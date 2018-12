Puerto Rico Hoy – Junio 25, 2018

Estudiante se declara culpable por escupir a profesor universitario SAN JUAN – La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, y la fiscal de distrito de San Juan, Melissa Vázquez, informaron el lunes, que el estudiante Ian Camilo Cintrón Moya se declaró culpable por escupir en la cara a un profesor en hechos ocurridos el 29 de marzo de 2017. “Los derechos de uno terminan donde empiezan los del prójimo. Hay un derecho a diferir pero dentro de un ambiente de respeto. La razón no se demuestra a través de la violencia. Es importante hacer un llamado a las manifestaciones del derecho a la libre expresión sin violencia y sin confrontación, lo cual se traduce en no violar la ley”, manifestó Vázquez Garced en declaraciones escritas. Cintrón Moya hizo alegación de culpabilidad por el delito de agresión (Artículo 108 del Código Penal), tal como fue imputado. Esto por escupir al profesor universitario James Peter Conlan en medio de un paro en los predios de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, mientras éste repartía material informativo sobre la penalización de huelgas estudiantiles. La jueza Eloína Torres Cancel, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, le impuso una multa de 150 dólares y una pena especial de 100 dólares. La fiscal asignada al caso fue Aileen González. Contralora señala supuesto esquema de fraude en la UPR en Arecibo

SAN JUAN – La Contraloría de Puerto Rico emitió el lunes, una opinión adversa sobre las operaciones fiscales de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo.

El Informe revela que funcionarios de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo y empleados de los hoteles en donde se llevaron a cabo siete talleres de educación continua, se pusieron de acuerdo para ocultar gastos indebidos por 35,603 dólares.

Los auditores desvelaron un supuesto esquema de apropiación de fondos públicos y gastos extravagantes y excesivos en bebidas alcohólicas, ropa, perfumes, servicios de spa e incluso gastos de estadía en fechas anteriores y posteriores a los talleres. En el esquema, los funcionarios solicitaban a los empleados de los hoteles que alteraran las facturas y los justificantes (ver diagrama en la página 11 del Informe).

Esta situación, se explicó, se refirió al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental el 30 de septiembre de 2016. El 25 de mayo de 2017 los fiscales de la Oficina del Fiscal Especial Independiente radicaron 63 cargos contra el entonces rector de la UPR-Arecibo y su hijo, la coordinadora del proyecto CRECE 21, la ayudante especial del entonces presidente de la UPR y el entonces rector de la UPR-Cayey. El Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto contra todos los acusados por apropiación ilegal agravada, aprovechamiento ilícito, malversación de fondos públicos y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. El 28 de marzo del 2018 una jueza determinó causa para juicio y los procedimientos continúan ante el Tribunal.

Con respecto a esta situación, el Informe comenta que las facturas alteradas por los empleados de los hoteles, fueron certificadas por el coordinador de Cuentas por Cobrar del hotel A y el gerente de Crédito del Hotel C. Además, a petición de la coordinadora del proyecto CRECE 21, se prepararon certificaciones de no consumo de bebidas alcohólicas, a sabiendas de que esto no era cierto.

En otras actividades celebradas en el Hotel C, se identificaron gastos innecesarios, extravagantes, excesivos e ilegales de compras en los restaurantes, barras y convenience store que ascendieron a 3,828.71 dólares. Estos gastos se cargaron a las habitaciones asignadas a la directora del Proyecto CRECE 21 quien solicitó al gerente de Crédito del Hotel que transfiriera los gastos incidentales al master folio de la actividad y los nombres de algunos huéspedes se sustituyeron por UPR-Staff.

La auditoría de dos hallazgos señala que los funcionarios de la División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP) de la UPR-Arecibo, no se aseguraron de que los maestros que tomaron los adiestramientos, cumplían con los requisitos estipulados en el contrato entre la UPR-Arecibo y el Departamento de Educación (DE). Por eso el DE no le pagó a la UPR-Arecibo 695,952 dólares de los 1.5 millones de dólares facturados. Por ejemplo, en un taller que se impartió a 100 maestros de kínder, 27 de ellos no cualificaban, y en un taller a 100 maestros sobre la enseñanza de la lengua materna, 63 de ellos no cualificaban. No obstante, la UPR-Arecibo pagó por los gastos incurridos de hospedaje, comida, estacionamiento, materiales y los facilitadores.

El Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

