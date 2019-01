Profesor de la UPR reconocido como Emerging Scholars en Estados Unidos

CAYEY – El doctor José Caraballo-Cueto, economista y profesor de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Cayey, y director del Centro de Información del Censo (CIC) fue nombrado como Emerging Scholars por la prestigiosa revista Diverse: Issues In Higher Education.

Glorivee Rosario Pérez, rectora Interina de la UPR-Cayey indicó que el reconocimiento destaca su labor académica, profesional y su contribución en la investigación en Puerto Rico y Estados Unidos.

“La aportación del doctor Caraballo-Cueto es un ente motivador que contribuye al análisis crítico en temas relevantes a través de sus diversas investigaciones. Nos sentimos muy orgullosos por este reconocimiento”, expresó Rosario Pérez en una comunicación escrita.

Detalló que de acuerdo a la distinción que fue reseñada por la importante publicación, Caraballo-Cueto y su equipo del CIC, llamaron la atención de muchos medios de comunicación y organizaciones estadounidenses e internacionales, como la Sociedad Civil, la Sociedad Americana de Economistas Hispanos y la Comisión de Derechos Humanos a raíz de la publicación de informes y comunicados de prensa sobre las consecuencias socioeconómicas de Puerto Rico después de María.

“Sabiendo que hay mucha hambre, pobreza, mujeres y minorías marginadas en todo el mundo; son causas que me motivan a seguir y tratar de abogar por ellas. Por eso me interesa tanto la desigualdad como tema de investigación, no solo la desigualdad de ingresos, sino, la

desigualdad racial, la desigualdad de género, porque esas cuestiones igualitarias son muy importantes y me motivan a trabajar todos los días. Es un gran privilegio alcanzar y lograr cierta influencia en la política pública en Puerto Rico. Pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad porque cada vez que digo algo en las redes sociales o en una entrevista, la gente está prestando atención a lo que digo, especialmente porque tengo estudiantes de otras universidades que me siguen y escuchan”, expuso Caraballo-Cueto.

Los aportes investigativos del doctor Caraballo-Cueto son alternativas de valor incalculable para mejorar los problemas de política pública que son de importancia crítica en este momento en el país.

Por su parte, la doctora Vionex M. Marti, directora asociada del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la UPR de Cayey dijo que Caraballo-Cueto se destaca entre los académicos por su capacidad única para combinar investigación académica de calidad, innovación curricular, tutoría estudiantil y un compromiso sobresaliente con el servicio público y la difusión de información basada en datos.

El experto disfruta tomar un enfoque interdisciplinario, tanto en su enseñanza como en su investigación, por esta razón tiene mentores de una diversidad de disciplinas.

Caraballo-Cueto además ocupa varios otros puestos de liderazgo y está involucrado en su comunidad. En 2017 fue elegido presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, el presidente más joven que haya tenido esta institución. También es presidente de la pequeña organización sin fines de lucro No Poor Left Behind, que brinda servicios a poblaciones vulnerables en Haití