Puerto Rico Hoy – Septiembre 17, 2018

Finaliza investigación a la Defensoría de Personas con Impedimentos EL CAPITOLIO – La Comisión de Turismo y Bienestar Social, que preside Néstor Alonso Vega, llevó a cabo el lunes, la última vista pública en torno a la Resolución de la Cámara 721, bajo la cual se investigó la efectividad y eficiencia de los procesos llevados a cabo en la Defensoría de Personas con Impedimentos (DPI), en la cual se recomendó cambios sustanciales a esta agencia, de modo que pueda servir con eficiencia a esta población. Al finalizar la vista, Alonso Vega expresó en declaraciones escritas que la recomendación principal es la necesidad de derogar la ley actual y establecer una nueva legislación para atender a la población. “Nos reuniremos con los asesores y miembros de la Comisión para que con la información que hemos recopilado, podamos hacer las recomendaciones pertinentes tanto a la Cámara como al Ejecutivo”, a la vez que no descartó que pudieran haber referidos a las autoridades pertinentes, por posibles actuaciones ilegales por parte de funcionarios dentro del DPI. A la misma compareció el actual coordinador del Programa de Protección y Defensa de los Derechos de las Personas con Impedimentos y del Programa para Electores con Impedimentos dentro de la agencia, Gabriel Esterrich quien indicó que desde el 2012 la Administration of Intellectual and Developmental Disabilities (AIDD) ha presentado preocupaciones sobre el servicio que se le ofrece a las personas con impedimentos. Específicamente, apuntó al desconocimiento de los deberes y la autoridad que tienen para defender a la población, por lo que se le presentó la inquietud al entonces Procurador de las Personas con Impedimentos Iván Díaz Carrasquillo, para que se mejorara el desempeño de la agencia. Señaló que, en el 2015 bajo la figura del DPI, se intentó mejorar los servicios mediante una participación más amplia de la población, pero que debido a que no se ha cumplido con las encomiendas descritas en la ley, los fondos federales que se asignan para los programas de defensa están en peligro, más aún cuando el pasado 14 de septiembre finalizó la auditoria de las autoridades federales. Por ello, el deponente recomendó que se enmiende la ley para establecer claramente la independencia de los programas de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos del resto de la agencia para que no se afecten estos servicios. Explicó, que el modelo establecería la figura de una Procuraduría en la que el jefe de agencia defienda y sea portavoz de la población. La misma funcionaría con los fondos estatales que se asignan, mientras que los programas de protección y defensa funcionarían de forma separada con la participación de representantes de la población con impedimentos. Por su parte, Erlyn Pagán, presidenta interina del Consejo Directivo de la Defensoría de las Personas con Impedimentos, hizo un recuento de sus labores al frente del consejo entre las que mencionó el darle seguimiento para llenar las vacantes dentro de este cuerpo colegiado y preparase junto al Defensor Interino y la Directora Ejecutiva para la auditoría de las autoridades federales. “Los directores y el personal se mantienen realizando acciones afirmativas para garantizar que los servicios que se ofrezcan tal como la población tiene derecho. Asumo la responsabilidad desde el momento que comencé a ejercer la presidencia incidental del Consejo Directivo”, indicó la deponente. Por último, se presentó el expresidente del Consejo Directivo, Jorge Jiménez Sánchez, quien, a preguntas del legislador, admitió que no cumplió con los términos requeridos por la ley para conformar el consejo que asesora al Defensor Interino. UNA MUJER PARA LA HISTORIA , el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico conmemorará el 30 Aniversario del 1er Congreso Puertorriqueño Mujer y Salud y el 20 Aniversario de Salud ProMujer. La actividad, que inicia el viernes 21 de septiembre en el RCM, contará con invitados internacionales que discutirán temas de actualidad sobre la salud de las mujeres. Con el propósito de honrar el legado de la Dra. Marta Robert Romeu (1890-1986), feminista y una de las primeras médicas de Puerto Ricoel Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico conmemorará el 30 Aniversario del 1er Congreso Puertorriqueño Mujer y Salud y el 20 Aniversario de Salud ProMujer. La actividad, que inicia el viernes 21 de septiembre en el RCM, contará con invitados internacionales que discutirán temas de actualidad sobre la