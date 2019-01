Puerto Rico Hoy – Enero 8, 2019

LA FORTALEZA – El gobernador, Ricardo Rosselló nevares anunció el martes, nuevos nombramientos a su gabinete.

En conferencia de prensa, el mandatario anunció el nombramiento de secretaría de Prensa, secretaría de Asuntos Públicos y secretaría de Política Pública.

El primer anuncio fue el del licenciado Anthony Maceira como secretario de Asuntos Públicos.

Además, Dennisse Pérez fungirá como secretaria de Prensa de La Fortaleza.

Por otra parte, como secretario de Política Pública, el gobernador nombró al licenciado Phillipe Mesa Pabón.

ADJUNTAS – Los miembros de la Asociación de Dueños de Paradores y Turismo de Puerto Rico, celebraron el cierre de un año 2018 repleto de logros y miran la llegada del nuevo año 2019 con una mezcla de optimismo y cautela, mientras que hicieron hincapié en la necesidad de mejorar el mercadeo de la isla como destino turístico.

“Definitivamente el año 2018 ha sido muy productivo para los paradores en la asociación. Guiados por cambios internos y externos fundamentales, cerramos el 2018 con un crecimiento de 42 por ciento en la ocupación y 16 por ciento en la tarifa promedio diaria, versus el 2017 y 2016”, anunció en declaraciones escritas, Jesús Ramos, presidente de la asociación y dueño del Parador Villas Sotomayor en Adjuntas.

Por su parte, Francisco Martínez, gerente del Parador El Buen Café, en Hatillo dijo que para las celebraciones de despedida de año y Reyes, todos los paradores en la asociación proyectan estar llenos a capacidad. Entretanto, para Xavier A. Ramírez, líder del Comité de Mercadeo de la asociación, las oportunidades en el 2019 son amplias.

“Definitivamente, el turismo es una herramienta muy importante para generar actividad económica y crear empleos rápidamente; y los paradores ofrecemos el producto, los atractivos, y las experiencias únicas y auténticas que busca el turista global, en cada lugar que visita. Además, la creación del DMO y sus nuevas estrategias y tecnologías de mercadeo, serán muy productivas para atraer más turistas y grupos hacia toda la isla. Por otra parte, reconocemos que la búsqueda de Puerto Rico como destino de vacaciones está muy débil; y aún hay brechas serias en la calidad del producto turístico que debemos atender ahora, para ser exitosos”, añadió Ramírez, quien además es codueño y gerente general del Combate Beach Resort.

El presidente de la asociación sostuvo que hay cinco componentes claves que apoyan la estrategia de Puerto Rico, detrás de la economía del visitante. Éstos son el acceso aéreo que es uno de los mejores del Caribe, el aumento de cruceros llegando a San Juan y Ponce, las mejoras en las carreteras que permiten viajar del aeropuerto a cualquier parte de la isla, en menos de tres horas, la cantidad de hoteles y alojamientos certificados que están abriendo para todos los gustos y presupuestos, y sobre 11,000 atractivos y restaurantes localizados a través de toda la isla.

Al mismo tiempo, los dueños de paradores fueron enfáticos al señalar tres brechas críticas que deben atenderse urgentemente. “Desde nuestra perspectiva, es imperativo canalizar – ahora – más fondos hacia el DMO, para aumentar nuestra proyección como un destino turístico de vacaciones, y mitigar las imágenes de destrucción dejadas por el evento de María, acelerar la limpieza, mantenimiento, iluminación y seguridad en nuestras carreteras y facilidades públicas, y reglamentar los miles de alojamientos ilegales que operan sin supervisión bajo las plataformas digitales, y se han convertido en un alto riesgo de salud y seguridad para los visitantes, mientras erosionan los recaudos necesarios para el mercadeo el destino”, apuntó Ramos.

