Puerto Rico Hoy – Julio 29, 2018

“Esto lástima… son ciudadanos estadounidenses”, dijo Anthony a Van Jones de CNN en el programa “The Van Jones Show” que se transmitirá la noche de este sábado en Estados Unidos. El 10 veces nominado al equipo de estrellas de la NBA, quien se espera firme con los Houston Rockets, tiene una relación personal con Puerto Rico: su padre nació ahí. Desde el paso del huracán categoría 5, Anthony ha visitado la isla en varias ocasiones para ayudar a los residentes. La devastación se siente personal, dijo Anthony. “Fue… un golpe bajo, para mí y para todos los puertorriqueños, porque no podemos controlar el huracán María”, dijo. El Gobierno de Trump ha sido criticado por lo que los críticos consideran que fue una respuesta débil para ayudar a millones de estadounidenses que viven en la isla. “Lo menos que puedes hacer es enviar los recursos allá”, dijo Anthony. La exestrella de los Denver Nuggets y los New York Knicks se encargó personalmente de ayudar, pero le dijo a Jones que enfrentó algunos desafíos. “Enviamos, ya sabes, aviones allá con suministros”, dijo. “Teníamos los suministros en… ya sabes, el puerto; no podíamos entrar. Tuvimos que hacer llamadas y fue demasiado. Fue triste tener que pasar por eso… para ayudar a la gente”, dijo. “Puerto Rico es parte de este país y sentí que el gobierno le dio completamente la espalda, ya sabes, a su isla”, dijo Anthony. Anuncian demolición de edficios en desuso en complejo de vivienda pública Rafael Hernández Kennedy, en Mayagüez MAYAGÜEZ -La representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Maricarmen Mas Rodríguez, anunció el, domingo, el inicio de la fase de demolición y rehabilitación del área donde actualmente ubican nueve edificios de apartamentos en desuso en el complejo de vivienda pública Rafael Hernández Kennedy, en Mayagüez. “Luego de estar realizando diversas gestiones por los pasados meses, hoy podemos anunciarles a nuestros ciudadanos de Mayagüez que la primera fase para rehabilitar la vivienda de bajo costo en esa gran ciudad va a comenzar próximamente con la demolición de las estructuras sin uso en el complejo Rafael Hernández. Con esta acción, comenzamos a trazar un novel y agresivo programa para rehabilitar las áreas de vivienda de nuestra gente de escasos recursos económicos con el propósito primordial de mejorar su calidad de vida de cara a los retos post huracán María”, comentó Mas Rodríguez en declaraciones escritas. Expresó que luego de eliminar esos edificios, la segunda fase del programa, financiado con fondos estatales y federales, establece la construcción de 144 nuevas unidades de vivienda para personas de la tercera edad. “Los dineros ya fueron asignados para la obra y la solicitud de subasta ya salió publica, así que únicamente estamos esperando que se seleccione la empresa para que se inicien estos tan importantes trabajos. En los próximos días estaremos haciendo otro anuncio al respecto. Pero ya esto es un hecho. Los residentes de este vital complejo de vivienda no tendrán que seguir viviendo en medio de estructuras vacías, en desuso desde antes de los Juegos Centroamericanos Mayagüez 2010 y que propicia actividad delictiva y una crisis de salud”, añadió Mas Rodríguez. El costo de la demolición ronda en los 1.7 millones de dólares. Comisionada residente invita a agricultores a solicitar ayudas federales por pérdidas huracanes Irma y María LARES – La comisionada residente, Jenniffer González Colón, junto al alcalde de Lares, Roberto Pagán Centeno y el secretario del Departamento de Desarrollo Economico y Comercio, Manuel Laboy Rivera, realizaron el sábado una actividad de orientación a los agricultores de la zona sobre las ayudas federales disponibles para recuperarse de las pérdidas provocadas por los huracanes Irma y María. “Es para cubrir todos esos daños que ocurrieron solamente en el año 2017 y tienen para radicarlo desde el 16 de julio de este año, hasta el 16 de noviembre de de este año. Esto va a cualificar para las pérdidas de cultivo, arbustos yenredaderas. Y la proporción o los porcientos de indemnización que se hacen van a depender de si está asegurado o no está asegurado, hasta un tope de 125 mil dólares por agricultor. Usted tiene que presentar documentación que evidencie esa perdida, que tiene que ser certificado por un Contador Público Autorizado”, dijo la comisionada residente en la actividad. Los agricultores que llegaron a la plaza pública de Lares, recibieron orientación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA) quienes recibían solicitudes denegadas de asistencia para revisión, la Administración federal de Pequeños Negocios (SBA), Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura federal y la Agencia federal de Servicio Agrícola (Farm Service). El pasado 16 de julio, González Colón anunció que el Departamento de Agricultura federal había hecho disponibles 2,360 millones de dólares bajo el Programa de Indemnización por Incendios Forestales y Huracanes (WHIP) 2017, financiado gracias a los fondos aprobados por el Congreso en la Ley Bipartita de Presupuesto de 2018. Los productores solicitantes necesitan completar el formulario FSA890 en la oficina local de FSA correspondiente desde el 16 de julio y no más tarde del 16 de noviembre de 2018. La comisionada exhortó a los agricultores a llamar y visitar las oficinas de Farm Services para más detalles sobre los programas de asistencia para desastres. Oficinas Locales de FSA: Adjuntas (787-829-2030); Barranquitas/Corozal (787-857- 3940); Caguas (787-743- 2203); Lares/Arecibo (787-897-4610); Mayagüez (787-831- 3328); Ponce (787-841-3136); Utuado (787-894- 4657). ADJUNTAS – El profesor Arturo Massol Deyá alegó que el sábado fue víctima de un acto de represión por parte de agentes de la Policía de Puerto Rico.

