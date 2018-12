Puerto Rico Hoy – Diciembre 28, 2018

TOA BAJA – Un escalamiento se reportó a eso de las 7:30 de la noche del jueves en la Calle Pérez Freytes de la quinta sección de Levittown en Toa Baja, informó la Policía.

Según el informe policiaco, Manuel Colón alegó que desconocidos rompieron el candado del portón de la entrada de su residencia y entraron a la misma.

Las autoridades indicaron que del lugar se robaron un televisor marca Sony de 48 pulgadas, un PlayStation 3, un bajo eléctrico marca Yamaha, un amplificador marca Belinger y 600 dólares en efectivo.

La agente Jannet Berdecía, adscrita al Precinto de Levittown se hizo cargo de la investigación.

BAYAMÓN – A eso de las 1:54 de la tarde del jueves se reportó un escalamiento en el Almacén de Luzdan en la Avenida Santa Juanita en Bayamón, informó la Policía.

La información preliminar indica que Daniel Malpica alegó que desconocidos rompieron la cadena del portón y una ventana de cristal y lograron acceso al interior del establecimiento.

Las autoridades detallaron que los ladrones se apropiaron ilegalmente de 35 pacas de heno.

El agente John Nieves adscrito al Precinto Bayamón Sur se hizo cargo de la investigación.

PONCE – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo el viernes, que su plan para allegar fondos para Medicaid es esperar a que el Congreso presente algún proyecto que otorgue los fondos.

“Hay un compromiso con la Cámara de Representantes Demócrata de que se va a tener una solución permanente al asunto de Medicaid en Puerto Rico y en los territorios”, dijo el gobernador en entrevista con WPAB 550.

Cuestionado sobre si solo hace falta tener acuerdos con la Cámara federal, Rosselló Nevares contestó “aquí hay que llegar a distintos acuerdos”.

“Nosotros tenemos colaboración bipartidista en todo esto”, añadió.

Explicó que su expectativa es que la Cámara de Representantes, en enero, que será de mayoría demócrata, enviará un proyecto de solución permanente.

“Nuestra expectativa es que, en esta primera sesión legislativa ahora, la Cámara demócrata va a estar enviando algún tipo de solución permanente al abismo fiscal y en el Senado se va a tener que trabajar y batallar”, sostuvo Rosselló Nevares.

Los fondos disponibles para el programa Medicaid en Puerto Rico están disponibles hasta el año 2020.

BAYAMÓN – Agentes adscritos a Patrullas de Carreteras de Vega Baja, arrestaron en horas de la noche del jueves a un sujeto en la Calle Zarón, intersección con la Calle Zafiro en Sabana Seca, Toa Baja.

De acuerdo con el parte policiaco, el arrestado es Víctor Daniel Meléndez de 23 años, quien supuestamente hizo varios disparos mientras conducía una motora Kymco, marca Kwang Yang de 2005, color amarillo.

Las autoridades detallaron que la motora fue ocupada, así como una pistola Glock, modelo 22, calibre .40 modificada en automática.

Esta intervención se dio como resultado del Plan Anticrimen establecido en el área de Bayamón.

CIDRA – El personal del Municipio de Cidra anunció el viernes que un tramo de la carretera PR-172 será cerrada al tránsito el domingo 30 de diciembre.

Según se informó en una comunicación escrita, el cierre será entre 9:00 de la mañana y 3:00 de la tarde a la altura del puente “El millón” en Cidra. El cierre es por trabajos coordinados por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Las vías alternas son la PR-173 de Aguas Buenas hacia el sector la Sierra, la PR-787 del barrio Bayamoncito de Cidra hacia Caguas, vía PR-1 o PR-52.

BAYAMÓN (CyberNews) – la Policía informó que a eso de las 6:48 de la mañana del jueves se reportó un escalamiento en el establecimiento New York Style Pizza ubicado en la Avenida Main de la urbanización Santa Rosa en Bayamón.

De acuerdo con el informe policiaco, Steve Aquino alegó que desconocidos rompieron el cristal de la puerta frontal y le causaron daños a una máquina de videojuegos y robaron las monedas que tenía la misma.

El agente Martínez adscrito al Precinto Bayamón Norte se hizo cargo de la investigación.

Cerca de las 11:02 de la mañana del día de Navidad se reportó un primer escalamiento en la mencionada pizzería. Aquino alegó que rompieron la puerta frontal del establecimiento y se robaron un televisor, cajas de cerveza, dos whiskey Black Label, dos botellas Tito’s Vodka, un galón de Don Q Cristal, una botella de Tequila Cuervo blanco, un galón de helado, dos máquinas de dulce y 100 dólares en efectivo del “petty cash”.

