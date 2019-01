Puerto Rico Hoy – Enero 7, 2019

COMERÍO – Un escalamiento se reportó el sábado en una residencia que ubica en el Barrio Palomas de Comerío, informó la Policía.

De acuerdo con el informe de novedades, Julio Concepción alegó que un desconocidos forzó la puerta de cristal y entró a la vivienda de donde se robó una pistola Ruger color negro modelo LC9 con un cargador y una pistola Glock color negro calibre 40 modelo 23 con un cargador.

Asimismo, el ladrón se robó prendas y dinero en efectivo, según precisaron las autoridades.

Al lugar llegaron los agentes Santiago del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) y el agente Vázquez de Servicios Técnicos, quines se hicieron cargo de la investigación.

EL CAPITOLIO – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, hizo un llamado a los miembros del nuevo Congreso a que incluyan en su agenda legislativa, con carácter de prioridad, el asunto de la admisión de Puerto Rico como estado de la unión.

En una columna de opinión publicada en la revista de política estadounidense ‘The Hill’, el legislador solicitó a la presidenta de la Cámara de Representantes federal, Nancy Pelosi (D-California), que “coloque este asunto en el tope de su trabajo legislativo y que comience inmediatamente el proceso de admisión de Puerto Rico”.

“Desde que el huracán María azotó la isla en septiembre de 2017, muchos legisladores Demócratas han condenado la respuesta al desastre por parte del gobierno federal en comparación a las ayudas dada a estados como Texas y Florida. Ahora tienen la oportunidad de ‘corregir’ esa alegada disparidad. La ‘speaker’ Pelosi puede utilizar como guía la propuesta levantada el año pasado por el congresista Rob Bishop (R-Utah), que es básicamente la misma que se presentó en el Proyecto del Senado (PS) 2020 y la cual pide un voto de sí o no sobre la estadidad para Puerto Rico”, añadió Méndez Núñez.

Indicó que el Proyecto del Senado 2020 fue radicado en el año 2014 por los senadores demócratas Martin Heinrich (Nuevo México) y Ron Wyden (Oregón) con el propósito de iniciar el proceso de estadidad para la isla.

“El Senado controlado por el Partido Republicano debe ser proactivo en este asunto también. Estoy seguro de que el entrante Senador por el estado de la Florida, Rick Scott (R), al igual que muchos otros, estarán presionando este vital tema con un sentido de urgencia, tal y como tiene que ser. El Senado tiene que mover legislación a favor de la admisión este mismo año”, sentenció el líder legislativo.

Méndez Núñez dijo, además, que si la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, radica nuevamente un acta de admisión, la misma tendrá gran apoyo entre los miembros del Congreso afiliados al Partido Republicano.

De otra parte, recalcó también que el tema de la admisión no puede estar atado al ambiente político en Washington, D.C. el cual próximamente se enfocará en las elecciones presidenciales.

“En los próximos meses, el nuevo Congreso tomará acción sobre una plétora de asuntos trascendentales, incluyendo la estabilización de los programas de salud, ajustes en la industria de servicios financieros, asignaciones presupuestarias para infraestructura y levantar el límite de la deuda antes del día primero de marzo. Sabemos que esta agresiva agenda debe hacerse en los primeros seis meses del año, porque luego de eso el clima en Washington cambiará hacia las elecciones presidenciales de 2020, haciendo un poco más difícil que se puedan llegar acuerdos en asuntos relevantes. Pero el tema de Puerto Rico tiene ser prioridad para el Congreso número 116, sin importar esta limitación histórica de tiempo”, comentó el presidente cameral.

Méndez Núñez hizo un llamado a la comunidad puertorriqueña que reside en los estados, la cual supera los 5.9 millones, a que ejerzan presión sobre sus congresistas. De la misma manera sostuvo que los residentes de la Isla deben hacer lo propio en los medios de comunicación nacional hasta que se logre la admisión.

“No voy a descansar, así como sé que cientos de miles de ciudadanos americanos en Puerto Rico tampoco lo harán, hasta que este asunto este resuelto. El tiempo ha llegado para que el Congreso actúe”.

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Transformación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras informó el lunes que el 2019 arranca con un agresivo plan de escarificado y depósito de asfalto de alta calidad bajo el programa Abriendo Caminos.

El funcionario indicó en declaraciones escritas que esta semana estarán realizando trabajos en carreteras de 18 municipios, aplicando las técnicas más modernas y el asfalto de la más alta calidad para reparar nuestras carreteras, procurando que estas tengan una mayor estabilidad y durabilidad.