salud de las mujeres. “Con esta iniciativa buscamos valorar y reflexionar sobre sucesos históricos de la salud de la mujer. Por esto, estaremos realizando nueve seminarios, los cuales están enfocados en destacar el legado histórico de la doctora Robert Romeu como líder salubrista y sufragista de nuestro país y otros temas de actualidad sobre la salud de las mujeres”, explicó la doctora Yamila Azize Vargas, coordinadora del evento. Durante la década del 1920 la doctora Robert Romeu fue la primera mujer designada a la jefatura del Negociado de Salud Materno-Infantil. En el 1930, Robert Romeu luchó por la legalización de la partería y organizó la educación y el entrenamiento de las comadronas, responsables por atender la mayoría de los partos en aquellos tiempos. Suman 10 cuerdas de terreno al Bosque Nacional El Yunque RÍO GRANDE – El Servicio Forestal de los Estados Unidos adquirió 10 cuerdas de terreno en Naguabo que a partir de agosto forman parte del Bosque Nacional El Yunque, tras el término de un acuerdo colaborativo con la organización ambiental Para la Naturaleza que en el 2012 le había comprado los terrenos a un dueño privado, se informó el lunes. “Agradecemos la ayuda de nuestro socio, Para la Naturaleza, por su apoyo continuo para ayudar a adquirir esta valiosa extensión de terreno en el lado sur del bosque”, dijo Sharon Wallace, supervisora del Bosque Nacional El Yunque en declaraciones escritas. “Este tipo de alianza nos permite trabajar juntos para ayudar a conservar tierras valiosas y al mismo tiempo proteger las aguas, el hábitat de la vida silvestre y el acceso recreativo al bosque”, añadió. La integración al bosque de las 10 cuerdas de terreno para su protección ayudará a conservar cuerpos de agua, servirá como zona de amortiguamiento, será hábitat para la vida silvestre y le brindará oportunidades de recreación a los visitantes que quieran explorar esta área del Bosque Nacional, adyacente al área recreativa Río Sabana, cerca del área de vida silvestre El Toro y el río Cubuy. Allá para el 2012, el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico (FCPR), hoy Para la Naturaleza, colocó entre su lista de prioridades la adquisición de estas 10 cuerdas de terreno. Como parte del acuerdo, se estipuló que el Servicio Forestal manejaría los terrenos hasta que pudiera comprárselos de vuelta a la organización sin fines de lucro encargada de conservar más de 30,000 cuerdas de terreno en el archipiélago de Puerto Rico. El Servicio Forestal invirtió 70,000 dólares en la compra de los terrenos para su conservación. Por su parte, el licenciado Fernando Lloveras San Miguel subrayó que “Para la Naturaleza seguirá trabajando mano a mano junto a las comunidades, agencias del gobierno de Puerto Rico y los Estados Unidos para aumentar el porciento de cuerdas dedicadas a la conservación a un 33 por ciento para el 2033”. El Bosque Nacional El Yunque tiene una extensión de 29,000 cuerdas de terreno. El Yunque cuenta con la mayor biodiversidad de plantas y es el único bosque tropical lluvioso bajo la titularidad del Servicio Forestal de los Estados Unidos. El Yunque es el área con la mayor cobertura forestal contigua en Puerto Rico y una de sus principales atracciones turísticas, con un promedio de 1 millón de visitantes anuales. El bosque cuenta con importantísimos recursos de agua, es hogar para la vida silvestre, incluyendo especies endémicas, nativas y en peligro de extinción como lo es la Cotorra Puertorriqueña (Amazona vittata). Para la Naturaleza es una organización sin fines de lucro que integra a la sociedad en la conservación de sus ecosistemas naturales. Para la Naturaleza maneja todas las áreas naturales del FCPR incluyendo la Hacienda Buena Vista en Ponce, la Hacienda la Esperanza en Manatí y la Reserva Natural las Cabezas de San Juan en Fajardo, entre otras. Su meta es integrar a la sociedad en la protección y en el manejo de nuestras áreas naturales. Organizaciones exigen representación del consumidor en la AEE SAN JUAN – Principales organizaciones del País se manifestaron preocupadas con el retraso en la designación del representante de los consumidores ante la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), cuyo proceso de radicación de candidatos concluyó el pasado 31 de agosto, trascendió el lunes. “La silla que representa a todos los sectores y consumidores de electricidad en la Junta de la AEE, incluso el sector productivo del País, está vacante. Los consumidores necesitan ser representados para que la Junta de la AEE tenga legitimidad