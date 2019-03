Puerto Rico Hoy – Junio 4, 2018

Puerto Rico es tercera jurisdicción de Estados Unidos con mayores problemas de salud mental EL CAPITOLIO – Según la Administración de Seguros de Salud (ASES), Puerto Rico es la tercera jurisdicción de Estados Unidos con los mayores problemas de salud mental, superando a los estados de Mississippi y Kentucky, con el agravante que en el año 2017 se reportaron 253 suicidios, unos 57 más que en el 2016, y entre septiembre a diciembre de 2017, luego del impacto del huracán María, se reportaron 96 suicidios en la Isla. Departamento de Educación favorece protocolo para continuar el aprendizaje durante emergencias mayores

EL CAPITOLIO – Con el fin de establecer un proceso que evite la interrupción del proceso de aprendizaje de los estudiantes del sistema público de enseñanza, en un caso de emergencia que decreten las autoridades, el Departamento de Educación (DE) favoreció el lunes, el Proyecto de la Cámara 1623, que crea un protocolo en el que se entregará el material en torno al tema que se imparte en el salón.

En vista pública de la Comisión de Educación presidida por el representante Guillermo Miranda Rivera, el ayudante especial de la secretaria de la agencia, Julia Keleher, Fernando Sánchez, presentó la posición del DE que el proyecto es “loable, necesario y justo”.

Informó que, a tono con esta iniciativa, la agencia trabaja en la implementación de un proyecto para la recuperación del tiempo lectivo impactado luego del paso de los huracanes Irma y María. Señaló que esta modalidad educativa resultó ser un éxito en las escuelas, y tanto estudiantes como maestros están satisfechos con los resultados.

Dicho plan consiste en la creación de diarios reflexivos y tareas generales por grados que cubran elementos básicos de los estándares y expectativas de grados con el método conocido como Project Based Learning o PBL.

“Nuestra experiencia es que la escuela les brinda protección y seguridad a nuestros estudiantes. En consecuencia, a esto, de vernos en la circunstancia lamentable en que nuestras escuelas no estén hábiles, el Departamento se ha dado a la tarea de desarrollar lecciones generales que pudiesen ser utilizadas en salones temporales en carpas o espacios abiertos. Además, contamos con un plan para un salón sin paredes que contiene un grupo de actividades interrelacionadas que permiten crear una estructura de aprendizaje durante tiempo de crisis o inestabilidad”, señaló el funcionario en declaraciones escritas.

A su vez, recomendó que se lleve a cabo reuniones ejecutivas entre la Comisión y el DE para discutir enmiendas en el lenguaje para que se puedan alinear ambas iniciativas, a lo que el presidente de la Comisión se mostró de acuerdo.

“Entiendo que luego de la experiencia que hemos tenido con María, nos vimos maltratados en el proceso educativo, porque siendo honesto en el plano personal y como pueblo, no estábamos preparados para un desastre de tal magnitud, por lo que admiro la respuesta del pueblo a pesar de ello. Creo que no debemos dejar abandonado el proceso educativo y el sistema ha hecho todo lo posible, pero no está demás que se utilice las experiencias que hemos tenido y que nos preparemos para ello”, dijo el legislador.

De otro lado, la Comisión de Turismo y Bienestar Social, presidida por el representante Néstor Alonso Vega, analizó el Proyecto de la Cámara 1555, para crear la “Ley de Sistema de Cuentas Satélites del Turismo en Puerto Rico” con el objetivo de informar sobre el impacto de turismo en la economía del país.

La presidenta de la Junta de Planificación, María Gordillo Pérez, apoyó, mediante memorial escrito, la medida al señalar que “poder contar con esta información es de gran importancia dentro de la planificación estratégica de la economía de la isla”.

Por su parte, el director ejecutivo del Instituto de Estadísticas, doctor Mario Marazzi Santiago, avaló la iniciativa legislativa que es cónsona con un proyecto que esta entidad lleva a cabo y que se espera pueda dar inicio a principio del 2019. Se trata de un nuevo estudio de Ingresos y Gastos que ofrezca una medición anual de la actividad económica generada por el turismo interno.

Mencionó además, que la agencia cuenta con ahorros que pudiesen ser utilizados para iniciar la recopilación de datos para la Encuesta del Viajero que mediría la actividad turística del exterior.

