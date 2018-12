Puerto Rico Hoy – Diciembre 31, 2018

Que Dios les bendiga en el 2019, que siempre este presente en sus vidas.

WTNO.com– World Travel & News Online

SAN JUAN – La periodista de WAPA TV, Keylla Hernández falleció el lunes, según confirmó la televisora.

Hernández libró una batalla por 3 años y 4 meses contra el cáncer.

Recientemente se dio a conocer que la periodista tomaría un período de descanso, sin embargo, hoy se dio a conocer sobre su fallecimiento.

Hernández fue diagnosticada en el 2015 con cáncer en el pulmón con metástasis en el hígado y huesos.

LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció la firma de dos proyectos que permite descuentos en estudios universitarios a los veteranos en Puerto Rico.

“Mis respetos y reconocimiento a todos aquellos veteranos puertorriqueños que pusieron su vida en peligro para defender nuestra Nación. Los veteranos son un sector vulnerable que necesita nuestra ayuda”, expresó el primer mandatario en comunicación escrita.



Explicó que el Proyecto de la Cámara 1245 —de la autoría del representante Luis “Junior” Pérez Ortiz— extiende a los dependientes de los veteranos los beneficios de descuento para estudios universitarios.



Conforme a la Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del siglo 21, solo el veterano, su cónyuge y sus hijos tienen derecho a recibir un descuento de matrícula de 50 por ciento en sus estudios universitarios. Con esta medida, otros dependientes del veterano, como sus nietos, podrán beneficiarse de este beneficio, lo que otorga un alivio económico al veterano.



El representante Pérez Ortiz se expresó complacido con la firma de la medida y afirmó que “hoy día, las familias van más allá de cónyuges e hijos. Con esta ley nos acercamos más a las disposiciones del Post-9/11 Veterans Eucational Assistance Act of 2008 que permite que este beneficio sea extensivo a los dependientes del veterano”.



Asimismo, el primer ejecutivo firmó el Proyecto del Senado 169 de la autoría del senador José Pérez Rosa. Esta medida también enmienda la Carta de Derechos del Veterano para extender hasta el año 2018-2019 la exención en el pago de contribución sobre la propiedad a los veteranos.



“Este beneficio es un necesario gesto de agradecimiento a los veteranos que dejaron atrás a sus familias para defender con valor y sacrificio la democracia que hoy disfrutamos”, expresó Pérez Rosa.

LA FORTALEZA – La primera dama, Beatriz Isabel Rosselló anunció el lunes, detalles de la tradicional Fiesta de los Tres Reyes Magos 2019, que se celebrará simultáneamente en ocho pueblos alrededor de la Isla. Asimismo, la familia Rosselló, invita a todos los puertorriqueños a participar de la entrega de regalos y Fiesta de los Tres Reyes Magos el 6 de enero de 2019, a partir de las 8:00 de la mañana.

“Agradecida y contenta de poder compartir con nuestros niños en este día tan especial donde la tradición y la cultura predomina. No solo son los regalos, es la experiencia de llevar un momento de alegría a la familia puertorriqueña esta Navidad. Gracias a todos los voluntarios y a los comercios que han donado su tiempo y recursos para que tengamos una Fiesta de los Tres Reyes Magos llena de gratas sorpresas”, explicó la primera dama en comunicación escrita.

A continuación, se incluye información sobre la actividad en los siguientes municipios:

San Juan: Centro de Convenciones de Puerto Rico, contará con los Cantores de Bayamón, participación de la Escuela de Bellas Artes de Guaynabo, Banda de la Policía de Puerto Rico y el Show del Payaso Junito. Además, actividades deportivas, confecciones de galletas, bizcochos y postres navideños.

Cidra: Cancha Juanito Cabello Complejo Deportivo, contará con la participación de la Academia de Baile Actitud Studio (bailes típicos), Tuna Estudiantil de la Escuela Jesús T. Piñeiro, Zanqueros del Centro Cultural Cidreño, la Tuna de Cayey y el show artístico de Atención Atención. Además, el camión de consolas de PlayStation y Xbox, Just Dance, Fire House, payasos y áreas de manualidades.

Yabucoa: Parque del Niño, actividades musicales, Banda Municipal de Yabucoa, Ballet Municipal y el espectáculo de Disney. Se recreará un mundo Mágico de Juguetería.

