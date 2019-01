Puerto Rico Hoy – Enero 9, 2019

DORADO – Un hombre fue ultimado a balazos a eso de las 8:36 de la mañana del miércoles frente al garaje Total, localizado en la carretera PR-2 kilómetro 26.2 del Barrio Espinosa, en Dorado, informó la Policía.

Según la información preliminar, el occiso, que no ha sido identificado, fue hallado en el interior de un vehículo Honda color blanco y tiene varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

Agentes, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, investigan el crimen junto al fiscal de turno.

PONCE – Los alcaldes de Ponce y Caguas, María “Mayita” Meléndez Altieri y William Miranda Torres informaron el miércoles que aceptaron el llamado del gobernador, Ricardo Rosselló para atender los asuntos relacionados a la seguridad del país, por lo que hicieron algunas recomendaciones.

“Concuerdo con las palabras del gobernador de que la comunicación y el plan tienen que ser constantes, permanentes y continuos”, expresó Meléndez Altieri en una declaración escrita.

Varios alcaldes participaron el lunes de la reunión de seguridad convocada por el gobernador. Los presentes intercambiaron ideas y recomendaciones de lo que consideran puede trabajarse en conjunto para aumentar la seguridad en la isla y disminuir los crímenes en beneficio del otro para fortalecer la seguridad en su zona.

“Tal y como actualmente estamos aplicando en Ponce, tenemos que trabajar en conjunto interagencialmente y el gobernador así lo ha entendido como la clave para el éxito de cualquier plan de seguridad que se trace de ahora en adelante”, añadió la alcaldesa de Ponce al resaltar la colaboración de agencias federales.

Aseguró que se ha aumentado el patrullaje preventivo, sacando a la calle con los agentes al comisionado, a tenientes y sargentos, y han fortalecido los lazos de comunicación con las comunidades. Enfocados en la prevención, se han unido a la privatizadora Individual Management, que trabaja con Vivienda Pública creando el programa Sembrando Semillas en 24 residenciales de Ponce donde se trabaja con jóvenes y niños.

Señaló que entre las preocupaciones colectivas se encontró la falta de alumbrado, la necesidad de adiestramiento y educación continua. Entre las sugerencias estuvo el aumento de patrullaje y bloqueos, el uso de aplicaciones y tecnología para víctimas de abuso, la búsqueda de fondos federales para vehículos y equipo, y unificar el código de orden público en todos los municipios.

Por su parte, el alcalde de Caguas hizo varias recomendaciones como que se atienda el problema de la falta de iluminación en las carreteras, que se ofrezca adiestramiento y equipo a la Policía Municipal para que puedan dar apoyo a la Policía Estatal en las investigaciones e involucrar a la ciudadanía en un proceso participativo para atacar el problema de la criminalidad. Agregó que compartirá con el gobierno central información sobre las áreas y negocios que se identifiquen como los más problemáticos para que la policía estatal refuerce su presencia.

“La seguridad pública es muy importante y en este momento vivimos una crisis de valores en el país. No podemos tapar el cielo con la mano y el gobernador está consciente de que el asunto se debe atender de manera eficiente con la colaboración de todos. Este no es un asunto político, es un problema social que tiene consecuencias devastadoras para todo el que vive o transita por las calles de nuestro país. Tenemos que trabajar unidos y reconocer que hay que atender el tema de una forma seria e inclusiva”, manifestó el alcalde de Caguas.

El pasado lunes, el primer ejecutivo de la Ciudad Criolla informó mediante un comunicado de prensa que la Policía Municipal y la Policía Estatal hicieron ajustes al plan de trabajo para atender la criminalidad en la Ciudad. Este plan tendrá particular atención a las áreas que se han identificado como las de mayor incidencia criminal.

CAGUAS – Un jurado encontró culpable a Luis Bonilla Viera por el asesinato del agente de la Policía Municipal de Juncos, André Lanza Caraballo, en hechos ocurridos el 21 de marzo del año pasado en una barbería en Juncos.

Así lo informaron el miércoles la jefa de fiscales del Departamento de Justicia (DJ), Olga Castellón Miranda y el fiscal de distrito de Caguas, Yamil Juarbe Molina.

En una comunicación escrita se informó que el veredicto de culpabilidad fue por dos cargos de asesinato en primer grado, dos violaciones al Artículo 5.07 de la Ley de Armas por posesión o uso ilegal de armas largas, semiautomáticas, automáticas o escopeta de cañón cortado, además de dos violaciones al Artículo 5.15 de la Ley de Armas por apuntar o disparar un arma, y violar el Artículo 249 del Código Penal por poner en riesgo la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego.

