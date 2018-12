Puerto Rico Hoy – Junio 19, 2018

Los fallecidos por el huracán María que no fueron contados por el gobierno de Puerto Rico CNN publicó una base de datos de todos los fallecidos en Puerto Rico en los meses posteriores al impacto del huracán María, sin importar la causa. Pedimos ayuda a nuestra audiencia para investigar. Poco después, los reporteros de CNN hallaron 38 casos en los que el acta de defunción enumera una “tormenta cataclísmica” entre los factores que contribuyeron al deceso respectivo. Algunos de ellos no están en el reporte oficial. Leyla Santiago nos presenta los casos y la respuesta del gobierno de la isla. video GUAYANILLA – La Policía reportó un caso de agresión ocurrido a eso de las 10:08 de la mañana del lunes en el barrio Playa de Guayanilla. Según la información ofrecida por el personal del Centro Mando, Anita Merlo de 62 años indicó a las autoridades que mientras estaba en su cuarto dormitorio, fue agredida en la cabeza y espalda por su hijo de 32 años. El individuo, identificado como Christian Rivera Merlo fue detenido. La investigación, está a cargo de la agente Rosalyne López del Distrito de Guayanilla, quien consultó con el fiscal Ernesto Quesada y citó el caso para el 19 de junio en horas de la mañana en el Tribunal de Ponce, para la posible radicación de cargos correspondiente. El detenido, quedó bajo la custodia de las autoridades. Representante reacciona a expresiones alcalde de Mayagüez sobre cierre escuelas EL CAPITOLIO – La representante Maricarmen Mas Rodríguez reaccionó el martes a señalamientos que hiciera el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez sobre el cierre de escuelas. La legisladora alegó que personal de la administración asistió a una vista pública que realizó la pasada semana sobre el cierre de escuelas en esa ciudad y que también depusieron y hasta le agradecieron por celebrar la vista. “Entiendo que el señor alcalde erra en decir que esta servidora no ha actuado proactivamente a favor de las escuelas de la región oeste. El pasado 12 de junio, la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste, la cual me honro en presidir, celebró una extensa vista pública en la cancha de la urbanización San José, donde reitere mi oposición a cierre de las escuelas y depusieron todos, incluyendo a la persona que se identificó como la enviada por el Alcalde de Mayagüez, quien, por cierto, reconoció el trabajo de esta Comisión en hacer la vista”, comentó la legisladora en declaraciones escritas. Las expresiones de Mas Rodríguez se producen luego que el alcalde mayagüezano dijera desconocer de las acciones tomadas para evitar la clausura de las escuelas. “Estoy en el récord público oponiéndome a los cierres. También he dejado claro que tienen que hacerse mejoras en las escuelas antes de agosto. Entiendo que las expresiones del Alcalde están incorrectas y basada en falta de información. Nuevamente, quizás la persona que él envió a la vista pública no le ha dado los datos todavía, o quizás lo hace por política partidista, pero a la verdad se la que acabo de decir”, dijo Mas Rodríguez. La legisladora alegó que abrió el proceso para todos y que escuchó a miembros de la comunidad escolar y personal de las escuelas afectadas, así como a líderes comunitarios, a Jocelyne M. Rodríguez en representación del alcalde de Mayagüez y a los representantes Carlos Bianchi y Lydia Méndez. Desglosó que en la lista de escuelas en plan de cierre en Mayagüez están la Felisa Rincón de Gautier, la Carmen Borras Batistini, la Alejandro Tapia, la David G. Farragut, la escuela Cuesta de Piedra, la Barbarita Rodríguez, la Teodoro Roosevelt, la Antonia Martínez y la Eugenio María de Hostos. Resumen del estado del tiempo para Puerto Rico del martes, 19 de junio de 2018.

Por: Servicio Nacional de Meteorología

SAN JUAN (CyberNews) – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que una onda tropical se moverá a través del área el martes aumentando la actividad de aguaceros y tronadas. Algunas inundaciones urbanas y de riachuelos son probables y actividad de rayos aumentarán durante los próximos días.

Las temperaturas altas en la costa norte alcanzarán los bajos 90 grados antes de la llegada de las lluvias. Las temperaturas altas en las áreas más elevadas fluctuarán entre los altos 70 a medios 80 grados.

