ciento, lo que representa una reducción de 0.2 por ciento al compararse con octubre de 2018 y de 0.4 por ciento al relacionarla con noviembre de 2017.

Por otra parte, la encuesta del empleo Asalariado No Agrícola, que se realiza a base de las nóminas de los establecimientos comerciales, registró unos 850,600 puestos asalariados, unos 8,400 más que noviembre de 2017 y 3,100 menos que en octubre de 2018. En cuanto al sector privado, se registraron 643,600 puestos asalariados lo que representa un aumento de 14,300 puestos en comparación con el año anterior.

Los sectores industriales que registraron alzas en puestos asalariados con relación al año anterior fueron: Comercio, Transportación y Utilidades (8,300); Recreación y Alojamiento (6,400); Servicios Educativos y de Salud (1,100); Manufactura (700) y Finanzas (600).

Los grupos que reflejaron bajas al compararlos con el año anterior fueron: Gobierno (5,900); Servicios Profesionales y Comerciales (1,600); Minería, Tala y Construcción (800); Información (300) y Otros Servicios (100).

Las encuestas oficiales del Departamento del Trabajo pueden encontrarse en el portal cibernético www.mercadolaboral.pr.gov. Además, los datos estadísticos pueden encontrarse en www.bls.gov.

Según se desprende de la investigación preliminar, al lugar llegó un individuo de tez blanca, delgado, vestido con un abrigo color gris, pantalón mahón corto, portando un arma de fuego y mediante amenaza le indicó a una empleada que le entregara todo el dinero.

Las autoridades indicaron que el sujeto apuntó con el arma de fuego al gerente y se robó 151 dólares dólares en efectivo. Nadie resultó herido en el atraco.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, continúan con la investigación.

CAROLINA – Las autoridades informaron que cerca de las 5:45 de la madrugada del viernes se reportó un robo de auto frente al centro comunal de la urbanización Villa Cooperativa en Carolina.

Según la información preliminar, el perjudicado quien es conductor del servicio Uber, transportaba a dos individuos y al llegar frente al centro comunal, uno de éstos con un arma de fuego y mediante amenaza lo despojó de su Mazda 6 del 2017, color gris con tablilla IWV-633 y un teléfono celular.

Nadie resultó herido en el incidente, según detallaron las autoridades.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, continuarán con la investigación.

LOÍZA – La Policía identificó a un hombre cuyo cadáver fue hallado cerca de la 1:37 de la tarde del jueves en el área de la laguna Torrecilla en Loíza.

El parte policiaco indica que el infortunado es Julio Castro Vázquez de 60 años y residente en Loíza, quien fue identificado en la escena por un familiar.

Según los datos preliminares una llamada recibida, al distrito de Loíza, alertó sobre el incidente. Agentes de la Unidad Marítima verificaron en el lugar en la embarcación cobra 19 y localizaron el cuerpo.

Las autoridades detallaron que Castro Vázquez presentaba un golpe en el pómulo izquierdo.

Se desconocen las circunstancias de los hechos. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, en unión al fiscal Francisco Viera, investigaron los hechos.

SAN JUAN – El Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico (CMVPR) y sobre 50 organizaciones y empresas se han unido para concienciar sobre los efectos nocivos de la pirotecnia en los animales y para rechazar su uso en la época festiva.

A través de la campaña “Que tu diversión no sea su pesadilla” las organizaciones llevan el mensaje de rechazar la pirotecnia y asegurar que todos puedan disfrutar la época festiva sin incidentes.

“El Colegio de Médicos Veterinarios conscientes de la gran preocupación que causa en esta época cómo manejar el comportamiento de las mascotas y los efectos en su salud cuando están expuestos a la pirotecnia nos unimos para educar, prevenir y rechazar el uso de la pirotecnia. Utilizando los hashtags #NoPirotecnia y #FiestasParaTodos pueden unirse a la campaña”, exhortó en declaraciones escritas el presidente del CMVPR, Javier Rodríguez.

El médico veterinario explicó que los animales, especialmente los perros y los gatos tienen una capacidad auditiva mayor que la de los seres humanos. “Los animales expuestos a los altos sonidos de la pirotecnia pueden experimentar ansiedad, trastornos gastrointestinales, pueden intentar escapar o mostrar conductas alteradas o violentas”, explicó Rodríguez.

