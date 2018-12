Puerto Rico Hoy – Diciembre 23, 2018

PONCE – Dos agentes de la Policía supuestamente protagonizaron un incidente en el que una menor de tres años resultó agredida, el pasado viernes en un local de la Calle Vives, intersección Calle Mayor, en Ponce.

Según el reporte de la Policía, durante una fiesta de Navidad, hubo una discusión entre en Rafael Pomales Torres, director de la División Vehículos Hurtados Ponce y el agente adscrito a dicha división Miguel García de Jesús. En medio del supuesto altercado, Pomales Torres empujó a García de Jesús, quien le cayó encima a una menor de 3 años.

La menor fue atendida en una institución hospitalaria de Ponce, por un trauma en el pómulo derecho. Su condición es estable.

Ambos fueron citados a la División de Delitos Sexuales Área de Ponce, para el 26 de diciembre.

SAN JUAN – La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carla Campos, anunció el domingo que se llegó a un acuerdo con el Servicio de Parques Nacionales (NPS- por sus siglas en inglés) para que el Castillo San Felipe del Morro y el Castillo San Cristóbal, se mantengan en operaciones, a pesar del cierre parcial del gobierno federal.

“Nos encontramos en plena temporada alta de cruceros y en una época donde más actividad turística se genera en la Isla. El Morro y el Castillo San Cristóbal son dos de las atracciones más visitadas. Para nosotros es de suma importancia que estos principales atractivos históricos de la ‘Ciudad Amurallada’ estén accesibles y al alcance de todos, por tal razón nos vimos motivados a buscar opciones para que puedan permanecer abiertos al público”, expresó Campos en declaraciones escritas.

Campos mencionó que debido al paro del gobierno federal, ambas instalaciones estuvieron cerradas al público el sábado.

Campos informó además que, mediante el acuerdo establecido entre ambas partes, la Compañía de Turismo estará asumiendo los gastos de operación del Sitio Histórico Nacional de San Juan (el parque que incluye el Castillo San Felipe del Morro y San Cristóbal) durante el tiempo que el gobierno federal se mantenga cerrado.

Por su parte, Randolph (Randy) Lavasseur, subdirector regional del NPS de la Región Pacifica Oeste indicó, “agradecemos los esfuerzos del Gobierno de Puerto Rico a través de la Compañía de Turismo al encontrar una solución práctica y temporera que reducirá el impacto negativo para los comercios, comunidades y visitantes en Puerto Rico”.

La CTPR ha estado en conversaciones con Servicio Forestal de los Estados Unidos (NFS- por sus siglas en inglés), para asegurar que el Bosque Nacional El Yunque tampoco se vea afectado por el cierre del gobierno federal, y el mismo continúa operando en su horario regular.

“Dado a los miles de turistas que se encuentran de vacaciones en Puerto Rico en esta época festiva, queremos garantizar que la experiencia del turista no se vea afectada. En la CTPR nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de ofrecerle al visitante una experiencia turística de clase mundial, cumpliendo así con las prioridades establecidas en el plan de trabajo del Gobernador Ricardo Rosselló Nevares, que colocan al turismo como punta de lanza del resurgir económico de la Isla”, concluyó.

BAYAMÓN – Bajo el lema No empañes la celebración por una mala decisión, la administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Suzanne Roig Fuertes, hizo un llamado el domingo a la ciudadanía a disfrutar las festividades navideñas en familia y con moderación, principalmente a aquellas personas que suelen ingerir alcohol, de manera que se puedan evitar tragedias en los hogares.

“Puerto Rico es un pueblo alegre que suele organizar diversas actividades en la época navideña con amigos y familiares. Sin embargo, en algunas de estas festividades el alcohol se convierte en un elemento principal de disfrute. Ante esta realidad, es importante recalcar que si las personas deciden consumir alcohol lo hagan con moderación, siempre considerando los riesgos a los cuales se expone debido a su abuso”, indicó Roig Fuertes.

De acuerdo con Roig Fuertes, “es indispensable que todos pongamos nuestro grano de arena y asumamos responsabilidad para que en estas fechas que apenas comienzan podamos prevenir accidentes de tránsito, actos de violencia e intoxicación de alcohol. En ese sentido, y a tono con el ambiente de unión familiar que promueve el gobernador Ricardo Rosselló, los invito a poner en práctica una serie de consejos tales como mantener el estómago lleno cuando consume alcohol, ya que demora el proceso de absorción y tomar tragos espaciados”.