ante el País”, sostuvo Rodrigo Masses, presidente de la Asociación de Industriales en declaraciones escritas. Por su parte, el doctor Jorge Argüelles Morán, presidente del Centro Unido de Detallistas, sostuvo: “La electricidad es el tema más importante en este momento. Muchos comerciantes se vieron forzados a cerrar sus negocios por una ausencia prolongada de electricidad. Carecer de un representante de los consumidores dentro de la Junta de la AEE nos quita la confianza en los procesos que se están llevando, de acuerdo con las necesidades de los comerciantes que dependemos de la AEE para el servicio eléctrico”. El licenciado Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de MIDA, indicó que esto se debe resolver de inmediato para que la Junta de la AEE gane su credibilidad. “Dilatar este proceso nos hace daño a todos. El proceso debe culminar ya para enfocarnos en la reconstrucción del sistema”, sostuvo. Por su parte Kenneth Rivera, presidente de la Cámara de Comercio, indicó que “debemos dejar a un lado posturas y posiciones que resten credibilidad a nuestras instituciones. El proceso debe culminar lo más rápido posible para que los comerciantes, dueños de negocios y consumidores de energía, en general tengamos un representante en la Junta más importante de Puerto Rico en el momento histórico más crucial”. Por otro lado, José Guzmán, presidente de ACONER indicó: “No podemos tener una Junta de la AEE desprovista de representación de los consumidores. Necesitamos ahora un representante que fomente un cambio en la cultura de la AEE a favor del consumidor”. “Esto es un tema muy serio, dilatarlo crea incertidumbre en cuanto a los procesos de la AEE. Se debe proceder con la elección o con la certificación del representante, si solo hubo un candidato. Cambiar las reglas a mitad de proceso levanta serias dudas”, sostuvo José Salvatella, presidente de ASORE. Todas las organizaciones concurren en que no completar o alterar el proceso levanta dudas en torno a la AEE, de la cual hubo recientes conflictos con la renuncia del Presidente y demás miembros de su Junta hace escasamente unos meses y al día de hoy no cuenta con un representante de los consumidores. Reportan cuarto asesinato por violencia de género en zona de Mayagüez LAJAS – El que sería el cuarto caso de asesinato por violencia de género se reportó cerca de las 8:25 de la mañana del lunes en una residencia en la carretera PR-316 kilómetro 1.6 interior del barrio Candelaria, sector Los Ovillos de Lajas. El agente Manuel Cruz, oficial de prensa de la oficina de prensa de la comandancia Mayagüez, confirmó la información a CyberNews. “Tenemos una mujer de 28 años y el caballero de 40. Aparentemente es una pareja que tenían un hijo. Los hechos suceden después que llevan al niño a la escuela”, relató Cruz. “Se presume que sí, que él la mata y luego se suicida. Cuando llega la Policía encuentran dos cuerpos en la casa. Aparente asesinato y suicidio”, agregó. Las víctimas fueron identificadas como Marisol Ortiz Alameda de 28 años y su pareja Gerald Montalvo de 40. Según indicó Cruz, el caso se reportó por una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que en un principio se creía que era de un vecino, pero al parecer fue el padre de la víctima, Luis Ortiz Morales, quien alegó que escuchó detonaciones en el lugar. Cruz indicó que este sería el cuarto suceso de asesinato por violencia de género que se reporta en la zona policiaca de Mayagüez. Dos de esos casos involucran agentes de la Policía, quienes se quitaron la vida y el tercero es el de un sujeto que se entregó a las autoridades en Lajas luego de asesinar a su pareja en Cabo Rojo. El sargento Julio Matos Gotay, director de la División de Homicidios y la comandante Janice Rodríguez, directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez acudieron al lugar para investigar. El fiscal Andrés Fernández y personal de Servicios Técnicos también acudieron al lugar de los hechos. Escalamientos en escuelas SAN JUAN La Policía dos casos de escalamientos ocurridos en las pasadas horas en escuelas de Las Piedras y Peñuelas. De acuerdo con las autoridades, uno de los escalamientos se reportó a las 6:15 de la mañana del lunes en la escuela Leoncio Meléndez que ubica en el desvío Aníbal García de Las Piedras. Según la información preliminar, desconocidos rompieron el candado de la puerta de la oficina del plantel escolar, y se robaron una computadora portátil. Al momento los daños y la propiedad hurtada no fueron valorados. Agente adscritos