Puerto Rico Hoy – Septiembre 16, 2018

De luto Aida Díaz por el fallecimiento de su madre SAN JUAN – Virginia Rivera Martínez, madre de la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Aida Díaz falleció en horas de la mañana del domingo. Se informó que los restos de Doña Virginia estarán expuestos en la Funeraria Buxeda, en la calle teniente César González en Hato Rey, a partir del lunes a las 10:00 de a mañana. Esa noche, se oficiará una misa a las 7:00 de la noche en la Iglesia La Paz, en la funeraria. La comitiva fúnebre partirá el martes, 18 de septiembre, a las 12:00 del mediodía, hacia el Cementerio Municipal 2 de Aguas Buenas. Desde Nueva York, exigen investigación sobre los furgones con ayuda por los huracanes Irma y María NUEVA YORK – Milagros Falcón y David Padilla, portavoces de la Coalición Puertorriqueña de Ayuda a Puerto Rico, con sede en la ciudad de Nueva York solicitaron formalmente al Gobierno de Puerto Rico y a las Autoridades Federales una investigación completa sobre el paradero de los furgones y recipientes con suministros que se enviaron a Puerto Rico, a raíz del desastre de los huracanes Irma y María. “En Nueva York la gente nos pregunta si sabemos a dónde fue a parar su ayuda recolectada. En la Florida, la gente está desesperada por conocer el paradero de las miles toneladas en cajas de comida, agua, utensilios, ropa, plantas eléctricas, muy en especial ayuda que se envió para las personas ancianas y niños. No estamos hablando de los vagones o furgones de la Agencia Federal FEMA, estamos reclamando que se nos informe el paradero de los furgones (vagones) de la “ayuda humanitaria” que puertorriqueños, latinos y hasta anglosajones ayudaron a recolectar para nuestros hermanos en la isla”, señaló Milagros Falcón, quien estuvo a cargo de la coordinación de un grupo del Bronx que envió ayuda a Puerto Rico. “Aquí la gente está desesperada al conocer que el propio gobernador Rosselló informó que no se habrá de investigar la desaparición de los vagones o furgones enviados por nosotros. Hubo gente que se amaneció tocando puertas, viajando grandes distancias para traer su ayuda a los centros de acopio ubicados en Nueva York, Florida, Connecticut, Washington, Chicago y otros. Tenemos “niños héroes” que lograron hacer colectas en sus escuelas, nos trajeron medicinas, materiales escolares para los niños y hasta comida perecedera. Sabemos de casos de niños que rompieron sus alcancías para comprar materiales y donarlos a los estudiantes de Puerto Rico afectados por los huracanes. Todo esto merece una investigación y estamos haciendo público nuestro reclamo”, expresó David Padilla, coordinador sindical para el área de la salud. Se informó que un grupo a cargo del operativo en New York y la Florida viajarán a Puerto Rico en los próximos días para entrevistarse con las personas que alegan que los suministros enviados por ellos nunca fueron entregados. “Aquí hay un elemento común que nos preocupa a todos. Hemos tratado de lograr que La Fortaleza entregue un listado que nos ponga en perspectiva para saber ¿A dónde o a quién entregaron los vagones que enviamos a Puerto Rico en ese periodo de la crisis de los huracanes? Siempre se habló que la Oficina de la Primera Dama era la que estaba coordinando la ayuda que llegaba a Puerto Rico. De hecho, una visita al famoso COE en el Centro de Convenciones nos confirmó que todo tenía que ser coordinado por la Oficina de la Primera Dama. Hoy día, al requerir información a esa oficina, allí nadie sabe de lo que le estamos hablando. Inclusive, preguntamos si hay un listado de la entrega de dinero que se envió a Puerto Rico y lo único que contestan es que se entregó a varias organizaciones. Eso no es justo, la gente acá quiere saber para que se está usando el dinero, ¿a quién le entregaron los recursos que enviamos a Puerto Rico, fueron muchos millones de dólares que enviamos? Esas preguntas hay que contestarlas inmediatamente. Se nos ha dicho que con nuestro dinero se está construyendo un planetario, cosa que resulta ser una burla a nuestras intenciones”, argumentó la coordinadora del grupo que ayudo a recolectar las ayudas en el Bronx. Se informó que copia de la misiva en la que solicitan la