Precisó que estos trabajos de escarificación y repavimentación se realizarán en diversos puntos de las siguientes carreteras y jurisdicciones: Aguada (PR-2), Aguadilla (PR-2 y PR-110), Aibonito (PR-162), Añasco (PR-2), Barceloneta (PR-2), Barranquitas (PR-162), Bayamón (PR-167), Caguas (PR-1), Camuy (PR-2), Cayey (PR-1 y PR-52), Guaynabo (PR-167 y PR-175), Hatillo (PR-2 y PR-140), Humacao (PR-52), Lares (PR-111), Ponce (PR-52 y PR-153), San Juan (PR-1), Toa Alta (PR-159) y Trujillo Alto (PR 175).

Contreras Aponte recordó que “bajo el programa Abriendo Caminos se realizan rigurosas pruebas de calidad del asfalto, tanto en la planta de producción como en el lugar donde se va a depositar. Esto, en unión a otras medidas como las de preparar adecuadamente la superficie para que esté en las mejores condiciones para recibir el asfalto, garantizan que el resultado final sean carreteras más duraderas y seguras”.

El escarificado consiste en la remoción del asfalto viejo y la realización de cortes verticales alrededor de los hoyos, para luego depositar el material y llevarlo al nivel correcto de la carretera, según explicó el funcionario.

El también director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) invitó a la ciudadanía a seguirnos en las redes sociales @dtop tanto en Facebook como Twitter, para que se mantengan al tanto de los trabajos de transformación de nuestro sistema vial en todo Puerto Rico y, en casos particulares, conozcan las vías alternas en las áreas de construcción.

TOA BAJA – A eso de las 2:50 de la tarde del domingo se reportó una agresión grave en la calle Luz, barrio Sabana Seca, sector La Vega en Toa Baja, informaron las autoridades.

De acuerdo con la información preliminar, Jesús Amézquita alegó que un desconocido utilizando un cuchillo, le infligió dos heridas, una en el costado izquierdo y otra en el brazo derecho.

El perjudicado, según detallaron las autoridades, fue transportado al Centro de Diagnóstico Tratamiento (CDT) de Toa Baja y luego referido al Centro Médico de Río Piedras en condición estable.

El agente Jasiel Rivera adscrito al Precinto de Levittown se hizo cargo de la investigación.

SAN JUAN – El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Rolando Ortiz Velázquez exigió el lunes al gobernador Ricardo Rosselló que tome acción inmediata y seria ante la alarmante crisis de seguridad que azota a todo Puerto Rico.

“No basta con simplemente decir mediante una red social que el tiroteo a plena luz del día de ayer (domingo) en la zona turística de Isla Verde es algo inaceptable. Si bien dicho incidente no es culpa del gobernador, sí es su responsabilidad y tiene que exigirle a la Junta de Control Fiscal (JCF) los recursos para manejar la situación de seguridad que a todas luces se le ha salido de las manos”, dijo Ortiz Velázquez en una comunicación escrita.

Ortiz Velázquez argumentó además que el gobernador tiene que tomar una decisión con relación al Departamento de Seguridad Pública (DSP) y su director Héctor Pesquera.

“Lo que haga o deje de hacer Pesquera es responsabilidad de su jefe, que es el gobernador. Nuestro pueblo no puede, de ninguna manera, tener a un gobierno con los brazos cruzados ante la crisis de seguridad que estamos viviendo, tanto en la violencia de género, donde no hay un plan coherente, como con los asesinatos constantes. A eso se le suma el problema de la droga contaminada que tantas muertes ha causado y el pueblo reacciona con angustia ante un gobierno que no es efectivo. El gobernador Rosselló debe dejar el teatro publicitario en su relación con la Junta y lograr resultados concretos. El pueblo lo está observando y en su momento hará su juicio, al igual que a todos los funcionarios electos”, sostuvo.

El también alcalde de Cayey argumentó que hay muchos otros casos de violencia, asesinatos y crímenes que no tienen tanta notoriedad pública como lo ocurrido en Isla Verde, pero que también llenan de luto a la familia puertorriqueña.

CAGUAS – El alcalde de Caguas, William Miranda Torres, anunció el lunes que la Policía Municipal y la Policía Estatal hicieron ajustes al plan de trabajo para atender la criminalidad en la ciudad.