Los fiscales Juan Carlos Goyco, Maribel Mojica Franceschi y Luis Navas de León presentaron el caso ante el jurado y presidió el juicio el juez José Ramírez Legrand, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. La lectura de sentencia está citada para el 30 de enero de 2019.

Molina indicó que además de asesinar al agente municipal, Bonilla Viera le disparó a Carlos Nazario Díaz, quien falleció en el lugar y llegó con él a la barbería. Ambos llegaron y actuaron en concierto y común acuerdo con Santos Iván Nazario Díaz, quien enfrentó juicio por separado y fue encontrado culpable el 30 de noviembre pasado. La lectura de sentencia en su contra está pautada para el 24 de enero.

El juicio de Bonilla Viera se vio por separado porque logró escapar del lugar de los hechos y fue arrestado después.

“Con esta convicción, se cierra este doloroso capítulo de las personas que asesinaron al agente municipal Laza Caraballo. La Fiscalía y el Negociado de la Policía de Puerto Rico trabajaron arduamente para esclarecer y procesar este caso, con el resultado de que hoy se le hace justicia”, manifestó Castellón Miranda.

SAN JUAN – El personal del Negociado de Patrullas de Carreteras de la Policía de Puerto Rico anunció el miércoles que se llevarán a cabo bloqueos de carreteras en varias zonas policiacas.

Según se informó en una comunicación escrita, los bloqueos serán desde el miércoles en Arecibo, el jueves en San Juan, el viernes en Bayamón y el sábado en Ponce.

“Estos bloqueos se llevarán a cabo para garantizar la prevención de delitos y accidentes en las carreteras”, indicaron.

Adelantaron que también se va a intensificar el patrullaje preventivo en las diferentes áreas policiacas, incluyendo las autopistas, con la Unidad de Acción y Tránsito en las carreteras, para evitar los accidentes fatales.

“Exhortamos a los conductores a mantener vigente su documentación, conservar los vehículos en condiciones mecánicas óptimas, no utilizar el celular mientras conduce, utilizar el cinturón de seguridad, el asiento protector de infantes y conducir tomando las debidas precauciones y respetando los límites de velocidad”, alertaron.

SAN JUAN – El Sistema Educativo del Municipio Autónomo de San Juan, está listo para recibir el miércoles a cerca de 910 estudiantes que continuarán sus estudios en la Escuela Especializada en Matemáticas, Ciencias y Tecnología, la Escuela del Deporte y “The School of San Juan”.

“En el Sistema Educativo de San Juan ya estamos listos para recibir, con mucho entusiasmo, a nuestros estudiantes, a nuestros maestros y a los padres y las madres. Les deseo éxito en este nuevo semestre escolar que inicia hoy”, manifestó la alcaldesa, Carmen Yulín Cruz en declaraciones escritas.

La alcaldesa indicó que “ya se completó la impermeabilización de los techos de cada una de las escuelas que se vieron afectados durante el paso de los huracanes Irma y María. Próximamente, se estará adjudicando la subasta de los aires acondicionados. En el caso de la Escuela Especializada en Matemáticas, Ciencias y Tecnología y la Escuela del Deporte, este año comenzaremos los trabajos para reconstruir la cancha que comparten y que quedó totalmente inoperante por los huracanes”.

Detalló que el Sistema Educativo Municipal, que también incluye el Colegio Universitario de San Juan, cuenta con la más avanzada tecnología para garantizar una educación de excelencia a todos los estudiantes de San Juan. Estas escuelas le brindan oportunidades educativas a los niños y jóvenes para maximizar y desarrollar sus habilidades, destrezas y conocimientos en un ambiente atractivo y seguro. De hecho, todos los planteles están equipados con cisternas y generadores en caso de emergencia.

Por otro lado, dijo que cada una de estas escuelas especializadas cuenta con el personal docente y no docente, profesionales de primera, quienes se reintegraron a sus labores en el día de ayer para asegurarse que las instalaciones están preparadas para recibir a los estudiantes. Además, se les brindaron talleres sobre psicología.

El horario de las Escuelas Especializada en Matemáticas, Ciencias y Tecnología y la Escuela del Deporte es de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, mientras The School of San Juan tiene horarios escalonados desde las 7:00 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde.

SAN JUAN – El jefe de la zona policiaca de Caguas, José Juan García rechazó el miércoles que haya un toque de queda en ese municipio ante la alegada amenaza que circula en las redes sociales sobre una supuesta balacera como consecuencia del narcotráfico.

