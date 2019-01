Puerto Rico Hoy – Enero 2, 2019

GURABO – La Policía informó el miércoles, que dos heridos fue el saldo de una balacera ocurrida a eso de la 12:15 de la tarde en la Carretera 189, frente a un restaurante en Gurabo.

Según información policial, dos hombres, que no han sido identificados, llegaron en una pick up blanca, y supuestamente portando armas de fuego, cuando fueron baleados por personal de seguridad.

La Uniformada precisó que ambos heridos fueron transportados por paramédicos a recibir atención médica. Uno de ellos, que se encuentra en condición de gravedad, se encuentra en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Gurabo y el segundo en el Hospital Menonita en Caguas.

Agentes, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, se encuentran a cargo de la investigación.

MAYAGÜEZ – El secretario de Estado, Luis Gerardo Rivera Marín, resaltó el miércoles, la vida y el legado de la periodista Keylla Hernández, quien falleció víctima de cáncer el pasado 31 de diciembre.

“Luego de una noticia que nos duele y que enluta a toda la Isla, el Gobernador Ricardo Rosselló decretó duelo y hemos comenzado el año con las banderas a media asta, honrando a una destacada profesional del periodismo y mejor persona aún, como lo fue en el transitar de su vida terrenal, Keylla Hernández. Sin lugar a dudas, Keylla ha dejado un gran legado, y aún entendiendo esta enorme tristeza, todo el camino sembrado, debe ser motivo de extremo orgullo para su esposo Robin Rodríguez Vázquez, y sus hijos Kevin y Gustavo a quienes también acompañamos en este momento y a sus padres y hermanos”, expresó Rivera Marín en comunicación escrita.

Durante los actos ofrecidos en el Palacio de los Deportes en Mayagüez, el secretario de Estado resaltó la pasión, profesionalismo, y calidad humana de la mujer ancla de Wapa TV.

Agregó que, “Todos hemos coincidido que nos hemos encontrado con una gran persona, que siempre estaba con una sonrisa; una persona de profunda fe, con un gran corazón; una persona de familia y de valores, que los transmitió a los suyos y a todo Puerto Rico a través de su pasión, el periodismo”.

Al hacer alusión a palabras del Papa Francisco, quien dijo: “el amor es más fuerte que la muerte”, el titular de Estado habló al corazón de Hernández como mensaje de esperanza: “sin lugar a dudas, has sembrado amor, lo veo en el rostro de tu esposo, de tus hijos, en tus amigos, en tus compañeros… Todos tenemos un propósito que cumplir en esta vida, y tú Keylla, has cumplido el tuyo y lo has honrado con creces. Hoy no te despedimos, el amor es más fuerte que la muerte, y en tu vida sembraste amor”.

Rivera Marín finalizó sus palabras al expresar que Keylla Hernández será recordada por su mirada, sus palabras, una sonrisa, con esperanza, con amor, y con todas las virtudes que dejó como legado. Y concluyó: “Has sido un ejemplo, y si bien las partidas no son fáciles, hoy todo Puerto Rico te despide con amor, con el mismo amor que dejas en los tuyos y en toda tu Isla. Ese amor que es inmortal, que te bendice siempre”.

RINCÓN – La Policía informó el miércoles, que el Distrito Policíaco de Rincón, investiga un Incidente, ocurrido a las 10:39 de la mañana, en una residencia de alquiler, ubicada en el sector Córcega del barrio Pueblo de ese municipio, donde un menor de cuatro años, resultó lesionado al supuestamente caerle encima un portón de metal.

Según el parte policial, supuestamente, al momento de ocurrir los hechos, el menor se encontraba en compañía de un primo de la misma edad, quien fue el que movió el portón para abrirlo, suscitándose el incidente.

La Uniformada precisó que, tanto el niño accidentado como sus progenitores y familiares, residen en California, no obstante, se están hospedando en la citada residencia ya que están de vacaciones en la isla. Éste fue transportado por vecinos del lugar junto a su madre, Xiomara Gaciola, hasta el Hospital Costa Salud de Rincón, donde fue atendido por la doctora de turno, quien lo referiría en condición estable al Centro Médico de Río Piedras.

La agente Orlando Vélez, supervisado por el Sgto. Albín Acevedo, investiga los hechos.

