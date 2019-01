Puerto Rico Hoy – Enero17, 2019

CATAÑO – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares participó el miércoles junto al alcalde de Cataño, Félix “Cano” Delgado Montalvo, en el inicio de las actividades de De Cataño Pa’ las Fiestas que se llevarán a cabo del 16 al 20 de enero en ese municipio.

“Celebramos por tercer año consecutivo esta extensión a las fiestas que se llevan a cabo en la capital, no tan solo para que los participantes disfruten su viaje de camino a las fiestas: queremos que las miles de personas que se trasladan a San Juan puedan disfrutar de lo que Cataño puede ofrecer a nivel cultural y de entretenimiento”, sostuvo el primer ejecutivo en una comunicación escrita.

El frente marítimo de Cataño se convertirá en el recibidor de este evento, con una serie de actividades culturales y artísticas.

Por su parte, Delgado Montalvo indicó que la idea de celebrar De Cataño Pa’ las Fiestas surge a raíz de que cada año unas 52 mil personas pasan por el terminal de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) para esta fecha y desde allí se trasladan en la lancha de Cataño hasta San Juan para disfrutar de las Fiestas de la Calle San Sebastián.

“Esta tercera edición de De Cataño Pa’ Las Fiestas es un evento para, al igual que en otras ocasiones, celebrar la cultura, las tradiciones y la buena música. Es un espacio para despedir la época navideña e iniciar un año con nuevos proyectos para el bienestar de la ciudadanía”, sostuvo el alcalde.

“Como siempre, agradezco al gobernador y a los jefes de agencia que han colaborado con el municipio para que estas fiestas sean unas organizadas y una celebración en familia”, agregó.

Indicó que el municipio de Cataño tendrá estacionamientos disponibles en el parque Perucho Cepeda, en La Puntilla, en el Coliseo Cosme Beitia Sálamo, en el estacionamiento de la Casa Alcaldía y frente al residencial Rosendo Matienzo Cintrón.

En el evento De Cataño Pa’ las Fiestas participarán vejigantes, cabezudos, pleneros, y sobre 55 artesanos; también habrá quioscos de comida y bebida, y orientaciones. Además, contará con las participaciones musicales de La Tribu de Abrante, Andy Montañez, La Sonora Ponceña, Limite-21, Plenéalo y Pedro Capó.

Por otra parte, se informó que la ATM tendrá disponible la embarcación Big Cat Express con capacidad para transportar 375 pasajeros y una embarcación de ATM, la Covadonga, con espacio para 150 pasajeros.

Las lanchas estarán disponibles el miércoles de 5:45 de la madrugada a 10:00 de la noche; jueves y viernes de 5:45 de la madrugada a 12:00 de la medianoche; sábado de 7:30 de la mañana a 12:00 de la medianoche; y domingo de 7:30 de la mañana a 10:00 de la noche.

MAYAGÜEZ – La Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste, presidida por la representante Maricarmen Mas Rodríguez, realizará el jueves una inspección ocular en el área del venerable “Muelle de los Franceses”, localizado en el sector El Seco de Mayagüez para evaluar el estado de dicha instalación que fue consumida por un incendio en noviembre del año 2016.

“Nuestro objetivo es verificar cómo se encuentra el llamado Muelle de los Franceses después del incendio de finales de 2016. Durante los pasados meses nos hemos estado reuniendo con residentes de el sector El Seco y nos han detallado una serie de inquietudes sobre el estado en que se encuentra el área. Por eso llevamos la Comisión a ese lugar, para saber, de primera mano, cómo está el lugar y ver qué podemos hacer para mejorar la vida de las cientos de familias que viven en el área”, señaló la legisladora del Distrito 19 de Mayagüez y San Germán en una comunicación escrita.

Detalló que la vista se hace bajo el amparo de la Resolución de la Cámara 138 que faculta a la Comisión a realizar un estudio de la situación actual de los municipios que componen la Región Oeste.