a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del Área de Humacao, continúan con la investigación. De otra parte, a eso de las 7:38 de la mañana se reportó otro escalamiento en la Escuela Intermedia del Barrio Tallaboa Alta en Peñuelas. Emma Rivera, ésta alegó que un desconocido logró acceso al interior del comedor, de donde se apropiaron de un televisor, un DVD, tres cajas de jugos y 10 libras de queso, pertenecientes al Departamento de Educación. La propiedad no fue valorada por la querellante. La querella, fue investigada por la agente Rebecca González del Grupo de Investigaciones de la Comandancia de Ponce, quien refirió el caso a la División Daños contra la Propiedad y Fraude de la Zona Yauco. Se exhorta a la ciudadanía comunicarse con la Policía de manera confidencial si conoce información sobre este delito a través del 787-343-2020. También puede mantenerse en contacto a través de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov . Hombre agredido y joven acosada en alegado robo en Ponce PONCE – Las autoridades investigan un alegado incidente de robo ocurrido cerca de las 7:05 de la noche del domingo en la estación de gasolina Puma en la carretera PR-123 del Barrio Magueyes, en Ponce. Según la información ofrecida por el personal del Centro de Mando, Rubén Quiles alegó que mientras se encontraba en dicha estación de gasolina, dos hombres agredieron con las manos a Radamés Burgos y luego se le acercaron a la joven Jennifer Quiles y la acosaron con gestos y palabras indecentes. Asimismo, el querellante el querellante alegó que los dos hombres bajo amenaza e intimidación con un cuchillo lo despojaron de su cartera con documentos personales y dinero en efectivo. En este incidente, Rubén Quiles y Jennifer Quiles resultaron ilesos. Se desconoce la condición de Burgos. El agente Gilberto Vélez, adscrito al Precinto Morell Campos realizó la investigación inicial y refirió el caso a la División de Robos de Ponce para continuar la investigación correspondiente. CIC informa que Puerto Rico es el país más desigual de América El Centro de El Centro de Información Censal (CIC) de la Universidad de Puerto Rico en Cayey anunció hoy que la desigualdad económica en Puerto Rico creció de 2016 a 2017 y de 2013 a 2017. Este crecimiento hizo que Puerto Rico clasificara como el tercer país más desigual entre los 101 países que publicaron estos datos durante el periodo 2013 a 2017. Estas diferencias sociales entre familias en Puerto Rico fueron mayores que para cualquier país en las Américas que publican datos en el Banco Mundial. “Estos datos ponen de relieve la importancia de considerar la desigualdad social que hay en Puerto Rico a la hora de ejecutar políticas públicas. Las medidas que impactan negativamente a todas las familias por igual se consideran regresivas y tienden a aumentar la desigualdad. Por eso, en economía se recomienda que para reducir la desigualdad se tomen medidas impositivas progresivas que impacten proporcionalmente más a las familias más adineradas y medidas dirigidas a proveer mayores oportunidades para las familias desventajadas”, explicó el doctor José Caraballo Cueto, Director del CIC. Los datos surgen del coeficiente de Gini (Gini) utilizado por el Banco Mundial y la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico 2017, publicada hoy. Gini mide la desigualdad económica entre familias. Cuando el Gini es igual a cero indica que todas las familias tienen el mismo ingreso y cuando es igual a 100 indica que las familias más ricas tienen todo el ingreso del país. El Gini de Puerto Rico ha sido relativamente alto durante la crisis económica que atraviesa la Isla. El Centro de Información Censal informó hace casi cuatro años que Puerto Rico ubicaba entre los cinco países más desiguales del mundo durante el periodo 2010 a 2013. Los datos surgen del coeficiente de Gini (Gini) utilizado por el Banco Mundial y la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico 2017, publicada hoy. Gini mide la desigualdad económica entre familias. Cuando el Gini es igual a cero indica que todas las familias tienen el mismo ingreso y cuando es igual a 100 indica que las familias más ricas tienen todo el ingreso del país. El Gini de Puerto Rico ha sido relativamente alto durante la crisis económica que atraviesa la Isla. El Centro de Información Censal informó hace casi cuatro años que Puerto Rico ubicaba entre los cinco países más desiguales del mundo durante el periodo 2010 a 2013. Investigan derogación de órdenes ejecutivas que eliminan reservas naturales

