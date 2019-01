Puerto Rico Hoy – Enero 11, 2019

SAN JUAN – El jueza del Tribunal de Carolina, Luisa Lebrón Burgos ordenó el cierre inmediato del negocio Zokku’s Lounge Restaurant en Isla Verde, en respuesta a una demanda entablada por el Municipio de Carolina.

“Se ordena a los demandados a paralizar, cesar, y desistir de inmediato, bajo apercibimiento de desacato, la operación del negocio Zokku’s Lounge Restaurant, Inc. ubicado en la Marginal Villamar C-23, Carolina, Puerto Rico”, indica la orden emitida sin vista a las 3:30 de la tarde del jueves, 1o de enero.

El Municipio de Carolina había impugnado los permisos otorgados a este local ubicado en una zona residencial y turística en Isla Verde, pues el mismo opera a partir de la media noche hasta horas de la mañana del día siguiente y bajo la alegación de múltiples actividades delictivas e impropias en la zona.

El incidente más reciente ocurrió cerca de las 8:44 de la mañana del domingo, 6 de enero, Día de Reyes en el que Gregorio Cruz Pérez, de 30 años fue asesinado en una intensa balacera que quedó grabada en video y que recorrió las redes sociales. La investigación apunta a que el crimen surgió como secuela a un incidente que ocurrió dentro del negocio.

La orden judicial además señala una vista de injunction preliminar el 18 de enero a las 10:00 de la mañana en la sala 403 del Tribunal de Carolina.

El documento detalla que la orden tiene efecto tanto sobre el negocio, como sobre Reggie Ortiz Rosado como operador y gerente administrativo de Zokku’s, así como sus respectivos oficiales, agentes, sirvientes, empleados, abogados, y cualquier persona relacionada al mismo.

Entretanto, la presidenta de la Junta de Planificación (JP), María Gordillo con el apoyo de seguridad del Negociado de la Policía efectuaron la noche del miércoles el cierre temporero, por 30 días, del mencionado negocio para iniciar un proceso administrativo sobre las operaciones, las posibles violaciones de leyes y las actividades que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad.

El propietario del comercio podrá solicitar una vista administrativa para exponer sus razones para que la Junta considere revocar, modificar, o de otro modo, sostener dicha orden, según explicó Gordillo.

EL CAPITOLIO – Con el propósito de garantizar que se abran nuevamente las operaciones en el Jardín Zoológico Juan A. Rivero en Mayagüez, la representante Maricarmen Mas Rodríguez, anunció la radicación de una medida que busca establecer una Alianza Público-Privada (APP) para administrar la instalación.

Para involucrar a la ciudadanía de la zona oeste en el proceso, la legisladora también pidió al director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privado (A-APP), Omar Marrero Díaz, que establezca un mecanismo para que el pueblo se pueda expresar sobre la APP para el zoológico, similar a lo que se hizo con la transportación marítima a Vieques y Culebra el año pasado.

“Voy a dejar claro que esto para todos. Cerrar el zoológico no es opción para los mayagüezanos, no es opción para esta servidora y no es lo mejor para Puerto Rico. Nosotros vamos a luchar para que se reabra el mismo a la mayor brevedad posible y se garantice su continua operación para el disfrute de esta y las futuras generaciones. Por eso entendemos que lo mejor es crear una APP de manera expedita, buscar un operador y pasar la administración del zoológico a la entidad seleccionada para que lo reabra ya”, comentó la representante en una comunicación escrita.

Además, Mas Rodríguez, informó que se reuirá con carácter de urgencia, con Marrero para dialogar la propuesta y evaluar cómo la misma se puede colocar en operaciones a la mayor brevedad posible.

La también presidenta de la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste señaló que “esta facilidad es necesaria en Puerto Rico. Estoy totalmente segura de que existe mucho interés de empresarios, tanto a nivel local como nacional, para administra este zoológico y colocarlo al nivel que tiene su potencial. Al abrirse el proceso de las APP, serán muchos los interesados”.

También, Mas Rodríguez dijo que someterá una resolución para ordenar a la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) a desarrollar un plan de mercadeo agresivo en donde el eje central sea el zoológico, con el propósito de atraer más visitantes a esta institución, única en la Isla y el Caribe.

WASHINGTON, D.C. – La comisionada residente en Washington, D.C., Jenniffer González rechazó el miércoles las alegadas intenciones del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de utilizar los fondos asignados para Puerto Rico para destinarlos a la construcción del muro con México.