La instalación portuaria se conoce como el Muelle de los Franceses por la misma haber sido construida por ingenieros franceses a principios del siglo diecinueve. En un momento, el muelle se utilizó para albergar la sede de la Aduana de Mayagüez. Hace varios años atrás, fue rehabilitado por la Corporación para el Desarrollo del Oeste, con el propósito de convertir la estructura en un centro de actividades, explicó la representante.

La vista ocular está pautada para comenzar a las 10:00 de la mañana. Entre los citados se encuentran el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Corporación para el Desarrollo del Oeste, el Municipio de Mayagüez y los residentes de El Seco, entre otros.

El líder legislativo también expuso la necesidad de mejorar la capacidad de los agentes que trabajan en áreas relacionadas a crímenes cibernéticos, estableciendo acuerdos colaborativos con el Centro de Denuncias y Crímenes por Internet del FBI, el cual actualmente ofrece servicios de asistencia técnica a diversas fuerzas policiacas a través de la nación.

“Nuestros policías necesitan las herramientas necesarias para atajar el crimen de manera efectiva, rápida y severa, es por eso que proponemos que el Negociado de la Policía comience las conversaciones con el FBI, al igual que con el Departamento de Seguridad Nacional, para establecer una serie de Acuerdos Colaborativos que permitan que nuestros agentes, particularmente, el personal adscrito a las unidades de investigación criminal, puedan capacitarse en las más recientes técnicas de esclarecimiento de escenas delictivas, delineación de sospechosos e identificación de personas de interés en pesquisas”, sentenció el Presidente de la Cámara en una comunicación escrita.

El funcionario envió cartas al secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera López y al comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera Rivera.

Méndez Núñez explicó entre los talleres que ofrecen estas dos entidades se destacan el ‘Law Enforcement Executive Development Seminar’, el cual se encuentra dirigido a fuerzas policías como la de Puerto Rico. También existe el curso de ‘New Intelligence Analyst’ dirigido a evaluar nuevas técnicas de investigación en diversos campos, incluyendo plataformas cibernéticas como las redes sociales.

Por otro lado, el Centro de Entrenamiento de Agentes Federales brinda programa como el ‘Intelligence Research Trainning’, ‘General Hazardous Materials’, ‘Maritime Law Enforcement’, ‘Seasonal Law Enforcement’, y el ‘Investigations Case Analyst Program’.

Detalló que la Academia del FBI, fundada en el año 1935, provee entrenamiento a policías estatales de toda la nación en las nuevas técnicas de investigación y manejo de escenas. Incluso, en esa facilidad, localizada en la ciudad de Stafford, Virginia, se entrenan policías de otros países también.

En el área de seguridad en la informática, el presidente detalló la necesidad de “que nuestros agentes se capaciten en el Centro Nacional de Investigación Forense Cibernética, también adscrito al FBI, y localizado en la ciudad de Pittsburg, Pennsylvania, el cual ofrece entrenamiento básico y avanzado a policías de todas jurisdicciones, estableciendo cónclaves de ideas y conceptos entre agencias federales y estatales para identificar amenazas emergentes”.

La mayoría de estos cursos no conllevan gastos y pueden ser tomados tan cerca como en los meses de febrero y marzo.

“Puerto Rico merece contar con una fuerza policiaca robusta, armada con las más avanzadas herramientas en técnicas de investigación, para así enfrentar las nuevas modalidades en el crimen y dejarles claro a los delincuentes que sus fechorías no se quedarán impunes. Ese es el mayor disuasivo que, como sociedad, podemos implementar para erradicar el mal del crimen”, finalizó el líder cameral.

EL CAPITOLIO – La Cámara de Representantes aprobó el miércoles, una medida del representante José ‘Memo’ González Mercado que ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) comenzar un agresivo programa de rotulación de las zonas escolares en Arecibo y Hatillo.