“Yo le voy a contestar eso a ellos, al que originó ese tipo de información o comentarios que en Caguas no hay toque de queda, no vamos a permitir que ellos tomen el control de ningún área de Caguas”, dijo García en entrevista radial (WKAQ).

“En Caguas no hay toque de queda. Tenemos una buena comunicación con la Policía Municipal. Tenemos unos planes donde ellos hacen la parte preventiva y nosotros estamos atendiendo la parte directa de las intervenciones y tenemos grupos de trabajo las 24 horas”, agregó.

Las declaraciones de García surgen ante publicaciones que circulan en las redes sociales en las que se alerta de una supuesta desgracia en Caguas como consecuencia de los manejos de narcotráfico liderados conocido como “El Burro”.

García dijo que tienen identificado al sujeto, que es un fugitivo federal con una acusación por narcotráfico que se mueve a distintos lugares. “Es un fugitivo federal que tiene un ‘indictment’ federal. Está fugitivo hace bastante tiempo que lo identifican como el que origina o tiene que ver con algún escrito o mensaje sobre ese asunto”, sostuvo.

La publicación lee: “Alerta. Debido a la narcoguerra provocada por el peligroso fugitivo federal de Caguas alias ‘El Burro’… como consecuencia de esto declaramos toque de queda en todo Caguas. Luego de las 6:00 de la tarde nadie debería estar en la calle. En alerta los cines y la autopista y en residenciales. Se aproxima una senda desgracia. En residenciales alerta. No queremos a nadie en la calle. Guerra en Caguas en todo su apogeo. Mucha precaución. No hay patrullas ni policías. Si pasa algo, no esperen respuesta rápida”.

“Todo lo que yo veo lo analizo y lo tomo con mucha seriedad. Luego de las evaluaciones que hacemos, descartamos algunas cosas y atendemos otras. Todo hay que analizarlo y ver de dónde proviene y de donde se origina. Conociendo como funcionan estas personas, todo lo que se mueve a través de ellos nosotros lo atendemos. Los atendemos de acuerdo a la situación o a la gravedad de lo que estén señalando… Hemos ido dónde están esos grupos. Hay investigaciones de situaciones que han sucedido con esos grupos y nos vamos a mantener haciendo nuestro trabajo y atento a ello y ellos lo saben”, afirmó García.

Entretanto, apuntó que recientemente llevaron a cabo una intervención en el residencial Turabo Heights, así como en otros residenciales y que arrestaron personas supuestamente involucradas en una balacera en la que cuatro personas fueron heridas. Aseguró tener conocimiento de la operación y funcionamiento de estas organizaciones y que próximamente habrá más arrestos.

Precisamente, el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, anunció el lunes que la Policía Municipal y la Policía Estatal hicieron ajustes al plan de trabajo para atender la criminalidad en la ciudad. Precisó que este plan tendrá particular atención a las áreas que se han identificado como las de mayor incidencia criminal.

“Hemos reforzado la vigilancia en distintos lugares donde hemos notado que han habido serios eventos, específicamente Turabo Heights. Ahí la vigilancia está reforzada. En ese caso, donde murió una dama, sabemos ya que fue lo que ocurrió allí. Tenemos personas de interés. Inclusive los heridos son personas de interés porque tenemos información que va dirigida a que podemos seguir investigando sobre ellos”, aseguró García al indicar que el asesinato de San Lorenzo también está básicamente esclarecido.

WASHINGTON, D.C – El secretario del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés), Sonny Perdue anunció un plan para garantizar que los estadounidenses de bajos ingresos tengan acceso a la nutrición que necesitan, “a pesar de la incapacidad del Congreso aprobar un proyecto de ley de apropiaciones que asegure con seguridad nuestras fronteras”.

El plan proporciona beneficios completos para los participantes en el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP por sus siglas en inglés) del USDA para el mes de febrero, que serían desembolsados por adelantado.

“Para proteger el acceso de los participantes de SNAP para febrero, el USDA está trabajando con los estados para emitir los beneficios de febrero antes de lo habitual. El USDA se basará en una disposición de la Resolución Continua (CR) que acaba de expirar, que proporciona una asignación para programas como SNAP y Nutrición infantil para incurrir en obligaciones para las operaciones del programa dentro de los 30 días posteriores a la expiración del CR”, dijo Perdue en una comunicación escrita.