El agente José Arce adscrito al Precinto Bayamón Norte se hizo cargo de la investigación.

TOA ALTA – La Policía investiga otro escalamiento ocurrido a eso de las 8:29 de la mañana del jueves en el Centro Agrícola Villa del Toa en la carretera PR-165, kilómetro 5.8 en Toa Alta.

De acuerdo con la información preliminar, Reinaldo Pulido alegó que desconocidos lograron acceso al interior del establecimiento por una ventana del lado derecho y se robaron una sierra de mano, 12 tijeras de recortar espuelas de gallo, cuatro bridas de caballo, una sierra de gasolina y 12 dólares en monedas.

El policía municipal Negrón se hizo cargo de la investigación.

Tan reciente como el pasado 24 de diciembre, día de Nochebuena, las autoridades reportaron otro escalamiento en este mismo lugar cerca de las 3:02 de la madrugada.

En esa ocasión, Pulido alegó que forzaron una ventana de la parte posterior del local y se robaron cuatro bridas con sillín y 140 dólares en efectivo. Este caso fue investigado por el agente Emanuel Colón, adscrito al Distrito de Toa Alta.

NARANJITO (CyberNews) – A eso de las 9:16 de la noche del jueves se reportó un robo en Las Parcelas Guadiana, Colmado Rivera en Naranjito, informaron las autoridades.

Según la información preliminar, Heriberto Rivera alegó que dos individuos portando un rifle y mediante amenaza e intimidación, lo despojaron de 150 dólares en efectivo y un celular.

El perjudicado indicó que uno de los ladrones vestía una camisa roja y un pantalón corto color negro y el otro tenía una camisa color negra y un pantalón largo. Ambos tenían guantes puestos.

El agente Burgos adscrito al Distrito de Naranjito se hizo cargo de la investigación.

EL CAPITOLIO – La representante Maricarmen Mas Rodríguez solicitó el viernes a todos los medios de comunicación de la isla que realicen una campaña mediática durante las próximas 72 horas para concientizar al pueblo sobre el sufrimiento de las mascotas ante el uso cerca de estos de pirotecnia en la celebración de despedida de año.

“Los medios de comunicación, como la televisión, radio y la prensa escrita, tienen una oportunidad de llevar el mensaje sobre los efectos de las detonaciones de estos artefactos cerca de residencias donde habitan animales. El pueblo debe saber sobre el gran daño que sucede cuando explota la pirotecnia al lado de una mascota”, comentó Mas Rodríguez en una comunicación escrita.

Según explicó la también presidenta de la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste, la campaña mediática debe estar enfocada en explicar, con lujo de detalles, el efecto que tienen en las mascotas las antes mencionadas detonaciones y como los propietarios de estas pueden hacer para prevenir este impacto negativo.

La representante por el Distrito #19 de Mayagüez y San Germán agregó que los perros, gatos y aves son muy sensibles a los efectos de los ruidos producidos por estas detonaciones, muchos pierden la audición y en algunos casos pueden hasta morir a consecuencia de los mismos. El ruido de estos artefactos produce en los perros y gatos gran ansiedad y en muchos casos, hasta taquicardias que pueden resultar en daño irreparable. Indicó que se han reportado casos de muchas mascotas que han huido de sus casas y otras que han muerto, inclusive.

“De la misma forma que se lleva una campaña a favor de no balas al aire, se debe hacer algo a menor escala con el uso de la pirotecnia y los animales. No decimos que no se emplee, pero que se haga con juicio, lejos de los animales que sufren grandemente cada vez que explota uno de estos artefactos en sus cercanías. Estoy convencida de que un corto mensaje en la televisión o una cuña de 30 segundos en la radio sobre este asunto ayudaría en evitar mas sufrimiento en los animales y sería un paso muy importante para nuestra sociedad”, sostuvo Mas Rodríguez.

La legisladora estadista dijo que está disponible para ser parte de este esfuerzo de concientización ciudadanía y adelantó, además, que estará evaluando legislación en las próximas semanas conducente a establecer unos mecanismos de información al pueblo sobre los efectos de la pirotecnia en las mascotas.

ISABELA – El Distrito Policiaco de Isabela investigó un escalamiento reportado a las 10:00 de la noche del jueves en una residencia ubicada en la calle Eduardo Quevedo de esa población.

Según el parte policiaco, Eva Bravo, residente del lugar alegó que un desconocido forzó una ventana del cuarto posterior de su vivienda y se robó diversos tipos de prendas.

Las autoridades indicaron que la perjudicada valoró la propiedad robada en 15 mil dólares.

El agente Erick Herrera, del cuartel local, supervisado por el sargento Edilberto Martínez, investigó la querella. La pesquisa sería referida a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.

