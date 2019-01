Puerto Rico Hoy – Julio 23, 2018

Organización Morality in Media pide regreso de programación para niños SAN JUAN – La organización pro valores Morality in Media de Puerto Rico, exhortó el lunes a los directivos de los diferentes canales de televisión locales, a que vuelvan a ofrecerle una oferta diaria de programación dirigida al público infantil puertorriqueño. “Creemos que una parte importante en la tarea de levantar a Puerto Rico implica el ofrecerle a los niños de nuestro país una programación pro social, durante segmentos de la semana que están actualmente ocupados por novelas extranjeras con temáticas que poco o en nada abonan a un clima de paz, tranquilidad y sano entretenimiento para la población infantil, en unos horarios después que estos salen de las escuelas”, sostuvo Milton Picón Díaz, portavoz de Morality in Media de Puerto Rico, en declaraciones escritas. “Vemos con preocupación un alto contenido de programación anti social, donde una buena parte de los programas están relacionados con violencia y el narco tráfico. En algunos de estos programas en ocasiones se glamorizan conductas que en nada contribuyen al bienestar del país”, añadió. “En la reconstrucción de Puerto Rico después de los eventos de Irma y María en el 2017, nuestros niños juegan un papel de importancia. Su alegría, su sano entretenimiento y su entrenamiento en valores universales deben de ser considerados una prioridad. La televisión local debe verlo como una inversión positiva al país, señaló Picón Díaz. Durante el actual verano muchos niños han estado participando de varios campamentos de verano en donde muchos padres, maestros y líderes religiosos y comunitarios han podido observar el cómo en apenas una actividad de una hora, dirigida por conocidas personalidades del mundo infantil, que en un momento estuvieron en la televisión, se pueden con juegos y canciones llevar valores, alegría, esperanza y sano entretenimiento e inclusive el ejercicio físico a cientos de niños”. “Estas actuaciones positivas, limitadas a grupos pequeños de niños, se vería ampliado su efecto si alcanzara a decenas de miles de niños a través de programas televisivos. Creemos que hay una responsabilidad corporativa de parte de la industria televisiva puertorriqueña hacia el público infantil. Como organización iniciaremos una campaña para exhortar a los directivos de las cadenas televisivas del país a que hagan esta aportación al bienestar de nuestros niños, que terminaría siendo una aportación positiva a todo Puerto Rico”, concluyó. Aviso: Alta turbidez afecta la producción de la planta de filtros Jayuya Urbano (Arecibo)- La alta turbidez por las lluvias registradas ayer en la tarde en la toma de aguas crudas de la represa Jayuya Urbano, mantiene la planta de filtración fuera de operación, informó el director ejecutivo de la región norte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), José A. Rivera Ortiz. “Brigadas de la AAA realizan trabajos de limpieza en los pocetos, para comenzar el proceso de filtración y distribución. Al momento los sectores Río Grande, Puerto Plata, Arenas, Gripiñas Coabey, Santa Bárbara y el casco urbano experimentan intermitencia en el servicio de agua potable”, indicó el funcionario. Rivera Ortiz añadió que los trabajos deben concluir en horas de la tarde de hoy lunes. Se recomienda que una vez se restablezca el servicio, hervir el agua por tres minutos antes del consumo humano. Para más información, los abonados se pueden comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente al (787) 805-2482 o acceder a la página de internet www.acueductospr.com También a través de las redes sociales Twitter y Facebook: @Acueductospr. Resumen del Tiempo 23 de julio

Por: Servicio Nacional de Meteorología

Un cielo parcialmente nublado prevaleció a través de Puerto Rico en la madrugada. Se observaron aguaceros dispersos a través de las aguas locales.

Algunos de estos aguaceros afectaron sectores del este de Puerto Rico. Las acumulaciones de lluvia fueron mínimas. Los vientos sobre tierra fueron de leves y variables a en calma. Las temperaturas temprano en la mañana estuvieron en los altos 70s y los bajos 80s a lo largo de las áreas costeras.

