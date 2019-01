Puerto Rico Hoy – Enero 21, 2019

SAN JUAN – El administrador de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), Jesús Rodríguez Rosa anunció el lunes que los patronos tienen hasta el martes, 22 de enero para cumplir con el pago de su póliza y de esa forma mantener su inmunidad patronal ante la eventualidad de que alguno de sus empleados sufra un accidente laboral.

“Es sumamente importante que todo patrono tome la precaución de proteger ese negocio por el que tanto ha luchado ya que de no hacerlo se expone a perderlo si alguno de sus empleados se accidenta mientras cumple con sus labores”, insistió el funcionario en una comunicación escrita.

Explicó que costosos gastos médicos y demandas millonarias son solo algunos de los obstáculos que patronos no asegurados tendrán que enfrentar de eso ocurrir.

Dijo además que actualmente toda persona pueda realizar el pago desde la comodidad de su hogar accediendo www.fondopr.com. No obstante, quien así lo desee puede acudir a hacer el trámite a cualquiera de las oficinas regionales y dispensarios de la Corporación así como la recién establecida Área de Seguros exclusiva para patronos que ubica en el Centro Gubernamental Minillas.

Finalmente, anunció que en solo semanas darán inicio las vistas públicas que la CFSE realiza cada año con el fin de escuchar los planteamientos de los patronos de cara a la revisión del Manual de Clasificaciones de Oficios e Industrias y Tipos de Seguro, proceso que es transmitido en directo a todo Puerto Rico a través del canal de YouTube de la dependencia.

SAN JUAN – El senador popular Cirilo Tirado Rivera informó que radicó tres resoluciones para investigar el transporte de armas en los aeropuertos de Puerto Rico, las razones para la reducción de policías y el impacto de los cierres de cuarteles policíacos para la seguridad de las comunidades de la isla.

La Resolución del Senado 961, tiene el objetivo de evaluar cuál es el protocolo que se sigue cuando se identifica y se interviene con un ciudadano que trae un arma de fuego legal en un vuelo comercial. Según las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, toda arma debe estar inscrita en un registro que posee la Policía de Puerto Rico, según dijo el legislador.

“La pieza legislativa intenta evaluar si el protocolo que siguen las líneas aéreas sobre estas armas, cumple con las reglamentaciones estatales y federales. Además, de examinar el inventario que siguen las autoridades sobre dichas entradas. Es necesario investigar y obtener la información necesaria sobre la seguridad en las áreas de los aeropuertos, torres de control, vigilancia, horas de operación de los mismos, cantidad de empleados y las estadísticas existentes sobre la entrada de armas de fuego en cada uno de los aeropuertos y puertos de Puerto Rico y cómo es el proceso de notificación a la Policía como requiere la Ley”, explicó Tirado en una declaración escrita.

Indicó que en los Estados Unidos, una persona puede obtener legalmente armas de fuego y transportar hasta cinco en el equipaje de un vuelo comercial.

“Espero que la Comisión de Seguridad del Senado le de paso a esta investigación de forma apresurada ante la situación de inseguridad que vive el País. Es un asunto apremiante para poder brindarle mayor seguridad a nuestra gente y sacar armas de la calle que pueden entrar legalmente, pero se utilizan para fines ilegales en muchos casos”, sentenció.

Por otro lado, explicó que las otras dos resoluciones, son la 959 y 960, cuyo objetivo es investigar las razones para los cierres de los cuarteles y su impacto en la seguridad pública en los municipios y para analizar las razones para la merma de uniformados.

Sostuvo que reconoce públicamente los reclamos de los oficiales que día a día arriesgan sus vidas por intentar mantener el orden público, pero es menester del Senado de Puerto Rico, identificar oficialmente las razones para la merma de oficiales y las consecuencias que tiene esta situación en nuestra sociedad.

