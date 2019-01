Puerto Rico Hoy – Enero 14, 2019

EL CAPITOLIO – El presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes, José ‘Memo’ González Mercado, anunció el lunes que la alta oficialidad del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) participará este martes, 15 de enero, de una vista pública con el propósito de evaluar los procesos dentro del histórico programa de rehabilitación de carreteras en Puerto Rico, ‘Abriendo Caminos’.

“Estaremos celebrando una vista pública este próximo martes para que altos funcionarios del DTOP nos expliquen cómo va corriendo el programa, estimados para el futuro cercano y como se está cumpliendo con los parámetros establecidos”, comentó el representante por el Distrito #14 de Arecibo y Hatillo en una comunicación escrita.

La vista se realiza bajo el amparo de la Resolución de la Cámara 881, la cual ordena a la mencionada Comisión comenzar una investigación sobre los procedimientos y salvaguardas adoptados por el DTOP para garantizar la adecuada inversión y distribución de los 652 millones de dólares de la iniciativa ‘Abriendo Caminos’.

La medida es de la autoría de González Mercado y el portavoz de la mayoría en la Cámara baja, Gabriel Rodríguez Aguiló. La vista está pautada para comenzar a la 1:00 de la tarde en el salón de Audiencias Número Uno.

El legislador indicó que el 10 de abril de 2018, fue anunciado que el Gobierno de Puerto Rico invertirá 652 millones de dólares para el mantenimiento y reparación de las carreteras de la Isla. Dicha iniciativa mediante una iniciativa denominada ‘Abriendo Caminos’. Según el anuncio, se comprará asfalto de mejor calidad por lo que esperan extender la vida útil de las carreteras.

AIBONITO – Un hombre resultó herido al ser apuñalado por un hombre en un incidente registrado cerca de las 2:12 de la madrugada en la Calle Baldorioty, frente a un negocio en Aibonito, informaron las autoridades.

Según el parte policiaco, José Alvarado Morales, de 40 años y vecino del residencial Liborio Ortiz, en Aibonito, alegó que un hombre, identificado como Félix Cotto Rivera de 67 años le infligió una herida en el área del abdomen utilizando un arma blanca.

Las autoridades detallaron que Alvarado Morales fue transportado por el paramédico Morales al Hospital Menonita en Aibonito, donde fue atendido por el doctor Colón, quien lo tomó varios puntos de sutura. Su condición fue descrita como estable.

La Policía confirmó el arresto de Cotto Rivera por este caso. Agentes, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, se harán cargo de la investigación.

ARIZONA – La Sociedad Americana de Meteorología (AMS por sus siglas en inglés) reconoció la destacada meteoróloga, Ada Monzón, con el Premio de Meteorología para Medios 2019.

Esto, por su compromiso de informar, educar, e inspirar a la ciudadanía a ser resilientes durante eventos catastróficos, como lo fue el huracán María en Puerto Rico y por su destacada carrera y labor de informar a toda la ciudadanía utilizando todos los medios de comunicación (radio, prensa, televisión y redes sociales), para que las personas estén educadas y puedan prepararse para afrontar eventos naturales de gran impacto y preservar la vida.

Con este reconocimiento, Monzón, se convierte en la primera mujer puertorriqueña en obtener tan importante distinción en la nación americana, y la segunda mujer en obtenerlo en los Estados Unidos. La ceremonia de premiación se llevó a cabo en la Convención Anual de la AMS que se celebró del 6 al 10 de enero en Phoenix, Arizona.

“Recibí este premio junto a mi familia, mis estudiantes de Meteorología de la UPR Mayagüez, mis colegas meteorólogos boricuas y los de Estados Unidos, y en especial, al lado de mi profesora, guía y mentora de Maestría en Florida State University, la Dra Sharon Nicholson, quien viajó exclusivamente para acompañarme en este gran momento. Fue una noche muy especial y de grandes emociones, y estoy profundamente agradecida de este reconocimiento, el más importante de mi profesión”, dijo Monzón en una declaración escrita.