El funcionario explicó que cuando los fondos del USDA expiraron el 21 de diciembre de 2018, los beneficios de SNAP para enero fueron totalmente financiados. Los estados ya han recibido ese dinero y lo han estado distribuyendo a los participantes. Desde el lapso en las asignaciones, el USDA ha estado revisando las opciones disponibles para el departamento para financiar los beneficios de febrero sin una asignación adicional del Congreso.

Explicó que el USDA se comunicará con los estados para pedirles que soliciten la emisión temprana de los beneficios de SNAP para febrero. Los estados tendrán hasta el 20 de enero para solicitar e implementar la emisión temprana. Una vez que se hacen las primeras emisiones, los beneficios de febrero estarán disponibles para los participantes de SNAP en ese momento.

“El USDA también se ha asegurado de que otros programas importantes de asistencia nutricional cuenten con fondos suficientes para continuar las operaciones hasta febrero. Los programas de nutrición infantil, incluidas las comidas escolares y los programas extracurriculares, cuentan con fondos disponibles para continuar las operaciones hasta marzo”, afirmó el funcionario federal.

Entretanto, el titular del USDA aseguró el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés) tiene fondos del año anterior que el USDA comenzará a proporcionar a los estados esta semana para facilitar los beneficios de febrero. Otros programas de FNS, que brindan asistencia crítica a los bancos de alimentos, los ancianos y las naciones tribales de nuestra nación, pueden continuar utilizando los fondos de la subvención que se proporcionan antes de que caduquen las asignaciones. Las entregas de productos básicos a esos programas continuarán.

En el caso de SNAP, Purdue detalló que una vez que se realicen estas emisiones tempranas, los beneficios de febrero estarán disponibles para los participantes de SNAP en ese momento. La emisión mensual de SNAP para febrero se estima en aproximadamente 4,800 millones de dólares y el gasto administrativo estatal (SAE) se estima en alrededor de 350 millones de dólares para una necesidad total de aproximadamente 5,100 millones de dólares.

En el caso de los programas de nutrición infantil, los estados ya cuentan con fondos para cubrir las operaciones del programa CN para el mes de enero (aproximadamente 2.1 mil millones de dólares sobre la base de la última resolución continua. Esta semana, proporcionarán fondos adicionales por un valor de dos meses, de acuerdo con la práctica estándar de financiar estos programas trimestralmente.

De otra parte, el funcionario detalló que para el WIC, el FNS identificó recursos para cubrir los gastos estatales proyectados para febrero. La agencia asignará al menos 248 millones de dólares a las agencias estatales esta semana y hemos identificado 350 millones de dólares adicionales en fondos no utilizados del año anterior para asignar en una fecha posterior. Se proporcionará un total de aproximadamente 600 millones de dólares en fondos a las agencias estatales de WIC.

PONCE – Las autoridades investigan el hallazgo de un hombre muerto a eso de la 6:18 de la tarde del martes en la Calle 1 de la Urbanización La Lula, en Ponce.

Según la información ofrecida por el personal del Centro de Mando, una llamada mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona con aparente sobredosis en el lugar antes mencionado.

Agentes adscritos al Precinto Ponce Este, se personaron al lugar e indicaron que en el área de la cocina de la residencia hallaron el cuerpo de Ramón A. Torres Mercado de 55 años. Personal de Emergencias Médicas, certificaron la ausencia de signos vitales.

La investigación, estuvo a cargo del agente Francisco Meléndez de la División de Homicidios de Ponce, en unión a la fiscal Limaris Cobián, quien ordenó levantamiento y traslado del cuerpo al Negociado de Ciencias Forenses (NCF), para fines de autopsia.

Por: Servicio Nacional de Meteorología

SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que un parcho de humedad traerá nubes y aguaceros a través de la isla el día de hoy. Esta actividad se desplazará para sectores en el interior y oeste durante horas de la tarde.

Un leve aumento en la humedad proveniente del este con una vaguada en los niveles altos ayudará a aumentar la cobertura y la intensificación de estos aguaceros a través de porciones de la isla y partes de las aguas costeras temprano el jueves.

Además, la cercanía de la alta presión podría ayudar al desarrollo de una o dos tronadas mayormente a través de sectores del oeste en la tarde.



Los navegantes pueden esperar vientos de entre 10 a 15 nudos y oleaje de cuatro a seis pies a través de aguas del Atlántico a medida que la marejada del norte llegue a la región. En otra parte se espera que el oleaje este entre dos a cinco pies.

Un riesgo moderado de corrientes marinas continuará para las playas del norte de Puerto Rico, así también del norte y este de las playas de Vieques y Culebra, que aumentará a alto esta noche.