investigación oficial fue enviada al secretario de Justicia de los Estados Unidos, Jeff Sessions; al presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (Congreso), el republicano Paul Davis Ryan; al vicepresidente de los Estados Unidos y presidente del Senado Mike Pence y al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En Nueva York, la carta será entregada a la oficina del alcalde Bill de Blasio, a la oficina del gobernador Andrew Cuomo y a la oficina de la fiscal general del Estado de Nueva York de Barbara Dale Underwood. “Todos los que cooperamos, los que estuvimos involucrados en esta operación de socorro a la isla de Puerto Rico necesitamos conocer el paradero de nuestro esfuerzo y ayuda. Lamentamos las expresiones realizadas por funcionarios del Gobierno de Puerto Rico, del Gobernador y hasta la Fiscal Federal en la Isla dejando entrever que no es importante investigar este asunto. Exigimos que se nos informe y de ser necesario se tomen medidas para castigar a cualquier persona o institución que hizo mal uso de nuestra ayuda, que desvió o se robó la mercancía de los furgones de ayuda humanitaria enviada. De igual forma, incluimos en nuestra carta una solicitud oficial para que se investigue la inusual acción de dejar perder casi 30 millones de botellas de agua potable enviadas a la isla, asunto que presenta una seria negligencia de los funcionarios de los gobiernos Estatales y Federales que operan en Puerto Rico”, sostuvo Padilla. Aviso: AAA notifica intermitencia de servicio en sectores de Camuy y Vega Baja Arecibo- El director ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), José A. Rivera Ortiz informó que la estación de bombas El Maestro de Camuy se encuentra fuera de operación por avería en línea de seis pulgadas de díametro y la planta de filtros Almirante Sur de Vega Baja por fluctuaciones de voltaje. “La avería que afecta el servicio en sectores del municipio de Camuy es en la Carr. 486. Brigadas de la agencia realizan trabajos de reparación. Asimismo, trabajan en conjunto con personal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), para restablecer el servicio en sectores de Vega Baja ”, indicó el funcionario. Los sectores que pudieran experimentar desde bajas presiones hasta interrupción del servicio de agua potable del municipio de Camuy son: El Maestro, Zanjas y Abra Honda. Del municipio de Vega Baja se verán afectados los sectores: Almirante Sur, La Aldea, La Gallera y El Parque. Ante la posibilidad de turbidez al restablecerse el servicio, se recomienda hervir por tres minutos el agua destinada para consumo humano. Para más información, los abonados se pueden comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente al (787) 805-2482 o acceder a la página de internet internet www.acueductospr.com También a través de las redes sociales Twitter y Facebook: @Acueductospr. Senador propone alivio para inversionistas puertorriqueños que tuvieron pérdidas por bonos del gobierno EL CAPITOLIO – El Senador José Nadal Power presentará un proyecto de ley para proveer un alivio contributivo para los residentes en la isla que tuvieron pérdidas financieras causadas por la caída en el valor de los bonos del gobierno de Puerto Rico. La medida legislativa consiste en crear un crédito contributivo aplicable al ingreso tributable en las planillas de individuos. El crédito anual será de un cinco por ciento de la perdida realizada y se podrá reclamar durante un periodo máximo de diez años, hasta alcanzar el cincuenta por ciento de la perdida realizada. “Este proyecto de ley busca hacer justicia a aquellos contribuyentes de Puerto Rico que invirtieron en deuda del país, bajo la creencia de que el gobierno tenía la capacidad de pagar los bonos. Las casas de corretaje y algunos asesores de inversiones hicieron creer a miles de ciudadanos que era seguro invertir en los bonos de Puerto Rico, lo que provocó que demasiadas personas perdieran sus ahorros y su retiro” sostuvo Nadal Power. En la exposición de motivos, el proyecto establece que la incapacidad de pago provocó que alrededor de sesenta mil inversionistas puertorriqueños perdieran una gran cantidad de sus ahorros. La mayoría de estos inversionistas contaban con ese