Una alta presión fuerte en la superficie continuara dominando la región local. Esta área de alta presión continuara generando vientos de moderados a vigorosos a través de la región. Estos vientos alisios transportaran parchos de humedad en los niveles bajos a través de las islas locales esta mañana hasta las horas de la tarde.

La humedad combinada con una vaguada en los niveles altos hacia nuestro oeste resultara en el desarrollo de aguaceros y tronadas mayormente durante las horas de la tarde.

A través de las aguas locales, prevalecerán vientos del este de 10 a 15 nudos y oleaje de 3 a 5 pies a través de las aguas locales, excepto a través de las aguas costeras del norte de Puerto Rico donde se puede esperar oleaje de hasta 6 pies. Hay un riesgo moderado de corrientes marinas a través de la mayoría de las playas incluyendo la mayoría de la costa norte, partes de la costa sur de Puerto Rico y Vieques.

LULAC endosa la admisión de Puerto Rico como estado PHOENIX, Arizona (CyberNews)-La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés) aprobó una resolución del representante, José Aponte Hernández, la cual establece que dicha organización se integrará activamente al proceso de solicitarle al presidente de los Estados Unidos, así como al Congreso, que actúen diligentemente para terminar con la desigualdad que viven los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico viabilizando la admisión de la Isla como el estado cincuenta y uno de la nación.

“La lucha por lograr la igualdad de derechos para todos los ciudadanos americanos residentes en el territorio de Puerto Rico es una de las más importantes causas que debería tomar LULAC. Por eso valoramos su compromiso y acción en el reclamo a la Casa Blanca, al igual que al Congreso para la aprobación del proyecto que ofrezca la admisión de Puerto Rico como el estado cincuenta y uno de los Estados Unidos. LULAC ahora se insertará, de manera directa, en la búsqueda de la aprobación del Acta de Admisión, la cual finalmente le hará justicia a nuestro pueblo”, manifestó Aponte Hernández.

“Ahora mismo, los que residimos en Puerto Rico estamos siendo discriminados en cuanto a los beneficios que el gobierno federal otorga a través de la multiplicidad de programas. También nos discriminan negándonos el voto presidencial aun cuando soldados de la Isla han participado en todas las guerras de la Nación desde el 1917. Más aún, si un ciudadano americano residente en otro estado, y decide venir a vivir a Puerto Rico, esa persona pierde su derecho a votar por el presidente, así como limita sus beneficios ya adquiridos. Esto es discriminación y así hay que llamarlo”, añadió

Las expresiones del también representante por acumulación del Partido Nuevo Progresista (PNP) se dieron durante la culminación de la convención anual de LUCA, celebrada en la ciudad de Phoenix, Arizona.

Johnny” Méndez opina que no es viable para Puerto Rico ninguna nueva versión del ELA

SAN JUAN – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, alegó que el Partido Popular Democrático (PDD) se ha convertido en un movimiento político irrelevante para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico por la negativa de su liderato de finalmente tomar acción afirmativa para erradicar el Estado Libre Asociado (ELA.

El líder legislativo opinó además, que no existe ninguna versión del ELA que pueda ser considerada como “real, viable e implementable” por el Congreso.

“El partido popular ya dejó de ser una opción real y viable para nuestro pueblo. La obsesión de su liderato de vivir en el pasado, de no tocar el asunto del estatus, de no querer tomar acción de verdad para sacarnos de la colonia, para sacarnos de esta condición política que condena a nuestro pueblo a recibir migajas de los fondos federales, a tener que suplicar por ayuda para la recuperación de nuestras comunidades tras el paso de los huracanes Irma y María, de permitir que nos humillen con la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal, y la cual amarra al pueblo a la pobreza, a vivir en el nivel mínimo, sin absolutamente ninguna oportunidad de progreso, ha dejado a ese partido irrelevante. El PPD no es alternativa para nuestro futuro, ninguna”, comentó Méndez Núñez.