Monzón es la única meteoróloga latina que ha recibido del AMS la distinción y reconocimiento de Fellow, junto a tres premios: “Joanne Simpson Mentorship Award, Excellence in Science Reporting, y el Award for Broadcast Meteorology”. Otra distinción importante que recibió Monzón en el 2018 fue el National Weatherperson Award otorgado por la Alianza Federal para Hogares Seguros, y recomendada por el Centro Nacional de Huracanes.

La meteoróloga siguió de cerca al huracán Irma en su paso por el Caribe y luego ayudó a la población a prepararse y mantener la calma durante todo el paso del huracán María, uno de los desastres naturales más mortíferos y costosos jamás registrados en la nación americana.

Monzón es egresada de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras donde se graduó Magna Cum Laude con un bachillerato de Matemáticas y concentración en Física, y su Maestría en Meteorología Tropical fue completada en Florida State University. Es la primera meteoróloga boricua en los medios de comunicación de Puerto Rico con una maestría en meteorología y con el sello de Certified Broadcasting Meteorologist (CBM) por la Sociedad Americana de Meteorología (AMS).

La experta en pronósticos ha sido reconocida por su liderato como mujer científica por parte de entidades gubernamentales, universidades, organizaciones sin fines de lucro, entre otras, por su desempeño antes, durante y después de los huracanes Irma y María. De todas partes del mundo, incluyendo la Organización Meteorológica Mundial, han felicitado a Monzón por este reconocimiento. En el 2017, Ada Monzón fue la persona más buscada en la plataforma de Google en Puerto Rico y uno de los 100 expertos en el campo de la meteorología más buscados en las redes sociales.

“Mi sueño fue ser meteoróloga desde niña, en un tiempo donde no había mujeres en el campo y solo pocas personas me podían ayudar. Hoy soy meteoróloga gracias al esfuerzo de mi mamá, tía y abuela, mi madrina, tíos, maestros, profesores, colegas, estudiantes, instituciones, medios de comunicación y muchas personas que han confiado en mí, y todos los que me han apoyado, enseñaron y me abrieron puertas. En especial, agradezco el amor, paciencia y apoyo de mi esposo y tres hijas que son la luz de mi vida. Quiero sembrar semillas para que esta carrera continúe dando buenos frutos, y ser siempre modelo para los futuros meteorólogos. Tengo interés especial en que las jóvenes se interesen en los campos de ciencias”, dijo.

El enfoque principal de servicio y educación de Monzón es promover la resiliencia comunitaria a las amenazas naturales, las disciplinas STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) y la educación del cambio climático, a través de su proyecto EcoExploratorio: Museo de Ciencias de Puerto Rico, que desde el 2010 ha transformado la vida de niños, jóvenes, maestros y miles de familias en Puerto Rico.

“Este año, cumplo 30 años de una carrera realizada con gran propósito, dedicación y esfuerzo. El sentido de responsabilidad con la seguridad del público ante las fuerzas de la naturaleza es mi motor principal. Por eso, me desvivo en educar, informar y compartir mi conocimiento y experiencia con la comunidad, para que juntos podamos fortalecernos y enfrentar con sabiduría los retos de la naturaleza”, agregó.

Por: Servicio Nacional de Meteorología

SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que se esperan condiciones del tiempo favorables para el lunes. Sin embargo, aguaceros aislados a dispersos en horas de la tarde se esperan sobre sectores del interior y suroeste de Puerto Rico.

Cielo mayormente soleado a parcialmente nublado debería prevalecer a través del resto de las islas. Se espera que las temperaturas máximas están en el rango desde los medios a altos 80 grados a través de las áreas bajas y de medios 70 grados a través de las áreas más altas. Los vientos continuarán del este a noreste a menos de 15 millas por hora.

A través de las aguas regionales, los navegantes deben esperar oleaje de tres a cinco pies y vientos del este noreste entre 10 a 15 nudos. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del nortes de las islas.