dinero para su retiro y muchos de ellos son personas retiradas que invirtieron todo su dinero confiando en la seguridad de los bonos. Al día de hoy, estas personas se encuentran con la incertidumbre de si en algún momento recibirán algún pago. Para acogerse al beneficio, los individuos deben ser residentes de Puerto Rico que hayan sufrido pérdidas de sus inversiones en los fondos de bonos de Puerto Rico. En el caso de personas de sesenta y cinco años o más de edad, pensionados y/o que no rindan planillas de contribución sobre ingresos que hayan sufrido pérdidas de sus inversiones en los fondos de bono de Puerto Rico se les concederá un crédito compensatorio personal reembolsable. De acuerdo con el senador, la medida es un modesto acto justicia para miles de puertorriqueños. “Se trata de ciudadanos que en su mayoría no tuvieron acceso a información certera sobre la capacidad financiera del gobierno y sobre los riesgos que tenía su inversión. Le toca al gobierno de Puerto Rico, que se endeudó más allá de sus capacidades de pagar, responder de algún modo a los inversionistas residentes en Puerto Rico”. Pichy Torres Zamora sustituye a Abel Nazario como subsecretario del PNP SAN JUAN – El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló Nevares, anunció el domingo la designación de José “Pichy” Torres Zamora para la posición de subsecretario del partido político estadista. “Hoy estoy nombrando al ingeniero, José “Pichy” Torres Zamora, como subsecretario del PNP. Pichy, además de ser un miembro comprometido con nuestro ideal, fue secretario de este partido y tiene mucho que aportar en nuestro proceso de reorganización”, expresó el gobernador. Torres Zamora fue secretario de la colectividad bajo la incumbencia de Luis Fortuño. Es ingeniero de profesión y es estudiante de derecho de la Universidad de Puerto Rico. El también vicepresidente de la Cámara de Representantes es oriundo de Jayuya. El legislador fue además vicepresidente de la juventud, y vicepresidente y presidente del PNP en su municipio. El representante sustituye en la posición al senador Abel Nazario, acusado por las autoridades federales de supuesto fraude al Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. De igual forma, Torres Zamora fue portavoz del PNP en la Asamblea Municipal de Jayuya. En su práctica privada, el ingeniero tuvo experiencia de sobre 15 años principalmente en el área de recursos humanos e ingeniería eléctrica. El secretario del PNP, Rafael “June” Rivera Ortega, manifestó que “el nombramiento de Pichy es una gran noticia para mí y para el pueblo progresista. Tanto en la Legislatura como en la arena política, la dinámica de Pichy conmigo ha sido excepcional y él será de gran ayuda en la encomienda de reorganizar este partido de cara a las próximas elecciones. Nuestra misión es que Ricardo Rosselló y todo el PNP revaliden y sumen mas escaños en las próximas elecciones del año 2020”. Le dan con el fuete de los caballos y le entran a tiros a hombre que se molestó por que amarraron a los animales en el portón de su casa en Hatillo HATILLO – Una pareja resultó con varias heridas luego de un incidente con varias personas que supuestamente amarraron caballos en el portón de su residencia, a eso de la 1:30 de la madrugada del Barrio Capaez de Hatillo. Según el informe de la Policía, Nelson Vélez Soto, de 49 años que se encontraba en el cuarto de su residencia cuando su pareja consensual le indico que varios individuos que se encontraban en una cabalgata en un negocio frente a su casa, habían amarrado unos caballos en el portón. Se dice que Vélez Soto, salió y soltó los caballos. A raíz del incidente hubo una discusión con varios individuos quienes lo agredieron en diferentes partes del cuerpo con el fuete de los caballos. Además, además varias mujeres agredieron a la mujer. Acto seguido, un individuo con un arma de fuego le hizo varias detonaciones a sus pies y a su vehículo Mitsubishi Mirage, color gris. Vélez Soto, resultó herido de fragmentos de bala en la pierna izquierda. Fue atendido en el Hospital Pavía de Arecibo. Su condición es estable. La División de Homicidio de Arecibo, y el fiscal Ramón Ayende, investigan. Hombre muere en accidente de tránsito en Ciales