Otras recomendaciones provistas por la funcionaria son agregar hielo extra al vaso. De esta forma, la bebida se diluye y el hielo ocupa lugar, permitiéndole beber menos alcohol sin darse cuenta. También, eliminar el removedor o sorbeto, ya que con ambos objetos beberá más rápido y, por ende, más cantidad. Tomar agua entre tragos y elegir tragos sin mucho azúcar.

Para la Administradora de ASSMCA es importante también utilizar el tiempo de la actividad para compartir con sus seres queridos y conocer nuevas personas. “Dé un ejemplo a sus hijos del uso responsable del alcohol. No dé alcohol a menores de edad. No solo es prohibido por ley, sino que estaría promoviendo una conducta que los afectaría física y emocionalmente. No trate de esconder sentimientos de soledad, inseguridad y vacío existencial a través del alcohol. Busque el verdadero sentido de la Navidad involucrándose en el servicio y en el compartir con otros. Ayude a servir el arroz con gandules, ponga la música, juegue con los niños, cante baile, sonría, pero sea siempre responsable con usted y con los demás”.

Por otro lado, Roig Fuertes brindó igualmente recomendaciones para aquellas personas que fungirán como anfitriones de las fiestas. “Recoja las llaves de los vehículos o solicite a los invitados que las coloquen en un lugar previamente identificado antes de empezar a servir los tragos. Vigile de cerca al invitado que ha consumido demasiado alcohol, procure que al momento del invitado irse de la actividad, otra persona maneje. Si la persona asistió a la actividad sin compañía, evite que se vaya hasta tanto le baje la concentración de alcohol en la sangre. Proteja a sus invitados, sirva el alcohol con moderación. No insista en brindarle alcohol a aquellos invitados que desde un principio lo han rechazado. Evite la costumbre de servir alcohol en cantidades exorbitantes y continuamente. Ofrezca sopas y otras comidas luego de cierta hora”.

Finalmente, la también trabajadora social y socióloga le recordó a la ciudadanía que, su agencia cuenta con la Línea PAS de ASSMCA, disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana, libre de costo, a través del 1-800-981-0023.

SAN JUAN – Todos los presidentes de los Consejos Generales de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) hicieron el domingo un llamado público para que se recosidere la determinación de trasladar el musical Hamilton.

“No podemos creer lo que ha ocurrido a espaldas de nosotros los estudiantes, cuando desde el 2017 nos involucramos en alma y corazón para que este evento sea un éxito para la producción de Hamilton, para la Universidad y para nosotros, desde aquí, desde las tablas de un teatro renovado”, expresó Juan José De Jesús-Oquendo, presidente del Consejo General de Estudiantes de la UPR en Ponce en declaraciones escritas.

“De materializarse el traslado de la obra, esto sería una pérdida enorme para la Universidad, particularmente para el Recinto de Río Piedras que ya tenía programada una serie de eventos y compromisos que catapultarían todas las iniciativas de filantropía y recaudación de ingresos para beneficio del estudiantado”, dijo la presidenta del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas, Nattalí Rodríguez Vega.

El traslado del musical del Teatro de la UPR al Centro de Bellas Artes de Santurce se dio, entre otras razones, por el conflicto obrero patronal por la negociación del convenio colectivo entre la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) y la Administración Central.

Luis Miranda (padre de Lin Manuel Miranda) y el productor Ender Vega entienden que hay un riesgo de seguridad si la misma se presenta en el Teatro de la UPR. Se menciona que figuras como Oprah Winfrey y los expresidentes Barack Hussein Obama y William Jefferson “Bill” Clinton figuran en la lista de invitados especiales de la obra, que se pondrá en escena del 11 al 27 de enero.

CABO ROJO – Un hombre fue atropellado cuando supuestamente intentaba cruzar por un área oscura y no designada para peatones, a eso de las 7:20 de la noche del sábado, en la carretera PR- 102, intersección con la carretera 100, en Cabo Rojo.

Según la Policía, el conductor del vehículo Toyota Corolla 2001 transitaba por la carretera PR-102 y al llegar a la intersección con la carretera PR-100, no se percató que en el carril izquierdo, se encontraba Ricardo Colon Echevarría de 40 años residente en Ponce. Supuestamente se encontraba detenido en el medio del carril y en un área oscura, además no designada para el cruce de peatones. Como consecuencia del impacto resultó con heridas de gravedad.

