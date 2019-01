Puerto Rico Hoy – Enero 3, 2019

AIBONITO – Las autoridades federales asumieron jurisdicción del caso de dos sujetos que fueron detenidos el miércoles en Barranquitas por supuestamente disparar al aire y que se le ocupara un arma en el vehículo en el que viajaban.

De acuerdo con el parte policiaco, los arrestados fueron identificados como Carlos Zalduondo Díaz de 19 años y residente en Aguas Buenas y Bryan Luna Ocasio de 23 años y residente en Comerío.

Las autoridades detallaron que el miércoles el agente Ramiro Rivera consultó el caso con la fiscal Collazo de la Fiscalía de Aibonito, quien expidió solicitar una orden de registro contra el vehículo ocupado, un Toyota Tercel color verde. La intervención se produjo el 1 de enero, cuando los sujetos fueron arrestados luego que realizaran varios disparos en la carretera PR-156 kilómetro 16.2 en Barranquitas.

Según la Policía, un registro del auto se llevó a cabo como consecuencia de una orden que expidió el juez Rafael Lugo del Tribunal de Aibonito al vehículo ocupado. En el mismo ocuparon una pistola marca Glock modelo 17 calibre nueve milímetros alterada, cuatro cargadores y 46 balas del mencionado calibre.

Las autoridades federales tomaron jurisdicción de este caso, según informó la Policía.

SAN JUAN El agente Gerardo López Vale de la División de Robo del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de San Juan distribuyó el jueves imágenes de una mujer que supuestamente ha utilizado una tarjeta de crédito robada.

Según las autoridades, los hechos ocurrieron el sábado 8 de diciembre pasado en la avenida Borinquen, frente a la escuela Ramos Antonini en Barrio Obrero.

López Vale solicita la cooperación y la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de esta persona.

Cualquier ciudadano que tenga información para el esclarecimiento de este caso, favor de comunicarse al 787-793-1234 extensiones 2200, 2201 o al 787-343-2020 en estricta confidencialidad.

MANATÍ – El director ejecutivo de la región norte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), José A. Rivera Ortiz informó las planta de filtros Pozas de Ciales y Almirante Sur de Vega Baja se encuentran fuera de operación por ajustes operacionales.

“La planta de filtros Pozas confrontó problemas eléctricos internos en la bomba de la represa, mientras que la planta Almirante Sur experimentó toma tapada en la entrada de aguas crudas. Brigadas de la agencia se encuentran en ambas instalaciones cotejando los sistemas para restablecer el servicio en el menor tiempo posible”, detalló el funcionario.

Los residentes de los sectores de: Coquí, Pezas, Jaguas, Poza, La Línea, Cerro Gordo, La Cuarta, Fullana y Santa Clara del municipio de Ciales experimentan desde bajas presiones hasta interrupción del servicio de agua potable. Mientras, que del municipio de Vega Baja se ven afectados los sectores: Miranda, La Aldea y Almirante Sur.

Ante la posibilidad de turbidez al restablecerse el servicio, se recomienda hervir por tres minutos el agua destinada para consumo humano.

Para más información, los abonados se pueden comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente al (787) 805-2482 o acceder a la página de internet www.acueductospr.com También a través de las redes sociales Twitter y Facebook: @Acueductospr.

SAN JUAN – El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Rolando Ortiz Velázquez alegó el jueves que la propuesta del gobernador Ricardo Rosselló de eliminar los municipios de Puerto Rico para imponer el concepto norteamericano de los condados es un engaño para apropiarse de los recaudos que los municipios hacen de la propiedad inmueble.

“Quitarle fondos a los municipios es hacerle daño a las familias puertorriqueñas, de todas las condiciones y de todos los partidos, porque son los alcaldes quienes atienden directamente las necesidades de los ciudadanos”, dijo Ortiz Velázquez en una comunicación escrita.

Argumentó que actualmente son los municipios quienes están llevando la responsabilidad de atender los planes de desarrollo deportivo y cultural de los pueblos.

Como ejemplos mencionó a los peloteros de Grandes Ligas y a estudiantes talentosos quienes se han beneficiado de los servicios que ofrecen los municipios.

El también alcalde de Cayey insistió en que son los municipios quienes han administrado correctamente sus presupuestos, atendiendo sus deudas responsablemente y ahora el gobierno central quiere transferirle su fracaso a los municipios.

Otro ejemplo esgrimido por Ortiz Velázquez es lo relacionado a la reconstrucción de Puerto Rico. “Por encima de las limitaciones de las asignaciones federales de FEMA, por encima de la asfixiante burocracia del gobierno central, han sido los alcaldes y sus equipos de trabajo quienes han estado mano a mano con las organizaciones sin fines de lucro, con las iglesias y voluntarios trabajando en la reconstrucción de Puerto Rico. Hemos escuchado en los medios a alcaldes del propio partido del gobernador Rosselló expresando su frustración por el mal manejo de la reconstrucción. Entonces lo que propone el primer ejecutivo es eliminar lo que está funcionando, para controlar los millonarios recaudos”, sostuvo.