CIALES – Un hombre falleció en un accidente de tránsito a eso de las 6:40 de la tarde del sábado, en la carretera PR- 149 de Ciales.

Según informó el agente Joel Ortiz Rosado, de la División Patrullas de Carreteras Vega Baja, Jaime Meistei, de 29 años residente de Ciales, conducía su vehículo Mitsubishi Eclipse, por la referida vía y al llegar a la altura del kilómetro 10.1 invadió el carril contrario e impactó el vehículo Toyota Yaris, conducido por María Escobar Santos, de 60 años.

Meistei, falleció en el acto. Mientras que Escobar Santos y tres personas que se encontraban con ella resultaron con heridas. Todos fueron transportados al Hospital Manatí Medical Center, para ser evaluados por el médico de turno.

El fiscal Ramón Ayende, de fiscalía de Arecibo, expidió la boleta para el levantamiento del cadáver y su traslado al Negociado de Ciencia Forenses. Además ordeno ocupar los vehículos para inspección y que a la señora María, en el Hospital se le realizara la prueba de sangre.

Se exhorta a la ciudadanía comunicarse con la Policía de manera confidencial si conoce de la comisión de un delito a través del 787-343-2020. También puede mantenerse en contacto a través de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook/prpdgov

Rossana López quiere interpelar a secretaria de Justicia por situación con los vagones

EL CAPITOLIO – La senadora Rossana López León anunció la intención de radicar una moción de interpelación a la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, por la supuesta negativa de investigar el hallazgo de varios furgones con suministros en la Comision Estatal de Elecciones, en un solar privado en el municipio de Toa Alta y en el municipio de Utuado.

“El Departamento de Justicia, con su inacción, no puede convertirse en cómplice de los criminales. Primero el robo de 12 vagones repletos de suministros y luego cerca de un millón de botellas de agua a la intemperie, sin responsables, ni consecuencias. Mientras tanto el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares y FEMA juegan a la papa caliente, desvían la atención y los delitos quedan en nada. Concurro en muchas de las declaraciones del presidente del senado, Thomas Rivera Schatz, por eso radicaré esta medida legislativa porque tenemos que poner la acción donde ponemos la palabra”, afirmó Rossana López León en declaraciones escritas.

“Eran alimentos para calmar el hambre y agua para quitar la sed, robarlo es inhumano e igual es no investigarlo. Esas ayudas iban dirigidas a las víctimas de los huracanes Irma y María, contribuyentes que pagan los servicios del Departamento de Justicia. Ese mandato de investigar y procesar no es como deshojar una margarita, ‘investigo o no investigo’, tiene que investigar porque esa es su función, es la ley y para eso le paga el pueblo de Puerto Rico”, añadió la senadora popular.

Según la senadora, la Ley 205-2004, otorga al Departamento de Justicia la autoridad para llevar a cabo las investigaciones necesarias para el ejercicio de sus facultades, ya sea de por sí o a por conducto de los funcionarios o empleados a quienes las delegue. Estos son, amplios poderes de investigación y fiscalización a los fines de evaluar el cumplimiento de los criterios de excelencia, integridad, honestidad, responsabilidad y veracidad en todas las gestiones públicas.

López León aseguró que radicará la resolución senatorial junto al senador Cirilo Tirado el lunes.

Resumen del Tiempo 16 de septiembre

Por: Servicio Nacional de Meteorología

El cielo estuvo variablemente nublado con lluvia en algunos lugares en Puerto Rico, Vieques y Culebra durante las horas de la noche.

Tarde en la noche, aguaceros y tronadas aisladas se movieron desde el sur afectando el este y sur de Puerto Rico, dejando trazas de lluvia hasta media pulgada a través de áreas aisladas. Las temperaturas mínimas durante la noche estuvieron en los altos 70s a cerca de 80 grados a través de las áreas más bajas y en los altos 60s a medios 70s en las áreas más elevadas.

Humedad persistente y una vaguada en los niveles altos causaran aguaceros y tronadas adicionales hoy a través de las islas locales.

La mitad norte de PR observara aguaceros de dispersos a numerosos localmente y varias tronadas en la tarde, con el noroeste experimentando aguaceros más persistentes. Las temperaturas máximas en el día estarán en los altos 80s a cerca de 90 grados en las áreas más bajas y en los bajos a medios 80s en las áreas más elevadas.