Moca: Coliseo Dr. Juan Sánchez Acevedo, contará con los shows típicos como los Nenes de Johnnie, Pelly y su familia, show Mago de Abraham David, participación de la Escuela Marcelino Rodríguez entre otros. Todo el concepto será de la Casa de Jengibre.

Castañer Lares: Plaza Pública del Poblado, espectáculo de José Juan Tañón, muisca típica, trovadores, Mauro Ballet y magos. Estaciones de popcorn y algodón.

Vieques: Plaza Pública, música de la Banda de Bomberos, Sparky con su show de Prevención de Incendios, payasos, Mickey y Minnie Mouse, batucada, bailes folclóricos, pinta caritas y casas de brincos.

Culebra: Parque de los Niños María de los Ángeles, música de la Banda de la Policía, payasos, casas de brinco y estaciones de popcorn y algodón.

Yauco: Yauco Urban Park, el motivo de la actividad será de Jibaro Yaucano. Presentaciones artísticas de la Escuela de Bellas Artes, payasos, pinta carita, manualidades y actividades deportivas.

Todas las actividades tendrán contarán con la participación de los tradicionales Reyes Magos, casas de brincos y meriendas gratuitas para los niños durante el horario de 8:00 de la mañana la 1:00 de la tarde. Además, trasmisión en vivo desde Moca, Yabucoa y San Juan a través de WIPR.

EL CAPITOLIO – El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, hizo un llamado el lunes, a los miembros del nuevo Congreso, el cual entra en funciones el próximo viernes, 3 de enero, a que actúen sobre el pedido de admisión de la Isla.

“La comisionada residente (Jenniffer González) tiene todo nuestro apoyo en sus gestiones de someter un nuevo proyecto de ley en éste, el Congreso número 116, para que finalmente se logre la descolonización de Puerto Rico, a través de la estadidad como quiere nuestro pueblo. Nosotros continuaremos trabajando de la mano de la Comisionada, así como del Presidente de la Cámara, del Senado y el Gobernador para alcanzar la más alta aspiración de nuestra gente: la igualdad”, dijo Aponte Hernández en declaraciones escritas.

“Hago un llamado a los miembros del nuevo Congreso, particularmente el nuevo liderato del partido Demócrata en la Cámara de Representantes federal, a que actúe, de manera proactiva, a favor de los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico y nos provea las herramientas para alcanzar la estadidad, como ha exigido nuestra gente en las consultas de estatus de 2012 y 2017”, agregó a.

El también presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y de Estatus de la Cámara baja sostuvo que realizará una serie de gestiones con los nuevos miembros del Congreso, los llamados ‘freshmen’, para dejarle saber sobre Puerto Rico y la necesidad de terminar con la condición colonial.

“El mensaje sobre la estadidad va a llegar a este nuevo Congreso. Tenemos un compromiso con la igualdad de derechos para todos los puertorriqueños. El Congreso, sus nuevos miembros, van a conocer de Puerto Rico, van a ver que la gente ya votó por la estadidad y van a saber sobre lo que la estadidad puede hacer, no solo para la Isla, pero también para la nación”, finalizó.

JAYUYA – La Policía informó que el sexagenario que había sido reportado como desaparecido en días recientes en Jayuya, fue hallado sin vida el domingo en el en el área de la Concretera Orama en la carretera PR-528 kilómetro 0.6 del barrio Zama, del mencionado pueblo.

De acuerdo con el parte policiaco, el infortunado fue identificado como Cecilio Reyes Delgado.

Las autoridades detallaron que el cuerpo de Reyes Delgado, conocido por “Chilo”, “Chilito” y “Papo” y que padecía varias condiciones de salud, fue encontrado por Norberto Maldonado Andújar. Éste era parte de los voluntarios de la búsqueda.

El cuerpo estaba en estado de descomposición y fue identificado por la vestimenta que utilizaba, entre otras características.

Según la información obtenida el hombre de 64 años fue visto por última vez el martes pasado en horas del día en el barrio Saliente de Jayuya.

SAN JUAN – Héctor Collazo, mejor conocido como Héctor PR, dijo que no quiere que borren la bandera que pintó en un restaurante del actor Julián Gil en Miami, Florida, luego que se desatara una controversia en relación a la permisología para realizar la obra.

