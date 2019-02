> Inicio > Puerto Rico Hoy – Agosto 17, 2018

Puerto Rico Hoy – Agosto 17, 2018

Acusarán en ausencia a sospechoso de asesinar padre e hijo en Caguas

SAN JUAN – El capitán Ricardo Haddock confirmó el jueves que se aprestan a acusar en ausencia al sujeto que es buscado por supuestamente asesinar a padre e hijo en un incidente ocurrido la noche del miércoles en la Urbanización Bunker de Caguas.

“El individuo no ha sido localizado. En el día de hoy esperamos estar radicando cargos en ausencia. Está identificado. Vamos a estar radicando cargos en ausencia por asesinato y Ley de Armas en el día de hoy. La exhortación todavía está abierta a que se entregue, si no, vamos a estar buscándolo con una orden de arresto. Lo estamos buscando todavía. No lo hemos localizado”, dijo Haddock en entrevista radial (WKAQ).

Haddock informó que se trata de William David Marcano Hernández de 45 años, quien laboraba en un restaurante en Caguas. Éste reside en la misma urbanización donde ocurrieron los hechos, pero desde el día del crimen, no ha regresado a la misma.

Asimismo, Haddock detalló que Marcano Hernández cumplió una sentencia de 16 años por asesinato en segundo grado y violaciones a la Ley de Armas.

De acuerdo con la pesquisa de la Policía, el día de los hechos se recibió una llamada al Sistema de Emergencia del 9-1-1 que alertó sobre unas detonaciones en el lugar. Al llegar las unidades localizaron el cuerpo baleado de Jorge Orlando Otero Gómez de 29 años y residente del mencionado lugar.

En el incidente también resultó herido de bala Orlando Otero Rivera, de 54 años, padre de Otero Gómez. Éste fue transportado al hospital Menonita del área de Caguas, donde fue atendido por el médico Villalogos, quien certificó la muerte.

“Fue una discusión familiar y esta persona entró en esa discusión con el fatal suceso”, relató Haddock.

Por último, el capitán pidió la cooperación de la ciudadanía para poder detener al sujeto. Pueden llamar al 7870343-2020. También pidió ayuda a los familiares para que exhorten al sospechoso a entregarse a las autoridades.

Mujer muere en accidente al entrar a intersección en contra del tránsito

CANÓVANAS – Un accidente fatal se reportó cerca de las 2:38 de la madrugada del viernes en la carretera PR-3, intersección con la carretera PR-185 en Canóvanas, en el que una mujer falleció.

Según la información preliminar, una mujer que no ha sido identificada, conducía un Toyota Tercel del 1991 y al llegar a la intersección con la carretera PR-3, realizó un viraje indebido, por lo que invadió los carriles contrarios.

Las autoridades detallaron que la infortunada fue impactada por la parte lateral, por un Toyota 2018 y salió expulsada. Ésta pereció en el acto.

El parte policiaco detalla que el otro conductor fue transportado al hospital UPR de Carolina, en condición estable, donde se le estará realizando la prueba de alcohol a través de la sangre.

El caso fue investigado por el agente Félix Peña adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Carolina en unión al fiscal Lawrence Snyder.