Fue llevado al Centro Medico de Mayagüez por Personal de Emergencias Médicas Estatales. Al conductor se le realizó la prueba de alcohol, la cual resultó negativa.

Se exhorta a la ciudadanía que de poseer información que ayude con el esclarecimiento de casos, favor de llamar al (787)832-9696, a la línea confidencial de la Policía al 787-343-2020, o la aplicación de teléfonos inteligentes BASTA YA o a través de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook/prpdgov.

SAN JUAN – La Asociación de Maestros radicó un recurso de Sentencia Declaratoria contra el Departamento de Educación (DE) y su secretaria, Julia Keleher por el cobro retroactivo de ausencias no justificadas desde el año 2007.

“Se solicita de este Honorable Tribunal que declare inconstitucional el procedimiento de recobro iniciado mediante la publicación de informes de ausencias descontables memorando emitido por Wilfredo Falcón Negrón, Director Ejecutivo de la Oficina de Tiempo, Asistencia y Licencias del Departamento de Educación, ordenando además el cese de ésta; ordene que la Agencia cese de requerir a los maestros la presentación evidencia que la propia Agencia está llamada a custodiar conforme a su reglamentación; y detenga cualquier otra gestión de cobro a los maestros empleados del Departamento de Educación que se realice en violación al Derecho Constitucional al Debido Proceso de Ley e Igual Protección de las Leyes; con cualquier otro remedio que en derecho proceda”, reza la solicitud de la demanda incoada por el licenciado Edgardo Pabón Rodríguez, del bufete Cancio, Nadal Rivera.

La Asociación de Maestros entiende que la responsabilidad de custodiar los documentos de asistencia de los docentes es responsabilidad del DE y por lo tanto no se le debe requerir a estos evidencia de su asistencia, cuando previamente no fue un requisito.

De conformidad con lo anterior, se solicita que este Honorable Tribunal declare inconstitucional y violatorio del Derecho a un Debido Proceso de Ley Protección de las Leyes, el procedimiento establecido en el memorando de 19 de diciembre de 2018, en el que no se concede a los maestros una oportunidad para presentar la evidencia que le es requerida, considerando que quien la solicita, el Departamento de Educación, es quien estaba llamado a custodiarla. Se solicita además que se ordene el cese de cualquier gestión de cobro por concepto de ausencias descontables a los maestros, incluyendo la publicación de un informe que no toma en consideración la información contenida en las hojas de ausencias descontables que la Agencia estaba obligada a custodiar. La negligencia del Departamento de Educación su incumplimiento con su deber de custodiar los documentos, no puede ser motivo para que los maestros sufran descuentos injustificados de su salario, privándole de su Derecho propietario al salario”, expresa el escrito.

Se explicó que como consecuencia de la digitalización del sistema de asistencia, hay unos documentos que no se encuentran disponibles en el sistema y por tal motivo se les requiere a los maestros presentar la evidencia de asistencia o la justificación de su ausencia. Para ello, se les requiere presentar el documento original conocido como DE- 14. Ese papel se le somete al director de escuela, quien es el custodio del mismo.

GUAYNABO – Cinco motoras fueron reportadas como robadas a las 6:21 de la mañana del sábado, en la Calle H, Barriada Vietnam de Guaynabo, informó la Policía.

Según el reporte, Milton Garcel alegó que le hurtaron cinco motoras que se encontraban dentro de un vagó.

Estas fueron descritas como KTM 450, color anaranjado, año 2015; Suzuki RMZ 450, color negra y amarilla, año 2016; dos KTM Duke 690, anaranjada, año 2017 y KTM 690, color negra y anaranjada.

El policía municipal José Rivera se hizo cargo de la investigación.

VIEQUES – La Policía arrestó el sábado a Christian Rolón Díaz de 18 años por supuesta violación a la Ley de Explosivos.

Según se informó, Rolón Díaz, conducía el vehículo Mitsubishi, Lancer, rojo, del 2009, cuando fue intervenido por Ley 22 en la carretera PR- 200 de Vieques por el agente Carmelo Carmona. En la intervención se ocupó la pirotecnia.

El caso fue consultado con la fiscal Diannette Aymat. quien ordenó ocupar la propiedad y el vehículo se citó el caso para el 2 de enero de 2019.

Se exhorta a la ciudadanía a comunicarse con la policía de manera confidencial si posee información que ayude a esclarecer un delito al 787-343-2020 o al C.I.C. de Fajardo al 787-863-3240.También puede mantenerse en contacto a través de twitter en @PRPDnoticias y en Facebookwww.facebook/prpdgov.

