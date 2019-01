Puerto Rico Hoy – Junio 27, 2018

Presidenta de la AMPR insiste en la importancia de las uniones, luego de decision del Tribunal Supremo EEUU

SAN JUAN – La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz, reaccionó el miércoles, sobre la decisión del Tribunal Supremo Federal en el caso de Janus e insistió en que el mecanismo sindical es la única protección para los trabajadores.

“La ley de sindicación de Estados Unidos es distinta a la ley de sindicación de empleados públicos de Puerto Rico. La Ley 45-1998, conocida como la Ley de Sindicación de Empleados Públicos, se basa en el voluntariado. Es por eso que cuando se gana una elección sindical, los miembros de la unidad apropiada tienen 30 días para decidir si se afilian a la unión o no. En esos 30 días, los que no quieren pertenecer a la unión y así no pagar cuota, lo pueden hacer. La experiencia es que la mayoría se mantiene afiliada porque la Unión es la única protección que tiene el trabajador contra la injusticia laboral”, dijo Díaz en declaraciones escritas.

“La experiencia que vivió el magisterio cuando en el 2008 perdió su representación sindical exclusiva, fue brutal y nadie quiere volver a pasar por eso. Suerte que la Asociación de Maestros, siempre ha dado servicios y somos los que hemos defendido al magisterio de todos los embates contra los maestros, no importa el gobierno en el poder. ¡Imagínate qué hubiera sido de nuestros retirados si la Asociación no defiende su retiro! ¡Imagínate cómo sería actualmente si los maestros no nos tuvieran! Con huracán María o sin huracán, Julia Keleher hubiera dejado a todos los maestros sin empleo, cerrado todas las escuelas y serían todas privatizadas con cualquiera dando clases. ¡No habría ni siquiera que ser maestro para darlas porque ella ni en eso cree! Llevamos más de 100 años defendiendo al magisterio, a los estudiantes y al sistema público de enseñanza”, recordó.

“En Puerto Rico, las organizaciones existen según sean los intereses que necesitan defender. Por ejemplo, la Cámara de Comercio y la Asociación de Industriales, tiene agrupados a los comerciantes y a los industriales para adelantar sus intereses. Si los trabajadores no estuvieran unionados, estarían a merced de los gobiernos y grupos patronales. El ejemplo lo vimos hace días, si no fuera porque hay trabajadores organizados, ya no tendríamos Ley 80”, añadió.

“La decisión que tomó el Tribunal Supremo Federal solo busca beneficiar a entes que actúan como pretende actuar aquí la Junta de Control Fiscal, Julia Keleher y otros monigotes de millonarios que quieren vivir en la opulencia a costa de la miseria de otros. Que esa decisión alerte más aún a los trabajadores en Puerto Rico, y los que aún no han podido tener la oportunidad de organizarse en sindicatos, lo hagan, porque es quién único los podrá defender. ¿O es que acaso existe algún trabajador que aún piense que la Junta de Control Fiscal llegó para protegerlo?”, concluyó.