“El sacrificio fue grande y lo que se hizo allí también fue grande. No quisiera que la quitaran. Sin embargo, si por las leyes o por algo legal se tiene que quitar, pues lo entendería perfectamente, aunque no me gustaría que sucediera. Podrán borrar la bandera, podrán sacarla de allí, pero lo que se sintió allí, las vibras puertorriqueñas que se sintieron allí, eso se queda en mi corazón y eso no lo borra nadie”, dijo Collazo en una entrevista con Ruteando Mi Isla.

Según se informó, Collazo se montó por primera vez en un avión para pintar la bandera de Puerto Rico en un edificio en la ciudad de Miami, Florida, luego que Gil le escribiera un mensaje por las redes sociales y le indicara que quería llevar su proyecto de “78 pueblos, una bandera” a la diáspora y que tenía el lugar perfecto en la Florida para comenzar lo que se le conocerá con el nombre: “Plantando Bandera”. Al terminar la bandera surgieron algunas controversias por la falta de permisos y el alegado racismo contra los puertorriqueños, situación que Collazo lamentó.

“Desde el punto de Julián, él dice que es racismo. Yo no puedo decir que es racismo porque yo no estuve abajo. Él estuvo abajo con la gente y según él me cuenta, él dice que tuvo ciertas disputas con personas que no apoyaban lo que nosotros estábamos haciendo porque según ellos, iba a atraer muchas personas de piel ‘brown’. Por esa razón es que Julián dice que es racismo”, dijo Collazo.

“Lo que te puedo decir es que yo no justifico a nadie. Simplemente, yo entiendo mi punto de vista, entiendo el punto de vista de Julián y me voy con los tres puntos de vista y las personas que están en controversia. Ellos no van a entender sobre lo que nosotros estábamos haciendo allí porque para ellos entender, tienen que nacer aquí, tiene que ser puertorriqueños de pura cepa. De verdad que no sabría qué decirte con toda esa disputa que está sucediendo”, agregó.

Además, Collazo expresó sus impresiones ante el color azul con el que se pintó la bandera boricua. “Yo no quise pintarla ni azul celeste ni azul marino, yo me fui con el azul turquí, pero cuando le envié las fotos al que compró las pinturas que es argentino, el color se veía un poco más oscuro y él lo escogió con su punto de vista crítico. En eso se basó en azul. Si vamos a allá vas a ver que es un azul turquí lo que pasa es que en la foto se oscurece… Yo no pinto la bandera de los penepés, ni de los populares, ni de los independentistas. Yo pinto la bandera de Puerto Rico. Yo solamente voy a representar a Puerto Rico”, dijo.

ARECIBO – La Policía informó que a eso de las 6:15 de la tarde del domingo, un ciudadano informó sobre el hallazgo de un arma de fuego en la avenida Catalina Santiago en Arecibo.

De acuerdo con el parte policiaco, el agente Ángel Santiago González, del Precinto 107 de Arecibo, ocupó el arma de fuego que fue descrita una pistola Smith & Wesson modelo MP. 40.

Asimismo, se ocuparon 15 municiones y un cargador, con una vaqueta color crema.

Al momento se desconoce la procedencia del arma.

SAN JUAN – El secretario de la gobernación, Raúl Maldonado visitó el lunes el terminal de lanchas de Ceiba, luego que en el fin de semana se reportaron diversas situaciones que afectaron el servicio a Vieques y Culebra.

“Estamos aquí en una iniciativa del gobernador, Ricardo Rosselló en la que estamos apoyando al director de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Juan Maldonado. Lo que nos ha pasado es que hemos tenido un volumen extraordinario de turistas en esta época, mucho más que en años anteriores y se dañó una de las lanchas. La pieza para la reparación de la lancha va a tardar varios días en llegar a Puerto Rico”, dijo Maldonado en entrevista radial (Red Informativa).

El funcionario dijo que junto a la directora de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carla Campos y el personal de la Secretaría de la Gobernación se movilizaron el lunes al terminal para atender a los turistas.

“Básicamente lo que faltaba era personal bilingüe que pudiera explicarle a los turistas cuál era el proceso. A todos se ha atendido y se ha conseguido que puedan llegar sin ningún problema. Hemos tenido que usar las lanchas en más rutas diariamente para cumplir con la transportación tanto a los residentes de Vieques y Culebra como a los turistas”, agregó.

