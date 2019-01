Puerto Rico Hoy – Enero 22, 2019

TOA ALTA – La estación de bombas Lomas 2 de Naranjito se encuentra fuera de operación por avería en el panel eléctrico, informó el director de área de Toa Alta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Denis Vázquez Rosado.

“Brigadas de la agencia realizarán cotejo del sistema para restablecer el servicio a la brevedad posible. Una vez completados los trabajos de reparación, comenzará la producción del servicio”, indicó el funcionario.

Los residentes del sector Lomas García del municipio de Naranjito experimentan interrupción del servicio de agua potable.

Ante la posibilidad de turbidez al restablecerse el servicio, se recomienda hervir por tres minutos el agua destinada para consumo humano.

Para más información, los abonados se pueden comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente al (787) 805-2482 o acceder a la página de Internet www.acueductospr.com También a través de las redes sociales Twitter y Facebook: @Acueductospr.

BAYAMÓN (CyberNews – Agentes adscritos al precinto de Bayamón Sur y agentes de Bayamón Norte, Oeste y de la División de Tránsito, intervinieron la madrugada del lunes con varios conductores cerca de la Coca Cola que ubica en la carretera PR-174 y luego en el sector Corujo hasta llegar a Royal Town y Rexville en Bayamón.

Las autoridades indicaron que la intención de los conductores era realizar carreras clandestinas o “regateos” apostando dinero entre conductores de Bayamón versus Caguas.

Entretanto, la Policía indicó que intervinieron con alrededor de 50 conductores y 200 autos. Además, se emitieron alrededor de 52 boletos por violación a la Ley 22 por no usar cinturones, por uso del celular, uso aditivo de motor, luces de alta intensidad, aceleramiento indebido, entre otros.

Las intervenciones se dieron mediante confidencias de ciudadanos del área de Bayamón.

GUAYNABO – El presidente del Partido Popular Democrático (PPD) en Guaynabo, Ricardo “Richie” Vicéns alegó el martes que los servicios de seguridad en ese municipio han colapsado y que supuestamente están utilizando ambulancias que no tienen licencias ni certificaciones del Departamento de Salud (DS).

Alegó que de un total de 12 ambulancias que tenía funcionando el municipio, hay ocho desde hace meses en los talleres de transportación. Hay cerca de cuatro que no tienen las licencias, ni certificaciones al día, ni han pasado la inspección de las agencias reguladoras.

“Es una total negligencia del alcalde Ángel Pérez y su directora de Emergencias Médicas utilizar y dar servicios a pacientes con unas ambulancias que no han pasado el proceso de inspección ni están certificadas. Peor aún, es una total irresponsabilidad obligar a los paramédicos transitorios a manejar estos vehículos. Estos han hecho denuncias en las redes y las guían por temor a perder sus empleados. Están poniendo en riesgo a los empleados y pacientes que usan esas ambulancias no aprobadas por las autoridades reguladoras”, manifestó Vicéns en una comunicación escrita.

De otra parte, alegó que hay 18 querellas de acoso laboral por parte de paramédicos radicadas en al área de Recursos Humanos que no han sido atendidas. “Los empleados han alertado en las redes sobre la existencia de 18 querellas que radicaron al señor Giovani Mercado, director de Recursos Humanos y a la vice alcaldesa, Mariela Vallines pero no han sido atendidas aún. El jefe de Recursos Humanos, ocupa su tiempo de trabajo en actualizar las listas de unidades electorales de los barrios, debe ser por eso que no ha podido atender a los paramédicos”, alegó.

Entretanto, Vicéns también alegó que el alcalde cerró las estaciones de emergencias médicas en Amelia, Torrimar y Hato Nuevo, lo que dificulta el servicio que puedan ofrecer los paramédicos en caso de emergencias en áreas distantes.