EL CAPITOLIO – Bajo la lupa del senador del Distrito de Guayama, Carlos Rodríguez Mateo, se encuentra la derogación de siete órdenes ejecutivas, de parte del gobierno actual, que eliminan casi una decena de áreas ya establecidas como reservas naturales alrededor de todo Puerto Rico.

“El pasado 3 de julio de 2018, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo A. Rosselló Nevares, firmó las órdenes ejecutivas OE-2018-26 y OE-2018-27 para derogar las órdenes ejecutivas OE-2016-69, OE-2016-74, OE-2016-76, OE-2016-078, OE-2016-064, OE-2016-077 y OE-2016-081… Se desprende de la Orden Ejecutiva firmada por el Gobernador, durante el mes de diciembre de 2016, el exgobernador Alejandro García Padilla designó estas áreas como reservas naturales para asegurar, a través de un plan de desarrollo sustentable, el uso prudente de los terrenos y fomentar la conservación de los recursos naturales y el medioambiente”, dijo el también Presidente de la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales en declaraciones escritas.

Explicó que la Resolución del Senado 826, de su autoría y que forma parte de la Cuarta Sesión Ordinaria, ordena a la Comisión de Gobierno “realizar una investigación exhaustiva sobre la derogación de las órdenes ejecutivas … cuyos propósitos establecían la designación de reservas naturales a Mar Chiquita, Finca Nolla, Río Camuy, Humedal Playa Lucía, Punta Cabuyones, Punta Guilarte y Punta Petrona”.

Agregó que la exposición de motivos de la resolución indica que “la argumentación presentada por el Gobernador, puntualiza en que el proceso llevado a cabo por la pasada administración, para el establecimiento de las reservas naturales, fue uno atropellado y rápido, provocando serios problemas para implementar los planes y la documentación. De igual forma, se esboza que la pasada administración de la Junta de Planificación (JP) no propuso una participación activa al DRNA para recomendar sobre el valor ecológico y presentar un inventario de recursos, entre otras labores… A pesar de lo expuesto en las órdenes ejecutivas OE-2018-26 y OE-2018-27, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio realizar una investigación exhaustiva sobre la toma decisional y trámites llevados a cabo antes de la firma de las órdenes del ejecutivo”.

“Luego de la firma de las órdenes ejecutivas OE-2018-26 y OE-2018-27, el tema ha tomado una atención preponderante en los medios de comunicación del país. Esto, debido a que se trata de una acción que va en detrimento del bienestar social, cultural y ambiental de Puerto Rico. Así las cosas, diversos rotativos han argumentado que la decisión del Gobernador fue una contraria a derecho, pues según se presenta en el caso particular del Humedal Playa Lucía, su designación como reserva natural está aprobada por la Ley Número 58-2014. También, se expone que no se realizaron vistas públicas, además de no consultar con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)”, sostuvo el legislador.

Roban caja fuerte con tres armas en escalamiento en Juana Díaz

JUANA DÍAZ – La Policía investiga un escalamiento reportado a eso de las 3:25 de la tarde del domingo en hechos ocurridos en la calle 2 del Barrio Lomas, en Juana Díaz.

De acuerdo con el informe de novedades, William Torres alegó que un desconocido logró acceso al dormitorio de la residencia, de donde se apropió de una caja fuerte con tres armas de fuego.

La propiedad no fue valorada por el querellante, según indicaron las autoridades.

La querella, fue investigada por la agente Luz Vargas del Distrito de Juana Díaz, quien refirió el caso a la División Daños Contra la Propiedad y Fraude de la Zona de Juana Díaz.

Mujer agrede amiga con cuchillo de cocina

HUMACAO (CyberNews – Una agresión agravada se reportó a eso de las 11:03 de la mañana del domingo en la calle Balajú de las Parcelas Nuevas del barrio Punta Santiago en Humacao, informaron las autoridades.

Según el informe de novedades, Jessica Díaz Hernández de 35 años, alegó que su amiga portando un cuchillo de cocina la agredió en varias ocasiones y le causó tres heridas punzantes en el área del abdomen.

Díaz Hernández, fue transportada en ambulancia al hospital Ryder de Humacao en condición estable, indicó la Policía.

Al momento se desconoce que desató tal agresión. La agente Aracelis Aponte adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del Área de Humacao, continúa con la investigación.

Le queman el carro a sujeto en Santa Isabel

SANTA ISABEL – Las autoridades informaron que cerca de la 1:53 de la madrugada del lunes fue reportado un incendio de un vehículo de motor en la calle Unión, en Santa Isabel.