El viento se tornará más del sureste luego de que pase la onda tropical el miércoles.

Se espera oleaje de dos a cuatro pies y vientos de 10 a 15 nudos a través de las aguas regionales. Se espera aumento en la actividad de aguaceros y tronadas sobre las aguas a medida que una onda tropical se mueva a través del este del Caribe. Varias costas experimentarán riesgo moderado de corrientes marinas.

Aguaceros aislados se movieron desde las Islas Vírgenes Americanas y se movieron al este de Puerto Rico durante las horas de la noche donde hasta media pulgada de lluvia cayó en Fajardo cerca de Paraíso. Para el resto de la isla, el cielo estuvo mayormente despejado. Los vientos fueron del este sureste pero se tornaron leves a generalmente menos de 7 millas por hora con variaciones por la brisa marina.

Las temperaturas fluctuaron desde los medios 60 grados en las áreas más elevadas hasta los bajos 80 grados en las áreas costeras.

Intermitencia de servicio en sectores de Ciales y Arecibo

ARECIBO – La planta de filtros Pozas de Ciales y Esperanza de Arecibo se encuentran fuera de operación por fluctuaciones de voltaje.

Así lo informó en declaraciones escritas, José A. Rivera Ortiz, director ejecutivo de la región norte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

“Ambas instalaciones cuentan con generador de emergencia, los cuales presentaron desperfectos mecánicos. Brigadas de la AAA y personal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), trabajan en conjunto para restablecer el servicio a la brevedad posible”, indicó el funcionario.

Mientras se completan los trabajos, los residentes de los sectores Pesas, Fullana, La Línea, Coqui, Cerro Gordo, La Cuarta y Jaguas del municipio de Ciales pudieran experimentar desde bajas presiones hasta interrupción o intermitencia en el servicio de agua potable. Asimismo, los sectores Esperanza y partes de Dominguito del municipio de Arecibo.

Ante la posibilidad de turbidez al restablecerse el servicio, se recomienda hervir por tres minutos el agua destinada para consumo humano.

Para más información, los abonados se pueden comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente al (787) 805-2482 o acceder a la página de internet www.acueductospr.com También a través de las redes sociales Twitter y Facebook: @Acueductospr.

Activan Alerta Silver por septuagenario desaparecido en Guánica

GUÁNICA – La Policía informó que la Alerta Silver fue activada luego que a eso de las 10:00 de la noche del lunes se reportara un caso de un septuagenario desaparecido en la carretera PR-325 del barrio Playa Santa en Guánica.

De acuerdo con el parte policiaco, el hombre fue identificado como Eddie Hernández Hernández de 74 años.

Según información ofrecida por familiares, éste aparentemente salió de su residencia a eso de las 4:00 de la tarde y no ha podido ser localizado.

Hernández Hernández, fue descrito de tez trigueña, pelo canoso, cinco pies con tres pulgadas de estatura y de aproximadamente 130 libras de peso. Vestía una camisa con diseños y pantalón largo, ambos color verde olivo y una gorra de color crema.

Las autoridades confirmaron que el hombre sufre de condiciones de salud y mental.

El agente Millán del Distrito de Guánica, realiza la investigación en unión a agentes de la Unidad de Marítima y Área de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA). Efectivos de Rescate Municipal realizan la búsqueda en el área.

Se solicita la ayuda de los ciudadanía para poder localizar a Hernández Hernández. Quien tenga información puede comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020, al 787-284-4040 Ext. 1049 o 1052 y (787)821-2020 al Distrito de Guánica.

Sorteos de la Lotería Electrónica de Puerto Rico del lunes, 18 de junio de 2018.