“Hay turnos en los que sólo hay una ambulancia para atender toda la ciudad. Incluso, el municipio, ha dejado de recibir ingresos por concepto de facturación de ambulancias debido a que ahora en las emergencias se recurre a llamar ambulancias privadas. Cada traslado fluctúa entre los 200 a 600 dólares”, alegó.

Asimismo, emplazó a las agencias que inspeccionan y regulan las ambulancias a que lleven a cabo una investigación seria de estas denuncias y obliguen al municipio a certificar debidamente las unidades. Además, de verificar el porqué de las ocho ambulancias que están en talleres de reparación hace meses, privando a los ciudadanos de un servicio esencial.

“Me preocupa que los guaynabeños están desprovistos de un servicio tan importante en caso de emergencias. No basta con no tener policía en nuestras carreteras y comunidades. El alcalde y su ‘staff’ conocen de la situación pero se hacen de la vista larga. Optan por presionar a los empleados a que no hagan estas denuncias públicas sobre las irregularidades que hay en la dependencia municipal”, concluyó.

BAYAMÓN – A eso de las 6:10 de la mañana del martes se reportó un accidente de carácter grave en la carretera PR-2, cerca de la tienda Casa Febus en Bayamón.

Según se informó preliminarmente, el conductor de un Mazda 5 color gris impactó a un peatón de aproximadamente de 70 años, quien resultó con heridas de carácter grave en diferentes partes del cuerpo. Éste fue transportado a un centro hospitalario.

Las autoridades indicaron que varios carriles en dirección de San Juan a Bayamón fueron cerrados al tránsito, por lo que se recomienda a la ciudadanía en tomar vías alternas.

El conductor se detuvo en la escena, por lo que no se activó el protocolo de Mayra Elías. El agente Ocasio adscrito a la División de Tránsito Bayamón se hizo cargo de la pesquisa.

PONCE – La Policía informó que a eso de las 10:42 de la noche del lunes se reportó un doble asesinato en la calle San Antonio, intersección con la calle C de la barriada Ferrán en Ponce.

Según la información ofrecida por el agente José M. García de la División de Homicidios de Ponce, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre detonaciones en el mencionado barrio. Agentes adscritos al Precinto Ponce Este se personaron al lugar, donde encontraron los cuerpos de dos hombres sobre el pavimento.

Las autoridades precisaron que uno de lo cuerpos fue hallado en la calle C. Se trata de Julio Enrique Muñiz Santiago de 31 años, quien era residente en la calle B del mencionado lugar y presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

El segundo cuerpo, según detalló la Policía, fue encontrado en la calle San Antonio, frente a una residencia. Éste fue identificado como, Israel Cappa Velázquez de 23 años y vecino del barrio Playa en Ponce. Éste presentaba una herida de bala en el área del torso.

El agente José García, bajo la supervisión del sargento Luis Feliciano de la División de Homicidios de Ponce, en unión a la fiscal Ada Torres, se hicieron cargo de la investigación correspondiente. La escena, fue trabajada por el agente Jesús Mangual de Servicios Técnicos.

Por: Servicio Nacional de Meteorología

SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que nubosidad y aguaceros pasajeros continuarán moviéndose a través de las aguas regionales y posiblemente sobre el este de Puerto Rico esta mañana.

El flujo favorecerá un aumento en la frecuencia de aguaceros moviendose a traves de las aguas y las areas costeras del norte y este de Puerto Rico, seguido de aguaceros, si alguno, desarrollándose sobre el interior y las áreas montañosas de Puerto Rico en la tarde.

Sin embargo, la presencia de una alta presión en los niveles medios y altos y el esperado movimiento rápido de cualquier aguacero que se desarrolle, debe dejar acumulaciones de lluvia mínimas. Las máximas diurnas fluctuarán entre los bajos a medios 80 grados en las elevaciones bajas y los bajos a medios 70 grados en las elevaciones altas.



Se pronostica que una marejada del norte se mueva sobre el Atlántico y los pasajes locales para hoy, lo que resultará en advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas para tarde esta noche debido a oleaje de hasta siete pies y vientos aumentando de 20 a 25 millas por hora con ráfagas más fuertes.