Asimismo, Maldonado sostuvo que se hicieron los trámites con las líneas aéreas para que los turistas que no llegaran a tiempo para tomar su vuelo, pudieran tomar un vuelo posterior.

Indicó que “ahora mismo el volumen que tenemos no se ha tenido que limitar. Se ha atendido a todo el mundo. Lo que sí hemos hecho es que personas que tienen necesidades especiales como diálisis, se están atendiendo con más prioridad. En términos de residentes y turistas se están atendiendo iguales a ambos porque el volumen de viajes es suficiente. Lo que hemos hecho también es habilitar actividades con Turismo para orientar a los turistas en término de las alternativas que tienen”.

El funcionario dijo que el lunes se debe resolver las fallas con el estacionamiento, pues se hacen gestiones para utilizarse un solar contiguo. Asimismo, dijo que también buscan que las reparaciones se puedan manejar a través de los fondos CDBG que ya están asignados.

SAN JUAN – Mientras muchos estarán festejando la despedida del 2018, científicos se preparan para un evento sin precedentes en el que una nave robótica estará pasando extremadamente cerca del objeto más distante jamás visitado en el Sistema Solar.

El personal de la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC) detalló en una comunicación escrita que tras haber realizado un paso cercano al planeta enano Plutón en julio de 2015, la trayectoria de “New Horizons”, una nave robótica de la NASA, del tamaño y forma de un piano, fue ajustada para dar un vistazo cercano a otro objeto aún más lejos, en el llamado cinturón Kuiper.

“El acercamiento de la nave a Ultima Thule sería a una distancia equivalente al diámetro de nuestra Luna; tan cercano que, de salir todo bien, permitirá fotografiar detalles de la superficie del distante objeto. Aunque aún se desconoce cómo es la superficie del mismo, no se descarta que se logren captar detalles como posibles cráteres, glaciares, formaciones rocosas o montañas. Muy pronto pudiéramos ver nuevas imágenes de estos momentos históricos que vivimos en la exploración espacial”, señalaron.

“Se trata de una zona más allá de la órbita de Neptuno, y que al parecer tiene docenas o hasta cientos de planetas enanos. Es un área de gran interés para los científicos, ya que los objetos en esa zona pudieran brindar más datos sobre la formación de nuestro Sistema Solar”, agregaron.

Entretanto, explicaron que luego de haber captado espectaculares imágenes de Plutón, ahora la nave rozará aún más de cerca al objeto denominado como 2014 MU69, también conocido como “Ultima Thule”. El objeto fue descubierto en el año 2014 a través del Telescopio Espacial Hubble.

La nave New Horizons estaría pasando sobre tres veces más cerca que cuando pasó cerca de Plutón. Se anticipa que la nave estaría pasando a solo 2,200 millas (3,500 km) de Ultima Thule, siendo la mayor aproximación cerca de la 1:33 de la madrugada del primero de enero, hora de Puerto Rico.

Debido a que la nave está viajando a una velocidad de 31,500 millas por hora (50,700 km/h), científicos de la misión trataron de asegurarse de que no haya anillos, lunas u otros objetos que pudieran ser impactados por la nave durante la arriesgada hazaña.

Observaciones preliminares sugerían que el distante objeto, cuyo diámetro ha sido estimado preliminarmente en unas 23 millas (37 km), tal vez sea doble o binario, aunque imágenes obtenidas a mediados de diciembre por la nave, parecen mostrar un solo objeto. Tampoco se descarta que Ultima Thule pudiera tener algunas lunas a su alrededor. Ultima Thule está localizado a más de 4,000 millones de millas (6,400 millones de km) de la Tierra.

Debido a la enorme distancia, las fotos y señales enviadas por la nave New Horizons tomarán más de seis horas en llegar a la Tierra.

Las primeras imágenes cercanas de Ultima Thule pudieran ser apreciadas ya desde la madrugada (de lunes para martes) en los portales www.SociedadAstronomia.com así como en https://www.nasa.gov/mission_pages/newhorizons/main/index.html , en los cuales se podrá ver la cobertura de la misión en vivo.

Ultima Thule es el primer objeto del cinturón Kuiper que será estudiado de cerca, y el objeto más lejano jamás visitado. La nave New Horizons había sido lanzada en Enero de 2006.