Los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución ya que el oleaje permanecerá a 6 pies. Los vientos locales sobre las aguas estarán mayormente del sureste entre 10 y 15 nudos durante el día, disminuyendo entre 5 y 10 nudos. Existe riesgo alto de corrientes marinas a través de las playas del norte de PR.

Presidente cameral anuncia ayuda a centro especializado de cuido de niños en Barranquitas

EL CAPITOLIO – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, anunció la asignación de varias partidas de fondos legislativos destinadas para asistir en las operaciones del Centro Cuidado de Amor en Barranquitas, una facilidad que por más de 20 años ha brindado servicios especializados a infantes y niños, todos residentes en la región de la montaña.

“Estamos aquí, en el corazón de la montaña puertorriqueña, para dejarle saber a organizaciones sin fines de lucro como esta, que la Cámara de Representantes está comprometida con asistirlos en estos momentos de crisis fiscal y económica. No los vamos a dejar solos. El trabajo que realizan los empleados y voluntarios del Centro Cuidado de Amor a favor de la niñez, no sólo de Barranquitas, pero de los municipios colindantes, es vital para el desarrollo de esta región, por eso estamos identificando partidas para asignarles y que puedan continuar con su excelente labor comunitaria”, comentó el líder legislativo durante su visita a la institución.

“Esta institución, fundada en el año 1998, provee servicios de cuido especializado para niños con necesidades especiales, además de la corriente regular. Actualmente brinda ayuda directa a 45 infantes y 33 niños en edades prescolares. Es una facilidad singular en esta zona y necesita nuestro apoyo, por eso estamos asignando la cantidad inicial de $24,000 para asistir en las operaciones y el funcionamiento”, añadió Méndez Núñez.

La administradora del centro, Marta Malavé Figueroa, agradeció la visita del presidente de la Cámara.

“Damos las gracias al presidente de la Cámara y los demás representantes, así como el alcalde, por su visita en el día de hoy (viernes) y por la ayuda que nos trajo. Este centro esta abierto para asistir a la comunidad gracias a aportaciones como esta”.

Acompañado por el alcalde de Barranquitas, Francisco ‘Paco’ López López y los representantes Urayoán Hernández Alvarado, Rafael ‘June’ Rivera Ortega y Néstor Alonso Vega, el presidente cameral dejo claro que “vamos a continuar invirtiendo en nuestras comunidades, en instituciones que sirven directamente al pueblo y que de esa manera asisten al gobierno en una función social muy importante”.

El centro, localizado en el Barrio Quebrada Grande del mencionado pueblo, tiene un equipo de trabajo de 23 profesionales en la educación y el cuidado de la niñez. La facilidad cuenta con una capacidad para atender a 94 menores de edad, desde meses de nacido hasta los cinco años.

Las asignaciones provienen de las resoluciones Conjuntas 200 y 365, aprobadas este cuatrienio.

Cámara de Representantes investiga alza en casos de desahucios en Puerto Rico

EL CAPITOLIO -La representante Maricarmen Mas Rodríguez anunció el domingo la radicación de una medida que persigue realizar un estudio abarcador sobre el procedimiento de desahucio con el propósito de identificar fallas, evaluar la necesidad de implementar nuevos mecanismos correctivos y establecer nuevos parámetros de política pública para regular la materia.

“Desde hace poco más de un año hemos visto cómo ha aumentado, vertiginosamente, el número de procedimientos de desahucios en las salas judiciales de Puerto Rico. Sabemos que llevamos mas de 13 años en una crisis económica sin precedentes, pero la cantidad de casos relacionados a esta materia se ha disparado y nos corresponde buscar alternativas reales para evitar una crisis de vivienda en Puerto Rico. Por eso radicamos esta resolución”, dijo la representante por el Distrito 19, el cual comprende los municipios de Mayagüez y San Germán.

El desahucio es el proceso mediante el cual la persona dueña que arrienda su propiedad solicita al Tribunal que ordene sacar a la persona inquilina o arrendataria, de la misma. Esta acción legal se realiza mediante un trámite sumario; es decir, con términos más cortos que lo ordinario, con el fin de que el proceso judicial sea más rápido. Algunas de las razones para solicitar el desahucio son: falta del pago del alquiler; haber violado alguna cláusula del contrato de alquiler; y expiración del término del contrato de alquiler.