COMERÍO – La Policía informó el miércoles, que a través de una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 se reportó en la mañana un derrame de aceite en la carretera PR-7774 kilómetro 3 en el Barrio Piña Sector la Mora en el pueblo de Comerio.

Según la Uniformada, agentes del Distrito de Comerio se encuentran en lugar y se le dio conocimiento a las agencias pertinentes.

La carretera está cerrada desde el kilómetro 1 al kilómetro 3.

Se informó que las rutas alternas será la carretera 172.



LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares informó el miércoles que convirtió en ley varios proyectos y resoluciones sobre el ofrecimiento educativo en el sistema público de enseñanza.

“En tan solo dos años, hemos tomado pasos importantes para reformar el sistema público de educación. Con la Ley 85-2018, creamos un sistema educativo centrado en el estudiante y comenzamos con las escuelas alianza y los vales educativos. Con la firma de estos proyectos continuamos desarrollando iniciativas dirigidas a mejorar nuestro sistema educativo”, expresó el primer ejecutivo en comunicación escrita.



Explicó en primer lugar, que el Proyecto de la Cámara 105 de la autoría del representante Ángel Peña Ramírez incorpora actividades y módulos en el currículo escolar para exponer a los estudiantes a la economía del conocimiento basado en la innovación y la tecnología.



El representante Peña Ramírez indicó que “es importante que nuestros jóvenes conozcan y se expongan a la economía del conocimiento que será trascendental para esta y futuras generaciones”.



De igual forma, el gobernador firmó el Proyecto de la Cámara 1623 de la autoría del representante Guillermo Miranda. Dicha medida establece el protocolo que será utilizado para evitar la interrupción en el aprendizaje de los estudiantes en casos de emergencia.



El también presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes expresó que “ante las experiencias vividas con el paso de los huracanes en el 2017, es importante que el Departamento de Educación tenga los protocolos adecuados para evitar que se prolonguen las interrupciones educativas en casos de emergencia y catástrofes.



Miranda añadió que “el gobernador y yo continuaremos con nuestro compromiso para que nuestros niños reciban una educación de excelencia”.



Además, Rosselló Nevares informó que firmó dos resoluciones conjuntas relacionadas a la educación pública. La Resolución Conjunta de la Cámara 64 de la autoría del Representante Urayoán Hernández Alvarado viabiliza para que el Departamento de Educación evalúe la necesidad de establecer una escuela especializada bilingüe en los pueblos de Barranquitas, Orocovis o Villalba.



“La gente de la zona centro sur, a quien me honro representar, no cuenta con los recursos educativos necesarios para potenciar las capacidades de nuestros estudiantes que interesan desarrollar otros idiomas. Agradezco que el primer ejecutivo haya aprobado esta medida”, expresó el portavoz Alterno en la Cámara.



Finalmente, el gobernador firmó la Resolución Conjunta de la Cámara 34 del representante José “Che” Pérez Cordero. Esta medida ordena al Departamento de Educación a establecer un plan piloto sobre el conteo de los estudiantes que almorzarán en los comedores escolares.



El representante de Moca, Aguada, Rincón, Añasco y Mayagüez expresó que “los estudiantes de la Escuela Dr. Carlos González en Aguada crearon la plataforma Quiero Almorzar como una alternativa ecoamigable y eficiente. Esta plataforma promueve el uso del comedor escolar al consultar a los estudiantes que almorzarán ese día. Reconozco la iniciativa y el talento de los estudiantes y maestros de esta escuela en mi distrito, por lo que propusimos que se evalúe su expansión a otras escuelas en el sistema público”.

MAYAGÜEZ – Agentes de la División de Patrullas de Carreteras del área policiaca de Mayagüez, bajo el mando del teniente Gualberto Cruz Avilés, efectuaron intervenciones por violaciones e infracciones a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito el fin de semana pasado, en las que ocuparon sustancias controladas y emitieron decenas de multas.

Según el informe de novedades, en total se expidieron 152 multas por distintas violaciones a la referida ley, se intervino con dos conductores que no tenían licencia de conducir, intervinieron con otro sujeto por viajar en un auto con el marbete vencido e intervinieron con nueve personas por sustancias controladas a quienes le ocuparon marihuana, heroína y cocaína.

