El Serenade of the Seas regresa a Ponce

PONCE – La alcaldesa de Ponce, María Meléndez Altieri anunció el lunes que el próximo 14 de febrero el crucero Serenade of The Seas de Royal Caribbean llegará nuevamente a la Ciudad Señorial.

Esta sería la sexta ocasión que un crucero llega a Ponce luego del paso del huracán María, según dijo la alcaldesa ponceña. Se estima que llegan más de 2,500 turistas a la Ciudad Señorial en cada crucero, lo que representa una inyección económica para el mercado de consumo, gastronomía y víveres para la ciudad.

“La proyección del impacto económico en Ponce que estaría generando el barco Serenade of the Seas que llega el 14 de febrero a Ponce ronda en más de 300 mil dólares. Esta cantidad no incluye los ingresos que recibe el Puerto Las Américas por el ingreso por persona”, dijo Meléndez Altieri en una comunicación escrita.

“Lo proyectamos por el número de visitantes por barco. En este último Celebrity Summit fueron un poco más de 3 mil, pero este 14 de febrero se esperan muchos más turistas. El estimado de consumo por persona provisto por la Florida Caribbean Cruise Association (FCCA) en sus informes anuales detalla que la cifra es de 118 dólares como la cantidad que consume cada visitante que llega a Puerto Rico”, añadió.

Señaló que Ponce ofrece la infraestructura para poder manejar barcos de mayor capacidad que actualmente no pueden visitar otras Isla del Caribe. Esto unido a los elementos y atractivos turísticos no solo de Ponce sino de la región.

Además, la ejecutiva sureña anunció que nuevamente el 28 de marzo y en noviembre la Ciudad de Ponce recibirá el crucero Serenade of the Seas.

“Es bien importante que todos los ponceños y los puertorriqueños sepan que la Ciudad Señorial integra todos los recursos municipales para la llegada de los cruceros al Puerto de Ponce. Atraemos más turistas a Ponce y a su vez impulsamos el desarrollo económico en la Región Sur. Además, gracias a las alianzas con el sector privado es que estamos reconstruyendo a Ponce y convirtiéndolo en el primer Centro Turístico del Caribe”, puntualizó.

El Municipio de Ponce tiene una convocatoria abierta para voluntarios que quieran participar del recibimiento de los turistas. Los interesados deben acceder a la página de Facebook Visit Ponce o en la Página Oficial del Municipio Ponce Ciudad Señorial.

Además, la alcaldesa dijo que en Ponce se celebrarán eventos de gran relevancia como la Campechada 2019 que tendrá lugar del 3 al 5 de mayo en la Plaza de las Delicias. Será la primera vez en Ponce y este año estará inspirado en una de las figuras ponceñas más importantes, el músico Juan Morell Campos. Esta fecha coincide con la Semana de la Danza, por lo que propicia que se celebre en grande ambos eventos.