“Según las estadísticas más recientes de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, las viviendas ocupadas por el dueño se redujeron en un 1.3 por ciento para 2010 y en un 4 por ciento para 2015. De otra parte, las viviendas ocupadas por inquilinos aumentaron en 1.3 por ciento y 4.1 por ciento para el 2010 y 2015, respectivamente. Existe una realidad que no podemos negar, y es imprescindible atener la situación ante de que escale a niveles mayores. Los resultados de esta investigación serán utilizados para delinear nuevos parámetros y legislación que proteja a todas las partes por igual”, sostuvo la representante.

La pieza legislativa, obliga a la Comisión de Gobierno de la Cámara baja presentar los hallazgos de la pesquisa en un período no mayor a los 180 días.

Asesinato en Caguas

CAGUAS -Un asesinato se reportó en la madrugada del domingo, en la calle Gardenia de la Urbanización Las Carolinas en Caguas.

Según la información provista por la Policia, se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. Al llegar las autoridades al lugar, encontraron en el área de la cocina, el cuerpo baleado de Pedro Juan Reyes Figueroa de 25 años.

El sujeto, presentaba dos heridas de balas en el pecho.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas junto a la fiscal Rocío Gracia y el personal del Negociado de Ciencias Forenses investigan.

Dominan Cayey y Fajardo el Carnaval de Campeones del Béisbol Superior Doble A.

CAYEY- Los Toritos de Cayey y Cariduros de Fajardo lograron victorias el sábado, en el cierre de la primera mitad del Carnaval de Campeones del Béisbol Superior Doble A.

Cayey (4-1) aplastó en el terreno con resultado 13-1 a los Azucareros de Yabucoa (3-2). Los cayeyanos tomaron la delantera desde la misma primera entrada, con doblete de Brahiam Maldonado, que llevó al plato a Kelvin Pérez.

Maldonado cerró la noche con dos dobletes, un sencillo, cuatro carreras anotadas y una empujada. También aportaron Axel Vélez, con remolcadas y Kevin Luciano, con cuatro hits en cinco turnos oficiales.

En siete entradas, Fernando Cabrera ponchó nueve bateadores y permitió cuatro hits, con una carrera. El zurdo Luis Lucas apenas tiró dos episodios y se adjudicó la derrota por los Azucareros.

Por su parte, los Cariduros pintaron de blanco 8-0 a los Arenosos de Camuy (1-4) en el estadio Concepción Pérez Alberto de Fajardo. Es la cuarta victoria en línea del equipo cariduro. Los fajardeños contaron con el respaldo del estelar lanzador Jean Félix Ortega, quien tiró siete entradas completas. El veterano Juan Ruiz lanzó un episodio en su primera presentación en uniforme de Fajardo.

Abdel Guadalupe conectó un cuadrangular productor de tres vueltas. Los Cariduros consiguieron seis de sus ocho carreras en la parte baja del cuarto acto.

Ortega, con marca de 3-0 en el Carnaval de Campeones, ponchó ocho bateadores y dio paso a cuatro hits. Además, otorgó dos bases por bolas. El lanzador registra foja de 7-1 en la temporada 2018.

Cargó con el revés por los Arenosos el veterano zurdo Luis Arroyo. En tres y dos tercios de entrada le marcaron seis carreras, tres de ellas inmerecidas.

En el estadio Isidoro ‘Cholo’ García, de Mayagüez, los campeones Sultanes (3-2) dominaron 4-1 a los subcampeones Titanes de Florida (0-5) con siete entradas cómodas del veterano lanzador Saúl ‘Monaguillo’ Rivera, quien apenas permitió tres inatrapables, sin carreras.

Christian Sojo se lució con el madero por los monarcas con tres hits en cuatro turnos oficiales. Pisó el plato en dos ocasiones y se apuntó tres bases robadas.

El lanzador derecho Juan León Falú perdió el encuentro por los Titanes. En seis capítulos le pegaron seis incogibles y le marcaron cuatro carreras, de las cuales dos fueron sucias.

El Carnaval de Campeones continúa el domingo con Cayey vs. Yabucoa (1:00 de la tarde), Fajardo en Camuy (1:00 de la tarde) y Mayagüez en Florida (3:00 de la tarde).