Mientras que el Profesor Jonathan Ramos Scharron, decano interino de la Escuela de Administración de Hoteles y Restaurantes, de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, favoreció el proyecto ya que “contribuirá positivamente a la comprensión y cuantificación del impacto socio-económico de la actividad turística de Puerto Rico, para fines de análisis y toma de decisiones importantes para el sector”.

Presidente de la Cámara junto a Representantes recorren municipios de la isla entregando ayuda a los alcaldes

EL CAPITOLIO – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, junto a los representantes de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), recorrieron el lunes la isla entregando a los 78 alcaldes una histórica asignación de un millón de dólares por municipio como medida de ayuda para cubrir gastos operacionales ante el impacto negativo que tuvo el azote de los huracanes Irma y María en septiembre pasado.

“Hoy (lunes) es un día muy importante para los 78 municipios de nuestra isla. Hoy decimos nuevamente presentes para ayudarlos en estos momentos de gran dificultad ante el embate de dos poderosos e históricos huracanes. Todos saben la situación económica que heredamos, pero hemos hecho lo imposible por asistirlos. Hoy extendemos una ayuda directa y real a nuestros alcaldes y alcaldesas entregando los recursos asignados al Fondo de Asistencia de Emergencia para que puedan mitigar la dramática baja en recaudos que han enfrentado desde septiembre pasado”, dijo Méndez Núñez en declaraciones escritas.

En el mes de mayo el gobernador Ricardo Rosselló Nevárez convirtió en ley el Proyecto del Senado 822, iniciativa del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, junto a Méndez Núñez, y el cual crea el Fondo de Emergencia para ayudar a los ayuntamientos.

La primera parada fue en la Casa Alcaldía de Fajardo, donde un nutrido grupo de ejecutivos municipales, liderado por el anfitrión, Aníbal Meléndez Rivera, recibirán la asignación.

En la ceremonia de entrega estuvieron presentes los alcaldes de Luquillo, Rio Grande, Canóvanas, Loíza, Carolina, Trujillo Alto, Ceiba, Naguabo, Humacao, Las Piedras, Juncos, Gurabo, Caguas, San Lorenzo, Yabucoa, Maunabo, Vieques y Culebra.

Por otra parte, el presidente de la Cámara agradeció el esfuerzo de los representantes en logar esta asignación sin precedentes.

“Quiero reconocer el trabajo de los representantes de Distrito, así como los de acumulación, quienes trabajaron de la mano de los alcaldes para lograr que el día de hoy fuera una realidad. Su esfuerzo y tenacidad ha hecho posible este salvavidas fiscal que estamos entregando”.

Luego, los líderes legislativos se trasladaron al Antiguo Casino en Ponce donde se impactó los pueblos de la zona sur-central, incluyendo los municipios de Ponce, Juana Díaz, Santa Isabel, Coamo, Salinas, Guayama, Arroyo, Patillas, Cayey, Aibonito, Villalba, Peñuelas, Guayanilla, Yauco, Guánica, Jayuya, Adjuntas y Utuado.

Poco más tarde, visitaron a Mayagüez para hacer entrega de las asignaciones a los pueblos de Hormigueros, Cabo Rojo, San Germán, Lajas, Sabana Grande, Maricao, Las Marías, San Sebastián, Añasco, Rincón, Aguada, Moca, Aguadilla, Isabela, Quebradillas, Camuy, Lares y Hatillo.

El recorrido culminó en el Salón 2000 del Parque de las Ciencias en Bayamón. Ahí se distribuirá la ayuda a los alcaldes de Arecibo, Florida, Barceloneta, Manatí, Ciales, Morovis, Vega Baja, Vega Alta, Dorado, Toa Baja, Toa Alta, Corozal, Barranquitas, Comerio, Cidra, Guaynabo, Cataño, San Juan, Aguas Buenas, Naranjito y Orocovis.

El presidente cameral reiteró, además, su compromiso con los municipios.

“Hoy es un paso en la dirección correcta. Quiero que nuestros alcaldes y alcaldesas sepan que continuaremos buscando la manera de ayudarlos a superar esta crisis, con conceptos innovadores. Esta Cámara de Representantes, en conjunto con el Senado, tienen un compromiso con ustedes. No están solos en esto”, culminó diciendo.

Farmacias de Comunidad reclaman acción en regulación de intermediarios de beneficios de farmacias

SAN JUAN – La directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de Comunidad, Linda Ayala, le pidió el lunes, a la Cámara de Representantes que tome acción sobre el proyecto Proyecto del Senado 218 ante su consideración que busca regular a los intermediarios de beneficios de farmacia (PBM, por sus siglas en inglés).