“Como parte de los ajustes todas las unidades de la policía del área de Caguas estarán destacadas principalmente en el turno nocturno que contará con unidades adicionales tales como: Drogas, Tránsito, Unidad de Operaciones Tácticas, Cuerpo de Investigaciones Criminales y la División de Vehículos Hurtados, con su unidad de cámaras de electrónicas capaces de detectar vehículos hurtados y desaparecidos, para el patrullaje preventivo”, dijo Miranda Torres en declaraciones escritas.

Precisó que este plan tendrá particular atención a las áreas que se han identificado como las de mayor incidencia criminal y que la Policía Municipal estará trabajando en conjunto con la Policía Estatal.

“La Policía Municipal de Caguas siempre ha trabajado de forma constante y en total colaboración con la Policía Estatal en aras de prevenir y atender la criminalidad. Sabemos que estamos enfrentando un momento delicado con la criminalidad y eso es motivo de preocupación. No bajaremos la guardia y haremos los ajustes necesarios para enfrentar esta escalada en la criminalidad. No podemos estar conformes con lo que sucede. Y la ciudadanía tiene que saber que no estamos cruzados de brazos”, agregó el alcalde.

Miranda Torres indicó que “se está trabajando con coordinación con la Policía Estatal, combinado recursos para evitar duplicidad de trabajo y estamos intercambiando información que nos permita anticipar y llevar ante la justicia a los miembros de las organizaciones criminales. Recabamos la cooperación de la ciudadanía a esta iniciativa”.

SANTA ISABEL – La Policía informó que cerca de las 7:21 de la mañana del lunes fue reportado un incidente daños en el establecimiento Caribbean Cinemas, ubicado en el Centro Comercial Plaza Prado, en Santa Isabel.

Según la información ofrecida por el personal del Centro de Mando, Pamela Ortiz alegó que un desconocido utilizando un vehículo, le causó daños a la puerta principal de dicho establecimiento.

Al momento los daños, no fueron estimados por la querellante, según dicta el informe de novedades.

La querella fue investigada por el agente José Negrón, adscrito al Distrito de Villalba.

BAYAMÓN – Un accidente con un peatón se reportó a las 7:41 de la mañana del lunes en la carretera PR-2 frente a al negocio Mueble Electric en Bayamón, informaron las autoridades.

Según la información preliminar, un conductor de un auto, que aún no ha sido identificado, supuestamente atropelló a un ciudadano de 79 años en circunstancias que aún se investigan.

El personal de Patrullas de Carreteras de Bayamón precisó que el peatón recibió una herida abierta en la cabeza y fue transportado al hospital Doctor’s Center de este municipio, para recibir asistencia médica. Al momento, se desconoce la condición del perjudicado, ni la descripción del vehículo de motor.

El agente Joel Fuentes, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón investiga los hechos.

Han asesinado a 16 personas en los primeros 7 días de 2019



SAN JUAN – Un total de 16 personas han sido asesinadas en Puerto Rico en los primeros siete días del 2019, según se desprende de las cifras de la Policía.

La agente Ramos de la oficina de prensa del Cuartel General confirmó la cifra a CyberNews e indicó que la muerte violenta más reciente se reportó la mañana del lunes en Río Grande.

Las cifras de la Uniformada contabilizan 15 asesinatos hasta el lunes, para un baja de tres en comparación con 2018. Sin embargo, aún resta por adjudicar el caso de Río Grande, con lo que la cifra aumentaría a 16.

Entretanto Ramos precisó que otros 10 crímenes se reportaron el fin de semana del Día de Reyes ocurridos en Ponce, Santurce, Cataño, Dorado, Fajardo, Río Piedras, Jayuya, Santa Isabel, San Lorenzo y Carolina. Este último tomó notoriedad al ser captado en videos que han circulado por las redes sociales.

Los demás asesinatos ocurrieron en Caimito, Ponce, Aibonito, Gurabo y Morovis, según detalló Ramos.

De otra parte, la Policía detalló que este fin de semana se reportaron tres accidentes fatales en Puerto Nuevo, Aguadilla y Cupey. Un cuarto accidente fatal con una motora se reportó en Toa Baja. Dos personas se quitaron la vida en Lajas y Cataño.

Además, seis personas fueron baleadas en un incidente en Santa Isabel en el que fue asesinado otro sujeto. Otros dos sujetos fueron baleados en Toa Alta y Canóvanas y hay un noveno caso de herido de bala, del que se desconoce dónde ocurrió.