“Uno de los grandes problemas del huracán María fue que muchos rótulos a través de todo Puerto Rico fueron destruidos. La rotulación en las carreteras es algo bien importante, porque ahí sabemos la velocidad que debemos ir, si son zonas de escuela u hospitales y los diversos cambios de dirección en la vía. Todo eso es información vital para el conductor. Las zonas escolares deben estar debidamente demarcadas y rotuladas, por eso radicamos esta medida que hoy es una realidad”, comentó González Mercado en una comunicación escrita.

Indicó que se trata de la Resolución de la Cámara 405, de la autoría del también presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara baja, la cual, además, ordena al DTOP a realizar la rotulación necesaria en otros lugares de la Isla.

“El que no se encuentren claramente identificadas las zonas escolares expone la seguridad de los estudiantes, sus familiares y otros transeúntes. A nuestro juicio, siendo la consecuencia negativa de mayor importancia la seguridad de nuestros niños”, agregó el legislador.

Explicó que la pieza legislativa contó con el avala del secretario del DTOP, Carlos Contreras Aponte, quien dijo en una ponencia escrita que ese departamento, así como la Autoridad de Carreteras y Transportación, se encuentra en espera de la asignación de fondos federales por parte de la Administración Federal de Carreteras para iniciar los trabajos de repara y colocar nuevos rótulos en áreas afectadas por el paso de María en septiembre de 2017.

SAN JUAN – Con la primera posición del round robin asegurada, los Indios de Mayagüez tuvieron un juego de puro trámite ante los Gigantes de Carolina, donde estos últimos se llevaron la victoria con marcador 4-1, colocándose a un juego del segundo puesto clasificatorio a la final.

Carolina contó con una excelente labor monticular del derecho Freddie Cabrera, que lanzó por espacio de cinco y dos tercio de entrada, abanicando a tres contrincantes y dando paso a una carrera para apuntarse la victoria.

En partido celebrado en el estadio Hiram Bithorn de la capital, los Gigantes rayaron dos en el primer episodio para tomar control del partido.

Johneshwy Fargas abrió la tanda la tanda con sencillo al bosque central, llegando a la intermedia con roleta de Jack López a la inicial.

Acto seguido, Osvaldo Martínez bateó por el campocorto, pero un tiro erróneo de Jeremy Rivera a la primera base, provocó que Fargas anotara la primera vuelta del encuentro y Martínez llegara a la segunda base.

Luego, tres boletos gratis de parte del lanzador Alex Romero, provocó que los locales marcaran su segunda carrera del juego.

En la tercera entrada elevado de sacrificio de Martínez, remolcó la tercera anotación de los carolinenses, en las piernas de Fargas.

Los visitantes reaccionaron en la apertura de sexto episodio con doblete de Jesmuel Valentín y sencillo impulsador de Yariel González.

En la octava entrada, los Gigantes marcaron una más, con sencillo de Brian Navarreto y doblete remolcador de Aldemar Burgos para ampliar la ventaja 4-1.

El venezolano Alex Romero, se adjudicó la derrota al dar paso a tres carreras en una y dos tercio de entrada. Giovanni Soto lanzó por espacio de dos entradas para apuntarse su primer juego salvado de la postemporada.

La tribu regresa el viernes, al estadio Isidoro García de Mayagüez, para enfrentarse precisamente a los Gigantes, desde las 7:10 de la noche.

NUEVA YORK – La siete veces campeona mundial en seis divisiones de peso, Amanda Serrano y su oponente Eva Voraberger, de Austria, se vieron por primera vez las caras en concurrida conferencia de prensa, rumbo a su histórico combate que tomará forma este viernes, 18 de enero en el teatro Hulu, localizado en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York.

Serrano (35-1-1, 26 KOs) y la campeona mundial interina del Consejo Mundial de Boxeo de las 118 libras Eva Voraberger (24-5 11 KOs), pelearán por el título mundial vacante peso Jr. Gallo (115 lbs) de la Organización Mundial de Boxeo.