El viento fuerte combinado con la marejada del norte causará oleaje peligroso desde el miércoles hasta finales de semana. Hay riesgo moderado de corrientes marinas para las playas a lo largo de la costa norte de Puerto Rico y Culebra que aumentará a alto al anochecer.

Un parcho de nubosidad en los niveles medios y altos resultó en periodos de cielos de parcial a variablemente nublados a través de sectores de Puerto Rico durante las horas de la madrugada. A medida que este parcho se movió hacia el oeste, el cielo se despejo, particularmente sobre la mitad este de Puerto Rico. Se detectaron algunos aguaceros moviéndose sobre las aguas regionales sin afectar áreas terrestres.

Las temperaturas mínimas estuvieron en los medios 60 a los bajos 70 grados a través de las elevaciones bajas, mientras que las elevaciones altas vieron temperaturas en los medios 50 a los bajos 60 grados. El viento estuvo leve y variable.

SAN JUAN – Los Piratas de Quebradillas reforzaron la posición de armador al firmar al veterano Ansel Guzmán.

Guzmán viene de ser suplente en Aguada con promedio de 4.65 puntos y 2.4 asistencias en 31 partidos.

En sus 14 temporadas, Guzmán tiene promedio de 11 puntos y 4.7 asistencias en 372 partidos. Su última participación en Quebradillas fue en la temporada 2015 donde consiguió media de 14.81 puntos y 6.6 asistencias en 31 partidos.

Quebradillas ya comenzó los entrenamientos bajo la dirección de Eddie Casiano. Entre los presentes está Mike Rosario, Jorge Brian Díaz, Jonathan García, Alexis “Bebo” Colón, Alejandro “Bimbo” Carmona, Jorge Matos y Luis “Pelacoco” Hernández.

Por otro lado, los Leones de Ponce anunciaron la firma del delantero José Guitián por las próximas tres temporadas. El jugador se estará reportando a los Leones inmediatamente para jugar en la Liga de las Américas y la temporada 2019 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Guitián tuvo promedio de 7.57 puntos y 4.1 rebotes en 14 partidos con Ponce en la pasada temporada.

“Me siento muy feliz de formar parte nuevamente de esta excelente franquicia por los próximos tres años, cerca de mi familia y en un equipo con tremendos jugadores y una mejor fanaticada”, expresó Guitián en comunicado de prensa.

En México, Guitián fue parte de los Correcaminos y en 29 juegos promedió 12.6 puntos con 7 rebotes.

“Lo conozco muy bien y es un jugador de pasión, energía y que siempre da el máximo. Muy importante que él busca la manera de ayudar a mejorar el colectivo y no está pensando en números individuales”, expresó el dirigente Wilhelmus Caanen.

Ponce comenzó la semana pasada los entrenamientos para la Liga de las Américas con los estelares Ángel Daniel Vassallo, Carlos Arroyo, Víctor Liz, Adrian Uter, Alvin Cruz y Cliff Durán.

Los Leones informaron, además, que continúan trabajando la reserva de abonos para la Liga de las Américas y el BSN desde las oficinas de CIRACET, de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Los fanáticos pueden llamar al (787) 692-2023 o escribir a info@leonesponcebsn.com. Los boletos individuales están a la venta en Ticket Plus.

Sorteos de la Lotería Electrónica de Puerto Rico del lunes, 21 de enero de 2019.

Los números ganadores en los sorteos de la Lotería Electrónica del 21 de enero fueron los siguientes:

Sorteo Diurno

Pega 2 —————- 62

Pega 3 —————- 550

Pega 4 —————- 7771

Sorteo Nocturno

Pega 2 —————- 09

Pega 3 —————- 654

Pega 4 —————- 6047

Recuerde verificar estos números directamente con la Lotería Electrónica o sus suplidores. puertoricohoy.com no se hace responsable por errores publicados en los números ganadores.