“El reto es retener los policías, aumentar el reclutamiento, trabajar para mejorar sus pobres condiciones de trabajo, beneficios y compensaciones. El saldo de esta situación es que en los pasados siete años la cantidad de efectivos de la policía ha mermado de 22,000 a 10,000, lo que es un riesgo mayor a la seguridad de todos los puertorriqueños. Espero acción rápida de mis compañeras de mayoría pues, este asunto trasciende las líneas de partido, es un asunto de país” reiteró el senador.

AGUADA – Agentes del Distrito Aguada investigan un incidente reportado a las 5:00 de la madrugada del lunes en el que el propietario de una finca ubicada en la carretera PR-414 kilómetro 6.6 al lado del manantial en el barrio Guayabo de Aguada, alegó que localizó nueve ovejas muertas.

De acuerdo con el informe policiaco, Jaime González Rodríguez alertó a la Policía sobre el suceso. Los agentes investigaron y encontraron las ovejas muertas y con mordidas en el cuello, debajo de la cola, así como otras partes. El rebaño ovino estaba ubicado en un lugar verjado y en condiciones óptimas.

Las autoridades indicaron que las ovejas supuestamente fueron atacadas por otro animal. Éstas fueron valoradas en 750 dólares.

La agente Lilliam Ruiz investigó los hechos, supervisada por el sargento Luis Villalba, de ese distrito.

SAN JUAN – La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz pidió el lunes una explicación ante los planes de reducción a la aportación patronal para el plan médico de los maestros del sistema público de enseñanza.

“Lo que pasa es que como dicen las disposiciones y la información que que tenemos es que se va a reducir en 125 dólares la aportación patronal. Si se reduce en 125 dólares para el magisterio sería cero. No sería ninguna (aportación patronal), porque menos de eso es lo que reciben los maestros. Así es que existe esa preocupación y estamos reclamando que se aclare; si es que le van a reducir a 125 dólares o que se va a reducir en 125 dólares”, dijo Díaz en entrevista radial (WKAQ).

Informes de prensa apuntan a que la dicha reducción a la aportación patronal comenzaría el próximo mes de marzo.

“De todas maneras con 125 dólares, ¿dónde uno consigue un plan? Siempre el maestro tiene que poner de su bolsillo una cantidad para poder tener los servicios médicos”, sostuvo.

Entretanto, Díaz señaló la situación en la que se encuentran muchos educadores, algunos de los que se han visto afectados psicológicamente. “(Los maestros) están agobiados, maltratados como siempre, pero con ánimos para seguir adelante haciendo su labor. Hay mucho caso de maestro que está siendo afectado psicológicamente y estamos trabajando porque se sienten con mucha presión y por las condiciones de trabajo”, relató.

“Dentro de todo es una angustia porque no sabemos si va a haber una reducción de maestros, si lo de retiro se va a dar de cambiarnos a un plan de contribución definida. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí no se sabe, nadie sabe”, agregó.

Asimismo, explicó que luego del cierre de escuelas, muchos maestros se retiraron, pero que no han recibido reclamos de educadores que se hayan quedado sin empleo. Advirtió que ante la tendencia de retiro, el Departamento de Educación (DE) se quedará sin maestros.

“Tengo información de maestros que me han llamado que se fueron en julio y todavía no han cobrado su pensión y sobre los escritorios en Retiro y Educación hay más de dos mil solicitudes pendiente de trabajar para retiro. La tendencia es esa. Yo creo que no han hecho un análisis de las edades de los maestros y realmente cuando tu buscas maestros con menos de 40 años son muy pocos. No llega a cinco mil o seis mil. Son muy pocos. El resto ya está sobre los 45 o 50 años. Va a llegar un momento en los próximos años que se pueden quedar sin maestros”, detalló la líder magisterial.

CAROLINA- La Policía identificó a un hombre que fue herido de bala a eso de las 2:42 de la tarde del domingo en la calle Agustín Cabrera en el pueblo de Carolina.

De acuerdo con el informe policiaco, el perjudicado es Carlos Andino Saldaña de 53 años residente en el lugar.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema 9-1-1 alertó sobre los hechos y al llegar la Policía, localizaron al hombre con una herida de bala en la cabeza.