“Gracias a DAZN por poner a mujeres en sus peleas y darles importancia. Ha sido fácil y divertido este proceso de hacer el peso. Mi loco de entrenador Jordan Maldonado, si no fuera por él, yo no estuviera aquí en estos momentos peleando por mi séptima división. Una vez él me dijo que yo iba a hacer 115 libras y pensé que era imposible, que estaba loco, pero este viernes seré campeona de siete divisiones de peso porque he trabajado muy fuerte para esto toda mi carrera. Esta victoria es para mi isla de Puerto Rico” dijo Serrano en una comunicación escrita.

Por su parte, Eva Voraberger dijo que “gracias por esta gran oportunidad, no tan solo para mi sino para Austria que es un país con poco boxeo pero cambiaremos eso. Estoy lista para una dura pelea”.

De Serrano obtener la victoria, se convertirá en la primera persona en ganar títulos mundiales en siete categorías de peso bajo los cuatro organismos reconocidos mundialmente (OMB, CMB, AMB y FIB), superando a los legendarios boxeadores Óscar de la Hoya y Manny Pacquiao, quienes han ganado títulos mundiales en seis categorías de peso.

Varios ‘conocedores’ del boxeo colocan a Pacquiao como campeón mundial de ocho categorías de peso ya que incluyen el título de la IBO de las 140 libras que ganó ante Ricky Hatton y el título de la revista The Ring de las 126 libras, que capturó luego de vencer a Marco Antonio Barrera.

El histórico duelo Serrano-Voraberger será transmitido en vivo por la aplicación ‘DAZN’ para los Estados Unidos y Puerto Rico. En el Reino Unido se transmitirá por Sky Sports.

Serrano ha ganado títulos mundiales en las 118, 122, 126, 130, 135 y 140 libras.

Escrito por Centro Periodismo Investigativo (CPI)Visto: 25

Angélica Serrano Román | Centro de Periodismo Investigativo

Veredicto: Engañoso

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras Aponte, aseguró que con el programa Abriendo Caminos, cuyo fin es realizar trabajos de mantenimiento, mejoras y reparación de carreteras, logrará repararlas “como nunca antes se había hecho”.

En una entrevista radial en la emisora WKAQ 580, el secretario afirmó que las carreteras fueron abandonadas en Puerto Rico por muchos años y desatendidas por la administración del exgobernador Alejandro García Padilla.

Accede la historia en: https://bit.ly/2RTuPJH .

YABUCOA – Un hombre fue herido de bala en hechos ocurridos cerca de las 6:40 de la tarde del miércoles cerca de una panadería en la carretera PR-906, intersección con la carretera PR-3 del barrio Aguacate en Yabucoa.

De acuerdo con el informe de novedades, el perjudicado fue identificado como Benjamín Cuadra Martínez de 62 años y residente de Humacao.

La pesquisa de las autoridades arrojó que el perjudicado conducía una Ford F-150, color verde de 1994 y al llegar a la intersección escuchó varias detonaciones y resultó con varias heridas de bala en diferentes partes de su cuerpo.

El parte policiaco detalla que Cuadra Martínez recibió asistencia médica en el Hospital Ryder de Humacao y luego fue referido al Centro Médico de Río Piedras en condición estable.

El agente Luis Navas adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao continúa con la investigación de estos hechos.

Se exhorta a la ciudadanía comunicarse con la Policía de manera confidencial si conoce información sobre este delito a través del 787-343-2020 y 787-852-1224 extensión 1610. También puede mantenerse en contacto a través de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov .

PONCE – El teniente Harry Solivan, director de la División de Homicidios de Ponce solicitó la ayuda de la ciudadanía el jueves para dar con el paradero de un sujeto que fue reportado desaparecido.

De acuerdo con el informe de novedades, el sujeto fue identificado como Samuel Figueroa Ortiz de 37 años y residente de la Urbanización Santa María, en Ponce.

Se informó que el sujeto es empleado de Rama Judicial del Tribunal de Ponce.