Porciones del oeste y sur de la isla observaron condiciones del tiempo estables con ninguna actividad de lluvia y buenas temperaturas mínimas. Por otra parte, un parcho de humedad desde el este trajo nubes y aguaceros pasajeros para sectores de la mitad este de Puerto Rico durante la noche.

No se observó o reporto acumulación de lluvia significativa. El viento está mayormente de calma a leve y variable con ráfagas de viento ocasionales cerca de la actividad de lluvia.

FAJARDO – Una muerte violenta fue reportada a las 1:15 de la madrugada del miércoles en la carretera PR-194 kilómetro 3.5 en Fajardo, informaron las autoridades.

Según la información preliminar, se recibió una llamada telefónica anónima al cuartel del Distrito de Fajardo que alertó sobre detonaciones. Al llegar las autoridades al lugar, encontraron un Mitsubishi Mirage de 2001, color azul con impactos de bala.

La Policía precisó que en el interior del mismo fue hallado un hombre, que al momento no ha sido identificado y que aparenta tener de 30 a 40 años. El sujeto presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

La víctima fue atendida por personal de Emergencias Médicas Estatal, quienes lo transportaron al hospital HIMA San Pablo de Fajardo, donde el doctor Ramón certificó la ausencia de signos vitales.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del Área de Fajardo, junto a la fiscal Zulmarie Alverio, se hicieron cargo de la investigación.

MAYAGÜEZ – Los Indios de Mayagüez vuelven a la carga de la mano del técnico boricua, Antonio “Tony” Ruiz quien tendrá la encomienda de llevar a la tribu mayagüezana a una temporada de ensueño.

El experimentado dirigente a nivel nacional e internacional está deseoso de comenzar la temporada. “Se me está dando la responsabilidad de levantar el equipo, tengo el hambre y deseo de lograrlo”, expresó en declaraciones escritas.

Ruiz se mostró agradecido con la oportunidad ofrecida por la nueva gerencia mayagüezana y aseguró que trabajará fuertemente para que el equipo de la Sultana del Oeste desempeñe un excelente papel.

Por su parte, Franklin Román, gerente general del Equipo agradeció el compromiso y el entusiasmo expresado por el nuevo dirigente.

“Se evaluaron cinco personas que contaban con las cualidades que buscábamos, y fue Tony quien se amoldó a lo que queríamos”, dijo. Y es que Ruiz cuenta con vasta experiencia como técnico a nivel profesional.

Ante esto, el Gerente General añadió que “espero que su hambre de volver a cancha contagie a los jugadores”.

El año 2011 fue la última vez que Tony Ruiz se desempeñó como técnico en el Baloncesto Superior Nacional. Su expertise lo ha llevado a dirigir equipos en otros países. Tan reciente como el año pasado, el técnico tuvo la oportunidad de dirigir en Liga Nacional de Baloncesto de la República Dominicana en donde fue considerado a obtener el premio a Dirigente del Año.

Los Indios están listos para la Temporada 2019 la cual iniciará el próximo mes de marzo.

Veredicto: Engañoso

Por Angélica Serrano Román | Centro de Periodismo Investigativo

SAN JUAN – El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, cerró el año 2018 con un mensaje en el que afirmó que su administración está promoviendo el desarrollo económico reduciendo las contribuciones “en lugar de meterte la mano en los bolsillos”.

COAMO – Un menor de 10 años resultó herido de bala en hechos ocurridos cerca de las 11:56 de la noche del martes en la calle Varsovia #3 final en Coamo, informaron las autoridades.

Según la información preliminar, Ashley Rivera de 30 años alegó que transitaba en su Hyundai Accent color gris por el referido lugar, cuando un desconocido realizó varios disparos y su hijo quien se encontraba en el asiento de la parte posterior del vehículo resultó herido de bala.

La Uniformada detalló que el perjudicado resultó con varias heridas por lo que fue atendido por emergencias médicas. Los paramédicos lo transportaron al Hospital San Pablo de Ponce en condición estable y posteriormente fue transportado al Centro Médico de Río Piedras.

El agente Arnold García del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito se hizo cargo de la investigación.

Sorteos de la Lotería Electrónica de Puerto Rico del martes, 8 de enero de 2019.



Los números ganadores en los sorteos de la Lotería Electrónica del martes, 8 de enero fueron los siguientes:

Sorteo Diurno

Pega 2 —————- 62

Pega 3 —————- 015

Pega 4 —————- 2840

Sorteo Nocturno

Pega 2 —————- 94

Pega 3 —————- 169

Pega 4 —————- 2431