Con relación la reciente creación de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, organismo compuesto por miembros de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y Federación de Alcaldes de Puerto Rico, Ortiz Velázquez presentó esta iniciativa como otro ejemplo de cómo los alcaldes están proponiendo soluciones más allá de las limitaciones partidistas.

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera aseguró el jueves que los agentes de la Policía no enfrentan un patrón de presiones indebidas y que no percibe desánimo en los uniformados.

Esto, en reacción al incidente ocurrido el miércoles en el que un agente uniformado irrumpió armado en la Cooperativa Caribe Federal Credit Union en Guaynabo.

“¿Cuál es la presión? El policía tiene un juramento, el policía tiene una responsabilidad, el policía tiene un deber… El 90 y pico por ciento de ellos hacen un trabajo por pasión, porque lo quieren, por que están comprometidos. Yo no creo que haya una presión indebida. Hay las presiones que cada cual recibe en su área de trabajo por distintas razones”, dijo Pesquera en una entrevista radial (Radio Isla).

“Por un incidente aislado no se puede dar una proyección y tirar el nazo de que esto son presiones indebidas. La Policía tiene presiones que no tiene más nadie”, agregó al indicar que no percibe ningún desánimo en los agentes y que eso lo tendría que evaluar personal capacitado.

Asimismo, el funcionario sostuvo que la Junta de Control Fiscal (JCF) es la causante de los problemas fiscales de la Policía.

De acuerdo con las autoridades, el agente Gabriel Hernández Jiménez, placa 35070, quien está adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, llegó a la cooperativa y portando un arma de fuego tomó de rehén a un empleado de mantenimiento. Agentes de la Policía, incluyendo unidades especializadas como el SWAT, y negociadores fueron movilizados y lograron que el agente se entregara voluntariamente a las autoridades. En el incidente, nadie resultó lesionado.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón se hizo cargo de la investigación y esperan consultar el caso en las próximas horas con un fiscal para la posible radicación de cargos criminales.

Por su parte, el comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera dijo el jueves que el agente que Hernández Jiménez se expone a la expulsión luego que se complete el debido proceso.

“Sobre el incidente lamentable que hubo ayer (miércoles) con el compañero Gabriel Hernández Jiménez, los agentes de la rama investigativa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) están levantando el expediente para radicar los cargos criminales. Cuando haya causa en Regla 6 se pide una suspensión sumaria. Hay un debido proceso que puede llegar hasta la expulsión”, dijo Escalera en entrevista radial (WKAQ).

“Me informaron que él tenía un mensaje… Yo hablé con el supervisor inmediato de él y dice que no había indicios, que la conducta buena. Sucede esto de momento y nos sorprende. Nada. Lamentablemente esto va a tener consecuencias criminales. Él se reincorporaba de enfermedad ese mismo día. Le dieron instrucciones que se comunicara con el cuartel de la Ruta 66 y no se comunicó. Posteriormente ocurre este evento”, relató Escalera.

Indicó que al uniformado le subió la presión y lo tuvieron que llevar al hospital a pesar que rechazó recibir asistencia médica.

SAN JUAN – El comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera dijo el jueves que el agente que irrumpió uniformado a eso de las 12:10 del mediodía del miércoles a la Cooperativa Caribbean Federal Credit Union en Guaynabo, se expone a la expulsión luego que se complete el debido proceso.

SAN JUAN – La alcaldesa del Municipio Autónomo de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, informó el jueves que pagó en el fin de semana un estipendio especial de 1,300 dólares a 110 médicos residentes, que hacen su especialidad en el Hospital Municipal.

“Continuamos cumpliendo con los beneficios a nuestros empleados. Gracias a estos médicos residentes y a los que precedieron, a la Facultad y a los servicios médicos que hemos logrado coordinar los Centros de Diagnóstico y Tratamiento de San Juan y el Hospital Municipal fue acreditado como un Sistema de Servicios de Salud por la Joint Commission”, aseguró la primera ejecutiva de San Juan en una comunicación escrita.

Indicó que la inversión total alcanzó los 143,000 dólares provenientes de fondos ordinarios.

Agregó que “gracias al trabajo de estos profesionales, el Hospital Municipal de San Juan se ha convertido en una alternativa real de servicio para la ciudadanía con diferentes especialidades para el cuidado de la salud de nuestros ciudadanos”.

Entretanto, la alcaldesa explicó que el estipendio especial entregó a 110 médicos residentes de las siguientes 11 especialidades: 25 de Pediatría, 23 de Medicina, 13 de Obstetricia y Ginecología, 12 de Medicina Interna, 10 de Transicional, ocho de Hematología Oncología, seis de Endocrinología, cinco de Neumología, cuatro de Ortopedia y uno de Neumología y Cuidado Crítico.