Además, los agentes intervinieron con 11 conductores que manejaban en estado de embriaguez y se ocuparon tres vehículos de motor.

Los casos de sustancias controladas serían consultados en la Fiscalía de Mayagüez, para la radicación de cargos criminales. Los casos de embriaguez y de los conductores no autorizados fueron citados en distintas fechas para ser procesados ante un magistrado del Tribunal de Mayagüez.

Se exhorta a la ciudadanía que de poseer información que ayude con el esclarecimiento de casos, favor de llamar al 787-343-2020 o acceder la aplicación de teléfonos inteligentes BASTA YA. También pueden visitar la cuenta de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov .

SAN JUAN – Las autoridades investigan varios casos de escalamientos reportados en las pasadas horas en Bayamón, Ponce, Fajardo y Vieques.

Según detalló la Policía, uno de los casos de Fajardo se reportó a las 6:00 de la tarde del martes en la calle Matadero del barrio Puerto Real en Fajardo. Efraín Escobar alegó que un desconocido forzó una ventana de aluminio de su residencia y se robó dos televisores, ropa, seis bultos de diversas marcas, varios pares de zapatos deportivos de diversas marcas, joyas y un “trimmer” marca Hitachi color verde, valorados en 4,300 dólares aproximadamente.

Las autoridades indicaron que el ladrón también se robó un arma de fuego marca Beretta, modelo 92 calibre nueve milímetros y dos cargadores.

Por otro lado, cerca de las 12:00 de la madrugada del miércoles fue reportado otro escalamiento en la Escuela Adrianne Serrano en el barrio Puerto Real en Vieques. Carmen Rivera, quien es guardia de seguridad, alegó que el ladrón rompió cuatro candados de diferentes salones. Del salón número 2 se robaron de un sobre con mil dólares que estaba en un armario y una “tablet” que estaba en la oficina del director.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del Área de Fajardo, continúan con la investigación de ambos incidentes.

De otra parte, las autoridades indicaron que a eso de las 10:12 de la mañana del martes se reportó otro escalamiento en Gyros Café en la carretera PR-2 en Bayamón.

Según la información preliminar, Anairis González alegó que un desconocido rompió el cristal frontal del establecimiento y se robó un televisor y 550 dólares en efectivo. La policía municipal Evelinda Díaz se hizo cargo de la investigación.

Por otro lado, la Uniformada detalló que cerca de las 7:13 de la mañana del miércoles se reportó un escalamiento en el establecimiento de comida El Mesón, ubicado en la carretera PR-2 del Barrio El Tuque en Ponce. Kelvin Ayala alegó que un desconocido con libre acceso a la puerta principal del establecimiento, entró a la oficina gerencial y a la bóveda y se apropió de 2,160 dólares en efectivo.

La querella fue investigada por el agente Henry Morales del Grupo de Investigaciones de la Comandancia de Área de Ponce, quien refirió a la División de Daños contra la Propiedad y Fraude de la Zona de Ponce.

Se le exhorta a la ciudadanía a comunicarse con la Policía de manera confidencial si posee información que ayude a esclarecer un delito llamando al 787-343-2020. También puede mantenerse en contacto a través de Twitter en @PRPDnoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov .

ARECIBO – La Policía informó que a eso de las 11:50 de la noche del 31 de diciembre de 2018 se reportó un accidente de auto con un equino en la carretera PR-10, frente a la entrada del barrio Los Caños en Arecibo.

Según la investigación del agente José Andújar Maldonado, de la División de Patrullas de Carretera de Utuado, Bonnie L. Irizarry, de 63 años y residente de Utuado, conducía un Hyundai Accent color rojo del 2007 y al llegar frente a la entrada del mencionado barrio impactó un equino que se encontraba en medio de la vía de rodaje.

Las autoridades detallaron que el animal falleció en el lugar y que la conductora resultó lesionada. Ésta fue atendida en el lugar por paramédicos y transportada al Hospital Pavía en Arecibo. Su condición es estable.

Se le dio conocimiento a Adolfo Torres, de Manejo de Emergencias quienes se harían cargo del equino.