“Ciertamente, la isla se está recuperando y tenemos la necesidad de atraer a más turistas y visitantes hacia Puerto Rico. Si logramos fortalecer nuestro mercadeo como destino en el segmento de vacaciones, y atender rápidamente las debilidades básicas en la calidad de nuestro producto turístico, tendremos el potencial de tener un año 2019 muy exitoso”, concluyó.

PONCE – El alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez dijo el martes, que ante las reiteradas aspiraciones del sector popular, como es el caso del alcalde de Comerío Josean Santiago, insistió que el candidato que favorece es el doctor, David Bernier.

“Mi llamado es uno solamente, el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático tiene que ser el doctor, David Bernier. Una persona con las mayores cualificaciones, la mayor capacidad, el compromiso reiterado y apoyo del pueblo popular”, dijo Ortiz Velázquez en entrevista con WPAB 550.

Sostuvo que el llamado realizado por el aspirante a la gobernación, Josean Santiago para adelantar la primaria de ley, es un asunto que debió pensar antes de anunciar su deseo de ser gobernador.

“El debió haber verificado la ley primero y pensado en la decisión que tomó. La ley es clara en ese sentido. Entiendo que un partido político no puede cambiar una ley unilateralmente. Eso es un principio básico de nuestro sistema de derecho. Por consiguiente, no está en manos del Partido Popular cambiar una ley. Eso es una realidad”, dijo el también presidente de la Asociación de Alcaldes.

“Ese es el estado de derecho que debió haber analizado antes de aspirar”, añadió.

Ortiz Velázquez aseguró que sería injusto adelantar la primaria pues, de perder Santiago, tendría la posibilidad de continuar como alcalde, una postura que catalogó de injusta.

“Si el alcalde de Comerío aspira a la candidatura a la gobernación y pierde, pues, seguiría como alcalde de Comerío y entiendo que eso es injusto porque si tú decides correr a un puesto público y después no eres favorecido, pues, sales de la contienda”, sostuvo.

SAN JUAN – Los representantes Jesús Manuel Ortiz, Carlos Bianchi Angleró, Ramón Luis Cruz, Luis Vega Ramos y Aníbal Díaz reclamaron el martes al gobernador Ricardo Rosselló que encamine acciones concretas para detener la ola de violencia y por ello, presentaron iniciativas inmediatas para encaminar una acción coordinada y efectiva entre las agencias de orden público.

“Puerto Rico vive una emergencia de seguridad pública. La impunidad es la ley en la calle pues el estado no puede garantizar orden ni esclarecimiento de casos bajo las circunstancias actuales de las agencias de seguridad. Nos alegra que el gobernador finalmente haya aceptado que necesita la ayuda de todos los sectores para atender este problema. Lo exhortamos a que sea inclusivo en esa discusión y a que la misma no se quede en un mero ejercicio fútil, sino que se traduzca en ejecución de estrategias para atajar esta alarmante ola criminal. Aquí incluimos algunas sugerencias. El país no puede esperar más”, sentenció en una comunicación Ortiz González, portavoz del PPD en la Comisión de Seguridad Pública.

Dijo que para que la cumbre que propuso el ejecutivo sea efectiva, deben incluirse a los alcaldes, los jefes de agencias de seguridad pública, expertos en el tema de seguridad dentro y fuera del gobierno, la academia, las organizaciones de fiscales, las agencias federales, legisladores, las organizaciones que agrupan a los Policías y a todos los pasados superintendentes de la Policía, los exsecretarios de Justicia y Corrección.

Entre las medidas que los legisladores propusieron está enviar a la calle a los efectivos de las Unidades de Operaciones Tácticas, SWAT; y la división de Seguridad y Protección – que suman unos 125 efectivos y que permanecen acuartelados la mayor parte del tiempo – para reforzar la vigilancia preventiva en áreas de alta incidencia criminal, zonas turísticas, de alto movimiento de ciudadanos tales como los centros comerciales, escuelas, gasolineras, vías públicas, bancos y zonas comerciales.

