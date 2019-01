Puerto Rico Hoy – Julio 24, 2018

Culpan a la unión de Ciencias Forenses por “llevar mala imagen” (agrega dato)

SAN JUAN – Las denuncias sobre alegado mal manejo de cadáveres no reclamados y almacenados en vagones en el Negociado de Ciencias Forenses (NCF), así como de un supuesto hedor, pudieran ser atribuidas a “agendas escondidas” de la Local 2099 del Sindicato de Servidores Públicos Unidos (SPU), unión que representa a los empleados de la citada dependencia gubernamental.

Así lo dijo su subdirectora, Mónica Menéndez en una entrevista a un medio radial (WKAQ) durante una visita a las instalaciones del NCF ubicado en el Reparto Metropolitano en Río Piedras.

“Le están haciendo daño a mis empleados y a la administración del Instituto de Ciencias Forenses. A lo mejor tienen una agenda escondida enfocada en unas personas en específico. Pero lo que no están viendo es que están poniendo la acreditación en riesgo. Están desmoralizando mis empleados. Muchos de los empleados no están de acuerdo con las declaraciones del presidente de la unión”, dijo Menéndez.

Agregó que “el presidente (de la unión) está haciendo unas declaraciones que están afectando a los que él representa, porque cuando él critica que la limpieza no se hizo bien, aquel que estaba limpiando era un unionado que cogió miedo, que se quiso tapar detrás del poste porque no era ninguna figura pública. Es lamentable que mi personal esté trabajando con miedo y todo por toda esta situación que están creando. Están desmoralizando a mi personal. Están afectando mi función diaria en el Instituto de Ciencias Forenses por una agenda escondida”.

Una controversia se ha desatado en las pasadas semanas luego que salieran denuncias a la luz pública sobre supuesto mal manejo de cerca de 74 cadáveres no reclamados almacenados en cinco vagones en las inmediaciones del NCF en Río Piedras. Asimismo, el presidente de la unión, Carlos Vélez y vecinos del área habrían alegado que un fuerte hedor emana de los contenedores. Una vista ocular de la Comisión cameral de Salud culminó en controversia ante las restricciones impuestas para acceder los vagones y la presencia de cámaras televisivas.

Ante preguntas sobre si esta situación responde a diferencias con la unión, Héctor Pesquera, secretario del Negociado de Seguridad Pública (DSP), agencia sombrilla que cobija al NCF, dijo que “yo no sé lo que es. Lo que sí es que le están dando una información incorrecta al público. Entonces el público tiene una idea errónea de lo que está pasando aquí. Eso es todo”.

Menéndez indicó que hay cadáveres de casos criminales, suicidios, así como cuerpos de personas que murieron como consecuencia del huracán María. Explicó que los cadáveres llegan al NCF en diferentes estados y que éstos son refrigerados. Asimismo, aseguró que los vagones cumplen con las temperaturas requeridas, mientras que cuentan con sistemas alternos de energización en caso que falle el servicio de electricidad.

Afirmó además, que algunos de los contenedores fueron comprados por el Departamento de Salud federal, por lo que deben cumplir con las especificaciones necesarias.

Finalmente, Meléndez reaccionó a las declaraciones que hizo la exdirectora del NCF, María Conte Miller. “En esa administración no tenían las situaciones que nosotros tenemos. María Conte no tuvo un huracán María. María Conte no tuvo el presupuesto más bajo que ha tenido el Instituto de Ciencias Forenses. María Conte tenía muchos más recursos incluyendo patólogos que habían 11 en un momento dado y empleados como técnicos y especialistas. Son muchos factores que no existían en la época de ella”, dijo Meléndez, quien confirmó que en los vagones hay cadáveres desde 2015 y osamentas desde el 2012, así como la escasez de patólogos.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares informó el lunes, que le solicitó ayuda al secretario del Departamento de Salud federal, Alex Azar para atender la situación en el NCF y poder bajar la cantidad de cadáveres acumulados. Explicó que la ayuda técnica consiste en la designación temporal de patólogos, en un periodo de un año y que van a llegar unidades fúnebres adicionales, lo cual le dará recursos adicionales al Negociado.

Hombre muere al ser atropellado por su esposa accidentalmente

CAMUY – Las autoridades informaron que un hombre murió luego de haber sido atropellado accidentalmente por su esposa en hechos ocurridos cerca de las 5:30 de la tarde del lunes en la carretera PR-455 kilómetro 2.2, del barrio Quebrada de Camuy.

Según el parte policiaco, Lourdiana Santiago Rodríguez, de 56 años y vecina del lugar, alegó que se disponía a entrar a su residencia en retroceso en una Suzuki Vitara, color blanco del 2002, en el área del patio, cuando perdió el control e impactó con la parte posterior a su esposo, Luis A. González Medina, de 58 años.

