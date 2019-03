Puerto Rico Hoy – Junio 3, 2018

Pondrán las banderas en San Juan a media asta por los que todavía no tienen luz SAN JUAN –La alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz Soto, anunció el domingo que las banderas de las facilidades municipales en San Juan permanecerán a media asta hasta nuevo aviso.

La acción, según Cruz Soto, es en solidaridad con los que aún no tienen energía eléctrica y en recordación a los fallecidos tras el paso del Huracán María.

“Después del Huracán María, las banderas en las instalaciones del Municipio de San Juan habían estado a media asta mientras hubiera puertorriqueños y puertorriqueñas sin el servicio de energía eléctrica. Desde hoy, las banderas del Municipio de San Juan estarán a media asta: por los que no tienen luz y por los que debido a la negligencia del gobierno federal no verán la luz del día. Cada boricua de la manera que entienda debe honrar la vida de aquellos que ya no están. Las imágenes de los zapatos frente al Capitolio son una forma digna de comenzar ese duelo nacional para que, como pueblo, podamos sanar las heridas dejadas por la negligencia y el silencio desgarrador que nos arrebató a cientos, a miles. Sus vidas deben servir de inspiración para que tomemos las lecciones dolorosas y no permitamos que ni un boricua más muera por falta de acceso a servicios esenciales como electricidad, acceso a cuidado médico y comida. El dolor debe fortalecernos para encarar la dura verdad la negligencia, la burocracia, la ineficiencia y el silencio fueron la causa de la muerte de nuestros compatriotas. ¡NI UNO MÁS!”, destacó Cruz Soto en declaraciones escritas.

Al momento, y según la información provista por la Autoridad de Energía Eléctrica, la mayoría de los abonados que no cuentan con servicio eléctrico se concentran en la zona este del país, particularmente en los municipios de Yabucoa, Las Piedras y Naguabo.

Anuncian nuevas rutas de la AMA que conectan al Centro Médico

LA FORTALEZA El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció que a partir del lunes desde las 5:00 de la mañana, entrarán nuevamente en operaciones dos rutas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) que conectan varias estaciones del área metropolitana con el Centro Médico de Río Piedras.

Las rutas 17 y 19 servirán a pasajeros desde la estación del Tren Urbano de Cupey a la estación Piñero; y de la estación Martínez Nadal a la estación Centro Médico, respectivamente.

“Con estas nuevas rutas ampliamos los servicios de transportación para facilitar el acceso a los servicios médicos de la población más vulnerable de nuestra Isla. Este es un nuevo paso que nos permite maximizar los ofrecimientos del Gobierno sin afectar a los ciudadanos que más lo necesitan”, expresó el gobernador.

Por su parte, el director de la AMA, Santos Delgado Marrero, explicó que la ruta 17 operará desde las 5:00 de la mañana de lunes a viernes; sábados desde las 6:00 de la mañana; y los días feriados desde las 5:30 de la mañana. Esta ruta recorrerá las estaciones de Cupey, Centro Médico, Calle 9, Avenida San Patricio, Avenida Jesús T. Piñero, Avenida Andalucía, Avenida Roosevelt, Expreso Las Américas, Avenida Domenech, el carril exclusivo de la Ponce de León, la estación Piñero, carriles exclusivos de la Muñoz Rivera y la PR-21.

Además, se detalló que la ruta 19 operará desde las 5:00 a. m. de lunes a viernes y los sábados y días feriados a las 6:00 de la mañana.

Esta ruta recorrerá las estaciones Martínez Nadal, Avenida Jesús T. Piñero, Avenida San Patricio, Avenida Roosevelt, Avenida José De Diego, Avenida Américo Miranda y la estación del Centro Médico.

Como parte de la restructuración que permitió añadir estas dos rutas, unas nueve rutas existentes fueron modificadas, quedando de la siguiente manera:

Ruta 4: Terminal de Lanchas de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Avenida Las Nereidas, Antiguo Terminal de Cataño, Avenida Barbosa, Avenida Ponce de León, PR-165, San Patricio Plaza, Avenida Roosevelt, Plaza Las Américas, Calle Calaf, Avenida Eugenio María de Hostos, Avenida Chardón, el carril exclusivo Muñoz Rivera, Arterial B, el carril exclusivo Ponce de León, Avenida Gándara, Avenida Barbosa, Avenida Jesús T. Piñero y Estación Piñero.

Ruta 7: Estación Cupey, PR-1, Avenida Muñoz Rivera, Avenida Ponce de León, Avenida Gándara, Avenida Barbosa, Avenida 65 de Infantería, Plaza Escorial, Marginal 65 de Infantería y Carr. 874, Carolina.

Ruta 18: Estación Cupey, Avenida Ana G. Méndez, Avenida Lomas Verdes, El Señorial, Avenida Winston Churchill, Avenida Víctor M. Labiosa, PR-199 y Calle Ceciliana.

Ruta 26: Estación Piñero, Avenida Jesús T. Piñero, Avenida Ponce de León, Avenida Gándara, Terminal Capetillo, Avenida Barbosa, Calle de Diego, Carr. 181, Avenida Park Gardens, Avenida Frontera, Carretera PR- 846, Avenida Venus, Expreso Manuel Rivera y Avenida Doña Felisa Rincón.

Ruta 31: Estación Cupey, Carretera #1, Fondo del Seguro del Estado, Avenida Ponce de León, Avenida Paraná, Avenida Lomas verdes, Marginal Avenida Lomas Verdes, Avenida Las Cumbres.

Ruta 37: Terminal de Lanchas ATM, Avenida Las Nereidas, Antiguo Terminal de Cataño, Boulevard Las Palmas, Carretera 165, Boulevard Levittown, Avenida Del Lago, Calle doctor Diego Álvarez Chanca, Avenida Sabana Seca, Terminal Vehículos Públicos Toa Baja, Avenida Comerío y Estación Bayamón.

Ruta 43: Iturregui, Marginal Los Ángeles, Avenida Pontezuela, Vista Mar, Avenida Galicia, Avenida Campo Rico, Carretera 190 y Avenida Monserrate.

Ruta 44: Carolina, Avenida Manuel Fernández Juncos, Avenida doctor Sánchez Castaño, Calle Eloy Hernández, Calle Central Boulevard, Avenida Calderón, Avenida Monserrate, Avenida Roberto Clemente, Calle 419, Calle 435 y Avenida Campo Rico.

Ruta 91: Estación Bayamón, Avenida Bobby Capó, Avenida Main, PR-174, Universidad de Puerto Rico, Avenida Laurel y Avenida Santa Juanita.