“Ser un territorio está frenando la economía de Puerto Rico. Si Puerto Rico se hubiera transformado en estado en el año 1994, el ciudadano promedio hubiese generado en ingresos unos 1,600 dólares más en el año 2010. Si Puerto Rico se hubiera convertido en estado en 1955, hoy en día usted ganaría por lo menos $ 6,000 más por año. Esa es la verdad”, alegó.

Puerto Rico vence a Cuba

BARRANQUILLA, Colombia – El Equipo Nacional se apuntó su segunda victoria en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 al superar el domingo con resultado 8-1 a Cuba ante casa llena, en el estadio Edgar Rentería.

Puerto Rico colocó su marca en 2-0 y detuvo la racha de 45 triunfos de Cuba (2-1) en el evento. Los boricuas no le ganaban a los cubanos en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe desde el 1982, informó el jefe de medios de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (ODECABE), Carlos Uriarte.

El zurdo Anthony Seise lució imponente durante siete episodios con siete hits permitidos, sin carreras. Ponchó tres bateadores y otorgó un boleto.

“Contento, más que orgulloso de ese equipo, que no se quitan. Están jugando un béisbol de altura. Lo que yo siempre dije, el ‘pitcheo’, la defensa hermética y ejecutando con corredores en base”, dijo Juan ‘Igor’ González, dirigente de la novena puertorriqueña.

Un doblete de Randy Ruiz remolcó la primera carrera del juego en las piernas de Ozzie Martínez en la parte baja del primer episodio.

En la cuarta entrada, ramillete de cuatro vueltas colocó en caja de seguridad la ventaja de los boricuas. Hit en el cuadro de Jonathan García trajo la segunda anotación y triple de Aldo Méndez con las bases llenas selló el capítulo.

Ruiz lideró la ofensiva de Puerto Rico con tres hits en cuatro turnos oficiales. Además, Edgardo Báez bateó de 4-2.

Por Cuba, Roel Santos conectó tres inatrapables. Cargó con el revés Freddy Álvarez, quien en tres y dos tercios dio paso a cinco carreras, una de ellas inmerecida.

La tabla de posiciones presenta a Puerto Rico y Colombia en el tope, con 2-0. Le sigue Cuba con 2-1; Venezuela y República Dominicana con 1-1; México con 1-2 y Nicaragua junto a Panamá con 0-2.

El Equipo Nacional tendrá su tercer compromiso hoy lunes a las 4:00 de la tarde (hora de PR) frente a la selección de República Dominicana. Abrirá por los boricuas el lanzador zurdo Luis Cintrón.

Histórica medalla de Andrea Maldonado en gimnasia artística

BARRANQUILLA, Colombia – La puertorriqueña Andrea Maldonado ganó la primera medalla en la historia en el evento “all around” para Puerto Rico, dentro de la gimnasia artística femenina.

La estudiante de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras lució sus quítales en el evento “todo aparatos” (all around, en inglés) ganando presea de plata en los Vigésimo terceros Juegos Centroamericanos y de Caribe Barranquilla.

“Muchas gracias Puerto Rico. De verdad estoy cien porciento agradecida con todos ustedes. Yo sé que están en casa muy emocionados, igual que yo. Nadie se esperaba esto. Esto es para ustedes. Para mi familia, para mis amigos, para mi equipo y para todo Puerto Rico”, dijo Maldonado.

Maldonado estuvo consistente en todo el evento. Finalizado la rutina en piso con puntuación total de 50.050 para estar en la primera posición. Fue entonces donde vino la cubana Marcia Tereza Vidiaux en su turno de piso para ganar con puntuación total de 51.750. El bronce fue para la colombiana GDayana Ardila con 49.700.

Karelys Díaz, segunda puertorriqueña clasificada al evento, quedó en la octava posición con puntuación de 47.400.