Entretanto, el presidente del Colegio enumeró varias sugerencias para prevenir o minimizar la ansiedad que puede causar en los animales el estar expuestos a estos ruidos:

Evitar detonaciones en nuestro hogar. Buscar un lugar apropiado para que la mascota se sienta protegida y a gusto. Minimizar el ruido externo poniendo música agradable donde esté la mascota. 4. Procurar con un médico veterinario si es recomendable un calmante para su mascota. Asegurar que las puertas y portones permanecen cerrados para evitar que se escape. No dejar a las mascotas amarradas, ni al aire libre. Utilizar una identificación de microchip o tag para la mascota.

“Exhortamos a todos a disfrutar en familia y a utilizar las recomendaciones de su médico veterinario para disfrutar las festividades sin incidentes lamentables. Procuremos el bienestar de nuestros animales y de nuestra familia, siendo solidarios y conscientes de todos los seres vivientes que comparten nuestro entorno. Les deseamos a todos unaa felices fiestas en familia”, afirmó.

El médico veterinario exhortó a compartir las orientaciones publicadas en la página de Facebook del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, donde profesionales de la salud animal orientan al público sobre éste y otros importantes temas.

ARECIBO – Los agentes Rubén Cotts Pérez y Rafael Oyola Cruz, de la División de Autopista de Arecibo arrestaron a eso de las 12:40 de la madrugada del viernes a dos jóvenes en la carretera PR-2, intersección con la carretera PR-639 de Arecibo, en medio de una intervención por alegado regateo.

El informe de novedades detalla que los agentes arrestados a dos jóvenes de 18 y 19 años y residentes del mencionado pueblo por alegad regateo mientras viajaban en un Mitsubishi Mirage color blanco.

Las autoridades precisaron que al dúo le ocuparon sustancias controladas al momento de la intervención.

El caso se consultara en el viernes con el fiscal de turno.

SAN JUAN – Agentes de la División de Arrestos Especiales y Allanamientos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del Área de Humacao del Negociado de la Policía, dirigida por el sargento Roberto García, buscan a un sujeto contra el que tiene una orden de arresto por la masacre ocurrida el pasado mes de septiembre en Humacao.

De acuerdo con el informe policiaco, el sujeto fue identificado como Héctor Santiago Ramos conocido como Menor de 29 años y residente de Juncos.

El informe detalla que a Santiago Ramos se le imputa haber asesinado a tres personas y herir a otra, el 2 de septiembre pasado en la carretera PR-3 kilómetro 79, frente al restaurante Wendy’s en Humacao.

Las autoridades precisaron que la orden de arresto fue expedida por el juez Juan C. Vera del Tribunal de Humacao por los delitos de asesinato, tentativa de asesinato y Ley de Armas con una fianza global de 9 millones de dólares.

Se solicita la cooperación y ayuda de la ciudadanía para localizar a esta persona. Si usted tiene información sobre este individuo favor de comunicarse de manera confidencial con la División de Arrestos Especiales y Allanamientos del CIC de Humacao, con el sargento García al 787-852-1224, extensiones 1570, 1610 y 1511. También puede llamar a la línea confidencial de la Policía al 787-343-2020.

SAN JUAN – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció el viernes el inicio de los trabajos de impermeabilización del techo de la Plaza del Mercado de Río Piedras que dará paso a la instalación de placas solares donadas por la Fundación Clinton.

Mencionó que tras el paso del huracán María, el techo de la Plaza del Mercado de Río Piedras, la más grande en Puerto Rico, sufrió daños que hay atender lo antes posible para poder comenzar con los trabajos de instalación de equipos de energía solar el próximo año.

“Nuestro objetivo es lograr que la Plaza del Mercado de Río Piedras tenga un sistema de energía solar, de manera que podamos garantizar la continuidad de las operaciones de nuestros pequeños comerciantes, aún en momentos en que el sistema eléctrico del país no funcione adecuadamente. En octubre se inició la instalación de luminaria LED que ya se alcanzó el 90 por ciento de las luminarias y se espera que para fin de año se complete el 100 por ciento. Continuaremos mejorando la infraestructura de estas facilidades para brindarle mayor estabilidad económica”, explicó la ejecutiva municipal en una comunicación escrita.

Cruz Soto precisó que entre los trabajos de mejoras se contempla la remoción del sistema de impermeabilización existente, instalación de aislación, lavado a presión, aplicación de “primer”, instalación con antorcha de membranas SBS modificadas, membrana con refuerzo de poliéster, instalación de “Philadelfia Flashing” Aluminio y terminaciones en pintura de aluminio.

Detalló que la inversión total de este proyecto es de unos 400,807 dólares de fondos ordinarios y se espera que esté completado en el mes de abril de 2019.