Cielo mayormente despejado prevaleció en la madrugada a través de las islas. Sin embargo, aguaceros pasajeros se observaron en áreas aisladas del noreste de Puerto Rico, pero las acumulaciones de lluvias no fueron significativas. Vientos del noreste prevalecieron alrededor de 10 millas por hora a través las aguas costeras de las islas.

En general, las temperaturas mínimas estuvieron en los bajos 60s a través de las áreas más altas y en los bajos 70 grados en las áreas bajas.

FLORIDA – Las Artesanas de Las Piedras y las campeonas Lobas de Arecibo dividieron honores el domingo, en el inicio de la serie final del Béisbol Superior Doble A Femenino, en el estadio Rafael ‘Fello’ Marrero, de Florida.

La lanzadora Angelis Rivera tiró toda la ruta en el primer juego para guiar a las Artesanas a la victoria con blanqueada 4-0.

Rivera enfrentó 26 bateadoras y apenas permitió cuatro hits. Ponchó tres contrincantes y dio paso a cuatro bases por bolas.

La primera carrera del juego se produjo en la parte alta del tercer episodio, cuando Ashley García avanzó al plato en doble robo. La bateadora lideró la ofensiva de las Artesanas al conectar dos hits en tres turnos oficiales. Además, pisó el plato en dos ocasiones.

Cargó con el revés por las Lobas la lanzadora Janiliz Rivera, con seis capítulos trabajados. Le anotaron cuatro carreras y le pegaron nueve inatrapables.

Las monarcas reaccionaron en el segundo encuentro y se llevaron el triunfo con pizarra 7-6 al dejar en el terreno a las Artesanas en la parte baja de la sexta entrada. Un lanzamiento salvaje de García dio paso a la carrera de la victoria en las piernas de Luz Feliciano.

Fue precisamente Feliciano quien se adjudicó el triunfo en relevo con apenas dos tercios de entrada. Entró en relevo de Johana Ramos. García perdió por Las Piedras con un episodio lanzado y dos carreras permitidas.

La serie, a un máximo de cinco juegos, continúa el 20 de enero a las 10:00 de la mañana en el estadio Francisco Negrón, de Las Piedras.

SAN JUAN – El expresidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico y el Comité Olímpico de Puerto Rico, Osvaldo Gil Bosch, reunió el domingo domingo a los integrantes del Equipo Nacional que ganó medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador 2002.

Durante la actividad, que se llevó a cabo en la Casa Olímpica en San Juan, también se honró al equipo que obtuvo oro en la justa regional celebrada el pasado año en Barranquilla, Colombia.

Entre los presentes estuvo el dirigente nacional Juan ‘Igor’ González; el presidente de la Federación de Béisbol, doctor José Quiles Rosas y el administrador del Equipo Nacional, Efraín Williams.

“El objetivo es que el grupo se reúna y comparta en sana camaradería unas horas evocando la gesta gloriosa que culminó el cuadrangular más dramático, trascendental e histórico del béisbol boricua, el del Luis ‘Prieto’ Rosario”, dijo Gil Bosch, al recordar el batazo que le dio el triunfo a Puerto Rico sobre Panamá en diez entradas.

El jonrón de Rosario se produjo con Josué Colón en la primera base y acabó el partido con resultado 4-2.

Rosario fue uno de los que dijo presente en la actividad, que también contó con la participación del exdirigente José ‘Chemane’ Carradero y el exlanzador zurdo Wilfredo ‘Cano’ Vélez, abanderado de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador 2002.

AIBONITO – Los Caciques de Orocovis aseguraron su clasificación a la serie final de la Coliceba, el domingo, al vencer en dos ocasiones a los Mulos de Juncos, en el estadio Hermanos Marrero, de Aibonito.

Orocovis, que acabó la serie en cuatro juegos, enfrentará en el baile de coronación al vencedor de la semifinal entre Jardineros de Aibonito y los monarcas Tigres de Hatillo, nivelada a una victoria.