VIEQUES – La Policía arrestó el sábado a Christian Rolón Díaz de 18 años por supuesta violación a la Ley de Explosivos.

Según se informó, Rolón Díaz, conducía el vehículo Mitsubishi, Lancer, rojo, del 2009, cuando fue intervenido por Ley 22 en la carretera PR- 200 de Vieques por el agente Carmelo Carmona. En la intervención se ocupó la pirotecnia.

El caso fue consultado con la fiscal Diannette Aymat. quien ordenó ocupar la propiedad y el vehículo se citó el caso para el 2 de enero de 2019.

Se exhorta a la ciudadanía a comunicarse con la policía de manera confidencial si posee información que ayude a esclarecer un delito al 787-343-2020 o al C.I.C. de Fajardo al 787-863-3240.También puede mantenerse en contacto a través de twitter en @PRPDnoticias y en Facebookwww.facebook/prpdgov.

MAYAGÜEZ – Los Indios de Mayagüez vencieron en la noche del sábado 2-1 a los Criollos de Caguas como parte de la acción de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Kennys Vargas se encargó de poner a gozar a la fanaticada que se dio cita al estadio Isidoro “Cholo” García de Mayagüez, cuando abrió el episodio con enorme cuadrangular por todo el bosque izquierdo para igualar las hostilidades.

Acto seguido, Yariel González pegó sencillo al jardín central, llegando a la intermedia mediante toque de sacrificio de Henry Ramos. Danny Ortiz se encargó de cerrar el partido con imparable al jardín derecho para empujar la carrera de la victoria en las piernas de González.

De esta forma, la tribu detuvo la racha de cinco victorias al hilo de los Criollos y a su vez detuvo su lapso de cuatro derrotas en línea.

Ahora, los mayagüezanos juegan para 18-12, liderando la tabla de posiciones. Mientras, Caguas coloca su récord en 13-17, empatados con los Cangrejeros en la tercera posición.

Los visitantes marcaron su única carrera del encuentro en el segundo episodio con imparable de Jancarlos Cintrón y sencillo remolcador de Jonathan Morales.

Joshua Torres se apuntó su segunda victoria del torneo en calidad de relevo, lanzando por espacio de una y dos tercios de entrada, abanicando a cuatro. Luis Cruz no tuvo la misma suerte al permitir las únicas dos carreras de la tribu, trabajando por espacio de una y tercio de entrada.

Los mayagüezanos viajan al estadio Evaristo “Varo” Roldán de Gurabo, a buscar su boleto a la postemporada, cuando precisamente se enfrentan nuevamente a los Criollos, desde las 3:10 de la tarde.

SALINAS – Un doble asesinato se reportó a las 7:06 de la mañana del domingo, en la calle 1 intersección con la calle 8 del barrio Las Mareas en Salinas.

Según se informó preliminarmente, una llamada a través del sistema de emergencias 9-1-1 alertó a la policía de un herido de bala. Al llegar los agentes, encontraron los cuerpos de dos hombres con múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

No han sido identificados al momento.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama en unión al fiscal de turno investigan.

BAYAMON – Un hombre falleció a eso de la 1:05 de la madrugada del domingo, en un accidente de tránsito en la Carretera PR-5, desvió 148 hacia Naranjito.

Según informó la Policía, José Cruz Rivera conducía una Mitsubishi Nativa, del año 2000, cuando perdió el control e impactó una valla de seguridad. Como consecuencia del impacto, salió expulsado y por las heridas recibidas falleció en el lugar.

El agente Francisco Ortiz, adscrito a la Unidad de Patrullas de Carreteras Bayamón junto al fiscal de turno investigan.

Resumen del Tiempo 23 de diciembre



Por: Servicio Nacional de Meteorología

Riesgo alto de corrientes marinas en efecto desde el anochecer hasta tarde esta noche

Parcialmente nublado en la mañana luego tornándose variablemente nublado.

Aguaceros dispersos. Máximas desde 86 en áreas bajas hasta 80 en áreas más altas. Vientos del este de 5 a 15 mph. Probabilidad de lluvia 40 por ciento.

Esta noche, parcialmente nublado con aguaceros aislados. Mínimas desde 77 en áreas bajas hasta 67 en áreas más altas. Vientos del Este de 5 a 15 mph. Probabilidad de lluvia 20 por ciento.