Asimismo, los legisladores del PPD exigieron que la Administración de Vivienda Pública (AVP) debe ordenarle a toda compañía privatizadora que establezcan planes de vigilancia y contraten seguridad privada para el entorno residencial, las zonas comunales, y las escuelas que estén dentro de sus respectivos perímetros en los proyectos de vivienda y se establezca un procedimiento expedito para que se atiendan las solicitudes de controles de acceso a las urbanizaciones y se otorguen permisos provisionales en periodos de 48 horas.

Sobre el uso de tecnología, los legisladores del PPD reclamaron la reactivación del programa de detección de disparos conocido como “shotspotter”, la ampliación del programa Compstat que identifica patrones de conducta criminal y acelera el esclarecimiento de casos; además, que se revisen los sistemas de vigilancia electrónica a los acusados de delitos violentos que estén bajo fiadores privados o bajo fianzas diferidas por la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ); que se refuerce la Superintendencia Auxiliar de Investigación Criminal que está prácticamente paralizada y se reactiven las academias de fiscales para aumentar los esclarecimientos de casos.

Además, propusieron que se retome la discusión seria, con expertos y desde una perspectiva multidisciplinaria, de posibles enmiendas a la Ley de Armas para proteger a la ciudadanía contra incidencia de disparos en áreas públicas, enmiendas a las Reglas de Procedimiento Criminal sobre el uso de grilletes electrónicos, declarar un estado de emergencia para la atención de los “rape kits” que esclarezcan más de 2,000 casos atrasados de violaciones y agresión sexual; y se busquen opciones para aumentar los técnicos de balística y con ello mejorar los procesos del Negociado de Ciencias Forenses (NCF).

También urgieron a que se examinen alternativas para mejorar las condiciones de trabajo de los policías, en especial los reclamos sobre su sistema de retiro y su seguro por incapacidad.

Por su parte, Bianchi Angleró resaltó que la población está atemorizada debido al incremento desmedido de los asesinatos y robos de vehículos en los primeros días del nuevo año. Del mismo modo, Cruz Burgos, portavoz alterno del PPD manifestó que por más de un año han planteado opciones para atajar la preocupante ola criminal que arropa al país, y que en más de una ocasión legisladores de minoría y mayoría hemos coincidido en que no ha habido respuesta efectiva por parte de Fortaleza para atender el asunto.

Entretanto, Vega Ramos, quien es portavoz PPD en la Comisión de lo Jurídico, enfatizó que el gobernador y la Junta de Control Fiscal (JCF) deben de cara a la cumbre propuesta identificar y acordar la redirección de partidas que no afecten servicios esenciales, incluyendo parte de los recursos multimillonarios que le han sido asignados a la propia Junta para atender esta crisis. Por otro lado, el representante Díaz alegó que durante el cuatrienio del 2013 al 2016, se registró la reducción más grande de los delitos Tipo 1, incluyendo los asesinatos, por la ejecución de un plan anticrimen bien pensado. En ese cuatrienio, se redujeron los asesinatos a las cifras más bajas en 22 años y los escalamientos a las cifras más bajas en tres décadas.

SAN JUAN – Varios casos de robos se han reportado en las pasadas horas en diversos municipios.

Uno de los casos se reportó cerca de las 2:00 de la madrugada del lunes en la avenida Campo Rico, frente a una casa de empeño. La víctima alegó que estaba en el lugar cuando un individuo de tez blanco, delgado, con una camisa blanca, pantalón largo color crema y una gorra negra se le acercó y mediante amenaza lo despojó de un teléfono celular color dorado, de la compañía Life Wireless y 15 dólares en efectivo.

El asaltante se marchó en un vehículo compacto color blanco de cuatro puertas.

De otra parte, un robo domiciliario se reportó a las 8:30 de la noche del lunes en una residencia en la carretera PR-852 kilómetro 3.7 del barrio Quebrada Grande en Trujillo Alto.