Hombre que supuestamente guiaba carro robado falleció al estrellarse en Carolina

CAROLINA – Un hombre falleció en un accidente de tránsito a la 1:27 de la mañana del domingo, en la carretera PR-3 (65 de Infantería) frente al concesionario de autos Carolina Ford, en Carolina, informó la Policía.

Según el reporte, el conductor del auto Toyota Camry 2000 color champagne, que al momento no ha sido identificado, transitaba por la referida carretera en dirección hacia Carolina, cuando perdió el control del auto, impactó un poste de cemento, y falleció en el acto.

Se informó que el vehículo fue reportado como hurtado mediante escalamiento, previo al incidente, del negocio Vyn-all Auto Centro ubicado en la misma carretera en jurisdicción de Rio Piedras.

El sujeto fue descrito como de 30 a 35 años, tez trigueña, pelo negro, ojos color marrón, de 5 pies 8 pulgadas de estatura y 130 libras de peso. Vestía mahón azul, camisa amarilla, zapatos color marrón.

El agente Rafael Martínez de la División de Patrullas de Carreteras de Carolina junto a la fiscal Yulimar Pérez investigan.

PPD celebrará en Caguas la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico



SAN JUAN El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos “Charlie” Delgado Altieri, y el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, anunciaron que la celebración de los actos en conmemoración del Estado Libre Asociado (ELA), el miércoles 25 de julio, estará dedicada a los municipios por el trabajo y esfuerzo que realizaron tras el paso del huracán María.

Este año los actos oficiales, se llevarán a cabo en el Paseo de las Artes Abelardo Díaz Alfaro en Caguas a las 6:00 de la tarde.

“En esta ocasión enmarcamos la conmemoración del ELA en la recuperación de la isla tras el huracán. El lema -Desde los Municipios se Trasforma el País- es claro. Los alcaldes y alcaldesas hicieron la diferencia entre la vida y la muerte para muchos. La primera línea de acción sin el respaldo adecuado del gobierno estatal y federal que le fallaron malamente a Puerto Rico. Invitamos al pueblo a que nos acompañen en este merecido reconocimiento a estos compañeros. Los oradores principales serán el alcalde anfitrión William Miranda Torres y el presidente del (PPD) Héctor Ferrer”, explicó Delgado Altieri en conferencia de prensa.

Por su parte, Miranda Torres mencionó que la ciudad de Caguas está lista para recibir a todos los puertorriqueños que gusten participar en esta celebración del (ELA) y de lo que como colectividad el (PPD) históricamente ha ofrecido al país.

“Estamos ansiosos por tenerlos en nuestra ciudad para celebrar nuestro (ELA). Tenemos que trabajar por lo que queremos y podemos ser como sociedad. La reconstrucción de Puerto Rico es impostergable. Se trata de trabajo, esfuerzo y transparencia. Nuestro (PPD) es un partido de historia, cambio y reconstrucción. Esta celebración tiene que darse en ese marco de celebración de lo que como colectividad hemos otorgado a nuestro país. Una vez más tenemos una cita con la historia. El reto es construir una mejor sociedad con verdadera justicia social, nuevos mecanismos de gobernanza democrática, autonomía municipal y descentralización. La ciudad está lista para recibirle y nuestra gente está deseosa de brindarle una grandiosa experiencia en Caguas”, expuso el alcalde Miranda Torres.

Asimismo, se estableció un plan coordinado de seguridad, tránsito y especialmente orientación a los visitantes sobre los estacionamientos disponibles en el Centro de Bellas Artes, Edificio Lincoln, tienda Gatsby y el Centro Urbano de Caguas. Las rutas disponibles, desde San Juan habrá acceso vehicular a la actividad por la Avenida José Garrido utilizando la salida 18 desde la PR-52 y la PR-1 directo al área de Villa Blanca. Los que viajan desde el sur utilizarán la salida 19 desde la PR-52 hacia la PR-156 en el área de las Catalinas Mall. Desde la zona de Humacao tienen la PR-189 entrando por la Escuela Libre de Música.