“La crisis humanitaria de la frontera sur de los Estados Unidos, identificada tanto por el presidente Obama y el presidente Trump, no puede ser resuelta quitando dinero aprobado para mitigación de desastres en Puerto Rico a costa de los ciudadanos americanos más pobres, tratados con total desigualdad. Como comisionada residente rechazo vehementemente ese juego con nuestro dolor y esperanzas. El Congreso aprobó y el Presidente Trump firmó esas asignaciones con un propósito expreso y Nuestro Pueblo no merece ese trato”, dijo González en declaraciones escritas.

Las declaraciones de la funcionaria se dan luego que se informara en medios estadounidenses que asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump supuestamente le recomendaron usar una asignación de fondos para la recuperación de Puerto Rico tras el huracán María, para que se destinen a la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. La construcción del muro es la ficha del tranque entre republicanos y demócratas en el Congreso, lo que mantiene un cierre del gobierno federal.

Los informes apuntan a que se trata de unos 13 mil millones de dólares asignados al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE por sus siglas en inglés) que no han sido gastados, de los que cerca de 2 mil millones de dólares están asignados para la isla.

“Si bien el presidente tiene amplias autoridades militares, como comandante en jefe, cuando se trata de declarar una emergencia nacional, es inaceptable y no apoyaré la reasignación de fondos, que aprobamos en un esfuerzo bipartidista en el Congreso para la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico”, agregó González.

Denunció que la isla no ha recibido el desembolso de los fondos luego de haber transcurrido más de un año desde el impacto del huracán María y “utilizar ahora esto como balón político no es lo que merecen los ciudadanos americanos en Puerto Rico”.

“Las vidas de los residentes en la isla siguen en peligro y defenderé su seguridad y bienestar. Debemos asegurarnos de cumplir la intención del Congreso y usar el dinero para reconstruir un Puerto Rico más fuerte y resiliente”, finalizó la comisionada residente.

Por su parte, el director de la Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington, D.C. (PRFAA por sus siglas en inglés), Carlos Mercader indicó que varias fuentes han confirmado que supuestamente se han dado instrucciones en ese sentido en la administración Trump y que la redirección de estos fondos también afectará a Texas y Florida que también fueron afectados por huracanes en 2017.

“Yo creo que es como un comentario de desespero porque ya llevamos 21 días con el gobierno federal cerrado y hay un tranque abierto entre lo que es el Congreso y la mayoría demócrata en la Cámara… El presidente quiere 5 mil millones de dólares para financiar el muro y los demócratas dicen que no le van a dar los 5 mil millones, que solamente van a aprobar 1,600 millones para la seguridad fronteriza. No se especifican que son para el muro. El presidente está empeñado en esto y desde que hubo el cierre han tenido varias reuniones”, explicó Mercader en entrevista radial (WKAQ).

Detalló que según le han informado, debido al cierre federal cerca de 4,300 empleados federales en la isla dejarán de cobrar su cheque a partir de la próxima, aunque tienen que seguir trabajando. Explicó que todas las agencias federales tenían parte del dinero para costear sus gastos durante el cierre, pero esos fondos ya se han ido agotando.

“La mayoría de la Cámara de Representantes aprobó tres proyectos para asegurar que estas personas que no han recibido su cheque, lo reciban cuando regresen al trabajo. El problema es que el Senado no va a aprobar ningún proyecto hasta que se resuelva lo del muro. Aquí el issue es el muro”, dijo el funcionario.

Por: Servicio Nacional de Meteorología

SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que para el día de hoy, se esperan aguaceros inducidos por el calor diurno sobre sectores del interior, norte y oeste de Puerto Rico. Vientos suaves del sureste continuarán hoy.

En otras partes prevalecerá mayormente de soleado a parcialmente nublado. Se esperan condiciones estables del tiempo para el fin de semana a través de la isla. Sin embargo, se esperan aguaceros dispersos cada tarde sobre el oeste de Puerto Rico.

Los navegantes pueden esperar vientos del sureste entre cinco y 10 nudos y oleaje entre tres y cinco pies. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico y Culebra.

Una marejada del norte aumentará el oleaje y el riesgo de corrientes marinas nuevamente para el fin de semana.

Se observó un cielo mayormente nublado a través de la isla durante horas de la noche. Aguaceros dispersos afectaron mayormente Culebra y Vieques. Entre 0.50 a 1.0 pulgadas de lluvia fueron registradas para estos aguaceros.

Las temperaturas mínimas estuvieron en los bajos a medios 70 grados a través de las áreas costeras a los bajos 60 grados a través de las áreas más altas. El viento estuvo suave y variable sobre áreas en la tierra.