“Llevamos más de diez años presentando y evaluando proyectos de ley para regular a los intermediarios de beneficios de farmacia que son los únicos componentes de la cadena de salud que están por la libre, sin regulación local alguna. En este momento de gran precariedad económica en el sistema de salud, no se puede seguir postergando su regulación. Es imperativo tomar acción ya porque le siguen costando al país y a nuestro sistema de salud pública”, indicó Ayala en declaraciones escritas.

Explicó que en Estados Unidos, hay sobre 30 estados que han regulado a los PBM’s como Arkansas, Wisconsin o Dakota del Sur o los han eliminado por completo como Maryland. En la isla, cada componente de la cadena de salud cuenta con regulación local estricta en la fiscalización de sus operaciones a excepción de los PBM’s.

“Estas empresas generan ganancias millonarias que aumentan los costos de los medicamentos y encarecen los costos de salud. Mientras sigan sin regular con una falta total de transparencia en sus operaciones, siguen haciendo de las suyas contra los otros componentes en la cadena de salud como son las farmacias de comunidad,” expresó Ayala.

Mencionó que en la isla operan seis PBM aunque el mercado está controlado por tres de éstos, MC21, Abarca y PharmaPix. El pasado mes de mayo, MC 21, llegó a un acuerdo para unirse con otro PBM de Estados Unidos, ProCare Rx lo que fortalece las operaciones locales.

“Siguen entrando nuevos jugadores al mercado local por lo atractivo que es este mercado que está sin regular, a medida que en los Estados Unidos se les sigue cerrando oportunidades ya que más estados los están regulando para bajar los costos de sus planes de salud. Es la ruta a seguir y le hacemos un llamado a la Cámara de Representantes para que se haga pronto,” expresó la directora ejecutiva.

Describió que los PBM’s son contratados por las aseguradoras de salud para administrar, manejar y negociar con los manufactureros de productos la cubierta de farmacia, adjudicar de reclamaciones, establecer los requisitos para las autorizaciones de medicamentos, negociar descuentos con los manufactureros, contratar farmacias en la red de proveedores y crear formularios de medicamentos, establecer los medicamentos que estarán incluidos en dichos formularios y sus copagos, entre otros.

Sentenció que algunas de las prácticas de negocio de poca transparencia que usan los PBM’s son los descuentos o “rebates” que negocian directamente con los manufactureros y que no pasan para bajar los costos, uso de precios distintos en los reembolsos a las farmacias que están por debajo de aquellos cobrados a las aseguradoras, cobro de costos de procesamiento y adjudicación de recetas a farmacias y a las aseguradoras así como el cobro de cargos por la transmisión de recetas a las farmacias, aunque no sean aprobadas por el PBM.

Sostuvo que en Puerto Rico, hay unas 750 farmacias independientes de comunidad que le brindan servicios a miles de pacientes en toda la Isla.

Se reporta herido de bala en Yabucoa

YABUCOA – La Policía informó el lunes, sobre un herido de bala que se reportó a las 10:49 de la mañana en las parcelas del sector Playita del barrio Calabazas en Yabucoa.

Según el parte policial, supuestamente un desconocido le realizó varios disparos al perjudicado identificado como Joel Rosario Mercado, de 39 años y residente de esa municipalidad.

La Uniformada precisó que Rosario Mercado resultó con una herida de bala en el tobillo derecho y transportado hasta el Hospital Ryder en Humacao en condición estable.

Agentes de la sección de agresiones de la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, continúan con la investigación.

Puerto Rico Se Re-Inventa y conocido evento culinario también

SAN JUAN – El ya famoso Puerto Rico Pizza & Beer Fest, celebra su quinto aniversario re-inventando su fórmula para atemperarse a las nuevas realidades que vive la Isla luego del paso de los huracanes Irma y María.

En ese momento, no todo fue positivo, pues según los productores del festival; “una vez pasó el huracán María, consideramos no hacer el evento este año”.

Jaime Villamil y Víctor Curet, propietarios de CGV Creative Group, compañía matriz del grupo productor Imagenda, confiesan que “fueron varios meses duros, donde en un momento dado se determinó no llevar a cabo el evento. Tal fue así, que decidimos vender los hornos utilizados anteriormente para el evento, inversión que hicimos durante la segunda edición”.

“Luego de varios meses se normalizó un poco la situación y entendimos que como jóvenes profesionales en la Isla teníamos que meter mano y echar esto pa’lante”, declaró Villamil.