SAN GERMÁN – Las autoridades investigan un escalamiento reportado a eso de las 8:15 de la noche en una residencia ubicada en la carretera PR-118, sector El Retiro en San Germán.

De acuerdo con el informe de novedades, Deborah Acosta alegó que un desconocido forzó la puerta de la parte posterior de su residencia y llegó hasta el dormitorio principal, de donde se robó prendas en oro valoradas en 129,300 dólares.

El parte policiaco detalla que entre las prendas había esmeraldas, diamantes, rubíes, perlas, cuatro cadenas de 18 quilates, ocho sortijas, pantallas y pulseras de oro blanco y amarillo. Además, se apropiaron de una llave inteligente de un Toyota Camry.

El agente Torres del distrito policíaco de San Germán, investigó la querella inicialmente en unión al agente Lugo de la División de Servicios Técnicos, quien trabajó la escena. La querella fue referida a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del Área de Mayagüez, para que continúen con la investigación.

Se exhorta a la ciudadanía que de poseer información que ayude con el esclarecimiento de casos, favor de llamar al 787-832-9696, a la línea confidencial de la Policía al 787-343-2020, o la aplicación de teléfonos inteligentes BASTA YA o a través de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov.

SAN SEBASTIÁN- Agentes del Distrito Policiaco de San Sebastián investigaron una agresión reportada a las 7:44 de la noche del jueves en la calle Húcar de la Urbanización El Culebrinas de esa población.

Según el informe policiaco, Rolando Vélez La Torre, de 35 años y vecino del mencionado municipio alegó que caminaba por la citada calle, cuando fue interceptado por dos sujetos, uno de ellos portando un arma de fuego y el otro un bate de béisbol. Éstos, sin mediar palabras lo agredieron con los mencionados objetos y le causaron una herida abierta en la cabeza y contusiones de diversas partes del cuerpo. Vélez La Torre, fue atendido en un hospital local y fue dado de alta en condición estable.

Los agresores abandonaron el lugar y se desconoce su paradero.

El agente Octavio Soto, supervisado por el sargento David Arce, investigó inicialmente los hechos, cuya pesquisa fue referida al agente Luis Seín, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.

Resumen del estado del tiempo para Puerto Rico del viernes, 28 de diciembre de 2018.



Por: Servicio Nacional de Meteorología

SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que estará ventoso a lo largo de sectores de la costa norte de Puerto Rico y también en terrenos más altos. Se espera viento de 15 a 25 millas por hora con ráfagas de 35 millas por hora de vez en cuando, especialmente cerca de los aguaceros.

El viento disminuirá algo tarde en la noche. Los aguaceros aumentarán alrededor del mediodía, luego de una mañana de cielo parcialmente nublado, a medida que otra banda de humedad se acerque al área del este noreste.

Los aguaceros en el area de humedad persistirán durante la mayoría de la tarde y la noche. Las áreas más secas continuarán siendo en partes del suroeste de Puerto Rico donde el sol debe ser visto. Las temperaturas máximas fluctuarán desde los bajos a medios 80 grados en las elevaciones altas y los altos 60 grados en las montañas más altas. Las temperaturas mínimas fluctuarán entre los altos 50 y los medios 70 grados.



A través de las aguas regionales, se esperan condiciones peligrosas. El viento aumentará a 15 a 25 millas por hora con ráfagas de 30 nudos de vez en cuando. El oleaje aumentará de siete a 11 pies, más alto en el norte. Se esperan olas rompientes de hasta 10 pies a lo largo de la costa norte de Puerto Rico en la tarde.

Una advertencia de resaca fuerte fue emitida para las 6:00 de la tarde del sábado. Riesgo alto de corrientes marinas se extenderá alrededor de la mayoría de las islas hoy hasta el sábado. El riesgo mas bajo de corrientes marinas sera en el oeste de Puerto Rico al sur de Rincón.

Se observó un cielo variablemente nublado en la madrugada alrededor de Puerto Rico, Vieques y Culebra. Aguaceros se movieron a través de sectores del norte central y el tercio este de Puerto Rico y partes de Culebra con cantidades en general por debajo de un cuarto de pulgada. El viento estuvo bastante variable en la noche con vientos a lo largo de la costa norte fluctuando de ocho a 16 millas por hora y ráfagas en los bajos 20.

El viento a lo largo de la costa sur y oeste estuvo en menos de 10 millas por hora, aunque algunas ráfagas más fuertes ocurrieron. Las temperaturas mínimas de la madrugada fluctuaron entre los 60 grados en las montañas más altas y los valles y los bajos a medios 70 grados a lo largo de las costas barlovento.