SAN JUAN – La Policía investiga varios casos de robo reportados en las pasadas horas en Aguadilla, Toa Baja y Bayamón.

De acuerdo con la Policía, el caso de Aguadilla se reportó a eso de las 10:25 de la noche del domingo en la Escuela Lucia Cubero.

Según la información preliminar, Edwin Pérez Santos que desconocidos lograron acceso a uno de los salones de la parte posterior de la escuela y robaron tres televisores marca Panasonic, color negro de 19 pulgadas.

Agentes de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla se hicieron cargo de la investigación.

De otra parte, a eso de las 4:04 de la madrugada del domingo se reportó un robo en la calle 55 bloque 59 en la urbanización Sierra Bayamón en Bayamón. Lizbeth Montalvo alegó que tres individuos en un Hyundai Accent color blanco, portando arma de fuego y mediante amenaza e intimidación la despojaron de su cartera con documentos personales.

Las autoridades detallaron que la perjudicada describió a a uno de los ladrones como alto, tez blanca, con el rostro cubierto y vestía un abrigo gris oscuro. El otro individuo es de tez trigueña y estatura baja.

El agente José Arce adscrito al Precinto Bayamón Norte se hizo cargo de la investigación.

Por otro lado, se reportó un escalamiento a eso de las 5:49 de la tarde del domingo en la Avenida Nogal en el Taller Francis de la urbanización Lomas Verdes en Bayamón. Alejandro Ramos alegó que un desconocido rompió el portón de rejas de la parte frontal del establecimiento y se robó una caja de herramientas, tres compresores de aire acondicionado y tres aspiradoras que se encontraban en el interior de un vehículo.

El policía municipal José Ramos se hizo cargo de la investigación.

Por último, las autoridades informaron que a eso de las 10:44 de la mañana del domingo se reportó un escalamiento en el establecimiento Martin’s BBQ en la carretera PR-2 en Toa Baja. Teófilo Andújar alegó que desconocidos rompieron el cristal de la puerta frontal del establecimiento y se robaron una máquina de presión y una máquina de tatuajes.

El agente Luis Mejías adscrito al Distrito de Toa Baja se hizo cargo de la investigación.

SAN JUAN – El teniente Sierra de la División de Explosivos de la Policía dijo el lunes que han diligenciado dos intervenciones por pirotecnia en los pasados días, mientras reiteró sobre la peligrosidad que conlleva utilizar los explosivos ilegales, que han dejado al menos cuatros casos de personas y animales lesionados.

“Se han hecho intervenciones en relación a pirotecnia que ocurrieron recientemente. Tenemos una en el área de Arecibo y otra en Ponce. En los puertos no hacemos intervenciones, porque una vez que llegan y se identifican, se devuelven. Nosotros no tenemos jurisdicción en el puerto”, dijo Sierra en entrevista radial (WKAQ).

Relató que el caso más reciente se dio en Ponce en medio de un bloqueo de tránsito. El conductor estaba en estado de embriaguez y los agentes identificaron que éste tenía pirotecnia en su carro al completar el proceso de intervención. El caso se está procesando. Sobre el caso de Arecibo, no ofreció detalles adicionales.

“Sobre los vagones, no hemos recibido información de los puertos de que haya llegado algo que ellos levanten bandera y nos consulten y cuando verificamos sea ilegal… Cuando eso ocurre, el que lo traiga tiene una pérdida significativa de dinero”, explicó al indicar que el humano es creativo y que recurren a la opción que sea para introducir la pirotecnia a la isla.

De otra parte, Sierra dijo que hasta el domingo se habían reportado cuatro casos de animales y personas lesionadas por pirotecnia.

El caso más reciente, según Sierra, se reportó en Coamo, donde un sujeto le lanzó petardos a un perro. “El por qué no se sabe. Simplemente le tiró petardos al perro”, dijo Sierra al indicar que el animal mordió al agresor.

Este caso sería consultado con la Fiscalía, según adelantó el teniente.

Indicó que otro de los casos se reportó en Cidra, donde a una dama de 45 años le lanzaron un artefacto de pirotecnia y le ocasionaron lesiones en la pierna izquierda. Este caso también continúa bajo investigación. En el área de Aguadilla un joven de 19 años unió tres ‘cherry bombs’ y sufrió daños en ambas piernas.