Con esto en mente, ambos jóvenes decidieron virar la tortilla y apostar al respaldo del público que estuvo presente en las primeras cuatro ediciones. “Durante cuatro años consecutivos el público nos ha apoyado para hacer este evento exitoso y uno de los festivales culinarios favoritos de todos, así que este año no podíamos fallarle”, comentó Curet.

Por eso, además de llevar a cabo el evento una vez más, los productores le darán un giro a modo de celebración de su quinto aniversario. “Para esta edición, por primera vez además de degustar pizzas, el público presente podrá disfrutar de restaurantes con diversas alternativas culinarias y sobre 65 diferentes tipos de cervezas” aseveraron los jóvenes empresarios.

Lo que parecía en un momento dado que no iba a llevarse a cabo, se convirtió en una realidad y este año el evento se realizará en grande. “Quedarnos de brazos cruzados y esperar que la economía mejorara no era una opción, por eso decidimos tirarnos de pecho y aportar nuestro granito de arena”, añadió Villamil.

El sábado, 16 de junio, será el día en que los “foodies” podrán darse cita desde las 4:00 p.m. en Bahía Urbana para deleitarse con una amplia variedad de comida, desde la tradicional pizza, hasta sabrosos tacos, hamburguesas y otras delicias preparadas por sobre 20 restaurantes del patio. Todo esto acompañado de una extensa selección de sobre 60 diferentes cervezas, música en vivo y actividades para toda la familia.

El evento representa una inversión de sobre $80,000 dólares y emplea a cerca de 10 personas de manera directa y sobre 30 de manera indirecta.

Los productores agradecieron a los puertorriqueños por el apoyo y exhortaron al público a comprar sus boletos mientras duren, ya que el evento está cerca de un “Sold Out” a poco más de una semana de celebrarse. Las entradas restantes se pueden conseguir a través del portal de Internet www.fangig.com. Para más información, pueden llamar al 787-466-1421 o acceder a www.pizzabeerfestpr.com.

Representante Jesús Manuel Ortiz Reclama Atender La Seguridad en Zona Metropolitana EL CAPITOLIO – El representante del Partido Popular Democrático (PPD) y portavoz de esa colectividad en la Comisión de Seguridad de la Cámara, Jesús Manuel Ortiz, le reclamó acción el lunes, al secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera, para que implemente un plan de seguridad y que aumente la presencia policiaca en la zona metropolitana donde se ha registrado un considerable aumento en la criminalidad.

“Existe un serio problema de personal de la Policía en la zona metro, especialmente en el área de San Juan. En ciertas áreas no se están realizando rondas preventivas, hay cuarteles prácticamente inoperantes y las redes de comunicación son inexistentes. Esta situación ha provocado un alarmante incremento en actos violentos, que incluyen asesinatos, y “carjackings”, denunció el legislador en declaraciones escritas.

Asimismo, Ortiz describió la situación como crítica, tras hacer referencia a los seis asesinatos que se registraron en un periodo de siete horas entre la noche de ayer y esta madrugada. “En esta madrugada se reportaron dos dobles asesinatos en San Juan. Esta situación es alarmante e insostenible. Por esto, le hago un llamado urgente a Pesquera para que atienda este asunto y le brinde a la Policía el equipo y el personal que necesita para brindarle mayor seguridad a la ciudadanía”, expresó.

Según Ortiz, varios de los cuarteles ubicados en la zona metropolitana están inoperantes y con personal mínimo. También, mencionó que en algunos cuarteles hay una sola patrulla para atender situaciones de emergencia. El legislador popular resaltó que según el estudio presentado recientemente como parte de la Reforma de la Policía, en la zona policiaca de San Juan, la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones de Campo (SAIC) está corta por 100 agentes. El SAIC incluye el CIC, la división de Drogas y Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales, Vehículos Hurtados y otras áreas investigativas; todas áreas medulares para el esclarecimiento de casos.

“La ola criminal en San Juan y las condiciones de la Policía en esa zona policiaca nos tiene que alarmar. Se reportaron 6 asesinatos este fin de semana y low carjackings en San Juan han aumentado en 19% en comparación con el pasado año. Es necesario ver de inmediato acciones de la Policía estatal y municipal para trabajar en conjunto y proteger a la ciudadanía”, indicó el representante.

Hallan cadáver de hombre en su casa incendiada en Río Piedras