Los números ganadores en los sorteos de la Lotería Electrónica del lunes, 18 de junio fueron los siguientes:

Sorteo Diurno

Pega 2 —————- 52

Pega 3 —————- 414

Pega 4 —————- 2140

Sorteo Nocturno

Pega 2 —————- 19

Pega 3 —————- 082

Pega 4 —————- 4679

Aval cameral a traspaso del CDT de Vieques al Departamento de Salud

EL CAPITOLIO – En aras de garantizar los servicios médico-hospitalarios y una mejorar calidad de vida para todos los residentes de la isla municipio de Vieques, la Cámara de Representantes aprobó el lunes, la Resolución Conjunta de la Cámara 335, del presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez, que ordena al Municipio de Vieques transferir la titularidad del Centro de Diagnósticos y Tratamiento (CDT) de Vieques al Departamento de Salud (DS), con el fin de mejorar su desarrollo administrativo y la prestación de servicios.

En su presentación en el pleno, el líder cameral indicó que el informe de la Comisión Especial de la Cámara de Representantes para la Reconstrucción y Reorganización de Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y María, detalla que mientras se realizó la investigación de la medida, se encontró que el CDT de Vieques continúa cerrado desde septiembre de 2017. El edificio se encuentra contaminado con hongos y tiene filtraciones de agua en el techo, lo que podría afectar la salud del personal del CDT y sus pacientes.

“Tenemos una grave situación de salud en la Isla Municipio, eso está evidenciado. Primero, las facilidades no están en condiciones, las salas de operaciones y de maternidad no se pueden utilizar porque tienen hongos. Las facilidades físicas no están en condiciones aceptables, sino que están en total abandono y deterioradas”, expuso el presidente de la Cámara de Representantes en declaraciones escritas.

El informe positivo menciona que los servicios de diálisis a pacientes residentes de la Isla Nena quedaron inoperantes. El CDT brindaba servicios de diálisis a 16 pacientes, actualmente 10 reciben el servicio en el Municipio de Fajardo, cinco se mudaron fuera de Puerto Rico y uno falleció mientras se encontraba hospitalizado.

El DS aseguró a la Comisión Especial, que continúa ofreciendo servicios en unas carpas temporeras en el área del estacionamiento del CDT. Sin embargo, existen problemas de salubridad al no contar con servicios sanitarios y debido a la entrada de aguas de lluvias a la carpa por el desnivel del suelo.

Méndez Núñez concluyó que la salud de los residentes de Vieques está en peligro ante la falta de instalaciones médicas de primer orden. Es por ello, resulta necesario traspasar el CDT del mencionado municipio al DS, ya que la instrumentalidad gubernamental cuenta con los recursos y el expertise para manejar adecuadamente el CDT. La legislación menciona que la transferencia será por el precio nominal de un dólar.

Seguido, se avaló el Proyecto de la Cámara 1619, también de Méndez Núñez y de los representantes Gabriel Rodríguez Aguiló y Jorge Navarro Suárez, que enmienda la “Ley del Inspector General de Puerto Rico”, a los fines de excluir a la Universidad de Puerto Rico (UPR) como una entidad gubernamental cubierta por las disposiciones de dicha Ley.

Con miras a continuar con la reestructuración gubernamental que permitirá generar economías al fisco, se aprobó el Proyecto de la Cámara 1408, de Administración, que establece “Ley de Ejecución del Plan de Reorganización de la Junta Reglamentadora de Servicios Públicos de Puerto Rico”, con el objetivo de atemperar el ordenamiento jurídico vigente a las disposiciones expuestas en el “Plan para Puerto Rico” que integra a los negociados gubernamentales de Energía, Telecomunicaciones y de Transporte y otros Servicios Públicos en un solo ente.

La medida constituye en una misma estructura a las agencias que, al presente, de forma separada reglamentan, supervisan, fiscalizan y administran los servicios esenciales de las telecomunicaciones y energía, así como servicios públicos tales como acarreo de materiales, transportación pública, taxis, ambulancias, gas y otros.

Se ratificaron además, dos medidas dirigidas en beneficio del consumidor puertorriqueño a recibir el mismo trato que recibe el consumidor residente de los Estados Unidos, el Proyecto de la Cámara 1186, de la autoría de José “Quiquito” Meléndez Ortiz, que enmienda la “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor” a fin de crear un programa dirigido a defender el derecho de todo consumidor local a recibir de empresas domésticas y multinacionales con presencia en Puerto Rico el mismo trato que recibe cualquier otro consumidor residente de los Estados Unidos; y el Proyecto de la Cámara 1217, del representante José Aponte Hernández, que instituye la “Ley Anti-Discrimen Comercial, con la intención de declarar como política pública del Gobierno de Puerto Rico la defensa del derecho de todo consumidor local a recibir de empresas domésticas y multinacionales con presencia en Puerto Rico el mismo trato de los residentes de los Estados Unidos.