Andino Saldaña, fue transportado por personal de Emergencias Médicas, al hospital UPR de Carolina en condición de cuidado.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, investigan el caso.



DSegún la información preliminar, Liza Villa alegó que al salir de la residencia encontró a Daniel Ramos Maldonado de 54 años tirado en el pavimento. Éste presentaba heridas en la cabeza, pérdida de dientes y golpes en diferentes partes del cuerpo.

Ramos Maldonado fue transportado al hospital Caribbean donde fue atendido por el doctor de turno y luego fue referido al Centro Médico de Río Piedras en condición de cuidado.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del Área de Fajardo continúan con la pesquisa.

Se le exhorta a la ciudadanía a comunicarse con la Policía de manera confidencial si posee información que ayude a esclarecer este caso llamando al 787-343-2020 o al CIC de Fajardo al 787-863-3240. También puede mantenerse en contacto a través de Twitter en @PRPDnoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov .

OROCOVIS – Un hombre resultó herido en un accidente que se reportó cerca de las 7:00 de la noche del sábado en la carretera PR-155 kilómetro 31.1 del Barrio Gato, Sector La Vaquería en Orocovis, informaron las autoridades el lunes.

Según el informe preliminar, José Luis Ramos Berríos alegó cabalgaba cuando fue impactado por un vehículo desconocido, cuyo conductor abandonó el lugar del accidente.

Ramos Berríos fue transportado al Hospital SIM de Orocovis por los paramédicos Crespo y Colón de Emergencias Médicas y atendido por el Doctor López y referido al Centro Médico en ambulancia aérea.

Al lugar llegaron el sargento Ortiz y la agente Vázquez de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Aibonito, quienes se harán cargos de la investigación.

TOA BAJA – La Policía aún desconoce la identidad de un hombre cuyo cadáver fue hallado a eso de las las 2:10 de la tarde del domingo envuelto en un toldo color gris y negro en la entrada de Borinquen RC Club, en la carretera PR-867 kilómetro 3.4, del Barrio Ingenio de Toa Baja.

Las autoridades indicaron que el occiso fue descrito como de tez trigueña; pelo negro, bigote y barba negra; cinco pies y siete pulgadas de estatura aproximadamente y 150 libras de peso.

El infortunado vestía pantalón mahón largo color azul, correa negra y camiseta blanca con manchas negras.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, esperan por los resultados de las pruebas del Negociado de Ciencias Forenses (NCF), para determinar las causas de la muerte.

El agente Isander Rivera de la División de Homicidios de Bayamón y la fiscal Jannette Parra, continuarán con la investigación.

Resumen del estado del tiempo para Puerto Rico del lunes, 21 de enero de 2019.



Por: Servicio Nacional de Meteorología

SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que la humedad un poco más alta de hoy causará cielos de parcial a variablemente nublados.

Se espera que los aguaceros continúen en horas de la mañana a través del sur y este de Puerto Rico. Luego se esperan aguaceros de dispersos a numerosos a través del oeste y noroeste de Puerto Rico.

Las temperaturas máximas diurnas estarán en los bajos a medios 80 grados a través de las elevaciones bajas y los medios a altos 70 grados en las elevaciones altas.



Las condiciones marítimas deben permanecer relativamente tranquilas para hoy con oleaje fluctuando entre tres y cinco pies, vientos del este entre 10 a 20 nudos. Existe riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico y algunas de Vieques y Culebra.

Se observaron cielos entre mayormente despejados a parcialmente nublados a través de Puerto Rico durante las horas de la madrugada.

Una línea de aguaceros fue detectada que afectó brevemente a Vieques y el sureste de Puerto Rico. Las temperaturas mínimas estuvieron entre los medios 60 a los bajos 70 grados a través de las elevaciones bajas, mientras que en las elevaciones altas se observaron temperaturas entre los medios 50 a los bajos 60 grados. El viento estuvo leve y variable.