A continuación sus expresiones.

“En la noche de ayer, después de un arduo día de trabajo en Casa Pueblo, fui a la pizzería Lucy’s en el pueblo de Adjuntas a comer un pedazo de pizza con mi hija menor. Consumí un refresco con mi comida. Estacioné mi Jeep de 1952 en la acera de la plaza pública. En Adjuntas mucha gente conoce mi Jeep porque es muy peculiar pero es un vehículo que, por su antigüedad, utilizo poco y mayormente en la finca.

Saliendo de la pizzería, casi frente a Casa Pueblo, el oficial Lamboy, de la Policía de Puerto Rico, me detuvo y, sin motivo fundado, alegó que yo me encontraba en estado de embriaguez. Sabiendo que su alegación era falsa, accedí a hacer la prueba de aliento. El Policía, sin embargo, alegó que arrojé “8.1” (sus palabras) pero, al solicitarle que me mostrara los resultados, se negó rotundamente afirmando que “ya no se veía el número”. Inmediatamente comenzó a acusarme de no querer “cooperar” y me puso bajo arresto. Es completamente falso que no haya querido cooperar y prueba de ello es que accedí a hacerme la prueba de campo.

La Policía me esposó y me llevó al cuartel de Adjuntas, donde no querían permitirme hacer una llamada. Apretaron las esposas fuertemente a pesar de que les pedí que las soltaran un poco pues me estaban lastimando. Luego insistían en que firmara un documento. Yo, defendiendo mi derecho a un abogado, les expliqué que no podía firmar documento alguno sin consultar con un abogado. Solo cuando ya estábamos en el cuartel, me presentaron el supuesto equipo con el registro de “8.1”. Desconozco de dónde salió esa lectura, dado que nunca se me mostró en la escena donde se me hizo la prueba.

Le pregunté al oficial Lamboy quién lo había mandado a arrestarme y, de inmediato, el sargento Irizarry reaccionó desde otro escritorio muy sobresaltado e interrumpió la conversación diciéndole al Oficial: “¡No contestes eso! ¡Tú no tienes que contestar eso!”.

Al ver la forma ilegal y caprichosa en que la Policía me detuvo, sin motivo fundado alguno, inmediatamente me percaté de que era un arresto selectivo. No es la primera vez y seguramente tampoco será la última. Desde que tengo memoria, la Policía acosaba a mi familia, intentaba intimidarnos e incluso penetraba en nuestra casa dejando nuestras mascotas ahorcadas a la entrada del hogar, el tiempo de las carpetas. Durante años recientes, las autoridades de inmigración me bajaban de los aviones, me interrogaban durante horas y me confiscaban pertenencias, publicaciones, libros y hasta mi teléfono. También en años recientes he recibido amenazas anónimas. A Casa Pueblo y a mi familia nos han acusado de todo, han tratado por todos los medios de amedrentarnos, de minar nuestro espíritu de lucha y nuestra reputación. Nunca han podido ni podrán porque nuestro expediente lo construimos a diario, con las puertas abiertas a todos y todas los que deseen escuchar y unirse, todos los días actuando, haciendo, construyendo por el País.

En relación a la ausencia de marbete en mi Jeep de 1952, es cierto que no lo tenía. Pero esa infracción administrativa no es causa para arresto en nuestro sistema jurídico. Mi marbete se venció en octubre, y en medio del caos y el inmenso trabajo en que hemos estado sumergidos en estos últimos diez meses, la verdad es que, en momentos, se me ha olvidado renovarlo y, en otros, lo he pospuesto por no tratarse de mi vehículo principal.

Sobre mi niña, que atestiguó y sufrió el momento, no se preocupen. Ella está muy bien pues está muy educada sobre los excesos en que habitualmente incurre la Policía.

Aunque nunca comunico sobre la represión que vivimos, me toca en este momento salirle al paso a esta agenda de intimidación. Como siempre, estos sucesos no hacen más que alimentar nuestra convicción de continuar construyendo autosuficiencia y defendiendo nuestros recursos naturales.

Es evidente que los estilos históricos de intimidación política no están superados en la Policía de Puerto Rico. Es por esto que responsabilizaré al mando de la Policía por cualquier ataque que puedan sufrir miembros de mi familia o de nuestra organización comunitaria”.

Hieren de bala a hombre en Trujillo Alto