“El Hospital Municipal de San Juan es el único que paga en su totalidad el sueldo de sus médicos residentes. El Gobierno Central paga la totalidad de los salarios de los médicos residentes en todo de Puerto Rico excepto en San Juan Esto significa que el Municipio de San Juan es clave en el entrenamiento de médicos especialistas en Puerto Rico”, dijo la ejecutiva capitalina.

“Seguiremos ampliando los servicios en el Hospital Municipal en los Centros de Diagnóstico en beneficio de nuestros pacientes”, concluyó Cruz Soto.

Por: Servicio Nacional de Meteorología

SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que condiciones ventosas continuarán con vientos del este alrededor de 15 millas por hora con ráfagas más fuertes.

Una masa de aire más seco se moverá sobre el área hoy y se espera aire aún más seco el viernes. Esto resultará en condiciones del tiempo favorables con cielo mayormente soleado hoy y el viernes.

A través de las aguas regionales, oleaje fluctuará entre cinco a siete pies y vientos del este estarán entre los 15 a 20 nudos. Una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas continua para la mayoría de las aguas locales. Un riesgo alto de corrientes marinas continuará para las playas del norte de Puerto Rico y Culebra.

Se observó cielo variablemente nublado a través de Puerto Rico, Vieques y Culebra durante las horas de la noche. Se observaron algunos aguaceros a través de sectores del noreste y norte de Puerto Rico, que dejaron acumulaciones de lluvia mínimas.

Las temperaturas mínimas de la noche estuvieron en los bajos a medios 70 grados a través de áreas bajas y en los bajos a altos 60 grados en áreas mas altas. El viento estuvo mayormente del este de 5 a 10 millas por hora.

PONCE – Las autoridades investigan un escalamiento reportado cerca de las 11:10 de la noche del miércoles en la calle Puerto Viejo del Barrio Playa, en Ponce.

Según el informe de novedades, la perjudicada fue identificada como Lorna Correa.

La Policía detalló que la mujer alegó que un individuo con libre acceso a la residencia, se apropió de 12,500 dólares en efectivo que estaban en una caja de seguridad.

La querella, fue investigada por el agente Alexander Hernández del Grupo de Investigaciones de la Comandancia del Área de Ponce, quien refirió el caso a la División de Daños contra la Propiedad y Fraude de la Zona de Ponce.

ARECIBO – Una pareja de hermanos gemelos fue enviada a la prisión luego que fueran procesados por supuestamente meterse a robar en la casa de su hermano en hechos ocurridos en Barceloneta en días recientes, informaron las autoridades.

Según el informe policiaco, los imputados son Christian Pérez Rosa y Chris M. Pérez Rosa, de 26 años y residentes de Barceloneta.

Las autoridades detallaron que el agente Héctor Ruiz, bajo la supervisión del sargento Héctor Rivera Santiago, supervisor de la División de Propiedad de Arecibo, en unión al fiscal Israel Chico Moya, de la Fiscalía de Arecibo, radicaron un cargo por apropiación ilegal agravada contra los gemelos. El caso fue presentado ante el juez Francisco Ocasio, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien determinó causa y le fijó una fianza global de 6,000 dólares que no prestaron. Ambos fueron ingresados en la cárcel de Bayamón, hasta la vista preliminar el 17 de enero.

La investigación de la Policía reveló que el 29 de diciembre pasado a eso de las 6:00 de la tarde, Christian logró acceso a la residencia de su hermano Christopher Pérez en el Barrio Llanadas de Barceloneta y se apropió de una computadora HP color azul, valorada en 429 dólares, una computadora portátil HP color negro, valorada en 500 dólares y una “tablet” marca RCA valorada en 75 dólares.

De otra parte, el 1 de enero a eso de las 6:00 de la tarde supuestamente Chris forzó la puerta principal de la residencia de su hermano Christopher y de la habitación se apropió de un televisor plasma marca Panasonic, de 32 pulgadas valorado en 515 dólares.

Se exhorta a la ciudadanía comunicarse con la Policía de manera confidencial si conoce de la comisión de un delito a través del 787-343-2020. También puede mantenerse en contacto a través de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov .



Sorteos de la Lotería Electrónica de Puerto Rico del miércoles, 2 de enero de 2019



Los números ganadores en los sorteos de la Lotería Electrónica del miércoles, 2 de enero fueron los siguientes:

Sorteo Diurno

Pega 2 —————- 83

Pega 3 —————- 325

Pega 4 —————- 1732

Sorteo Nocturno

Pega 2 —————- 83

Pega 3 —————- 384

Pega 4 —————- 4160

Loto ——————- 13-16-19-33-37-9

Multiplicador —— 2

Revancha ———– 18-32-34-38-39-6

Powerball ———– 08-12-42-46-56-12

Powerplay ———- 2X

Recuerde verificar estos números directamente con la Lotería Electrónica o sus suplidores. Puerto Rico Houy no se hace responsable por errores publicados en los números ganadores.