EL CAPITOLIO – El representante por Carolina, Ángel Matos García, concurrió con la iniciativa federal impulsada por el portavoz novoprogresista en el Senado, Carmelo Ríos y el portavoz popular en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, que busca ponerle punto final a la Junta de Control Fiscal (JCF) y reemplazarla por un monitor federal encargado de las finanzas del gobierno de Puerto Rico.

“Este 2019 es crucial para la agenda de reconstrucción del país, ya que juramenta un nuevo Congreso, y es el momento idóneo para que el tema de Puerto Rico tome su rol prioritario. La agenda es una muy clara, estaremos cabildeando ante este nuevo Congreso para que los fondos de reconstrucción lleguen directo a los municipios y que se establezca la figura de un monitor federal para el repunte económico de la isla”, destacó el representante en una comunicación escrita.

Matos García, respaldó que los legisladores Ríos y Hernández hayan acudido a la capital federal en los actos de juramentación de la nueva Cámara Federal Demócrata, conociendo al nuevo liderato legislativo para establecer un vínculo directo entre la isla y la capital federal de cara a la reconstrucción del país.

“Confío en que el esfuerzo de Carmelo y Rafael, y este ejemplo de unidad por encima de líneas partidistas, sea la mejor herramienta para comunicarle al nuevo liderato congresional nuestra agenda de reconstrucción”, finalizó el representante por Carolina.

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera afirmó el miércoles que aquellos agentes de la Policía que se hayan ausentado entre el Año Viejo 2018 y el Año Nuevo 2019, se tendrán que atener a las consecuencias si su ausencia no se justifica por razones de enfermedad.

“Sí. Faltaron muchos. Ya hay una investigación corriendo del año pasado y (este año) no hubo nada como el año pasado. Es lo que hay y eventualmente habrá unas consecuencias si no estaban enfermos y ese es el sistema. Aquí tiene que haber consecuencias también como en todos sitios”, dijo Pesquera en entrevista radial (WKAQ).

Se refirió a que en 2018 no se presentaba la situación del 2017 luego de los embates del huracán María.

Según trascendió que en los días de Año Viejo y Año Nuevo se reportaron cerca de 1,000 ausencias de agentes en los tres turnos de trabajo. Las zonas policiacas de Bayamón, Arecibo, Ponce y Mayagüez fueron las que experimentaron la mayor cantidad de ausencias. Entretanto, el personal de la Policía indicó que las ausencias que se reportaron entre Nochebuena y Navidad fueron dentro de lo normal.

A esta situación se le suma que según los datos ofrecidos por la propia Policía, en el 2018 un total de 965 uniformados abandonaron sus empleos.

Por su parte, el comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera aceptó que hubo cuarteles en los que se ausentaron todos los agentes, pero aseguró que los servicios de seguridad no se afectaron con el plan de contingencia que se tomó.

“Habíamos hecho unos planes y reuniones con los comandantes de las 13 áreas policíacas, las Policías Municipales y utilizamos la rama investigativa y no se afectó el servicio. No hubo que cerrar cuarteles como estaban comentado. Todo transcurrió el día 31 (de diciembre) en orden. Los incidentes fueron mínimos. Solamente hubo dos casos de heridos por balas perdidas”, dijo Escalera en entrevista radial (Radio Isla).

Indicó que el 2018 cerró con 639 asesinatos, 71 menos que el año anterior y con cerca de 8,100 delito tipo uno menos.

“Hoy tenemos menos dos asesinatos. Empezamos el año bien. Solo han asesinado a una persona en Morovis en dos días. No es lo mejor. Queremos que sea cero. Pero dadas las circunstancias, entendemos que la Policía hizo un buen trabajo en bajar la cifra a 71. Eso es, digamos un 10 por ciento menos. Un 10 por ciento menos en una tasa de asesinatos es bueno en cualquier liga. Tenemos 8 mil y pico de delitos menos contra la persona y la propiedad. Es buenísimo. Es 20 y pico por ciento. En eso estamos bien. Hay unos escollos en el camino que tenemos que superar pero vamos en dirección correcta”, sostuvo Pesquera.

Como uno de los escollos, el secretario del DSP mencionó la tasa de esclarecimiento, pues cerca del 27 por ciento de los casos de asesinatos son esclarecidos.