A primera hora, los Caciques se impusieron con pizarra 8-2, gracias a gran gestión del lanzador zurdo Efraín Nieves, quien tiró todo el camino con apenas tres hits permitidos y dos carreras, ambas inmerecidas. Otorgó un boleto y ponchó tres bateadores.

Los orocoveños rompieron el hielo desde la misma primera entrada mediante jonrón de Luis Mateo con un corredor en base. El bateador se quedó a ley de un triple para completar el ciclo ofensivo. Remolcó cuatro de las ocho anotaciones de Orocovis y pisó el plato en tres ocasiones.

En la tarde, los Caciques fabricaron dos vueltas en la parte baja del séptimo capítulo para dejar en el terreno a los Mulos con resultado 3-2. El batazo del triunfo lo protagonizó Raúl Santana.

Por su parte, los Jardineros de Aibonito y los campeones defensores Tigres de Hatillo dividieron honores en el inicio de la serie semifinal B.

Aibonito ganó el primer juego con marcador 8-7, en triunfo del derecho Arturo Martoral. Luego, Hatillo respondió con victoria vía blanqueada 11-0. Llevó la voz cantante desde la loma el derecho Heto Acevedo.

Jardineros y Tigres se medirán este sábado, 19 de enero, en el estadio Hermanos Marrero de Aibonito, desde las 4:00 de la tarde. De haber un juego decisivo, se celebrará el 20 de enero, en Camuy.

La serie final nacional está programada para comenzar el viernes, 25 de enero, a un máximo de siete juegos.

SAN JUAN – Los Indios de Mayagüez consiguieron el domingo su sexta victoria del round robin y se colocan a un partido de la final nacional de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, al derrotar a los Cangrejeros de Santurce con marcador 4-3, en la acción dominical celebrada en el estadio Hiram Bithorn de la capital.

Con el partido igualado a tres carreras por bando, un doblete remolcador de Emmanuel Rivera con dos abordo en la entrada de la suerte, trajo la carrera de la ventaja y posteriormente se convirtió en la anotación de la victoria.

Ahora, la tribu juega para 6-2 ocupando la primera posición del “todos contra todos” alejándose a juego y medio sobre los crustáceos que tienen foja de 4-3.

El número mágico para Mayagüez pasar a la final nacional es el uno, ya sea una victoria de los Indios o una derrota de los Gigantes de Carolina que ocupan el último puesto con marca de 1-6..

Los locales abrieron el pizarrón en el primer acto con sencillo impulsador de Reymond Fuentes.

En la segunda entrada, Daniel Ortiz ripostó con cuadrangular al bosque derecho para igualar las hostilidades.

Con Tomas Nido en la inicial, Emmanuel disparó un batazo de cuatro esquinas al jardín derecho para que los visitantes se alejaran 3-1 en el quinto episodio.

Santurce reaccionó en la misma entrada con sencillo remolcador de Fuentes y triple limpia bases de Antonio Jiménez para empatar el partido.

Los capitalinos tramaron algo en el cierre de la novena con hombres en posición de anotar, pero no lograron capitalizar, ya que Iván De Jesús fue puesto fuera con roleta a la segunda base.

Cristian Torres se apuntó su primera victoria de la postemporada, mientras, su compañero Joshua Torres se adjudicó su cuarto salvamento de esta segunda etapa de torneo. Lendy Castillo no corrió con la misma suerte al adjudicarse la derrota.

Emmanuel Rivera estuvo caliente con el madero al concluir la noche con dos imparables en tres intentos, incluyendo un cuadrangular, una anotada y tres empujadas.

Los Indios descansan el lunes, pero regresan al Hiram Bithorn el martes, a enfrentarse a los Cangrejeros desde las 7:10 de la noche.

SAN JUAN – Funcionarios del gobierno dominicano acreditado en San Juan, encabezaron una ceremonia protocolar en la que fueron reconocidos decenas de jóvenes atletas que participaron en los decimocuartos Juegos Nacionales Hermanas Mirabal 2018, celebrados en la República Dominicana del 6 al 16 de diciembre.