“Un solo ‘cherry bomb’ te puede dañar un bloque (de cemento), imagínate tres”, advirtió.

El cuarto caso que relató Sierra ocurrió en Vega Alta, en el que una perra perdió la visión de un ojo luego que le lanzaron un artefacto pirotécnico.

Mientras tanto, Sierra insistió en el llamado a la precaución al usar pirotecnia que son ilegales por el daño que representan para las personas. Mencionó los morteros, cohetes, bolitas de humo, estrellitas, los petardos y los garbanzos, entre otros. Sobre los garbanzos, indicó que éstos ahora son más potentes que los anteriores, pues generan fragmentación.

Sierra aclaró que actualmente la fecha de expiración de la pirotecnia legal es el 10 de enero. Entonces, quienes utilicen la pirotecnia a partir del 11 de enero, están incurriendo en una práctica ilegal. Detalló que los explosivos legales son los que venden en megatiendas que son de base terrestre. Los ilegales se elevan y detonan.

El teniente dijo que para reportar casos relacionados a pirotecnia ilegal, pueden comunicarse al 787-343-2020.

NAGUABO – Las autoridades investigan un caso de daños reportado a eso de las 4:13 de la madrugada del lunes en la sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Naguabeña, ubicada en la carretera PR-31 del barrio Peña Pobre en Naguabo.

Según la información preliminar, varios individuos le ocasionaron daños a la puerta lateral derecha del área del cajero automático, pero no lograron acceso al mismo.

Los daños no han sido estimados hasta el momento, según indicaron las autoridades.

El agente Víctor González del Distrito de Naguabo realizó la investigación preliminar de estos hechos.

Se exhorta a la ciudadanía comunicarse con la Policía de manera confidencial si conoce información sobre este delito a través del 787-343-2020 y 787-852-1224 extensión 1610. También puede mantenerse en contacto a través de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov .

SAN JUAN – Las subcampeonas Artesanas de Las Piedras aseguraron su clasificación a la serie final del Béisbol Superior Doble A Femenino el domingo, al vencer con resultados 3-2 y 6-2 a las Poetas de Juana Díaz.

Las Artesanas, que despacharon a las debutantes Poetas en cuatro desafíos, ahora esperan a la conclusión de la semifinal entre las Cangrejeras de Santurce y las campeonas Lobas de Arecibo.

En el primer encuentro, Angelis Rivera lanzó el juego completo con siete ponches propinados y dos carreras permitidas, ambas inmerecidas. Dio paso a seis hits y otorgó dos boletos. Nayri Sánchez bateó de 3-2 y remolcó dos carreras. Mientras, la lanzadora Daymaralys Hernández perdió el juego por las Poetas.

En el segundo partido, la veterana lanzadora María Zayas se encargó maniatar a las sureñas. Le pegaron cinco hits, con dos anotaciones. La primera carrera del juego se produjo en el mismo primer episodio, cuando Paola Rosa recibió boleto y llevó al plato a Sánchez. Por Juana Díaz, la juvenil Andrea Del Mar Cruz cargó con el revés con cuatro carreras permitidas, tres de ellas inmerecidas.

En el inicio de la semifinal A, las monarcas Lobas se colocaron a las puertas del baile de coronación al vencer en dos ocasiones a las Cangrejeras. A primera hora, Arecibo se impuso con pizarra 2-1 en victoria de la lanzadora Janiliz Rivera.

En la tarde, las Lobas pintaron de blanco 7-0 con Katiria Dávila en el montículo. En cuatro episodios, permitió cuatro incogibles. Adrix Paradizo bateó de 3-3 con dos anotadas y Luz Feliciano impulsó dos vueltas.

La acción continúa este sábado, 5 de enero, cuando las Lobas visiten a las Cangrejeras en el parque Willie Ronda de la urbanización Las Lomas en Río Piedras. La serie es de 5-3.

SAN JUAN – El último fin de semana del año cerró con seis asesinatos, según indica el resumen de la Policía que contempla el periodo entre el viernes, 28 y el domingo, 30 de diciembre.

Según las autoridades, hasta el domingo se han reportado 632 asesinatos, 56 casos menos que los 688 reportados el año pasado.