EL CAPITOLIO – El representante Jorge Navarro Suárez, negó el miércoles que tenga escolta para ofrecerle seguridad luego que fuera agredido en Carolina recientemente e informó que el destaque de un agente del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, fue cancelado.

“Aquí se ha tergiversado una gestión de mi oficina como legislador y como presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes con un asunto que ocurrió como parte de la investigación que se lleva a cabo por el Negociado de la Policía de Puerto Rico, sobre el incidente”, aclaró Navarro Suárez en una comunicación escrita.

El martes trascendió que Navarro Suárez tenía una escolta asignada por el Negociado de la Policía de Puerto Rico para su protección y seguridad luego de un incidente que tuviera el año pasado en el que fue agredido en un local de actividades en Carolina mientras disfrutaba de una presentación artística junto a su familia.

No obstante, el legislador sostuvo que luego del incidente solicitó protección de la Policía, según se le sugirió ya que era la tercera agresión que sufría. Pero esto constituyó solo un trámite administrativo y dicha protección nunca se concretó. “Nunca tuve ni he tenido policías destacados en mi oficina para brindarme protección. Esa gestión de solicitar la escolta se hizo y ocurrió después que se solicitara el destaque administrativo para mi oficina del agente del CIC”, enfatizó.

El representante indicó que la gestión del destaque del agente del CIC de Carolina, quien realizaba gestiones administrativas en dicha dependencia, se hizo y se gestionó antes del incidente que ocurrió en Carolina.

“Ese destaque se hizo como una gestión permitida por la Ley 230 del 2018 que autoriza el destaque de personal entre entidades gubernamentales para funciones administrativas. El agente destacado colaboró y colaboraría con nosotros como oficial de campo en labores de la Comisión de Gobierno como recurso ante la investigación que realiza la Comisión sobre el funcionamiento de la Reorganización del Departamento de Seguridad y en investigar querellas que nos traen a la oficina ciudadanos sobre situaciones en las agencias de gobierno, entre otras tareas”, detalló el legislador.

“Hoy les anuncio que he tomado la decisión de cancelar de manera inmediata el destaque dl agente del CIC en nuestra oficina”, anunció el representante por San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas.

“Me da mucha pena que un servidor público que hubiese haber podido brindar un excelente servicio a nuestra oficina legislativa y a nuestra comisión sufra la revocación de esa experiencia porque hoy, ante la injusticia de esta información que está circulando se pretenda crear en la opinión pública un issue que tergiversa el origen y la intención de este traslado administrativo para perjudicar nuestra imagen y gestión legislativa”, finalizó.

Por: Servicio Nacional de Meteorología

SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que un aumento de humedad en los niveles bajos asociado a los remanentes de una zona frontal resultará en aguaceros ocasionales arrastrados por los vientos alisios a través de porciones del norte y este de Puerto Rico durante el día.

No se pueden descartar unos pocos aguaceros a través del oeste de Puerto Rico durante horas de la tarde. La acumulación de lluvia de esos aguaceros deben permanecer ligeras.

Durante el día se esperan temperaturas altas entre los bajos a medios 80 grados a través de las áreas bajas y en los medios 70 grados a alrededor de los 80 grados en las áreas más altas. Se espera que continúen las condiciones ventosas entre 10 a 20 millas por hora con ráfagas de viento fuertes.



A través de las aguas regionales, oleaje estará en el rango de cinco a siete pies y vientos del este prevalecerán entre los 15 a 20 nudos. Continúa una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas para la mayoría de las aguas locales. Riesgo alto de corrientes marinas continúa en efecto para las playas del norte de Puerto Rico y Culebra.

Cielo variablemente nublado prevaleció a través de Puerto Rico durante horas de la noche. Aguaceros aislados fueron detectados por el radar Doppler que se movieron de porciones de las aguas del Atlántico a porciones de la costa norte de Puerto Rico. Sin embargo, estos aguaceros fueron breves y solo dejaron muy poca acumulacion de lluvia.

Durante la noche las temperaturas bajas estuvieron en los bajos a medios 70 grados a través de las áreas bajas y en los 60 grados a través de las áreas más altas. El viento estuvo generalmente desde el este al noreste a menos de 10 millas por hora.