SAN JUAN – El Centro de Bellas Artes Luis A Ferré (CBA) está listo para recibir a los miles de asistentes del musical Hamilton, que se estará presentando en su Sala de Festivales Antonio Paoli desde el 11 hasta el 27 de enero.

“Queremos agradecer a la producción por las donaciones que han realizado al Centro de Bellas Artes, y a su vez aprovechar el momento para invitar otras producciones fuera de Puerto Rico a realizarlas acá”, comentó el gerente general del CBA, Jetppeht Pérez de Corcho Morgado en una comunicación escrita.

Indicó que luego de que la producción de Hamilton decidiera moverse al CBA, en solo semanas se reorganizó y colocó el inmenso montaje dentro de la sala. Señaló que durante el proceso tanto el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) como el Centro de Convenciones de Puerto Rico colaboraron juntamente con la gerencia para garantizar el éxito de la producción con mayor reconocimiento realizada dentro del centro.

“A su vez, la producción Hamilton ha invertido en distintos equipos los cuales permanecerán en los teatros luego de haber culminado las funciones”, agregó.

Por su parte, el director del ICP, Carlos R. Ruíz indicó que “luego de varios días de reuniones y trabajo para ultimar detalles de la producción, estamos listos para formar parte de la historia junto al productor Jeffrey Seller, Lin-Manuel Miranda, el Centro de Bellas Artes y Hamilton. Esta puesta es ejemplo del turismo cultural y artístico que podemos lograr en nuestro archipiélago. Tenemos como pueblo todo lo necesario para realizar este tipo de evento y demostrar una vez más que el arte es parte del desarrollo económico que necesitamos”.

Agregaron que la Corporación del Centro de Convenciones de Puerto Rico y su equipo de trabajo estuvo involucrado y colaborando juntamente con las demás agencias antes mencionadas para la tan esperada apertura.

“Para mí es un gran honor que mi equipo del Centro de Convenciones y del Coliseo de PR estén presentes y sean parte de los trabajos de ingeniería, ujieres y de logística para la Alianza Hamilton, son excelentes recursos que contribuirán al éxito de esta magna producción. Nuestros equipos de trabajo han demostrado una vez más que trabajando con pasión se logra un producto de excelencia. Sin duda, la puesta en escena de Hamilton será un logro histórico para todos los puertorriqueños y nos enorgullece ser parte de ello”, expresó su director ejecutivo Omar Marrero.

Entre los detalles importantes de logística que la administración de CBA interesa compartir se pueden mencionar:

Boletos – Se honrarán los boletos desde tempranas horas previo a la función comprada. Para el procesar el cambio de boletos es necesario una identificación válida con nombre y el recibo de orden de compra. Los días de doble función la boletería abrirá desde las 10:00 a.m. y los días de una función desde las 2:00 p.m.

Estacionamiento – Los siguientes estacionamientos (diagrama adjunto) del: Centro de Bellas artes, Minillas, De Diego, COOPEM y Centro Europa han sido habilitados para conveniencia de los asistentes.

Plazoleta – Habrá una antesala desde temprano en la plazoleta del CBA Juan Morel Campos donde podrá esperar la apertura de la sala.

Le recomendamos a todos los asistentes que lleguen temprano para que puedan estacionar y buscar sus boletos para que puedan disfrutar de la función.

Para más información pueden comunicarse con la boletería de CBA al 787.620.4444 de lunes a viernes de 10:00 a.m. – 6:00 p.m. o a www.ticketpop.com .

CAROLINA – Las autoridades informaron que se reportó un herido de bala a las 9:08 de la noche del jueves en la avenida Campo Rico, frente al negocio Merengue Sport Bar, jurisdicción del cuartel de Monte Hatillo.

Según la información preliminar, Bryan Santiago Román de 25 años alegó que se encontraba en el referido lugar y resultó herido.

La Uniformada detalló que se localizaron dos vehículos con impactos de bala, un Nissan Sentra 2017 color blanco y un Toyota Yaris color vino. En la escena se ocuparon casquillos de bala calibre .40 y 9 milímetros.

Al momento se desconoce la condición del perjudicado quien fue transportado al Centro Médico de Río Piedras, según precisa el informe de novedades.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan se hicieron cargo de la investigación.

SAN JUAN – La Escuela de Farmacia del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el Decanato de Estudiantes del RCM y VOCES Coalición de Vacunación de Puerto Rico, invitan a la comunidad general y universitaria a la actividad de vacunación, libre de costo, #LibredeInfluenza Challenge 2019.

El masivo evento, que se realizará el próximo 16 de enero de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en el RCM, cuenta con la participación de farmacéuticos inmunizadores.

Según se informó en una declaración escrita, como parte de la iniciativa, la Asociación de Farmacias de Comunidad, Costco y Walgreens, estarán preparados para recibir a la comunidad contra el virus desde las 9:00 de la mañana en los predios del Anfiteatro Jaime Benítez (frente a la Escuela de Farmacia) y simultáneamente frente a la Biblioteca Conrado F. Asenjo del edificio Principal del Recinto de Ciencias Médicas.

“En Puerto Rico, la incidencia de la infección ha crecido exponencialmente en las últimas semanas y de seguir esta tendencia no se podrá contener una epidemia, por lo que hay que actuar proactivamente y prevenir la enfermedad vacunándose”, dijo Lilliam Rodríguez Capó, CEO y fundadora de Voces Coalición de Vacunación de Puerto Rico.

Indicó que “en la pasada temporada de influenza murieron más de 80 mil personas tan sólo en Estados Unidos y en lo que va de temporada ya se han documentado 11 muertes de niños. Controlar una epidemia es responsabilidad de todos. México es un ejemplo que nos deja ver lo que puede suceder si bajamos la guardia, allá los casos de influenza se han cuadriplicado esta temporada en comparación al año anterior”.

Los interesados en vacunarse en #LibredeInfluenza Challenge 2019 deben ser mayores de 18 años, presentar su tarjeta del plan médico privada o Vital, identificación con foto. El servicio se ofrecerá libre de copagos y deducibles a través de la cubierta del plan médico que presente el participante.

Para más información pueden visitar Facebook Voces Coalición de Vacunación y Prevención de Puerto Rico o llamar al 787-789-0408.

SAN JUAN – Nuevas imágenes captadas en el lado oculto o lejano de la Luna fueron divulgadas el jueves por la Administración Espacial Nacional de China.

“Aunque las primeras imágenes que se habían recibido mostraban la superficie con un color algo marrón, las nuevas fotos muestran el color correcto de la superficie lunar, tal como habíamos anticipado”, señaló en una comunicación escrita el personal de la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC) al explicar que en realidad, el color de la superficie de la Luna es algo gris, y de apariencia similar al cemento en polvo.

Detallaron que las nuevas fotos incluyen un impresionante panorama de 360 grados de la superficie lunar, y fueron captadas por Chang’e 4, una nave robótica de China que descendió en el lado oculto de la Luna el 3 de enero.

Las imágenes fueron obtenidas por una cámara instalada sobre el módulo Chang’e 4, y muestran a Yutu 2, un carrito robótico que descendió a través de una rampa del módulo. Éstas fueron retransmitidas a la Tierra por el satélite chino Queqiao, ubicado a 282,724 millas (455,000 km) de la Tierra. El satélite se encuentra en una curiosa órbita de halo, que lo mantiene en una elipse detrás de la Luna y en una posición ideal para retransmitir los datos e imágenes de la nave Chang’e 4 hacia la Tierra.

La entidad educativa había indicado que las primeras imágenes mostraban colores incorrectos ya que aún no se habían realizado ajustes del “balance blanco” o de los colores.

La nave robótica Chang’e 4, así como el carrito explorador Yutu 2, se encuentran en un cráter llamado Von Karman, el cual fue seleccionado debido a que el notable impacto que ocurrió hace tiempo, pudo haber expuesto una variedad de materiales del suelo lunar, lo cual lo hace un lugar atractivo para los estudios que desean realizar los científicos de la misión.

Explicaron que debido a las altas temperaturas a las que está expuesto el carrito Yutu 2 mientras recibe luz solar, científicos de la misión le dieron un descanso al carrito hasta este jueves.

“Varias naciones colaboraron en la histórica misión, ya que la nave cuenta con instrumentos desarrollados por Suecia, Alemania, y China, mientras que el satélite Queqiao tiene instrumentos fabricados por Holanda, Rusia y China, así como una cámara construida por Arabia Saudita”, indicó la SAC.

Asimismo, señalaron que científicos indicaron que tanto el “rover” Yutu 2 como el módulo Chang’e 4 se encuentran funcionando bien, y varios de los instrumentos ya fueron probados.

El aterrizaje de la nave china Chang’e 4 fue histórico por tratarse de la primera vez que una nave desciende en el lado oculto de la Luna. La SAC explicó que la lenta rotación de la Luna está sincronizada con su movimiento de traslación, de modo que siempre vemos el mismo lado de la Luna, desde la perspectiva de la Tierra.

Un espectacular panorama divulgado por la Administración Espacial Nacional de China y el cual se puede ampliar, puede ser apreciado en el siguiente enlace: http://www.sociedadastronomia.com/Yutu2Panorama01102019.jpg

SAN JUAN – Un sencillo remolcador de Osvaldo Martínez en la duodécima entrada le puso fin a un maratónico partido de cerca de cuatro horas y media, para que los Gigantes de Carolina se apuntaran su primera victoria de la postemporada al vencer a los Indios de Mayagüez con marcador 3-2, en la acción de del jueves de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Con el partido igualado a dos carreras por bando, los Gigantes abrieron la entrada número 12, con doblete de Jack López al bosque derecho para acentuar la amenaza.

Joneswhy Fargas se agenció importante boleto gratis, ante los envíos del zurdo Alex Claudio, y Martínez pegó el batazo de oro que dejó en el terreno a los Indios.

De esta forma, los Gigantes obtienen su primera victoria del round robin para colocar su marca en 1-4. Entre tanto, la tribu cae por segunda vez en este “todos contra todos” y ponen su récord en 4-2, manteniendo el liderato de esta segunda ronda.

Carolina rayó primero con sencillo remolcador de Osvaldo Martínez en la tercera entrada.

En el cuarto episodio, Edwin Díaz se encargó de desaparecer la esférica por todo el jardín izquierdo del estadio Hiram Bithorn para marcar la segunda carrera de los locales.

Mayagüez reaccionó en la apertura del sexto episodio, con dos anotaciones para igualar las hostilidades

Jeremy Rivera abrió la tanda con sencillo al jardín central y Jay González pegó doblete al bosque izquierdo para colocar hombres en posición de anotar.

Acto seguido, Jesmuel Valentín bateo rolata a la intermedia para empujar la primera vuelta de los mayagüezanos.

La segunda vuelta de los occidentales llegó con imparable de David Vidal para remolcar a González desde la antesala.

Claudio cargó con el revés a permitir la carrera de la derrota, trabajando por una y un tercio de entrada. Roy Geigel se apuntó la victoria al lanzar una entrada.

Los Indios descansan el viernes, pero regresan al terreno de juego del Isidoro García de Mayagüez, este sábado, cuando reciban la visita Gigantes de Carolina desde las 6:10 de la noche.

Los números ganadores en los sorteos de la Lotería Electrónica del jueves, 10 de enero fueron los siguientes:

Sorteo Diurno

Pega 2 —————- 14

Pega 3 —————- 810

Pega 4 —————- 3728

Sorteo Nocturno

Pega 2 —————- 73

Pega 3 —————- 890

Pega 4 —————- 3849

Recuerde verificar estos números directamente con la Lotería Electrónica o sus suplidores. puertoricohoy.com no se hace responsable por errores publicados en los números ganadores.

Menos de la mitad de los estudiantes asisten al primer día de clases, dice secretaria del DE



SAN JUAN – La secretaria Educación, Julia Keleher, dijo el jueves que menos de la mitad de los estudiantes asistieron al primer día de clases del segundo semestre.

“Tradicionalmente hay una baja asistencia el primer día de clases de enero pero, el DE está listo y con muchos deseos de recibir a los niños para continuar el proceso de aprendizaje. Aprovecho para hacer un llamado a los padres y/o encargados a que lleven a los niños a las escuelas y puedan seguir con las destrezas y conocimientos que comenzaron en agosto. Estamos esperanzados en seguir proveyendo equipos y materiales a nuestras escuelas para beneficio de los estudiantes y los maestros”, señaló Keleher en declaraciones escritas.

Según Keleher, 135,105 estudiantes (o un 45 por ciento) asistieron al primer día de clases. Mientras que se reportaron 23,564 maestros (un 92 por ciento de la plantilla que tiene la agencia). Los directores asistieron en un 91 por ciento, 891 de los 977 que hay adscritos a las escuelas.

La secretaria visitó las escuelas José Robles Otero en Toa Baja; Mercedes García de Colorado, en Cataño, y la escuela Faustino Santiago, en Bayamón.

A su entender, el primer día de clases transcurrió con normalidad en la mayoría de las regiones educativas. Expresó que solamente hubo problemas con el servicio de trasportación en el municipio de Comerío. Supuestamente, empleados del municipio no habían comenzado el trámite relacionado con los pagos de los servicios que se han ofrecido desde el mes de agosto pasado.