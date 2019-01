Puerto Rico Hoy – Junio 28, 2018

Un voto contrario para la historia Era una cuestión de seguridad nacional, pura emergencia en un tiempo de guerra. En febrero de 1942 el presidente Franklin D. Roosevelt aprobó una orden ejecutiva por la cual el Ejército podía desalojar de sus casas a cualquier persona que se considerase un riesgo y recluirla en campos de concentración. Habían pasado poco más de dos meses del ataque de Japón a la base de Pearl Harbour, en Hawái, y Washington quería prevenir a toda costa actos de espionaje o sabotaje en áreas militarmente sensibles. La medida se tradujo en la expulsión de la costa oeste de EE UU de aquellos ciudadanos de origen japonés, incluidos aquellos con nacionalidad estadounidense. Más de 100.000 acabaron en algún centro de internamiento en el interior del país. Uno de los expulsados, Fred Korematsu, protestó y fue condenado por desobedecer la orden militar. El caso llegó al Tribunal Supremo, que en 1944 falló a favor de esta política en nombre de la defensa y la protección en un momento excepcional. El caso Korematsu contra Estados Unidos, considerado uno de los grandes errores de la historia del Supremo estadounidense, resonó con fuerza este martes en Washington. Los jueces del tribunal, de mayoría conservadora, bendijeron con cinco votos a favor y cuatro en contra el veto migratorio de la Administración de Donald Trump contra varios países de mayoría musulmana al considerar que no había discriminación por motivos religiosos ni abuso de poder presidencial. Sonia Sotomayor, una de las jueces progresistas, rescató a Korematsu al justificar su opinión discrepante. Leer noticia completa Anuncian segundo envío de $27 millones a patronos por crédito contributivo LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció el envío de 27 millones de dólares a unos 1,265 patronos que han solicitado los beneficios del Plan de Implementación a patronos afectados por los huracanes Irma y María.

“El beneficio es un pago en efectivo a la cuenta de banco de patronos que retuvieron a sus empleados mientras estuvieron inoperantes tras el paso de los huracanes Irma y María. Los patronos pueden recibir hasta 1,920 dólares por empleado elegible”, indicó el gobernador en declaraciones escritas.

Precisó que hasta el momento el Departamento de Hacienda (DH) ha desembolsado unos 32.5 millones de dólares y en menos de un mes del anuncio 1,567 patronos ya han recibido el beneficio del crédito contributivo.

La ley federal conocida como Disaster Tax Relief and Airport and Airway Extension Act of 2017 hizo extensivos los beneficios aprobados a nivel federal a Puerto Rico. Conforme a las disposiciones de la Ley, el 4 de junio de 2018, el Departamento de Hacienda y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos formalizaron el ERTC Implementation Plan.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, exhortó a los patronos a continuar reclamando en la plataforma digital del DH el Crédito Contributivo, el cual le permite a los empresarios recuperar los costos extraordinarios incurrimos por el paso de los huracanes Irma y María y beneficiando a los que estuvieron comprometidos con sus empleados.

El periodo elegible para el beneficio comienza en la fecha en la cual el negocio quedó inoperante luego del 4 de septiembre de 2017 (en el caso del huracán Irma), o luego del 16 de septiembre de 2017 (en el caso del huracán María), y que termina en la fecha en la cual el negocio reanuda operaciones significativas o el 31 de diciembre de 2017, lo que ocurra primero.

En general, los requisitos de elegibilidad de los patronos en Puerto Rico son los siguientes:

Operaba un negocio cuando Puerto Rico fue impactado por los huracanes Irma o María. Tenía empleados en nómina en el momento en que Puerto Rico fue impactado por los huracanes Irma o María. Su negocio se hizo inoperante a causa de los huracanes Irma o María. Pagó salarios a sus empleados durante el periodo elegible.

Para más detalles relacionados al Beneficio, incluyendo todos los requisitos de elegibilidad para los patronos y los empleados y salarios que cualifican para el Beneficio, el Departamento preparó una guía, en forma de preguntas y respuestas, titulada Guía para el Beneficio por Retención de Empleos por el Paso de los Huracanes Irma y María.

La guía se puede acceder por medio de la página www.hacienda.pr.gov en la sección de Área de Rentas Internas y Área de Política Contributiva y la subdivisión de Publicaciones Oficiales: Cartas Circulares, Boletines Informativos y Determinaciones Administrativas y otros.

El beneficio solo podrá ser solicitado de forma electrónica mediante la plataforma digital diseñada por el Departamento en la misma aplicación que el patrono elegible utiliza para radicar la Planilla Trimestral Patronal de Contribución sobre Ingresos Retenida (Formulario 499 R-1B).

Dicha plataforma estará disponible hasta el viernes, 30 de noviembre de 2018. El Departamento no aceptará ni procesará solicitudes en papel. El Sistema se puede acceder mediante www.hacienda.pr.gov bajo el área de Hacienda Virtual en la sección de Patronos.

Para información adicional con relación al beneficio los interesados pueden referirse a la Carta Circular de Rentas Internas 18-11 (CC RI 18-11), enviar un correo electrónico a w2info@hacienda.pr.gov o comunicarse al (787) 622-0123, opción número 4.

Viga de aluminio cae sobre empleado en Aibonito