El caso más reciente informado por la Policía fue reportado cerca de las 6:15 de la tarde del domingo en la carretera PR-19 en el barrio La Marina en Guaynabo. Este caso no está incluido en las cifras del resumen enviado por la Uniformada la tarde del domingo.

Otra de las muertes violentas del fin de semana, se reportó a eso de las 10:06 de la mañana del sábado en la carretera PR-859 kilómetro 2.6 del barrio Santa Cruz, sector La Aldea en Carolina. El occiso fue identificado como Javier Rohena Rodríguez de 51 años.

Por otro lado, a eso de las 12:00 del mediodía del sábado se reportó un doble asesinato en la calle extensión César González en la parte posterior del estacionamiento del Hospital Psiquiátrico de Centro Médico en Río Piedras. Las autoridades detallaron que los cadáveres fueron hallados dentro de una Suzuki Vitara de 2011 color blanco que tiene gravamen de hurtado. Uno de los asesinados fue identificado como José Miguel Ramos Figueroa de 24 años. El otro cadáver no ha sido identificado.

Otro asesinato se reportó a eso de las 1:32 de la tarde del sábado en la calle Marta Ortiz del Barrio Santo Rosa Tres de Guaynabo, cerca de una gomera, según la Policía. Allí fue ultimada Nadiamar Rodríguez Ortiz de 42 años, mientras que Ramón Morales Ruiz de 30 años, resultó herido.

Entretanto, las autoridades detallaron que en horas de la noche del sábado en la Avenida Puerto Rico, frente a Plaza Degetau en Caguas, se reportó el asesinato de Lizbeth Cruz López de 36 años y residente en Caguas. Ésta transitaba en una Honda Odyssey, color dorado de 2001, cuando desde otro auto en movimiento le hicieron varios disparos. Su acompañante resultó con una lesión en el brazo izquierdo debido a los fragmentos de vidrios.

Mientras tanto, en horas de la madrugada del domingo se reportó otro asesinato en el kilómetro 18.4 de la autopista PR-52, jurisdicción de Caguas. Al llegar las autoridades al lugar, encontraron un vehículo con múltiples impactos de bala y en su interior hallaron un hombre asesinado que no ha sido identificado. En la balacera fue herido José Martínez.

Por otro lado, la Policía reportó un accidente fatal con una motora a eso de las 11:20 de la noche del domingo en el kilómetro 98.2, de la carretera PR-183, intersección con la carretera PR-9939 en la zona industrial de Las Piedras. Wanda I. Soto Torres de 42 años viajaba en una Kia Soul, gris de 2018 cuando impactó una motora Suzuki Hayabusa 1300 de 2004 en la que viajaban Melvin Pagán Peña de 28 años y Diana Algarín Hernández de 30. Ambos, quienes son residentes de Juncos, fallecieron en el acto.

La Policía indicó que a Soto Torres se le realizó la prueba de alcohol a la que arrojó .18 por ciento. La Uniformada no ofreció las cifras anuales en este renglón.

De otra parte, la Policía informó que una mujer se suicidó el viernes en el Residencial Palmas de Cataño. Un total de 219 personas se quitaron la vida, mientras que en 2017 lo hicieron 215. Esto representa un aumento de cuatro casos.

Por último, la Uniformada detalló que se reportaron dos casos de heridos de bala en Guaynabo y Caguas.

SAN JUAN – El último fin de semana del año cerró con seis asesinatos, según indica el resumen de la Policía que contempla el periodo entre el viernes, 28 y el domingo, 30 de diciembre.

Según las autoridades, hasta el domingo se han reportado 632 asesinatos, 56 casos menos que los 688 reportados el año pasado.

El caso más reciente informado por la Policía fue reportado cerca de las 6:15 de la tarde del domingo en la carretera PR-19 en el barrio La Marina en Guaynabo. Este caso no está incluido en las cifras del resumen enviado por la Uniformada la tarde del domingo.

Otra de las muertes violentas del fin de semana, se reportó a eso de las 10:06 de la mañana del sábado en la carretera PR-859 kilómetro 2.6 del barrio Santa Cruz, sector La Aldea en Carolina. El occiso fue identificado como Javier Rohena Rodríguez de 51 años.