Las autoridades detallaron que al lugar llegaron tres individuos vestidos de negro, con guantes y máscaras, uno de ellos con una pistola color negro y le anunció el asalto. Mediante amenaza, el sujeto lo obligó al perjudicado a abrir la puerta de la residencia, lo tiraron al suelo y lo despojaron de un teléfono celular iPhone 7 plus, 450 dólares en efectivo, un televisor de 45 pulgadas marca Sony de 484 dólares y una “tablet” color negro en 200 dólares.

El perjudicado, recibió una herida en el cráneo por parte de uno de los asaltantes que lo agredió con la pistola. Éste se negó a recibir asistencia médica, indicaron las autoridades.

De otra parte, la Uniformada informó que cerca de las 3:50 de la tarde del lunes se reportó un escalamiento en la tienda Claro, ubicada en la carretera PR-2 kilómetro, 96.8 del barrio Cocos en Quebradillas

Según el agente Luis Abreu Méndez del Distrito de Quebradillas, José D. Cruz Rivera alegó que un desconocido utilizando una herramienta, rompió los candados de las puertas de seguridad de la parte posterior de la estructura y se robó 14 teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, valorados en 5,647 dólares. Los daños fueron valorados en 1,200 dólares.

Mientras tanto, a eso de las 10:00 de la noche del lunes se reportó un robo en la farmacia Walgreens en la carretera PR-2, intersección con la PR-140 en el centro comercial Premium Outlets en Barceloneta. La empleada alegó que fue sorprendida por un individuo con un arma de fuego y mediante amenaza e intimidación la despojó de 694 dólares en efectivo y se apropió de varias cajas de cigarrillos valoradas en 600 dólares. El ladrón se marchó del lugar sin ocasionarle daño físico alguno.

Por otro lado, un escalamiento se reportó a eso de las 2:00 de la tarde del lunes en la iglesia Cristo Misionera, ubicada en la calle Fuego de las parcelas del barrio Camino Nuevo en Yabucoa. Desconocidos forzaron una puerta aluminio del lugar y se robaron un generador eléctrico, color amarillo de 9,000 vatios, valorado en 1,102 dólares.

Entretanto, a eso de las 2:49 de la tarde del lunes fue reportado un escalamiento, en hechos ocurridos en la carretera PR-512 kilómetro 5.4 del Barrio Collores, en Juana Díaz.

Según alegó José Colón, un desconocido forzó la cerradura de la puerta principal y se apropió de un cilindro de gas propano, una nevera, dos taladros y un televisor. El valor de la propiedad, no fue estimada por el querellante.

Las autoridades continúan con la investigación de cada estos casos. Se exhorta a la ciudadanía comunicarse con la Policía de manera confidencial si conoce información sobre este delito a través del 787-343-2020. También puede mantenerse en contacto a través de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov .

CAROLINA – Agentes del precinto del Aeropuerto, arrestaron un individuo cerca de las 3:06 de la tarde del lunes luego supuestamente se robara una grúa de remolque en el estacionamiento de empleados en la avenida Salvador V. Caro, en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

Según la información preliminar, el conductor de la grúa de Aerostar, compañía que administra el aeropuerto, removía un vehículo, cuando se le acercó un individuo que trató de subir a la grúa, por lo que se inició un forcejeo.

Las autoridades relataron que el individuo, de 31 años, logró llevarse la grúa Ford F450, color blanco del 2012, rotulada. En la huida el sujeto rompió la valla de seguridad del estacionamiento e impactó tres vehículos. El hombre, que no fue identificado, fue arrestado.

La agente Daisy Torres de la División de Vehículos Hurtados de Carolina, consultaría el caso con el fiscal de turno, para la radicación de cargos criminales.

CAROLINA – Un hombre fue herido de bala en hechos reportados cerca de las 9:00 de la noche del lunes en la calle 43 de la urbanización Metrópolis en Carolina, informó la Policía.