“Los trabajos de reducción de consumo energético y de remplazo de 700 luminarias de la Plaza del Mercado de Río Piedras al sistema LED son el resultado de una alianza con Solar Saves Life, un esfuerzo colaborativo dirigido por The Solar Foundation, la Fundación Clinton, Hispanic Federation y otras orgnizaciones humanitarias”, señaló.

Por último, la alcaldesa capitalina dijo que la conexión entre la Fundación Clinton y San Juan se dio a raíz de sus intervenciones después de los huracanes Irma y María cuando reclamó trato justo para los puertorriqueños por parte del gobierno federal.

Un refrito informe sobre el zoológico, dice alcalde de Mayagüez



MAYAGÜEZ – El alcalde de Mayagüez José Guillermo Rodríguez sostuvo el viernes que los hallazgos de un informe emitido por el Departamento de Agricultura Federal (USDA por sus siglas en inglés) en el 2014 relacionado al Zoológico de Puerto Rico, fueron atendidos en su momento, lo que permitió que la instalación operara hasta enero del 2017 cuando venció y no se hizo gestión para renovar la licencia.

“Noticia refrita. Ese informe del 2014 se trae ahora como si fuese emitido en este momento, el resultado de ese informe, cuyos señalamientos fueron aclarados y atendidos, permitió al zoológico operar hasta que esta administración central dejó vencer y no renovó la licencia”, sostuvo el ejecutivo municipal en una declaración escrita.

“La forma en que se proyecta la información es como si eso estuviera ocurriendo actualmente lo que es totalmente falso”, añadió Rodríguez.

Sostuvo que en vistas oculares realizadas por miembros de comisiones legislativas de Cámara y Senado, los legisladores han corroborado que en estos momentos los animales se encuentran en buen estado, a pesar de que el gobierno central supuestamente no ha atendido adecuadamente las necesidades del Zoológico, ni ha asignado recursos adicionales a los ya presupuestados.

Advirtió que el propio director del zoológico, Alex Vázquez “ha desmentido el informe y dice que la historia gira en torno a una información errónea y vieja; que el veterinario del que habla el artículo salió del zoológico en el 2016, y ha aclarado, que las decisiones respecto a los animales son analizadas y consultadas con el equipo profesional que incluye a cuatro biólogos, los cuidadores, varios veterinarios que el Estado contrata a tiempo parcial y el aval del gobierno federal”.

“Los enemigos del zoológico y los que pretenden cerrar esa instalación educativa, de investigación y recreativa, pretenden mediante la manipulación y el engaño justificar su cierre”, reiteró el alcalde.

Mencionó que, en noviembre de 2016 y como alternativa para atender adecuadamente el Zoológico se constituyó un Fideicomiso, que se encargaría de administrarlo. El mismo estaría constituido por un representante del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), personas de la sociedad civil, un representante del Departamento de Recreación y Deportes. “La administración gubernamental actual se ha reusado a reconocer el Fideicomiso, y reunirse con el alcalde de Mayagüez”, dijo.

Entretanto, Rodríguez sostuvo que la reclamación a los seguros para la rehabilitación de la estructura debió ser considerada como una infraestructura crítica por ser el albergue, de una importante colección de animales. Agregó que el aspecto de responsabilidad del zoológico entre la secretaria del Departamento de Recreación y Deportes, Adriana Sánchez y la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, Tania Vázquez, están llevando a una crisis.

Denunció que Vázquez, quien es la responsable de las mejoras y necesidades del zoológico y a quien le transfirieron legalmente el zoológico en agosto de 2018, supuestamento no ha visitado las instalaciones.

“Lamentablemente el zoológico ha sido víctima de este gobierno cuyos principales asuntos, los ha atendido de manera improvisada, con desconocimiento y al garete”, finalizó.

EL CAPITOLIO (CyberNews) – La representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Maricarmen Mas Rodríguez, anunció el viernes que estará enviando sendas cartas al líder de la mayoría en el Senado federal, Mitch McConnell (Republicano-Kentucky) y la entrante ‘speaker’ de la Cámara, Nancy Pelosi (Demócrata-California) solicitando una extensión de emergencia de 3,000 millones de dólares en los fondos que recibe Puerto Rico para los programas Medicaid, principalmente la Reforma de Salud.

“El precipicio fiscal del programa Medicaid en Puerto Rico, particularmente la Reforma de Salud, es en el 2020, eso es en apenas menos de dos años. No vamos a esperar que se acaben los fondos, comenzando en enero vamos a estar cabildeando extensamente en el Congreso para que se extienda a la Isla una línea de ayuda de por lo menos 3,000 millones de dólares para cubrir los servicios hasta el 2022, eso nos brindará una ventana para que la economía se fortalezca después de María y tengamos nosotros los recursos necesarios para cubrir los gastos de la Reforma”, explicó la representante por el Distrito 19 de Mayagüez y San Germán en una comunicación escrita.