Según la información ofrecida por el personal de Centro de Mando, Luis Aguirre alegó que un desconocido roció algún tipo de acelerante sobre su Nissan Frontier, color rojo del 2000 e incendió la misma.

Al lugar se personaron efectivos de Bomberos Estatales quienes extinguieron el fuego, pero el auto se quemó en su totalidad.

En este incendio, no fueron reportadas personas lesionadas. Al momento no fueron estimados los daños.

El agente Arsenio Febus, adscrito al Distrito de Santa Isabel realizó la investigación inicial y refirió a la División de Explosivos de Ponce para continuar la investigación correspondiente.

Quieren que ‘Johnny’ Méndez sea vicepresidente PNP

EL CAPITOLIO – Un grupo de representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) solicitaron el lunes, al gobernador y presidente de la colectividad, Ricardo Rosselló Nevárez, que nombre al presidente de la Cámara, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, como el próximo vicepresidente del partido.

En declaraciones escritas, los legisladores, encabezados por Urayoán Hernández Alvarado, dejaron saber que el líder cameral cuenta con la “energía, experiencia, dinamismo y convicciones” para trabajar por la causa de todos los estadistas: la admisión de Puerto Rico, desde la vicepresidencia del partido.

“Nos unimos a las palabras del compañero representante y secretario general del PNP, Rafael ‘June’ Rivera Ortega, quien el viernes en una exitosa y muy concurrida reunión del PNP en Naranjito, precisamente convocada por nuestro presidente y amigo, Carlos ‘Johnny’ Méndez, declaró que este sería el próximo vicepresidente del Partido. Solicitamos al Gobernador que realice la designación, como quiere el pueblo progresista”, comentó Hernández Alvarado, quien también se desempeña como el portavoz alterno de la delegación novoprogresista en la Cámara baja.

El pedido surge luego que la pasada semana el senador y exalcalde de Yauco, Abel Nazario fue detenido por autoridades federales por alegado fraude con fondos del Departamento del Trabajo Federal. Nazario fue destituido de sus cargos en la Palma como vicepresidente y como subsecretario.

El pasado viernes en un conversatorio progresista, iniciativa de Méndez Núñez, el secretario general del PNP dejó claro que el líder cameral ‘será el nuevo vicepresidente’ de esa colectividad.

Los representantes José Aponte Hernández, Michael Abid Quiñones Irizarry, José Alberto Banch Alemán, Joel Franqui Atiles, Pedro Julio ‘Pellé’ Santiago Guzmán, Eddie Charbonier Chinea, José ‘Memo’ González Mercado, Juan Oscar Morales, Néstor Alonso Vega, Víctor Parés Otero, Víctor Torres González, Manuel Claudio Rodríguez, Reynaldo ‘Rey’ Vargas Rodríguez, entre muchos otros, se expresaron contundentemente a favor de la designación.

“Pedimos al gobernador y presidente del PNP que haga este nombramiento. El presidente de la Cámara ha trabajado incansablemente por el PNP, la estadidad y Puerto Rico. Ha demostrado liderato y trabajo en equipo. Por eso lo necesitamos en la vicepresidencia del Partido”, recalcó Guzmán Santiago.

Del mismo modo se expresó González Mercado, quien destacó la manera metódica en la cual trabaja el líder legislativo. “El presidente siempre ha dado un paso al frente para luchar por lo más importante para el PNP y para Puerto Rico, la estadidad. Lograr la admisión en este generación es su meta y hacia eso trabaja. Será un gran vicepresidente del PNP”, dijo el representante.

“Definitivamente el presidente tiene el entusiasmo y la dedicación de trabajar por lo que mas quiere, la igualdad de derechos de todos los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico. Además, tiene las convicciones necesarias para el puesto en estos momentos históricos en la isla”, señaló Quiñones Irizarry.

Por su parte, la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lourdes Ramos también apoyó que Méndez sea vicepresidente de la colectividad. Afirmó que independientemente el rumbo que tome el caso de Nazario, la posición no puede permanecer vacante por más tiempo, por lo dijo que Méndez le puede proveer a la posición la mesura, profundidad de discernimiento y el compromiso que demanda el cargo.

Insistió el pedido cuenta con el amplio apoyo de la base del PNP.

Resumen del estado del tiempo para Puerto Rico del lunes, 17 de septiembre de 2018.