El Cuerpo Legislativo favoreció el Proyecto de la Cámara 1623 del representante Guillermo Miranda Rivera que crea la “Ley de Continuidad Educativa ante Emergencias por Fuerza Mayor en el Sistema de Educación Pública de Puerto Rico”, para disponer de un proceso a seguir para evitar la interrupción del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes en casos de emergencias decretadas por el Gobernador de Puerto Rico y que provoque la suspensión de clases en el sistema; y el Proyecto de la Cámara 1574, del representante José “Ché” Pérez Cordero, para designar la carretera estatal PR-115 como “Avenida Profesor Tomás Bonilla Feliciano”.

Se autorizó, mediante las resoluciones de la Cámara 888, 951, 974 y 993, extender el término para rendir informes de las comisiones de Cooperativismo; de Pequeños y Medianos Negocios; de Salud; y de Desarrollo Integrado de la Región Sur, respectivamente.

El Pleno concurrió con las enmiendas introducidas por Senado en el Proyecto de la Cámara 1228, la Resolución Concurrente de la Cámara 26 y de la Resolución Conjunta de la Cámara 282. Además, se aprobó el informe del comité de conferencia de la Resolución Conjunta del Senado 144.

La Cámara de Representantes recesó sus trabajos hasta miércoles, 20 de junio de 2018 a la 1:00 de la tarde.

Representante Víctor Parés urge retomen controles de seguridad en espacios públicos de la Capital EL CAPITOLIO – El representante por el Distrito 4 de San Juan, Víctor Parés Otero, le recordó el lunes, a la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto que desde el mes de agosto de 2017 en la Cámara se aprobó una medida, con el voto unánime de las delegaciones de mayoría y minoría para que se evaluara la implantación o enmiendas a los códigos de orden público en zonas de la capital, ante la alta incidencia delictiva en la capital por los pasados años.

“La incidencia criminal es uno de los temas que más preocupación genera en la ciudadanía, en todo Puerto Rico. Pero en el municipio de San Juan, en áreas de Puerto Nuevo y lugares cercanos que son parte del distrito que represento, ha aumentado la criminalidad de forma vertiginosa. Esta es una área de mucha actividad comercial hasta altas horas de la madrugada y genera muchas quejas por parte de residentes que viven en ese sector por problemas de desorden constante e incidentes que se siguen reportando”, sostuvo Parés Otero en declaraciones escritas.

El representante indicó que también ha recibido una considerable cantidad de quejas de residentes de otras áreas de San Juan reclamando que no hay respuesta por parte de la Policía municipal al momento de solicitar intervención en negocios donde hay ruidos excesivos hasta altas horas en la noche; así como vehículos mal estacionados que impiden el paso a sus hogares, vandalismo en las residencias, peleas en los negocios, basura en las calles, y hasta menores intoxicados.

“Según denuncias de ciudadanos, cuando llaman a las autoridades para querellarse, no se les atiende. Esta situación ha provocado enfrentamientos y hasta agresiones entre los residentes y personas que cometen estas violaciones de ley. Por eso hemos estado desde el pasado año pidiendo a la alcaldesa que tomara acción, que actuara y revisara si los códigos de orden público se estaban poniendo en vigor”, expresó el representante.

Mencionó que la alcaldesa en aquella ocasión dijo revisaría la implantación de los códigos y nunca actuó sobre ese asunto.

“Hoy escuchamos a Carmen Yulín decir que con el nombramiento del nuevo comisionado de la Policía municipal revisarían los horarios de cierre de los negocios. Sin duda, ha quedado evidenciado su inacción y la urgencia de que se retomen estos controles que ayudan a mantener el orden y la seguridad en los espacios públicos. Es una herramienta importante y necesaria que complementa la labor de patrullaje preventivo y vigilancia por parte de la Policía”, reiteró Parés Otero.