Las autoridades detallaron que González Medina, quien se encontraba frente a la residencia, sufrió heridas de gravedad y que fue transportado por personal de Emergencias Médicas al Hospital Pavía en Arecibo, donde el doctor David Molina, a eso de las 7:50 de la noche certificó su muerte.

El agente Carlos Vera Vásquez, de la División de Patrullas de Carretera Bayaney, investigó el caso en unión al fiscal Pedro Berrios Lara, quien ordenó el levantamiento del cadáver.

Incidente de agresión en Aguadilla

AGUADILLA – La Policía informó que a eso de las 6:36 de la noche del lunes se reportó una agresión en hechos ocurridos frente a un negocio en la Calle East Parade de la antigua Base Ramey en Aguadilla.

De acuerdo con el informe policiaco, Miguel Rodríguez Jiménez, residente de Moca, alegó que fue agredido a manos de cuatro jóvenes.

Las autoridades detallaron que el querellante alegó que puede identificar a uno de sus agresores que lo agredió con una botella de cristal en el lado derecho de la cabeza.

Las autoridades indicaron que el perjudicado sufrió una herida abierta en la oreja derecha. Éste recibió asistencia médica en el Hospital San Carlos de Moca, donde le tomaron puntos de sutura en la herida presentada.

El agente Ariel Vega de ese precinto, se hizo a cargo de la investigación.

Puerto Rico sigue en la ruta ganadora en Barranquilla 2018



BARRANQUILLA, Colombia (CyberNews) – El Equipo Nacional obtuvo su tercera victoria en línea en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 hoy, lunes, al doblegar con resultado 4-1 a la selección de República Dominicana, en el estadio Edgar Rentería.

Puerto Rico extendió su marca impecable a 3-0, mientras Dominicana juega para 1-2.

La novena nacional picó al frente desde la misma primera entrada, con ramillete de tres carreras. Un doblete de Luis Mateo rompió el hielo y trajo la primera anotación en las piernas de Ozzie Martínez.

La segunda vuelta la fabricó Mateo luego de hit de Jeffrey Domínguez combinado con error del jardinero central Edgar Figueroa. En doble robo, Jaime Ortiz llegó a la intermedia y Domínguez produjo la tercera carrera.

El lanzador zurdo Luis Cintrón se alzó con la victoria con seis entradas trabajadas. Permitió cinco hits, con una carrera. Ponchó cuatro bateadores y otorgó dos boletos.

“Nos llevamos una victoria importante ante un súper equipo como es Dominicana. Los muchachos haciendo el trabajo, ejecutando, haciendo el juego pequeño y lo más importante, ejecutando con gente en base”, expresó el dirigente, Juan ‘Igor’ González.

En el segundo episodio, sencillo de Mateo impulsó la cuarta carrera de los puertorriqueños. En el mismo capítulo, llegó la única anotación de los dominicanos en las piernas de Luis Tejada, mediante rola en el cuadro de Juan Herrera.

Mateo encabezó la ofensiva de Puerto Rico con par de imparables en cuatro turnos.

Perdió el encuentro por Dominicana el lanzador Edwar Cabrera, quien apenas tiró un tercio de entrada. Le anotaron tres carreras y le pegaron tres hits.

El juego lo cerró de forma sensacional el lanzador derecho Fernando Cruz, quien se adjudicó el salvamento, al ponchar a Juan Herrera con dos corredores a bordo.

El cuarto compromiso del seleccionado boricua será el martes a las 4:00 de la tarde (hora de PR) frente a México, que juega para 1-2. Lanzará por Puerto Rico el derecho Iván Maldonado.

Vassallo le da victoria a los Leones en tiempo extra

PONCE – Los Leones de Ponce derrotaron a los Atléticos de San Germán 99-96 en tiempo extra para colocarse a un paso de la clasificación.

Un triple de Ángel Daniel Vassallo quedando 1.2 segundos del tiempo extra le dio la victoria a los Leones.

Ahora los Leones se quedan solos en el cuarto lugar con marca de 16-17. Los Atléticos se mantienen séptimos con récord de 13-20 y están prácticamente obligados a ganar sus últimos tres compromisos para tener mejores oportunidades de entrar entre los mejores seis.

El partido fue nivelado en los primeros minutos de juego con mucha velocidad de parte de ambos equipos. San Germán lo empató a 18 quedando dos minutos con un triple de Gary Browne. Luego de ese triple los Leones cerraron el primer parcial con un avance de 9-2 de la mano de los reservas Víctor Liz y José Guitián para acabar arriba 27-20.

En el segundo parcial los Leones se despegaron con intensidad en defensa y efectividad a larga distancia. Tres triples de Ángel Daniel Vassallo lideraron un avance de 14-2 a mediados del segundo parcial para despegar a los Leones 47-29. La primera mitad acabó 49-32 a favor de los locales con 14 puntos de Vassallo, 9 de Víctor Liz y 8 de José Guitián.