Según la información preliminar, Pedro A. Valerio Rijos de 48 años alegó que se encontraba frente a una residencia y que al lugar llegó un vehículo pequeño color rojo con tres individuos armados que le realizaron varios disparos.

Las autoridades señalaron que Valerio Rijos resultó herido y que fue transportado al Centro Médico en Río Piedras, con una herida en el muslo izquierdo. Su condición fue descrita como una estable.

La agente Carla Millán adscrita al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, investigó los hechos.

SAN JUAN – El senador independiente, José Vargas Vidot expresó el martes que tan violento pueden ser los criminales, como aquellos que se ocupan de criticar y de oponerse a todo lo que se propone en Puerto Rico.

“Lo podemos criticar… Todo esto se da en un ambiente donde la crueldad, arrastrar reputaciones, la crítica continua, el antagonismo, lo adversativo se ha apoderado del país. Lo que pasa es que nosotros lo decimos con la boca, ellos lo dicen con las balas, porque la boca de ellos no llega a este micrófono…”, dijo Vargas Vidot en entrevista radial (WKAQ).

“Yo creo que la educación (es importante) porque la violencia en Puerto Rico es una violencia estructural. Nosotros estamos criando para la violencia. Estamos moviéndonos en la violencia y estamos apoyando la violencia cuando somos violentos con nuestro carro y lo aplaudimos, cuando le caemos encima al otro y lo aplaudimos, cuando nos colamos en la fila y lo aplaudimos, cuando somos desconsiderados con el vecino y lo aplaudimos. Todas esas cosas son culturas de violencia”, añadió.

Las expresiones de Vargas Vidot se dan en respuesta a la ola criminal que experimenta la isla, que como consecuencia ha dejado 18 asesinatos en los primeros siete días de 2019.

Advirtió que poco a poco “habrá una manifestación más aguda de este fenómeno social”.

Indicó que aunque parezca trillada, la cumbre que propone el gobernador, Ricardo Rosselló es la única opción que tiene en este momento para lograr una convocatoria nacional y atender el asunto. No obstante, recomendó que la cumbre debe producir resultado concretos y un plan a corto, mediano y largo plazo y con objetivos medibles.

Asimismo, dijo ya es hora que se le presten los recursos necesarios a la Policía.

“Es importante que ya se le de la mano compasiva a la Policía. La Policía está trabajando en absoluta precariedad y yo pienso que definitivamente el bajo mundo está más organizado, tiene más inteligencia a su favor y sabe que no hay policías… Yo vengo de las calles y poco estamos viendo. Poquísimo estamos viendo”, señaló Vargas Vidot al asegurar que no hay prevención contra el crimen.

SAN JUAN – El teniente coronel, Rolando Trinidad dijo el miércoles que aún no tienen un móvil ni sospechosos del asesinato de un hombre ocurrido cerca de las 4:51 de la tarde del lunes en Puerto Nuevo, por lo que comparten información con las autoridades de Caguas, mientras dependen de la versión del hermano del occiso que resultó herido.

“Realmente la investigación apenas comienza y hemos estado compartiendo información con el área de Caguas, con el capitán Haddock, con el área de inteligencia y obviamente estamos compartiendo información y ubicando el posible móvil y sospechosos. Es muy temprano en la investigación para establecer el móvil… Esperamos más adelante en la investigación poder establecerlo”, dijo Trinidad en entrevista radial (WKAQ).

De acuerdo con el parte policiaco, el occiso, que tenía expediente criminal, fue identificado como Richard Báez Vázquez de 35 años y residente de Juncos. Su hermano Omar Báez Vázquez de 42 años, fue herido de bala y fue transportado hacia el Centro Médico de Río Piedras.

Trinidad detalló que el herido, era residente de la Florida y había regresado a la isla el pasado 4 de enero.

El teniente coronel entiende que el herido debe tener información valiosa que aporte a la pesquisa. “Entendemos que sí, que él (el herido) debe tener información que nos ayude a esclarecer este caso”, dijo al señalar que ambos pudieron haber muerto en el incidente, pues fue una gran cantidad de disparos.

Indicó que los hechos, cuyo video también ha circulado por las redes sociales, ocurrieron cuando el dúo de hermanos llegó desde Juncos hasta el establecimiento Power Sport Warehouse en la calle 48 SE en Puerto Nuevo para cambiar un carro de baterías que habían comprado. “Una vez que se van a marchar del lugar, llega un vehículo color vino compacto y le realizaron varios disparos ocasionandoles la muerte a él y una herida en un pie a su hermano”, relató Trinidad.

“Alguien tenía información de que iban a estar en ese lugar y lo acecharon y le realizaron los disparos”, añadió.

Las autoridades indicaron que en la escena se ocupó el vehículo Acura MDX color negro. El agente Pellot adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan y en unión a la fiscal Rosalin García investigaron los hechos.

Se exhorta a la ciudadanía a comunicarse con la Policía de manera confidencial si posee información que ayude a esclarecer un delito a través del 787-343-2020. También puede mantenerse en contacto a través de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov .

SAN JUAN – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto anunció el martes que la Policía Municipal diligenció una intervención de la Unidad Canina, en la que ocuparon drogas y dinero en efectivo.

“La víspera del Día de Reyes miembros de la Unidad Canina incautaron 82 bolsas de marihuana, 84 cápsulas de crack y 261 dólares en efectivo en el Proyecto 17 de la Barriada San José en Hato Rey”, destacó Cruz Soto en declaraciones escritas.

Aseguró que lo policías municipales seguirán tomando las acciones necesarias que estén a su alcance y continuarán en coordinación con los planes de trabajo establecidos por las agencias de seguridad estatales y federales. Asimismo, dijo que seguirán dándole prioridad a proveerle los recursos en equipo, materiales y vehículos para que cuenten con las herramientas necesarias para tener presencia en las calles.

“Próximamente, estaremos adquiriendo 21 motoras adicionales a las existentes, tan necesarias para el patrullaje en urbanizaciones, barriadas y sectores. Lo importante es tener presencia en las calles y que los ciudadanos se sientan acompañados. Estamos en la etapa de reclutamiento de 50 cadetes para una nueva Academia de la Policía Municipal que se formará en el Colegio Universitario de San Juan con un amplio currículo que incluye lenguaje de señas para sordos y que cubre las estipulaciones de la Reforma de la Policía”, adelantó.

La primera Ejecutiva municipal le envió un pedido a la ciudadanía de que “tome precauciones, que se comuniquen al 787-751-2233 para cualquier información que lleve a las autoridades a identificar evidencia y a esclarecer casos que es el mejor disuasivo para reducir la incidencia criminal”.

SAN JUAN – Un eclipse total de la luna ocurrirá tarde en la noche del domingo 20 de enero y podrá ser apreciado a simple vista desde toda la isla, informó el martes Eddie Irizarry, vicepresidente de la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC).

Se trata de un evento que no se observa en la isla desde el 2015 y que podrá ser visto de forma totalmente segura para la visión.

“Este eclipse lunar se verá de forma óptima desde nuestra zona, ya que la luna estará en el cenit o punto más alto del cielo, es decir directamente arriba, en momentos en que alcanza su fase total”, indicó Irizarry en una comunicación escrita.

Explicó que el evento de la naturaleza se debe a que, según la Luna orbita a la Tierra, nuestro satélite natural estará pasando por la sombra ocasionada por la Tierra, de modo que la Luna dejaría de recibir luz solar directa durante el eclipse.

Adelantó que el espectáculo celeste se pone mejor poco después de la medianoche del domingo, 20 de enero para el lunes, 21. Según Irizarry, el eclipse comienza de forma parcial a las 11:33 de la noche, mientras que ya desde las 12:41 de la madrugada el eclipse estará en su fase total, por lo que la Luna lucirá notablemente anaranjada. A eso de la 1:12 de la madrugada el eclipse alcanzaría su máximo, debido a que la Luna estaría ubicada justo en el centro de la sombra ocasionada por la Tierra.

“Una peculiaridad de este eclipse es que ocurre en la misma noche en que habrá superluna, pues nuestro satélite natural lucirá un poco más grande que cuando se encuentra en su distancia promedio, de modo que estaremos viendo un eclipse total de la superluna”, explicó.

“El color anaranjado que será visible en la Luna se debe a que la luz solar que pasa a través de todo el borde de la atmósfera terrestre, se proyecta o refracta iluminando de forma leve e indirecta a nuestro satélite natural”, señaló.

La organización, que está organizando eventos para observar el eclipse, invitó al público a visitar el portal SociedadAstronomia.com así como Facebook.com/sociedad.astronomia para más detalles de eventos de observación libre de costo.

EL CAPITOLIO – El representante por Carolina, Ángel Matos García, propuso el martes un plan turístico de emergencia para ofrecer opciones alternativas ante el cierre del Castillo San Felipe del Morro y el Castillo San Cristóbal en San Juan.

“Mientras dure el cierre de estas instalaciones se deben reasignar los fondos ofrecidos por la Compañía de Turismo para el pago de la operación de los Castillos, y utilizarlos para el pago de guías turísticos endosados por la Compañía, y ofrecer de manera gratuita recorridos a pie por todas las calles del viejo San Juan histórico”, destacó Matos García en declaraciones escritas.

El lunes ambas edificaciones históricas serían cerradas al público, luego de que el Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés) no extendiera el acuerdo con el gobierno de Puerto Rico para que siguieran abiertos a pesar del cierre en el gobierno federal. Sin embargo, la directora de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carla Campos informó que el NPS notificó intención de reabrir ambas instalaciones el miércoles.

Matos explicó que la propuesta incluye coordinar con las compañías de barcos cruceros y mantener un canal de comunicación para que el turista baje del barco y no opte por quedarse a bordo.

“El Viejo San Juan tiene múltiples atractivos que ofrecer como la ‘Ruta San Juan Bautista’, inaugurada el pasado cuatrienio. Debemos comunicar la continuidad de ofrecimientos al pasajero, además del Viejo San Juan, se deben duplicar los viajes de ATM al municipio de Cataño y desde su frente marítimo disfrutar del Castillo San Felipe del Morro, así como su malecón y la destilería Bacardí”, indicó Matos García.

Agregó que se debe contemplar una experiencia desde la bahía de San Juan para el recorrido por mar de los Castillos en cierre, hasta que el impasse entre la Casa Blanca y el Congreso sea superado.

“Todo apunta a que este cierre puede ser prolongado y no debemos perder la oportunidad de capitalizar otras atracciones dentro y fuera de San Juan”, finalizó Matos García.

SAN JUAN – La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carla Campos, indicó en su cuenta de Twitter que el National Park Service notificó su intención de abrir el Castillo San Felipe del Morro y el Castillo San Cristóbal a partir del miércoles, a pesar que permanece el cierre del gobierno federal.

“National Park Service notificó esta noche su intención de abrir el miércoles habiendo encontrado una alternativa a sus preocupaciones operacionales. Mañana, la Compañía de Turismo de Puerto Rico estará renovando el acuerdo que ha mantenido El Morro abierto las pasadas 2 semanas durante cierre federal”, dijo Campos en su cuenta de Twitter @ccamposturismo.

El lunes ambas edificaciones históricas en el Viejo San Juan serían cerradas al público, luego de que el Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés) no extendiera el acuerdo con el gobierno de Puerto Rico para que siguieran abiertos a pesar del cierre en el gobierno federal.