La también presidenta de la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste destacó que la campaña que estará llevando a cabo, además de las antes mencionadas cartas, incluye presentar a todos los nuevos congresistas la realidad de la disparidad en las asignaciones de Medicaid que se otorgan a Puerto Rico en comparación con los estados.

Además, dijo que estará realizando esfuerzos en los medios de comunicación nacional para llevar el mensaje de la necesidad de la línea de ayuda. También se utilizará las redes sociales y otras plataformas digitales para instar al Congreso a actuar sobre este asunto a principios de 2019.

“El Congreso tiene que entender que Puerto Rico sufre de una gran desventaja por ser colonia. Ahora mismo, y sin el dinero asignado para mitigar el efecto de María, Puerto Rico recibiría entre el 25 y 30 por ciento de los gastos de Medicaid, los cuales sobrepasan los 2,000 millones de dólares anuales. Si fuéramos un estado, el nivel de rembolso superaría el 84 por ciento. Esa es la realidad que vamos a estar presentando en la capital federal y en los medios de comunicación nacional. Necesitamos esa línea de ayuda y que sea aprobada en el 2019”, agregó Mas Rodríguez.

La legisladora avaló las acciones del gobernador, Ricardo Rosselló Nevárez, dirigidas a los mismos fines de lograr una asignación presupuestaria de emergencia.

Resaltó que la Reforma de Salud (Plan Vital) cubre alrededor de unas 1.6 millones de vidas y en la inmensa mayoría de los casos, es el único seguro médico que cuenta las personas de escasos recursos económicos.

Explicó que se espera que los fondos asignados de emergencia por la emergencia causada por el huracán María, unos 4,800 millones de dólares, expiren el próximo octubre, pero partidas restantes que suman alrededor de 1,200 millones de dólares, empujaría la fecha para mediados de 2020.

“Vamos a dialogar con nuestra amiga, la comisionada residente (Jenniffer González Colón) para auscultar alternativas reales y delinear un plan agresivo de visitas al Congreso ya. Lo que no podemos permitir es dejar que expiren los fondos sin tener una respuesta positiva, en la manera de la línea de ayuda. Nuestra gente se merece mas y vamos a lograr esa asistencia”, finalizó Mas Rodríguez.

Por: Servicio Nacional de Meteorología

SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que otra masa de aire seco se espera que se mueva a traves de las islas en el dia de hoy.

La mayoría de los aguaceros del día de hoy se moverán a través de las aguas locales y sectores del este durante horas de la mañana y convección limitada en horas de la tarde permitirá el desarrollo sobre sectores del oeste. Pero, acumulaciones de lluvia serán de leves a moderadas. Los vientos aumentarán a través de las áreas costeras en el día de hoy.

Las temperaturas máximas llegarán a los medios 80 grados en áreas más bajas y a los medios a altos 70 grados en áreas motañosas.



A través de las aguas regionales, los navegantes deben esperar oleaje de hasta siete pies a través de las aguas del Atlántico con advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas en las aguas mar afuera del Atlántico y el Pasaje de Anegada. En el resto del área, los navegandes deben ejercer precaución por oleaje de tres a seis pies, más alto en aguas expuestas, incluyendo el Pasaje de Mona.



Existe riesgo alto de corrientes marinas para la mayoría de las playas del norte de Puerto Rico y Culebra. El riesgo de corrientes marinas será moderado para la mayoría de las playas del noroeste, sureste y suroeste de Puerto Rico y Vieques.

Un patrón de temporada prevaleció en la madrugada, con algo de aguaceros pasajeros a través de las aguas locales y algunas de estas se movieron sobre la mitad este de Puerto Rico. En el resto de las islas, condiciones de buen tiempo con ninguna actividad de lluvia y temperaturas mínimas de invierno placenteras.

Las temperaturas mínimas estuvieron en el rango de los altos 50 grado en las áreas montañosas más altas y 70 grados a lo largo de las costas de sotavento. Los vientos estuvieron leves y variables, pero ventosos en y alrededor de los aguaeros.

AIBONITO – Un incendio se reportó mediante una llamada al Sistema 9-1-1 a eso de las 4:15 de la tarde del jueves en una residencia que ubica en la carretera PR-717 del Barrio Algarrobo en de Aibonito, informaron las autoridades.

