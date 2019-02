Puerto Rico Hoy – Agosto 1, 2018

Buscarán aprobación Reforma Contributiva a pesar que baja IVU en alimentos no será en agosto

SAN JUAN- Los designados secretarios del Departamento de Hacienda (DH) y de la Gobernación, Teresa Fuentes y Raúl Maldonado, respectivamente, coincidieron el miércoles en la importancia de que la Legislatura apruebe la Reforma Contributiva.

Esto, a pesar que la propuesta reducción del impuesto sobre ventas y uso (IVU) a alimentos procesados de 11.5 a 7 por ciento no entrará en vigencia este mes de agosto, como se había proyecto.

“No, porque esa legislación todavía no ha pasado. Si hubiera pasado en junio, era para agosto. Ahora obviamente, cuando pase agosto vamos a necesitar 30 o 60 días para poder implantarla”, dijo Maldonado en entrevista radial (WKAQ).

Maldonado fue nombrado el martes por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares para pasar a ser secretario de la Gobernación y principal oficial financiero del gobierno (CFO por sus siglas en inglés). Fuentes, entonces fue nominada para secretaria del DH. Ambos nombramientos son parte de los cambios que anunció el mandatario en la composición de su gabinete fiscal.

“Estoy seguro que esa legislación (Reforma Contributiva) va a ser efectiva ahora durante el mes de agosto. Realmente es una legislación que le permite al pueblo ahorrar esos 850 millones de dólares en impuestos que no vamos a cobrar en el Departamento de Hacienda, sino que se van a quedar en el bolsillo del pueblo y eso va a reactivar la economía, lo que permitirá que el pueblo pueda hacer nuevas inversiones, tanto en sus propiedades como fomentar el consumo en áreas importantes”, dijo Maldonado.

Por su parte, Fuentes hizo hincapié en la necesidad de que la Legislatura apruebe la Reforma Contributiva para que haya un alivio a nivel contributivo, tanto para negocios como para individuos. “La prioridad es aprobar la Reforma e implementarla. Que ese alivio le llegue a los negocios y le llegue a los individuos, a los contribuyentes. Ciertamente esa es la prioridad en este momento”, dijo Fuentes al indicar que no es momento de grandes cambios en la agencia, sino de darle continuidad a los planes iniciados.

“Tan pronto nos aprueben la Reforma (comenzaremos a pagar menos). Ese es el plan. Que todo el mundo pague menos, dar ese alivio que en este momento le hace falta a todo el mundo. Por eso esa reforma tiene que ser aprobada para implementarla inmediatamente”, aseguró.

Entretanto, Maldonado explicó que “la reforma como está es neutro y estuvo validada por la Junta de Control Fiscal. Cualquier enmienda que se trate de hacer en la Legislatura tiene que traer cuáles fondos se van a utilizar para que mantenga su carácter de una reforma neutral”.

Ante los comentarios sobre la llegada de personas con experiencia, Maldonado dijo que “son fases distintas”, pues ahora se trata de una fase de ejecución. Su labor será para asistir a los secretarios a ejecutar efectivamente los proyectos ya encaminados. Por su parte, Fuentes dijo que es importante la combinación de la experiencia y la frescura, la creatividad e ideas nuevas.

Como secretario de la Gobernación, Maldonado comenzará un proceso de asistencia a nivel financiero en el Departamento de Salud y luego continuará con Familia, Justicia, Corrección, ASSMCA, entre otras.

Ambos funcionarios coincidieron en que el país está mostrando señales de recuperación luego de los retos y cambios que propició el impacto del huracán María.

Tribunal favorece a Ciencias Forenses sobre acceso a vagones con cadáveres

SAN JUAN – La jueza de San Juan Lauracelis Roques Arocho falló en contra de los representantes que radicaron una demanda para que se le permitiera acceso al interior de los vagones colocados en el Negociado de Ciencias Forenses (NCF) en Río Piedras, donde hay decenas de cadáveres almacenados.

Esto, luego de la controversia desatada durante una vista ocular de las comisiones camerales de Salud y de Seguridad Pública, presididas por Juan Oscar Morales y Félix Lasalle por virtud de la Resolución de la Cámara 506. En esa ocasión el personal del NCF le prohibió a los miembros de las comisiones acceder a los vagones, luego que se hicieran señalamientos de alegado mal manejo de los cuerpos y de un supuesto hedor en el área.

“Del estado de derecho vigente no surge la constancia de un deber claramente definido que deba ser ejecutado por el Negociado de Ciencias Forenses con respecto a permitir, sin restricción alguna, que la parte demandante lleve a cabo una investigación y/o inspección ocular del Negociado”, lee la sentencia judicial emitida ante una solicitud urgente de desestimación radicada por la parte demandada.

“Es decir, no se logró establecer un deber ministerial, fuera de la discreción del Negociado de Ciencias Forenses. Al contrario, las facultades del Negociado de Ciencias Forenses están investidas de discreción. Por ello, este Tribunal concluye que no procede expedir el auto de mandamus, ya que este recurso altamente privilegiado sólo procede cuando la obligación que se reclama es de carácter ministerial no discrecional y claramente definido”, agrega el dictamen.

Asimismo, la sentencia indica que las partes involucradas establecieron un acuerdo sobre la forma en las la Cámara llevará a cabo las vistas oculares sorpresa.

Resumen del estado del tiempo para Puerto Rico del miércoles, 1 de agosto de 2018.