El cónsul dominicano en Puerto Rico, Franklín Grullón y el director del Instituto de Dominicanos en el Exterior, Adalberto Bejarán, entregaron 102 certificados de reconocimiento a atletas, entrenadores y delegados que formaron parte de la denominada “Octava Zona”, integrada por atletas de la diáspora residentes en Puerto Rico, Miami, Panamá, Venezuela y las islas del Caribe.

El acto, celebrado en instalaciones del Colegio de Abogados de Puerto Rico, en Miramar, Santurce, reunió a dirigentes deportivos, funcionarios del cuerpo consular, así como representantes de instituciones y organizaciones de la comunidad dominicana en la isla.

El cónsul Franklín Grullón, calificó como “llena de frutos” la participación de los atletas de la octava zona, quienes conquistaron un total de 14 medallas, cinco de oro, tres de plata y seis de bronce.

“Esto nos demuestra la calidad de estos jóvenes dominicanos, su compromiso y sus grandes cualidades para alcanzar el éxito, lo que los hace activos de gran valor para nuestro país”, indicó en una comunicación escrita.

En la actividad, recibieron pergaminos por su “participación destacada” tanto los deportistas como sus comprometidos entrenadores.

Por su lado, el director del INDEX-Puerto Rico, Adalberto Bejarán, subrayó que a través de los juegos nacionales no solo se identifican nuevos talentos del deporte.

“Para los atletas que se encuentran en la diáspora, tiene gran significado participar en los juegos que se celebran en su país o en el país de origen de sus padres. Ahí fortalecen su sentido de pertenencia, su arraigo, su amor por lo nacional”, puntualizó.

Durante su intervención agradeció “el apoyo incondicional que ofreció el cónsul Franklin Grullón para posibilitar la participación de los atletas en la jornada deportiva celebrada en suelo dominicano”.

Los jóvenes atletas estuvieron acompañados de amigos y familiares, que llenaron el salón del Colegio de Abogados de Puerto Rico, donde reinó un ambiente festivo, lleno de felicitaciones y sonrisas. En la entrega de los certificados de reconocimiento participaron también la presidenta del Concilio de Organizaciones Dominicanas en Puerto Rico, Mery D’ Acosta; el presidente de la Unión Deportiva Dominicana en Puerto Rico, Héctor Lugo Alarcón y el director técnico de la Octava Zona y encargado

de la División de Asuntos Comunitarios del INDEX-PR, Carlos Hernández.

VEGA ALTA – La Policía informó que un hombre alegó que resultó herido de bala a las 4:50 de la tarde del domingo en la carretera PR-690 kilómetro 3.0 del Barrio Sabana Hoyos en Vega Alta.

De acuerdo con el parte policiaco, el perjudicado fue identificado como Ángel Dávila Figueroa de 44 años.

Según la información preliminar, luego de que se recibiera una llamada sobre unas detonaciones, agentes del precinto se presentaron al lugar y localizaron a Dávila Figueroa quien presentaba una herida de bala en el glúteo izquierdo y en un dedo del pie derecho.

El hombre fue transportado hasta el hospital Wilma Vázquez de Vega Baja, donde fue atendido. En el lugar se recuperaron varios casquillos de bala, según precisa el informe de novedades.

El caso fue referido al agente García, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, quien continuará la investigación.

Asesinan gerente “fast food” en alegado intento de robo de auto en Guaynabo



GUAYNABO – Un asesinato se reportó a la 1:10 de la madrugada del lunes en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida localizado en la carretera PR-177 en Parkville de Guaynabo, informaron las autoridades.

Según la información preliminar, Reynaldo Herrera Santana de 26 años, gerente de este establecimiento, supuestamente resultó víctima de un individuo que portando un arma de fuego le intentó robar su Nissan Versa color blanco y le hizo varios disparos.

El parte policial precisa que Herrera Santana fue transportado hasta el Centro Médico de Río Piedras, donde certificaron su muerte.

El agente Silva, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón y la fiscal Jennifer Cancio, se hicieron cargo de la investigación.