SAN JUAN – Una adolescente de 16 años fue herida de bala en hechos ocurridos cerca de las 9:40 de la noche del martes, Día de Año Nuevo, en la calle Manuel Corchado, intersección con la avenida Eduardo Conde en Barrio Obrero, informaron las autoridades.

MOROVIS – El que sería el primer asesinato de 2019, se reportó cerca de las 11:15 de la noche del martes, Día de Año Nuevo en la calle 11, sector la Invasión en el barrio Torrecillas de Morovis, informaron las autoridades.

De acuerdo con el parte policiaco, el occiso fue identificado como Luis A. Salgado Soto, de 53 años, conocido como Jupi.

Según la información preliminar, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, que alertó sobre detonaciones. Al lugar llegó el agente Raisel Díaz Miranda, del Distrito de Morovis, quien encontró el cadáver tirado en el pavimento con varios impactos de bala.

El agente Abiesel Hernández de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo, se hizo cargo de la investigación en unión a la fiscal Evelyn Trinidad, quien ordenó el levantamiento del cadáver.

Se exhorta a la ciudadanía de tener alguna información que pueda esclarecer este caso puede comunicarse de manera confidencial al (787)343-2020, (787)878-4000. También puede mantenerse en contacto a través de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov .

Rosselló Nevares anuncia récord de pasajeros en aeropuerto internacional de Aguadilla



LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció el martes, que con la llegada del vuelo 939 de la línea aérea Jetblue el pasado sábado al aeropuerto internacional de Aguadilla, Rafael Hernández, se estableció el nuevo récord de más de 600,000 pasajeros, lo que representa la cifra más alta registrada y un impacto de aproximadamente 66 millones de dólares a la economía del municipio de Aguadilla y la Región Turística Porta del Sol.

Detalló que la cifra más alta se había establecido en el 2016 con 519,751 pasajeros y en aquel entonces con un impacto económico de 57.7 millones de dólares para la región.

“Estas nuevas cifras significan un aumento de alrededor de 8.9 millones de dólares a la economía de Porta del Sol y de Puerto Rico. Agradezco el trabajo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) que en conjunto a otras agencias han logrado que hoy nos mostremos ante el mundo como un destino turístico accesible, viable y en desarrollo, listos para continuar recibiendo a los miles de pasajeros que planifican visitarnos”, expresó el primer ejecutivo en comunicación escrita.

Por su parte, la directora ejecutiva de CTPR, Carla Campos sostuvo que “estamos sumamente enfocados en continuar cultivando nuestras relaciones y negociaciones con las líneas aéreas para incentivar la economía e impulsar aún más el aumento de servicios desde Aguadilla y, también, desde Ponce. Tenemos la certeza que estas gestiones contribuirán a enriquecer el turismo y el desarrollo económico más allá de la zona metropolitana, tal y como ha definido el gobernador”.

El vuelo de Jetblue, que llegó procedente del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, fue recibido por el equipo de trabajo de la CTPR con vejigantes y cabezudos al ritmo de la música de pleneros, en celebración por los números alcanzados para cerrar el año 2018 en el aeropuerto Rafael Hernández.

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Anthony Maceira Zayas, indicó que, “superar el récord anterior de movimiento de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández de Aguadilla se debe al respaldo de las líneas aéreas JetBlue, United y Spirit, que han incrementado sus frecuencias de vuelos y destinos en el segundo aeropuerto internacional que más pasajeros mueve anualmente en la Isla. Continuamos implementando la política pública del gobernador de impulsar la economía del visitante, y convertir a Puerto Rico en un destino multipuertos”.

La línea aérea Spirit comenzó su ruta directa desde el aeropuerto de Aguadilla hacia Orlando durante el año 2018 y aumentó la frecuencia a Fort Lauderdale a dos vuelos diarios. En el caso de Jetblue, durante este año aumentó sus frecuencias a dos vuelos diarios por destino (Orlando, Nueva York y Fort Lauderdale).

El director de la Región Porta del Sol de la CTPR, Miguel Santiago indicó que “en Porta del Sol estamos orgullosos de este gran logro y agradecidos de las líneas aéreas Jet Blue Airways, United Airlines y Spirit Airlines, convenientemente localizados en nuestra zona Oeste de Puerto Rico, y de los servicios de empresarios y empleados que con su esfuerzo diario logran el éxito del nuestro aeropuerto internacional”.