“Esta es una noticia sumamente positiva para el Turismo de Puerto Rico. La administración del gobernador Ricardo Rosselló y las gestiones de Jennifer González y Carlos Mercader en D.C. han hecho posible esta reconsideración para mantener el Sitio Histórico de San Juan abierto durante el cierre del gobierno federal”, agregó Campos en la publicación.

SAN JUAN – El zurdo Jonathan Sánchez silenció la ofensiva de los Cangrejeros de Santurce al solo permitir un indiscutible y abanicar a 10 contrincantes en la victoria de los Indios de Mayagüez 5-0, en la continuación del round robin de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Sánchez que trabajó por espacio de seis entradas, llevaba un juego perfecto hasta ese episodio, donde ponchó a Drew Ferguson, pero el lanzamiento fue salvaje lo que provocó que el importado llegara a la inicial.

Acto seguido, doblete de Alexis Pantoja puso fin al “no hitter” y a su vez fue el único imparable de los crustáceos durante el encuentro.

Esta fue la primera victoria para el zurdo en la postemporada, y la cuarta en línea para los occidentales, que ahora dominan la segunda fase del torneo con foja de 4-0.

Entre tanto, Santurce continúa en la segunda posición del round robin con marca de 1-2.

Mayagüez fue el primero en anotar, cuando en la tercera entrada y luego de dos retirados, Jesmuel Valentín recibió boleto gratis y luego se estafó la intermedia, mientras David Vidal consumía su turno.

Vidal pegó roleta por la antesala, pero Iván De Jesús hizo un tiro erróneo a la inicial, para anotar Valentín desde la segunda base.

En el quinto acto, Valentín volvió a contribuir con su ofensiva al conectar cuadrangular con dos abordo, para alejarse en el marcador 4-0.

Jesmuel estuvo caliente con el madero al terminar la noche con dos imparables en cuatro intentos, un jonrón, dos anotadas, una base estafada y tres empujadas.

Daniel Ortiz también contribuyó a la ofensiva mayagüezana, al concluir el partido con dos imparables en cuatro oportunidades, incluyendo un cuadrangular solitario en el sexto episodio que colocó el partido en caja de seguridad 5-0.

La tribu regresa al terreno de juego este miércoles, cuando reciban la visita de los Cangrejeros de Santurce en el estadio Isidoro, desde las 7:10 de la noche.

Los números ganadores en los sorteos de la Lotería Electrónica del del lunes, 7 de enero fueron los siguientes:

Sorteo Diurno

Pega 2 —————- 71

Pega 3 —————- 473

Pega 4 —————- 6534

Sorteo Nocturno

Pega 2 —————- 17

Pega 3 —————- 304

Pega 4 —————- 7895

Recuerde verificar estos números directamente con la Lotería Electrónica o sus suplidores.diariodepuertorico.com no se hace responsable por errores publicados en los números ganadores.

Resumen del estado del tiempo para Puerto Rico del martes, 8 de enero de 2019.



SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que una masa de aire más seco llegará hoy, lo que limitará la actividad de lluvia a porciones del suroeste de Puerto Rico en la tarde. Por lo demás, se esperan condiciones del tiempo favorables para el día de hoy.

Una vaguada en los niveles altos pudiera ayudar al aumento de actividad de aguaceros durante mitad de semana a través de la región. Se esperan vientos moderados del este noreste para el día de hoy.

A través de las aguas regionales, los navegantes deben esperar vientos a alrededor de 15 nudos y oleaje entre tres a cinco pies. Riesgo moderado de corrientes marinas continuará para las playas del norte de Puerto Rico así como la mayoría de las playas del norte y este de Vieques y Culebra.

Condiciones del tiempo favorables fueron observadas a través de puerto Rico, Vieques y Culebra durante horas de la madrugada. Aguaceros aislados de corta duración afectaron las aguas locales, pero no se observó lluvia sobre áreas terrestres. Los vientos locales estuvieron leves y variables.