Las autoridades detallaron que el sujeto fue reportado desaparecido el 14 de enero por su madre, Ivonne Ortiz, quien informó que la noche del 12 de enero su hijo salió de la residencia en la calle Perpetuo Socorro, en un Mitsubishi Mirage del 2015, tablilla IOF-396.

Figueroa Ortiz, fue descrito de tez blanca, ojos color marrón, pelo color negro, 176 peso y cinco pies con ocho pulgadas de estatura. Vestía pantalón corto oscuro, camiseta color gris y sandalias.

El agente Elmer Rodríguez Vega de la Unidad de Personas Desaparecidas de la División de Homicidios de Ponce y familiares, solicitan la ayuda de la ciudadanía que tenga información que pueda ayudar a dar con el paradero, se pueden comunicar de manera confidencial al (787)343-2020 o al (787)284-4040 extensión 1510.

NAGUABO – Las autoridades federales se unieron a la pesquisa de un asalto reportado cerca de las 12:07 del mediodía del miércoles en la sucursal del Banco Popular en la calle Juan R. Garzot con la esquina Muñoz Rivera en la zona urbana de Naguabo.

La información preliminar indica que el robo lo cometió un hombre portando un arma de fuego y enmascarado. En el lugar se encontraban cuatro clientes y ocho empleados. Éste pasó al área de los cajeros y se robó 8,060 dólares en el momento. Unos 7,304 dólares fueron recuperados posteriormente.

El parte policiaco agrega que el individuo salió de la sucursal, se montó y manejó un Toyota Yaris color gris del 2013 y luego chocó en la calle Venecia, cerca de la sucursal del banco. Dentro del vehículo el sujeto dejó el dinero, unos guantes y el arma que utilizó para cometer el asalto.

Las autoridades detallaron que el sospechoso vestía un abrigo gris con una línea negra y un pantalón mahón azul. Fue descrito de tez blanca, seis pies de alto y aproximadamente 160 libras de peso.

Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) están encargados de la investigación junto al agente Richard Negrón de la División de Robo a Bancos del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

Se exhorta a la ciudadanía comunicarse con la Policía de manera confidencial si conoce información sobre este delito a través del 787-343-2020 y 1610. También puede mantenerse en contacto a través de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov .

Resumen del estado del tiempo para Puerto Rico del jueves, 17 de enero de 2019.



Por: Servicio Nacional de Meteorología

SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que una vaguada débil en los niveles bajos localizada justo al oeste y norte de la región mantendrá vientos leves del este a sureste a través del área hasta por lo menos el viernes.

Fragmentos de humedad en los niveles bajos continuarán moviéndose a través del área hasta el viernes, por lo que se puede esperar actividad de aguaceros todos los días. Algunos de los aguaceros pudieran ser fuertes localmente en ocasiones y resultarán en acumulación de agua en carreteras y en áreas de drenaje pobre.

Luego la humedad disminuirá con condiciones tranquilas. Los vientos se tornarán más del este a noreste y aumentará entre 10 y 15 millas por hora.

Las temperaturas bajas durante la noche estuvieron en los medios 60 a bajos 70 grados en las áreas mas bajas y de los altos 50 a bajos 50 grados en las áreas mas elevadas y en los valles. Los vientos estuvieron en calma hasta leves y variables.

Se espera que las condiciones marítimas permanezcan bastante tranquilas hoy con oleaje fluctuando entre uno y cinco pies y vientos del este entre cinco y 15 nudos.

Una marejada del norte continuará llegando y extendiéndose a través de las aguas del Atlántico y los pasajes durante los próximos días. Esto aumentará levemente el oleaje a través del Atlántico local, al igual que crear riesgo de moderado a alto de corrientes marinas a lo largo de algunas playas del norte de Puerto Rico, Culebra y Vieques.

Áreas de humedad en los niveles de bajos a medios continuaban desplazándose ocasionalmente a través del área de pronóstico y resultando en nubes pasajeras y aguaceros sobre las aguas costeras y en las áreas a favor de la dirección del viento en las islas durante la mañana.