Por otro lado, a eso de las 12:00 del mediodía del sábado se reportó un doble asesinato en la calle extensión César González en la parte posterior del estacionamiento del Hospital Psiquiátrico de Centro Médico en Río Piedras. Las autoridades detallaron que los cadáveres fueron hallados dentro de una Suzuki Vitara de 2011 color blanco que tiene gravamen de hurtado. Uno de los asesinados fue identificado como José Miguel Ramos Figueroa de 24 años. El otro cadáver no ha sido identificado.

Otro asesinato se reportó a eso de las 1:32 de la tarde del sábado en la calle Marta Ortiz del Barrio Santo Rosa Tres de Guaynabo, cerca de una gomera, según la Policía. Allí fue ultimada Nadiamar Rodríguez Ortiz de 42 años, mientras que Ramón Morales Ruiz de 30 años, resultó herido.

Entretanto, las autoridades detallaron que en horas de la noche del sábado en la Avenida Puerto Rico, frente a Plaza Degetau en Caguas, se reportó el asesinato de Lizbeth Cruz López de 36 años y residente en Caguas. Ésta transitaba en una Honda Odyssey, color dorado de 2001, cuando desde otro auto en movimiento le hicieron varios disparos. Su acompañante resultó con una lesión en el brazo izquierdo debido a los fragmentos de vidrios.

Mientras tanto, en horas de la madrugada del domingo se reportó otro asesinato en el kilómetro 18.4 de la autopista PR-52, jurisdicción de Caguas. Al llegar las autoridades al lugar, encontraron un vehículo con múltiples impactos de bala y en su interior hallaron un hombre asesinado que no ha sido identificado. En la balacera fue herido José Martínez.

Por otro lado, la Policía reportó un accidente fatal con una motora a eso de las 11:20 de la noche del domingo en el kilómetro 98.2, de la carretera PR-183, intersección con la carretera PR-9939 en la zona industrial de Las Piedras. Wanda I. Soto Torres de 42 años viajaba en una Kia Soul, gris de 2018 cuando impactó una motora Suzuki Hayabusa 1300 de 2004 en la que viajaban Melvin Pagán Peña de 28 años y Diana Algarín Hernández de 30. Ambos, quienes son residentes de Juncos, fallecieron en el acto.

La Policía indicó que a Soto Torres se le realizó la prueba de alcohol a la que arrojó .18 por ciento. La Uniformada no ofreció las cifras anuales en este renglón.

De otra parte, la Policía informó que una mujer se suicidó el viernes en el Residencial Palmas de Cataño. Un total de 219 personas se quitaron la vida, mientras que en 2017 lo hicieron 215. Esto representa un aumento de cuatro casos.

Por último, la Uniformada detalló que se reportaron dos casos de heridos de bala en Guaynabo y Caguas.

Resumen del estado del tiempo para Puerto Rico del lunes, 31 de diciembre de 2018.



Por: Servicio Nacional de Meteorología

SAN JUAN (CyberNews) – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que se pronostica que un patrón de tiempo seco continúe hasta tarde el martes con posibles aguaceros aislados ocasionales mayormente a través de las regiones costeras de Puerto Rico.

Se espera que humedad se mueva en la parte inferior de la alta presión de superficie temprano el miércoles, lo que aumentará la probabilidad de lluvia a través de porciones del este, interior y sur de Puerto Rico.

A través de las aguas regionales, el oleaje aún está peligroso y una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas continúa en efecto para la mayoría de las aguas locales.

Los vientos se mantendrán de 15 a 20 nudos con ráfagas ocasionales y la altura de las olas estarán en el rango de los cinco a ocho pies. Un riesgo moderado o alto de corrientes marinas se mantiene en efecto para la mayoría de las playas locales.

Se observaron condiciones del tiempo favorables a través de Puerto Rico en la noche y esta mañana, pero aguaceros aislados fueron observados en las aguas mas afuera. Durante la noche las temperaturas bajas estuvieron cerca de los altos 60 grados a los bajos 70 grados cerca de las regiones costeras, mientras las temperaturas en las áreas más altas estuvieron en los bajos a medios 60 grados.

Durante horas de la noche, viento fuerte del este al noreste de 10 a 15 nudos con ráfagas de viento fuertes, se espera que estas prevalezcan hasta tarde el martes. El lunes, las temperaturas altas llegarán a los medios 80 grados cerca de la costa y en las áreas más altas las temperaturas alcanzarán los bajos a los medios 70 grados.