Según el parte policiaco, Jorge Luis Padilla alegó que un desconocido utilizando un acelerante químico incendió el interior de su residencia. El fuego consumió todos los muebles.

Al lugar se personaron los bomberos Núñez y Espada de Aibonito, quienes extinguieron el fuego de la residencia.

El agente Torres de Servicios Técnicos y el agente Rodríguez de la División de Explosivos de Caguas se hicieron cargo de la investigación.

CEIBA – Un robo de auto (“carjacking”) fue reportado a las 9:00 de la noche del jueves en la carretera PR-975 kilómetro 5.0 barrio Río Abajo en Ceiba, informó la Policía.

De acuerdo con el parte policiaco, Raúl Feliciano alegó que se disponía a entrar a su residencia y que se le acercó un individuo portando una escopeta. El sujeto lo agredió en el área del rostro y le robó su Mitsubishi Mirage, color gris del 2018.

El perjudicado recibió asistencia médica por paramédicos en el lugar y no requirió ser transportado a ninguna institución hospitalaria, según dicta el informe de novedades.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) del Área de Fajardo continúan con la pesquisa.

Se le exhorta a la ciudadanía a comunicarse con la Policía de manera confidencial si posee información que ayude a esclarecer un delito llamando al 787-343-2020 o al CIC de Fajardo al 787-863-3240. También puede mantenerse en contacto con nosotros a través de Twitter en @PRPDnoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov .

SAN JUAN – La Junta de Directores del Baloncesto Superior Nacional (BSN) llegó a un acuerdo para que opere la franquicia de Mayagüez y aprobó una serie de medidas para viabilizar la operación de las franquicias basado en la realidad económica de Puerto Rico.

Según se informó en una comunicación escrita, el nuevo grupo que administrará a los Indios incluye a Carlos Acosta y Fernando Arroyo, quienes estuvieron presente en la reunión celebrada en el coliseo Roberto Clemente de San Juan. Dentro del grupo también se encuentra Jaime Barea.

Los candidatos a apoderados serán entrevistados por el Comité de Nuevos Apoderados para completar los procesos de rigor para conocer su plan de trabajo y estados financieros. De recibir una recomendación favorable del comité, serán presentados en la próxima reunión del BSN para que reciba la aprobación de la Junta de Directores.

Según se detalló, entre las enmiendas aprobadas se estableció que el tope individual por jugador sería 40,000 dólares y el tope colectivo de las franquicias seria 550,000 dólares con la imposición de un impuesto de lujo a partir de los 400,000 dólares. Los topes individuales no aplicarán a los contratos ya existentes y se honrarán según firmados. Se estableció la cuota de entrada de nuevas franquicias a 250,000 dólares hasta llegar a 10 franquicias en un futuro.

“Estas medidas son parte de un plan de trabajo a tres años para estabilizar las finanzas de las franquicias y darle solidez para eventualmente mejorar las condiciones económicas de los componentes del BSN”, indicó el personal del BSN.

Asimismo, se informó que Mayagüez se une a las franquicias confirmadas para la temporada 2019 que incluyen a Arecibo, Aguada, Bayamón, Fajardo, Humacao, Ponce y Quebradillas. La temporada comenzará en el mes de marzo y tendrá un total de 32 partidos de temporada regular.

En el último punto en la agenda de la reunión se sortearon los jugadores reservados por los Atléticos de San Germán. Los jugadores seleccionados regresan a la franquicia de San Germán tan pronto se apruebe su reingreso.

Sorteo de jugadores reservas de San Germán:

Primera ronda:

Humacao – Carlos “Yao” López Aguada – Isaac Sosa Fajardo – Gary Browne Mayagüez – Sammy Mojica Ponce – Chris Brady Quebradillas – Ángel “Comby” Rivera Bayamón – Pasa Arecibo – William Orozco

Segunda ronda:

Fajardo – Esteban Cordero Mayagüez – Devin Ebanks

Los jugadores Onzie Branch y Diego Maldonado pasan a la agencia libre.

Sorteos de la Lotería Electrónica de Puerto Rico del jueves, 20 de diciembre de 2018.



Los números ganadores en los sorteos de la Lotería Electrónica del jueves, 20 de diciembre fueron los siguientes:

Sorteo Diurno

Pega 2 —————- 62

Pega 3 —————- 194

Pega 4 —————- 7130

Sorteo Nocturno

Pega 2 —————- 76

Pega 3 —————- 388

Pega 4 —————- 7979

Recuerde verificar estos números directamente con la Lotería Electrónica o sus suplidores. puertoricohoy.com no se hace responsable por errores publicados en los números ganadores.