La segunda mitad fue dominada por los Atléticos 49-32 atacando el aro y mejorando su eficiencia a larga distancia. En defensa tampoco permitieron libertades para aguantar la fluidez ofensiva de los Leones.

Seis puntos de Gary Browne en el último minuto con doce segundos llevó el juego a tiempo extra empate a 81. Su último canasto fue una penetración quedando 1.3 segundos para empatar el partido.

En el tiempo extra San Germán llegó a tomar la ventaja quedando 3:16 con un donqueo luego de rebote ofensivo de “Yao” López. Ambos equipos intercambiaron la ventaja hasta los segundos finales. Víctor Liz hizo dos tiros libres para poner a Ponce arriba 96-95 quedando 13.1 segundos. Alex Franklin hizo un tiro libre quedando 9.9 para empatarlo a 96. Al final llegó el triple de Vassallo para la victoria de los Leones.

Vassallo terminó el juego con 25 puntos y Liz sumó 23 por los Leones.

En causa perdida Jeremiah Wilson anotó 23 puntos con 13 rebotes. El resto del cuadro también anotó en doble figura con 16 puntos de Gary Browne, 15 de Carlos “Yao” López, 13 de Jarrid Famous y 11 de Jezreel De Jesús. Alex Franklin aportó 11 desde el banco.

Vídeo del canasto de Vassallo: https://youtu.be/C-V-RMQUC3M

*Clasificado a la postemporada.

Jornada del martes, 24 de julio a las 8:00 de la noche:

Vaqueros de Bayamón @ Capitanes de Arecibo (OnDIRECTV 161)

Cariduros de Fajardo @ Caciques de Humacao

Resumen del estado del tiempo para Puerto Rico del martes, 24 de julio de 2018.

Por: Servicio Nacional de Meteorología

SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que la alta presión de superficie en el Atlántico central continuará generando vientos alisios de moderados a vigorosos a través de la región con parchos de humedad periódicos.

El miércoles, una onda tropical se moverá al norte del área y aumentará la probabilidad de aguaceros y tronadas. El polvo del Sahara aumentará una vez más con el paso de esta onda tropical el miércoles y se mantendrá a través de la región hasta el fin de semana. El viento sopla desde el este a sureste de 15 a 20 millas por hora con ráfagas más altas.

A través de las aguas locales, vientos del este de 10 a 20 nudos y oleaje de tres a seis pies prevalecerán a través de las aguas expuestas.

Los navegantes deben ejercer precaución en las aguas del Atlántico. Hay un riesgo moderado de corriente marinas para la mayoría de las playas incluyendo la costa norte y partes de las costas del sureste y suroeste de Puerto Rico. Un riesgo moderado de corrientes marinas también existe para las costas del este y sureste de Vieques y Culebra.

Se observó un cielo parcialmente nublado durante las horas de la madrugada y esta mañana. Las temperaturas de la madrugada estuvieron entre los medios 70 grados y los bajos 80 grados en las elevaciones bajas y entre los altos 60 grados y bajos 70 grados en las elevaciones altas.

El radar Doppler muestra aguaceros dispersos a través de sectores del este, norte e interior de Puerto Rico así como en las aguas al norte del Atlántico. Estos aguaceros continuarán moviéndose hacia el noroeste a 15 millas por hora.

El martes las temperaturas máximas diurnas estarán cerca de los medios 80 grados y bajos 90 grados en las elevaciones bajas y los altos 70 grados y bajos 80 grados en las elevaciones altas.

Avería afecta el servicio en sectores Corozal

TOA ALTA – La estación subterránea de Cibuco en Corozal se encuentra fuera de operación por avería en la carretera PR-818, informó Denis Vázquez Rosado, director del área de Toa Alta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

“Brigadas de la AAA comenzarán los trabajos de reparación el martes, 24 de julio en tempranas horas de la mañana. De no ocurrir mayores inconvenientes, el servicio se restablecerá en horas de la noche del mismo martes”, indicó el funcionario en declaraciones escritas.

Advirtió que mientras se completan los trabajos, el sector Cibuco pudiera experimentar desde bajas presiones hasta interrupción del servicio de agua potable.

Ante la posibilidad de turbidez al restablecerse el servicio, se recomienda hervir por tres minutos el agua destinada para consumo humano.

Para más información, los abonados se pueden comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente al (787) 805-2482 o acceder a la página de internet www.acueductospr.com También a través de las redes sociales Twitter y Facebook: @Acueductospr.

Sorteos de la Lotería Electrónica de Puerto Rico del lunes, 23 de julio de 2018.

Los números ganadores en los sorteos de la Lotería Electrónica del lunes, 23 de julio fueron los siguientes:

Sorteo Diurno

Pega 2 —————- 33

Pega 3 —————- 277

Pega 4 —————- 7868

Sorteo Nocturno

Pega 2 —————- 86

Pega 3 —————- 588

Pega 4 —————- 3734

Inauguran instalaciones de inspección federal en Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín